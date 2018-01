Voz 5

02:13

no salmorejo salmorejo comiendo con tu pareja Whatsapp o dejas el móvil les por depende depende pero valen pongo lejos cuánto hace que no renegocien la tarifa de tu teléfono seis meses que recicla los botes bolsas papel vidrio hasta orgánico recicló recicló todo te dan un café frío que haces pides otro o dejas que te lo caliente en el microondas normalmente tomo el café solo con hielo así que no hay problema siempre controladores pero ecológicos con sabores del dos te refieres pues es que no lo llevamos consolador es y de esas entonces Candil dos ecológicos no me da igual que sean buenas para después de una comida un plato para después de arroz arroz porque me da energía en cualquier inversión incluso esa