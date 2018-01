PEDRO BLANCO: "Si me ponen un café frío... lo tomo con hielo". (30/07/2017)

Voz 3

00:29

pues mira su director de Hora Veinticinco empezamos valen venga vamos para allá cuántas veces ha pedido Loja reclamaciones nunca pero pero no porque no cree en su derecho ejercer sino porque no me he encontrado nunca en una situación en la que ella tiene sabes tú fototipo de piel para comprar correctamente el protector solar nido cuando te llamo a algún comercial por teléfono cuelgas directamente atiende aguantas poco mucho en general suelo atender a aguantó lo justo y necesario para sino no me interesa la oferta acabar con la llamada de forma educada porque soy consciente de que ellos están trabajando que miras más en los alimentos la grasa que llevan el azúcar pues es que no suelo fijarme en esas cosas porque procuro comprar alimentos novenos ambos notan cobrado un plato en la factura un restaurante que hace no hay hay la conciencia pues las últimas veces que me ha ocurrido me he callado la verdad coges la fruta en la tienda con guantes os sin ellos hay con guantes sí siempre que puedo con mantas te comen los yogures caducados no es ropa de marca o locos de marca compras productos falsificados imitaciones nunca jamás es más llevo mal que la gente lo haga porque mi familia vive del comercio de ropa desde hace cincuenta años y lo muy interiorizado el pecado gastronómico que te dan de vez en cuando huy pues mira una vez al mes