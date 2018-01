ESCÁNER HORA 25 DEPORTES (12/01/2018)

bueno decía Romero ahora con el tema de de Lucas no está golpeando o lo que es la la puerta de la titularidad cosa que no están haciendo lo el plan veo la gente fondo de armario iba a tirar de la vieja guardia de de sus gentes del partido puedo

esperando ya semana tras semana de que el Real Madrid va a tirar de orgullo pero no terminas de tirar de orgullo y ver ese equipo que a principio de temporada pues no hacía presagiar que en enero febrero ya estaba en en Cibeles fue con con la Copa de la Liga

luego tiraría más para lo que es el césped que el banquillo Ipurúa Eibar al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid sin Diego Costa decir Diego Costa también ha estado veinte partido no el equipo sin perder quiere decir que prioriza lo que es el colectivo al tema individual lo que pasa que con Diego a los quince minutos del día del Getafe ya todo el mundo se estaba poniendo la mano a la cabeza de sí qué pena que contra el tabaco no tuviese Diego Costa sobre todo porque hay mucha diferencia cuando juega de la cuando juega otro equipo no pero siendo Éibar campo pequeño todo estrechito pelota segunda jugada pues a lo mejor en otro partido sobretodo el Metropolitano se podía echar más en falta ahora mismo hay justificación ni excusa la hora de que no pueda conseguir un resultado a favor porque no Dios

el paro ha venido al Valencia porque ha un gran temporada espectacular ahora con o lo reforzó el centro del campo con el refuerzo de Vietto arriba está en disposición de tener mucho más banquillo lo que tenía de hacer más rotaciones en el centro del campo para de ser futbolistas que no han podido no sale prácticamente nada hasta ahora y creo que el Valencia el favorito y además ya tiene claro cuál es el foco competir como Bien de Kiko estar entre los cuatro primeros donde

Voz 1266

03:43

el domingo en Anoeta Real Sociedad Barcelona Arga mes siga llegó a Messi por si hay alguna manera de parar a Messi ya ya este Barça de Valverde au yo ya no sé si es para Jordi algo a Luis Suárez le da igual que tú lo quiera intentar para Rafael se van tres futbolistas después en fase te libera a cualquier otro compañeros un equipo que ya la complicado no la la vida presionando le en campo contrario es el equipo de Eusebio no jugando con mucha valentía de los mismos la temporada pasada no repaso a que de este Barça sin balón mucho más fiable que el Barça de la temporada pasada no fue como ponerle ha estado extraordinario parece difícil que se pueda dejar algún punto no