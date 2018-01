El dietario de Ramoneda: "Lo legítimo y lo ilegítimo"

Voz 2

00:08

las eventuales elecciones evidentemente a estas alturas del partido con el impacto de las elecciones catalanas como viento de cola sin una cita electoral inminente la encuesta tiene poco valor como pronóstico pero mucho como indicio de que pues sencillamente de desgaste del PP desde la tónica de la izquierda los cantores del estilo Rajoy tendrán que empezar a revisar sus partituras el mito del hombre que resolvía los problemas sin hacer nada ha cocido a fuego lento al PP que se encuentra orado defensiva sino un discurso poderoso con el que disimular el deterioro de un partido muy acomodado marcado por la corrupción atrincherado en las franjas de mayor edad de la población incapaz de renovarse se encuentra ahora el PP asediado por un grupo de jóvenes con más apariencia que discurso pero sensibles al giro a la derecha que vive Europa Il suele achica el espacio Rajoy es un superviviente dicen si es así no tardará en aplicar un viejo principio que pierda otro osea irse a tiempo no será fácil ni la política ni la justicia facilitan el aterrizaje en el independentismo después del choque esto da vida al carrusel de soluciones imaginativas de Puigdemont que se resiste a asumir la realidad no hay señales de que la situación cambie un ejemplo el punto a político en el que estamos el juez le arena niega Junquera es la posibilidad de acudir al Parlamento entre otras razones porque el ejercicio de la función representativa puede ser instrumento para volver a delinquir sin embargo los ciudadanos han vuelto a colocar Junquera en el ejercicio de la función representativa cómo salimos de este embrollo Se necesitan estadistas me dice un amigo que es un estadista alguien con autoridad que sabe federar más que confrontar importante de imponer el respeto entre las partes en conflicto no sea vistan decía el filósofo Claude Lefort de la democracia vive en un debate permanente sobre lo que es legítimo lo que no es legítimo aquí sólo Egipto muy lo ilegítimo se construyen barreras infranqueables