Punto de Fuga: "50 días en Archidona" (programa completo)

Voz 1667 00:02 cincuenta días en la cárcel resumidos en dos minutos cincuenta días en la cárcel de Archidona

Voz 3 00:15 ONGs van a denunciar ante el Defensor del Pueblo el traslado de casi quinientos email

Voz 1667 00:19 antes a la prisión de Archidona

Voz 0861 00:21 dice además fueron rescatados el fin de semana en Murcia y el Ministerio del Interior los envío allí al verse desbordados por la llegada de Nigrán

Voz 4 00:28 pues de momento la comida se sirve desde el exterior la cocina no está en funcionamiento el agua que bebe en este embotellar del pozo que abastece al edificio no es potable los inmigrantes están siendo atendidos por voluntarios de Cruz Roja

Voz 5 00:42 en lugar de tenerlo y polideportivos o campamentos que pudiéramos contar lo hemos lleva un sitio donde han podido dormir el día de hoy con calefacción donde tienen dicha que es donde tienen también un espacio donde el ocio puedan ellos puedes en los yo lamento que haya habido dentro

Voz 6 01:00 no no no los encausados los funcionarios de policía

Voz 7 01:04 es una barbaridad que tuve esa imagen todo en qué en también otra persona lo primero que se debilita son agua luz limpieza e higiene que se que todos los días porque si no eso Montes ciento cerrado en el que la plaga la la hoy insecto los animales de diferente tamaño en unos días están campando por allí todo esto viene acusado la zaga expedición consiste en primer lugar porque nunca interprete que lo está haciendo allí a ver a otro

Voz 8 01:32 o sea que reúna condiciones adecuadas y que se haga en toda esta esto lo han hecho produce

Voz 9 01:42 me preocupa que los internos permanezcan en el patio desde el desayuno hasta la cena sin poder tener acceso al resto de las zonas comunes ya los baños

Voz 10 01:57 sino a la deportación de los inmigrantes recluidos en la cárcel de Archidona si los inmigrantes están siendo trasladados a Almería donde son después introducidos en un ferry de vuelta a su país principalmente Argelia los que todavía están en la cárcel de Archidona en el Centro Penitenciario Málaga dos siguen en condiciones lamentables

Voz 11 02:13 entendemos que el Ministerio de Interior es el responsable de toda esta desaguisado desaguisado que no ha dedicado ni un solo minuto a pensarlo porque se hubiera dedicado un solo minuto a pensar la situación en la cual ha colocado a todo el mundo es decir a los inmigrantes a los trabajadores a la propia población de Archidona es porque nadie con responsabilidad del Ministerio Interior dedicó ni un solo minuto a pensar en lo que tenía que hacer Si lo hubiera pensado hubiera decidido desde luego en otro sentido

Voz 1667 02:41 a cincuenta días de incumplimiento de la Ley de Extranjería con suicidio incluido el del joven argelino Mohamed Bud verbal

Voz 13 02:49 él no vino a España para acabar con su vida el vino a Europa para mejorar su vida para tener una vida mejor como vimos en el último vídeo que hizo si estamos aquí es para que se haga justicia pedimos algo simple queremos saber la verdad cómo murió que sucedió escuchar a los testigos para que los abogados lo valoren

Voz 1667 03:13 este domingo reconstruiremos los cincuenta días en la cárcel de Archidona además hablaremos de Donald Trump estrena dos mil dieciocho azuzando el racismo

Voz 15 03:25 la Comunidad tiene una voz y que conjuntamente si podemos donada más pelear esta esta decisión pero encontrar una solución permanente parir por eso estamos aquí tenemos que trabajar muy duro en la elección del noviembre de los mil ocho ahí sabemos que muchos muchos puestos en el Congreso gana ese buena semana elegir íbamos a tener que trabajar muy muy duro para asegurarnos de que cambie la realidad el Congreso y que tengamos un congreso que se que se comprometa con pasar esa legislación proteger

Voz 1667 03:55 esto y los colectivos latinos le han respondido así frente a la Casa Blanca además de llamar países de mierda a Haití o el Salvador trampa iniciado los trámites para expulsará doscientos mil salvadoreños con residencia en Estados Unidos está peleando además con los jueces para que le permitan quitar la protección de los Dreamers y todo eso al margen de llamar como decíamos países de mierda a según qué Estados en unos minutos vamos a conectar con Marta del Vado que ya está de vuelta en Washington para que nos lo detalle todo visitaremos también las minas de la muerte del río así han sonado esta semana las protestas en una de las regiones más olvidadas de Marruecos una región que vive de la minería protestas por la muerte de dos jóvenes que extraían carbón y que nos hacen mirar a esta zona donde muchos vecinos no tienen ni luz ni agua pesa dedicarse a buscar materia prima para generar electricidad Sonia Moreno será nuestra guía también hablaremos de China un actor de peso en el comercio legal de residuos que ahora se pone exigente

Voz 1490 04:55 en plásticos es una bala de plásticos aparezca jugarte debido no no es un plástico no es no está bien clasificado no entonces hay un uno y medio de tolerancia cuál me entonces bueno pues han querido darle una vuelta de tuerca ir han ido cambiando esas tolerancia de estériles algunas de ellas como máxima estamos hablando de una media del cero coma cinco por ciento eso realmente determinados tipos de residuos es inviable actualmente con la petición campo al en otros es viable pero estamos entonces bueno pues habría que analizar cada flujo de recibos cuál es la consecuencia que va a tener esas muevo

Voz 1667 05:37 para Alicia García Franco directora general de la Federación Española de la recuperación y el reciclaje no saldrá de este mercado internacional lo que exporta España de las consecuencias de estas nuevas exigencias de China como decíamos un actor de peso en este mercado legal de residuos Mundo Express Javier Bañuelos nos va a llevar de vuelta Haití ocho años después el reto es volver a garantizar la educación

Voz 1490 06:00 eso llevó a cabo toda una labor de capacitación de docentes de mejora el aula de clase distribución de material educativo en definitiva garantizar el acceso a la educación de niños y niñas también ofreció apoyo psicosocial no sólo en el marco de la escuela sino también en las comunidades actualmente el país sigue siendo sigue estando muy afectado por catástrofes naturales por ejemplo el Matthew el año pasado hace cedan entre cultura seguimos apoyando Haití de la mano de nuestros socios locales para garantizar una educación de calidad para niños niñas y jóvenes ahí

Voz 1667 06:34 ocho años ya del terremoto de Haití volveremos como decíamos en Mundo Express todo esto y más desde ya porqué este mundo también importa bienvenidos

Voz 1667 08:48 el Papa el pasado veinte de noviembre Interior decidió trasladar al centro penitenciario de Archidona a cuatrocientos sesenta y cuatro inmigrantes que habían llegado aquellos días a Murcia en patera una medida excepcional dijo Juan Ignacio Zoido que llegó a alardear en público sobre las virtudes de esta cárcel

Voz 1195 09:06 la llegada masiva de los inmigrantes en Murcia se ha colapsado el sistema en lugar de tenerlo en polideportivos o campamentos que pudiéramos montar lo hemos lleva un sitio donde han podido dormir el día de hoy con calefacción donde tienen duchas donde tienen también un espacio donde el ocio puedan ellos pues disfrutarlo

Voz 1667 09:26 bueno en realidad en la ley de Extranjería prohibe trasladar a inmigrantes a centros penitenciarios y la prisión de Archidona todavía sin inaugurar pues ni siquiera tenía agua corriente con la llegada de esos inmigrantes Nicolás Castellano buenas noches

Voz 1620 09:38 qué tal buenas noches Pablo por prohíbe

Voz 1620 09:46 bueno tanto bueno hay que recordar una cosa básica que llegar a España de manera irregular no es un delito y una falta administrativa que el reglamento que desarrolla la extranjería fija como tienen que ser esos centros de privación de libertad a los famosos centro de internamiento de Extranjeros y que en ningún momento ni la legislación española ni la europea prevé que esas personas sean privados de libertad en centros penitenciarios no de ahí toda la polémica que ha rodeado desde el principio esta decisión del ministro del Interior que como tú decías tanto al ministro como los propios agente de prensa el Ministerio no llamaba los me diciendo que no era una cárcel algo absolutamente ridículo no hablaban de las bondades de esa instalación de cara a un sitio nuevo que estarían mejor que muchos centros de internamiento pero la realidad como cuestionó el Defensor del Pueblo cuestionaron las ONG se cuestionó a nivel internacional es que nunca jamás una cárcel tendría que ser usada para privar de libertad durante unos días hasta que se resuelven los expedientes Extrangería a este grupo de personas que llegaron sobre todo a Murcia como tú decías a mediados del mes de noviembre y que han convertido a Archidona en una auténtica vergüenza durante cincuenta días

Voz 1667 10:52 esto obviamente lo sabe el ministro bueno lo debería saber entraron Nico cuatrocientos sesenta y cuatro inmigrantes y esta semana han trasladado a los últimos que quedaban A67 aproximadamente no los han trasladado a Cíes de de la península que hay de los otros cuatrocientos

Voz 1620 11:07 sí desde el pasado miércoles no hayan no tiene inmigrantes en su interior los últimos han sido trasladados a los siete de la Zona Franca de Barcelona al Centro de Internamiento de Aluche Madrid y algunos a Algeciras Tarifa el resto de de los internos que habían pasado por Acciona todo expulsados de manera periódica en los diferentes ferrys hacia Orán desde desde las costas de España no no no medidas polémica porque recordemos que en Archidona Pablo con estas bondades que hablar al ministro sea retenido a menores de edad que han sido los los tribunales los que han ordenado que se sacaran de ahí incluso ha tenido que recurrir algunas organizaciones a contar ahora al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se ha privado de libertad solicitantes de asilo porque está prohibido también en nuestra legislación también por órdenes judiciales por intermediación de ONG Acnur etcétera etcétera Se ha sacado a gente en Archidona han muerto un interno e se está investigando todavía las circunstancias lo que ha hecho el Ministerio interiores cíclicamente expulsar todo lo posible a los argelino en una supuesta medida en París antes siempre se trata la extranjería con esta supuesta medida ejemplarizante se ha echado a todas esas personas a su país en la formidable polémica en Argelia en los medio de comunicación el Gobierno ha pedido una investigación sobre lo sucedido con ese argelino de treinta y seis años y lo cierto es que archivó no se ha convertido en la última página de la vergonzosa gestión de la extranjería nuestro país

Voz 20 12:42 en yo he estado en tres ocasiones en el centro penitenciario a los ocho días de ingresar escasamente esa misma semana volvimos a último de semana la semana pasada fue el último día que que estuvimos en tres ocasiones he tenido la oportunidad de entrevistarme con

Voz 21 13:02 con internos en el centro penitenciario

Voz 1667 13:04 nos han contado bueno al principio

Voz 20 13:07 es una situación muy desagradable personas que no habían podido cambiarse de ropa que salieron de sus países no habían tenido la posibilidad de tan siquiera de mudar la ropa interior porque no se la había dado las entrevistas se realizaban en locutorios propios de prisiones con cristales entre medio en donde no podía existir un contacto personal me tanto en las comunicaciones de los familiares de las comunicaciones de los letrados estas personas eran conducidas locutorios por fuerzas de la UIP total y absolutamente armados con su porra cascos chalecos leyera situación que yo no he visto por supuesto ninguna prisión y tampoco ninguno de los centros de internamiento lo que está dado esta situación cambia radicalmente en la tercera visita de la semana pasada en donde ya esta persona y nos entrevistamos con ella en en salas como una mesa silla donde se puede tener una relación mucho más personal en donde son trasladados la nuestra presencia por parte de funcionarios de de Policía aprenderán siquiera uniformados con bastante mejor aspecto físico y bueno ellos también relataban que las condiciones eran eran mejore no también al principio tenían problemas con la con la comida cosa que ya no normal afectaron al al final sí que efectivamente a pesar de que había existido los conflictos dentro del centro de Internamiento represiones por parte de la fuerza de cuerpos de seguridad ante protesta de lo interno la situación que presentaban a ellos era bien diferente a la que nos encontramos en los primeros días

Voz 1667 14:49 si tuvisteis libertad sobre todo esos primeros días José Luis para visitar para movernos por por esa prisión

Voz 20 14:55 bueno en principio se negó la entrada del primer día tuvimos que llamar al Defensor del Pueblo para decirle que se estaba incumpliendo el reglamento de la Ley de Extranjería perdón el reglamento de centros de internamiento de extranjeros que prevé expresamente la posibilidad de que los letrados puedan visitar a los internos en cualquier momento sobre todo si concurren razones de urgencia nosotros fuimos sobre las cuatro y media de la tarde parecía una hora muy razonable y como consecuencia de la intervención del Defensor de Pueblo pudimos entrar lo mismo ocurrió en la segunda visita también necesitamos hablar con la oficina del Defensor del Pueblo porque no ponían problemas en cuanto a la forma además que habían de realizarse la visita aunque íbamos varios abogados con varios intérpretes precisamente para agilizar la entrevista pues decían que tenemos que ir uno en uno pero no de no cada abogado simultáneamente con alguno de los usuarios nuestro sino que un abogado entraba hasta que no sabía no podían traer el otro bueno pero eso también afortunadamente se solucionó tras la llamada a la Oficina del Defensor del Pueblo dijeron que había sido un error si es la última visita que hicimos no tuvimos ningún problema más que la espera lo que ya desgraciadamente estamos acostumbrados letrado en sacarnos a esta a esta persona espera incómoda en el exterior a la intemperie Archidona pues en estos días no hace un clima muy apacible pero buena parte de esa incomodidad no tuvimos ningún problema para entrevistarse con la persona que solicitamos y que aún permanecían en el en el en la prisión oye el asunto del agua es cierto que no había agua

Voz 1667 16:33 a potable cuando trasladaron a los inmigrantes lo primero

Voz 20 16:36 me lo dijeron que estaba bebiendo de botellas que se les suministraba se quejaban de que la botella eran escasas que por la noche no podían pedir botellas y se acababa posteriormente no hemos recibido esas quejas también es verdad que a medida que avanzaba nuestras visita en el interés se cambiaba por otros temas no principio fundamentalmente era por sus condiciones de estancia por lo cual pusimos la queja al juez de control incluso presentamos una queja al director ocasional en aquel momento que que ni tan siquiera los Puyo no pudo sellar porque no estaba predicho un registro cosa que exige también el reglamento de centros de internamiento ya posteriormente las visitas no iban tanto encaminada a las condiciones de estancias sino la detección de menor de detección de personas necesitadas de protección internacional y en este último caso la última visita pues relacionó con el fallecimiento

Voz 1667 17:32 de linternas claro es tremenda no pudiste es dejar constancia de todas las deficiencias que en contraste es que detectas Thyssen vuestras visitas porque

Voz 20 17:38 día no porque no es el primer día no el primer día de la visita no no pudimos dejarlo de hecho la hicimos una una foto al al documento que redactó vamos a mano y locutorios se lo entregamos mano se documento y le dijimos al director ocasional que ya no es el mismo que había ahora que no teníamos otra manera que de hacerlo que entregárselo así en mano y confiar en su palabra de que la iba a tramitar ya es que no había otra cosa no estaba previsto y estamos hablando ya de más de una semana abierto el centro penitenciario como centro de internamiento

Voz 22 18:16 que tampoco es que esto ocurriera al día siguiente ve llegar

Voz 20 18:19 las personas allí no

Voz 1620 18:21 bueno Archidona pasa a la historia por cincuenta días vergonzoso donde se han encontrado tiempo vulneraciones yo no sé José le tienes mucha experiencia en el ámbito de extranjería en Andalucía Acoge te habías encontrar alguna vez en una situación como ésta porque recordemos que Archidona es una improvisación del Ministerio del Interior cuando había plazas en centros de internamiento de otras partes de la península Ibérica cuando sea el momento de llegada importantes como la de Canarias dos mil seis etcétera es habilitaron otras posibilidades ola de tarifa de hace tres veranos cuando el récord de llegadas en veinticuatro horas que se utilizar nuestra polideportivo de manera temporal hasta que se ubicó la gente no ONG o lo que sea había visto algo parecido Archidona alguna vez

Voz 20 19:02 bueno yo nunca había visto que inmigrante es una mera infracción administrativa estuviesen ingresados en un centro penitenciario el centro penitenciario de Archidona que además está publicado en el Boletín Oficial del Estado sino reforma desde el mes de marzo como propio centro penitenciario no me lo había encontrado nunca precisamente de Extranjería en el año ochenta y cinco estableció el carácter no penitenciario de los centros de internamiento para sacar a muchas personas que estaban ocupando módulos en prisiones de España Ése era el sentido de la ley precisamente separar claramente lo que era una infracción administrativa de una infracción penal eso no lo había encontrado nunca en ningún sitio lo que sí hemos visto reproducido en estos cincuenta días en Archidona es todo el paradigma de lo malo de los centros de internamiento de extranjeros y personas y a menores de edad ingresadas cuando no deberían estarlo personas solicitantes de asilo también ingresadas disturbios dentro de estos centros actuaciones policiales más que dudosa incluso a personas que se suicidan fallecen dentro de los centros de internamiento por lo tanto en Archidona como decimos esto cincuenta día reproducido todos los males que venimos denunciando desde hace muchísimos años de los centros de internamiento de extranjeros

Voz 1667 20:23 a que escuches conmigo que nuestros oyentes escuchen lo que escribió uno de los jóvenes argelinos encerrados en Archidona una carta que envió al juez pidiéndole protección

Voz 23 20:32 llevo cinco días en Málaga dos cuando me registran me desnudan even menosprecian en cuanto a la ducha a veces sale fría ya veces caliente es una humillación constante José Luis qué te parece bueno

Voz 20 20:45 lo que nosotros presentamos un escrito parte un interno al juez de control que incluso había sido objeto de abusos sexuales por parte de otras personas internadas se incoaron unas diligencias previas que el mismo juez de control que es el mismo juez que ha acordado el archivo por el suicidio también archivó esa denuncia de ese de ese ciudadano yo creo que no estamos refiriendo probablemente a la misma a la misma carta no porque me parece como no puede ser de otra manera una barbaridad no una barbaridad que este tipo de cosas ocurran en un centro un Estado como es el Estado español es un Estado democrático de derecho

Voz 1667 21:30 hombre es que entre lo que dice esta carta lo que nos comentabas tú de las mamparas no cuando iba a visitar a los a los inmigrantes en finos nos da un retrato de de cuál era el clima dentro de Archidona no para estos inmigrantes que era un régimen carcelario obviamente

Voz 20 21:43 no no olvidemos que esta persona se pasaban todo el día en el patio no tenían posibilidades de El momento el desayuno hasta el momento de la cena de poder acceder a ningún local dentro del centro penitenciario ya no sólo a sus habitaciones a su celda perdón sino ni tan siquiera un lugar donde hubiera una televisión no había ningún elemento recreativo no había absolutamente nada y eso ya no sólo lo decíamos las ONGs o lo dijimos las ONG sino que está en el informe que realizó el Defensor del Pueblo en la visita sorpresa que realizó al centro penitenciario

Voz 1620 22:15 hacía referencia al archivo por parte del magistrado que instruía el caso del fallecimiento del interno tanto la acusación popular como la particular presentaron recurso hay algunas noticias respecto

Voz 20 22:26 hay dos acusaciones populares a la de Izquierda Unida en Andalucía Acoge que son dos acusaciones populares distintas como digo las dos han presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación y luego está la acusación particular que representa al hermano del fallecido que también ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación e imagino que esos recursos empezarán a tramitarse en breve por supuesto en lo que coincidimos porque he leído los otros dos recursos es que ha habido una ausencia absoluta de investigación de los hechos ya no sólo de fallecimiento de esta persona en la celda no se le ha tomado declaración al médico forense no hay autopsia lo único que hay es el único folio del forense que manifiesta que el motivo del fallecimiento sea el ahorcamiento a efecto de inscripción en el Registro Civil no hay autopsia e todavía no ha habido un interrogatorio de personas a compañeros de otras celda cercanas a y a inmigrantes encontraba ingresado muchas deportados

Voz 1667 23:40 si los hijos fueran desbordado

Voz 20 23:42 porque consideramos que eran testigo fundamental es el juez dice hombre y nadie entró en las celdas porque se ve con las cámaras de grabación entre las seis de la tarde y las nueve y media de la mañana a poco pudieron ver esto vecino de celdas y nosotros lo hemos dicho al juez que el testigo no solamente tiene que ver también puede oir también poder dar cuenta de lo que ha huido oí Ollero oyeron cosa ahí queremos que se lo cuenten al al juez les hemos pedido en ese recurso que evidentemente no se ejecute la devolución de alguno esto testigo porque lo consideran fundamental también considerado fundamental que nos expliquen por qué esta persona estaba aislada si existe una resolución judicial por parte del director el centro traducida motivada acordándose aislamiento que es lo que nos dice el reglamento de centros de internamiento Si ese aislamiento se le dio conocimiento al juez que acordó el internamiento al juez de control ya no solamente del fallecido sino de otras once personas que fueron también igualmente aisladas y algo que de punto de vista clama al cielo oye cómo esta persona desde que no meten en la celda a las tres y media de la tarde aproximadamente

Voz 22 24:50 hasta las nueve y media al día siguiente nadie

Voz 20 24:52 Se acerca la celda para verificar su estado y nadie les da de cenar a esta persona sea tenemos una persona ingresada en un centro penitenciario privaba de libertad al cual se le retira la cena desde nuestro punto de vista eso podría ser un delito contra la integridad moral y por lo tanto hemos pedido que se investigue también ese ese hecho

Voz 1667 25:13 un reguero de incumplimientos en Archidona durante estos cincuenta días José Luis Rodríguez Candela portavoz de Andalucía Acoge muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga

Voz 1490 25:22 muy bien a vosotros

Voz 1667 25:57 os queremos llevar ahora al las minas de la muerte aunque bien podrían ser las minas del olvido porque están en una de las zonas más recónditas de Marruecos donde a duras penas llega el agua o la luz que llega estamos hablando de las Minas del Rif que sean levantado en contra del abandono que sufre la región por parte del Gobierno marroquí lo hacen coincidiendo con la muerte de dos jóvenes mientras extraían carbón en una de esas minas Sonia Moreno nos trae las voces de los rifeños que claman por su futuro

Voz 25 26:26 es una de las zonas más pobres de Marruecos donde los ciudadanos continúan arriesgando sus vidas por extraer carbón clandestinamente y sin ninguna protección las llaman las minas de la muerte de extienden a las cuatro de la madrugada galerías de hasta sesenta metros no salen de debajo de la tierra hasta las cinco de la tarde para ganar menos de cinco euros diarios anual un aquí no hay ni aislado el padre de los dos chavales que fallecieron en una mina en el noroeste de Marruecos cerca de Argelia el pasado veintitrés de diciembre con veintitrés y treinta años perdieron la vida mientras extraían carbón en una de las minas abandonadas de llegada desde finales de los años noventa el recuento oficial dice que diecisiete ciudadanos perdieron la vida en estas minas desde dos mil tres los sindicatos de trabajadores hablan de más de cuarenta muertes relacionadas con esta actividad física es perspectivas a perspectivas aquí está

Voz 26 27:14 es una alternativa económica no podemos Baratillo El pueblo quiere una solución económica alternativa gritan en las manifestaciones

Voz 27 27:22 no

Voz 25 27:27 la cólera del Ritz ha extendido hasta al noroeste del país donde reviven el sentimiento de abandono por parte de las autoridades piden empleo una alternativa económica el desarrollo de la región una disminución del coste de la vida hasta allí han llegado algunos políticos como hicieron en Alhucemas para intentar aplacar el malestar que ministro de Energía así rebate anunció en la zona un nuevo plan de desarrollo

Voz 28 27:48 de pueblo que se construyó en los años veinte cuando se descubrieron los yacimientos de

Voz 25 27:52 carbón actualmente hay algo más de cien mil habitantes el veinticinco por ciento no trabaja algunos no tienen ni electricidad ni agua corriente

Voz 1667 28:25 el Williams nos acompaña ahora es sólo uno de los artistas que en cola rodilla en dos mil diecisiete contra Donald Trump lo decíamos en nuestro primer programa del año el día uno comenzamos dos mil dieciocho Trump sigue ahí no era un espejismo y sigue haciendo de las suyas sobre todo con uno de los colectivos blanco de sus políticas

Voz 0861 28:43 los inmigrantes

Voz 1667 28:44 además de llamar países de mierda a según qué Estados esta vez les ha tocado los salvadoreños el futuro de alrededor de doscientos mil ciudadanos de ese país con residencia en Estados Unidos está en el aire Trump está dispuesto a expulsarles de territorio norteamericano conectamos con Washington donde se encuentra la corresponsal de la SER Marta del Vado buenas noches hola Pablo buenas noches todo porque trampa anunciado el fin del estatus de protección temporal del que se beneficiaba a este colectivo el colectivo de los salvadoreños que es exactamente el TPS en sus siglas en inglés Marta

Voz 1510 29:17 pues sí el TPS el estatus de protección temporal es un programa de visas humanitarias que en el caso del Salvador fue otorgado por el Gobierno de George Bush se lo concedió a alrededor de doscientos mil personas en dos mil uno después del huracán Mitch este permiso el TPS ha permitido a las personas que lo tienen trabajar legalmente en este país aunque como su nombre indica se trata de un permiso temporal por lo que lo han tenido que ir renovando periódicamente y que ha pasado en bueno pues que ahora la Administración Trump considera que los motivos por los que se otorgó este permiso ya no son válidos y lo ha eliminado dejando en una incertidumbre absoluta a miles de personas

Voz 1667 29:55 hablábamos alrededor de doscientos mil afectados no Marta muchos llevan casi veinte años como decías en Estados Unidos y ahora pues no sabe qué va a ser de ellos

Voz 1510 30:03 la verdad es que es un auténtico drama social porque hay gente que lleva viviendo aquí como dices veinte años o más que tiene hijos estadounidenses que tienen hipotecas que tienen negocios en los que han invertido su dinero son vidas construidas en este país y que ahora que se elimina el TPS bueno pues estas personas van a tener más en de dieciocho meses para encontrar otra forma migratoria para permanecer aquí legalmente sino van a pasar a la ilegalidad quiere decir que pueden ser deportados en cualquier momento a sus países de origen aquí las asociaciones en favor de los migrantes llaman a la calma y están trabajando por alcanzar una alternativa con los congresistas sabiendo que tienen ese margen de dieciocho meses esta semana entrevistaban en el faro Radio a Oscar Chacón es un salvadoreño director de Alianza Américas qué es una red de organizaciones latinoamericanas aquí en Estados Unidos que decía que la mayoría de salvado de salvadoreños va a evitar volver a su país de origen

Voz 29 31:03 estamos hablando de personas que han creado subidas que han Nietzsche subidas en Estados Unidos y en este sentido sí es muy desconcertante para la Comunidad afectada directamente pensar qué le deparará el futuro pero la mayoría de la gente con la que nosotros hemos venido hablando a lo largo del último año y medio dos años claramente sugieren que van a hacer todo lo posible por encontrar otras alternativas que no cedan regresar a El Salvador yo creo que para muchos incluso la idea de quedarse sin papeles de regresar a una situación de ser llanamente indocumentado es preferible antes de regresar a El Salvador

Voz 1510 31:45 aunque tienen estos dieciocho meses este año y medio por delante los beneficiarios de TPS Pablo están muy preocupados porque no saben cosa efectivamente que vas

Voz 1667 31:53 tarde ellos Clarín los salvadoreños no han sido los únicos no a los que ha perjudicado esta suspensión el TPS Marta

Voz 1510 31:59 qué va el TPS es un programa temporal otorgado a miles de ciudadanos de una decena de países la mayoría centroamericanos y África los afectados por guerras o por desastres naturales de momento Trump ha eliminado el TPS para estos dos cientos mil salvadoreños de los que hablábamos para unos cincuenta y nueve mil haitianos para cinco mil trescientos nicaragüenses mil sudaneses y en los próximos meses la Casa Blanca tiene que decidir si elimina o si renueva los permisos temporales de ochenta y siete mil hondureños de otras miles de personas de Nepal Siria Yemen Somalia Sudán del Sur en definitivas alrededor de medio millón de personas que han hecho sus vidas en Estados Unidos con estos permisos temporales y que ahora viven con esa incertidumbre de qué va a pasar con sus visas a las van a eliminar las van a poder prorrogar

Voz 1667 32:46 claro que la ofensiva de Trump contra la inmigración no se queda ahí no a finales de esta misma semana el viernes el Washington Post contaba esas declaraciones en privado en una reunión en la Casa Blanca con algunos legisladores norteamericanos las palabras de Trump en las que se refería algunos países como El Salvador precisamente Haití o Estados africanos como países de mierda pero es que la comunidad migrante más allá más allá de la verborrea de del presidente de la comunidad migrante de Estados Unidos tiene otro frente abierto en los tribunales por la intención de Trump de suspender el programa DACA que protege de la deportación a ochocientos mil jóvenes migrantes los llamados Dreamers no

Voz 1510 33:22 sí bueno Trump tiene un problema con los inmigrantes en general no

Voz 26 33:25 que muchos califican abiertamente de racismo por

Voz 1510 33:28 que su problema sobretodo con los inmigrantes que no son blancos y europeos como dices ya este jueves por la noche no Trump se preguntaba en esa reunión porque Estados Unidos tenía que acoger a personas que provienen de países de mierda no de países como Noruega en fin no son sólo los beneficiarios del TPS los que están en vilo también lo están estos ochocientos mil Dreamers que están esperando a que los congresistas acuerden con el presidente una ley que a su situación después de que Trump también eliminará el DACA este otro programa de protección temporal y esto supuestamente se va a decidir en cuestión de días el problema es que trampa vinculado la legalización de los Dreamers con la construcción del muro con México es decir los está usando como moneda de cambio trampa firmaría su regule dice acción Si los congresistas aprueban una partida de treinta y tres mil millones de dólares para construir el muro es reforzar la seguridad en la frontera algo a lo que hasta ahora los congresistas han negado de momento Trump ha echado para atrás un proyecto de ley que los dos partidos demócratas y republicanos le han presentado esta semana supuestamente tienen de plazo hasta el viernes que viene hasta el próximo viernes porque es la fecha límite para presentar los presupuestos y la financiación del muro tiene que ir incluida en esos presupuestos así que bueno estaremos pendientes saber que a ver qué pasa con los Dreamers

Voz 1667 34:50 ahí sigue el pulso les recordaba creo que era el ministro de Exteriores salvadoreño este viernes al presidente de Estados Unidos Si se ha olvidado de la aportación de los inmigrantes en la construcción de de Estados Unidos en lo que es Estados Unidos actualmente la recordaban concreto por ejemplo después del 11S como los salvadoreños ayudaron a reconstruir el Pentágono no después de los ataques terroristas

Voz 1510 35:11 OO después del Katrina en Nueva Orleans no también toda la la mano de obra incluso son eh con las críticas que se han vertido contra Trump en estas últimas últimos días después de que dijera esto de los países de mierda le ha recordado que la mayoría de personal que él tiene contratado el lago en su mega mansión de Florida son haitianos no

Voz 1667 35:32 de todo eso se olvida el presidente de Estados Unidos llamando oí soltando estos exabruptos no contra los inmigrantes

Voz 1510 35:38 es frágil para lo que cada uno quiere lo peor con

Voz 1667 35:40 políticas como estas que nos has contado pues seguiremos pendientes gracias Marta un besazo buenas noches

Voz 1510 35:45 aquí estamos para contarle un abrazo

Voz 0861 35:50 qué tal cómo estáis continuamos con nuestro recorrido por ese otro mundo que también importa un viaje que hoy comentamos recuperando el drama de los niños de la frontera hace ya meses os contamos que hay más de sesenta mil niños que llegan completamente solos a la frontera suroeste de Estados Unidos niñas y niños que huyen de la violencia que les persigue en Centroamérica pues bien meses después ese drama nos ha resuelto la situación de hecho ha ido a peor Save the Children alerta de un repunte en el éxodo de estos pequeños niñas y niños que hacen un viaje además en balde porque nada más pisar suelo estadounidense son deportados algo ilegal según ha recordado esta semana el director de operaciones de Save the Children David del Campo

Voz 30 36:34 desde Save the Children llevamos desde hace más de dos años denunciando la situación de los niños de la frontera centroamericana niños y niñas que huyen de la violencia de países como Honduras Nicaragua El Salvador Guatemala México hace intentar lograr Estados Unidos esa realidad lo ha cambiado para nada al contrario o instan más en una situación más difícil de mayor amenaza a esos añade que el Gobierno de Estados Unidos ha intentado digamos intenta desactivar su estatus de protección temporal en el territorio más de trescientas cuarenta y ocho mil personas entre las que hay muchísimos niños se ven amenazadas a tener que ser deportados a sus países hoy en día al cada ahora dos niños son deportados a sus países de origen en esa zona eh ninguna ley internacional permite que uniese deportado un niño tiene un estatus especial de protección y sólo se portan a traficantes a delincuentes en estas sitio del mundo los niños son deportados y desde Children estamos lanzando buena una denuncia para conocer esta situación

Voz 0861 37:34 pues hablando de la infancia de Pakistán Nos llega un caso atroz es el asesinato de una niña que ha aparecido muerta en un vertedero había sido violada y estrangulada su asesinato no es algo aislado en los últimos dos años en Pakistán han sido asesinadas doce niñas la última muerte ha generado una auténtica crisis con protestas muy violentas Sara selva

Voz 26 37:57 el cuerpo de faenaba apareció este martes en un vertedero días después de su desaparición había sido violada y estrangulada el caso que no es el primero en esta ciudad de Pakistán ha provocado que miles de personas en todo el país salgan a las calles a protestar en las manifestaciones han desencadenado episodios violentos dos personas han muerto por disparos de la policía paquistaní los manifestantes piden justicia para Zainab dicen que las fuerzas de seguridad del país no han hecho lo suficiente para acabar con la violencia contra los niños el padre de la niña coincidirá el número dice que si hubieran actuado en el momento en el que denunciaron su desaparición ya lo habrían encontrado su madre

Voz 33 38:39 en no

Voz 26 38:42 dice que sólo quiere justicia la policía busca sobre todo a un hombre que creen que es el autor de varios asesinatos de menores pero la lista de sospechosos ascienda hasta noventa según las autoridades paquistanís con el de Zainab ya son doce asesinatos de niños en los últimos dos años

Voz 0861 38:58 quizá muchos ya han ido nidos acordamos dónde estábamos el doce de enero de hace ocho años

Voz 34 39:08 yo desde luego estoy

Voz 0861 39:10 ellos lo recuerdan perfectamente nunca olvidarán ese día el doce de enero tembló el suelo de Haití fue la pesadilla que acabó con la vida de trescientas mil

Voz 35 39:19 zonas han pasado ya ocho años de aquel terremoto un menú

Voz 0861 39:25 he visto por mí mismo al sobrevolar las zonas afectadas cientos y cientos de casas destruidas y me siento muy decepcionado con la respuesta internacional

Voz 36 39:34 bueno va en entre los Espais son entonces en el comunicado

Voz 0861 39:39 en dos mil dieciséis Ban Ki moon por entonces Secretario General de la ONU hizo ese diagnóstico estaba avergonzado de la falta de compromiso internacional porque la ayuda prometida nunca llegó la pregunta clave ahora es ocho años después ha mejorado la situación en Haití pues parece que no del todo

Voz 26 39:59 el catorce Gemma en Love enseñan delante de la cámara como se peinan las niñas una editan cuando grabaron esto sólo había pasado un año del terremoto que en dos mil diez devastó el país mientras su ciudad ha intentado recuperarse ellas han crecido la escena se repite pero ahora Caturla ex peluquera profesional IMD hablar de adornos y horquillas hoy tenemos que hablar

Voz 35 40:21 en las próximas elecciones hay mucha inseguridad las familias no tienen recursos los políticos se gastan muchísimo dinero mientras los niños no pueden ir al colegio realmente él no lo puedo entender

Voz 26 40:36 ahora hablan de los problemas del país la corrupción la pobreza razones también de que los daños de los desastres naturales que ha sufrido Haití hayan sido tan numerosos es de lo que tratan los documentales que han grabado estos niños de la mano de la ONG educar desde la Infanta le muy nacen a la Haditha cuya Lorna dice que en su ciudad tienen un problema con la basura que la gente bebe agua en bolsitas de plástico luego la tiró al suelo nadie pasa a recoger lo Mutriku Laughlin de aquella ya ven este señor en el que vive y donde los niños trabajan lavando platos por ejemplo las historias de estos niños son un reflejo de los datos de la y pide hoy ocho años después del terremoto hay medio millón de niños que no van al colegio cientos cincuenta mil personas que no tienen acceso a agua potable y sigue habiendo casi cuarenta mil malviviendo en campos de desplazados

Voz 0861 41:20 pues sí como nos contaba la selva la educada John sigue siendo a día de hoy el talón de Aquiles en Haití la situación pedagógica en ese país sigue siendo muy precaria a día de hoy la tasa de alfabetización es de un cincuenta y siete por ciento entre los mayores de quince años y además ojo hay medio millón de niñas y niños haitianos que no tiene ni siquiera acceso a la escuela entre culturas lleva años luchando contra esa precariedad María Cotarelo Técnica de Cooperación Nos ponía este ejemplo de todo lo que están haciendo en Haití

Voz 1490 41:52 se llevó a cabo toda una labor de capacitación de docentes de mejora el aulas de clase distribución de material educativo en definitiva garantizar el acceso a la educación de niños y niñas también ofreció apoyo psicosocial no sólo en el marco de la escuela sino también en las comunidades actualmente el país sigue siendo sigue estando muy afectado por catástrofes naturales por ejemplo el Matthew el año pasado el ir más sean ido de Entreculturas seguimos apoyando Haití de la mano de nuestros socios locales para garantizar una educación de calidad para niños niñas y jóvenes

Voz 0861 42:27 y terminamos hoy nuestro recorrido en Israel su Gobierno acaba de publicar la lista de las veinte ONGs a cuyos responsables y miembros no van a dejar entrar en el país les han vetado por apoyar la campaña de solidaridad con los palestinos promover un boicot a los productos y asentamientos ilegales corresponsal batirle con Verdi

Voz 37 42:48 la lista negra publicada por Israel no incluye a ninguna organización española pero sí a ONG's de países como Francia Italia Suecia o Irlanda además de grupos estadounidenses chilenos y sudafricanos sorprende especialmente la presencia en esta lista de los llamados qua Kers una ONG estadounidense galardonada en el año cuarenta y siete con el Premio Nobel de la Paz precisamente por auxiliar a judíos víctimas del nazismo el Gobierno israelí argumenta que estas organizaciones predican el boicot contra el país y por tanto no son bienvenidas según el Ministerio de Interior a partir de ahora sede negará el acceso al país a los dirigentes o empleado representativos de estas ONGs a los militantes

Voz 28 43:29 y cargos públicos que apoyen y financien sus actividades como puede ser diputados o alcaldes

Voz 39 43:49 esta semana nos vamos a despedir hablando de reciclaje de los efectos que puede tener una llamativa decisión de China el gigante asiático es uno de los actores de mayor peso en el comercio ilegal de residuos pero la cosa puede cambiar porque Pekín quiere que los residuos que importa sean de más calidad estamos en contacto con Alicia García Franco directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje buena

Voz 1667 44:14 anoche es Alicia nos ha sorprendido que haya alguien interesado por nuestros residuos no esos algo lógico si lo pensamos pero pero sorprende que cantidad de residuos exporta a España

Voz 22 44:29 lo primero que tenemos que también intentar es tener la idea de que los residuos es decir no

Voz 1490 44:36 hay cada día que no valga

Voz 22 44:39 bueno para una operación no para otra entonces bueno los residuos nosotros tenemos unos porcentajes de de recogida porque tenemos cada vez mejores comportamientos de las de las personas tenemos unos porcentajes de recogida muy elevados no sólo en España sino toda sino en toda Europa consumimos mucho recogemos mucho entonces se trata aquí pero tenemos excedente tenemos excedente de papel y cartón tenemos de plásticos tenemos excedente de metales es decir hay materiales que no no somos capaces de luego crear nuevos bienes con ellos porque no tenía la fabricación se hace mucho en el este todo el mundo tenemos algo que vamos Latitude te pone Madrid llena de India sí se fabrican las cosas en esos países tendrán que tener las materias primas para fabricarlas

Voz 1667 45:30 exacto y uno de esos países efectivamente China uno de los que aprovecha esos recursos al menos hasta ahora Alicia qué ha pasado para que o que he cambiado con es con la entrada del año nuevo para que bueno en fin se haya preocupación no en este en este mercado de plástico alternativo

Voz 22 45:46 sí ya desde el año dos mil trece China ha empezado a cambiar sus políticas sus políticas estamos hablando además de macro políticas a nivel pues de consumo interno de ellos de control de sabes que controla mucho controlaba la natalidad de todo no entonces bueno pues una de las cuestiones que determinaron es que tenían que ser cada vez más verdes y más digamos correctos con el medio ambiente porque saben que tienen muchas ciudades muchos problemas de contaminación entre esas acciones empezaba a tomar la que fuera barrera verde que empezó a inspeccionar que es Kerr exiguos entraban en su país el año pasado entró en vigor la nacional como for que era la espada nacional que era para combatir los traslados ilegales y residuo que son los que más hacen daño eso sí que son basura y luego ya en este año pero para una política a largo plazo es lo que llaman ellos Silveti China que es la China bonita entonces dentro de las medidas una de las medidas es modificar sus estándares de aceptación de residuos ellos tienen unos estándares que usa la industria de aceptación de residuos

Voz 1667 46:57 claro es de calidad estamos hablando no lo acepta le

Voz 22 47:00 la eso es entonces hasta ahora había un uno y medio por ciento de tolerancia de lo que ellos llaman o lo que se llama estériles es decir cualquier cosa que no es el material que tú estás vendiendo por poner un ejemplo bien plásticos en una bala de plásticos aparezca una sartén pues me estéril no no no es un plástico no es no está bien clasificado no entonces hay un uno y medio de tolerancia actualmente no y entonces bueno pues han querido darle una vuelta de tuerca han ido cambiando esas tolerancia es de de estériles unas de ellas pues más o menos estamos hablando de la media del cero coma cinco por ciento eso realmente en determinados flujos de residuos es inviable actualmente con las técnicas actuales en otros frikis es viable pero cuesta mucho dinero entonces bueno pues habría que analizar cada flujo de residuos cuál es la consecuencia que va a tener esas nuevos estándar

Voz 1667 47:56 en España está estaría preparada para afrontar esos es esas nuevos estándares no esas nuevas exigencias de China o tiene otros mercados alternativos donde puede dar salida no a lo que no utiliza

Voz 22 48:09 sí dependiendo del tipo de residuo puedes buscar mercados alternativos por poner ejemplos en lo que es exportación de acero exportamos muy poquito y nos quedamos en Turquía Marruecos porque tenemos una potencia muy grande decide metalurgia en España no y en Europa de fundiciones de acero luego en metales que no sobran también pues metales cobre aluminio pues esos viajan también a China pero también se que bueno pues puede unir a India ay pueden ir a otros a otros destinos luego tenemos el papel y cartón que pues aproximadamente un veinte por ciento un diecisiete por ciento pues está en China y bueno pues ahí tienen dos vías buscar mercados alternativos digamos aplicar técnicas para limpiar más el material para tratar más el material

Voz 1667 48:58 tú me decías Alicia que uno de lo bueno termina termina perdona que te

Voz 21 49:02 apartado Juan Nardy quedaban los Plastic cosa si sí que son los que poco bases

Voz 22 49:07 cambia lo están teniendo porque es verdad

Voz 21 49:09 da mucho plástico pero eso exporta mucho

Voz 22 49:12 no no como un vertedero China sino porque en China lo tratan que ocurre en China China tienen tratamientos mecánicos pero mucho trabajo manual que aquí en España o en Europa no lo podemos hacer porque el coste laboral que tenemos tenemos un coste laboral muy elevado igual que le pasa en la fabricación de de bienes de equipo en el mundo que se fabrica mucho en fin hay en India por sus costes laborales pues aquí pasa lo mismo tenemos un unos plásticos que podríamos aquí pero a un coste muy elevado mientras que entrena lo limpian y lo tratan los no va a vertedero lo limpian y lo tratan y lo hacen a un coste más económico lo que ya no quiere ser residuo ahora mismo China porque deja también mucho mucho residuo que acaba en vertederos

Voz 1667 49:54 claro contamos una cosa que me hablabas de que una de las ofensivas de China ha sido precisamente la lucha contra el comercio ilegal de estos residuos podemos establecer o ponerle a nuestros oyentes un porcentaje de lo que representa seco comercio ilegal dentro de de bueno del comercio legal dentro del circuito legal no de de reciclaje

Voz 22 50:12 pues siempre es difícil ponerle cifra a

Voz 20 50:15 a eso porque es como cuando te echan en dinero negro

Voz 22 50:18 cuánto dinero negro a ellos es increíble cómo pueden calcular esos porcentajes pero sí por ejemplo en equipos eléctricos y electrónicos que han hecho estudios estudios europeos hice valora aproximadamente un treinta por ciento A está haciendo muchísimo daño al sector y consideramos que muchísimo daño al medio ambiente ahí es donde creemos que las administraciones deben potenciar y luchar contra las instalaciones ilegales

Voz 1667 50:42 no cuenta Mella una cosa para acabar Alicia y aquí en España yo creo que ya calado bien la cultura del reciclaje bueno en fin supongo que que tú lo puedes avalar esto que estoy diciendo con cifras pero cuál es el siguiente paso después de educar a la sociedad en el reciclaje cuál es el siguiente paso se puede mejorarse puede afinar todavía más ese reciclaje o que nos espera a partir de ahora en que nos tenemos que educar

Voz 22 51:07 se puede se puede afinar más el reciclaje a nivel empresa a nivel empresarial sí que se sean notado pues muchos pasos de gigante pero a nivel consumidores usuarios aunque hay paso de gigante respecto hace veinte años ahora te estoy hablando de de gigantes de más de treinta cuarenta por ciento de incremento en estos últimos veinte años nos queda mucho eso es el residuo doméstico mezclado sigue siendo un hándicap para España es doméstico mezclados porque el usuario o el consumidor no lo ha tirado correctamente o no la depositado correctamente en el contenedor adecuado IN eso no sabe mucho daño esos mantras que dice la gente yo para qué lo voy a separar

Voz 1667 51:46 luego lo junta

Voz 22 51:47 claro pero es al cosas alguien lo pueda hacer mal un ayuntamiento una persona un un un empresa cualquiera en cualquier actividad en notarios en empresas en en periodismo en cualquier actividad hay alguien que puede hacer cosas mal

Voz 1667 52:02 pero no todas las mal está claro bueno el objetivo es seguir mejorando Alicia García Franco directora general de la Federación Española de la recuperación yo y el reciclaje muchísimas gracias por darnos esta clase sobre el mercado el reciclaje en el mundo

Voz 21 52:16 un saludo gracias a vosotros buenas noches

