Punto de Fuga: "50 días en Archidona"

Voz 1 00:00 Punto de fuga Pablo Morán el pasado veinte de noviembre interior decidió trasladar al centro penitenciario de Archidona a cuatrocientos sesenta y cuatro inmigrantes que habían llegado aquellos días a Murcia en patera

Voz 1667 00:12 una medida excepcional dijo Juan Ignacio Zoido que llegó a alardear en público sobre las virtudes de esta cárcel

Voz 1195 00:18 la llegada masiva de los últimos inmigrantes en Murcia se ha colapsado el sistema en lugar de tenerlo en polideportivo o campamentos que pudiéramos montar lo hemos lleva un sitio donde han podido dormir el día de hoy con calefacción donde tienen duchas donde tienen también un espacio donde el ocio puedan ellos pues disfrutar

Voz 1667 00:38 lo bueno en realidad en la ley de Extranjería prohibe trasladar a inmigrantes a centros penitenciarios y la prisión de Archidona todavía sin inaugurar pues ni siquiera tenía agua corriente con la llegada de esos inmigrantes Nicolás Castellano buenas noches da lo que prohíbe una pregunta básica pero yo creo que hay que aclarar por qué prohibe la ley expresamente el uso de estos centros para la tutela de inmigrantes

Voz 1620 00:59 por tanto hay que recordar una cosa básica que llegara a España de manera irregular delitos una falta administrativa que el reglamento que desarrolla la Ley Extranjería fija como tienen que ser esos centros de privación de libertad al famoso centro de internamiento de extranjeros que en ningún momento ni la legislación española Laura PA prevé que esas personas sean privadas de libertad en centros penitenciarios no de ahí toda la polémica que ha rodeado desde el principio esta decisión del ministro del Interior que como tú decías tanto al ministro como los propios eh de prensa el Ministerio no llamaba los me diciendo que no era una cárcel algo absolutamente ridículo no hablaban de las bondades de esa instalación de cara a un sitio nuevo que estarían mejor que muchos centros de internamiento pero la realidad como cuestionó el Defensor del Pueblo cuestionaron las ONG se cuestionó a nivel internacional es que nunca jamás una cárcel tendría que ser usada para privar de libertad durante unos días hasta que se resuelven los expedientes Extrangería a este grupo de personas que llegaron sobre todo a Murcia como tú decías a mediados del mes de noviembre y que han convertido Archidona en una auténtica vergüenza durante cincuenta días

Voz 1667 02:05 esto obviamente lo sabe el ministro bueno lo debería saber entraron Nico cuatrocientos sesenta y cuatro inmigrantes y esta semana han trasladado a los últimos que quedaban A67 aproximadamente no los han trasladado a Cíes de de la península que hay de los otros cuatrocientos

Voz 1620 02:19 sí desde el pasado miércoles versión ya no tiene inmigrantes en su interior los últimos han sido trasladados a los siete de la Zona Franca de Barcelona al Centro de Internamiento de Aluche Madrid y algunos a Algeciras Tarifa el resto de de los internos que habían pasado por acción han sido expulsados de manera periódica en los diferentes ferrys hacia Orán desde desde las costas de España no no no medidas Paul M cara porque recordemos que en Archidona Pablo en con estas bondades Cabral ministro sea retenido a menores de edad que han sido los los tribunales los que han ordenado que se sacaran de allí incluso tenían que recurrir algunas organizaciones te lo van a contar ahora al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se ha privado de libertad solicitantes de asilo porque está prohibido también en nuestra legislación también por órdenes judiciales o por intermediación de ONG Acnur etcétera etcétera Se ha sacado a gente en Archidona han muerto un interno e se está investigando las circunstancias lo que ha hecho el Ministerio interiores cíclicamente expulsar todo lo posible a los argelino en una supuesta medida ejemplarizante siempre se trata la extranjería con esta supuesta medida ejemplarizante se ha echado a esas personas a su país en una formidable polémica en Argelia en los medios de comunicación el Gobierno ha pedido una investigación sobre lo sucedido con ese argelino de treinta y seis años lo cierto es que archive no se ha convertido en la última página de una vergonzosa gestión de la extranjería en nuestro país

Voz 1667 03:36 ahora hablamos de de la muerte de este joven argelino pero queremos reconstruir lo que han sido estos cincuenta y un días de de estos inmigrantes dentro de Archidona José Luis Rodríguez Candela es portavoz de Andalucía Acoge buenas noches José Luis

Voz 2 03:48 buenas noches José Luis has podido visitar tú pudo

Voz 1667 03:51 este visitara a los inmigrantes de Archidona cuando exactamente

Voz 2 03:54 bueno yo he estado en tres ocasiones en el centro penitenciario a los ocho días de ingresar escasamente esa misma semana volvimos a último de semana la semana pasada fue el último día que que estuvimos en tres ocasiones he tenido la oportunidad de entrevistarme con

Voz 3 04:14 con interno en el centro penitenciario que han contado bueno al

Voz 2 04:19 en Zipi o una situación muy desagradable personas que no habían podido cambiarse de ropa desde que salieron de sus países no habían tenido la posibilidad de tan siquiera de mudar la ropa interior porque no se la había dado las entrevistas se realizaban locutorio propio de prisiones con cristales entre medio en donde no podía existir un contacto personal muy tanto en las comunicaciones de los familiares de las comunicaciones de los letrados estas personas eran conducidas locutorios por fuerzas de la UIP total y absolutamente armados el con su porra cascos chalecos leyera situación que yo no he visto por supuesto ninguna prisión y tampoco ninguno de los centros de internamiento en los que he estado esta situación cambia radicalmente en la tercera visita de la semana pasada en donde ya estás persona y entrevistamos con ella en en salas como una mesa silla donde se puede tener una relación mucho más personal en donde son trasladados a nuestra presencia por parte de funcionarios de de Policía aprenderán siquiera uniformados con bastante mejor aspecto físico y bueno ellos también relataban que las condiciones eran eran mejore no también al principio tenían problemas con la con la comida cosa que ya no nos manifestaron al al final sí que efectivamente a pesar de que había existido los conflictos dentro del centro de Internamiento represiones por parte de la fuerza de cuerpos de seguridad ante protesta de lo interno la situación que presentaban ellos era bien diferente a la que nos encontramos en los primeros días

Voz 1667 06:02 tuvisteis libertad sobre todo los primeros días José Luis para visitar para movernos por por esa prisión

Voz 2 06:07 bueno en principio se le negó la entrada del primer día tuvimos que llamar al Defensor del Pueblo para en fin de que se estaba incumpliendo el reglamento de la Ley de Extranjería perdón el reglamento de centros de internamiento de extranjeros que se prevé expresamente la posibilidad de que los letrados puedan visitar a los internos en cualquier momento sobre todo si concurren razones de urgencia nosotros fuimos sobre las cuatro y media de la tarde parecía una hora muy razonable y como consecuencia de la intervención el Defensor del Pueblo pudimos entrar lo mismo ocurrió en la segunda visita también necesitamos hablar con la oficina del Defensor del Pueblo porque no ponían problemas en cuanto a la forma además que habían de realizarse la visita aunque íbamos varios abogados con varios intérpretes precisamente para agilizar en la entrevista pues decían que teníamos que ir de uno en uno pero no de no cada abogado simultáneamente con alguno de los usuarios nuestro sino que un abogado entraba hasta que no sabía no podían traer el otro bueno pero eso también afortunadamente se solucionó tras la llamada a la Oficina del Defensor del Pueblo dijeron que había sido un error si la última visita que hicimos no tuvimos ningún problema más que la espera a lo que ya desgraciadamente estamos acostumbrados letrado en sacarnos a esta a esta persona espera incómoda es en el exterior a la intemperie Archidona pues en estos días no hace un clima muy apacible pero buena parte de esa incomodidad no tuvimos ningún el lema para entrevistar con la persona que solicitamos y que aún permanecían en el en el en la prisión

Voz 1667 07:44 oye el asunto del agua es cierto que no había agua potable cuando trasladaron a los inmigrantes

Voz 2 07:48 lo primero lo dijeron que estaba bebiendo de botellas que se les suministraba se quejaban de que la botella eran escasas que por la noche no podían pedir botellas y se acababa posteriormente no hemos recibido esas quejas también es verdad que a medida que avanzaba nuestra visita en el interés se cambiaba por otros temas no principio fundamentalmente era por sus condiciones de estancia por lo cual pusimos la queja al juez de control incluso presentamos una queja al director ocasional en aquel momento que que ni tan siquiera los Puyo no pudo sellar porque no estaba predicho un registro cosa que exige también el reglamento de centros de internamiento ya posteriormente las visitas no iban tanto encaminada a las condiciones de estancias sino la detección de menor de detección de personas necesitadas de protección internacional y en este último caso la última visita pues relacionó con el fallecimiento del interno claras tremenda no pudiste es dejar claro

Voz 1667 08:47 once de todas las deficiencias que encontraste es que detectas Thyssen vuestras visitas porque no

Voz 2 08:51 no porque no hay registro y arrime el primer día no el primer día de la visita no no pudimos dejarlo de hecho la hicimos una una foto al al documento que redactados a mano en los locutorios se lo entregamos mano ese documento y le dijimos al director ocasional que ya no es el mismo lo que había ahora que no teníamos otra manera que de de hacer lo que entregárselo así en mano y confiar en su palabra de que la iba a tramitar ya está es que no había otra cosa no estaba previsto y estamos hablando ya de más de una semana cierto el centro penitenciario como centro de internamiento sea que tampoco es que esto ocurriera al día siguiente de llegar las personas allí no

Voz 1620 09:33 bueno Archidona pasa a la historia por cincuenta días vergonzosos donde se han encontrado tiempo vulneraciones yo no sé José feliz tienes mucha experiencia en el ámbito de extranjería en Andalucía Acoge citaba encontrar alguna vez en una situación como ésta porque recordemos que Archidona es una improvisación del Ministerio del Interior cuando había plazas en centros de internamiento en otras partes de la península Ibérica cuando sea el momento de llegada importantes como la de Canarias dos mil seis a tres etarras habilitaron otras posibilidades ola de Tarifa de hace tres veranos cuando el récord de llegadas en veinticuatro horas que se utilizar no está polideportivo de manera temporal hasta que se ubicó la gente no ONG o lo que sea había visto algo parecido Archidona alguno eh

Voz 2 10:15 bueno yo nunca había visto que inmigrante es una mera infracción administrativa estuviesen ingresados en un centro penitenciario el centro penitenciario de Archidona que además está publicado en el Boletín Oficial del Estado sino reforma desde el mes de marzo como propio centro penitenciario no me lo había encontrado nunca precisamente Extrangería en el año ochenta y cinco estableció el carácter no penitenciario de los centros de internamiento para sacar a muchas personas que estaban ocupando módulos en prisiones de España Ése era el sentido de la ley precisamente separar claramente lo que era una infracción administrativa de una infracción penal eso no lo había encontrado nunca en ningún sitio lo que sí hemos visto reproducido en estos cincuenta días en Archidona es todo el paradigma de lo malo de los centros de internamiento de extranjeros y personas y a menores de edad ingresadas cuando no deberían estarlo personas solicitantes de asilo también ingresadas disturbios dentro de estos centros actuaciones policiales más que dudosa incluso a personas que se suicidaba fallecen dentro de los centros de internamiento por lo tanto ha sido una como decimos esto cincuenta días reproducido todos los males que venimos denunciando desde hace muchísimos años de los centros de internamiento de de estancia

Voz 1667 11:36 yo creo que escuches conmigo que nuestros oyentes escuchen lo que escribió uno de los jóvenes argelinos encerrados en Archidona una carta que envió al juez pidiéndole protección

Voz 4 11:45 llevo cinco días en Málaga dos cuando me registran me desnudan me menosprecian en cuanto a la ducha a veces sale fría ya veces caliente es una humillación constante José Luis qué te parece bueno

Voz 2 11:58 a nosotros presentamos un escrito parte un interno al juez de control que incluso había sido objeto de abusos sexuales por parte de otras personas internadas se incoaron una diligencia previas que el mismo juez de control que es el mismo juez que ha acordado el archivo por el suicidio también archivo esa denuncia de ese de ese ciudadano yo creo que no estamos refiriendo probablemente a la misma a la misma carta no eh porque me parece como no puede ser de otra manera una barbaridad no una barbaridad que este tipo de cosas ocurran en un centro un Estado como es el Estado español que suponen un Estado democrático de derecho

Voz 1667 12:43 hombre es que entre lo que dice esta carta lo que nos comentabas tú de las mamparas no cuando iba a visitar a los a los inmigrantes en fin Nos da un retrato de de cuál era el clima dentro de Archidona no para estos inmigrantes que era un régimen carcelario obviamente

Voz 2 12:55 no olvidemos que estas personas se pasaban todo el día en el patio no tenían posibilidades de del momento el desayuno hasta el momento de la cena de poder acceder a ningún local dentro de centro penitenciario ya no sólo a sus habitaciones a su celda perdón sino ni tan siquiera un lugar donde hubiera una televisión no había ningún elemento recreativo no había absolutamente nada y eso ya no sólo lo decíamos las ONGs o lo dijimos las ONG sino que ha en el informe que realizó el Defensor del Pueblo en la visita sorpresa que realizó a al centro penitenciario

Voz 3 13:27 sí

Voz 1620 13:28 hacía referencia al archivo por parte del magistrado que instruía el caso del fallecimiento del interno tanto la acusación popular como la particular presentaron recurso hay alguna noticia respeto

Voz 2 13:39 hay dos acusaciones populares está la de Izquierda Unida en Andalucía Acoge que son dos acusaciones populares distintas como digo las dos han presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación y luego está la acusación particular que representa al hermano del fallecido que también ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación que imagino que esos recursos empezarán a tramitarse en breve por supuesto en lo que coincidimos porque he leído los otros dos recursos es que ha habido una ausencia absoluta de investigación de los hechos ya no sólo de el fallecimiento de esta persona en la celda no se le ha tomado declaración al médico forense no hay autopsia lo único que hay es un único folio del forense que manifiesta que el motivo del fallecimiento sea el ahorcamiento a efectos de inscripción en el Registro Civil no hay autopsia todavía no ha habido un interrogatorio de personas a compañeros de otras celdas cercanas a y a inmigrantes encontraba

Voz 3 14:50 ingresado muchos deportados no José Luis sí pero nosotros dijo

Voz 2 14:53 fueran deportados porque consideramos que eran testigo fundamental es que el juez dice hombres y nadie entró en las celdas porque se ve con las cámaras de grabación entre las seis de la tarde y las nueve y media de la mañana a poco pudieron ver esto vecino de celdas y nosotros lo hemos dicho al juez que el testigo no solamente tiene que ver también puede oir también poder dar cuenta de lo que ha hay Ollero oyeron cosa ahí queremos que se lo cuenten al al juez hemos pedido en ese recurso que evidentemente no se ejecute la devolución de alguno de estos partidos porque lo consideran fundamental también considerado fundamental que nos expliquen por qué esta persona estaba bailaba si existe una resolución judicial por parte del director del centro traducida motivada acordándose aislamiento que es lo que nos dice el reglamento de centros de internamiento si ese aislamiento se le dio conocimiento al juez que acordó el internamiento al juez de control ya no solamente del fallecido sino de otras once personas que fueron también igualmente aisladas y algo que de punto de vista clama al cielo y es como esta persona desde que no meten en la celda a las tres y media de la tarde aproximadamente

Voz 3 16:02 hasta el nueve y media al día siguiente nada

Voz 2 16:05 ese affaire Calafell da para verificar su estado y nadie les da de cenar a estas personas a tenemos una persona ingresada en un centro penitenciario privada de libertad al cual se le retira la cena desde nuestro punto de vista eso podría ser un delito contra la integridad moral y por lo tanto hemos pedido que se investigue también ese ese hecho

Voz 1667 16:26 un reguero de incumplimientos en Archidona durante estos cincuenta días José Luis Rodríguez Candela portavoz de Andalucía Acoge muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga

Voz 3 16:34 muy bien a vosotros muchísimas gracias Nico