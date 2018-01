Punto de Fuga: China revoluciona el comercio de residuos

Voz 1 00:00 buenas noches nos ha sorprendido que haya

Voz 1667 00:03 alguien interesado por nuestros residuos no eso es algo lógico si lo pensamos pero pero me sorprende que cantidad de residuos exporta a España

Voz 1 00:14 no primero un poco que tendremos que también intentar tener la idea de que los residuos son recurso es decir no hay no hay nada hoy en día que no valga algo no para una operación para otra entonces bueno los residuos nosotros tenemos unos porcentajes de de recogida porque tenemos cada vez mejores comportamientos de las de las personas tenemos unos porcentajes de recogida muy elevados no sólo en España sino toda sino en toda Europa consumimos mucho recogemos mucho entonces se trata aquí pero tenemos excedente tenemos excedente de papel y cartón tenemos excedente de plásticos tenemos excedente de metales es decir hay materiales que no somos capaces de luego crear nuevos bienes con ellos porque la fabricación se hace mucho en el este todo el mundo tenemos algo que vamos Latitude te pone Madrid ama de Taiwán Ma de India sí se fabrican las cosas en esos países tendrán que entender las materias primas para fabricarlas

Voz 1667 01:15 exacto y uno de esos países efectivamente China uno de los que aprovecha esos recursos al menos hasta ahora Alicia qué ha pasado para que o qué ha cambiado con es con la entrada del año nuevo para que bueno en fin que haya preocupación no en este en este mercado de plástico alternativo

Voz 1 01:31 sí ya desde el año dos mil trece China ha empezado a cambiar sus políticas sus políticas estamos hablando además de Mataró políticas a nivel pues de consumo interno de ellos de control de mono sabes que controla mucho controlaba la natalidad de todo no entonces bueno pues una de las cuestiones es que determinaron es que tenían que ser cada vez más verdes y más digamos correctos con el medio ambiente que tienen muchas dudas muchos problemas de contaminación y entre esas acciones empezaba a tomar la es que fuera barrera verde que empezó a inspeccionar que es que residuos entraban en su país el año pasado entró en vigor la nacional algún que queda la espada nacional que era para combatir los traslados ilegales la residuo que son los que más hacen daño eso sí que son basura y luego ya en este año pero para una política a largo plazo es lo que llaman ellos China la bonita entonces dentro de las medidas una de las medidas es modificar sus estándares de aceptación de residuos ellos tienen unos estándares que usa la industria de aceptación de residuos la tanda de calidad entonces hasta ahora había un uno y medio por ciento de tolerancia de lo que ellos llaman o lo que se llama estériles es decir cualquier qué cosa que no es el material que tú estás vendiendo por ponerte un ejemplo ten plásticos en una bala de plásticos aparezca una sartén estéril no no no es un plástico no es no está bien clasificado no entonces hay un uno y medio de tolerancia actualmente no y entonces bueno pues han querido darle una vuelta de tuerca han ido cambiando esas tolerancia es de de estériles unas de ellas pues más o menos estamos la hablando de una media del cero coma cinco por ciento eso realmente en determinados flujos de residuos es inviable actualmente con las técnicas actuales en otros sitios es viable pero cuesta mucho dinero entonces bueno pues habría que analizar cada flujo de residuos cuál es la consecuencia que va a tener que SAS nuevos estándares

Voz 1667 03:42 en España está estaría preparada para afrontar esos es esas nuevos estándares no esas nuevas exigencias de China o tiene otros mercados alternativos donde puede dar salida no a lo que no utiliza

Voz 1 03:55 sí dependiendo del tipo de residuo puedes buscar mercados alternativos por poner ejemplos en lo que es exportación de acero exportamos muy poquito y nos quedamos en Turquía Marruecos porque tenemos una potencia muy grande decide metalurgia en España no ya en Europa de fundiciones de acero luego en metales que no sobran también pues metales cobre aluminio pues esos viajan también a China pero también se te dan bueno pues puede unir a India ay pueden ir a otros a otros destinos luego tenemos el papel y cartón que pues aproximadamente un veinte por ciento diecisiete por ciento pues está en China bueno pues ahí tienen dos vías buscar mercados alternativos ir digamos aplicar técnicas para limpiar más el material para tratar más el material

Voz 1667 04:43 tú decías Alicia que uno de lo bueno termina termina perdona que te acota

Voz 1 04:48 que le quedaba cosas pienso que un poco más escándalo están teniendo porque es verdad que se exporta mucho plástico pero eso es mucho plástico no no como un vertedero China sino porque en China lo tratan que ocurre en China en China tienen tratamientos mecánicos pero mucho trabajo manual que aquí en España en Europa no lo podemos hacer porque el coste laboral que tenemos tenemos un coste laboral muy elevado igual que le pasa a la fabricación de de bienes de equipo en el mundo que se fabrica mucho en fin hay en India por sus costes laborales pues aquí pasa lo mismo tenemos un unos plásticos que podríamos aquí pero a un coste muy elevado mientras que entienda lo limpias ni lo tratan los no va a vertedero lo limpian y lo tratan y lo hacen a un coste más económico

Voz 1667 05:33 Alicia porque ya no quiere ser recibido ahora mismo

Voz 1 05:35 Sina porque deja también mucho mucho residuo que acaba en vertederos

Voz 1667 05:39 contamos una cosa que me hablabas de que una de las ofensivas de China ha sido precisamente la lucha contra el comercio ilegal de estos residuos podemos establecer o ponerle a nuestros oyentes un porcentaje de lo que representa ese comercio ilegal dentro de de bueno del comercio legal dentro del circuito legal no de de reciclaje

Voz 1 05:57 pues siempre es difícil ponerle cifra a a eso porque es como cuando éste en el dinero negro cuánto dinero negro ellos es increíble cómo pueden calcular esos porcentajes pero sí por ejemplo en equipos eléctricos y electrónicos así que se han hecho estudios estudios europeos se valora aproximadamente en un treinta por ciento A está haciendo muchísimo daño al sector y consideramos que muchísimo daño al medioambiente ahí es donde creemos que las administraciones deben potenciar y luchar contra las instalaciones ilegales

Voz 1667 06:28 no cuenta una cosa para acabar Alicia y aquí en España yo creo que ya calado bien la cultura del reciclaje bueno en fin supongo que que tú lo puedes avalar esto que estoy diciendo con cifras pero cuál es el siguiente paso después de educar a la sociedad en el reciclaje cuál es el siguiente paso se puede mejorarse puede afinar todavía más ese reciclaje o que nos espera a partir de ahora en que no estamos quede

Voz 1 06:52 se puede se puede afinar más el reciclaje a nivel empresa a nivel empresarial sí que se se han notado pues muchos pasos de gigante pero a nivel consumidores usuarios aunque hay pasos de gigante respecto hace veinte años ahora te estoy hablando de paso de gigante de más de treinta cuarenta por ciento de incremento en estos últimos veinte años Nos queda mucho yo es el residuo doméstico mezclado sigue siendo un hándicap para España ISIS es doméstico mezclados porque el usuario o el consumidor no lo ha tirado correctamente no la depositado correctamente en el contenedor adecuado y en eso nos hacen mucho daño a esos mantras que es la gente yo para qué lo voy a separar si luego no

Voz 1667 07:31 luego claro

Voz 1 07:33 no pero es cosas alguien lo pueda hacer mal un ayuntamiento una persona un un un empresa cualquiera en cualquier actividad en en notarios en empresas en en periodismo en cualquier actividad hay alguien que puede hacer cosas mal

Voz 1667 07:48 pero no todos lo hacen mal está claro bueno el objetivo es seguir mejorando Alicia García Franco directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje muchísimas gracias por darnos esta clase sobre el mercado el reciclaje en El Mundo