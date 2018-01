Yago de Vega: "Es la peor racha de Zidane al frente del Real Madrid, sin lugar a dudas"

Voz 1991 00:00 donde no están para bailar muchos en el Real Madrid a pesar de que Zidane Zidane es este hombre que pase lo que pase siempre dice lo mismo bueno ya sacaban poco colmillo diciendo que que estaba ya cansado de ver las críticas y que se vendía más a los fracasos son los malos momentos más que los los buenos Zizou desde el cariño que el Madrid no el Castilla el primer equipo el Real Madrid no es el Castilla no es que se vendan desgracias sino bloques se vende son situaciones a las que no estamos acostumbrados porque en la jornada dieciocho ver al Real Madrid en cuarta posición a dieciséis puntos del Barça no es vender malos momentos es vender situaciones poco habituales por no decir prácticamente nunca vistas con lo cual lo que se vende es el que el Real Madrid no esté en un buen momento el otro días empató contra el Numancia con todos los respetos para Numancia pero el Madrid le tiene que ganar siempre en Copa al Numancia en el Santiago Bernabéu no sean ni esto de mirar a otro lado poder primero hay que mirar un poco lo que está pasando la casa no porque no funciona el el el equipo porque desde el banquillo no se encuentran soluciones porque no hay unidad ve cuando en otros tiempos esa unidad de que aparecía hay solucionaba los problemas ya no existe ha salido gente que era necesaria se ha cubierto los huecos con gente que ha llegado para suplir a esos jugadores que ido que han dejado mucha pasta así pero el equipo no no responde el equipo no juega igual que jugaba el año pasado por ejemplo no es hablar de desgracias ni de malos momentos es hablar de realidades Si salimos a todas las ruedas de prensa y dices estoy contento los chicos son muy buenos y estamos todos a una que somos una piña hombre ya el discurso se va agotando poco a poco yo esperaba después del partido al Numancia hay que ganarle si os y siempre en el Bernabéu poquito autocrítica un poquito está bien la charla con los chavales en en en el vestuario oí el pedirles más pero es que no pasa nada por decir públicamente que el equipo no está viviendo su mejor situación desde luego es la peor racha de decir al frente del Real Madrid sin sin lugar a dudas en no sé si ha tenido suerte uno Zidane desde que llegó al Real Madrid todo le ha ido de cara todo le ha ido bien ha ganado un montón de títulos por supuesto

Voz 1 02:35 mucho mérito suyo el que el equipo esté ahora también es mérito suyo o de mérito

Voz 1991 02:41 mejor dicho de de cara todo es más fácil de gestionar y probablemente Zidane en su momento sólo tenía que gestionar un club porque en el campo salía las cosas habrá que buscar soluciones y ahora es cuando tiene que aparecer Zidane no es que tengamos la culpa a los medios de comunicación por hablar del mal momento del Madrid contamos lo que hay con lo cual no sé yo espero un poquito más DVD de autocrítica más que mirar y decir hoy no nos distintos palos que no estamos jugando tan mal pues no sé pero vamos el Madrid para mí están muy lejos de lo que tenía que estar pero vamos es es esa es mi opinión Antón Meana qué tal muy buenas queda Yago como está

Voz 0231 03:21 las buenas noches cómo está el equipo de Zidane bueno pues saben que no pueden fallar mañana es que no hay tampoco motivos para pensar que el Madrid va a ganar seguro al Villarreal

Voz 1991 03:31 esto

Voz 0231 03:32 es que hasta hace poco tiempo un partido del Madrid en casa era Victoria asegura este año el cincuenta por ciento de los partidos que han jugado en su estadio no lo han conseguido ganar mañana vieron rival bueno para mi favorito el Madrid creo que el Madrid va a ganar mañana sí pero no hay tampoco eso argumentos para asegurarlo más allá de que fútbol es fútbol por tirar de tópico en Madrid no se equivoca que hable en el Bernabéu hace tres días el Numancia e hizo una segunda parte muy buena empató a dos inmerecido por momentos marcar un tercer tanto para mañana el equipo tiene varias bajas dos importantes de lesión la de Ramos y la de Benzema también está lesionado Marcos Llorente ya ha dejado fuera de la convocatoria a Rafa ya Ceballos lo de Ceballos ya deja de serlo noticia de los que menos cuenta para Zidane que repetimos le deja fuera de la lista de diecinueve vuelve Bale después de mucho tiempo va a jugar de inicio un partido en el Santiago Bernabéu evidentemente recupera a todos los que descansaron por decisión técnica el otro día en la Copa del Rey pero el día viene marcado por lo que tú has comentado no por el mensaje de Zidane el hecho de que la prensa busquemos lo negativo no lo positivo ocurría en la tercera pregunta de la rueda de prensa le preguntaba Edu Pidal de Onda Cero a Zidane por él sí de discurso de post Vigo a Pere Numancia es decir como entre comillas criticó el juego del equipo en Vigo en fases de del partido en Balaídos de cómo habían jugado en los titulares sin embargo salvó la cara a los suplentes el día del Numancia Zidane respondía de la siguiente manera a la opinión o a la pregunta del periodista

Voz 1994 05:11 yo estoy cansado de eso pero bueno esto no lo va a cambiar porque esto vosotros estáis ahí para hablar y esto no lo voy a cambiarme y no quiero cambiar yo lo que puedo hacer es ver lo positivo de mi equipo porque es fácil decir que todo está mal fase muy fase vuestra posición Isabel si tú lo sabes perfectamente que que no es así que no hay todo negativo en aquí

Voz 2 05:35 sabes pero es es muy bonito hablar de venir al Madrid que el positivo muy bonito vende más

Voz 1991 05:45 es muy bonito a hablar de lo negativo muy bonito hablar de lo positivo se habla de lo que pasa Isabelle de lo que hay pero vamos estamos en enero el Real Madrid está ahora mismo a dieciséis puntos en Liga es decir prácticamente desechada la Liga vivo en la Copa del Rey y una eliminatoria que no veas en Liga de Campeones contra el París Anne Germaine veremos cuando pase esa eliminatoria donde está el el Real Madrid es

Voz 0231 06:07 si no me equivoco acaba hoy bromeaban compañero decía que cuando el Madrid hace no mucho iba muy bien ganaba todo ganaba títulos y arrasaban los premios individuales no salia Zidane a decirnos que dijéramos lo negativo bien no diga esto rato lo buenos que somos decir lo mal que hacemos también esto o lo otro yo creo que es que es el Madrid el Madrid bueno juega cuando juega muy bien a veces decimos que juega extraordinario lo ponemos un poco más arriba y cuando juega mal a veces por ser el Madrid exige es un poco mal un poco más dices muy mal yo creo que forma parte de de la crítica al Madrid en lo bueno y en lo malo pero ahora como tú has dicho en tu intervención creo que decir que el Madrid está a dieciséis puntos del Barça no le ha ganado en la Copa en el Bernabéu ni al Numancia en el Fuenlabrada perdió con el Tottenham en la Champions va a jugar contra el PSG en el que no es favorito y las sensaciones del juego del equipo no son buenas yo creo que eso no es contarlo negativo el contar lo que está pasando claro

Voz 1991 07:04 que no estamos acostumbrados a esto es así de sencillo pero bueno y y Meana en principio Llorente era para sustituir a Morata Ceballos a James no más o menos

Voz 0231 07:14 Llorente era para sustituir a bueno más que venía por Morata era más

Voz 3 07:20 el mayoral

Voz 1991 07:22 el Ceballos pero bueno que sí que en ninguno si la combinación que tú quieras pero a lo que voy es que la unidad viene del año pasado eso funcionaba la unidad de de este año está la grada

Voz 0231 07:35 sí sí sí es que tal cual Zidane este año confía en unos jugadores que cree que son los que primero mejor le funcionan es segundo los que están más preparados para sacar situaciones de riesgo IU no el están respondiendo no tira de la unidad ve por eso prácticamente no cuenta con Vallejo más allá de lesiones por eso Llorente no juega nunca por eso Ceballos ve más partidos en la grada en el banquillo que en el verde por eso Mayoral juega los minutos entre comillas de la basura es un equipo B que ni siquiera tiene continuidad gente como Lucas Vázquez o como Marco Asensio que están perfectamente preparados para jugar en el equipo ha y un equipo B que como me recordaba hoy Héctor González ha perdido a Isco que ya es del equipo ha entonces la diferencia entre el equipo B del año pasado el de este es radical pese a ello Zidane cree que el equipo tiene que cambiar pocas cosas fíjate cómo respondía cuando le preguntaban hoy en la sala de prensa por qué espera de su plantilla después de la charla de el otro día en Valdebebas

Voz 1994 08:36 nosotros tenemos que lo lo lo cuando digo eso de todas formas siempre positivo porque tú cuando Charles para sacar punitivo de de lo que de lo que se hable luego hay que demostrarlo en campo y lo que nos falta a nosotros no es un una falta de juego una falta de es la continuidad necesaria para recuperar la confianza que debemos tener nada más y esto es ganando a partir de eso está claro húngaros

Voz 1991 09:07 partido partidos olvidan todas las penas y todo es mucho más sencillo dicho esto lo que estamos comentando Meana la culpa no sólo decidirán quiero decir que cuando tú confías en Mayoral para ser el sustituto de Benzema y a para cubrir el hueco de de Morata que se ha ido dejando eso sí mucha pasta luego trae esa Ceballos como otro chaval de futuro además fíjate lo que comentábamos cuando estaba haciendo todo este tipo de fichajes de gente joven el Madrid joe que equipo de futuro está haciendo coge las grandes talentos a las grandes perlas que hay en el fútbol español y lo está haciendo muy bien pero es que claro es que ni Mayoral ni Ceballos pues se convierten en piezas Nuez importantes es que prácticamente inexistentes

Voz 0231 09:51 sí yo creo que es más culpa de que no está funcionando en la unidad de que Marcelo está mal de que no está jugando bien Karim Benzema de que Cross no arranca Modric bueno o y dos malos no sé yo si creo que podía haber tenido minuto Ceballos creo que Asensio jugando con los buenos lucía como el año pasado me lo estoy viendo mismo repetido llevo más de una hora viendo el drama de televisión repetido el Real Madrid Bayern de Múnich del año pasado en la dos cuartos de la Champions no tiene nada clara de un golazo Marco Asensio

Voz 1991 10:20 no tiene nada mejor que un viernes

Voz 0231 10:22 tendría que esperar tu llamada Acta lo Pernando hará intervención y dije voy a haber repetido el Madrid Bayern marcó el golpe he metido Asensio es de Messi Maradona un gol de un jugador de otro planeta pues este chico ahora mismo no tiene la continuidad que el entrenador le tiene que dar le hace perder confianza ir Madrid está mal Inuncat y nada Asensio que es un superclase pues yo creo que es más culpa de que la unidad a no rinde que de que la unidad de tenga un poco menos de nivel que la que tenía el año pasado es que desprenderse de Morata que es el mejor delantero de España y uno de los mejores delanteros del mundo porque el entrenador no le iba a poner nunca por delante de Benzema es un error de técnico de club obvio y no pasen una por decirlo el Madrid vendió a Morata porque el entrenador no le iba a poner nunca antes que a Benzema yo creo que eso no es una postura futbolísticamente al lado inteligente yo tengo Morata Benzemá pongo al que mejor esté un día Morata otro día Morata hundía Benzema otro día Benzema el que mejor esté sin embargo Zidane decidió que iba a poner a Benzema siempre por eso es un error un error hice cuenta hay punto y que es un advierte un acierto es recuperará futbolistas como ha recuperado en estos años Zidane en haber sido campeón de Europa dos veces tener al Madrid otra vez campeón de Liga que no pasaba desde la época de Mourinho pues se cuenta nada más y mañana a ver cómo recibe el público del Bernabéu a un equipo que sabe que cualquier tropiezo le descuelga definitivamente de la Liga

Voz 1991 11:47 sí bueno no lo está ya pero bueno

Voz 0231 11:49 la sociedad en que el equipo está vivo en todas las competiciones y eso es lo único positivo que ha podido destacar de la actualidad de su plantilla