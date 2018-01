Roig Negrales: "Hay que vivirlo desde dentro para saber lo que pasa en cada equipo"

Voz 1991 00:00 hola qué tal buenas noches es visitar el Bernabéu tal y como está el Madrid es bueno ahora o no

Voz 1 00:05 es un gran equipo aunque haya tenido malos resultados si siempre es una visita muy complicada de hecho no no hemos sido capaces de ganar nunca en el Bernabéu

Voz 1991 00:14 no parece una buena ocasión para hacerlo bueno yo que cualquier ocasión es buena no para hacerlo por primera vez

Voz 1 00:19 bueno vamos todo apunta alguna vez hemos tenido buenos partidos hemos parado varias veces hemos estado a punto alguna vez pero bueno más dramas conseguir hoy aunque no pase en teoría por su mejor momento pues siempre siempre superan equipo hoy muy complicado pero bueno nosotros somos ambiciosos ya cuando van muy bien intentamos ganar allí se ahora tal pues vamos a intentar también

Voz 1991 00:40 pero bueno siempre cuando se habla de crisis en el Real Madrid uno mira su casi qué piensa

Voz 1 00:47 no no nosotros lo que efectivamente los páramos enviar nuestra casa no nos preocupamos por los contrarios no hay que vivirlo desde dentro no para saber lo que pasa cada equipo es muy difícil valorar las cosas desde fuera vamos la verdad es que es la menor de nuestras de nuestras preocupaciones no pero no es difícil saber lo que pueda pasar un equipo todos pasamos por malas rachas y el que mejor lo sabe es el que el que lo vive desde dentro

Voz 1991 01:14 bueno de hecho vosotros ha pasado alguna que otra algún que otro bache esta misma temporada con cambio de entrenador incluido en qué momento está ahora mismo el Villarreal

Voz 2 01:22 bueno yo creo que estamos haciendo buen fútbol últimamente bueno

Voz 1 01:25 pues hemos sacado buenos resultados antes de Navidad ahora damos quedó en la Copa empatamos otro en casa pero bueno creo porque el equipo va en buena dinámica desgraciadamente tenemos muchas bajas no que al final pues es lastran un poco y sobre todo cuando competición como el museo jugando en Europa y ahora copa dos partidos semanales pero bueno pero que el equipo está dando la cara jugando bien y esperemos seguir así que con los resultados son los que hemos tenido las últimas dos semanas

Voz 1991 01:53 yo creo que el momento de despedir a un entrenador yo creo que tiene esas de los momentos más desagradables porque además uno es consciente de que no sólo es el único culpable lo que pasa es que claro no se puede cargar una plantilla entera imagino que tiene que ser del de lo más desagradable no en un equipo

Voz 1 02:08 despedir a un entrenador a cualquier tipo de de empleo no es muy desagradable obviamente sobre todo cuando esa aprecio como hace una relación anterior más agradable en ese momento consideramos la jornada seis que era la solución que teníamos que tomar ya y la tomamos no estamos para tomar para tomar decisiones sí si creíamos que el equipo iba a mejorar con con el cambio que hicimos pero bueno desde luego no no es bonito ni nos gusta César a nadie Ny despedir a nadie de sus puestos

Voz 1991 02:39 hombre no sabremos si ya nunca así Escrivá hubiese sacado la situación en el futuro pero lo que está claro es que la llegada de Javi Calleja ha generado por lo menos un revulsivo en el equipo ha mejorado mucho

Voz 1 02:49 sí bueno el nivel de punta G hemos mejorado mucho hoy clases acciones que el equipo son buenas como hemos dicho hemos sufrido muchísimas bajas no tenemos ocho o nueve has de cuadros muy importantes hay por lo tanto pues luego se nota pero bueno yo creo que el equipo dando buenas sensaciones si general y en casi todos los partidos están disputando y con y con cualquier equipo

Voz 1991 03:14 cuánto ha dolido ya ha trastocado la eliminación en Copa

Voz 1 03:18 bueno la verdad es que históricamente no se nos ha dado muy bien creo que hemos llevado una vez más en aquí sin Ales si tal pues hombre queríamos continuar queríamos continuar vivos en las tres competiciones y queríamos seguir pero que hicimos méritos tanto en el partido de ida de sobretodo aparte de vuelta pero como superiores al Leganés pero bueno el fútbol manda el resultado oí por el valor doble de los goles pues no sale leche no hará buena Leganés pero bueno desde luego nos nos duele queríamos seguir en la competición pero bueno hay que hay que esperar a la liga ya la Europa League que son las dos competiciones que tenemos muchos retos por delante

Voz 1991 03:53 cuánto dolor de cabeza dado este mercado de invierno mucho trabajo

Voz 1 03:58 bueno más todavía no ha concretado la posible venta de Bakambu pero esperamos que en breve sección tal pero bueno eso pues juegan muy importante para nosotros que obviamente nos trastoca no sé pero bueno eso es lo que pasa en los mercados oferta y demanda Hay también la voluntad de los jugadores no jugador en principio se concreta todo quería salir y hay ante una gran oferta Hay una oferta irrechazable por parte de los jugadores de los jugador de aceptarla hemos tenido más remedio cuando nuestra voluntad era no no tocan el equipo sí pero es que cuarenta millones de euros por

Voz 1991 04:36 Bakambu yo creo que es un negocio irrechazable no

Voz 1 04:39 mano sobre lo que la empresa pero buenos sí pero más que irrechazable por nuestra parte créditos porque sino en el mercado de verano que es más fácil sustituirlo también

Voz 1991 04:49 eso también a verdad es cantidades Ono cantidades

Voz 1 04:51 sí señor pero más que nada era también aceptarla voltear Ford que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar en el club himno no podía a obviamente es una gran oferta para nosotros pero sobre todo es que el jugador así lo quieren hoy ante una gran oferta eh está predispuesto pues al final sea también a todo concretando pues

Voz 1991 05:15 pues yo quisiera cuando se haga oficial se va a buscar repuesto

Voz 1 05:18 bueno ya hemos firmaba Roger Martínez que bueno jugador en el que confiamos mucho pero desde luego nuestra primera idea era era buscar un perfil de un jugador que estuviese en forma pero buenos os así posible muy difícil porque obviamente los jugadores que están jugando sus equipos es muy difícil que en el mercado de Pierro te lo que sea pues por una locura

Voz 1991 05:40 aquí pagando claro hemos tomar Roger que yo muy similar

Voz 1 05:42 sin competir y que creemos en que va a ser un gran jugador pero está claro que tiene que pagar a pagar un peaje de de entrenar y de tal porque ahora mismo cuesta abajo de una Liga acumula China que además terminó hace dos meses la competición y por lo tanto pues le va a costar un poquito y hay que tener paciencia no no sé no es la necesidad ahora pero bueno veremos en el futuro realmente no nos ayuda los comercios de ello

Voz 1991 06:08 Roger Martínez ya esta aquí hay rumores o se ha comentado que podría interesar otros jugadores como Sandro o Gameiro qué hay de cierto en todo esto

Voz 1 06:16 no nosotros en la delantera estamos bien cubiertos también desgraciadamente estamos con Nicosa sones lesionada pero no vamos a incorporar a nadie más

Voz 1991 06:27 el Villarreal donde debe estar al final de esta temporada cuál es el objetivo principal

Voz 1 06:32 nosotros somos ambiciosos pero a la vez queremos ser humildes y pecamos de no humildad o no no sale una temporada vamos a sólo cinco años por lo tanto el primer paso es estar cuarenta cuarenta y dos puntos sobre los que hagan falta para mantener a la categoría que escena queremos estar todos los años en Primera División ya a partir de ahí pues intentará espera lo máximo ahora mismo estamos sexto clasificado Si llevamos cuatro años seguidos cuando en posiciones europeas Si obviamente nuestro objetivo pues nos gustaría que el año que viene a volver a jugar una competición europea

Voz 1991 07:07 porque no algún día esas semifinales de Champions aquel momento histórico que acabó de forma tan cruel que gran Villarreal eh

Voz 2 07:15 bueno yo obviamente

Voz 1 07:18 el año pasado jugamos previa de Champions si queremos volver a jugar la Champions y ojalá pueda hacer daño o el que viene o cuanto antes pero bueno es complicado y luego obviamente llegara a una semifinal pues ojalá ojalá Hay lucharemos por ello pero es complicado hay cada vez más no porque hay un equipo sin Europa con unas diferencias presupuestar esa abismales y por lo tanto yo creo que ahora es más complicado que hace diez años pero bueno nosotros somos ambiciosos como te he dicho hoy y queremos llegar a lo máximo en cualquier competición pero bueno ahora lo que nos toca es jugar la Europa League que tenemos un rival a pesar de ser primeros de grupo nosotros un rival muy duro pero intentaremos pasar y queremos llegar lo más lejos al sacrificio

Voz 1991 07:57 eso te iba a decir yo creo de los rivales más complicados que más complicados que nos podía tocar el PIB del Lyon va a ser muy duro eh

Voz 1 08:02 sí sí estaban en en el bombo dos estaba aquí que el Nápoles y el Dortmund como equipo así difíciles y lo demás será sin menospreciar a ningún rival eran mucho más asequibles desde luego eran dieciséis opciones que teníamos interés complicada si nosotros uno de los tres

Voz 1991 08:21 cuando uno empieza en el mercado a mirar el mercado mejor dicho IB doscientos veintidós millones por Neymar ciento sesenta Coutinho ciento cuarenta de envíele ciento ochenta en papel que piensa cuando uno es consejero delegado de un club que tiene que competir contra estos equipos

Voz 1 08:41 es al final lo ha vuelto a ver una otra inflación en el fútbol pero haber dentro de cada uno su nivel donde nosotros antes compramos jugador por seis a lo estamos comprado por doce o estamos comprando por catorce entonces pues a otros equipos que pagaban ochenta noventa pues ha pagado doscientos al final hay mucho dinero en el fútbol el fútbol es un deporte que a él le interesa todo el mundo oí genera mucho dinero y entonces pues al final dos destacó los jugadores son igual de bueno son malos cobren más que cobren menos pero bueno cuando se genera en el fútbol al final acaba en salarios en traspasos entonces es lo mismo pero que hay más dinero se paga más cada uno a nuestro nivel que es cierto que entre los grandes clubes europeos y ya en una diferencia presupuestos pero aún así a veces sí a veces podemos competir con ellos no oí les ganamos algún partido que otro entonces pues bueno eso está la gracias se de fútbol pero bueno desde luego es muy muy muy difícil competir con los diez doce catorce equipos tope europeos

Voz 1991 09:43 es que vivimos ya hace si recuerdas cómo cuatro cinco años esa época en la que era Madrid Barça el según el tercero estaba a veintitantos puntos gracias a Dios sólo ha recortado lo hemos recortado pero como esto siga aquí así vamos a volver otra vez a esa dinámica

Voz 2 09:59 pues bueno desde luego esa recortados

Voz 1 10:02 con en la gravedad de los derechos televisivos al tipo de de España que nos está ingresando una alrededor de cuarenta millones de euros cuando antes se hace tres o cuatro años eran diez doce Si bueno es yo creo que se ha mejorado en ese aspecto y se han reducido las diferencias y los equipos estamos más proceso analizados ya hay mucho nivel en toda la Liga española en cualquier equipo el equipo pues pues puede optar a buenos jugadores pero bueno la diferencia está ahí pero no sólo con Madrid Barcelona sino también con otros los cinco cuatro cinco equipos de Inglaterra con el Bayern de Munich con el París Saint Germain etcétera etcétera es es difícil competir pero bueno es lo bonito del deporte no que o menos presupuestó muchas veces y puso no gana siempre es mejor el Leganés no sea eliminado de la Copa y creo que tiene un coste