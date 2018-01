Carles Gil: "Un poco de pique sí hay con mi hermano"

Voz 1 00:00 hola buenas noches mucho pique con tu hermano esta semana o no bueno que yo la verdad es que que los setenta buen o pues yo decía que hay algo o no no no la verdad es que no es suficiente con las que puntos sobre todo para para que en una situación poco complicada ahí bueno ojalá pues mañana no jugamos nosotros

Voz 1991 00:26 hombre uno siempre que tiene un hermano que se dedica a lo mismo en este caso los dos futbolistas les gustaría compartir la profesión al mismo equipo pero enfrentarnos también tiene que ser bonito no

Voz 1 00:38 sí que piense bonito dame un poco un poco raro porque porque bueno es no sé qué sensaciones tendremos sí sí que da la casualidad de coincidimos en el campo pero bueno como tú dices es algo especial y bonito oí que siempre nos acordaremos de ellos

Voz 1991 00:58 con quién va a la familia

Voz 1 01:01 me pues según me han dicho conmigo

Voz 2 01:05 porque lo de los más sido bueno ya te digo que dicho iguala era han dicho lo mismo

Voz 3 01:14 pues igual os van diciendo a cada uno una cosa

Voz 1 01:18 bueno especial

Voz 1991 01:20 enfrentarte al al Valencia tu exequipo está tu hermano que diferente el Valencia que viste tú con el Valencia que está viviendo tu hermano eh

Voz 1 01:28 pues sí bueno yo sé que es verdad que concedió también una una época buena con con uno quédame estuvimos allá arriba pero pero bueno de verdad que que las estaciones de este año un buen pedigrí de mejorar la verdad Andoni y malos bueno pues la afición que ella llevaba muchos años necesitando una temporada así que bueno pues pero que que sigan así que Ike y que disfrutes mucho

Voz 1991 01:56 qué te cuenta tu hermano Natxo de cuál es el secreto de porque ha cambiado tanto este Valencia que está metido en la parte de arriba de la tabla y además haciendo muy buen fútbol muchas veces

Voz 1 02:05 sí bueno lógicamente el par de culpa la tiene la de entrenador que bueno que que fue llegar y creo que lo que que supo puede hacer entender a todo el equipo lo que necesitaba lógicamente pues pues que al final el Valencia tiene jugadores de muchísima calidad Hay bueno algo que también suma dicho entiendo en todo buen rollo que eso se nota

Voz 1991 02:31 tanto desde luego para mantener un grupo unido e intentar sacar los los resultados en el Depor creo que esperábais más eh esta temporada lo que estáis haciendo

Voz 1 02:41 sí estuvieron lo vamos a negar la verdad es que que esta primera esta primera vuelta pues no yo como ese dábamos la verdad que esperábamos más lo que es pero queda toda la segunda vuelta y pueden cambiar muchas cosas así y creo que podemos empezar a cambiar las cosas sábados un partido muy difícil pero que juntos y creo que si lo conseguimos tendremos una inyección de apoyarme

Voz 1991 03:10 es un hombre es que creo Carles que la fuerza del Deportivo La Coruña han tienen que residir este año por lo menos en casa en sacarlo de casa y luego lo de fuera se puede rascar algo fenomenal pero si uno no es fuerte en casa una temporada lo pasa muy mal eh

Voz 1 03:24 sí totalmente yo creo que que en el once equipos que que bueno que suele molestar en la parte media baja de la clasificación de dónde marcan la diferencia o quién quién suele pasar una temporada más tranquila los que en casa pues como tú dices Kuerten se ha nosotros no en esta gustando aunque que sería muy bueno que empezando por el mañana

Voz 1991 03:47 sí ya sé que hay que jugar contra todos pero el invierno que estéis teniendo calentito e Barça Celta Villarreal mañana al Valencia el próximo domingo el Bernabéu no está mal no

Voz 1 03:58 es decir que nosotros seamos conscientes de Dario que teníamos sobre todo las últimas jornadas de la primera vuelta de los kilómetros la segunda pero bueno el fútbol ha visto de todos sabemos que el partido que hace lo puede sacar viceversa ahí íbamos con escoltas no

Voz 1991 04:17 en lo personal cómo estás segundo año en el Deportivo La Coruña que balancea haces

Voz 1 04:22 bueno la temporada difícil para mí porque porque llega con muchas esperanzas de fue de pensar que estaba recuperado el pubis desgraciadamente me tuve cooperar en la verdad es que llevo poco tiempo llevó a pedradas un Messi poco recuperado y bueno un lujo uno de ellos es nació desde volviendo a coger ritmo puede con una desviar tan larga larguísima juntado con con el verano en todo todavía me falta un poco pero bueno ya te digo después de tanto tiempo que que volver o no pero

Voz 1991 04:57 ya está completamente recuperado sea ya a partir de ahora ya podemos empezar a ver al mejor Carles Gil no

Voz 1 05:03 sí ha faltado pongo ir cogiendo cogiendo ritmo muy igual es una lección que nunca te garantizada y así ya recupera bien lógicamente lleva un proceso pero pero mucho mejor que yo que antes de la operación y ya te digo poco a poco pues unos ojos eh

Voz 1991 05:26 oye que te parece a ti los cambios de la liga de los horarios a ocho días vista del partido

Voz 1 05:32 bueno pues justamente que nos ha tocado no la al nosotros no sé no sabía un poco por sorpresa como es lógico pero pero bueno al final me imagino que que que será Paul pues bueno pues cuadrar todo como toca ahí

Voz 1991 05:48 que no les han fastidiado eh

Voz 1 05:49 sí lógicamente pues pues para ellos es más jodido que para nosotros es un cambio de vía para otro oí bueno pues pues sí es una pena para para los aficionados

Voz 1991 06:02 bueno vosotros a lo vuestro estáis tan sólo un puntito por encima del descenso aunque se haya firmamos esto en la última jornada no

Voz 1 06:10 bueno ya te digo que

Voz 1991 06:12 hombre uno quiere jugar bien y quiere estar en la parte de arriba pero es que la temporada no ha puesto para eso

Voz 1 06:18 sí claro me como tú dices igual que una pregunta cuando quedan cinco jornadas Postigo sí claro ahora mismo yo creo que todavía podemos hacer una una buena temporada podamos maquillar esta primera primera vuelta Hay quien aquellos malo bueno pues no

Voz 1991 06:36 pues mal partido el de mañana no es mal rival el Valencia para empezar esa recuperación Carles Gil mil gracias que vaya todo fenomenal