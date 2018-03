El portavoz de Facua explica el procedimiento para reclamar los perjuicios causados por los cambios de horario

Voz 1991 00:00 el último caso tiene que ver con ya sabéis el sorteo de Copa el Leganés Real Madrid Espanyol Barcelona Atlético de Madrid Sevilla Valencia Alavés en los partidos están programados el encuentro de ida el próximo miércoles diecisiete todos los encuentros menos uno el migratoria entre el Leganés y el Real Madrid que pasa para el día siguiente para el jueves dieciocho esto ha provocado que haya que cambiar o que la Liga haya cambiado partidos de el próximo fin de semana en Liga el partido de El Atlético Girona eh pasa del domingo que estaba programado al sábado Real Madrid Deportivo del sábado al domingo los dos Se mantiene el horario a las cuatro y cuarto pero claro hay gente que tiene programado el viaje hay gente que viajaba hundía al día siguiente pensando precisamente en asistir a ese partido eh han tenido que modificar e han tenido que cambiar eh viajes han tenido que perder probablemente pasta con con cancelaciones y gente que ya directamente ha renunciado a ir al partido pues porque a lo mejor había programado la el domingo trabaja el sábado no puede cambiar el día a a ocho días de que se celebre ese partido yo imagino que la Liga ganará mucho dinero con todo esto pero desde luego mirar por el aficionado eh mira poquito uno de estos afectados es un aficionado de la Peña Atlética de Palma en Miguel Vaquer hola Miguel qué tal muy buenas tú eres uno de esos aficionados no que tenía pensado ir desde fuera a ver el partido el Atlético de Madrid

Voz 1834 01:25 sí correcto si es que teníamos previsto con mi hijo y un amigo de mi hijo pues visitó Uganda aprovechando estuvo unos esperar bastante tiempo salieran nuevos horarios sobre veintisiete de diciembre si se planificó partido contra

Voz 1 01:44 el Girona

Voz 1834 01:47 el banco dormido las dieciséis quince no el sorteo hoy pues han informado que esa de horario

Voz 1991 01:58 es hacer Weisz era al partido vais a modificar la reserva porque vosotros que tenía reservado Madrid

Voz 1834 02:03 tenemos reservado hoteles billetes región ida y vuelta el mismo día de la cancelación supone pagar las tasas hiriente si eso supone un billete nuevo las tasas son los sesenta euros más IVA ayer a sesenta Hay tres por tanto un perjuicio y en la ida y vuelta

Voz 1991 02:26 pues vamos a ver si te podemos ayudar porque nos está escuchando el portavoz de Facua Rubén Sánchez hola Rubén qué tal

Voz 2 02:30 muy buenas al pues bueno qué tal estás todo eh

Voz 1834 02:35 pues sí la verdad es que ojalá amor ya ha quemado a lo largo de la tarde

Voz 1168 02:40 es porque cierto primero falta de respeto absoluto a la afición que eso por supuesto está claro que el fútbol es de ocio que él hay que respetar porque si no se puede poner en que yo creo que en algún momento la gente tendrá que mostrar su repulsa a otro nivel ahora puede que empiecen a surgir reclamaciones deberían surgir miles de reclamaciones porque es lo que corresponde a la gente va a perder dinero y no tenemos porque asumirlos se puede reclamar ilegalmente todo el mundo este oyente incluido por supuesto está en su derecho a que me devuelvan cualquier pérdida económica que esto le vaya a provocar o en cualquier acceso comprando por ejemplo Bobbio queda vino cambio etc

Voz 1991 03:18 eh Rubén Duque la cosa dejas en este caso a Miguel que tenía billetes tres billetes de de avión para el sábado que era el día que estaba programado el el partido ya lo han pasado al domingo con lo cual esos billetes de avión para el sábado ya no le valen para tú que la consejos que haga

Voz 1834 03:34 claro pero estaba aficionado tiene dos opciones seguir yendo o no el que decide no ir o el que no puede ir tendrá que pedir la devolución del importe de la entrada evidentemente también

Voz 1168 03:45 los costes que les haya supuesto con la contratación por ejemplo un billete de avión que no pueda recupera el que exhiba a ir puede tener un coste añadido cambios de billete pasar incluso una noche más Le han retrasado

Voz 1834 03:56 el a la celebración del evento

Voz 1168 03:59 con todo eso al final lo que tenemos que pasar tenemos que calcular cuánto no supone esto de pérdida económica acumular por supuesto los billetes el coste de los cancelados etcétera para presentar la reclamación y aquí la clave es lo que nuestro equipo jurídico estaba estudiando en el día de hoy es a quién se la reclama yo primero reclamarle al club a la entidad a la que le hayamos comprado directamente la entrada esto no quiere decir que sea el culpable sabemos que ha sido la liga la que toma la decisión pero siempre en consumo quién tiene que asumir la reclamación es la entidad la empresa que tiene la relación contractual con nosotros la efectuaba la compraventa el producto por eso tenemos que dirigirnos a nuestro club decirles oye lo que compre me ha provocado un cambio tú tienes que encargar de de resarcirse acaba Ram lociones lo haga y que luego les repercuta a la liga el coste del club le ganó la Liga se va a encargar de lo va tramitar ya fosa de la que tenemos serías dudas pero bueno el lunes pondremos en marcha protocolos reclamación posiblemente

Voz 1991 04:58 te Miguel que tenéis pensado hacer vais a viajar de todas maneras o lo avisa anulado

Voz 1834 05:02 no hemos cambiado billete pues lo tres billetes nuevos también la opción de utilizar

Voz 1991 05:14 pero hay no

Voz 1834 05:17 ha pasado noches madre y con supo a suponer gastos de hospedaje después utilizar el pero en fin más o menos creo que viajaremos al mismo día Hay volveremos el mismo día

Voz 1991 05:30 tenéis pensado reclamar Miguel

Voz 1834 05:33 no se sabe poner eso en de despacio pues puede que sí puede quedó ya volvía hemos

Voz 1991 05:41 pero hombre desde luego es el timón me imagino maltratados no porque ya ya estamos hemos avanzado un poco en el sentido de que por ejemplo en Inglaterra en la Premier cesar el calendario horas de los partidos de todos desde el primer desde el primer día de competición que uno se puede planificar digamos así el poder a acudir a un a un partido ahora hemos conseguido por lo menos conocer el horario y los días que se disputan a cuatro jornadas vista pero es que encima lo andamos modificando esto es perjudica perjudicial para el aficionado

Voz 1834 06:13 también venimos con con ojalá ligando que ya que estamos aquí a seis horas pues tenemos que planificar a partir del diecisiete pues saber que el partido hay que intentar sacar entradas que no puede siempre a todos los partidos había partidos pues que nos hubiera gustado más ir pero es prácticamente imposible conseguir entradas tienes que intentaremos que algunos partidos más asequible es que haya más huecos entradas bueno pues los cualificadas pues con dos semanas a enseguida sabe a las fechas pues en todas como es que tienes entradas te mueves con el billete porque a rayas no saber qué pasa esto haremos las opciones que hay

Voz 1991 06:58 se puede preguntar Miguel cuánto cuánto aplastadas calmado

Voz 1834 07:02 tras unos ciento ochenta y cinco euros

Voz 2 07:06 por cada uno por los tres por los trescientos ochenta y pico oro son tuyos

Voz 1991 07:12 vámonos yo lo reclamaría no selló la vía

Voz 1834 07:15 no vemos habían pues otro viaje no

Voz 1991 07:19 pues mira pues si al fin y al cabo ese dinero es tuyo Il tras modificado y no no es culpa tuya con lo cual así que nada de Miguel que vaya todo fenomenal que disfrutes del del partido en ni nada a ver si hacen caso en la reclamación vale

Voz 1834 07:34 no me acuerdo muy bien gracias muchas gracias Miguel un abrazo

Voz 1991 07:37 y a Rubén me imagino que va a recibir sino la está recibiendo ya un montón de de llamadas de este tipo tu que aconseja a la gente que estén en esta situación como el caso de De Miguel habrá otros que se querían desplazar en coche incluso gente que haya pedido día libre en su trabajo y que lo Palma

Voz 1168 07:56 claro pensar que lo que ha pasado no es una causa de fuerza mayor imprevisible e inevitable a la Liga legal hacer el cambio muy bien sino que quedaba más remedio los aficionados no tienen caso pero ojo sin perder ni un céntimo el que cruzados o gastando dinero demás pues la verdad que reclamar es gratis que no es más que presentarle el escrito de reclamación a la entidad plantear como adjunto documentos elementales tan básicos como los costes que hemos tenido que pagar de más a las cancelaciones de los billetes cualquier otro gasto adicional por ejemplo esa noche de hoteles para que muchos que que pagar ya está ya esperar que el club unos dice que no se le ha denuncia ante la Administración de consumo de nuestra comunidad autónoma posiblemente la inmensa mayoría van a llegar a la Agència Catalana en el consumo ya la Agencia Gallega de consumo porque hasta la mayor parte de la afición especialmente afectada por lo trayecto y sobretodo son más caros igualmente lo de todos los territorios del país y en todos los lados se tendrán que poner reclamaciones ojalá no haga falta celebrarlo a denuncia pero esto también puede conllevar sanciones económicas aquí las administraciones de protección al consumidor autonómicas tienen que evaluar este cambio sin compensación es una práctica contraria a la legislación el descenso de los consumidores que puede conllevar multas proporcionales al perjuicio que va a causar Alguersuari semanal

Voz 1991 09:20 qué tal va a democracia

Voz 1168 09:22 bien bien veintitrés mil y pico descargas llevamos ya con un duro no pongo ningún caso no viento creo que si pongo un ejemplo un evento deportivo en uno de los capítulos una multa de suena algo por ahí pero bueno la mayoría son fraudes en telefonía eléctrica etcétera etcétera y sobre todo va

Voz 1991 09:39 jo el gordo de la telefonía podríamos hacer cincuenta mil millones de horas de programación pone todo en fin Rubén Sánchez portavoz de Facua mil gracias un abrazo

Voz 2 09:48 a vosotros un abrazo fuerte pues ya sabéis si estáis en casa ya bis