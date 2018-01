Julen Aguinagalde: "Tenemos la espina del Mundial del año pasado"

Voz 0497 00:00 hola qué tal muy buenas llegó pero nosotros debutamos mañana no si efectivamente a las seis y cuarto de la tarde frente a Chequia esta arranca ya tienen unas ganas tremendas los hispanos de de ponerse ya las pilas de hacerlo viene porque aquí no valen medias tintas aquí no vale tropezar hay que empezar bien el campeonato porque se clasifica si efectivamente los tres primeros de cada grupo que son cuatro pero con los ese resultados arrestando a los de la primera de la primera fase salvo el equipo que no pasa a esa segunda fase todos los resultados valen y eso es importantísimo para para un campeonato como como esta mañana contra Chequia y antes del arranque te has buscado protagonista en los buenos no hombre pues podría decir mejor pero bueno porque no tengo aquí delante para quedar bien pero pero sí sí es uno de los pilares de esta de esta selección uno de los veteranos de esta selección un hombre que le falta eso le falta el oro olímpico le falta el oro olímpico también falta pero les falta el oro en un Europeo España cuatro platas y bueno viene a buscarlo todo pero también te digo Yago que curarnos en salud pero es que ganaron europea es más difícil que ganar un Mundial y que ganar unos Juegos Olímpicos aquí no hay ningún partido que sobre a quién en ningún partido cómodo y todo empieza mañana con con Chequia Julen Aguinagalde qué tal buenas noches buenas noches qué tal está ahí

Voz 1 01:11 bien bien si con ganas ya de arranque esto

Voz 2 01:14 con ganas de empezar la competición está ahí se en Vara de himnos varones

Voz 1 01:18 bueno unos partidos me embaraso estamos un poquito más

Voz 3 01:20 Juan nosotros todavía estáis en el bosque perdió nieve

Voz 1 01:23 no sé si

Voz 2 01:26 al acepte al soldado allí tú entrenas comes y duermes no haber visto bien si estáis perdida hay con Jaydy igual no claro pero te voy a decir Xavier tenéis ambiente europeo y de de competencia

Voz 1 01:40 los renos iban con camisetas que he visto Rennes llegando al hotel los renos llegando a lo de no no lo sé

Voz 2 01:52 no sólo del hotel para competir a ver si no fue nada como llegamos con cambien de con qué sensaciones

Voz 3 02:01 ven con ganas no yo creo que como siempre en las previas de estos torneos venimos con con muchísimas ganas con con ilusión y con ganas de arrancar viene a hacer algo importante que es un equipo

Voz 2 02:13 creo que muy equilibrado mezcla de veteranía y juventud han entrado los f6 Cañellas todos los Entrerríos el equipo así por lo menos desde fuera Se muy equilibrado no

Voz 3 02:24 sí sí puede ser pero hay que ver que tenemos un Europeo y todos los equipos lo ponen muy complicado no hubiera dicho Diego antes es la competición más defiende que hayan Balonmano más que que un Mundial a unas olimpiadas si es verdad que teniendo en cuenta que los puntos ahora hasta donde nada antes de la primera frase pues yo creo que que hay que estar atento a cada partido qué tal la República Checa

Voz 2 02:47 primera piedra de toque

Voz 3 02:49 la agenda se piensa que es igual el equipo más fácil pero este es el primer partido europeo oí todos los equipos pues lo pone complicado evidentemente tienen unos jugadores han hecho buenos resultados una preparación y ahí tenemos clarísimo que que será muy complicado

Voz 2 03:03 el rival más complicado del grupo Dinamarca no

Voz 3 03:07 a priori sí pero ya te digo yo que si si no lo hacemos bien contra cheque encontraron poco a poco va a ese partido

Voz 2 03:13 cuál debe ser el objetivo mínimo de esta selección

Voz 1 03:17 ganar Chequia yo creo que ya hemos dicho que ya con eso nos conformamos no pero vamos a centrarnos en ese objetivo europeo como esto no pasa más de de un partido no sabemos que suman todos los puntos que vamos a pesar de ello

Voz 2 03:30 a ti no te tires chelista Seat y no te pilla ya no vas a muchos de estos a la pala

Voz 1 03:36 si el blanco rojo de la el Atlético me gustaría

Voz 0497 03:39 bueno ya que entonces lo que lo digamos pero que peca de txuri urdin este más que más que Zurutuza

Voz 1 03:44 es que lleva el pantalón azul es bajar algún fallo tiene que tener no no no no no

Voz 2 03:48 pues ser buen tío si fuese el Athletic ya sería perfecto pero ya hacer

Voz 0497 03:52 ya sería tremendo pero bueno no quiere aquí

Voz 2 03:54 más Julen con dos del Athletic

Voz 1 03:56 hay de la viñas

Voz 2 04:01 oye Julian quién es el rival a batir o Patti el la selección más potente en este Europeo

Voz 3 04:06 hay muchísimas que Croacia estando en casa Francia Dinamarca Alemania Noruega

Voz 1 04:13 empezamos así no entramos en en en cuartos que lleguen menos mal que no hay cuartos aquí que si no sería complicadísimo está claro que que es muy difícil un Europeo y hay muchísimos equipos que lo van a hacer bien digo alguna difícil hombre sí

Voz 0497 04:28 el quiero preguntar a a Julen cómo se suple un poco la porque aquí el balonmano últimamente Yago y sobre todo las potencias internacionales está siendo cada vez más físico y España no tiene esas torres de dos metros y quince centímetros que tienen otros en la defensa y ese balón mano físico quizás no hablo solamente el lanzamiento exterior no pero como lo va a en España con la portería corriendo

Voz 5 04:51 dos metros quince a escasos dos metros y quince eso ya estamos con sabes Yago tú sabes te voy a contar uno Julen Aguinagalde me han dicho que es un poco tiquismiquis dice bueno tiquismiquis tiquismiquis no es la palabra bueno pues he dicho una haga

Voz 3 05:09 pues se ponen

Voz 1 05:11 la verdad es que bueno tenemos mucho tiempo Hong Kong pendiendo Bosch quizás no sé si carencia verano los lanzadores típicos que hay muchos equipos Si bueno pues hay que dar

Voz 3 05:19 vender a tope contraatacar de mover mucho el balón para buscar las mejores opciones evidentemente no tenemos las ventajas queden dos equipos pero bueno ahí hemos estado los últimos años y ojalá podemos explotar nuestras virtudes

Voz 0497 05:33 por portería del mundo y quizás

Voz 1 05:36 cuatro de los mejores del mundo

Voz 3 05:38 puede ser que yo creo que que en ese aspecto tenemos muchas Gran ya no en la portería en los extremos yo creo que que tenemos un buen plantel en muchas posiciones pero ya te digo jugamos como equipo huy un jugador robó unos jugadores no van a hacer no nos van a ganar solos

Voz 0497 05:53 y lo de Jordi Ribera ya está ya está todo lo que quería mostraron enseñaros a su manera de balonmano ya está acogido ya está todo como como él

Voz 3 06:03 mire yo creo que sí ya llevamos un año esperanza más partidos competiciones sí espero que que lo tengamos masonas asimilado pero está claro que que esto es muy difícil no no va a ser asimilar lo suyo a ganar dos partidos facer porque eso es muy complicado no hemos dicho tenemos el equipo que tenemos Si hay que trabajar mucho para para conseguir las victorias

Voz 2 06:23 cuántas ganas aire quitarse la espina el Mundial el año pasado

Voz 1 06:28 bueno por una parte muchas por el resultado pero sabiendo que

Voz 3 06:32 que esto no es nada fácil evidentemente estábamos muy bien acostumbrado últimamente a estar en todas las semifinales y no lo podemos estar el año pasado por un gol bueno te das cuenta de de de lo cerca que está de de poder ganar o no el anterior empatamos en la primera fase contra Eslovenia tuvimos la suerte que no paso a la siguiente fase y no les penalizó ese desempate luego dependemos de otros resultados si se nos dieron venenos metimos en semifinales no sólo es lo que ha sino lo que hagan el resto equipo sabemos que tiene este tipo de competiciones las cosas se decide en Un gol arriba abajo saque e intentar hacerlo bien Johan nos acompaña a pesca pizca de suerte que siempre te pones

Voz 2 07:09 oye que llamen los hispanos mola eh

Voz 1 07:11 allá cojo una la motiva

Voz 2 07:14 asimismo me mola no te mola no te mola que te llamen en los hispanos

Voz 1 07:18 yo tengo mi nombre heredado de ninguna forma de es pero eso es bonito hombre tenemos hablar guerrera los hispanos todo muy ese buen hombre

Voz 2 07:30 el ambiente bueno no como siempre yo creo que es una de las claves no están de esta selección que es que yo además año tras año pase que inpasse llegue quien llegue lo que se mantiene es el buen rollo el buen ambiente que eso es fundamental y básico para una competición de este tipo

Voz 3 07:43 sí yo creo que si no hay cambios pero masones la armonía y el rollos es parecido yo creo que que eso es importante también no son muchos días aquí concentrados y además estás con con esta vez en el fin del mundo pues se agradece no que que vayamos estemos bien entre nosotros sí y ojalá se refleje en el campo

Voz 2 08:00 hombres echan de menos a los Víctor Tomás Maqueda Sterbik y todos estos pero oye en van llegando la nueva generación es ley de vida

Voz 3 08:07 sí eso es ley de ida no ahora está tocado a ellos lo no menos tocará otros sí está claro que bueno que cambiar no sea tan drástico yo creo que en ese aspecto pues lo estamos consiguiendo no la gente que está entrando está aportando mucho oí ojalá esos cambios sean bien

Voz 2 08:24 pues nada debutamos mañana primer partido el Europeo de Croacia contra Chequia así que a ver si empezamos con buen pie Julen Aguinagalde mil gracias un abrazo muy fuerte mucha suerte

Voz 1 08:32 ahora tenemos otra Diego arrancamos mañana

Voz 2 08:34 como decía ahora Julen se arrastra a puntos así que hay que ganar

Voz 0497 08:39 sí sí es obligatorio ganar primero por empezar bien segundo por qué esos puntos pueden valer de cara a la segunda fase III pues porque siempre que empieces una victoria todo va más rodado y además se enfunda también a tus rivales ya casi casi te quitas así que