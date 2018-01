Óscar Fuertes: "Yo no puedo comparar, pero me está pareciendo un Dakar brutal"

Voz 2 00:00 vamos con el Rally Dakar ya sabéis que es una de las pruebas más importantes en el arranque cada temporada este año tenemos una nueva edición y como siempre tener Nos historias y protagonistas interesantes José Antonio Ponseti hola qué tal muy buenas qué tal como está muy buenas noches seis jornadas han disputado seis etapas nuevos dicho hoy hornada de descanso y quedan ocho por delante

Voz 1025 00:43 delante seis durísimas como te decía Yago al final lo prometido se ha cumplido han acabado de arena los los que han sobrevivido no han terminado de arena pero de verdad empatados por no decir una palabra malsonante prestado en motos tenemos a Joan Barreda como nuestro hombre mejor situado que va cuarto en coches estamos mirando a Carlos Sainz que va segundo por detrás a Peterhansel este mediodía contaba una anécdota que me gustaría compartir contigo porque la gente dice bueno esto es el Dakar y tal pero para que veáis la diferencia que hay entre los de arriba los de arriba Peterhansel lleva de Dakar exactamente por el tiempo que da Organización dieciséis horas veinticinco minutos y dos segundos vale vale el el último coche que sobrevive que sólo sobreviven a estas horas cincuenta y tres que es un Toyota que lleva un señor Road que francés que no tengo el gusto de correr lleva ciento ochenta y dos horas quince minutos y tres segundos osea este tío se hecho dormido yo creo que este tío destaca dos seis siete tíos está claro aparece en la clasificación general entiendo que habrá pasado la meta

Voz 2 01:51 pero este tío al menos ha pasado dos o tres días sin dormir no pero hombre Rosa el vamos a ver es que estamos aquí en practicamente todos los seis días claro

Voz 1025 02:03 pero me hombre me imagino que habrá penalidad porque veo que los tres últimos que son los son tres ciento setenta horas otros ciento setenta y otro y otro ciento ochenta no tienen que ser penalización totalmente totalmente no ya estaría fuera de carrera mira que están a punto de estar fuera de carrera eh vamos a cortar seis

Voz 1991 02:22 seis días por veinticuatro horas son ciento ochenta y cuatro con lo cual es imposible

Voz 3 02:26 de que haber penalizaciones nombre totalmente

Voz 1025 02:31 si no no hay bueno tiene un protagonista muy especial hoy Óscar Fuertes hace un montón de años lo conozco salió osea llegó a mi vida mejor dicho a través de Junior Team de Carlos Sainz fue uno de los elegidos a partir de ahí siguió corriendo a correo en tierra ha sido campeón de España creo que hoy hoy tendría que está recogiendo el premio de este año que creo que ha quedado tercero ya se lo preguntas tú pero tiene ahí más un punto especial y es que este año se ganó la Challenge que es la opción que dan solo un piloto de Europa un nace de una América de ir al Dakar no hiel dijo pues hay que voy ya y que está ahí está en el puesto treinta y cinco está sufriendo mucho pero cero Se lo está gozando yo creo que eso es lo estáis

Voz 3 03:19 dando bueno por aclarar son ciento cuarenta y cuatro horas lo que hay en seis días no ciento ochenta y cuatro pero bueno claro pero tienen que ser canalizador seguro que hola qué tal muy buenas buenas noches a todos que vio desde la paz pero no está ahora no

Voz 4 03:38 sí la verdad es que no sé dónde estoy estoy todo con Coca Cola

Voz 1991 03:41 arena arena arena más arena de vez en cuando a algún compañero más arena más arena a meta a dormir

Voz 3 03:48 sí bueno Arena techos de del de no dada a la rueda había de todo

Voz 1991 03:56 bueno qué qué qué tal tu primera experiencia en en una carrera como esperabas

Voz 4 04:04 no sepa que dicen que el Dakar más duro y comparar porque para mí es el primero de lo compara con la expectativa que tenía a mí me parece brutal brutal es el amplias frente a la palabra de repente de acabas un valle de dunas que has tardado alrededor dice sabe desvanecía esté acabado esto ya no pueden poner más dunas

Voz 3 04:25 de referente y así hasta el infinito y dices bueno allá porque ya llevamos aquí cuatro horas alguien metidos que es el éxito ese valle yo más que pueden poner un puesto de de una no ahora no yo creo que lo que decía amar como me decía esto era verme pues te más dos plazas no

Voz 5 04:49 pero desde luego más que os queda todavía por por

Voz 1991 04:52 de aceite llega a una invitación no a través de una de las invitaciones como decía Ponseti Se reparten muy poquitas como te llega esta invitación para participar en el Dakar de de este año

Voz 4 05:05 bueno el caso hace carreras dentro de otras carreras mal entonces en esas carreras tú tienes crímenes si no has hecho el Dakar en ningún año siempre antes la la prueba elegida para todos los participantes de Europa y África era la Baja Aragón dentro de la bajar aún corría setenta coches en yo gane esa carrera dentro de la Baja Aragón sabes esa clasificación entonces señalando esa carrera pues Granell pues el Ndri directo

Voz 3 05:34 al al centro esto lo ganaste

Voz 4 05:38 bueno sí Encinas invitación

Voz 3 05:40 suena creo que decir que es una invitación queda pero a través de ganar una prueba debería quedaron en vía

Voz 1025 05:45 acción trampa si gana

Voz 6 05:47 es totalmente trampa

Voz 4 05:50 pues ahí al anciano esta dinererías me di para acá no te voy a contar lo que te vas a encontrar

Voz 1025 05:54 es caro la arena oye tengo una curiosidad asado la consabida porque al final fue tú tú mentor en su momento no

Voz 4 06:05 si para él sabes que bueno cables examen súper metido en la carrera ahora súper metido yo tuve la oportunidad final con él y con Lucas hace dos días se ha concentrado si se había la oportunidad de correr en Marruecos y les dije fijado Matsa estoy muy muy preocupado por las dunas que me dijo no te preocupes hacía viniendo almanaques cuando cuando él se cambió también estaba olvidado entonces es de encima ya para él es pecata minuta pero para mí para mi ruta

Voz 1991 06:40 Óscar que tiene esta prueba porque todo el mundo dice lo mismo es durísimo las he pasado canutas

Voz 7 06:46 no vuelvo pero al final vuelves

Voz 3 06:50 yo no sé si eso te lo digo lo digo por lo que se mire

Voz 1991 06:55 de todos los pilotos que vemos que año tras año es como que engancha esta prueba tú lo estás

Voz 1025 06:59 viviendo ahora Yago que vuelves te el año que viene ya te lo digo por eso lo vamos

Voz 4 07:05 bueno es que yo creo que es desde mi experiencia en indescriptible osea ayer hacíamos cincuenta kilómetros con como no sé como te puedes imaginar Atón a lo mejor son trescientas personas cada cien metros era un cordón de gente durante veinte kilómetros y entonces eso los paisajes etcétera tres algo que ninguna prueba que haya corrido había vivido esto y luego desde fuentes de la conducción pues imagina que que te dejan con un coche con cuatrocientos caballos como nuestro diecinueve kilómetros de arena al lado de la playa del Pacífico sabes la dices esto lo hago en Europa ingleses dentro en la cárceles no volvió a salir

Voz 3 07:48 así lo estamos

Voz 4 07:49 algunas de esas cosas son brutales no

Voz 3 07:52 no no voy soy pagando algo que no sale

Voz 4 07:54 el Titicaca pues es una experiencia brutal

Voz 1025 07:58 qué quería o dos curiosidades la primera hoy tocaba recoger a el alguien hoy te tocaba recoger poético

Voz 4 08:07 sí tenía que recoger el premio el Campeonato de España pero obviamente no

Voz 1025 08:10 fue había no no te va bien no

Voz 3 08:14 a ver si ya se veían pocas manos

Voz 1025 08:16 y hablando de mano me han dicho que que ayer tu llegada a territorio boliviano fue dantesca no porque tu visto un montón de problemas

Voz 8 08:26 pues mira es que yo creo que en eso que acabe son así es ayer que de todo se se prometía la más fácil

Voz 4 08:34 en concreto para mí era la mucho más un rally como tú conoces de hecho el eran unos tramar espectaculares erradicar

Voz 8 08:41 sí pero de repente empezó a llover es

Voz 4 08:44 empezar así algo que nos rompió el parabrisas pues empezó a complicar los que era imposible ver nada de ese te salía Narro y al final encontramos una resolución que fue atar un acuerdo al parabrisas entonces yo tirado un lado el que va de otros La Ventana con han con una mano en el volante y bueno pues así llegamos a esa mesa de noche

Voz 1025 09:08 cosa que no se me enfade nadie que es el típico vídeo que te cuelgan de rumanos en You Tube

Voz 3 09:16 no no nos pasa algo bueno yo llevaba una hora con

Voz 4 09:23 no fuera me di cuenta de quién no tiras pidió es que se me ha congelado

Voz 6 09:30 por sí sí coches de miles y miles

Voz 5 09:35 de euros si al final arreglado por una cuerda las cosas que tiene

Voz 3 09:39 bueno hay que adaptarse y seis bueno pero es que está claro es que es claro es que

Voz 4 09:44 que cuando Emilia debes pero de repente hay una crema parabrisas que que no

Voz 3 09:49 no estamos buscando en todos los casos chasis que me pongo un poco

Voz 1991 09:58 serio viste de Nani Roma

Voz 3 10:02 bueno es exactamente donde fue oye tienes la oportunidad de hablar con Alex por la mañana

Voz 4 10:08 temo encontrase un poco sí la verdad es que el susto enorme

Voz 1991 10:13 soy yo no sé si uno cuando lo vive allí no sé a lo mejor tiene que meterse en una burbuja pero a uno le tiene que afectar no porque estas cosas no es que puedan pasar es que pasan

Voz 4 10:25 bueno yo lo que vea difícil de voy a decir no no me decía José Antonio hay hay dos rallys nosotros estamos haciendo un rally que es nuestro primer rally intentando isla más rápido que sabemos pero pero con un margen enorme porque es lo que tenemos que hacer pero lo de correr al ritmo que corren los primeros con una trampa cada cincuenta metros que no están en porque sólo vienen las cosas estamos muy especiales pero sobretodo en la arena había una arena cortada sabes a qué me imagino non yo no entiendo cómo pueden hacer trescientos kilómetros a esa velocidad sabes si sin sin problemas son auténticos superhéroes déjale pisará

Voz 3 11:04 me ha preparado mega preparado para para poder llevar esas estaba por se pone al lectura última

Voz 1025 11:11 no la última es que lo que nos queda a partir de ahora que porque si si se supone que lo el principio dantesco miedo me da Bolivia Argentina o no o ahora las cosas con que da la sensación de que el continente van bajaba ahora ya va todo de bajada es bajar

Voz 4 11:28 bueno pues mira y mañana tenemos varias varias zonas de tramos los a cuatro mil hacemos la etapa maratón es decir que de los dos mecánicos no pueden tomar en el coche tenemos que reparar nosotros Ville el siguiente día ya ya hasta las cuatro mil ochocientos metros

Voz 1025 11:46 vale extras que ahí ahí los motores sufren agregaron montó no hay que no hay oxígeno ahí tienes que hacerle el boca boca el motor

Voz 3 11:57 mira ayer cuando salimos

Voz 4 11:59 Nos yo decía que no es el doble que te das cuenta hasta que te bajas del coche esa tú te bajas del coche entonces es que hacer el espacio que como largas rápido o sea que me hemos estado preparando me dicen que es lo que está pasando aquí lo ha faltado

Voz 3 12:20 pues nada estaremos ahora

Voz 1991 12:21 a descansar que tienes ocho etapas por delante bastante orillas nada objetivo imaginó principal terminarlo de la general ya lo dejaremos para otra ocasión no

Voz 4 12:32 bueno a no haber hablando también con Lucas Carlas también me decía que así dadas las acabar el el puesto va a ser bueno sí bueno yo creo que lo que estamos viendo es así a treinta y cinco de la generada cuando empiezas a sumar que coches oficiales ahí sea todavía de los sobres minis y la contentos sabes porque estás no estamos muy posible

Voz 3 12:56 bueno pues quedando ya a lo Oscar fuertes mil gracias que vaya todo fenomenal vale un abrazo un abrazo a todos suerte amigo Ponseti no nos quedan ocho ocho tapas apasionante se

Voz 1025 13:08 sí sí sí ya has visto que que el invitado de hoy era era especial y quería que lo conociera porque sabía que no lo conocería es que te gustaría porque la las historias de este tipo son son brutales ya te digo lo que nos queda es ver si no nos la a Messi Peugeot himnos pone órdenes de equipo frenan a Sainz porque yo creo que va a haber la pelea con Peterhansel hasta el final y haber entrevistado no la dejen yo espero que le dejen también pero ya sabes que son muy suyo los Messi de la fans osea que ya veremos cómo viene la mano en motos ya te digo todas las miradas puestas en Joan Barreda qué tal tenemos dos chicas que lo está haciendo espectacularmente bien Chris en en coches que va con el Mitsubishi que está aguantando como una Javad y va primera de Te1 sea fenomenal Laia Sanz en motos que la tía de verdad es que es una auténtica máquina estas dos que tienen un potencial de futuro bueno la ya es una realidad total pero Chris que lleva este creo que su segundo Dakar tiene una potencial de futuro pero bestial a osea que vamos a cruzar los dedos que estaba muy bien representados en chicas en chicos

