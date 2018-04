El Larguero: Charlamos con Fernando Roig Negueroles, Carles Gil y Julen Aginagalde (12/01/2018)

Voz 0017 00:00 Media las detener en canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este doce de enero día en el que ya sabéis que entre otras cosas ha celebrado el sorteo

Voz 1991 00:46 cuartos de final de la Copa del Rey que nos ha dejado los siguientes emparejamientos

Voz 0509 00:52 Leganés Real Madrid Espanyol Barcelona

Voz 1991 00:54 el Atlético de Madrid Sevilla Valencia Alavés partidos de ida el miércoles diecisiete de enero excepto la eliminatoria entre el Leganés Real Madrid que se disputa el jueves dieciocho algo que entre otras cosas ha provocado que se hayan modificado los horarios de varios partidos de esta jornada de Liga de la ascienden hora de este fin de semana de sino de la siguiente y la siguiente para empezar el próximo fin de semana el Atlético de Madrid Girona pasa del domingo al sábado el Real Madrid Deportivo del sábado al domingo los dos parte Ellos están programados eso sí se mantiene el horario a las cuatro y cuarto de la tarde algo que ha enfado mucho a varios aficionados que no van a poder asistir al partido que van a tener que modificar sus viajes yo entiendo que en la Liga tiene que ha adaptar amoldar y ajustar de la forma que cree más conveniente los horarios para ocho días vista de una el de un partido no se puede modificarlos los horarios al menos de esta manera porque si te genera un problema el hecho de que un partido de Copa se disputa el jueves para tener que modificar los siguientes del fin de semana de Liga pues que jueguen en ese partido el miércoles también lo que pasa es que claro ya sabemos que desde hace mucho tiempo el tema del dinero están muy muy por encima del resto de cosas por supuesto por encima de de los aficionados en aquí en la Liga va a su bola la Liga el único pretende es hacer dinero pero eso sí te lo pone difícil te lo pone complicado pero luego te obliga o te exige a que al menos el setenta y cinco por ciento del tiro de cámara de la grada esté ocupado porque no da mala imagen y claro eso luego no se puede vender en China vamos a vender esta competición Si están en los campos vacíos eh no sólo no pone complicado te lo pone difícil te fastidia sino que es que luego encima de exige que ese tiro de cámara el luego puede estar el resto el estadio vacío e que le da exactamente igual con setenta y cinco por ciento para vender solo chinos esté esté lleno fenomenal el resto del campo como sino va nadie no pasa no pasa nada en no es la primera vez y no va a ser la última en la que la Liga le da exactamente igual la aficionado y mira por sus propios intereses Éste es el fútbol que está generando el Tebas en en fin es lo que hay Tebas depende de la televisión que se queda la pasta en los clubes de lo que diga la Liga y lo que diga la tele son con lo cual al final esto es más negocio económico que otra cosa pero bueno no es nada nuevo tampoco vamos a descubrir América a estas alturas en fin además hoy ha arrancado la décimo novena jornada de Liga en Primera División o lo que es lo mismo la última jornada de la primera vuelta y lo ha hecho con el encuentro del Coliseum entre el Getafe y el Málaga ya terminado con victoria al conjunto madrileño uno cero con gol de Juan Cala y esto hace que el Málaga sigan puestos de descenso a Segunda División eh y que siga con una malísima imagen de hecho hoy al terminar el partido ha habido varios jugadores recuerda Recio han acabado eh hundidos han acabado hundidos el partido incluso llorando en el terreno de juego han tenido que ser consolado por varios compañeros del del Getafe y desde luego la situación del Málaga eh es muy preocupante no sólo por los resultados sino por el juego en las sensaciones que transmite el equipo que son prácticamente nulas ese vuelo hablar del futuro de Michel pero si a estas alturas Mitchell no ha sido cesado yo entiendo que se va a seguir apostando por él veremos qué es lo que pasa pero la situación empieza a ser insostenible para en otros cuatro partidos a la una de la tarde Girona Las Palmas a las cuatro y cuarto Real Madrid Villarreal a las seis y media Éibar Atlético de Madrid para las nueve menos cuarto nos queda el partido de Riazor entre el Deportivo de la Coruña y el Valencia en Segunda División disputado un partido Rayo Vallecano dos Oviedo dos en baloncesto jornada diecisiete de la Euroliga el Real Madrid ha ganado en Rusia muy bien al Khimki de diecisiete puntos siete ocho nueve cinco Unicaja ha caído la cancha del Zalgiris de tan solo dos puntos siete nueve siete siete ya pasado por encima de Olympiacos Baskonia eh le ha ganado Baskonia de treinta y dos puntos a Olympiacos ochenta y seis cincuenta y cuatro tiene mucho mérito no no es fácil dejar Olympiacos en tan solo cincuenta y cuatro puntos en balonmano ha arrancado el Europeo de Croacia lo ha hecho con el partido entre Islandia y Suecia el primero del campeonato han ganado los islandeses de dos goles veintiséis veinticuatro la selección española debuta mañana será a las seis y cuarto jugamos contra la República Checa las once XXXV contado todo empezamos

Voz 0509 06:13 trece en el Coliseum le ha ganado el Getafe uno cero al Málaga con gol de Juan Tardá Óscar Egido qué tal muy buenas hola hallado muy buenas noches me parece justo el resultado

Voz 6 06:24 si hace un par de muy malo muy aburrido de casi se procedería a dicho alguna aquí no está que eso pero bueno

Voz 1643 06:31 no hay jugada a balón parado en una jugada de estrategia un balón desde la derecha que ha puesto Portillo al segundo palo dejada de cabeza de Damián Suárez ha llegado Cala ha cabeceado a la malla en uno cero es el Getafe que es el equipo de Primera que más goles marca de estrategia uno más con el de hoy veintiséis puntos acaba la primera vuelta eh cerquita de los puestos europeos aunque recordaba Bordalás en rueda de prensa que el año el descenso también acabó la primera vuelta con

Voz 0509 06:53 seis acabó bajando así que no hay que confiarse

Voz 1643 06:56 aquí ya la verdad es que no se hablaba mucho del partido ni antes ni durante ni después porque lo que está aquí qué calentito es el tema de Guaita en la portería casi horror

Voz 1991 07:07 John

Voz 1643 07:08 sí casa hay que dejar primero que escuchas a Bordalás

Voz 1259 07:10 porque Guaita acaba contrato el treinta de junio no

Voz 1643 07:13 nueva todavía no firmado ha rechazado la propuesta de renovación del Getafe y le he dicho al presidente que se quiere ir pero antes mira escucha primero el entrenador yo lo tengo desde cómo está el tema

Voz 7 07:22 yo te puedo comentar puedo comentar lo que a mí el club me ha trasladado personalmente el presidente que que vuelta tiene contrato hasta el treinta de junio en qué vuelta pues va a estar con nosotros hasta el treinta de junio no ahí para mí no hay culebra como sabéis partieron Wanda pues durante la semana tuvo una molestia en la mano oí bueno no le ha remitido si ayer era el día de hoy no se ha comentado que todavía tenía esas molestias y no ha podido estar con el equipo pero de lo demás lógicamente se que tanto él como su gente una persona de confianza en estaba hablando con el club pero el club les ha trasladado lo no yo os he comentado no eso es lo que a mí personalmente ni presidente

Voz 0509 08:11 y cuál es la realidad todo esto Oscar

Voz 1643 08:14 que sí que es cierto que lo tienen una molestia en la mano y que por eso es el otomano como excusa para no alinearlo la verdad es que como no ha renovado esta semana sí que es cierto que ha reunido representante y jugador con el presidente le han dicho que se quiere marchar que le venda el tiene una cláusula de ocho millones de euros en la Liga pero tiene un contrato privado firmado con Ángel Torres en el que tiene firmado que exhibieron equipo pone cuatro millones de euros está obligado a vender al jugador Torres le he dicho que no colocaba es el contrato de la Liga el jugador el representante han denunciado al club van a ir a los tribunales y claro me el contrato privado en un juez elevar la razón al jugador dicen el Crystal Palace ahora ofrecido cuatro millones y un euro medio en broma para que sea una cantidad esos cuatro millones se que agüita pueda marcharse esto tiene mala pinta y lo mejor ya ojos acabe cuanto antes

Voz 1991 09:01 el hombre esto es muy fácil seis que Guaita lo tienes en ciclismo sacar el contrato decir señores lo tengo este contrato firmado con esa Ángel Torres lo está incumpliendo porque yo tengo una oferta por esta cantidad que cumple con este acuerdo que he llegado yo con el presidente de de de este equipo y que me permite a salir o por lo menos cuando vaya ante la justicia le van a dar la la razón y desde luego seis así Ángel Torres no debería mantenerse en esta postura sino que tiene que ceder y sobre todo cuando uno tiene palabra y llega a un acuerdo con alguien es más lo firma pues tiene que cumplirlo si es que no hay más sexto al final a caer por su propio peso algo más Oscar

Voz 1643 09:36 pues no además que vuelve a jugar en Getafe la próxima semana también en viernes en la nueva noche en casa ante el Athletic de Bilbao Athletic empieza a Segunda B

Voz 1991 09:44 gracias Óscar hasta luego Justo Rodríguez qué tal muy buenas yo no sé si está muy tocado o no Michel o el Málaga porque cada semana venimos hablando lo mismo el futuro de Michel el futuro de Michel pero la película de momento no cambia

Voz 1259 10:00 yo creo que no va a cambiar él tienen que que ser el el jeque que que no está ni se le espera el que decide qué qué Míchel destituido pero sino el español yo creo que no va a pasar y que se va a comer el marrón aquí durante toda la temporada no ser que eh vuelvo a repetir el que que decir la otra cosa porque no no está cómo no está pues pasa absolutamente todo el que llevo aquí eh la direcciones ese el director deportivo humano suyos Isaac acabó han sido diecinueve jornadas el Málaga para salvarse tiene que ganar de diecinueve partido Díez jugando como hoy aquí es imposible practicamente imposible ni venga Messi ni Iniesta ni Cristiano Ronaldo ni Cuno es imposible jugar tan mal como Godoy el Málaga tampoco lo ha hecho bien el Getafe las cosas como son pero ha saca partido a una jugada de estrategia a tira una vez a portería se puede decir así el el Málaga con peligro hice acabó no hay más y ahora están haciendo refuerzos han traído a Ignasi Miquel han tenido Iturra Alberto Bueno han traerá a Ricardo Centurión esto de de Boca Juniors entre dos jugadores más mano

Voz 1991 11:06 a remodelar media plantilla pero la cosa

Voz 1259 11:09 igual hoy jugadores que han salido llorando caso de Recio Illa cuando eso pasa es que van a tirar la toalla Michel dice quiero que sigue creyendo

Voz 7 11:18 dos y lo está teniendo el club la dirección deportiva la propiedad está teniendo mucha paciencia yo también he tenido mucha gente tenía motivos más que suficientes era el aspecto deportivo contra el entrenador para haber tomado decisiones te digo ocho partidos cero puntos con director deportivo vino otro director deportivo ha podido tomar las decisiones yo en eso no tengo nada que decir yo lo que por supuesto no me rindo jamás a pesar de que los nubarrones están encima siempre de un entrenador pero yo lo siento yo soy así ya lo he pasado muy mal en verano en las primeras ocho jornadas como para ahora rendirme que no lo voy a hacer cada uno tenemos nuestra responsabilidad y hay que aceptarla

Voz 1991 11:57 con lo que hay en el Málaga no nubarrones es la tormenta perfecta ahora mismo

Voz 1259 12:01 en el otro día llegó que él no iba a dimitir

Voz 1991 12:03 no hace bien y me parece un profesional como la copa de un pino

Voz 1259 12:06 por honestidad porque se debe también a a su cuerpo técnico eh que que lo necesita por lo tanto aquí el único que puede tomar una decisión es el el presidente de este club no Isabel

Voz 1991 12:16 sobre todo me imagino justo que Michel sigue creyendo en este proyecto porque yo estoy en un sitio no creo en algo me voy digo señores busquen a alguien porque yo no me veo capaz pero si se queda porque cree en esto

Voz 1259 12:27 él dice que ahora con el cambio de de jugador de de bastantes jugadores bueno pues que que se puede se puede intentar la humorada pero es que la humorada vuelvo a repetir son diez partido de diecinueve es no sé yo lo no se lo veo muy muy muy difícil de verdad Iborra entre Málaga tira la toalla ya totalmente lo jugador yo creo que después de hoy han tirado muchos ya la toalla el único a lo mejor que cree Michel bueno pues

Voz 1991 12:52 cosas cosa pero he visto justo si cosas pero

Voz 1259 12:55 pero bueno que yo he vivido de de estas cosas mucha ya eh desaparición Tercera Segunda Segunda B descensos ir como esta temporada poca se poca es que son once puntos de diecinueve partidos eh son muy poquito muy poquito

Voz 1991 13:10 como ha dicho Juan Cala al terminar el programa cuando estás metido ahí abajo todos los perros son pulgas salía es refrán pero vamos ha dicho eso lo ha reinventado pero bueno justo ánimo un abrazo

Voz 1259 13:22 un abrazo adiós a las once y cuarenta y tres seguimos

Voz 5 13:48 Yago de Vega en Vigo

Voz 0231 13:59 Lisa Joy

Voz 5 14:01 por qué

Voz 0017 14:25 el éxito tigres leones que le gusta mucho a Marta Casas en fin de semana a Marte también le gusta me gusta eh están invitadas a muy bien el Gobieno está para bailar muchos en el Real Madrid a pesar de que Zidane Zidane es ese hombre que pase lo que pase siempre dice lo mismo bueno ya sacar colmillo diciendo que que estaba ya cansado de ver las críticas y que se vendía más de los fracasos son los malos momentos más que los los buenos sí sube desde el cariño que el Madrid no el Castilla el primer equipo Real Madrid no es el Castilla y no es que se vendan desgracias sino bloques se vende son situaciones a las que no estamos acostumbrados porque en la jornada dieciocho ver al Real Madrid en cuarta posición a dieciséis puntos del Barça no es vender eh malos momentos es vender situaciones poco habituales por no decir prácticamente nunca vistas con lo cual lo que se vende es el que el Real Madrid no

Voz 1991 15:37 este en un buen momento el otro días empató contra el Numancia con todos los respetos para Numancia pero el Madrid le tiene que ganar siempre en Copa al Numancia en el Santiago Bernabéu

Voz 0017 15:48 no sea ni esto de mirar a otro lado primero hay que mirar un poco lo que está pasando la casa no porque no funciona el el el equipo porqué desde el banquillo no se encuentran soluciones porque no hay

Voz 1991 16:01 la unidad ve cuando en otros tiempos

Voz 0017 16:03 la unidad de que aparecía hay solucionaba los problemas ya no existe en ha salido gente que era necesaria se ha cubierto los huecos con gente que ha llegado para suplir a esos jugadores que se han ido que han dejado mucha pasta así pero el equipo no nos responde el equipo no juega igual que jugaba el año pasado por ejemplo no es hablar de desgracias ni de malos momentos es hablar de realidades Si salimos a todas las ruedas de prensa y dices estoy contento los chicos son muy buenos y estamos todos a una que somos una piña hombre ya el discurso se va agotando

Voz 1991 16:38 poco a poco yo esperaba después el partido al Numancia hay que ganarle si Os y siempre en el Bernabéu poquito autocrítica un poquito está bien la charla con los chavales en en en el vestuario oí el pedirles más pero es que no pasa nada por decir públicamente que el equipo no está viviendo su mejor situación desde luego es la peor racha de decidirán al frente del Real Madrid sin lugar a dudas en no sé si ha tenido suerte uno Zidane desde que llegó al Real Madrid todo le ha ido de cara todo le ha ido bien ha ganado un montón de títulos por supuesto mucho mérito suyo el que el equipo esté ahora también es mérito suyo o de mérito mejor dicho de de cara todo es más fácil de gestionar sí probablemente Zidane en su momento sólo tenía que gestiona dar un club porque en el campo salía las cosas habrá que buscar soluciones y ahora es cuando tiene que aparecer Zidane no es que tengamos la culpa a los medios de comunicación por hablar del mal momento del Madrid contamos lo que hay con lo cual no sé yo espero un poquito más dura de autocrítica más que mirar y decir hoy no nos distintos palos que no estamos jugando tan mal pues no sé pero vamos el Madrid para mí están muy lejos de lo que tenía que estar pero vamos es ese esa es mi opinión Antón Meana qué tal muy buenas queda Yago como son

Voz 0231 17:57 las buenas noches cómo está el equipo de Zidane bueno pues saben que no pueden fallar mañana y es que no hay tampoco motivos para pensar que Madrid va a ganar seguro al Villarreal

Voz 1991 18:07 yo

Voz 0231 18:08 es que hasta hace poco tiempo un partido del Madrid en casa era Victoria asegura este año el cincuenta por ciento de los partidos que han jugado en su estadio no lo han conseguido ganar mañana vieron rival bueno para mi favorito el Madrid creo que el Madrid va a ganar mañana sí pero no hay tampoco eso argumentos para asegurarlo más allá de que fútbol es fútbol por tirar de tópico en Madrid es un equipo fiable en el Bernabéu hace tres días Numancia hizo una segunda parte muy buena empató a dos inmerecido por momentos marcar un tercer tanto para mañana el equipo tiene varias bajas dos importantes de lesión la de Ramos y la de Benzema también está lesionado Marcos Llorente ya ha dejado fuera de la convocatoria a Rafa ya Ceballos lo de Ceballos ya dejadez noticia de los que menos cuenta para Zidane que repetimos le deja fuera de la lista de diecinueve vuelve Bale después de mucho tiempo va a jugar de inicio un partido en el Santiago Bernabéu evidentemente recupera a todos los que descansaron por decisión técnica el otro día en la Copa del Rey pero el día viene marcado por lo que tú has comentado no por el mensaje de Zidane el hecho de que la prensa busquemos lo negativo no lo positivo ocurría en la tercera pregunta de la rueda de prensa le preguntaba Pidal de Onda Cero a Zidane por el can pido de discurso de post Vigo a Pere Numancia es decir como entre comillas criticó el juego del equipo en Vigo en fases de del partido en Balaídos de cómo habían jugado en los titulares sin embargo salvó la cara a los suplentes el día del Numancia Zidane respondía de la siguiente manera a la opinión o a la pregunta del periodista

Voz 1994 19:48 yo estoy cansado de eso pero bueno esto no lo va a cambiar porque esto vosotros estáis ahí para hablar y esto no lo voy a cambiarme y no quiero cambiar yo yo lo que puedo hacer es ver lo positivo de mi equipo porque es fácil decir que todo está mal fase muy fase vuestra posición Isabel y si tú lo sabes perfectamente que que no es así que no hay todo negativo aquí y tú lo sabes pero es es muy bonito hablar de de negativo además y que el positivo muy bonito vende más

Voz 1991 20:21 es muy bonito a hablar de lo negativo muy bonito hablar de lo positivo Se habla de lo que pasa Isabelle de lo que hay pero vamos estamos en enero el Real Madrid está ahora mismo a dieciséis puntos en Liga es decir prácticamente desechada la Liga vivo en la Copa del Rey y una eliminatoria que no veas en Liga de Campeones contra el París Anne Germaine veremos cuando pase esa eliminatoria donde no al el Real Madrid sino menos

Voz 0231 20:43 vivo con Ava hoy aún compañero decía que cuando el Madrid hace no mucho iba muy bien ganaba todo ganaba títulos y arrasaban los premios individuales no salia Zidane a decirnos que dijéramos lo negativo bien no diga esto el rato lo buenos que somos decir lo mal que hacemos también esto o lo otro yo creo que es que es el Madrid el Madrid bueno juega cuando jugaba muy bien a veces decimos que juega extraordinario lo ponemos un poco más arriba y cuando juega mal a veces por ser el Madrid le es un poco mal un poco más dices muy mal yo creo que forma parte de de la crítica al Madrid en lo bueno y en lo malo pero ahora como tú has dicho en Twitter mención creo que decir que el Madrid está a dieciséis puntos del Barça no le ha ganado en la Copa del Bernabéu ni al Numancia en el Fuenlabrada perdió con el Tottenham en la Champions va a jugar contra el PSG en el que no es favorito y las sensaciones del juego del equipo no son buenas yo creo que eso no es contarlo negativo el contar lo que está pasando

Voz 1991 21:41 claro que no estamos acostumbrados a esto es así de sencillo pero bueno y y Meana en principio Llorente era para sustituir a Morata Ceballos a James no más o menos

Voz 0231 21:50 Llorente era para sustituir a bueno más que venía a más de Mayoral Ceballos pero bueno que sí que ninguno

Voz 1991 22:02 en la combinación que tú quieras no no pero a lo que voy es que la unidad T del año pasado esos funcionaba la unidad de de este año hasta la grada

Voz 0231 22:11 sí sí sí es que tal cual Zidane este año confía en unos jugadores que cree que son los que primero mejor le funcionan y segundo los que están más preparados para sacar situaciones de riesgo no el están respondiendo no tira de la unidad ve por eso prácticamente no cuenta con Vallejo más allá de lesiones por eso Llorente no juega nunca por eso Ceballos ve más partidos en la grada en el banquillo que en el verde por eso Mayoral juega los minutos entre comillas de la basura es un equipo B que ni siquiera tiene continuidad gente como Lucas Vázquez o como Marco Asensio que están perfectamente preparados para jugar en el equipo ha y un equipo B que como me recordaba hoy Héctor González ha perdido a Isco que ya es del equipo ha entonces las diferencia entre el equipo B del año pasado el de este es radical pese a ello a Zidane cree que el equipo tiene que cambiar pocas cosas fíjate cómo respondía cuando le preguntaban hoy en la sala de prensa por qué espera de su plantilla después de la charla de el otro día en Valdebebas

Voz 1994 23:12 nosotros tenemos que lo lo lo cuando digo eso de todas formas siempre positivo porque tú cuando Charles para sacar de de lo que de lo que se hable luego hay que demostrarlo siempre en campo y lo que nos falta a nosotros no es un una falta de juego una falta de es la continuidad necesaria para recuperar la confianza que debemos tener nada más y esto es ganando partidos eso está claro húngaros

Voz 1991 23:43 partido partidos olvidan todas las penas y todo es mucho más sencillo dicho esto lo que estamos comentando Meana la culpa no sólo decidirán quiero decir que cuando tú confías en mí Mayoral para ser el sustituto de Benzema y a para cubrir el hueco de de Morata que se ha ido dejando eso sí mucha pasta luego otra esa Ceballos como otro chaval de futuro además fíjate lo que comentábamos cuando estaba haciendo todo este tipo de fichajes de gente joven el Madrid joe que equipo de futuro está haciendo coge las grandes talentos a las grandes perlas que hay en el fútbol español y lo está haciendo muy bien pero es que claro es que ni Mayoral ni Ceballos se convierten en piezas Nuez importantes es que prácticamente inexistentes

Voz 0231 24:27 sí yo creo que es más culpa de que no está funcionando de la unidad de que Marcelo está mal de que no está jugando bien Karim Benzema de que los no arranca Modric lanzó lo bueno y dos malos no sé yo si creo que podía haber tenido un minuto Ceballos creo que Asensio jugando con los buenos lucía como el año pasado me lo estoy viendo heroísmo repetido llevó más de una hora viendo en televisión repetido el Real Madrid Bayern de Múnich del año pasado en la los cuartos de la Champions

Voz 0509 24:54 no tiene nada claro metió un golazo Marco Asensio

Voz 1991 24:56 nada mejor que un viernes pues les llega

Voz 0231 24:59 esperar tu llamada Acta preparando la intervención y dije voy a ver repetido el Madrid Bayer marcó el gol que ha metido Asensio es de Messi Maradona un gol de un jugador de otro planeta pues este chico ahora mismo no tiene la continuidad que el entrenador le tiene que dar le hace perder confianza ir Madrid está mal Inuncat y que es un superclase

Voz 0497 25:19 seguro que es más culpa de queda unidad a no Rita

Voz 0231 25:21 de que de que la unidad de tenga un poco menos de nivel que la que tenía el año pasado es que desprenderse de Morata que es el mejor delantero de España y uno de los mejores delanteros del mundo porque al entrenador no le iba a poner nunca por delante de Benzema es un error de técnico de club obvio no pasen una por decirlo el Madrid vendió a Morata porque el entrenador no le iba a poner nunca antes que a Benzema yo creo que eso no es una postura futbolísticamente al lado inteligente yo tengo Morata Benzemá poco al que mejor esté un día Morata otro día Morata un día Benzema otro día Benzema el que mejor esté sin embargo Zidane decidió que iba a poner a Benzema

Voz 1259 25:58 siempre pues eso es un error error

Voz 0231 26:01 pese cuenta hay punto y que es un advierte un acierto es recuperará futbolistas como ha recuperado en estos años Zidane en haber sido campeón de Europa dos veces tener al Madrid otra vez campeón de Liga no pasaba desde la época de Mourinho pues se cuenta nada más y mañana a ver cómo recibe el público del Bernabéu a un equipo que sabe que cualquier tropiezo le descuelga definitivamente de la Liga

Voz 1991 26:23 sí bueno no lo está ya pero bueno

Voz 0231 26:25 la esta en que el equipo está vivo en todas las competiciones y eso es lo único positivo que ha podido destacar de la actualidad de su plantilla

Voz 1991 26:34 no no se vivo está está en la posición en la que esté como está octavos séptimo y ojito que todavía tiene que pelear por la cuarta posición si va a tener que jugar hasta la jornada XXXVIII y aquí eso no tenga ninguna duda otra cosa es que se juega algo en las diez última jornada la Liga veremos gracias a un abrazo abrazo las once y cincuenta y siete un pequeño alto en el camino vamos con el rival del Real Madrid con el Villarreal

Voz 10 26:56 co

Voz 18 29:03 eh

Voz 19 29:06 el Larguero Yago de Vega

Voz 18 29:09 eh

Voz 5 29:14 no actuar

Royal Blood

Voz 20 29:39 hola qué tal muy buenas mucho mucho llegó muchísimo que no lo conocía no quiere música o en bastante peor

Voz 0509 29:46 el gastarán como pues escucha escucha que es donde tiene muy claro

Voz 21 30:08 que tomen nota donde era noche te pone las pilas porque eso

Voz 0509 30:14 de las top cree de las dos punto que Cobo está los amarillos

Voz 20 30:19 bueno pues con con ganas de meter a la verdad porque es cierto no hay cuando no mirar los datos de comentabais anteriormente de que la mitad de los ecos

Voz 22 30:26 pues que han pasado por el Bernabéu han puntuado pues aún no se le seré por el aspira no como decíamos con la música que que ponemos en el Larguero porque la intención es ser uno más de esa de esa lista pero claro también es verdad que el Villarreal es consciente de que podría en cualquier momento pagar los platos rotos de la mala temporada que haciendo el el Real Madrid que despiden el equipo blanco y que acabe siendo goleado como por ejemplo fue el el Sevilla hace algunas semanas aún así también hay que recordar que el Villarreal sigue con los mismos problemas de de los últimos en materia es decir ocho nueve diez partidos son las bajas se va a presentar en el Bernabéu con siete ausencias

Voz 23 31:00 he coleccionado los habituales Andrés Fernández

Voz 22 31:02 SM dos Bruno Roberto Soriano y Sansone además hay que sumar la ausencia por sanción de Víctor Ruiz y la baja también del recién llegado Roger Martínez que bueno lleva un mes y medio parado y jugó el otro día en la Copa por necesidad pero Calleja ha considerado que todavía no está en su mejor nivel físico importando ha preferido darle una semana de de preparación al margen del grupo no va a estar y por supuesto tampoco Bakambu que por cierto todavía no ha firmado con el equipo chino pero que todo el mundo ya da por hecho de que que ya no es jugador del Villarreal y por eso tampoco va a estar y a ello hay que sumarle que el equipo jugó el miércoles la Copa que salió con todo Calleja buscando la remontada ante el Leganés y que no le salió bien importando el cansancio bueno pues se acumula teniendo en cuenta que también va a salir con el mejor equipo al al Santiago Bernabéu veremos si el Villarreal paga los platos rotos o no pero también habrá que tener en cuenta si es capaz del submarino de mejorar en ataque que ser gran handicap después de que se marchara al congoleño Bakambu bueno pues a día de cuenta con vaca cuenta con en el final el colombiano va dando sus goles pero el turco de veinte años la verdad que está a años luz de lo que se esperaría de él así que veremos y con ese material ofensivo el Villarreal es capaz de hacerle pupa al Real Madrid

Voz 1991 32:09 ya hace Azalia hasta mañana queremos hablar de cómo está el conjunto amarillo salidas en lo deportivo un poco darle un vistazo general la al conjunto del Villarreal consejero delegado del Villarreal Fernando Roig negro le qué tal buenas noches hola qué tal vez visitar el Bernabéu tal y como está el Madrid es bueno ahora o no

Voz 14 32:30 es un gran equipo aunque tenga mal resultado si siempre es una visita muy complicada de hecho no no hemos sido capaces de ganar nunca Bernabéu

Voz 1991 32:38 no parece una buena ocasión para hacerlo bueno yo creo cualquier ocasión es buena no para hacerlo por primera vez

Voz 14 32:43 bueno vamos todo apunta alguna vez hemos tenido buenos partidos hemos parado varias veces hemos estado junto alguna vez pero bueno vamos conseguido hoy aunque no pase en teoría por su mejor momento pues siempre siempre superan equipo hoy muy complicado pero bueno nosotros somos ambiciosos ya cuando van muy bien intentamos ganar ahí pues vamos a intentar también

Voz 1991 33:04 pero bueno siempre pues complica cuando se habla de crisis en el Real Madrid uno mira a su casi qué piensa

Voz 14 33:11 no no nosotros lo que efectivamente lo estamos en nuestra casa no nos preocupamos por los contrarios no hay que vivirlo desde dentro no para saber lo que pasa cada equipo es muy difícil valorar las cosas desde fuera la verdad es que es la menor de nuestras de nuestras preocupaciones no pero no es difícil saber lo que pueda pasar un equipo todos pasamos por malas rachas y el que mejor lo sabe es el que el que lo vive desde dentro

Voz 1991 33:38 bueno de hecho vosotros habéis pasado alguna que otra algún que otro bache esta misma temporada con cambio de entrenador incluido qué momento está ahora mismo el Villarreal

Voz 14 33:46 bueno yo creo que estamos haciendo buen fútbol últimamente bueno pues hemos sacado buenos resultados antes de Navidad ahora damos pero en la Copa empatamos otro en casa pero bueno espero porque el equipo dan buena dinámica desgraciadamente tenemos muchas bajas no que al final pues es lastran un poco y sobre todo cuando competición como museo jugando en Europa y ahora copa dos partidos semanales pero bueno pero que el equipo está dando la cara jugando bien y hay esperemos seguir así que con mejores resultados que los que hemos tenido las últimas dos semanas

Voz 1991 34:17 sí yo creo que el momento de despedir a un entrenador yo creo que tienen esas de los momentos más desagradables porque además unos consciente de que no sólo es el único culpable lo que pasa es que claro no se puede cargar un una plantilla entera en lo que tiene que ser de lo más desagradable no en un equipo

Voz 14 34:32 es despedir a un entrenador a cualquier tipo de de empleo no sectores muy desagradable obviamente sobretodo cuando en esa precio como hace una relación anterior más agradable en ese momento consideramos de la jornada seis que era la solución que teníamos que que tome Mari ya si la tomamos no estamos para tomar para tomar decisiones Si y creíamos que el equipo iba mejorar con ponen el cambio que hicimos pero bueno luego no no es bonito ni nos gusta César a nadie Ny pues hombre no sabremos

Voz 1991 35:05 ya nunca así Escrivá hubiese sacado la situación del futuro pero lo que está claro es que la llegada de Javi Calleja ha generado por lo menos un revulsivo en el equipo ha mejorado mucho

Voz 14 35:14 bueno a ver el nivel de puntas hemos mejorado mucho hoy yo creo que las sensaciones que el equipo son buenas como te he dicho hemos sufrido muchísimas bajas nosotros tenemos ocho o nueve has de jugadores muy importantes y por lo tanto pues hasta luego se nota pero bueno yo creo que el equipo dando buenas sensaciones y Generali casi todos los partidos están disputando y competimos con cualquier equipo

Voz 1991 35:39 en cuanto a dolido y ha trastocado la eliminación en Copa

Voz 14 35:43 bueno la verdad es que históricamente no se nos ha dado muy bien pero hemos llevado una vez a semifinales y tal pues hombre queríamos continuar queríamos continuar vivos en las tres competiciones y queríamos seguir pero que hicimos méritos tanto en el partido de ida de sobretodo aparte de vuelta pero como superiores al Leganés pero bueno el fútbol manda el resultado oí por el valor doble de los goles pues no sale el y picado Barreda enhorabuena Leganés pero bueno desde luego nos nos duele queríamos seguir en la competición pero bueno hay que hay que esperar a la liga ya la Europa League que son las dos competiciones que tenemos John tenemos muchos retos por delante

Voz 1991 36:17 cuánto dolor de cabeza dado este mercado de invierno mucho trabajo

Voz 14 36:22 bueno más todavía no ha concretado la posible venta de Bakambu pero esperamos que en breve Sexton tal pero bueno eso pues juegan muy importante para nosotros que obviamente nos trastoca no de pero bueno eso es lo que pasa en los mercados oferta iré manda ahí también la voluntad los jugadores jugador en principio se concreta todo quería salir y hay ante una gran oferta hay una oferta irrechazable por parte de los jugadores del jugador de aceptarla pues al final no hemos tenido más remedio cuando nuestra voluntad era no no tocar el equipo

Voz 1991 36:58 sí pero es que cuarenta millones de euros por Bakambu yo creo que es un negocio irrechazable no

Voz 14 37:03 bueno eso es lo que sale en prensa pero buenos sí pero más que irrechazable por nuestra parte críticos porque sino en el mercado de verano que es más fácil sustituirlo también

Voz 1991 37:13 eso también a verdad es cantidades Ono cantidades

Voz 14 37:16 sí señor legado pero más que nada era también aceptarla voltear jugador que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar en el club himno no no no podía Manuel obviamente es una gran oferta para nosotros pero

Voz 24 37:27 con todo es que el jugador

Voz 14 37:30 así lo quieren hoy mismo sino ante una gran oferta cuando está predispuesto puso fin al satélite sin ser también a todo concretando pues

Voz 1991 37:39 hoy quisiera cuando se haga oficial se va a buscar repuesto

Voz 14 37:43 bueno llevamos firmaba Roger Martínez que bueno su jugador en el que confiamos mucho tal pero desde luego nuestra primera idea era era buscar un perfil de un jugador que estuviese en forma pero bonos así posible muy difícil porque obviamente los jugadores que están jugando sus equipos es muy difícil que en el marcador en pierde lo que sea pues

Voz 1991 38:03 es una locura aquí pagando claro

Voz 14 38:05 afirma Roger que lleva dos y medio sin competir y que creemos en el que va a ser un gran jugador pero está claro que tiene que pagar pagar un peaje de te entrenar ir de tal porque ahora mismo cuesta abajo de una Liga acumula China que además terminó hace dos meses la competición y por lo tanto pues le va a costar un poquito y hay que tener paciencia no no el no es la necesidad ahora pero bueno veremos en el futuro realmente no sabe nos ayuda a los comercios de ello

Voz 1991 38:32 Roger Martínez ya esta aquí hay rumores o se ha comentado que podría interesar otros jugadores como Sandro o Gameiro qué hay de cierto en todo esto

Voz 14 38:40 no no todos en la delantera estamos bien cubiertos también desgraciadamente estamos con Nico Sansone ex lesionado

Voz 1991 38:47 con músicos buenas no

Voz 14 38:49 además

Voz 1991 38:51 el Villarreal donde debe estar al final de esta temporada cuál es el objetivo principal

Voz 14 38:57 a nosotros somos ambiciosos pero a la vez y queremos ser humildes de pecamos de no humildad o no no sale una temporada vamos a Sony Ericsson a cinco años por lo tanto el primer paso es estar cuarenta cuarenta y dos puntos sobre los que hagan falta para mantener la categoría que es una queremos estar todos los años en Primera División a partir de ahí pues intentar aspirar a lo máximo ahora mismo estamos sexto clasificado Si llevamos cuatro años seguidos cuando en posiciones europeas Si obviamente nuestro objetivo pues nos gustaría que el año que viene volver a jugar una competición europea

Voz 1991 39:31 por qué no algún día semifinales de Champions aquel momento histórico que acabó de forma tan cruel que gran Villarreal eh

Voz 14 39:39 bueno yo obviamente el año pasado jugamos previa de Champions si queremos volver a jugar la Champions y ojalá pueda hacer daño o el que viene o cuanto antes pero buenas complicado y luego obviamente llegará a una semifinal pues ojalá ojalá Hay lucharemos por ello pero es complicado hay cada vez más no porque hay equipos sin Europa unas diferencias presupuestar esa abismales y por lo tanto yo creo que ahora es más complicado que hace diez años pero bueno nosotros somos ambiciosos como te he dicho hoy y queremos llegar a lo máximo en cualquier competición pero bueno ahora lo que nos toca es jugar la Europa League que tenemos un rival a pesar de ser pioneros del grupo nosotros un rival muy duro pero intentaremos pasar y queremos llegar lo más lejos un sacrificio

Voz 1991 40:21 eso te iba a decir yo creo de los rivales más complicados que no más complicados que nos podía tocar Olimpic de Lyon va a ser muy duro

Voz 14 40:26 pero si estaban en en el bombo dos estaban Rolling que el Nápoles y el Dortmund como a equipos Si difíciles y lo demás será sin menospreciar a ningún rival eran mucho más asequibles desde luego eran dieciséis opciones las que teníamos interés complicada si nosotros uno de los tres

Voz 1991 40:45 cuando uno empieza en el mercado a mirar el mercado mejor dicho IB doscientos veintidós millones por Neymar ciento sesenta Coutinho ciento cuarenta de envíele ciento ochenta en papel que piensa cuando uno es consejero de dado de un club que tiene que competir contra a estos equipos

Voz 14 41:05 es al final lo ha vuelto a ver una otra inflación en el fútbol pero haber dentro de cada uno su nivel donde nosotros antes comprábamos jugador por seis ahora lo estamos comprando por doce estamos comprando por catorce entonces pues a los dos equipos que pagaban ochenta hasta o venta pues hasta para doscientos al final hay mucho dinero en el fútbol es fútbol un deporte el interesa a todo el mundo oí Bizet genera mucho dinero y entonces pues al final los denegó los jugadores son igual de bueno son malos cobren más que cobren menos pero bueno cuando se genera más dinero en el fútbol al final acaba en traspasos entonces lo mismo pero que hay más dinero se paga más cada uno a nuestro nivel es cierto que entre los grandes clubes europeos y el resto pues es también una diferencia presupuestos pero aún así a veces intenta a veces podemos competir con ellos no oí dejábamos algún partido que otro

Voz 1991 41:59 pues gracias

Voz 14 42:01 de fútbol pero bueno desde luego es muy muy muy difícil competir con los diez doce catorce equipos tope europeos

Voz 1991 42:07 es que vivimos ya hace si recuerdas cómo cuatro cinco años esa época en la que era Madrid Barça el según el tercero estaba a veintitantos puntos gracias a Dios y sólo ha recortado lo hemos recortado pero como esto siga así vamos a volver otra vez a esa dinámica

Voz 14 42:23 pues bueno desde luego ser recortados y con el tema de los derechos televisivos de provocar al Kiko de España que no nos está ingresando una alrededor de cuarenta millones de euros cuando antes se hace tres o cuatro años grandeza doce Si bueno es yo creo que se ha mejorado en ese aspecto y se han reducido las diferencias y los equipos estamos más son analizados ya hay mucho nivel en toda la Liga española en cualquier equipo y con el equipo pues puede optar a buenos jugadores pero bueno la diferencia está ahí pero no sólo con Madrid Barcelona Se nota eh con otros los cinco cuatro cinco equipos tope de Inglaterra con el Bayern de Munich con el París Saint Germain

Voz 24 43:02 tendrá etcétera es es difícil competir pero bueno

Voz 14 43:04 la daños lo bonito del deporte no que o menos presupuestó muchas veces en puso no gana siempre es mejor el Leganés no sea eliminado de la Copa y creo que tiene un presupuesto difiere de agosto

Voz 1991 43:15 eso es lo bonito del fútbol que pese a los millones al final campos enfrentan once contra once y estos del que disfrutamos Fernando Roig negro les mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo

Voz 14 43:24 la madre gracias a vosotros

Voz 25 43:27 buen fin de la incertidumbre buen fin de las prisas buen fin de apretarse el cinturón

Voz 0509 43:33 buen fin de semana

Voz 27 43:53 en Larguero Yago de Vega

Pedro Morata qué tal muy buenas

Voz 0509 44:46 hola Yago buenas noches lo primero como está Marcelino está bastante mejor aunque todavía

Voz 28 44:51 se pone el collarín en los momentos en lo que él cree que va a tener más expreso más actividad pero ya se ve muchísimo más recuperados sobretodo anímicamente que creo que es el golpe incluso más fuerte que el físico que se dio a pesar de las vueltas de campana que dio su coche pero la parte anímica de ver a tu mujer y a tu madre dentro del coche y no saber en qué estado están creo que es el shock más grande que ha que ha tenido Marcelino y del que ya creo que se está recuperando

Voz 0017 45:20 sí de hecho evidentemente los medios de comunicación hemos intentado hablar con Marcelino y era el propio entrenador que decía eh oye Damon tiempo no estoy preparado para hablar de esto porque todavía estoy intentando superar

Voz 1991 45:32 aquello que viví aquello que pasé

Voz 0017 45:35 como tú decías el ver a su mujer y a su madre en esa situación en el coche e pues lógicamente es una de las hijas de esas experiencias que uno lamentablemente no se olvida jamás

Voz 28 45:45 básicamente lo que lo que pretende Marcelino que además el hombre lo explica porque hay otros entrenadores que que ni te lo explican no sea son tan pasotas y a veces muy por encima de las nubes que el hombre te lo explica dice mira prefiero hacer entrevistas porque es que me vais a preguntar lógicamente no es en preguntar por el accidente cómo fue que pasó tal y es que me voy a emocionar y no me no me no me gusto emocionando Mateo o casi saltándose M unas lágrimas en en un programa nacional de radio en uno en dos en tres en cuatro en cinco o en o en televisiones etc entonces dejarme un poco que que pase Emma que lo que lo más tique mejor y que pueda responder con con un poquito más de distancia

Voz 1991 46:23 es comprensible y por supuesto respetable en novedades cómo llega el equipo

Voz 28 46:28 bueno pues de después de la llegada de de Koke l'Any de de Vietto de Vietto rompiendo además

Voz 1991 46:35 ya te digo