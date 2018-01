La reseña: Requisitos para ser un niño sano

Voz 1

00:00

el paso por paso Moto en España un cuarenta y tres por ciento de los niños de entre seis y nueve años padecen sobrepeso u obesidad es que aprender a comer puede parecernos sencillos y pensamos en coger un tenedor y una cuchara y sin embargo incluye muchos más factores que no podemos dejar en el tintero como siempre Ángela Quintas nos ha iluminado con unas sencillas pautas para que los más pequeños de la casa estén bien nutridos por ejemplo acostumbrarnos a las frutas verduras con ejemplos y los padres o cuidadores no están habituados a tomarlas ellos tampoco nunca lo estarán no a los zumos al menos habitualmente da igual que sean caseros e industriales en todos perdemos la fibra la moderación en un zumo caben tres naranjas que enteras Un niño nunca se comería y la masificación y las tres cosas son necesarias no saltarse el desayuno antes de ir al cole por supuesto no la bollería y las galletas también son bollería dado con el marketing infantil también llevamos años viendo anuncios publicitarios para convencerles de que esa bollería nociva son productos enriquecidos y la mejor opción para estar sanos y empezar el día con energía nada más lejos de la realidad por supuesto controlar el menú del cole adaptar el menú siempre a las estaciones en enviar no Masó pase alimentos calientes en verano más ensaladas arroz pasta legumbres siempre la comida acompañada con agua muy importante cuidar la presentación los niños como todos también comen por la vista con estas pautas conseguiremos reducir esos porcentajes de sobrepeso y obesidad y que nuestros pequeños estén muy sanos