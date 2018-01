¿Por qué nos sentimos culpables tras las fiestas?

Voz 1 00:00 además canta

Voz 1490 00:22 buenos días Raquel Calonge feliz año nuevo está muy bien pues aquí de vuelta como se presenta el dos mil dieciocho pues mira especialmente me encanta eso de

Voz 3 00:35 determinen ocho no sé por qué se decía

tenemos aquí a Raquel Calonge que es coach especialista en autoestima y en gestión de emociones hoy como empezamos el año pues mira voy a aprovechar

Voz 1490 01:08 ya han pasado las fiestas ya han pasado por fin no veo lo hemos comido todo bueno el que se lo haya comido bueno bueno bueno no hemos comido todo yo no es Valencia donde lo hemos comido todo

Voz 1490 01:23 tras nos aparece la culpabilidad y qué hacemos con la culpabilidad pues bonita manera de empezar hablando como hacemos bueno pues la la culpabilidad es otra emoción ya

Voz 3 01:35 hemos hablado aquí otras veces de las emociones Si ya sé que a priori parece que es una emoción mala pero ya sabemos que a las emociones son todas importantes son todas poderosas todas nos dan información lo que pasa es que unas son más incómodas que otras unas Nos gustan más que otras que hay que tú siempre y eso es entonces la culpabilidad pues no es agradable de sentir muy bueno pero si está ahí es por algo totalmente eh como como sabes ya que has vendido estoy aprendiendo pues en este caso la culpabilidad viene a decirnos que probablemente nos hemos pasado por alto alguno de nuestros valores bueno todos sabemos lo que son los valores pero venga a ver un significado más concreto pues para que nuestros oyentes lo tengan así como claro de una manera corta los valores son algo que hemos decidido bien por educación por entorno por cultura por lo que sea que es importante para nosotros

Voz 1490 02:26 y en algún momento por algo por alguien

Voz 3 02:29 Nos lo hemos montado un poquito a la torera vale cuando no lo saltamos qué pasa

Voz 1490 02:33 no sentimos mal

Voz 3 02:34 cuando los saltamos nuestros valores y no somos coherentes con lo que hemos decidido lo que hemos pensado y actuamos de otro modo pues ahí entramos como en ese conflicto interior que a veces también decimos no que es como que fuéramos varias personas

Voz 1490 02:47 vale pienso una cosa quiero comer bien y quiero

Voz 3 02:50 portar muy bien estas Navidades pero ambos me lo he comido todo como tú dices ya aparece la culpa claro vale para darnos una información para darnos así como un toquecito de oye que quizás te has pasado esto quería que tus valores no no los has cumplido no probablemente tu valor sea llevar una vida sana hombre equilibrado no beber demasiado alcohol hacer deporte y en estos días es complicado seguir ese ritmo de normalidad que todos los proponemos no sí cómo se relacionan nuestros valores con nuestras emociones porque se gestionan no se gestionan cómo hacemos eso es justo por eso cuando se han saltado algo ida pronto te das cuenta que no es coherente con lo que con lo que piensa su incluso con lo que dices pues ahí interiormente te sale como una alarma no coman rojos hay pum pum dice oye cuidado cuidado no estamos en el camino correcto no estamos en el camino que nos hace felices hay que reconducir es bueno también darse unas licencias luego también cada uno el tipo de exigente que sea pero las Navidades especialmente aquí por un tema cultural no sólo las navidades que ya sabes que nosotros lo celebramos con Begoña vida comer entonces pues bueno perdonad se pasa nada no pasa nada íbamos a empezar pues

Voz 1490 04:09 el quince de enero o el diez de enero vale vamos a empezar vi a comer bien ya a seguir una dieta tuya os vemos a unos hábitos saludables volvemos a sentirnos bien pero no vamos a sacar el látigo tampoco pasa nada no no lo que pasa que la culpabilidad ahí está para acertó no sabe cómo gestionamos la frustración por no haber podido cumplir en estos días lo que debería haber hecho porque claro a veces también no la frustración de he fallado además de la culpabilidad no también la frustración yo creo que van un poco cogidas de la mano a veces sí si no

Voz 3 04:41 no sólo a veces las emociones no vienen sólo de una en una a veces vienen como una mezcla de dos no estoy un poco triste con un poquito así como de melancolía que a veces no sabes ni siquiera identifica me pasa esto la frustración también es muy incómoda pero la frustración por ejemplo te viene a decir que sí que puedes conseguir el objetivo pero por otro camino todas tienen un mensaje muy chulo lo que pasa que normalmente los solemos malinterpretar y entonces ahí pues los flagelo vamos pero la frustración te dice que sí que vas bien pero a lo mejor puesta salido un poquito el camino no pasa nada reconducimos la vidas todo el rato Volver volver y volver bueno entonces para todo

Voz 1490 05:19 los aquellos que en este momento tengan sentimientos de culpa

Voz 3 05:23 no pasa nada no pasa nada reconduce

Voz 1490 05:25 dimos volvemos otra vez a hacer a replantearnos cosas a ponernos nuevas metas para este año solía adelante porque yo creo que todo eso también se aprende no y sobre todo que hay que vivir claro pues ahí está lo divertido que si no nos equivocamos que rollo no eso es así que vuelta a empezar otra vez bueno pues venga volvemos

Voz 3 05:45 tenemos también cuando no salimos del camino eh que no vayamos a si no es que esas vidas hay tan cuadrículas tampoco Polán no hay que experimentar cosas y ahí está también crecimiento muy bien bueno pues hoy hemos hablado de la culpa

Voz 1490 05:58 miramos dentro de unos días bueno dentro de unas semanas para cuando queráis para hablar de no sé ella no daremos algo seguro que muchas gracias Raquel a vosotros suele claro