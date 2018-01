La corrupción que nos queda por juzgar

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:47 vuelta a la normalidad vuelve Lancho buenos días hola qué tal buenos días todo bien hoy docencia de alguna pasta roto nada no sabes nada no tienes claro

Voz 1312 00:56 bueno no tranquilo oye vio que la ola de frío no han pedido volver aquí con tu familia radiofónica familia radiofónica que tanto imagino que allí a tenéis el quita nieve porque es un país más desarrollado no como nuestro plegables sí sí sí vale surgió el el Kitano estén matando a Bale no pues no des ideas por aquí les encanta a los de los kits bueno oye que feliz año no que no nos lo habíamos dicho

Voz 2 01:20 yo creo que es un poco tarde ya para eso pero yo he visto yo pero no

Voz 1312 01:25 me siento además llegamos aquí desear felicidad Javier a a espuertas porque va a ser un año muy complicado son dos mil dieciocho que nos vamos no vamos a parar de chupar banquillo tampoco a fútbol no estamos hablando banquillos judiciales ya hemos empezado con el Supremo que nos ha contado tiñeron la decisión de ayer de no dejar que Kenny de no dejar que Junqueras ni Jordi Sanchez ni Joaquim Forn puedan asistir el miércoles al Parlament la sesión de constitución del Parlament y vamos a seguir

Voz 3 02:08 vamos a seguir porque empezamos en los tribunales ya no paramos en coger carrerilla

Voz 1312 02:12 ya seguimos quizá alguien piense que qué más tienen que hacer los diputados electos que están en prisión para convencer al juez Pablo Llarena de que se han arrepentido que no van a seguir por la vía unilateral que han entendido que el único camino está en la Constitución no sé quizá tienen que firmar un documento

Voz 0874 02:28 con sus hay que pensar en algo más Juego de Tronos el esfuerzo deja claro que pueden ejercer su derecho como diputado si deja en manos de la Mesa del Parlament elegir de qué manera van a poder hacerlo delegando el voto pero sin permitir el voto telemático desde prisión esa decisión es para quienes están en prisión pero no para los otros los los otros no se ha perdido una película

Voz 1312 02:48 pues muy cinematográfico los fugados en Bruselas claro sí Junqueras por mi Sánchez están en prisión por qué se presentarán ante la ley osea acataron la ley por tanto no han perdido el derecho a tener su acta de diputado y a votar en la sesión de investidura de la manera que decía la Mesa del Parlament pero el resto los que están en Bruselas están fugados por tanto no se aplica el mismo criterio además las razones que queda el juez instructor para negar el traslado de los presos son de de dentro del ámbito de la seguridad en el mantenimiento de era pacífica convivencia dice imagino que quiere se quiere evitar escenas de miles de seguidores a las afueras del Parlament ese día dándole soporte

Voz 0874 03:24 claro que de hecho esa situación de movilización ciudadana masiva es lo que justificó en su momento que se adoptara la medida cautelar de tenerlos en prisión pues vuelve a ser por lo que parece un año de esos en los que parece que la política se va a hacer más en los juzgados que en los foros habituales

Voz 1312 03:44 sí bueno y la agenda judicial va a seguir marcando la política como dices sobretodo la información también nos vamos nosotros si nos fijamos tan sólo en los casos de corrupción en los casos de corrupción política tenemos una larga lista de juicios y sentencias pendientes me senté ayer un ratito con el jefe de Tribunales de Láser Javier Álvarez para hacer un listado que no los frescas en la memoria

Voz 2 04:02 como casos inminentes tenemos el próximo lunes la el nuevo juicio contra la Gürtel por la financiación del Partido Popular en Valencia tenemos también la resolución del caso Palau tenemos presente también que el lunes comienza el interrogatorio a Pilar Barreiro a una de las senadoras del Partido Popular también implicada en asuntos de corrupción puede estar el recurso el caso Nóos con la evidencia noticia para todo durante todo el año de a qué cárcel va ir Iñaki Urdangarin como semana componen las el sistema de seguridad para vigilar le estás era una sentencia inmediata otra que conoceremos casi en el mismo periodo con con pequeñas variaciones será la decisión del mismo tribunal del Tribunal Supremo respecto al caso de las tarjetas black al hilo de Rato que no sólo tiene ese asunto tiene todo lo que le queda de su tratamiento personal de todos sus negocios fraudulentos presuntamente el el gran caso de de Rato por el que ha tenido tanto quebradero de cabeza como ha sido el caso Bankia que dentro de muy poquito empezará el juicio nos vamos a tirar todo el año dieciocho con el juicio del caso Bankia el diecinueve es posible que haya una sentencia está Pretoria Nos queda pendiente también el hablando de corrupción el juicio en el Tribunal de Cuentas contra Artur Mas los gastos del 9N las sentencias de la Gürtel el ordenador de Luis Bárcenas los seres que también estamos en este año de inicio de juicio y podremos tener final de dos mil dieciocho y sentencia en el dos mil diecinueve en total

Voz 0874 05:38 oye me gusta mucho este recurso presentarte como redactor y que se acaba de fondo la redacción para que la gente vea que

Voz 1312 05:43 que trabajamos

Voz 3 05:50 bueno que el lunes como nos recordaba Álvarez

Voz 1312 05:52 Se hace pública la sentencia del caso Palau más de ocho años después de iniciarse la la instrucción judicial también mencionábamos el caso Pretoria de que culpaba más Alavedra en segundo la mano derecha de Pujol durante mucho tiempo no ese llamado oasis catalán que ha reventado eh lleva también varios años pero también como ocho en el en el juzgado ya hemos escuchado caso no es la respuesta al Supremo al recurso de Urdangarin pasa el tiempo pero los juicios y las sentencias van llegando su ritmo pero llega

Voz 0874 06:17 bueno los Ripa ante la justicia son a veces en según qué casos un poquito lentos en otros insoportablemente lentos porque tardan tanto juzgarse fallar sentencia en estos casos

Voz 1312 06:28 buena pregunta no es una pregunta unos hacemos todo nos la va a contestar Ignacio González Vega Magistrado del Juzgado Penal número veinte de Madrid y portavoz de Jueces para la Democracia

Voz 4 06:36 pues por múltiples factores de este derecho de bueno pues esa falta de medios por ejemplo para emitir un informe pericial por parte de un funcionario de la Administración Tributaria están sobrecargados de trabajo desde la policía misma que tiene muchos asuntos y además en dos factores que son asuntos complejos en los que junto con digamos de la investigación a nivel nacional exige la emisión de comisiones rogatorias al extranjero sin en algunos casos a paraísos fiscales bueno es lo suponen una tardanza en la lo que la propia la gestión de del asunto y eso hace que que en asuntos pues durante estos días

Voz 0874 07:23 otra razón y en este caso es expositivas que tenemos un sistema judicial muy garantista con la defensa que con los recursos puede alargar todavía más la instrucción y el juicio de todos estos casos

Voz 1312 07:33 no ha sido otra pregunta que nos hacíamos puede luchar de forma más efectiva contra la corrupción si tenemos recursos suficientes para luchar contra contra esta lacra no hice lo hemos planteado a Víctor Lapuente Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y profesor ahora en el Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo

Voz 5 07:49 en función de lo que te los resultados de los mucho que tardan en resolverse estos casos de corrupción está claro que no tenemos recursos legales y administrativos ahora bien yo creo que prácticamente ningún país puede tener los recursos legales y administrativos para a combatir y erradicar la corrupción porque la la corrupción no se derrota luchando contra ella sino con mecanismos de prevención no prevé mecanismos de combate es decir necesitamos mecanismos ex ante que actúen antes que prevengan la corrupción no podemos confiar tanto en mecanismos ex post no mecanismos que de que detecten y castiguen la la corrupción y eso quiere decir que los controles más diciéndoles contra la corrupción no suelen ser controles efectuados por instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción ya sea fiscalías antifraude o ya sean en la administración de justicia sino por mecanismos dentro de las propias organizaciones públicas donde se puede dar la corrupción cainismo normalmente es tener un personal público un funcionariado que sea independiente de los políticos de manera que si un político pues incurre o puede incurrir en algún caso de corrupción este funcionario poder rápidamente a los medios de comunicación o a la autoridad pertinente y viceversa porque también se puede dar el caso contrario

Voz 0874 09:13 es decir en lugar de poner policía a patrullar se deberían poner alarmas antiincendios para evitar los casos de corrupción

Voz 1312 09:19 algo que en lo que coincide profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Oberta de Cataluña Agustí Cerrillo que para él que está especializado en prevención y lucha ciudadana contra la corrupción también es muy importante constatar que ha habido un cambio en la sociedad respecto a la percepción de la corrupción

Voz 6 09:34 se está cambiando pero es evidente que aún queda un la look camino por recorrer desde la aprobación de las leyes de transparencia hace pocos años es la información de que disponen la ciudadanía sobre la actuación de los gobiernos y eso es muy superior pero no podemos hacer es decir pensar de qué los ciudadanos cualquiera de nosotros en nuestro tiempo libre nos dedicaremos a controlar la información difundida a través de las páginas web pero también es importante destacar el papel que en esta cuestión pueden tener entidades de la sociedad civil que objeto social precisamente tengan en la lucha contra la corrupción y entonces nosotros como nos más allá de nuestro papel a Neville y dudo al podemos han apoyo a estas entidades para que llevan a cabo esa esa bueno

Voz 1312 10:26 y una de esas asociaciones cívicas y ciudadanas a las que alude el profesor Cerrillo es transparencia pública su presidente Juan Manuel Roa que remarca la transparencia sin la implicación ciudadana no sabe nada

Voz 7 10:36 los ciudadanos quieren participar quieren ser escuchado en los procesos de toma de decisiones por lo tanto no es que sea fundamental es que si sin la presión de la ciudadanía hacia las administraciones públicas no avanzaremos hacia un modelo más abierto y por supuesto menos corrupto no sea de organización lo que impulsamos eso es que la ciudadanía fiscalice exija también con un poco con con la ayuda de los medios de comunicación que se hacen eco obviamente de todas las investigaciones que nosotros desarrollamos que fiscalice una mayor empuje hacia su Gobierno hacia modelos más pues esto es fundamental la voluntad política a veces en algunos casos muy poco menos crítico por ciento elecciones nacionales impulsa política de transparencia pero en el caso de que la voluntad política decirlo gobernante no la impulsen los ciudadanos deben de hacer es decir debemos presionar a los gobiernos para que sean más transparentes

Voz 1312 11:30 yo tengo la tengo la convicción Javierre que si la gente supiera de verdad lo que pierde en su calidad de vida el impacto real de lo que se roban las administraciones públicas en el día a día e sería mucho menos tolerante y no tendría esa ética a veces tan relajada ni tapaba la nariz a la hora de votar a un partido que que es evidentemente

Voz 0874 11:47 ese derrotismo no pensar que esto es así no se sabe si el poder

Voz 1312 11:50 es así Víctor Lapuente me remarcó que la conciencia y el endurecimiento del ciudadano así sin sin reformas en el sistema no lleva nada como se ha visto en otros países

Voz 0874 11:59 lo comprende italiano en los noventa con el fin de

Voz 8 12:02 eh Manos Limpias acabaron con Berlusconi con los gobiernos corruptos si mi cliente listas manipular dice sí exacto pero es muy importante que empecemos a concienciarnos el profesor Cerrillo nos pone ejemplos que no resultarán cercanos de los que podemos cambiar la percepción

Voz 6 12:15 bueno yo creo que es importante que fomentar una mayor concienciación social sobre el impacto que nuestra actitud en el día a día puede tener en la prevención de la colección es curioso observar cómo algunas encuestas indican que un porcentaje muy importante incluso en ocasiones mayoritario de la población considera que es normal que un alto cargo reciba una empresa o que una persona que trabaje en el sistema sanitario público pues me ayudaron familiar para que se le la lista de era mientras estas situaciones que son nimias no y que no tienen un impacto importante con ese continúen siendo socialmente aceptadas pues tenemos la muestra de tiene aún hay un largo camino por por las

Voz 1312 13:16 muchos de estos casos de corrupción que marcan la la agenda informativa a veces no aparecen en los telediarios en los informativos de de la radio televisión pública española por ejemplo el martes la cobertura de la comparecencia de Rodrigo Rato ante la comisión del Congreso del caso Bankia fue practicamente

Voz 0874 13:33 hola que lleve tuvo un espectáculo televisivo porque sí sí

Voz 1312 13:36 el hacia la asqueroso además la confesión del Francisco Correa el cabecilla de la Gürtel que tenemos una noticia que que hemos comentado fue el miércoles una confesión en la que admitía haber recibido pagos en en negro del Partido Popular pues tampoco estaba en la escaleta de contenidos de los telediarios

Voz 0874 13:51 hace mucho tiempo que los trabajadores del Ente público denunciar la descarada manipulación política de su trabajo periodístico

Voz 10 13:57 hola saludos a todos Si gracias por acompañarnos en Informe semanal según el juicio mediático el grado de enajenación del desafío ilegal separatista alcanzó esta semana su punto más delirante en la rueda de prensa del huido Puigdemont en Bruselas una comparecencia calificada por la prensa de show de grotesca que tropezó de bruces con la justifica esta es la paran

Voz 1312 14:21 muestra un botón que Remedios es el director de de Informe Semanal Jenaro Castro presentando uno de los reportajes de ese programa no que era referente informativo durante tanto tiempo Informe Semanal fue el pasado cuatro de noviembre

Voz 0874 14:34 el año pasado además aprobó una ley para elegir al presidente de la corporación pública de medios de comunicación como durante el Gobierno de Zapatero con dos tercios del Congreso el pasado treinta y uno de diciembre Se acabó el plazo para conseguir convocar un concurso elegirá nuevo presidente en qué situación está ahora este tema

Voz 1312 14:49 pase lo vamos a preguntar precisamente al presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española Alejandro Caballero qué tal buenos días en qué punto estamos Alejandro hola qué tal bueno

Voz 1037 14:57 dos días pues estamos sumidos en una cierta incertidumbre porque bueno pues a la mesa tiene dudas sobre la aplicación de la ley ha pedido un informe de los letrados y esperamos que en las próximas semanas esto se despeje en cualquier caso la ley lo que dice que después del treinta y uno de diciembre si no había acuerdo con respecto a un concurso público que por cierto los con los consejos consideramos que es un buen método es un buen sistema que hay que seguir explorando pero hay una urgencia para regenerar democráticamente rtv y ante esa urgencia el la ley preveía un sistema que garantiza por lo menos el consenso obliga al consenso entre los partidos políticos

Voz 11 15:37 y que establece que se

Voz 1037 15:39 a elegir conforme al método Vicente que es que los grupos proponen a sus candidatos estos candidatos deben ser aprobados en el pleno del Congreso en primera vuelta por dos tercios para evitar el bloqueo en una segunda vuelta sino con mayoría absoluta pero con el apoyo de cuatro el consenso es el método que mejores resultados ha dado y los periodos más brillantes en en la historia de los informativos de Televisión Española

Voz 0874 16:06 claro no tener un presidente elegido con ese consenso supone un suponer que podéis seguir sufriendo manipulación política además creo Alejandro que la semana que viene que un documento con ejemplos de manipulación que son un poco bochornosos también no

Voz 1037 16:19 sí bueno esto es permanente llevamos varios años de ahí que que creamos que es urgente esta renovación y que no podamos esperar a a desarrollar un concurso que insisto creemos que es deseable que se llegas a este sistema y que en futuras renovaciones si utilice un concurso público que sobre todo porque aleja a los políticos en general ya de cualquier partido de lo que es la gestión de la radio televisión pública pero ahora mismo hay es urgente ya es urgente porque el el deterioro que está sufriendo el servicio público en sobretodo para una buena parte de la sociedad civil y el descrédito pues no se está llevando a una situación en la que el bueno pues los propios profesionales que son periodistas que aman su profesión y que quieren contar las cosas pues están pues eso ya prácticamente cayendo en el desánimo no y además por una razón práctica porque la nueva presidencia todos los que trabajamos en medios de comunicación sabemos que necesita un tiempo para planificar la nueva temporada cuanto más tarde el llegue esta nueva presidencia más difícil va a tener que la temporada que viene a pues pueda ya empezar a ser una temporada de de regeneración de los servicios informativos

Voz 0874 17:33 la temporada que viene igual hablamos de septiembre decir Alejandro Caballero que es presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española suerte porque es de todos al fin y al cabo un abrazo

Voz 12 17:41 por supuesto muchas gracias de un abrazo hasta luego es clave

Voz 1312 17:49 bueno ahora una buena noticia a que mola oye pues no era hija de Rosa Márquez no está no está mal oye son de esas historias bonitas Javier que nacen así como una tontería en redes sociales como un reto Isasi grande no

Voz 0874 18:02 no hay hay hay un lado oscuro en las redes si entonces bueno

Voz 1312 18:06 todo el lado bueno de las cosas que se lo digan a al bilbaíno David De la Iglesia que llegaba el miércoles muerto de frío a casa hay mirando Twitter se le ocurrió una idea el aliado en plan bien no van sino en plan bien pero la aliado Él mismo nos lo cuenta

Voz 13 18:18 la tarde bien Twitter que Tele Pizza sorteaba haciendo dichas en un concurso decidí que podría pinchar un poquito a la empresa para que donará a esas cien pizzas a gente sin hogar moviéndolo un poquito por las redes conseguimos que la empresa se involucrara pero decidimos ir un poquito más allá decidimos apelar a la solidaridad de los tuiteros para que ganara más pizzas y así poder llegar a más gente la sorpresa es que pasamos de Sebastián pizzas que no regalaba Telepizza a las dos mil doscientas cuarenta pizzas que hemos conseguido que entre todos lleguen a gente sin hogar

Voz 0874 18:58 y mejor aún hemos conseguido que se hable del sino organismo con una acción positiva y no con una negativa como es lo habitual

Voz 1312 19:16 era preciosa era lo bonito de esta es verla en Twitter cómo llegaba la Fundación Rais por ejemplo las las pizzas han conseguido

Voz 15 19:23 un montón de de pizzas

Voz 1312 19:26 más de dos mil euros

Voz 0874 19:28 no se olvide yo no lo recuerdo luego a partir de las once tenemos tertulia de cómicos que vamos a hacer con público hemos pensado que por qué no así que si alguien quiere venir todavía están a tiempo que envíen un correo a a vivir arroba Cadena Ser punto com

Voz 1312 19:40 hemos arreglado para recibirlos bueno

Voz 0874 19:42 de tanto pero recibirlos los vamos a recibir

Voz 16 19:45 ir a mañana

Voz 0874 19:48 me voy a ir de billares futbolines y la gente de mi generación sabrá a qué me refiero con el escritor Javier Pérez Andújar hoy de momento vamos a escuchar un poco sus divagaciones a ver qué música escogerlo de mañana va a ser peor

Voz 18 21:19 los amigos hacer fotos por el río las fotos las hacía él que para eso es fotógrafo de conocí poco antes de que se jubilará pero aún no digo tiempo de hacer algunos reportajes juntos cosas de trabajo ahora vive al pie de la montaña de Santa Coloma desde su balcón se ve Barcelona irse a lo lejos hacía esa mancha azul que llamamos Mar Barcelona es como Jorge Sepúlveda Un señor antiguo y elegante que esperando al mar sueño Santa Coloma es otra historia no tiene mar pero a su lado tiene un río lo mismo que un niño corre con una barra de pan bajo el brazo ahora ya no se mandan los niños a por el pan mía por nada ser niño consistía en hacer mandados lo cual es muy peligroso pues predispone de por vida hacer lo que a uno le manden la cosa iba si los niños de las familias modestas hacían recados y los más pobres hacía mandados como Santa Coloma era una ciudad dura el cemento levantándose sobre las rocas también prehistórica primero el poblado Ibero y luego el amaño de obra fundando la otra Edad de los Metales podría decirse también que el río Besos en tanto que barra de pan era de pan duro por eso cuando salió el otro el de los Sex Pistols resulto pan comido las fotos de Guerrero son el colmo de la democracia porque las hace en blanco y negro que es todo lo contrario dijo blanco o negro

Voz 17 22:47 pues que que me corte me Carles Mora