La psicología de los líderes

Voz 0798 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1 00:02 no

Voz 3 00:25 duda of Frings cada chica

Voz 4 00:38 unísono

Voz 3 00:53 eh

Voz 5 01:26 a primera cerró el año con nuestros corresponsales hoy con nosotros Pedro Rodríguez que fue corresponsal de Diario ABC en Washington durante veinte años ahora profesor de Relaciones Internacionales como estás Pedro buenos días muy buenos días y Ana Fuentes ex corresponsal de la Ser en China y en Nueva York redactora jefe de la revista económica de córner hola Ana qué tal

Voz 0132 01:45 hola buenos días te Jack corresponsal

Voz 5 01:47 al aquí del diario Le Figueroa entre otros medios cómo estás Mathieu

Voz 6 01:50 hola buenos días feliz año en Francia porque podemos decir todo enero así que todo pero hay una ley para esto y no ha sido capaz de

Voz 5 01:58 Íñigo Domínguez corresponsal en Roma del grupo Vocento durante quince años que te tal Iñigo cómo estás hola y además te dejamos en el último programa

Voz 0874 02:06 la última que estuvimos juntos en antena a apuntó

Voz 5 02:08 de coger un Ryanair a las cuatro de la mañana con destino a Ron

Voz 0874 02:12 eso es lo peor que te ha pasado esto

Voz 5 02:14 Media pero bueno claro

Voz 0798 02:15 el pero no muy bien muy tranquilo en todo el mundo muy dormido muy silencioso muy bien la verdad no recomiendo a todos nosotros parece es otra persona que te que te pasaran Romain y bueno nada está allí dos semanas

Voz 7 02:30 muy bien muy bien es muy

Voz 0798 02:32 país que funciona si luego además era todo como si alguna vez ya lo hubiera visto porque va a haber elecciones luego había un señor que se presenta como el que se llama a Berlusconi

Voz 7 02:42 hay exactamente igual que

Voz 0798 02:44 cuando lo dije hace las últimas elecciones a cinco años leerlos leer los periódicos otra vez siempre es divertido bueno políticamente pues siempre curioso

Voz 7 02:53 y luego bueno pues siendo amigo Si

Voz 0798 02:58 esa cosa tan curioso que que hay amistades que se que duran aunque sólo les una apuntada de hilo así anual no te ves una vez al año pero parece que no pasa

Voz 0874 03:06 tiempo y yo llamo usted amistades que es Silvana

Voz 0798 03:09 un encuentro que a unos metros

Voz 5 03:12 siempre a tu lado oscuro tu tu Pedro has estado en Berlín supervisando la gran coalición donde la canción efectivamente

Voz 8 03:21 bueno a Berlín es que siempre me fascina no tenían la exposición sobre la revolución soviética que no vais a ver en Rusia museo historia impresionante no sé cada vez más me creo que es la capital de Europa interesa me interesa todo Berlín sí ahí tenía una exposición de Vance aquí impresionante las historias que se montan no sé siempre me parece en Washington había una expresión de Bermillo maravilloso y tampoco la verdad

Voz 5 03:56 pues también Linden

Voz 8 03:59 está en la Universidad Humboldt no me encantó porque me metía cotillear es como se llama la cafetería a ver cum laude pretencioso nombre no en en París se Matías has estado en París

Voz 6 04:13 en París en Burdeos Normandía bien he observado lo bien que estén a infraestructuras en España estando en Francia lo hiciera eso sí que por contra hay hay hay una carretera que se llama la AP seis coma dos eso me pues yo también pero la observación la antes de vacantes de del caos en la AP seis entonces comprando aeropuertos estaciones de trenes un tren que cogía entre París Si Normandía que tuvimos dos horas de retraso porque sé que hay un árbol en la vía pues hablemos bien de España a mis familiares porque comparación no luego es cómo se usan las infraestructuras ya es otro otro

Voz 5 04:50 el debate no está bien tu a Ana creo que en Galicia o si otro mundo al fin sí supervisando la las ciclogénesis nada coalición pero evite el caos de la AP seis también por dos días no sé no sé qué habría pasado si me quedo encerrada

Voz 0874 05:05 sí tuve estábamos comentando antes decía que tienen ocasión de ver la película de Posse es la de Spielberg sobre los Papeles del Pentágono un sistema que te interesa muchísimo

Voz 8 05:13 sí se los acumula las peliculón es mitómano está al estreno de Churchill La hora más oscura los Papeles del Pentágono yo creo que no es una gran película ya pero la historia está

Voz 0874 05:29 bonita bien hecha como puede ser cualquier película de Spielberg pero se fija primero

Voz 8 05:33 detalle de aquella historia que tiene además grandes protagonistas a los que ignora como el fundador de los papeles miles el papel fundamental de la intervención del Supremo pero yo creo que es un recordatorio ya hay que entenderlo así de que la prensa tiene la obligación de controlar poder y a veces es muy difícil muy incómodo y en ese sentido y en los tiempos que corren yo creo que quizá sea el mérito de la película EPO por eso quería sacar el tema porque de hecho ha dicho públicamente ha reconocido públicamente que el precipitó

Voz 0874 06:08 la realización de esta película en la redacción del guión que no es suyo pero la puesta en escena la rodó en un tiempo límite para que estuviera en los cines no ya con tiempo para competir en los Oscars que lo ha conseguido estrenando en unas pocas salas en Washington y en Nueva York sino sobre todo con con con tiempo para que fuera antes del primer aniversario de Trump en el poder no como recordatorio de que de cosas que pasaron en el pasado podemos aprender cosas del presente Pedro es uno de los temas me quería poner encima de la mesa ahora uno de los temas que más nos van a ocupar es todo lo que tiene que ver no ya con lo que dice Trump sino con la preocupación sobre su propia salud mental hay un artículo de hecho hoy mismo en el en el New York Times que está escrito por el que fue el el presidente de la Asociación de psiquiatras americanos era que el título de artículo la verdad es que ya invita leerlo dice quizá Trump no es que tenga problemas mentales quizás que simplemente

Voz 8 07:05 decir

Voz 0874 07:06 eso dicho por un psiquiatra es un poco duro pero pero dice mucho de lo que la gente puede llegar a pensar yo lo que sí tengo la impresión por el tiempo que estado allá ahora es de qué pasa lo que puede pasar en España con la corrupción que el nivel de sorpresa ya se ha bajado demasiado ya ya tiene que ser algo muy grande una barbaridad enorme la que diga plan para que la gente les sorprenda no y el efecto que eso tiene luego en el tiempo es es enorme

Voz 8 07:31 la sobrecarga de Washington del sistema no

Voz 0874 07:34 no tienen manga que populista

Voz 8 07:37 posicionar todo parece que es un cheque en blanco efectivamente pero ayer tuvo su primer reconocimiento médico en Becerra Hospital Militar me llama la atención que todo el mundo está esperando los resultados del reconocimiento médico como si fuera la gran noticias y me llama la atención la este debate indudablemente porque se mezcla yo creo que los tiempos en los que vivimos son tiempos de grandes dilemas morales no es decir la gente no que ha votado atrás no puede decir ahora que no sabía cómo era Trump Trump no nos ha engañado se lo perdonarán pero es que

Voz 0874 08:16 no se cuestionan eso te estamos en una era en en todos los países se atrinchera miento político y la gente que ha votado a Trump lo que se plantea es por qué se meten tanto con él tú pones Fox no es que no se quejan de que Tram pueda llamar países de mierda Haití se quejan de cuestiones de política migratoria pasan por alto aquello que debería indignar los no así que a mí me problemas que los votantes no reacciona es lo he dicho

Voz 0798 08:42 presiones pasar por alto pasas las tragaderas sólo lo que se admite es ya muy no

Voz 5 08:49 no existe esa capacidad es decir por aquí no paso no encendidos también no se sienten ofendidas todo ese cinturón de los Apalaches os acordáis cuando hablábamos de

Voz 0132 08:57 ay de aquel libro no de la elegía rural no de estas esos votantes de Trump que que sinceramente se creen que es alguien que por fin habla por ellos Montes se sienten muy ofendidos respecto a lo que comentabas de estar esperando el parte médico de Trump pues igual que los corresponsales están esperando el siguiente tuit para tener que desarrollar una pieza sobre la última ocurrencia es alguien impetuoso que después de manera reposada pues cuestionar si tiene razón si tiene una enfermedad sino pero el caso es que el ciclo de las noticias lo está marcando yo hablando con con gente pues eso que ahora mismo está en Washington decías que no no doy abasto porque claro cada vez que tuitean sube el pan

Voz 0798 09:38 el hay un fenómeno también siempre semántico y de comunicación pero que es muy característico de de este populismo de de de derecha extrema derecha que está en auge en todas partes que es hacer pasar por la autenticidad lo que es como si fuera romper la hipocresía decir lo que las narices en lenguaje que pensar en las narices y hay cosas que son inadmisibles no como si fuera un un un síntoma de autenticidad de que tú eres al realmente bueno cuando hay unas normas elementales de de pues eso de de Educación de de de urbanismo de de lenguaje Itu estás ahí pues el rompiendo todo ese hecho de romper todo es lo que es sintomático de de la gente que le votan precisamente por eso sí pero pero no no no hablemos solamente de trama y me gustaría claro con ello

Voz 0874 10:31 qué es lo que yo quería plantear es porque los electorados perdonan la falta de empatía de sus líderes porque hay muchas declaraciones de mucha gente aquí podemos poner la misma parte de la báscula ha Donald Trump seguramente el director general de Tráfico es es falta de empatía con la gente que les ha votado y con la gente que vive en ese país no yo por qué perdonamos cosas que son imperdonables como por ejemplo el racismo que dijera lo que dijo de Haití en realidad lo que estaba diciendo era que sólo quería inmigrantes de países blancos Noruega tiene un ochenta y pico poniendo de población blanca no ir todo esto luego llega a las urnas y la gente sigue votando entre yo creo que no solamente canalizar la salud mental de los líderes siendo la salud mental de los votantes

Voz 8 11:14 es una responsabilidad es lo que son dilemas morales pero también eh no sólo a los periodistas sino para los votantes osea está claro que hay una motivación de ajuste de cuentas no me hacéis caso o los voy a enterar algo que nos estamos enterando pero también eso supone una responsabilidad hasta qué punto estamos dispuestos a llevar la desafección la toxicidad intensa polarización política

Voz 0132 11:40 o desencanto

Voz 8 11:43 frustración y luego también se está premiando

Voz 0132 11:45 o algo que que en el caso de Trump que es eso el las agallas no el que hable con con los intestinos que para muchos pues Rasul está totalmente inadecuado no hay que tendría que pensar y tener alguien que le aconsejara bien bueno pues alguien que es así de que que que que se mueve a base de exabruptos pues lo premian porque les parece auténtico la empatía la falta de empatía con parte de de del electorado es que quizás se compensa con la empatía con otra parte de los que le votan no porque por ejemplo en el caso de Marine Le Pen Mathieu no sé cómo lo ves tú pero yo he visto discursos de ella en los que es claramente populista está apelando a una parte de la población que además no lo está pasando bien pero parte de su discurso precisamente ataca es ese a esa parte de la de la población no antes es contradictorio pero la gente tiene memoria de dos segundos no después en las urnas se queda con con con el único descontento que ha visto después salir en un discurso político no

Voz 6 12:47 tanto en Le Pen como entran esos exabruptos racistas Chente ver con no me atrevo a decir su programa pero sí sus discursos de campaña es decir Trump entre otras cosas ganó las elecciones diciendo voy a proteger a Loureiro estadounidense

Voz 0874 13:02 Blanco Blanco en partícula

Voz 6 13:05 Mar de de tanto deslocalizaciones como competencia desleal de suelen los bajos no entonces yo lo acabo de decir con una forma políticamente incorrecta no es diferente pero él lo dice de una forma grosera e insultante que es países de mierda no pero es un eco a su programa electoral antes Javier plantea

Voz 0874 13:29 tras de sí desde luego en vez de problemas

Voz 6 13:32 psiquiátrico esencialmente imbécil yo no veo incompatibilidad es decir que que todos los psicólogos que han hablado de lo que hemos entrevistado pues hablan de un problema con el ego que no está resuelto y Ximo no sé si es concéntrico narcisista o o megalómano ah pero tiene claramente de este programa indicó en la capacitación intelectual la preparación intelectual para el puesto de presidente de Estados Unidos pues bueno pues ya nos han dicho en dos periódicos americanos lo poco que le esos bastante

Voz 0798 14:05 no hemos

Voz 0874 14:06 dado esta mesa porque queríamos hablar de esta cuestión a Guillermo Fawcett que es doctor en Psicología experto en psicología social y en participación y movimientos sociales cómo estás Guillermo buenos días gracias no se escucha alguna barbaridad en lo que hemos hecho hasta ahora

Voz 9 14:19 bueno yo me lo de locura hay narcisismo y si lo matizar porque en realidad el término locura bueno es relativo y todos tenemos cosas no Yves la segunda es que yo discrepo un poco creo que Trump es su personaje que tiene estudiadísimo lo que hace y cómo lo hace y y busca provocar busca polarizar busca ser víctimas convertirse en el papel de víctima busca idea ha salido muy bien en las selecciones les sigue saliendo Él no está hablando para la gente que escucha fuera ni para los que están enfrente está hablando para los suyos para los suyos está evocando para que para que les sigan Él es un obseso como algunos otros y lo que buscan es precisamente precisamente eso son fruto de su personaje por tanto reducirlo a a lo individual a mí me me cuesta no yo creo que es más de lo que está enfermo es es todo lo que está pasando no y que realmente la gente sensibilizada y tal yo creo que hay una estrategia también de generar un problema imponerse a como solución de asustar a la gente de generar un conflicto y luego él decir y la solución somos nosotros soy yo no meto miedo oí soy yo el que el pero no sé si

Voz 6 15:29 sería capaz de elaborar otra estrategia que no que no fuera esas

Voz 0798 15:32 eh

Voz 9 15:33 ha llegado así Ia llegado hoy ha tenido éxito oí quién le asesora LIC llamase me va el cual autenticidad no es este es este este tipo es capaz de decir cosas que que que tendríamos todos en la boca que que nadie dice no entonces sí diciendo diciéndole además tiene mediáticamente es el líder de de todas las centra el debate centra la agenda que es otra de las cosas fundamentales

Voz 0798 15:58 sí y además con como decía el libro de este de Wolff que no sé si he podido leer que ni él mismo pensaba que fue a funcionar también por lo que parece

Voz 0874 16:05 bueno de hecho quería quería perder estaba estaba ya con la idea hecha de que de que iba a perder esas elecciones de la rentabilidad económica que iba a sacar a su derrota electoral porque ya sabía que bueno de lo que había sido ahí de repente ganar les sorprendió

Voz 0132 16:18 lo que está claro es que centra el debate porque ahora mismo estamos hablando de esos comentarios que por supuesto son desafortunadas y racistas no de una reforma fiscal que no saben cómo van a pagar ese está metiendo cuesta abajo y sin frenos e iban a aumentar el déficit y eso lo vamos a ver en cinco

Voz 10 16:36 claro que dilema moral

Voz 8 16:38 es la gente que quiere el ajuste de cuentas en el fondo está votando a una reforma fiscal que le perjudica porque es claramente

Voz 0132 16:44 claro está votando a favor del PSOE

Voz 8 16:47 la reforma sanitaria que al fin al cabo es la única oportunidad que tienen de tener alguna cobertura está votando está dispuesta a votar claramente contra sus intereses con tal de llevar a cabo ese ajuste de cuentas

Voz 0798 17:00 claro pero eso denota una incapacidad de analizar la realidad que es preocupante

Voz 0874 17:05 sí pero bueno todos los la esencia de la democracia todos los votos valen lo mismo entonces no se puede decir que la gente que vota mal su voto tiene menos valor que el de la gente que vota

Voz 0798 17:13 no no nada del valor de de lo que ya puede deshacer después con esa gente pero Juan con las emociones

Voz 9 17:19 si al final hay dos formas de de de influir au de tales o no razón ya que es emoción es emoción pura me están atacando estaba alguien que se atreve a romper el sistema con lo cabreados que estábamos con el sistema pues es es el mío y entonces además en la víctima es emoción es simplemente emoción nadie analiza ni lo que se está haciendo en y como se está haciendo el votante normal no analiza pone en evidencia a otros

Voz 11 17:43 esto de la capacidad

Voz 0874 17:46 la respuesta es no sí que me gustaría sacarle esta conversación estrictamente de la mente de Tram porque además ahí ese es un laberinto no vamos a perder lo que quería era contigo me Guillermo es esto vivir empujando un poco también la política nacional no yo creo que la cualidad que mejor define a un buen político pero los mejores de la historia es es la empatía como decíamos es saber ponerse en la piel del otro en la piel del otro hay que pensar más bien en quienes no tienen no en quiénes si tienen no porque es muy bueno poniéndose en la piel de quiénes tienen que son los suyos no entonces a alguien por ejemplo no es capaz de ponerse en la piel de una familia que está atrapada en una carretera nevada o de una familia que no llega a fin de mes ese alguien según esa teoría es un mal político y sin embargo se les sigue votando es mi mi pregunta es como psicólogo que la empatía ya es ya un valor en desuso que es algo que ya no juzgamos no ya ya nos da igual que los políticos no tengan compasión por los demás

Voz 9 18:35 creo que lo han sustituido por por el miedo oí por el espectáculo no y que también es una emoción que que recordarla ahí están compensando la Conesa no es voy a construir un mundo mejor y voy a trabajar contigo para construir un mundo mejor sino que yo soy el peor el el menos malo el menos malo de los Remedios déjame mí y olvídate de de de de pensar en en en política no ya estaremos nosotros resolviendo lo que podamos no y luego las circunstancias pues pues sí pues son los conductores son el ese clima son las circunstancias cualquier cosa menos lo que yo estoy haciendo hoy posiblemente además elementos disuasorios elementos para que desviar la atención no alguna reforma fiscal noventa Stanton llamó la atención sobre lo que yo estoy haciendo no está un poco la la cosa no ha intentado un cierto empate ICO no el el director general diciendo no yo que estaba viendo un partido de fútbol estaba con mi familia estaba o no hacia en fin muy desafortunada hay muy muy gruesa pero esa es un poco la la línea apelar a otras emociones

Voz 0798 19:38 claro pero también estos tipos de personajes llega en un momento de fracaso de las elites tradicionales

Voz 9 19:44 vi que ese juego y eso conexión con con lo que es lo que en realidad no me importa no no no me preocupan nadie me lo va a resolver son todos iguales sino todos iguales final lo que hay también es una desafección en el voto no es que la gente vote otra vez es que deja de votar sólo votan los enfadado los o los que tienen un determinado interés

Voz 0798 20:03 con los o los soñadores utópicos no que les venden grandes ilusiones

Voz 6 20:09 pero deja su hueco y a veces es esa debilidad saber dirigirse tanto a a los propios electores como en la es decir internacional dejado hueco Estados Unidos está dejando un hueco en la escena internacional que está aprovechando primero China en una menor medida hilo estoy pensando porque como estuvo en en China esta semana Francia intenta jugar una carta ahí estuvo Macún en China donde el Brexit Moreno unido no pinta que a la Europa con Merkel entonces no había llegado a su acuerdo para formar otra gran coalición él se presentó como gran lider de Europa y de parte del mundo occidental que aún se escucha en el mundo no consigo consiguió establecer una relación no no sé si de igual a igual pero una relación importante con China que equilibra la ausencia de relación con Estados Unidos en el clima es clave si China después de Estados Unidos dice que ellos también se dejaron abandonan el acuerdo climático de París ya no hay acuerdo climático Macua jugado esa carta por la ausencia en comparecer de de de de retirarse tras no está bien ver que que que igual algunos intereses detrás lo sabe lo sabe proteger y ganar pero otros dos tienen muy fresco

Voz 0874 21:27 y otro se ponen aprovechar de hecho

Voz 0798 21:30 hace cosas y da pasos que el mundo no les sea Estados Unidos pierde el liderazgo con lo que está claro goles en Jerusalén que pasado va la ONU sigue nadie

Voz 0874 21:40 si tú tú tú como doctor en Psicología Guillermo escuchas una naciones de un político sea lo que es y no me refiero propiamente al ex director de la Dirección General de Tráfico a a ir es capaz de saber este hombre no no entiende de qué está hablando digo que psicológicamente si esto esto le viene grande o este hombre no se nos ha puesto en la piel de quiénes se ven afectados por las decisiones que toma

Voz 9 22:01 depende del nivel el tema la cuestión está en que se mezcla mucho la persona Hay el personaje quién tiene en su entorno y que él está recomendando puede sorprendernos pero yo estoy convencido que algunos de estos discursos están están acompañados y asesorados porque lo que se busca es romper romper con la cola la realidad romper con el sistema llamar la atención hay una obsesión por salir en los medios entonces yo digo una determinada cosa salgo y es mejor que hablen de mía que no hablen de mí entonces a veces es difícil muy difícil diferenciar entre el individuo y el papel que está jugando ese individuo además si te funciona funciona Maider en llamar a Hay Isère antipático hoy ir reducir cuestiones importantes a emociones y a cómo te sientes hoy es que me están atacando me funciona no es es muy primario pero me pero funciona incluso más que que lo nuestro es como ir como

Voz 0798 22:54 condiciona el el el modo en que se comunica ahora el surgimiento de es que es que es una causa efecto no totalmente que ellos mismos eso es pero pero en un límite temporal de de los efectos y las consecuencias de lo que hacen lo que dicen muy breve no no van más allá del día siguiente de grandes proyectos no saben saben saben que él es el el momento el flash de enero

Voz 9 23:18 los focos entonces a la siguiente que mentar otra cosa que sea más más grave de esto no todo eso es una cortina de humo que que que no hace ver uno hace pensar sobre son te veo cosas y a partir de ahí

Voz 0798 23:29 el Slovan sí

Voz 0874 23:30 que ya es curioso como hay cada vez una obsesión mayor por conocer detalles no solamente de la manera de pensar sino incluso de la vida privada de la vida pasar de los líderes políticos y una mayor disposición a perdonar cualquier pecado político cometido las redes sociales se alimentan de pequeños detalles ahora acaba de salir de este libro del método en el que sabemos hasta que no tiene amigos si si les gusta pero está con su familia cosas que a mí me da exactamente igual pero pero sin embargo no hay interés en corregir las cosas que hace políticamente incorrectas sí

Voz 6 24:07 suelen y me pareció bueno voy a decir una cosa positiva muy rápido lider lo único muchísimo porque veía venir

Voz 5 24:16 sí sí

Voz 6 24:18 el Jerez absoluta es decir no no yo no aprendí nada sobre no soy un especialista de Marco pero como lector medio francés no aprendí nada sobrina con porque utiliza como pretexto para hacer un libro de autoayuda es decir te sesenta y ocho frases de manejo de ahí te pone consejos para tu vida cotidiana tipo y dice que hay que superar el el el la la la división izquierda derecha tú en tu vida tienes cinco trucos para romper esquemas pues hacer una lista de tareas pues hacer por la mañana decirte las cosas buenas que hay en tu vida sea no tiene nada que ver aprendes nadie Macún pero ya el político te sirve el mismo autorizó el método Obama hace cuatro años y ahora el método usar el político lo que la imagen y la espuma del político investigación ahí eso frases públicas entrevistas la web la When de Majo sirve como estructura los cuatro valores que están ahí

Voz 10 25:18 la libertad del abajo y la apertura si ven como instructor libre Gavira parece claro

Voz 0132 25:25 estas noticias que se escriben sólo para que sigas explicando no consejos que tienes que ir antes de desayunar no yo quiero yo digo la política pero es ese ese error que se tiene a a aparecer un tecnócrata aburrido no con un programa y con contenido no al final yo yo entiendo que que tiene que haber empatía fascinación seducción erótica del poder claro buenos somos personas y sentimos cosas íbamos a votar en función de de sentimientos no pero pero claro tiene que haber algún contenido si no tienes una compensación entre fondo y forma es que al final un señor que que que de un discurso hablando sólo de sí mismo puede llegar a la presidencia no

Voz 0798 26:04 os acordáis aquella frase que dijo ministro británico antes el Brexit que era creíble si la gente está harta de los expertos y eso lo dicen todo no de la la desconfianza hacia el que ha estudiado digamos no al igual que se cree que esa

Voz 5 26:16 ahí hacia un discurso racional en las yemas

Voz 9 26:19 acciones por ejemplo aquí fueron de programas que nunca se habían ido a hablar y a poner en poner en juego cosas personales no se politice a determinadas cuestiones que hasta ahora no sabían politizado que se habían dejado un poco al margen y entonces para hacer simpático para hacerse cercano en realidad para tocar las emociones que es lo que lo que se busca es acepto pero está estudiado es como sentimos

Voz 0132 26:41 vergüenza ser intelectual no quizás la señora Le Pen se ha leído pues XXV libros de historia de mil páginas pero no lo dirá porque no quiere ser una en Arca como Macron no quiere estar en esa haberse formado en esa escuela de intelectuales que son las hermandades claro crisis no eso

Voz 0798 26:58 la crisis es que todos los que sabían que han estudiado que querían dar mejores escuelas que saben todo nos han llevado a la crisis no San arruinó la vida todos entonces de esta gente no nos podemos fiar porque bueno aunque sepan mucho nos engañan

Voz 0874 27:11 vamos a probar otra cosa son que sea diferente y hay un análisis

Voz 0798 27:14 la gente que tiene una parte de bastaba entonces que rompemos esa

Voz 0874 27:17 qué paradoja de la historia no siempre hemos votado a gente que se parecía a nosotros y ahora en el caso de Trump la gente ha votado a gente que no se parecen a Dati los trabajadores de la suramericano en votan a un hombre blanco rico en ningún sentido el el el narcisismo Guillermo esto es es es una cualidad el el pensar que todo lo que haces lo haces bien el que puedes decir estoy pensando un rato hablamos no

Voz 5 27:38 porque me ha venido a la cabeza el show de esta sala que yo

Voz 0874 27:42 lo que había que ponerlo en el play off the

Voz 5 27:45 ir a correr con Rato no yo creo que acaba conmigo

Voz 9 27:49 yo yo yo creo que aquí hay un no sé qué es antes si que es después el problema de la política determinaron niveles hay una burbuja en la que todo el mundo se comporta de manera diferente contigo eres lo es un personaje es fruto de ese personaje y entonces todo gira en torno no cuando maneja es ese ese poder todo el mundo te dice que si todo o casi todo el mundo en tu circuito no por tanto al final acabas preso de muchas cosas no entonces crees que estás por encima del bien y del mal por encima de absolutamente todo no

Voz 5 28:19 erótica del poder básicamente

Voz 9 28:21 sí que luego tiene la dificultad de cuando se pierde no cuando cuando ya no se tiene esa erótica del poder no se hace autocrítica porque porque no se tiene costumbre de no sé cuando se ha estado tan acostumbrado a tomar decisiones y hacer cualquier cosa pues entonces tienes

Voz 0132 28:35 es un circuito muy

Voz 9 28:38 un que que que al final te atrapa Hinault sabes muy bien incluso yo yo esté convencido de algunos con algunos políticos hemos podido estudiarlo verlo y tal que que que es que se pierden en

Voz 0874 28:49 no sé si es una apreciación personal corregirme si lo es pero tengo la sensación de que muchos políticos últimamente por ejemplo su manera de hablar lo hacen de forma chulesca de con una cierta altivez no como que están por encima de las personas a las que están hablando que en este caso son representantes de medios de comunicación y que como tales pues son también representantes de la opinión pública no el el tono que se utiliza un tono de superioridad que yo creo que hace veinte treinta años no se utilizaba

Voz 9 29:15 bueno quizás porque no pasa nada quizás utiliza porque

Voz 0132 29:18 bueno no a la ellos algún plasma

Voz 9 29:21 esa nada yo puedo utilizar un determinado discurso no pasa nada incluso las consecuencias son positivas porque consigo que se hable más de mi consigo que la gente me ataquen y entonces yo me defienda diciendo es que soy una víctima

Voz 0798 29:33 creo que no es que Rato es el ejemplo de libre lo que decíamos presenta esos expertos que los que no te puedes fiar porque ha sido vicepresidente del Gobierno ministro de Economía de presidente FM presidente de un banco que ha quebrado ese sentido que te tienes que fiar

Voz 5 29:47 ah bueno derrotó lo de Pedro Solbes bueno reconocerlo este en este caso capacidad para ver la crisis es técnico comercial del Estado que no saber a una crisis la cultura de la cultura

Voz 6 29:59 la de a la que era la que le ha enviado la la la que ha dado a a su oponente gracias falta de respeto de consideración con el periodista Priorad incluso con con con diputados no en el caso de trato pues hay gente dispuesta a eso como si fue la de un partido un combate de gags no de debe con palomitas y a ver lo que lo que les envían

Voz 0874 30:21 es curioso Gonzalo ese cambio de paradigma no que antes valoramos la humildad en un político y ahora valoramos un ego enorme

Voz 9 30:28 sí bueno me y además se usa no pensar en en que diputado por ejemplo es más conocido más sale más y tiene forma confiaban por ejemplo no es decir aquí se juega al espectáculo IES el espectáculo emocional de ETA entonces yo veía altivo y eso coincide con determinado circuito de lectores pues pues sigo yendo no lo hay un segundo problema que es que es este que que que que fruto de tu vida son AGE y al final bueno pues cómo me voy a hacer autocrítica yo como voy a no yo soy más que tú no yo estoy aquí te puedo mirar de de otra manera si no pasa nada pues pues sigo haciéndolo porque porque me funciona no

Voz 0874 31:07 yo creo que Pedro está pensando en Churchill constantemente y no si

Voz 8 31:10 lo cual no se fastidió todo esto estaba pensando hay gente que lo destaca la la insistencia en retransmitir por televisión la coronación de Isabel II que me que me dices desarrolla me estoy

Voz 5 31:24 no hija apostar por la transparencia

Voz 8 31:28 se acortan las distancias y terminamos con un presidente de Estados Unidos que intenta gobernar con un micrófono abierto todo el rato no eh es decir eh hay distancias

Voz 5 31:40 como era tuya y el micrófono que se llama estable mal chico

Voz 8 31:44 es que yo soy muy analógico que miro a la cara a la gente con la que no has micrófono perdón hemos estamos acortando distancias ya nos hemos vuelto locos en en en ese avance estoy pensando en Estados Unidos claro en todo este debate de de la estabilidad mental no hay como el precisamente la la Asociación de Psiquiatría Americana lleva mucho tiempo lidiando con este acuerdo como en la selección a domicilio sesenta y cuatro formularon la regla Wall Water que es no dar diagnósticos por televisión claro

Voz 9 32:22 que es no se puede hacer un diagnóstico así no hay hay un documental de la la vez es muy interesante también que se llama el poder de las pesadillas y que a mí me explica mucho lo hemos usado mucho para explicar algunas de estas cosas no verás algo así cómo empieza diciendo en el pasado los políticos nos prometían un mundo mejor chinos trabajaban con nosotros construyendo y tal ahora no ahora lo que hacen es generar un problema hay ponerse ellos como solución metiéndonos miedo no yo creo que va por ahí cambió de emociones ya no es la emoción de te ilusión oí construyó futuro y en Papito contigo sino que voy a meterte miedo y soy la solución porque

Voz 8 32:56 en la propia Casa Blanca encima de la chimenea está grabada la frase de de Franklin Delano Roosevelt en su primera toma de posesión el único miedo que tenemos que tener miedo es al miedo me pido el mismo el barrio de Johnson de sesenta y cuatro correcto que creo que sí yo contra el que había tenido había rumores de que había sufrido crisis nerviosas entonces son unas elecciones muy competitiva ahora parece una minucia comparado con lo que estamos en una selección es muy competitivas a muy él es muy conservador habla casualmente del uso de armas nucleares de que ser intolerante la defensa de la libertad Luis bizcos de tu dice

Voz 5 33:43 su botón rojo es más grande amigo correcto

Voz 8 33:45 entonces hay una revista la revista Femme que hace una encuesta en todo lo a todos los miembros de la selección psiquiátrica americana we una fracción contestan sale la mitad diciendo que no está cualificado mentalmente para después de perder las elecciones le mete que era John por Live lo ha a la revista tiene que pagar la revista setenta y cinco mil dólares termina saliendo de circulación te deja de editar porque es una cantidad el Comité Deontológico de la asociación psiquiátrica americana establece la regla

Voz 9 34:19 que no se pueden hacer diagnósticos sin conocer a fondo

Voz 8 34:21 por cierto la han refrescado en el dos mil dieciséis porque la casualidad

Voz 0798 34:27 Nixon también otra persona pero ahora ven

Voz 8 34:29 así que pararse en estado dormidos ante lo que decíamos dilemas morales que piensan que la acumulación de poder en otra es tan grande ellos perciben un problema grave Se ven en la obligación iban al Congreso testifica empiezan a hablar de la enmienda XXV de la contribución la posibilidad de incapacitada al presidente en fin es todo un debate que nos lleva a situaciones realmente muy complicadas muy claro

Voz 0874 34:55 además no se de toda esta conversación Guillermo no sé qué nos debe de preocupar más si asumir que nuestros líderes políticos en todo el mundo tienen que ser o egocéntricos narcisistas faltos de empatía o o o comprobar el hecho de que no haya mareas en las calles constantemente no quiere hacer un llamamiento a esto pero las mareas al final acabó con una manera de de que la opinión pública exija responsabilidades a los líderes que están gobernando no

Voz 9 35:23 a mí lo que me parece más interesantes desconexión no esa reconexión los ciudadanos son los que deberían de tener la capacidad de corregir porque el enfermo entre comillas y es que está enfermo no es no es sólo tramo un determinado político sino los ciudadanos que es compran eso que asumen eso incluso quiénes les sigue no quién es Ray tuitean algunas de esas cosas o lo hacen noticia no yo creo que ahí lo que lo que lo que falta es esa reconexión y eso es lo que a mí me parece más preocupante que la gente piense por sí mismo que piense a quién le está beneficiando ese tipo de de cuestiones que puede hacer él porque puedes hacer muchas cosas a día de hoy no

Voz 0874 36:01 Guillermo fauces doctor en Psicología es experto en psicología social en participación y movimientos sociales ya hacemos cosas ya sabían no cuando quieres aquí estamos encantado un abrazo nosotros seguimos

Voz 12 36:11 en lo que tarde la publicidad creo que son cinco seis minuto está

Voz 0798 36:33 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 14 36:46 a anda

Voz 5 36:55 dígale que voy a hacer es directamente abrir los micrófonos y donde estéis pues seguimos escuchando que habla trastienda de estar esta charla es que te hemos seguido hablando de yo creo que alguno de vosotros sin saber que no estábamos en antena unos recortes que ya había desprendido pero en fin que estábamos ahora mismo estabas tu despotricar no no bueno circos

Voz 0798 37:17 versionarla sobre el periodismo sino de lo que hacemos que te antes hemos hablado hice no sabía como siempre hablar mal de nosotros mismos de de de nuestra incapacidad también de los nervios

Voz 11 37:27 dejar todo esa ida indignación

Voz 0798 37:31 la gente que a veces nos cuesta entender por qué porque a lo mejor no vamos a a preguntarles va buscar va a contar sus historias de de cabreo cotidiano y las razones por las que están tan tan enfadados tan deprimidos como para montar aquí

Voz 0874 37:43 pasen cosas como la como la que Pedro ha dicho que nunca

Voz 0798 37:46 mira en ante sus alumnos

Voz 5 37:49 porque es un triste de que tengo que respetar

Voz 6 37:53 son de alguno de vosotros ha comprado de bitcoins yo he comprado muy pocos para para ver para ver

Voz 5 38:00 pero más ha defendido es verlos estuve estuve vivida en el hipódromo de La Zarzuela

Voz 6 38:05 me aposté diez euros para Mathieu cuál es tu padre

Voz 5 38:08 la vida secreta

Voz 6 38:11 es un poco lo mismo con nuevos con los bitcoins no te creo que es bastante distinto leer o es complementario reportajes sobre el vizconde ver un poco que que qué fiebre puede generar el ver cómo su billete de que nunca cierra comprar para entender

Voz 10 38:25 con lo que son un poco tiempo los comprar Escudero cuentas comprase porque ahora mismo vale mucho no sé cómo cien euros

Voz 6 38:34 a principios de diciembre que no Nini ganen y perdí básicamente pero la la idea eran y perder mucho y hacer Nerea pero los pero pero por esas usado pues vendió una parte contravino otra se transforme en otro tipo de monedas porque te quería vendados pero tienes esa emoción en qué te permite entender un poco cómo cómo cómo funciona porque es a diferencia de otros activos es no tiene subyacente crece no se cronistas no no no se basa en ninguna realidad concreta no al no el que habla es la tecnología del Bloc no entonces es sólo un las variaciones Vance un psicología inversiones multimillonarias de grandes inversores las o que ponen su dinero o quiero que lo quitan no a diferencia de la bolsa que me di cuenta y que no iba más nunca por qué porque tienes que estar veinticuatro horas

Voz 10 39:24 que yo tenía con las selecciones catalanas otras cosas que hacer que mirar mi cuenta motivo

Voz 5 39:33 no se puede confundir las dos cosas Ana convence a Íñigo para que se comprenda

Voz 0798 39:42 no yo soy muy torpe y cada vez que me leo no es que no me intento enterar

Voz 9 39:46 consigna no dará política era Ariana el vino

Voz 0132 39:49 con lo entiendes explícame porque no son monedas es un código vale entonces eso bitcoins es la más famosa es que hay setecientas cripta monedas habréis oído decenio has Rey pero bueno hay un montón pero la más conocida es es bitcoins entonces las monedas las crean autoridades monetarias el dinero no es el euro el dólar pero esta pues se crea en él

Voz 0874 40:13 propia sistema David coño generan ordenadores

Voz 0132 40:16 no se dice crear bitcoins sino minar se encuentra no entonces las personas que crean es es es es esos códigos ponen ordenadores a trabajar en tiempos hace diez años pues será un señor con su ordenador pero claro se necesita tanta energía hay tanta potencia calentaba el ordenador al final había grandes naves con muchos ordenadores y aires acondicionados para que no se te estropeara no y ahora ella pues claro lo que hacen es juntarse entonces hay granjas de mineros lo habréis leído hay muchos titulares no en Venezuela en otros sitios y bueno pues esa gente está generando eh código me querías preguntar nada pues entonces claro tú tienes en un sistema que se retroalimenta es decir

Voz 0798 41:04 ese código el valor que tienen se lo da bueno pues esto

Voz 0132 41:06 código es imagínate una tragaperras que tú metes tú moneda

Voz 5 41:09 eso es una mala comparación no no es una mala

Voz 0132 41:12 pero para que penséis que tienes que conseguir las tres peras alineadas no bueno pues cuando consigas ese código X que está perdido por el ciberespacio te llevas doce bitcoins y medio que en su día no era nada pero es que haga pensar que ahora mismo pues estaba esta semana rozó los catorce mil dólares por bitcoins mucho dinero no entonces cuando tú estás generando ese código lo añades a la lista de de código te llevas esa recompensa

Voz 9 41:38 tonto no tu piensa en un libro de contabilidad en pie

Voz 0132 41:41 Pedro luego lo explicamos si queréis lo que es la tecnología está de blogs Chain que es la que

Voz 5 41:44 sólo entendido la palabra piedra de tu piel

Voz 0132 41:47 contabilidad cada apunte contable cada transacción lavas grabando en piedra no la puedes modificar está cerrada pum entonces tú siempre puedes ir ese registro y eso es lo que le da seguridad no pero a la vez el problema de de de los bitcoins es que hay un número finito y y hasta se pueden encontrar hasta veintiun millones el sistema se ha diseñado para que no se puedan encontrar más entonces claro imaginamos ahora mismo pues la gente que empieza a comprar a vender Se dice que este año ha sido el año de de bitcoins pero todo el mundo hable si es una burbuja no y al final lo que se sienta todo esto sobre confianza en el momento en que se deje de confiar en que ese esa moneda generada al margen de autoridades monetarias de una ley que te obliga a aceptarla porque yo ahora mismo seus un euro tengo un Banco Central Europeo que ha generado ese hombre que además oiga tengo la obligación de uso por esa moneda pues que bitcoins no se basa en confianza de los usuario

Voz 0874 42:44 las déjame saludar momento además tengo curiosidad por saber si tienes bitcoins a Rosa Jiménez Cano que es corresponsal de El País en Silicon Valley como estar Rosa buenos días

Voz 5 42:52 buenos días no pueda media noche estás a San Francisco ahora creí sí exacto ya bueno de la Vega si has estado en Las Vegas cubriendo el CES que es la gran feria electrónica hay tecnológica del mundo aquello vamos es

Voz 0874 43:06 no sé muy bien qué comparación hacer Fitur multiplicado por

Voz 5 43:08 diez mil si estilo Vegas gigante grande lo cuente mucho cartón estilo estilo Trump entonces oye no sé si tienes bitcoins pero si queríamos nada

Voz 15 43:20 yo no necesito saber si Montoro escucha esto o no porque también estamos en Dublín claro

Voz 0874 43:27 porque al final estas cosas depende

Voz 0132 43:29 por mucho la fiscalidad claro ve rentabilidad

Voz 5 43:33 así están los millonarias comprando

Voz 0132 43:35 ahora mismo casas en bitcoins pero si si quería saberlo

Voz 0874 43:37 de todo lo que has visto en esta feria que es lo que tú crees que nos va a cambiar la vida en los próximos meses ya te voy a decir que el otro día en la radio americana escuchó escuche una persona que había en la feria dijo que lo que más leve llamando la atención son maletas que te siguen pero el aeropuerto que me parece una idea fantástica

Voz 15 43:55 por eso no se llegará los próximos meses si creo que hay una revolución es igual guardemos este corte y me lo pone contra un año mil veces para ver cuánto me confundido pero creo que es la voz el hasta ahora los humanos hemos aprendido a interactuar con las máquinas ahora son las máquinas las que tienen que entendernos a nosotros

Voz 5 44:15 pero aquí ha sido una batalla rápida entre las la batalla

Voz 15 44:18 es Amazon contra Google Amazon quiere que compremos hablemos y hagamos todos a través de la asistente suyo de bosques Alexa entonces cuando entre sacas decir hágase la luz Alexa o Google quiere lo contrario élite o que Google aquí ahora tengo que salir hoy para llegar al trabajo o lo que hacemos con Siria idea pueblo realidad por este caso han sido pioneros que suele ser al contrario Paul suele llegar el último a todo pero llegan muy bien llega con algo bien hecho sea los es más porque existían pero lo hizo mejor más fácil más intuitivo en el caso de Ciri fue la primera en llegar pero no ha conseguido crear un ecosistema hoy rápido Google lo que ha hecho es crear allí un están gigante que por cierto ha llovido en Las Vegas más que nunca en su historia desde que tienen registros de también hablaremos ahora del Blackout porque fue la consecuencia de la lluvia el primer día se están se rompió y no se pudo usar osea no preguntaron a su propia Ciri de mañana

Voz 5 45:20 sí sí eso llover llover tuvieron que suspender bueno bueno sí sí sí

Voz 0874 45:26 hagan una feria tecnológica en la Casa de Campo no quiero ni pensar la de chistes que

Voz 5 45:32 pues

Voz 15 45:33 aquí lo que pasó fue que eso fue la luz ahí hubo ataques de pánico

Voz 5 45:38 porque claro hace sólo dos meses su puntero

Voz 15 45:41 creo que murieron cincuenta y ocho personas en esa misma ciudad entonces no estaba claro si era un atentado si era simplemente lo que había pasado que los generadores por todas las lluvias inundaciones y bueno pues un desastre organizativo aquello pero sobre todo fue que el seguridad a la policía de manos decía a todos por favor no Twitter o nota estos como a ver esto es como poner las gallinas

Voz 5 46:09 es ver cómo somos periodistas estamos aquí todo mejor

Voz 15 46:11 no armados con nuestros móviles cómodo vamos a dos horas y media en la luz en la mayor feria de electrónica de consumo del planeta esto era como señores

Voz 5 46:21 así que entonces el futuro era un momento muy completo

Voz 15 46:24 el futuro es que hablemos con los cacharros título

Voz 5 46:26 echarlos aún no se sientan porque me lo inestable

Voz 15 46:28 en el tiempo al metal sí que ya no tengamos a estar teclear

Voz 10 46:32 no no mil uno eso no como Hal nueve mil el bonito

Voz 15 46:40 practicamos la privacidad mucho y ahora vamos a tener que elegir en qué nubes de legábamos todas nuestras cosas

Voz 0132 46:45 sobre todo se lleva que no hay manera Rakitic

Voz 0874 46:48 hay que recordar que esos aparatos son a partes están permanentemente escuchando prometen que

Voz 5 46:52 en un bucle lo que vas diciendo pero te están escuchando

Voz 0874 46:55 ante Messi echan broncas también

Voz 5 46:57 no lo sé la siguiente va a ser que no hagan

Voz 15 47:00 comprar y que sea una compra saludable según nuestro estilo de digamos que queremos de mira déjame en paz yo tomo cerveza a todos los días no quiero esto o Alex Acker adelgazar al me la compra Banjul Fuchs que esos supermercados irme suscrito a este tipo de lechuga ese Kheyl este sendos van hacer una vida mucho más rutinaria con más patrones pero más cómodo

Voz 0798 47:24 qué alegría mucha más órdenes

Voz 15 47:26 entre Google por ejemplo ya sabe con la voz de cada Cadagua quiénes por la voz cada uno de los miembros del hogar puedes tener pactos perfiles

Voz 5 47:34 lo malo es que Google empieza Cotillard pues me acaba de decir el otro gol acabo de escuchar a tu hijo hablar mal de sea Jiménez ha hecho los deberes que es corresponsal de El País en Silicon Valley gracias por este diálogo Un beso fuerte abrazo hasta luego a vosotros gracias por venir a Pedro Rodríguez Ana Fuentes ha metido de te Jack tu Íñigo queda te porque tenemos prensa

Voz 12 47:52 esa regional ahora íbamos a ver si conseguimos que nadie nos eche la bronca por lo que decimos pero gana Pedro Mathieu gracias un abrazo

Voz 16 48:16 eh