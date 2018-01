El curioso caso del robo masivo de aguacates

Voz 1 00:00 bueno no no

Voz 0874 00:52 los entrevistados se enfadan los oyentes y en nuestra cabeza con razón acusan de ser un par de Snipes

Voz 0798 01:00 bueno yo he quedó vamos la gente no lo sabe pero si superan lo que haces tú con los clips coges el que lo destroza meticulosamente en la mano ahora que es verdad que tiene forma de no sé si sería salido de Mc Gyver que

Voz 0874 01:16 ah yo con esto soy capaz de escapar revista Michela y mira otra el el periodismo local es es capaz de lo mejor también me lo peor a veces por eso me gusta tanto otros entonces exacto porque porque bueno y malo aquí en todos los periódicos no solamente en los locales y tú te encargase a repasar los bueno la verdad es que cada vez te cagas menos porque nos que trabajó hecho que reconocerlo

Voz 0798 01:37 hay muchos oyentes que nos envían

Voz 0874 01:39 recortes enlaces fotografías de recortes al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que es el teléfono de de whatsapp que tenemos en el que la gente bueno pues dice no no no dejéis de echar un vistazo a esta

Voz 0798 01:51 claro eso eso denota la gente de Le gusta de los periódicos no encontrar noticias que les sorprendan creame atención que sean bonitas estáis directivas no es lo que defendemos aquí el placer de leer periódicos

Voz 0874 02:02 el placer de leer periódicos locales que son la esencia del periodismo siempre tenemos que hacer esta aclaración ya no es a pie de páginas al principio de la sección y es que en absoluto nuestra intención es buscar noticias divertida So Ho de o en mal lugar a un reportero de prensa local al contrario es es contar cómo la prensa local tiene que luchar por la supervivencia también

Voz 0798 02:22 informativa porque hay a lo mejor ciudades que no dan para tanto quién las que hayan muchas páginas y luego el el el recordar historias que están ahí y que no nos acabamos de enterar si uno ve la las teles nacionales los médicos nacionales porque miles de historias si de cosas que están pasando que no salgan a la luz

Voz 0874 02:43 como como sino no nos enteraremos de cuál ha sido el primer bebé nacido en Orense

Voz 0798 02:46 por ejemplo eso es el l en estas grandes tendencias de los medios de toda la vida esta esta del primer periódico del año no que que siempre es un fijo en todos los periódicos es la foto del primer bebé de Melilla de Orense Cuenca el donde sea que ha nacido como se llama cuánto peso no y luego la carrera de San Silvestre también esos son los los los grandes clásicos entonces no me gusta eso liados ve Ibero y mira otro año más obvia el día uno se publican periódicos no no sepa antiguamente en los igual sí que porque bueno he general hay tres había tres días hubo hay tres días más o menos sagrados que da Viernes Santo Navidad y Año Nuevo en el que no sabía el periódico pero Camps ha cambiado con la web porque la Weiss veinticuatro horas ya no para no

Voz 0874 03:29 es bueno con la web y con los autónomos

Voz 3 03:47 no

Voz 0874 04:07 seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve veces el número de teléfono puede usar quién quieran para mandarnos noticia su enlace se encuentran en su periódico local cosas que ustedes piensan que deberíamos saber pero cosas en las que deberíamos fijarnos que perderíamos algo o en las que podamos bucear un poco uno seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve como han hecho por ejemplo estos oyentes que nos mandan cosas de La Nueva España

Voz 0798 04:32 si decide el comercio de algo que pasó en Gijón y que nos obliga pensabas que no seamos Albert pues no vamos a hablar de Cataluña porque la gente si hablando de Cataluña obviamente lo que pasó en Gijón es que hablando de Cataluña se lío porque pues la nueva España dice una cena en un restaurante en Gijón acaba en una batalla campal a cuenta de Cataluña entonces una catalana asegura que Comillas los pijos de la mesa de al lado empezaron a insultar a los catalanes y nosotros también lo es calentar

Voz 0874 04:59 es una comedia que no reconocimiento de culpa claro propósito también dan no pero sí bueno pero

Voz 0798 05:06 es más llegamos equilibrado que el comercio que lo presentaba digamos de una parte no dice una joven arroja una copa de vino a una familia se va sin pagar denuncia catalanofobia en Gijón claro esto es dice el altercado es en un restaurante del barrio provocó que hubiese etcétera no pues pues bueno pues digamos da la razón a los demás

Voz 0874 05:25 a eso iba a decir el comercio compra la versión local no la visitante no

Voz 0798 05:30 sí sí eso la mujer dice que la echaron a patadas del bar y que luego la policía la agredió a ella en el bar tiró una copa a otras comunidades porque no soporto en comentarios sobre las elecciones en fin bueno Mista

Voz 0874 05:40 yo como el propio Borges yo espero que no es una mucho más el proceso aunque escenas de estas creo que ha habido baste una no solamente en Gijón esta noticia que me ha mandado a alguien es

Voz 4 05:51 de la Voz de Galicia gastronomía pura sí sí pasó en el en el restaurante de Martín Berasategui si hay es muy gracioso dice

Voz 0798 06:00 el marido de una actriz británica intenta comerse una servilleta al pensar que era comida en el restaurante La Satellite aquel no la sabéis asegura que todo estaba delicioso pero la clínica pero critica la la presentación por pretencioso de la servilleta o en genes

Voz 0874 06:15 hacen pero bueno lo que dices

Voz 0798 06:17 como sabía la servilleta el mismo hasta estaba bien no no se les decíamos que esta mujer espero que fuera como de papel porque

Voz 0874 06:24 esto es lo que denota es que me Martín le puede colar lo que quiera a quien quiera al final no en Galicia esta noticia se podría catalogar en la sección Mortadelo y Filemón

Voz 0798 06:33 si la bodega hizo otra vez dice delatado por la gorra fue al juicio con la misma con la que sustrajo unas gafas en Vigo y que pasa su título un vigilante de seguridad que visionó las grabaciones lo reconoció en el banquillo

Voz 0874 06:46 por la gorra fue comprar a comprar unas gafas para pasar inadvertidos

Voz 0798 06:49 claro si no es que es que hay Sport por por confiarse no crearse total totales sin juicio

Voz 0874 07:01 se toman muchos políticos

Voz 0798 07:02 cuáles son muy pero oye tu a tu Pérez

Voz 0874 07:05 lo de antes el país pero no mucho tiempo en el correo esta noticia por desgracia no es una broma que además afecta a dos colaboradores impresentables de este programa aunque la verdad es que yo no sé no sé por qué pasa esto

Voz 0798 07:18 pues sí bueno el correo María José Tomé que saludo desde aquí dice remata muy buena chica una jueza bilbaína amenaza con acciones legales a El Mundo Today por injuriar a los pastores no sé si es que algún pastos aquejado pero un mal hice considera que una broma publicada por la web satírica constituye un insulto grave a este digno oficio es decir a Comillas llega acusara a los editores de imputar a los pastores el delito de bestia mismo fines era una noticia de estas que jugaba hacía un poco de broma curia esto de hacer cosas con las ovejas y tal no hombre de allá ofender a lo que el titular de El Mundo Today era él no

Voz 0874 07:55 noventa por ciento de las ovejas en España se cría para fines sexuales aquí hay varias cosas que a mí me llama la atención no una el sábado pasado hicieron una broma con esta misma noticia además dijeron que las ovejas segundo que documental tenían no pueda porque estamos en en horario de que las ovejas tenían solamente visión frontal no periférica decía entonces digamos que daban un consejo a los Pastor no pasa nada no han denunciado a la II llamar editores García de Xavi Puig es otro error de

Voz 0798 08:40 verdad aquí es una cabra si es una es una cabra es médico de Canarias que tiene una cosa entrañable que es el bando municipal entonces es un bando municipal en Adeje para localizar al dueño de un macho que abrió y es entrañable la prosa que es un se busca pero con una cabra no te he dicho que es la siguiente no empieza con ese memorable Se hace saber no Se hace saber que en el Barranco del Infierno encuentra suelto un ejemplar de macho que abrió sin dueño conocido por lo que se requiere al posible titular para que lo retire no eh esto es la noticia a la foto la foto luego encima con mucha honestidad que no es la el la la cabra en sí sino que es un ejemplar de la misma raza claro por precisión hay que ser preciso

Voz 0874 09:22 me pregunto si los periódicos una obligación de publicarlos

Voz 0798 09:24 bandos municipales pues no sé pero yo creo que si tienes que llenar páginas llenas coctel que vienen de maravilla pero bueno yo creo que es obligación

Voz 0874 09:31 esta esta portada de la Nueva España lo has encontrado tu bienestar

Voz 0798 09:35 sabemos encontrado es buenísima buenísima

Voz 4 09:37 la fue de siete de diciembre sale sale

Voz 0798 09:41 un caballero sea un soldado del imperio de la guerra de las galaxias ya lado un guerrero de terracota de estos de decían no salen los dos uno al lado de otro dice dos imperios contraataca en esto precisamente ahí en Asturias no ir porque es que mezcla esto tiene que ver bueno se refiere a que el azar ha hecho coincidir dice en Oviedo el estreno de la última película de la saga y una exposición sobre los famosos guerreros de terracota no hice Vicenç Gasca en este mundo pero es que lo mejor es que en el pie de foto identifican al al civil a la persona que está bajo la máscara del soldado galáctico no hizo lo podemos desvelar no Javier Se trata de Ismael diez jefe de equipo de una empresa de teleoperadores

Voz 0874 10:21 va ese informe absolutamente necesaria para entender la dicen quién está ahí abajo escondidas y la portada is a plena pero vamos a ponerla en Twitter la verdad esa plena página además las dos fotografías han buscado para que sean proporcionadas además no

Voz 4 10:36 sí sí sí dos imperios contraatacando hay allí mismo en Asturias

Voz 0874 10:40 la verdad de aquí el veinte de diciembre

Voz 0798 10:44 sí eso tu vida mi de año esto esto teníamos pendiente pero es que esta mesa es curioso no la prensa murciana se hizo eco ese día de que Murcia han copiado el Panettone dulce típico navidad italiano lo han bautizado Murcia Toner

Voz 0874 10:57 no claro alarde de imaginación claro

Voz 0798 11:01 con bizcochos gigante es una mole supongo este la bueno no pero pero bueno de centró la atención mediática sería sí sea bueno

Voz 0874 11:09 la portavoz del periódica no entiendo que es la portada

Voz 0798 11:12 sí sí claro ahora un fenómeno

Voz 0874 11:14 Didagnes de consumo que había pasado inadvertido

Voz 0798 11:17 para Haití ahora creo que tenía preocupado porque es que es muy curioso en Canarias hay en la prensa local en los últimos días viendo la prensa local hay una gran preocupación que no es ninguna tontería pues robos masivos de aguacates eh ha dicho así se le interesa

Voz 0874 11:34 me interesa bueno de esto no se habla

Voz 0798 11:36 eso no él es que el aguacate interesa mucho últimamente está muy de moda cualquiera hace guacamole en el bar de abajo te lo pones

Voz 4 11:42 en en fin está de moda es que se paga muy bien entre dos euros similitudes el kilo e hice arroba fácil

Voz 0798 11:50 sí lo coge la árbol rápidamente entonces han empezado a robar miles y miles de kilos y claro es un problema gravísimo para los frecuentó desde allí ha habido operaciones la Guardia Civil que salen en los periódicos incautados unos ladrones en los actos allí como en exceso en el cartel la Guardia Civil como las operaciones contra el banda terrorista etc

Voz 0874 12:08 fíjate que batería de titulares no la opinión de tenerife robo masivo de aguacates en la isla pone en peligro los cultivos en la opinión la Guardia Civil detiene a un varón que robó cientos setenta y cuatro kilos de aguacates era un warum fuerte siempre entre cuatro kilos de aguacates en La Palma

Voz 0798 12:21 sí sí Diario de Avisos del ocho de noviembre detenido robando cien kilos aguacates en una finca de Buena Vista el día también doce mil kilos seiscientos plátanos aquí tan certero como si serán para postres sí sí sí sí bueno tonelada de aguacates incluso el diez de enero en fin y luego hay operaciones policiales también en Málaga Málaga está está haciendo lo mismo no

Voz 4 12:42 el día de diciembre de mil kilos de aguacates en Vélez una operación policial

Voz 0798 12:49 luego que también se los productos desde Gates recurren a vigilancia privada en Málaga en fin es es un problema para muchos

Voz 0874 12:56 sí de hecho algunos electores de aguacates de La Palma se están empezando a pensar en constituir una asociación de productores de aguacates o más bien debería hacer comandos de supervisión nocturna para que no se los roben mira vamos a hablar con Carlos Rodríguez promotor de esa asociación que es en cuenta todavía en fase de creación que nos escucha esta mañana creo que además es gran aficionado a la radio con lo cual no lo hemos hecho despertar mucho que es una hora menos allí muchas desde La Palma Carlos Rodríguez cómo estás Carles buenos días

Voz 6 13:22 hola qué tal buenos días

Voz 0874 13:24 el objetivo principal es aportar ideas es exigir soluciones porque esto es un problema los robos de aguacates

Voz 6 13:31 sí esto es un problema muy gordo está lacra que tenemos estamos muy preocupados con esta práctica no sabemos qué hacer la verdad estamos cansados angustiados por tienes que vivir se desesperado no sabemos qué hacer no sabemos dónde adónde acudir

Voz 0874 13:48 porque pronto no se me ocurre que era a la policía pero qué pasa que no no

Voz 6 13:53 sí a la policía sí pero la policía votar tiene unos límites que no implicaciones monedas diseños de moda Cyril claro no se puede poner un parisino en cada parcela no

Voz 0798 14:02 por qué ese porque se agrava porque ese Román tan facilitarles cantidades cómo es posible

Voz 6 14:08 por qué cierro tan fácil bueno en el campo no tiene puertas como tendencia no aquí la mayoría pan me estoy yo los tengo vallado oí reforzado las fallas se siguen rodando y el aumento del último año ya que llevamos varias temporadas pero este año con la mejora de los tres ha sido espectacular el el crecimiento de los robos es no hay que no paren

Voz 0874 14:34 caso de diez

Voz 6 14:37 por ciento de la producción puertas de firmada en el que se roban eso estamos hablando él millones de kilos

Voz 0874 14:41 pero Carlos si alguien ropa hombre sesenta kilos son más manejables pero si alguien va doce mil kilos como decía el día hace unos días eso hay que meter un contenedor no y luego hay que mandarlo a la península tampoco sé si tan tanta produce día salí

Voz 6 14:56 por supuesto sí dijo que esos cuarenta veinte siempre hasta aquí lo que se aprobaban de toda la algunos en el mercadillo de los domingos pero estos robos de cientos de miles de kilos evidentemente no están saliendo no está sabiendo los mercadillos ni por la pequeña tienda eso están saliendo por la cadena por los compradores por lo mismo salen lo lo lo lo nuestros legales desde en anulados no están colando un almacén como llaman aquí a las plantas de

Voz 0874 15:23 empate y tal y tal

Voz 0798 15:26 tanto volumen de dinero mueve esto para que nos hagamos una idea de de cuánto cuestan aguacate cuánto dinero pueden sacar un ladrón con esto

Voz 6 15:35 un ladrón pueden sacar bueno hasta quince veces en dos meses trescientos cuatrocientos euros lo sacaron una noche perfectamente entre robarse no ser mira ahora mismo pero siento aquí son momentos esos son nota a crecer como bien están diciendo en este año he estado de promedio esos presos son seiscientos euros

Voz 4 15:54 ya ya hay hay un hay un perfil de ladrón y no me refiero

Voz 0874 15:58 van a nacionalidades que eso no me interesa sino y son bandas organizadas por ejemplo

Voz 6 16:03 pues últimamente estaba pensando son van organizadas de forma dos caso que han Pazzini fraganti todo lo usan más o menos el mismo sistema de todo el día ya ni siquiera de la gente recorte año por las noches los cogen incluso hasta seleccionados los meten mayormente en bolsas de la basura de las grandes las tapas un poco la decir de puede tener el menor horario que crean o no oportuno en los visto se

Voz 0798 16:31 desde cuándo la producción de aguacate en Canarias es es histórica el te hace poco cómo cómo llego a este negocio allí porque tampoco es un algo que del consumo buenas noches

Voz 6 16:40 bien en los últimos tiempos está creciendo de forma exponencial este año por ejemplo aquí se consiguen plantan en dinero espectacular en Perpiñán dos veces cuando como en caso de diciembre de la dentales pues data de sí pero de los años ochenta y principios de los años treinta llegó ayer aquí el aguacate empezar ya un poco qué forma Ma

Voz 0874 17:02 no no ha sido Carlos Rodríguez que si impulsor de esa asociación de productores de aguacates de La Palma pues gracias por la conversación Carlos se además yo decía es oyente de radio no sé si de esta emisora es pero nos hemos portado bien te que sigas escuchando muchas gracias a ustedes venga un abrazo no sabía noticia Íñigo interesado muchísimo esto bueno la verdad es que me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la información plural a la que no hay ninguna atención pero otros agricultores estén luchando contra lo que parece ser un una red organizada de robo da cantes no me digas que no debería haber ocupado más espacio en los medios en fin en en en en este incluso en en este programa

Voz 4 17:56 oye esto de La Opinión de Málaga que tenemos aquí

Voz 0798 17:59 sí parece el día de los Inocentes total pero no a los funcionarios de la Junta podrán completar las treinta y siete coma cinco horas meditar meditando gritando esto hay que explicar no porque el Tribunal Constitucional anuló en diciembre la jornada de treinta y cinco horas de los funcionarios andaluces y entonces se tienen que hacer dos horas y media más que faltan hasta treinta y siete coma cinco y entonces han estado pensando que han decidido bueno pues que los funcionarios de la Junta podrán completar la jornada por ejemplo en casa meditando si que es no presencial o concursos de autoayuda o de liderado personal o de o de Google de Google

Voz 4 18:35 tal y también meditación budista en fin les dan unas ideas

Voz 0798 18:40 para rellenar dos horas y media como mejor les parezca parezca que estén trabajando decirles oye que no

Voz 0874 18:45 que nadie que sólo buscamos temas de los que luego provocan sonrisas este reportaje de La Rioja te ha gustado mucho

Voz 0798 18:51 sí había más reportajes bonitos estos días de la de La Rioja de de del miércoles diez está bien porque ése en las plenas nevadas se iban a a una de las aldeas más altas de La Rioja que Santa Marina que está más de mil doscientos metros bueno la foto de primera página ir decía bajo cero en la aldea más alto de La Rioja no hay salían cuatro personas que son los únicos cuatro habitantes del pueblo y el más joven tiene sesenta y cuatro años y simplemente les contaban cómo pasan estos días y cómo se vive en estos días allí no es una idea muy simple pero es ir allí hablar con la gente que es de lo que es pero la cercanía de periodismo no nada y contaban pues que se Hoon los cuatro vecino contrae una casa con la lumbre illa y atención a esto ya oír la radio y claro ese en esos momentos cuando ves el el placer y la intimidad y la calidez que te da oír la radio otros seres humanos que hablan hablando realidad te cuentan cosas no que no es la tele que es otra cosa no son voces

Voz 0874 19:47 así que enhorabuena en La Rioja por ideas como ésta que dice mucho de lo que se puede hacer un periódico local yo creo que aquí en mira ya ya terminamos además se podía hacer un apartado de cosas que regalan los periódicos esta semana

Voz 0798 19:59 sí porque es que hablamos de mi emoción al descubrir que que regalaban piezas del fuerte comment sin que exista insitiendo el sí sí sí pero este esta ya unos muy buenos que también es ya más mayores no set de gintonic por entregas no pase de balón otro todavía cucharilla Imperial al crearla llegue si luego Maxi bufandas tal y hay cosas mundial lo voy a hacer ya metódicamente de cosas crearán unos principios algunas muy muy extraer los andaluces no así los dos andaluces Grupo Joly que que bueno regar bueno hay que es pagar siempre un poquito pero bueno siempre sale bien no

Voz 4 20:30 ahí intentamos cerrar este principio de año con una buena noticia en el diario Europa Sur lo paso que no se la Algeciras vale hay y es una noticia buena hija

Voz 0798 20:40 más bonita para mí que es lo más por qué en Algeciras que llevaba catorce años sin fines pues van abrir uno parece no habrían el periódico con eso de hecho el día veinte de diciembre decía Algeciras contará con salas de cine tras catorce años sin películas no una empresa mexicana

Voz 4 20:57 prevé abrir el año que viene en en un centro comercial como sucede últimamente

Voz 0798 21:02 bueno que lo están gestionando todavía no está hecho pero están están en ello no hay bueno es bonito cara a una sala de cine es verdad que sí desde luego es noticia que abre las noticias

Voz 0874 21:10 es decir ya no saldría pues yo creo que hoy puede ser