Magnicidios

este edificio en el que estoy entrenando no tiene eh nada de particular clase clásica arquitectura urbana de Estados Unidos a principios del siglo pasado en forma de cubo ladrillo rojo grandes ventanas aspecto irrelevante la verdad de hecho yo creo que este edificio habría sido demolido hace décadas para hacer otro rascacielos aquí en el centro de Dallas no fuera porque tiene algo de particular muy muy particular ahora son oficinas del condado en las cinco primeras plantas con las que estoy pasando pero sólo hay que subir una una planta más aquí para encontrarnos en uno de los lugares más investigados también de la historia aunque cuando pasó lo que pasó esto era un almacén de libros de texto que usaban los colegios estaba muy mal cuidado con con goteras con ventanas rotas ahora veo por aquí unos unos paneles de información sobre lo que ocurrió aquel día Nos acercamos justo hacia la esquina sur de esta sexta planta te encuentres con una ventana que que permite ver la verdad es que es impactante porque todo el mundo lo recuerda te permite ver exactamente lo que Lee Harvey Oswald veía por la mirilla de su fusil cuando disparó contra John Fitzgerald Kennedy de hecho esta planta es ahora mismo un museo dieciséis dólares cuesta la entrada se han preocupado de colocar incluso las mismas cajas de libros en las que él apoyó el fusil bueno apoyó el fusil Si damos por hecho que lo hizo del porque algunas de las cosas que más llaman la atención es la placa que he visto a la entrada en la que dicen textualmente este es el edificio desde el que os Wall supuestamente disparó contra Kennedy no palabra supuestamente que está ya casi desgastada de tantas veces que la gente que viene por aquí la señal

Voz 1 01:44 contrario que tú Javier yo estoy buscando a Kennedy en el último lugar donde uno esperaría encontrarse lo en pleno San Pedro del Vaticano cuando Jackie Kennedy visitó esto dos mil novecientos sesenta y dos el propio Juan XXIII la condujo ante la estatua a tamaño natural de Santa Teresa de Lisieux ahí está el Papa le contó a su invitada algo que no sabría solucionarlo cuando Kennedy tenía veintidós años y visitaba a su padre embajador en Londres una escultora le pidió permiso para tomar un boceto para una escultura destinada a este monumento ya me di es un ángel alado que sujeta con una mano un libro que la santa e intenta describir mientras la otra será apoyada en la espalda sí se ve por aquí alguna americano con pinta de despistado busca esto debe en considerarlo una metáfora

Voz 0874 02:43 miénteme cine con Carlos López Tapia nuestras Carlos sociedades qué tal le hace poco el presidente Trump impidió que se levantara el secreto de varios documentos oficiales que tenían relación con ese magnicidio el más famoso que hemos heredado del siglo pasado

Voz 0347 02:54 en fin y eso a pesar de que Oliver Stone consiguió que el Gobierno aprobara al año de estrenarse JFK una líder revelación de materiales sobre asesinatos gracias al impacto que tuvo en todo el mundo su mejor película son incluyó en este diálogo para el fiscal que interpreta Bruce Willis

Voz 4 03:10 pero como el gobierno nos toma por niños que podrían sentirse abrumados hoy incapaces de hacer frente a la realidad o quizá porque acabaríamos luchando a los responsables no podremos ver esos documentos hasta dentro de setenta y cinco ten los con toda seguridad ya no estaré en esta tierra para entonces pero le he dicho a mi hijo de ocho años que se mantenga el fondo para que una maravillosa mañana de septiembre del año dos mil XXXVIII pueda entrar en los Archivos Nacionales y descubrir lo que sabían la CIA y el FBI aún así es posible que lo retrase quizá se convierta en un asunto generacional con preguntas pasando de padres a hijos de madres a hijas pero algún día en algún lugar quizá alguien descubra la mantita

Voz 0347 03:57 el fiscal Jim Morrison murió hace menos de dos años y tuvo razón el caso no se ha cerrado bueno al menos tuvo la satisfacción de seguir convenciendo a sus compatriotas porque antes de morir hace cinco años sólo pudo ver el resultado de la mayor encuesta que se ha hecho sobre este magnicidio siete de cada diez americanos creen que no fue una sola persona como dijo la primera investigación oficial

Voz 0874 04:18 también le dio la razón la segunda comisión que corrigió la primera conclusión oficial en su informe final reconoció que probablemente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado como resultado de una conspiración aunque no aportó nada que lo justificara él

Voz 0347 04:32 la clave fue que dieron por bueno el audio de un comunicador de uno de los escoltas de Kennedy que que estaba abierto

Voz 0874 04:37 ese pudieron distinguir cuatro disparos en vez de los únicos tres de la primera investigación Ivonne que dijeron hoy la mayoría de los testigos eso era admitir que había otro tirador en todo caso en menos de seis segundos os Wall nunca hubiera podido hacer tres disparos con un rifle que por cierto costaba trece dólares en pleno al que había que meter las balas de una en una varios tiradores de élite no pudieron replicarle

Voz 0347 05:00 sí es bueno aquí en este aspecto se suelen encontrar un error porque ese debe de contar sólo a partir de que el primer disparo ya ha sido hecho sea solamente dos disparos en casi siete segundos ya es una hazaña desde luego otro más es imposible desde luego cuatro nunca pero el cine que hizo en dos mil trece una nueva versión llamada Matar a Kennedy sigue insistiendo en tres disparos a pesar de todo

Voz 0874 05:21 hay algún miénteme cine en una película tan cuidaba también montado además como JFK

Voz 0347 05:27 bueno el que más o el que menos todos hemos visto en el cine que cuando algunos lo dispara al malo suele salir despedido hacia atrás no si disparó éramos a una persona de setenta y cinco kilos con una bala como las que mataron a Kennedy diez gramos

Voz 0874 05:40 a más de quinientos metros por segundo tan sólo lograríamos levantarla del suelo cero coma dos milímetros

Voz 0347 05:46 no pienses en esto cuando veas películas extracción

Voz 0874 05:48 pero pero eso que tiene que ver con Kennedy entonces bueno pues

Voz 0347 05:50 que la balística y la física no son el fuerte del cine ni de los que analizaron para stone esa película casera la más vista del mundo estamos se centra en una secuencia muy dramática para probar que la bala que mató a Kennedy de tuvo que llegar de frente en vez de su espalda porque la cabeza de Kennedy se movió hacia atrás y eso tenía que implicar a otro tirador frente a él

Voz 4 06:10 es el disparo plaza mire lo de residentes lanzado hacia atrás y hacia su izquierda un disparo desde la derecha no tiene nada que ver con el disparo procedente del almacén

Voz 6 06:29 ya la izquierda hacia atrás ya la izquierda vale

Voz 0347 06:35 parece lógico que si echas la cabeza hacia atrás es porque te han dado delante no pero si la bala no sale por el otro lado es así porque su fuerza de empuje se queda dentro pero si la bala sale lo cambia todo cualquier forense nos dirá que es dos orificios de entrada de las balas reales suelen ser bastante sosos pero no los orificios de salida son otra cosa siempre son significativamente mayores que los de entrada porque el proyectil empuja ahí arrastrada materia hay más fuerza de empuje al salir que al entrar y esa mayor fuerza de salida empuja hacia atrás al objeto del que sale eh cuelga una atraviesa un disparo verás cómo se mueve hacia ti

Voz 0874 07:08 la física no siempre es una lógica a primera vista pero tampoco yo hubiera dicho que Estados Unidos será el segundo país del mundo en número de magnicidio de la historia reciente ni mucho menos que el primer país del mundo somos nosotros Carlos Bueno cuatro

Voz 0347 07:21 presidentes americanos contra cinco españoles

Voz 0874 07:23 eh una cabeza de cartel de dudoso honor bueno aunque en cambio nunca ha matado

Voz 0347 07:27 el Rey cosa que ha pasado por ejemplo tanto en Italia como en Francia como en Inglaterra

Voz 0874 07:31 quitando el magnicidio más reciente que ser de Carrero Blanco de cuántos de los otros crees tú que seríamos capaces de acordarnos la mayoría de los españoles no queda algo que nos ayude recordarlos cuando pasamos por los lugares donde cayeron presidente Cánovas del Castillo por ejemplo murió en Guipúzcoa cuando estaba veraneando en un balneario donde ahora está Sonia Lamberto de Radio Bilbao puedes hacerte una idea de lo que pasó a raíz de lo que ves ahora mismo son eh

Voz 0419 07:54 podríamos incluso recrear Javier el asesinato tenemos por un lado la misma escalera restaurada una escalera de madera por donde bajó Cánovas del Castillo con su mujer ella separó a hablar con una amiga Intras decidió esperarle en esta galería la verdad es que en lugar del banco donde se sentó encontramos ahora un radiador pero aquí en este punto se sentó Cánovas del Castillo a leer el periódico y aquí es donde le dispararon tres tiros tres disparos le causaron la muerte hace ciento veinte años el asesinato supuso el declive del balneario de Santa Agueda un reputado lugar de veraneo para la las élites internacionales y un año después se inauguraba este hospital psiquiátrico un hospital que mantiene la estética de la época mantiene la galería las escaleras pero por ejemplo no queda nada de las aguas Sul forzosas que mantenían vivo el balneario más que nada por el olor que no era nada agradable decidieron tapar las fuentes de lo que tampoco hay ni rastro es de Cánovas ni una placa y una fotografía la verdad es que lo curioso en este caso Javier es que al contrario que en los libros aquí en Guipúzcoa el protagonista es el asesino pero tenemos que hacer un pequeño viaje si te parece tenemos que ir hasta Vergara para explicar más

Voz 0874 09:13 pues venga volvemos contigo cuando llegues en uno de los símbolos de

Voz 7 09:17 esta ciudad en plena Puerta de Alcalá Paqui Ramos que da algo que recuerde a Eduardo Dato a simple vista

Voz 0545 09:23 bueno a simple vista mirando detenidamente no hay ningún indicio por aquí que que indique qué es lo que pasó el ocho de marzo de mil novecientos veintiuno incluso la calle que lleva su nombre está bastante más alejada la plaza de la Independencia es lógicamente está muy cambiada es muy distinta a como era en mil novecientos veintiuno empezando porque el sentido de la circulación era por la izquierda así que cuando el presidente Eduardo Dato ese dirigía en su coche hacia su casa en la calle Lagasca llegaba justo al punto en el que yo estoy en la confluencia de la calle Serrano con la plaza de la Independencia justo fue ese el momento en el que los tres asesinos aprovecharon para pararse a su lado en una moto con sidecar y tirotear le

Voz 0874 10:11 dieciocho disparos de los que acertaron siete fueron localizados estrecho hecho por casualidad cuando un policía apoyó a un agricultor quejarse de que una moto con sidecar como decías que pasó a toda velocidad había estado a punto de atropellar a su mula Se trataba de tres anarquistas de un comando de la CNT que pretendía vengar la represión del Gobierno contra los obreros de Barcelona como se hace a veces al acabar una película basada en hechos reales que pasó con los que mataron a a dato el cabecilla era Pedro Mateo

Voz 0545 10:38 de condenaron a cadena perpetua y salió de la cárcel de Valencia con un indulto cuando se declaró la Segunda República después de la Guerra Civil se exilió a Francia y allí terminó sus días como caldero

Voz 0874 10:51 como Calderé pero otros de los tres que llamaba Lluís Nicolau

Voz 0545 10:54 el huyó a Berlín con su mujer María allí le detuvieron le extraditarlo incumplía también cadena perpetua hasta que le indultar On también cuando se declaró la Segunda República murió fusilado al acabar la Guerra Civil y el tercero Ramón Casanellas este tuvo más suerte huyó a Rusia ir desde allí dirigía el partido comunista catalán murió doce años después del asesinato precisamente en un accidente de moto

Voz 7 11:26 yo si te parece me voy a sumar a esta investigación Teo llevarme a la esquina de la calle de Alcalá con el Banco de España

Voz 0347 11:37 gracias Teo aquí está en la calle que comunica el Palacio de las Cortes con Alcalá y a finales del siglo XIX se llamaba la calle del turco porque aquí se alojaban los embajadores de su país hoy se llama Marqués de Cubas y hasta hace cuatro años no había ni un solo rastro del magnicidio español más parecido al de Kennedy pocos se fijan en la placa de bronce de tonos cobertizos común rostro masculino minerales tienda no olvidéis la sangre derramada por nuestro discordias políticas la frase está sacada de uno de los discursos parlamentarios del presidente que mandó al exilio Isabel Segunda hice celebró los primeros comicios por sus GM Berzal masculino de nuestra historia Se llamaba Juan Prim voy a acercarme al lugar donde le tendieron una emboscada hundida también Bernal como éste ya era de noche y nevaba aquel día del año dos mil ochocientos entienda

Voz 0874 12:22 luego diremos en qué se parecen Kennedy imprime el acusado de matar a Kennedy os Wall tiene por cierto hoy una tumba con la lápida más barata que se pudo encontrar solamente pone os Wall

Voz 0347 12:33 la había antes una lápida vertical digamos con su fecha de nacimiento y con su fecha de fallecimiento pero es a la pira séquito ese puso sobre suelo una barata con su apellido

Voz 0874 12:42 que sueñan no deja de ser peculiar que en el caso de Cánovas se recuerde más al magnicidio que al muerto

Voz 8 12:47 la otra cara de la moneda Javier llegará Vergara y en la fachada del Palacio de Justicia encontramos ya un panel donde podemos leer Mike le han Joe Lynn lo Italia mil ochocientos setenta y uno Vergara mil ochocientos noventa y siete veintiséis años tenía cuando asesinó a Cánovas del Castillo este militante anarquista justo detrás del juzgado estaba la cárcel donde fue ejecutado doce días después una cárcel que es actualmente un castell eche un centro juvenil fíjate ya antes de entrar encontramos una segunda placa junto a La Ventana aquí no se está esperando una de las personas que mejor conoce

Voz 9 13:24 este sitio que mejor conoce este proyecto a ser qué tal qué tal Sonia

Voz 10 13:29 me tal Javier hola a ser oye eso no me lo que hemos habla Sonia lo dispuesto vosotros mismos no si esa placa pusimos un no pequeño amenaza que lo hicimos año Lillo es el celda en la que estuvo en la parte de afuera de la celda que estuvo el que hoy en día la biblioteca estalló a su nombre al día

Voz 9 13:46 igual carcel queremos diferentes celdas con las puertas originales son no sin portadas originales con su cangrejo su puerta con barrotes

Voz 10 13:56 está afuera esta carta construido cuarenta años antes cada modelo en Barcelona entonces es una cárcel moderna la poca Iker es usted es la única celda pues sus diferentes colectivos sociales pues tienen un lugar donde hacer las cosas no porque es pasamos hablo te vamos a pasar por aquí lleva el nombre estuvo aquí del ocho de agosto al veinte de agosto que el que fue ejecutado no pues blanco y en botella porque pusimos ese nombre no igual resecos la única ejecución entonces tuviese en ejecución era bastante novedad Gimeno y más si era de él descalza había cargado al presidente del Gobierno voy a ser y me fijo aquí también que tenemos una curiosa

Voz 0419 14:32 la recreación de del garrote vil

Voz 10 14:35 bueno es una es una barbaridad no te rompen la columna vertebral con un tornillo fuera donde estamos es donde fue ejecutada orillo entonces pues un poco con una recreación libre pues de cómo era el artilugio si yo no sé

Voz 11 14:46 yo he estado en en donde mataron a a Cánovas del Castillo nadie sabe nada no hay nada pero aquí es que tenéis un hombre tenéis la recreado el el garrote vil tenéis un libro

Voz 10 14:56 nosotros no pensamos que vamos a vender los doscientos ochenta

Voz 0874 15:00 primeros libros de la primera edición y los vendimos en mí

Voz 10 15:02 siete ocho días nos lo quitaron de las manos la historia Nos viendo es a esa oportunidad no digo estamos muy orgullosos ramas que aquí en invierno hace un frío que pela en veranos está de lujo pero estamos tratando invierno las paredes son de más de un metro de grosor es una cárcel es una cárcel y hace un frío que pela en verano lo aconsejo para allí a la fresca pero en invierno mejor bien habría

Voz 0545 15:31 hasta aquí tú sabías que aquí justo en la puerta en el escaparate se había asesinado a un presidente español

Voz 4 15:38 sí

Voz 0545 15:40 no nunca he mirado la placa que hay justo encima de Tampa

Voz 0419 15:44 juega cada yo vengo a trabajar y hay que me quedo aquí ya no me fijo

Voz 4 15:52 bueno pues me voy a salir hola perdone

Voz 12 15:56 usted sabía que aquí se asesinó a un presidente de España en este preciso lugar o no me acuerdo hace ya bastantes años como ciento cinco años

Voz 4 16:06 yo espero de mi mi vean ID

Voz 13 16:10 nada como para acordarse

Voz 0545 16:13 esto ocurrió en mil novecientos doce a muy pocos metros de la plaza que lleva su nombre en aquella ocasión el presidente paseaba por la Puerta del Sol Il ese paro en este mismo lugar a mirar el escaparate oyes una tienda de ropa pero entonces será una librería la librería San Martín había también un bar muy pequeñito Sol que también ha desaparecido iba acompañado de tres guardias pero ninguno pudo impedir que un hombre se acercara por la espalda y le pegara un tiro que queda que recuerda que el suceso bueno pues toda mi vida ha estado pasando por aquí y nunca me había fijado en la placa de metal en la fachada con la cara de Canalejas en relieve con una inscripción que dice el doce de noviembre de mil novecientos doce todo esto en números romanos fue asesinado delante de esta casa don José Canalejas Méndez presidente del Consejo de Ministros

Voz 0874 17:09 había Canalejas además es el protagonista del primer documental de la historia del cine español desde mil novecientos veinticuatro de hecho lo ponemos en la web que así los más curiosos además podrán buscar a un debutante de veintiséis años llamado Pepe Isbert quién mató a Canalejas bueno pues el

Voz 0545 17:24 asesino de José Canalejas fue un anarquista aragonés Manuel Pardiñas al que ya habían expulsado de Argentina y que estuvo viviendo en Francia unos meses antes del del magnicidio no está claro si el presidente era su objetivo simplemente vio la oportunidad el caso es que después de hacerlo se sintió acorralado se pegó un tiro con la misma pistola con la que había disparado a Canalejas murió unas horas más tarde en la Casa de Socorro de la Plaza Mayor

Voz 0874 17:53 muy cerquita también pues ya tenemos a los cuatro presidentes además de Carrero Blanco que colocan a España como el país del Occidente moderno con más magnicidio dato Cánovas Canalejas Prim y también a los que los mataron con la excepción de Prim Carlos

Voz 0347 18:08 el presidente Prince salió hace unos minutos el Parlamento para ir a una cena con sus colegas masones porque siendo progresista todos están en alguna logia podría haber elegido tras dos rutas para hacer el recorrido pero me hubiera dado igual porque le esperan en las tres debe de ser alrededor de las ocho de la tarde nieva aquí no se ve nada más que él

Voz 14 18:28 aduce alguna vela todavía luz eléctrica

Voz 0347 18:31 los valores de los dos carruajes que tampón en la calle están apagados has escuchado el silbido es una señal viene su coche de caballos el coche de esprín sea detenido se asoman varios hombres que estaban detrás de los coches llevan tras Bukowski propuestas

Voz 6 18:52 Cámera Quito ahorro haberlo

Voz 0347 19:12 Miguel Bardem hizo lo que pudo para su película de hace cuatro años sobre Prim ahí recreaba al magnicidio pero a día de hoy con tesis muy variadas no sabemos quién asesinó a esprín eran matones contratados que desaparecieron

Voz 0874 19:24 había demasiados intereses en eliminarle igual que a JFK y entonces sí bueno

Voz 0347 19:28 chapuza forense las ocultaciones policiales y les

Voz 0874 19:31 interés político posterior también aproxima en ambos casos la pregunta que seguimos sin poder responder en los dos casos ya se la hizo Oliver Stone en J

Voz 17 19:40 con la muerte de Kennedy Rubi Cuba la mafia eso sirve para que la gente juega las adivinanzas les impide hacer la gran pregunta porque

Voz 4 19:50 quién tiene el poder cumplirlo buenos es la pregunta clave porque el como y que en su son

Voz 0347 20:00 ahora funcionará como un reloj esas máximas

Voz 0874 20:03 de qué es el asesino el que más se benefició del asesinato hubo varios pero los más perjudicados fueron los que vivían inmediata van en la corte que Prim había hecho desaparecer lo dijo en el Parlamento con mucha claridad

Voz 5 20:15 la historia nos presenta varios casos de Reyes que habiendo sido arrojados de sus tronos volvieron a conquistarlos pero no conozco un solo caso en que los reyes hayan sido despedidos empujados por una opinión tan unánime qué bastaron doce días para que no quedara ni un jirón de su bandera ID ahí parte mi convicción más profunda de que la dinastía caída no volverá jamás Juan

Voz 0874 20:53 más Detrick convirtieron a los Borbón en sus principales enemigos del aspirante de la casa de Orleans Luque de Mon pensé también es un buen aspirante a ser el autor intelectual lo hace tres años se añadieron algunos detalles cuando un grupo de forenses examinó la momia del presidente asesinado lo recordarán porque hablamos mucho de ello en su día de hecho tu Carlos has traído aquí las contradicciones entre el informe oficial y este análisis de que hay bastantes pero lo más chocante es que en el informe se dice que si autopsia el cadáver usan esa palabra los forenses descubrieron que era mentira la momia no presentaba ninguna huella de autopsia lo más inquietante es la prueba documentada fotográficamente marcas de una correa apretada en su cuello hasta el punto de dejar con toda claridad la marca de una villa la opinión forenses que fue estrangulado tras sobrevivir a las heridas del atentado lo más probable es que ni en el caso de JFK ni en el de Prim lleguemos nunca saber

Voz 0347 22:05 quiero dejar un dato antes de irme porque la veintena de magnicidio este último siglo y medio casi nunca consiguieron lo que se proponían los asesinos matar al que manda es un arreglo que no da resultados no sirvió de mucho Carlos López propio estar próximo un abrazo buen fin de semana

