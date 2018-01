Isabel Gemio, sobre Onda Cero: "Prefiero no escuchar, no sería objetiva"

Voz 1 00:00 qué tal Antonio Castelo y estos la tertulia económicos la de Javier vino la buena hubiese otra estamos en directo público aquí con una señora que tal señora

Voz 0210 00:12 ya se llama usted ya empezamos mal coles de señora pero vamos empezamos mal me llamó estás Bd

Voz 2 00:18 no es tampoco es eso ola de nada pues eso nos llaman así en el reggaetón salsa cedente sí

Voz 0277 00:28 me llamo Ana

Voz 0210 00:29 cómo está usted bien esto de iba a decir no estaba hablándole como el reggaetón pero tratándose de usted que nunca se agua real

Voz 3 00:36 usted con nadie Exactamente en esta base de rarito

Voz 0277 00:38 muy buenas Strauss te digo llamando en vez de usted no me pega que sea mi Sevilla seño

Voz 2 00:44 si estás haciendo señala que se ha colapsado eh simplemente por hablar contigo

Voz 0210 00:52 menos mal que soy yo y nos Javier del Pino que se acercaba bueno ahora que no estaría mal eso ya lo he dicho estos el programa que más gente viene de puro fan que he visto en mi vida los Gemelli es que a veces lo llevamos a los cuarenta bien esta bien

Voz 4 01:07 bueno señoras muy feliz si estoy bien estoy contenta estoy de sábado y estoy haciendo algo que me gusta aquí esperando aquí

Voz 0210 01:13 Pino que lo estoy viendo ahora mismo extrañamente feliz y me decía

Voz 0874 01:16 pero por qué están ahí tan sonriendo Iván

Voz 0210 01:19 será en en en el control Javier y los colaboradores iban a hacer ahora el programa que quería que lloras

Voz 0277 01:25 no pero yo que sé como siempre pienso que están pendientes del reloj actualidad informar a España no si lo ve tan relajado Si

Voz 5 01:32 cuenta la verdad

Voz 2 01:34 Nos la suda España ustedes

Voz 3 01:38 es todos sólo estamos pensando en volver a casa poner Netflix ahí la mantequilla

Voz 0210 01:44 ser humano si se lo mal que acabe también luego está usted muy feliz Le voy a recordar si sabe qué día es hoy

Voz 4 01:52 hoy es trece de enero es el cumpleaños de una amiga mía María

Voz 2 01:55 no lo sé todo eso no importa Se acerca la devolver

Voz 0210 01:59 el del IVA

Voz 2 02:01 se lo recuerda toda España por si alguien quería celebrar algo o alguien que diga que recuerde que va a ser pobre en cinco días

Voz 0210 02:08 vale señora voy a presentar ya usted que deberá

Voz 4 02:11 quiero ver a todos y a Javier más que vivía una invitada sorpresa o algo así que hay no sé no sé quiénes son

Voz 0210 02:17 a la estrella de todo esto Javier del Pino

Voz 0874 02:39 la única batalla que se pierde inevitablemente

Voz 6 02:42 es aquella que no será A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 5 03:15 tertulia de cómicos con Antonio Castelo que podía haber sido peor podía haber presión pero ahora sí

Voz 7 03:23 yo bailado y Ana Morgade has encontrado la moto que vatios tu

Voz 3 03:31 motu acorralando a viene aquí a ver si me apetece tanta pegada a la moto se me ha vetado Castellana arriba ha hecho Pepe te te tienes a Pinillos ahí picando viola tengo un Bici Mad privado fatigado espera si el eslabón perdido entre las bicis y las motos Imma Pérez

Voz 0210 03:45 el otro día me caían Benzemalas dices eléctrica estas de Madrid y me vine a ayudar como un agente de las diez personas que venían ayudarme una señora empezó a meterme mano

Voz 3 03:53 sólo tengo que decir porque no no de verdad se quedó la última Passola Dhanga no no de verdad una señora me metió mano mientras intentaba ayudar

Voz 0874 04:03 que que supera esto

Voz 3 04:05 no no no yo soy amigo de Maduro yo no tengo nada más que bueno bueno estamos rodeados de

Voz 0874 04:09 yo que sé doscientas personas que han venido a ver esto porque han mandado un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com Si quieren venir en otra ocasión aquí estamos no sé cuándo lo haremos pero con público en directo un pequeño correo electrónico Hoy estarán con

Voz 3 04:21 sí

Voz 0874 04:24 más de Maduro se verdad es que una vez de dijimos el programa en La Habana en Cuba hay llegamos a Broncano hicimos arrancando actuar en una sala de fiestas pues todavía se llaman así allí llamara el cocodrilo no se olvidará para pulsar si el humor español funciona

Voz 0210 04:39 va bien el unos llevó me acuerdo que no me acuerdo que no nos llevó una que me ha me contó que los chistes se remataban con subidón

Voz 3 04:46 venga de salsa destilar un claro

Voz 0874 04:50 pues he aquí la cuestión era saber si humor español funcionaba allí la respuesta es no te si es que

Voz 3 04:55 venga a darles blanca no es David empezó con callos

Voz 0874 05:01 sí sí el el tiro por el humor político empezó a hacer bromas sobre el capitalismo sobre el Monopoli tal como vio que no funcionaba

Voz 3 05:07 o lo que sea

Voz 5 05:09 lleva Félix al al humor escatológico y aquello

Voz 0874 05:12 era todavía peor no es querían hacer un poco lo mismo porque resulta que está en Madrid ahora mismo el que dicen esto me lo ha dicho el miembro argentino de este equipo que tenga a mano el el Dani Rovira de Argentina es el cómico más conocido de ese país es un tipo súper famoso

Voz 3 05:28 que canta los perros

Voz 0874 05:30 seguramente hace películas Súper López argentino seguramente espacio pesca cómo estás Fabio

Voz 8 05:41 ya tenido una entrada muy de ella

Voz 0874 05:43 ver si levantando los brazos gracias público cómo estás Fabio

Voz 3 05:47 actitudes Rock ha venido ha entrado con actitudes roto así hay que andar no como nosotros que entramos como si hubiéramos salido ayer

Voz 5 05:52 creo que el que te pasa la que describirlo para las un poquito los auriculares bueno voy a Buendía muchas gracias señor que parece efectivamente un cómico argentino lleva el pelo como Ana Torroja en el ochenta y cuatro aproximada insiste que no has aprendido pero esos ayer este

Voz 0874 06:06 por por un teatro de Madrid exactamente por primera

Voz 5 06:09 la vez acá en Madrid y la verdad es que Felice explotó el teatro y luego la fiesta y la verdad que explotó de verdad explotó Argentina Méndez no no yo he llevado a dinamita que te voy a decir una cosa yo lo contaba antes cuando estabas en la

Voz 0874 06:20 Puerta tenemos en Argentina en el equipo que es Manu que nos dijo este tipo es la bomba de verdad es el Dani Rovira argentino Manu Boix ha cogido día libre

Voz 3 06:29 no sé si tienes que hacer

Voz 5 06:31 lo mismo y bueno eso pero tengo la gente en vivo que me puede eso es verdad eso no no la verdad sinceramente estoy sorprendido de cómo

Voz 0611 06:38 eh en tendían todo no es que lo subestima

Voz 3 06:43 este sonado un pelín argentinos

Voz 9 06:46 pero sinceramente yo porque ella haber entendido nada se ha explotado el teatro

Voz 0611 06:52 yo me sentía que diría como en Argentina y bueno obviamente había muchos argentinos pero la mayoría eran españoles

Voz 2 06:58 más dinero también las carteras adiós crearon

Voz 5 07:00 pues nosotras habíamos producción

Voz 3 07:03 pagamos un poco más para estar había había abrigo

Voz 5 07:06 sí contigo

Voz 0874 07:08 a saber un poco esto que yo planteaba principio sí tumor argentino se puede comprender aquí si tú haces humor político por ejemplo si los casos son similares cuando hablas de políticos

Voz 0611 07:17 no lo ha hecho nunca dice digamos

Voz 0874 07:20 porque no hay corrupción en Argentina con cada cada proceso que

Voz 0611 07:22 no no claro que no no no pero digo a mí me como artista como artista nunca me interesó a hablar del del del del de la situación política social inmediata viste a mí me interesa hablar del comportamiento humano

Voz 10 07:35 con toda su falla eh con todas sus sus

Voz 0611 07:39 su dramatismos y su comicidad porque digamos es es muy son me gusta ir por por por la línea de la cornisa viste en donde todo se puede tornar para llorar pero los llevo para el lado de la risa

Voz 0874 07:51 así que dominio del lenguaje de verdad rocker quien vivía fuera argentino

Voz 5 07:55 yo llevo toda la vida queriendo preguntar una cosa los argentinos existe el cine mudo argentino a que te recibís duró menos que en el resto del país bienes yo lo dejo ahí existió el cine mudo argentino

Voz 2 08:09 no es lo que son

Voz 0874 08:12 Fabio te voy a pedir dos cosas primero que nos acompañes como contertulio aquí hacemos un poco el repaso político a lo que ha pasado en las últimas horas en los últimos días esta semana y luego sí que te voy a pedir que aunque sea brevemente actúe delante de este público como si esto fuera una sala de comedia ir a ver un poco la reacción de la gente a ver si tu rutina habitual funciona en en un público acostumbrado a gente como Castelo

Voz 0611 08:33 lo que pasa no yo en realidad al ser al tratarse de una radio digamos hay hasta ahora también no voy a poder hacerlo en teatro eso quiero que lo sepan yo soy un tipo muy ubicado sea siempre entendido cuáles son los los los momentos no se supo de formarme de hacer un show de rock como el que hago a las doce de la noche a once de la noche de teatro Príncipe descontar los a todos y que y que sea Garde en la panza de Rice si son Rogen y que que sus prejuicios puedan liberarse y lograr la libertad de de la expresión pero también puedo hacer una una novela a las nueve de la noche que de hecho de hecho mucho para niños para gente espectáculo

Voz 5 09:15 los infantiles y además estamos solo

Voz 3 09:18 horas ubicados no te preocupes si ahora no haría algo

Voz 5 09:21 ya digamos que tengan que ver con lo que hago pero algo vamos a en una cosa a las doce tomos Carrusel deportivo

Voz 2 09:28 portavoz que PR a una señora y yo vuelvo a las doce de la noche

Voz 5 09:33 ahora mitad de verdad

Voz 0874 09:35 es quiénes Mariano Rajoy lógicamente no sabes cómo es

Voz 0611 09:39 la verdad que no mucho no no no no

Voz 3 09:41 no no me interesa la política en el misterio les beneficia aquí en España

Voz 11 09:47 yo no sé si lo sabíais se pero es que

Voz 12 09:51 Magdalena Álvarez no lo sabía esta mujer estuvo ayer donde siempre organizando el caos que su especialidad es inaceptable que España tenga al frente de la responsabilidad en materia de fomento a una ministra como la que hay pido su dimisión desde hace tiempo hace

Voz 0874 10:09 Nos cuántos años claro no estaba en el Gobierno

Voz 3 10:12 pero eh lo que ha pasado unos días es cuanto

Voz 0874 10:14 el coche se quedaron atrapados en la AP seis en Madrid y bueno nadie hizo nada yo no sé si en Argentina hay una especie de comando de los geos argentinos que rápidamente habrían liberado a la gente atrapada por la nieve

Voz 0611 10:26 mira en en en Argentina Nieva bastante en el sur hay realmente me me encanta hacer snowboard y soy un tipo que ha dicho mucho de hecho tengo el hombro medio mal porque yo estoy

Voz 0210 10:37 dan surferos si de los importante

Voz 0611 10:39 no sé si decir me he pegado en la caña

Voz 3 10:42 quién iba es que este año

Voz 0611 10:44 qué ocurrió una nevada que nunca había pasado quedaron realmente atascado los los autos por sorteo

Voz 0874 10:51 te pudo normalizar invirtió alguien contó emitió alguien no creo que no

Voz 5 10:57 no en Argentina que habláis a la nieve convencidos de que se vaya

Voz 2 11:01 de momento cuando hablamos de nieve en Argentina estamos hablando de fenómenos meteorológicos Antonio queda otra cosa

Voz 0874 11:09 se Gregorio Serrano dijo en Twitter algo así como pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tardes de la tremenda nevada sobre la AP seis estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes una maravillosa ciudad donde Jonan las líneas telefónicas e internet mañana celebramos comité de seguridad vial

Voz 0210 11:25 a ver es que estoy seguro de que fuera el Twitter de cuando hay dudas hay una gente atascada que sacaba muchísimo muchísimas personas que iba a China agua sin agua ni te has dicho sea quién

Voz 2 11:34 para un momento UVI perdóname que estaba celebrando perdón

Voz 5 11:40 tan superior hay dudas hay dudas sobre ese tuit sobre sí lo hizo con el pene dentro de pantalón o fuera era la mejor

Voz 3 11:45 cosa casualidades de la vida Bergoglio Serrano

Voz 0874 11:48 muy amigo del ministro del Interior de mañana las cosas cuando le piden que valore el trabajo a Zoido el trabajo de director

Voz 13 11:53 DGT soy de dices insisto en una persona muy trabajadora ha dado las explicaciones continuará dando las explicaciones

Voz 2 12:02 talento pregunta

Voz 0874 12:05 en la política argentina ser amigo de alguien sirve de algo la vida

Voz 5 12:10 yo creo que como dice acá en nuestro compañero no

Voz 0874 12:12 Venezuela no sé si es amigo de Maduro

Voz 5 12:15 sí pero esto es lo que estoy viendo que son obviamente todos españoles si yo soy el argentino hay uno dos tres

Voz 2 12:21 pero pero bueno Juan cuatro contra mí contra así estás hablando más que los otros puntos admite argentino horrendo pero me estoy defendiendo bastante bien sí sí sí

Voz 0277 12:34 pues voy a voy a aprovechar para contar una anécdota que irreal yo tengo unos amigos argentinos que que bueno que por lo que sea con lo que esto que hablamos de la corrupción a la gente a no bueno estaban tan hartos que se han ido a vivir a Valencia esto real

Voz 2 12:45 no vale hijos

Voz 3 12:51 estar encantados Fabio Valencia en España ha sido leales necesito más corrupto despacharon

Voz 0611 12:55 lo que pasa es que eso en general pasa viste cuando uno está en su país no viaja dice el resto del mundo es mejor que que donde vivo Joy siempre se está quejando cuando uno viaja se da cuenta que no están Así empieza a querer más a valorar más lo que tiene

Voz 3 13:09 no lo presta viajero quiere volver a esa atrincherado en Burjassot

Voz 0874 13:14 en la DGT publicaron una propuesta de casos anti nevada que decía podría ser obligatorio el quite incluya dieciocho artículos está pensado para grandes maleteros es una radio un silbato una pala hay que llevar una pala si es una buena idea

Voz 5 13:27 siempre con tu pala un traje guantes cadenas

Voz 0874 13:29 bueno eterna es telefónico de la Patrulla Canina

Voz 0611 13:33 sabes qué hecho justamente este año como les decía fui en en la camioneta no con mi familia

Voz 0874 13:38 yo sé que estoy del guión y sigues tú

Voz 0611 13:40 mucho pero cuando llegué me quité a ver si levantamos el programa

Voz 2 13:43 bueno es verdad que te dices claro claro quiero verla moneda ahí no sé por ciento de cuota

Voz 0611 13:52 no dice que se tiene que usar cadenas en las ruedas no

Voz 5 13:55 sí sí corrobora salieron unas una especie

Voz 0611 13:58 de cadenas pero la funda una funda de plástico exactamente carísimas pero eso confié me dice conecto Fabio me diga tocó ya esta semana

Voz 2 14:07 el argentino el que te lo vendió sí hombre es que yo no era español y lo ha vendido igual a la gente para estafar a una límites a tu madre

Voz 5 14:20 bueno no sé me salió la primer bajada se veía venir esto yo me lo no es que se tiró me decían demostrar cuando Zoido a ese quite añadió una cosa son aportaciones que hacen los

Voz 13 14:30 Nico en ese plano en el que hay que dar y no darle mayor trascendencia nada

Voz 0874 14:35 han pasado ya que la gente se quedó atascada perfecto visto aquí me he dicho que una foto yo no lo ha visto casi casi haberle visto una foto tuya en la nieve en la que sólo lleva un gorro puesto

Voz 5 14:44 exactamente me llevo seis Si bueno ese tuit me lo censuraron eh ay ay ay tú que me suelen censurar y fotos en pero

Voz 0874 14:51 sí era betún sólo con un borrón a mí me agarro como

Voz 9 14:54 en ataque de alegría porque había tanta nieve dije esto lo tengo lo quiero festejar de alguna manera hablamos del fenómeno meteorológico

Voz 3 14:59 sí sí sí no la nieve a tipo fijo o Antonio

Voz 5 15:03 decir esto es el me desnudo y con un gorrito porque tenía frío en la cabeza era el único sitio el único lugar donde más con lo primero

Voz 0874 15:14 es decir no tiene pelo Juan Tamariz Fabio te montan Juan Tamariz es un mago español sobre esto pero es muy parecido al tú

Voz 0611 15:23 tirado

Voz 0874 15:25 se puede hacer humor con todo en Argentina Fabio o hay algo que es intocable Eva Perón por ejemplo con Eva Perón

Voz 0611 15:30 sí digamos no es mi estilo no como te decía nunca me interesó hacer humor político ni imitaciones no no no soy un tipo yo compongo personajes que tiene que ver con la ficción absoluta y a la vez con con y la identificación de la gente por eso eso es lo que pasa el fenómeno post

Voz 0210 15:46 pero si si hace dos veranos y la verdad es que de hecho tengo que decir que el argentino es de los mejores públicos que he visto nunca por su educación como audiovisual y de escena Eide de Satur en Argentina en cualquier lado pones cinco si ya si te pones delante ese crear un ambiente bastante teatral y ahí común respecto

Voz 0874 16:02 has actuado en Argentina sí sí sí sí que hay un respeto bruta

Voz 0210 16:05 tal por el que está actuando pasa en España no pasa porque no hay tanta tradición yo creo que tú te has estado en Argentina si están estamos a favor de obra son más a favor de la teatral mucho más fuerte

Voz 0277 16:15 está más acostumbrada a ver espectáculos a respetarlos Se hacen incluso durante las cenas la gente para dejar de semana palito que ha Guix

Voz 0210 16:21 acto para las copas para todo es a lo mejor no ríen más o menos eso ya depende no porque de hecho son bastante críticos luego vienen con hacer una Review del espectáculo la gente porque todos no tiene una opinión bastante fundamentada porque es verdad que larga ven muchos si pasa menos pero muchos shows al año la gente para mucho

Voz 0874 16:38 entonces se llama el doctor poca estás en el teatro Príncipe Gran Vía correcto no

Voz 0611 16:43 exactamente sí seis hasta cuando voy a estar todo enero hasta el diez de febrero los viernes y los sábados y luego a Barcelona no por ahora no porque por una cuestión de de digamos de fechas viste pero seguramente en el momento volveremos a Barcelona a Barcelona Murcia

Voz 2 17:00 no en Madrid

Voz 5 17:03 haremos una gira no estiran mucho no sé si por ciento ACS Estremera a dar claro sí sí

Voz 0611 17:11 en espectáculo Duran pone tres años en cartel el último show que dice próximo último fue foco o que

Voz 5 17:19 las perdona es que no lo he cogido bienes ajenos vamos te lo prometo más más este más inglés

Voz 3 17:26 en serio

Voz 5 17:27 oye no no no era para niños no como como de famoso

Voz 0874 17:29 pues en Argentina como como de famoso eres

Voz 0611 17:31 muy famoso y la verdad que sí la verdad que que la gente me quiere mucho me respeta hay hace muchos años que vengo trabajando no pero pero

Voz 0874 17:38 insoportable pasear por la calle porque todo el mundo

Voz 0611 17:40 hay digamos a a ver yo no soy un cara bonita no osea viste no soy un galán sito de televisión en donde las chicas se le tiran a mi la gente me saluda con respeto pero me saluda mucho entonces sí sí voy un domingo Shopping

Voz 5 17:54 no puedo caminar vale vale vale vale usar el famoso yo es que tengo muchas dudas sobre Argentina aquí en España tenemos ya breve la gala de los Goya que es la gala delfines puertos tres Gala del cine Argentina tres argentino hay premio el a nosotros no nos quejamos de que más dura mucho la gala por los discursos de la gente cuanto coño dura en Argentina bueno lo que pasa que tenemos tres días no sea tenemos un poder de síntesis en suelo me acabo de recibir un premio en Mar del Plata que hablando de síntesis subí todos esperaban que hablara gracias a mi público es para ustedes

Voz 2 18:28 cómo lo que viene bien cuál

Voz 14 18:30 la no el tópico

Voz 0874 18:34 no estamos en la Cadena Ser en de Fabio bosque así que Fabio cuando quiera si quieres vamos a hacer es este experimento que te decíais que imagínate que esto es un club de estándar te vamos a dar un micrófono inalámbrico claro algo que usa Luis sí que hay

Voz 5 18:47 si yo no hago estándar todo te te ante lo aclaró acusación no soy estándar pero exacto no tengo nada en contra de los están de aperos pero no

Voz 3 18:54 parece parece no adelante no no para nada

Voz 5 18:57 Dario más personajes no hay público para todo ocho compongo personajes si va digamos me salgo todo el tiempo de lo que soy

Voz 0611 19:03 yo no para entrar en en otros mundos lo interesante

Voz 0874 19:07 tengo mucho interés en verlo aquí tienes unos cuantos cientos de personas

Voz 5 19:10 pero mira él me ha dicho tantas cosas que habló mucho lo estoy pensando si bien es verdad que lo voy a llamar Ezequiel porque yo no vine solo vine con ese Kiel vale vale vale vale

Voz 0611 19:25 mi amigo todo piola amigo

Voz 15 19:27 nosotros cama loco vinimos bien practican Madrid nosotros somos un barrio humilde amigo pero con corazón de socio en la arruinadas loco entender Joan me dedico tengo una banda en Buenos Aires bien Pío habla de con los Guasch en la aquí al tema Shaikh extremo arruinar papá pero de verdad porque hay mucho que hacen Cover la arruinan pero mal nosotros la arruinado bien entonces a ustedes quién ha

Voz 16 19:52 ahora no se va a quedar por detrás del público no escuché no escuché tan dormido amigo me ayudaron no sé lo que quería Kutxa

Voz 15 20:05 a ustedes que tiene micrófono yo te también quieren al ritmo de van a tener que elabora conmigo eh

Voz 18 20:14 en total

Voz 15 20:16 si antes también es que Quique

Voz 19 20:19 esguince bailar y cantar no amigos a ver si vale vale vale no sé si estoy miré a que tienen menos oído que tener menos ha ido que Pinocho papá

Voz 20 20:34 vamos a arruinar una canción bien

Voz 0611 20:36 con la misma

Voz 20 20:40 Irak cómo está viendo a as fui irá metí Pepa al rancho no te acerca el amor

Voz 21 20:51 la lluvia púrpura está cayendo la mejor séquito los Pol por Rain

Voz 5 21:01 de las manito cunas por Rain

Voz 22 21:06 en Pirineo

Voz 2 21:10 con él pues bueno

Voz 22 21:14 a la mar

Voz 15 21:15 bien mientras que la

Voz 2 21:19 hola vengo Ammán amigo tengo una más tengo una mal lo tiene que aluda en este momento en este momento que está todo cada vez con corto

Voz 15 21:31 tercia entender que se tan peleando todo que sí que lo con el mundo entender nosotros tenemos que pensar positivamente entender si alguien piensa que no se puede cambiar el mundo o que se jubile loco desde mi lugar entender ignorancia como sea yo creo que sí se puede cambiar el mundo quiere que me acompañen con esta canción a mi

Voz 0611 21:47 Goss imaginad que sean más

Voz 15 21:50 ya guerras se imagina ya afronte tiras

Voz 21 21:56 sí sí

Voz 15 21:58 imagina

Voz 21 22:01 sí

Voz 15 22:03 tampoco infierno amor

Voz 23 22:08 Imaz pero con el tiempo dando yo

Voz 2 22:18 Gracia amiguito gracia decoración me suena siete Gran Vía

Voz 0874 22:27 a vosotros de los cómicos hacerme la crítica

Voz 2 22:31 el marrón más grande del mundo es que actuar aquí a la aquí con su público

Voz 3 22:39 me pedía perdón mil veces

Voz 2 22:40 Canarias es el marrón más grande del mundo si ha pasado esto Fabio ya en España que bueno

Voz 5 22:47 oye si actúas viernes y sábado el resto la semana que en Madrid no ahora por ejemplo el domingo el sábado actúa hoy domingo a las siete de la mañana muy a Londres porque están Mis hijos en Londres hay nada vamos toda la Semana venta

Voz 0874 23:01 cuál cuál es tu referente cómico por cierto en Argentina la verdad que sí sinceramente aquí tenemos sale luthier que los tenemos

Voz 5 23:07 bueno se pero poco más

Voz 0611 23:09 no mira la verdad que no nunca fue un tipo de tener como referentes puntuales no me gustan diferentes actores inició quiera siempre en algunas películas

Voz 3 23:19 pero además de Ricardo Darín hay más no bueno el golpe del bigote es verdad no te lo vas a nadie más

Voz 0611 23:27 no sé sé que es muy conocido Ricardo y es muy buen actor a partes pero digo no tengo como un referente real eso también me ayudó a hacer mi camino no África no fijarme en nadie hacer pasar la mía todo el tiempo no pero bueno me gustan muchos actores obviamente cuando era chico muy chico veía a los tres chiflados era

Voz 0874 23:45 los tres chiflados encantaban las tres Estos son los americanos son los

Voz 5 23:49 no lo sabemos que los americanos los americanos te te acuerdas chiflados sí Larry vale vale vale lo veremos Gemio subtipo

Voz 0874 23:57 bueno pues Fabio te ha dicho Mas tu nombre Fabio Fosca vasca que ese doctor pos como llama el espectáculo en el Teatro Príncipe Gran Vía Viernes y sábados gracias por venir Fabio te deseamos lo mejor el cómico más conocido en Argentina así nos lo han dicho aunque tienen los no han dicho han salido huyendo hoy

Voz 3 24:13 no pero sí

Voz 5 24:14 mucha suerte eh

Voz 7 24:16 estoy preparando el preparamos un momentito para la publicidad tenemos todavía mucho que represente una invitada

Voz 5 24:22 muy particular pero muy muy muy poco

Voz 1 24:56 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 25:15 bueno Antonio Castelo con Ana Morgade Quique Peinado y con cientos de personas en este estudio

Voz 3 25:24 mis compañeros me han dejado Titadyn Ximo haciendo el test me he sido el único que ha hecho its eso sí lo hecho habéis dejado

Voz 0874 25:33 claro yo yo creo que ha habido alguien en esta mesa concreta no lo ha hecho una

Voz 3 25:38 ya desconectado súper para nada yo estaba aquí con el Chicho como una loca me deja los pulmones

Voz 0874 25:44 estáis siguiendo el proceso ya desconectado el profesor Represa es good

Voz 3 25:48 en que te que te ha costado a es como Anatomía de Grey pero no se acaba hoy sábado dieciséis y él se queda con quién queda pero enrolla nada ese cero uno

Voz 0874 25:57 os he catorce escuchar esta chirigota vosotros como expertos amor puede decir Messi no sé si tú sí debería ser objeto de demanda

Voz 26 26:14 eh

Voz 6 26:14 el

Voz 0210 26:44 bueno no es que las las casas de la comedia es verdad que es muy duro juzgará así porque por muy fuerte que se la gente se ríe queda validado osea queda perdonado la la parte dura del chiste porque ha habido risas y chistes un chiste exacto con lo cual es un es una ficción no yo entiendo que esta gente en su casa no dice eso no

Voz 3 27:03 no resulta que estamos está hemos querido meter en la cárcel al bufón por por criticar lo que hace es el Rey

Voz 0210 27:09 luego habrá otra cosa sería hablar de Chicago

Voz 3 27:12 a mí me parece bien que hay bastantes como ya es

Voz 27 27:15 a ver

Voz 3 27:18 Antonio Castelo para ahí ahí me te cualquier cosa del Pino ampara

Voz 5 27:23 Castelo El el nombre de su programa debería ser siempre haciendo amigos es lo que se ha sido la semana de Rodrigo Rato

Voz 11 27:31 y eso lo consideramos su saqueo no eso es el mercado mire usted las crisis cuestan mucho dinero por algún motivo

Voz 0874 27:39 hemos ha hecho gala de su simpatía y buen humor estaba muy cabreado cuando uno se enfada que esta recriminar pequeñas cosas como ésta

Voz 11 27:46 tres personas un director de un medio de comunicación un articulista Youn ex alto dirigente del Partido Popular que el Gobierno no

Voz 0874 27:56 quiénes serán vaya a esas tres personas a las guardias

Voz 2 27:59 J iré dijo del Gobierno

Voz 5 28:06 que que que si yo digo que la chirigota esta que sí que me parece bien que se puede hacer de Renfe se haga de Rato también otra acciones de Rato

Voz 11 28:16 aquí en febrero principios de febrero del año dos mil quince la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de Mike voy a tener problemas porque claro

Voz 2 28:28 sí sí sí

Voz 0874 28:29 cuando la portavoz de Esquerra sugirió que era un delincuente Rodrigo Escario

Voz 11 28:33 no son un político delincuentes señor un poco en sentir yo seré el compareciente y usted la diputada pero usted me está insultando usted me acusa porque está protegida eso no sé si es ser delincuente penalmente pero desde luego moralmente es muy grave que la gente que viene aquí a comparecer a dar su opinión lealmente tenga que ser insultada como es su caso

Voz 2 28:52 pero es que esto no es lo más grave de lo que dijo puede usted me está acusando a mí de político delincuente yo lo que no era era político es que puedas dijo ya no estaba en el ejercicio del cargo cuando de lo que estoy condenado

Voz 3 29:03 así que yo político no muchas cosas

Voz 2 29:05 qué actitud que Thiem

Voz 5 29:07 están ahí en el estado está herido de qué pasa si jugamos jugamos un poco con roto vale vale vencieron en Los Soprano Ana tienes inalámbrico tengo un amigo te tienes preguntas

Voz 3 29:20 tengo preguntas voy a quitar los auriculares buenos días no son inalámbricos que ver

Voz 5 29:26 ha levantado cuando nada recordar carrera otra cosa

Voz 3 29:29 ya hemos sabido que Rato tuvo una actitud un poco chulo

Voz 0874 29:31 SCA incluso yo diría de de soberbia escuchar escuchar esto

Voz 11 29:35 usted cree que esto que le digo es por soberbia yo tendré derecho a contar las cosas que se ha que no no no es broma de soberbia

Voz 0277 29:43 muy bien empieza el concurso de bodrios ha dicho Rato bien sino a su flema de soberbia atención voy a buscar por aquí involuntario muy buenos días cómo se llama sí Jorge soberbia Jorge de qué se trata voy a darle cuatro opciones Jorge muy bien a es cuestión de que me han pillado con el carro del helado ve es cuestión de supervivencia fe es cuestión de que tengo dos cojones que no me cabe en la plaza de España de es que soy argentino vamos la dice es cuestión de que me ha pillado con el carrito del helado a ver cuál es la respuesta correcta

Voz 11 30:15 no no no es broma de soberbia más bien de supervivencia de soberbia

Voz 3 30:19 ahí al hace bien

Voz 5 30:22 he visto cosas tu gestión en Caja Madrid el propio Rato hizo la pregunta

Voz 11 30:28 realmente cree que todos los partidos políticos españoles desde mil novecientos ochenta y cinco

Voz 28 30:32 he estado saqueando las instituciones de las cajas de ahorros pero este refuerzo

Voz 0277 30:38 si no nos preguntaran a nosotros por lo que sea Quique Peinado vamos a con a concursar de nuevo

Voz 3 30:43 quién va a estar nosotros sí pero Rodrigo

Voz 0277 30:46 a lo que contestó muy buenos días cómo se llama María María que es lo que contestó Rodrigo Rato

Voz 29 30:51 con con esa esa valentía que viene

Voz 0277 30:53 hoy cuatro opciones está a otro nivel de energías

Voz 2 30:56 sí si no es exclusivo ella le falta

Voz 0277 31:04 ya solamente a o de no tienes que despertar temas vamos allá que es lo que contestó al tema de si habían saqueado las cajas de ahorros que no que solamente las esa que ha hoy hoy no más gente ve que nadie decente ha tocado un duro ve que lo demuestren ID que el que no haya saqueó es un argentino vamos allá ves ciertas son las

Voz 3 31:26 sólo queremos lo seguro que va a ser de batalla María ante a ver que estaba dormida vamos a ver cuál es la respuesta correcta era la ACP una pista

Voz 5 31:38 la patita una pregunta a parte de justificar su parte de responsabilidad en la crisis se atrevió a dar lecciones

Voz 11 31:44 pero ustedes de dónde viene te es diputado pues

Voz 28 31:47 si usted sabe lo que son las leyes no me meto

Voz 0277 31:53 así iba a Rodrigo Rato fuerte cito muy buenos días cómo se llama Kike que que tenemos aquí un millennials jugando con nosotros os damos a ya no se cree Rodrigo Rato que son las leyes a lo que me pasó por el forro de eso que no me cabe la plaza de España ve las que cumplen unos y otros no se las que ustedes aprueban aquí hotel que le pregunten al argentino que ha venido hace un rato la vamos a ver vamos a ver si a respuesta correcta los que unos cumplen y otras no

Voz 11 32:23 es lo que aprueba un ustedes aquí todos una comisión

Voz 30 32:26 es la correcta

Voz 3 32:30 y hasta aquí en otro concurso este sentido bueno está pidiendo con total no quiero la vida de Arturo Mas

Voz 0210 32:47 todos queremos jugar pensando cuántas actitudes tiene juntas en sus frases

Voz 2 32:51 su licencia pero está intrigado la amenaza velada siempre de todo el rato

Voz 0874 32:56 pero recibimos a nuestra invitada venga nada especial por muchas razones que los oyentes de Radio enseguida esa sí porque dos y dos son cuatro tirando como puede ser nunca

Voz 0210 33:10 cualquiera todavía no habría sido posible hoy es posible si total ante bancos es el único día de es el primer día del año es la primera vez con catorce años que esto es que es posible que tengamos hemos invitado exacto

Voz 3 33:21 Isabel Gemio adelante

Voz 8 33:46 oye lo primero gracias por venir

Voz 0874 33:48 gracias por invitarme buenos días cuando se nos ocurre una gamberrada de ese tipo de alguna manera siempre pensamos que a lo mejor la persona a la que invitamos pues no va a querer participar

Voz 3 33:58 a mí me vais a hacer unos gamberros no no no la gamberrada es que tú te has ido

Voz 0874 34:02 competencia de este programa si queréis desde tiempos de Fernando García Delgado

Voz 10 34:08 sí pero Montse

Voz 0210 34:10 si contra Antonio Castelo nos vamos qué

Voz 0874 34:15 sí sí para quien no lo sepa todo el mundo lo sabe tú hacías este mismo programa pero en Onda Cero durante catorce años

Voz 31 34:20 bueno este mismo no esté ya lo han ido todos los que no era cada uno con su estilo no pero sí efectivamente está durante catorce años hoy es el primer día que me he levantado más tarde que me he ido a tomar un café que me iba

Voz 3 34:36 no está claro cómo estás

Voz 0210 34:38 hoy en Onda Cero ahora mismo

Voz 3 34:39 pues no porque está bien la SER

Voz 0874 34:42 ha dicho el primer día que me levantado más tarde nadie

Voz 31 34:45 pues mira me crees y te digo que no

Voz 0874 34:48 yo te quería todo lo que me tengo muchas

Voz 31 34:50 eh radios por la casa en la cocina en el baño en mi habitación escucho mucho mucho la radio

Voz 29 34:59 pero hoy no quería que quería probarme de

Voz 3 35:03 otra manera y luego porque nueva visa no

Voz 2 35:07 también digo no tanto por eso pero

Voz 0874 35:11 pero pero Isabel está súper rápida no

Voz 31 35:13 es raro es una sensación rara porque catorce años en fin son muchos años son muchos fines de semana dándome a las nueve de la noche los viernes y los sábados y levantándome a las cinco

Voz 0277 35:25 cuál que nosotros sentimos lo mismo la misma rutina

Voz 0210 35:28 yo tengo dos chiquillos bien buenos y si tienes niños pequeños ahí ahí estoy bueno cuando yo empecé con Te doy mi palabra Mis hijos eran muy pequeños

Voz 31 35:37 mira era lo único que me sabía un poco mal no el tiempo que les he robado a mis hijos de del fin de semana que es cuando hay que llevarlos al teatro a la naturaleza a pesar de todo lo hacía eh lo hice compatibilizaba las dos cosas no lo de ser madre

Voz 0874 35:51 pero yo supongo que has has estado catorce años porque has querido evidentemente que has pasado bien entonces

Voz 31 35:56 es más por eso me me ha dado tanta pena dejar el programa porque cuando hacemos algo que nos gusta mucho somos unos privilegiados evidentemente poder hacer un programa como te doy mi palabra en el el el que yo podía desarrollar mis inquietudes sociales y muy pegada a la gente haciendo un periodismo muy cercano a la gente a los problemas de la gente pues eso sí que me da pena haberlo dejado sinceramente

Voz 0874 36:21 has dicho haberlo dejado bueno haberlo dejado son verbal no efectivamente eso que hay ahí quiero ir elefante en la habitación

Voz 31 36:28 no no no la realidad ya le ha aclarado hoy ya está tampoco hay que darle demasiada demasiado dramática

Voz 0210 36:36 al tema le pasa muchísimas personas en este país hombre me lo que pasa es que cualquier día te lo digo

Voz 2 36:42 a mí porque pero me pasa cada tres meses

Voz 31 36:46 es que esto es así no no no hay que creernos nada del otro mundo por ello no no lo no contaba no contaba porque cuando tú haces un programa que funciona que está consolidado Nos fuimos el día treinta de noviembre con con un subidón de audiencia de casi trescientos mil oyentes oye no imagina si no lo piensas no crees que te van a decir no sigues porque no te dan una razón porque no dicen es que no tienes audiencia es que no eres rentable no te dan ninguna razón por ello entonces nunca sabemos en realidad porque en los despachos toman según qué decisiones toma mucho

Voz 0210 37:22 pero este trabajo no que esa sí igual también el día que te contrataron era también por Un es un momento que efectivamente alguien dijo vamos a charla claro bueno lo hizo Ferrari vamos quiero decirte sabéis tiene momento Bette Davis en los Ondas no

Voz 0874 37:38 te ofreciste para trabajar y bueno

Voz 31 37:40 lo de la ironía verdad el tono luego escrito no sale de la misma de la misma manera pienso lo Twitter como lo han recoge efectivamente la ironía escrita puede dar lugar a confusión oyendo tres cursos

Voz 3 37:53 ya pero déjame que aclaró Antonio

Voz 31 37:56 a ver a saber

Voz 0874 37:58 perdona que querer de esa manera no claro

Voz 31 38:00 no encantada no pero ya que me lo ha dicho exige una ironía digo bueno pues después del Ondas se me da el Ondas a toda una carrera justo en la semana en que tenía que terminar

Voz 29 38:13 programe despedía de los oyentes dije bueno

Voz 31 38:15 a partir de ahora espero no tener que emular a Davis cuando después de ganar un Oscar no le ofrecían nada de trabajo

Voz 29 38:23 dijo ella el dijo muchas más cosas dijo actriz divorciada con tres hijos todavía perfecta con perfecta movilidad y perfecta para trabajar se ofrece

Voz 31 38:36 es un anuncio en el periódico un diario muy importante pues espero no tener que emular yo ya puedo decir presentadora ondas pido una oportunidad

Voz 0874 38:47 Peridis dice que cuando te dan un premio recoge tus cosas porque te despiden

Voz 5 38:50 pues a mí me donantes con el con un homenaje para hacer lo que pasa

Voz 3 38:55 bueno yo creo que mi conmigo ha ocurrido

Voz 29 38:59 es una forma diferente por eso tengo tan buen ánimo y estoy también porque han ocurrido cosas maravillosas en estos tres meses aparte de ondas que para mí ha significado muchísimo

Voz 0874 39:09 es como si están bien no no no no

Voz 29 39:12 sólo en los catorce digo ahora ahora con lo que está ocurriendo después del shock cuando te dicen te quedas sin trabajo con cincuenta y seis años

Voz 31 39:20 hombre cuando eres madre y padre no es fácil

Voz 29 39:24 pero luego han ocurrido tantas cosas

Voz 31 39:26 los oyentes me han emocionado tanto los compañeros el subidón de audiencia el récord del fin de semana solidario para las la investigación en enfermedades raras

Voz 29 39:38 no se han ocurrido tantas cosas que digo cómo estoy tan budista Javier Esteban Vigo todo ocurre para bien

Voz 0210 39:45 Isabel no tiene estudios ese momento debía de verdad porque está haciendo ahora Cantizano es que a mí en mi mente loca sería como brutal poner ahora Onda Cero no pues no tengo

Voz 31 39:53 en curiosidad por pero sitio

Voz 3 39:55 clave del móvil es verdad nosotros de de vuestro espacio

Voz 0874 40:01 que te crees tú eso ya me gustaría a mí

Voz 2 40:03 no no no

Voz 0210 40:06 yo es bueno sería brutal tener como aquí a Javier a Isabel y por otro lado yendo al otro sería como usted esto

Voz 3 40:11 pero la radio es posible si en la radio

Voz 31 40:14 posible en la radios maravillosos ahora Tickets son

Voz 0210 40:17 a la Cope también la podíamos meter estaba qué pasa

Voz 0277 40:21 una flamenca a Radio Olé traer de todo aquello trayendo de todo algo de los de Máxima FM la radio es maravillosa hay hueco para para todo

Voz 0210 40:29 cada uno tiene su estilo empieza esta Kissner recuerdo desde la Cadena SER de Extremadura eso sí ja por ciento escucha escucha por si reconoces a esta persona que llama vi a favor no

Voz 32 40:43 nos lo dice la ausencia de ruidos o lo que es lo mismo las imágenes de los sueños y las imágenes de la memoria tienen sonido

Voz 0874 40:56 esto era en Radio Barcelona eso tenía veintiún años

Voz 31 40:59 sí veinte de Extremadura todo lo veintidós no no es hora Radio Barcelona ya estaba con la chica de la radio en Radio Barcelona yo empecé en Radio Extremadura en la SER luego me fui a Girona y luego a Radio Barcelona donde bueno llegué a La Meca de la radio con esa edad allí estaban muchos de los grandes de de la radio mis referentes en la radio yo tuve la gran suerte de recibir clases magistrales de radio en directo

Voz 33 41:25 con eh Clooney con

Voz 31 41:28 Arribas Castro con Puyal y bueno es que no me quiero olvidar porque estaban todos de verdad tú sabes lo que es eso aprender de esa manera haciendo la radio yo ahora me escuche evidentemente digo que barbaridad era la noche era la la noche de la una de la madrugada eh pero sabes que yo

Voz 0874 41:47 en España hace veinte años si las gemelas regrese hace relativamente poco aunque no veo televisión tengo que confesarlo es cuando yo me marché tuvieras la de lo que necesita Sésamo deja de ha llovido sí

Voz 0210 42:00 Mis hijos

Voz 0874 42:03 los pueblos pues mira no no no no

Voz 31 42:05 pero vamos aprendía conducirla que no es fácil no no no es broma claro

Voz 0874 42:10 aquel no era mal formato eh mira pues profesor de los que hay

Voz 31 42:13 te voy a decir una cosa fue el primer reality en España me llevó Ricardo Visedo yo estaba haciendo noches de amor en Radio Nacional con un éxito impresionante pero me pagaban tan mal y comía tantos bocadillos narra las cuatro en Radio Nacional en Radio Nacional

Voz 0277 42:27 en aquellos momentos Aquilino aquí pagar súper bien en Radio Nacional y entonces llamé a la puerta del director diciéndose emails una cosita

Voz 29 42:36 está para no trabajar hasta las cuatro de la madrugada a compensar no me hicieron ni caso ir Ricardo Visedo a quien bueno uno de los mejores jefes que he tenido en mi vida me llamó y me dijo vamos a hacer como yo hacía noches de amor me dijo vamos a hacer un drama sobre el amor hizo bueno vale luego resultó ser un reality yo no me sentí cómoda en ese formato de hecho lo De Gea

Voz 0210 42:58 ahora yo creo que me equivoque hombre mujer porque no

Voz 3 43:01 pero cuando deja esta de dejar

Voz 29 43:03 lo tan pronto porque aquello era un es un éxito bestial en este país ni los políticos dimiten ni los profesionales cuando tienen un éxito deberíamos dejar los éxitos yo lo dejé con ocho millones de espectadores

Voz 3 43:15 pagaban una pasta Jarvis buenísimo

Voz 0874 43:18 lejos de la televisión

Voz 29 43:20 especialmente orgullosa de ello porque eso es lo que decía mi madre de su hija un culo de mal asiento que hace un ratito dónde estás luego la vida es así dónde quieres estar como Sorpresa sorpresa me quedé embarazada eligieron luego a otra presentadora y ahora con un programa que me encantaba donde yo podía realizar lo que ahora quiero hacer pues eso que te decía ese periodismo social mis inquietudes sociales con la gente que creo que no tienen demasiado espacio la gente sin voz que no tiene espacio en los programas generalistas la Ley de Dependencia las mujeres maltratadas en los sin techo toda esa gente yo yo me siento muy cómoda cerca de ellos y escuchándolos no

Voz 0874 43:57 Radio Gaga Movistar Plus empieza

Voz 2 43:59 no lo sí

Voz 0210 44:02 por Quique Peinado Manuel Burque cree que se ha que no tienen un Honda no creo prueba que el amor es de cabra caída acaba de pasar Hombres mujeres y viceversa de Telecinco a cuatro lo del lunes lo cambian de canal

Voz 3 44:13 y lo ponen encontrarnos con programa de amor que somos nosotros tanteando la otra mesa semicircular en la que trabajo

Voz 0874 44:21 entonces se Isabel raro es pequeña radio en el futuro o televisión

Voz 31 44:25 pues no lo sé Javier de verdad ahora mira hoy se lo estaba diciendo a tus compañeros de producción que me han traído nunca soy capaz de decirle que no a un compañero cuando me piden una entrevista no lo he hecho nunca y hoy no quería deciros no porque te agradezco el detalle en este primer sábado sin trabajar que me hayáis invitado en el mismo horario hombre

Voz 3 44:45 como detalle es una mierda porque era tu primer sábado Oliveira acabamos

Voz 2 44:47 sí sí

Voz 29 44:50 porque hoy tengo proyectos tengo un sábado lleno de de cosas pero en fin no he sido capaz de decir no me están pidiendo muchas entrevistas ahora he dicho como dijo el último día ahora silencio y reflexión y desaparecer un ratito

Voz 33 45:04 hay vivir

Voz 31 45:07 dedicarle a la gente que quiero mucho tiempo y a los mio Si ir mucho al teatro al cine leer quiero decirte Estoy me agachada

Voz 0210 45:19 la máxima avisó business americano que es la más vieja que nada que es irse para volver sí señor pues mira Antonio

Voz 31 45:26 y nunca se sabe en esta profesión porque no depende de nosotros dependemos siempre de una oferta verdad de acuerdo por lo tanto la gente cuando me por la radio que por la calle por qué no vuelves a la tele como si dependiera de mí pero sí de una oferta Defence depende de un Proyecto Hombre ahora

Voz 0277 45:41 la radio están los pocas que no se puede buscar un poco la vida no para crear su propio contenido

Voz 0210 45:44 verdad que que al final clientes en España como avisó al cómo

Voz 3 45:47 tuvo ofertas un servicio como presentadora casi seis tienes tres clientes si es como dices porque no quiero yo no te jode dos incluso a pero bueno esto ha cambiado mucho en Francia hoy un debate ahora

Voz 31 45:59 ya que dicen que la la televisión generalista ha muerto INEF Luis y otros mundos

Voz 5 46:04 los pasos se están abriendo paso de una manera

Voz 31 46:07 serán Letterman Letterman ha dejado el hay después de veinticinco años ha vuelto iba a hacer entrevistas para Netflix claro que es verdad que va a hacer a Obama ha cuidado esos Estados Unidos no ya tú sabes Javier

Voz 0874 46:20 oye Isabel que te agradezco mucho la visita en un taxi pero hemos estado muy bien

Voz 31 46:25 me habéis dado y una bueno como debe ser vamos

Voz 5 46:27 taxi tampoco es nada del otro mundo es posible

Voz 3 46:30 aquello se que tiene mucho poderío pero el otro tenía haberlo motor atrás

Voz 2 46:35 me llamo por lo tanto claro

Voz 3 46:39 nosotros lo que cuentan no salgo cuando hace que nuestro LEAR a Cantizano ahora alguna cosita para contarnos lo que hace son muy caros porque el café no es bueno no es bueno no sólo para el café que no pueden hablar decía también Herrera pues yo también

Voz 31 46:57 decir café no es buen la cafetería yo

Voz 3 47:00 P de arriba yo por supuesto

Voz 31 47:02 yo en fin en catorce años pero teníamos una relación maravillosa ahí

Voz 3 47:08 así no es verdad

Voz 31 47:11 yo estoy muy agradecida a los catorce años que me han permitido hacer programa cuando maravilloso y ya está

Voz 3 47:17 no pasa nada pues ojalá se tiene clase esto es que cerrar hacía no

Voz 0210 47:25 seguro que nos escucha un momentito esta mañana de cante

Voz 3 47:28 aquí la razón Javier Fernández te voy a dar

Voz 29 47:32 sabes yo te voy a dar la razón mira no sería objetiva para empezar a Vera y entonces no me porque me preguntaría a continuación y qué te ha parecido qué opinas no quiero tener que contestar a esa pregunta porque ninguna de las dos convencerá a todos

Voz 0874 47:50 no hay ninguna manera de salir bien de esa pregunta exacta

Voz 29 47:53 perdona si digo la verdad la que sea positiva o negativa está haciendo la pelota no es sincera Si digo no me gusta mira a ella como es hablando así de un compañero

Voz 31 48:04 sí

Voz 29 48:04 por lo tanto yo creo que es mejor no escuchar si al final lo que importa lo que yo vine lo que importa son los oyentes quizá no está cachas casulla

Voz 3 48:12 nuestra es guapo es guapo bastantes vetado es muy guapo sabes

Voz 0874 48:15 Gemio gracias por venir gracias Javier de verdad

Voz 3 48:18 encantada de estar aquí con vuestro voto siempre lo digo

Voz 0874 48:20 Ana Morgade Quique Peinado Antonio Castelo y doscientos oyentes en exceso

Voz 2 48:24 gracias

Voz 34 48:36 tampoco

Voz 6 48:41 este programa es mejor si no estuvieran Isabel Bolaños juro Lourdes Lancho Juan Manuel Granda María Valverde Beatriz Nogal

Voz 0611 48:49 Antonio Nuño Teo Rodríguez Valentín