Voz 1235

00:40

se nos fascinan las cosas virtuales que no acaban de existir del todo las cosas que no entendemos también ejercen una fuerte atracción sobre nosotros así que si algo es virtual y más o menos incomprensible nos lanzamos a su encuentro que puede pasar tal vez albergue hemos dudas sobre qué vamos a encontrarnos perros sagrada creer que peor que dudar es estar segurísimo de algo las cosas seguras se vuelven monótonas y el aburrimiento mata ahora mismo quizá no haya nada más virtual Yannick mágico que La Script to monedas cuyo nombre es ya un éxito porque no aclara nada consecuencia de ello existe auténtico frenesí entre los inversores compañía que inventa su propia Quito moneda compañía que se revaloriza no hay que entenderlo ningún escepticismo lógico empaña el entusiasmo lo que demuestra que cada vez resulta más difícil distinguir entre un chiflado hoy a alguien que no lo es no saber que es un acto moneda no debería impedirnos invertir todo lo que podamos en ella si empiezas a hacerte preguntas sobre qué es esto qué es aquello o qué consecuencias puede traer te mal vamos al final seguro que no invierte dónde queda entonces la aventura de vivir a vivir que son dos días Javier del Pino