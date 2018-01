El Real Madrid, dispuesto a todo por Neymar

Voz 1991

que por cierto el Real Madrid está planificando ya la temporada que viene ya hay un nombre encima de la mesa que es prácticamente diría yo que tiene obsesionado a Florentino Pérez lo quieren el Real Madrid va a hacer todo lo que pueda para traerse lo aquí el objetivo es Real Madrid para el próximo verano es Neimar Florentino Pérez ya quiso ficharlo el verano pasado aprovechando cuando se hablaba tanto de que Neymar no quería seguir en el Barcelona que tenía una oferta que se podía marchar pero claro Florentino Pérez ya sabía en ese momento que fichar directamente a un jugador del Barcelona es prácticamente imposible a día de hoy al margen que dentro de lo que cabe tampoco quería enturbiar las relaciones con el con el Barça porque quién sabe el día de mañana el Barcelona también puede intentar pescar en el jugadores de Real Madrid que no están contando que no estén contentos pues eso tampoco lo quería romper Florentino Pérez pero ahora ya no va a fichar a un jugador del Barça va a fichar un jugador que perteneció al Barça y que ahora mismo milita en el París animen como digo Real Madrid va a poner por Neymar todo lo que pueda va a hablar con el París Saint Germaine que de ninguna manera quiere desprenderse del jugador sobre todo porque le daría mala imagen el hecho de haber dejado doscientos veintidós millones para atraer a una gran estrella que tan sólo te dure una temporada porque llega otro equipo te lo quite y ahí es donde aparece la figura de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid empiezan a tener muy claro que el ciclo de Cristiano Ronaldo ha concluido en el Real Madrid que ya no lo puede dar más al conjunto blanco que el conjunto blanco ya no le puede dar más al portugués por eso en esta operación Florentino Pérez va a hablar con el París Saint Germaine de alguna manera para suavizar ese posible trauma que puede ser perder animar tan sólo un año después quieren incluir en la operación a Cristiano Ronaldo evidentemente no sería un cambio apelo sería un cambio de Neymar por Cristiano más una cantidad económica a convenir entre los dos equipos que le daría al Real Madrid al Paris Saint Germain es decir que el Real Madrid le va a plantear al Paris Saint Germaine un cambio Cristiano Ronaldo por Neymar más en una cantidad económica a determinar y todo esto lo harán siempre cuando acabe el Mundial no quieren hacer ninguna de las operaciones antes de que se dispute el Mundial de Rusia ya sabes que se celebra este este verano así que esperarían al mes de julio para afrontar esta operación en la que como digo el Real Madrid quiere hacerse con los servicios de Neymar está dispuesto a meter en la operación a Cristiano Ronaldo así que veremos qué es lo que pasa pero a día de hoy el gran objetivo del Real Madrid para regenerar el proyecto es el brasileño Neymar