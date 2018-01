Zurutuza: "En cuanto a resultados no es nuestro mejor momento"

Voz 1 00:00 hola muy buenas pues llega un rival bueno para vosotros bueno bueno depende de los números dicen que sí

Voz 2 00:09 sí sí sí

Voz 1 00:13 sí sí jugar todos los partidos en casa contra el Barça ganó la Liga

Voz 2 00:17 no no no lo creo lo veo tan claro

Voz 1 00:22 hombre los números dicen que desde la eh

Voz 1991 00:24 yo creo que el equipo que mejores números tienen casa con el Barça en los últimos años eh porque desde que el visteis a Primera en dos mil diez en siete partidos la Virgen ganado cinco y habéis empatado dos

Voz 2 00:35 se lo no se está pero juega los partidos hay que ver los partidos de cómo se les ha ganado lo que hemos sufrido habría que verlo todo bueno hombre

Voz 1991 00:47 ya sabes además lo que es ganar y marcando marca hasta en la dos mil creo que era dos mil trece dos mil catorce no ganasteis tres uno

Voz 2 00:55 el mar que sí hubo no sé cuándo pero sí que metimos trece me acuerdo tuvo mucho que con Valdés de portero

Voz 3 01:06 sí sí sí sí

Voz 2 01:09 si no recuerdo mal es que tampoco me tengo mucho entonces cómo no

Voz 1 01:14 me acuerdo cuando uno mete se suele acordar

Voz 4 01:18 sí sobre todo de pocos

Voz 1 01:22 efectivamente que en qué momento llegáis este partido David

Voz 2 01:26 pues no es nuestro mejor momento hombre y de resultados por lo menos el fútbol pues es verdad que tenemos fútbol bueno pero pero las ocasiones que no no les hicimos

Voz 3 01:42 y en cambio

Voz 2 01:45 es de las pocas que tiene rival pues no sé porque este año no están metiendo ahí no está penalizando mucho esa

Voz 1991 01:54 sí yo te dije es ahora no vais a ganar pero tampoco perder

Voz 1 01:58 si te digo un dos dos

Voz 2 02:01 no sé no no yo nunca firmaría en casa ir a ganar al final no sé yo por lo menos soy bastante valiente decidido no firmar nada jugar total poco se puede decir que dos dos y metiendo tú los dos todavía más complicado

Voz 1 02:22 no lo ha visto como viene Messi de la tumba fue mejor

Voz 2 02:33 bueno supongo que sí pocas cosas no

Voz 1991 02:40 no no desde luego solo hay que verle disfrutar pero cuando uno tiene adelanta un tío como Messi

Voz 5 02:46 está pendiente de él

Voz 1991 02:47 o uno cuando está en su partido está su bola hay con Suu su trabajo porque enfrentar sonrió como Messi tiene que ser especial entre otras cosas

Voz 2 02:56 a ver si estás haciendo tu trabajo pero a mí por lo menos me toca justo pues en la Diagonal que coge el entonces pues sí que lo sufro y lo disfruto no entonces pues bueno estoy clara claramente estoy pendiente de él

Voz 1991 03:12 los sufren más lo disfrutas más

Voz 2 03:15 de momento lo sufre pero es verdad que el partido sea es una maravilla no a las cosas que hace sobre todo en directo no porque fuera desde la tele y por fuera la velocidad la velocidad que hace las cosas entonces pues

Voz 3 03:33 digo hoy en día

Voz 2 03:35 en el campo pues es la lo sufres lógicamente pero también lo disfrutan

Voz 1991 03:41 mientras jugando qué bueno es buenos exterior no

Voz 4 03:43 eso es eso es eso y unas cuantas detenidas

Voz 1 03:48 la podía estar sancionado para hoy hay que jugar contra Messi hijo es es que lo vamos a echar de menos cuando no hay que disfrutar este momento David aquí si me además luego tiene mucho más mérito cuando se gana con con Messi en el campo las cosas como son oye tampoco es sólo meses ya no no no ya ya ya si fuese sólo Messi Argentina sería campeona del mundo

Voz 1991 04:10 hoy estáis ahora mismo décimo segundos veintitrés puntos ocho por encima del descenso estáis a cinco de los puestos europeos estáis en esas cinco seis jornadas que os vienen por delante que va a determinar dónde vais estará a final de temporada e hasta un tiempo clave ahora mismo

Voz 2 04:29 sí si queda toda una vuelta no quedar todavía pero lo bueno es que juguemos dejó pasar muchos puntos muchos partidos y partidos que que te ves superior al rival pero al final pues por una cosa o por otra pues no no nos más yo ahora estamos en ese momento en que

Voz 3 04:52 qué te p'alante hay que sumarle

Voz 2 04:55 si no te quedes en

Voz 3 04:57 en una situación

Voz 2 05:00 a Rajoy mal entonces pues como tú has dicho estos partidos va a ser clave no para el futuro de esta temporada

Voz 1991 05:11 ahora medirá a la gente que está peleando por el descenso que lo pasa mal a final de temporada pero David no hay nada más aburrido que el llegar a las últimas cinco seis jornadas sin jugarte nada

Voz 1 05:22 el típico puesto dicen ni llegó ni me coge Geni

Voz 1991 05:25 jo de ahora tengo que jugar cinco jornadas sin nada en juego para mí

Voz 2 05:29 si nosotros veníamos de subir y hace no ser siete ocho bien

Voz 3 05:36 esos sí

Voz 2 05:39 dos años eso de que se que están ahí peleando por no bajar son duros pero ya hemos pasado por esa época ahora estamos en otra fase y somos más ambicioso si yo creo que tenemos equipo para él

Voz 1 05:53 con tanto si eso acabar

Voz 3 05:56 la mitad y calor

Voz 2 05:59 como las sin jugar no nada de las últimas jornadas pues hace mucho más largo

Voz 1 06:04 sí se ha ocurrido desde luego

Voz 1991 06:07 que la pasado la Real este año lo digo porque ha habido momentos en los que jode a mí me ha gustado mucho cómo jugaba es es un equipo que está muy bien compensado que creo que está muy bien pensado que está equilibrado que es una mezcla de veteranía y juventud quiero decir que el proyecto es está muy bien sea tiene muy buena pinta y este año habéis pegado cantar es como luego habéis hecho partidos creo que realmente buenos

Voz 2 06:30 pues no sea ya me gustaría saberlo pero no lo digo pero estoy un poco montaña rusa si de todo no ha pasado de todo es verdad que nos falta yo pincho los momentos para es el partido que pues eso que no no la metemos en tenemos tres cuatro ocasiones que mete es una silla estoy mucho más tranquilo con otra pues otra otra tranquilidad no no entrado el equipo pues se agobia y se desorden a su lado y ahí es donde pues luego pues nos han hecho mucho daño yo vas sin tuviera que decir algo sería es que lo note bueno muchos partidos en muchos partidos

Voz 1991 07:18 sí sí no no ya te digo yo he visto partidos de la Real que si me ha gustado y otros que no me gusta

Voz 1 07:22 pero nada hay que buscar el el equilibro

Voz 1991 07:25 no es mal partido contra el Barcelona para empezar a buscarlo OIM acordará éticas que vea pasar a Messi a tu lado vale

Voz 4 07:32 yo no creo que tenga tiempo de acordarme de nosotros

Voz 1 07:37 no te preocupes David Zurutuza mil gracias y mucha suerte un abrazo