El Larguero: Analizamos un nuevo tropiezo del Madrid y charlamos con Asenjo y Zurutuza (13/01/2018)

Voz 0779 00:31 a las doce en punto las once en Canarias hola a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de éste

Voz 0455 00:37 trece de enero

Voz 0779 00:37 el día en el que se han disputado cuatro partidos correspondientes a la jornada diecinueve en primera división o lo que es lo mismo

Voz 1991 00:44 la última jornada de la primera vuelta en el día de hoy hemos tenido nuevo tropiezo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu que acabó cero uno frente al Villarreal con gol de Pablo Farnals a nada a dos minutos de cumplirse el minuto noventa es la primera vez que el conjunto amarillo logra ganar al Real Madrid en su campo en el Santiago Bernabéu el equipo de Zidane que suma números preocupantes de hecho ya ha dejado veintidós puntos en lo que va de temporada uno más que en toda la temporada pasada todavía nos quedan diecinueve jornadas por delante sólo ha ganado siete de quince partidos que ha disputado en el Bernabéu esta temporada partidos oficiales menos de la mitad mañana sigan al Barcelona el Real Madrid estaría diecinueve puntos del liderato y estamos en el mes de enero con todavía la mitad de la Liga por disputarse con seis meses de de competición evidentemente algo falla en este Real Madrid que no termina de dar con la tecla genera ocasiones no hace goles el primer tiempo la verdad es que ha sido bueno en circunstancias normales se debería haber ido al descanso ganando pero le falta gol aparte que hoy además Sergio Asenjo ha estado fantástico ya ha llegado a salvar varias ocasiones clarísimas de De Gaulle y además algo ha cambiado en estos finales de de los partidos porque yo recuerdo muchos partidos el año pasado que Real Madrid lo sacaban el final cuando decían eso de Van no te preocupes que va a llegar los minutos finales va aparecer ramos de turno de Cristiano Ronaldo alguien que va a solventar la papeleta y que va a hacer que el Real Madrid se lleve este partido el año pasado sucedía esto este año pasas revés ha pasado hoy le pase un partido contra el Betis le pasó en Balaídos el Girona no les remontó un partido con dos goles en el segundo tiempo por supuesto el Barça el Barça hizo también tres goles en un segundo tiempo en no termina bien el partido el Real Madrid en miran un poco de desenchufado todos sus partidos que el año pasado si ganaban los últimos minutos este año se les está escapando los blancos se mantienen cuartos treinta y dos puntos a ocho del tercero que ser el Valencia a diez del segundo que es el Atlético de Madrid ya dieciséis del Barcelona que mañana pueden ser diecinueve eso sí ya sabéis que el Real Madrid en un partido aplazado el que ese de en su día Aso aplazó mejor dicho contra Leganés por la disputa el Mundialito de clubes pero es que además peligra la cuarta posición porque el Villarreal se ha puesto ahora mismo quinto a un punto si mañana gana el Sevilla se pondría empatado a puntos con con el Real Madrid con la Liga practicamente pérdida el Real Madrid tratará de salvar la temporada en su competición en la Liga de Campeones en el horizonte esa eliminatoria de octavos de final frente al París Anne Germaine es la esperanza de los blancos y pero claro queda un mes para ese partido de ida para esa eliminatoria frente al París Saint Germaine a día de hoy Sierra Madrid llega tal y como está ahora mismo el claro favorito es el conjunto francés no por lo mal que está el Real Madrid que también sino por lo bien que está el París Anne Germaine así que la esperanza yo creo que en este mes sólo se puede mejorar así que veremos qué es lo que pasa pero tiene un mes por delante Real Madrid para llegar en condiciones a esa eliminatoria que por cierto el Real Madrid está planificando ya la temporada que viene ya hay un nombre encima de la mesa que es prácticamente diría yo que tiene obsesionado a Florentino Pérez lo quieren el Real Madrid iba a hacer todo lo que pueda para atraerse lo aquí el objetivo es Real Madrid para el próximo verano es Neimar Florentino Pérez ya quiso ficharlo el verano pasado aprovechando cuando se hablaba tanto de que Neymar no quería seguir en el Barcelona que tenía una oferta que se podía marchar pero claro Florentino Pérez ya sabía en ese momento que fichar directamente a un jugador del Barcelona es prácticamente imposible a día de hoy al margen que dentro de lo que cabe tampoco quería enturbiar las relaciones con el con el Barça porque quién sabe el día de mañana el Barcelona también puede intentar pescar en el jugadores de Real Madrid que no están contando que no estén contentos pues eso tampoco lo quería romper Florentino Pérez pero ahora ya no va a fichar a un jugador del Barça va a fichar un jugador que perteneció al Barça y que ahora mismo milita en el París Saint en como digo es real Madrid va a poner por Neymar todo lo que pueda va a hablar con él París Anne Germaine eh que de ninguna manera quiere desprenderse del jugador sobre todo porque le daría mala imagen el hecho de haber dejado doscientos veintidós millones para atraer a una gran estrella que tan sólo de dure una temporada porque llega otro equipo te lo quite y ahí es donde aparece la figura de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid empiezan a tener muy claro que el ciclo de Cristiano Ronaldo ha concluido en el Real Madrid que ya no lo puede dar más al conjunto blanco y que el conjunto blanco ya no le puede dar más al portugués por eso en esta opa la acción Florentino Pérez va a hablar con el París Saint Germaine de alguna manera para suavizar ese posible y trauma que puede ser perder animar tan sólo un año después quieren incluir en la operación a Cristiano Ronaldo evidentemente no sería un cambio a pelo sería un cambio de Neymar por Cristiano más una cantidad económica a convenir entre los dos equipos que le daría al Real Madrid al París Saint Germain es decir que el Real Madrid le va a plantear al Paris Saint Germaine un cambio Cristiano Ronaldo por Neymar más en una cantidad económica a determinar y todo esto lo harán siempre cuando acabe el Mundial no quieren hacer ninguna de las operaciones antes de que se dispute el Mundial de Rusia en ya sabes que se celebra este este verano así que esperarían al mes de Julio para afrontar esta operación en la que como digo el Real Madrid quiere hacerse con los servicios de Neymar está dispuesto a meter en la operación a Cristiano Ronaldo así que veremos qué es lo que pasa pero a día de hoy el gran objetivo del Real Madrid para regenerar el proyecto es el brasileño Neymar además os cuento que el último partido en concluir en el día de hoy ha sido el partido de Riazor le ha ganado el Valencia al Deportivo de la Coruña uno dos con goles de Guedes después de un fallo del portero gallego Rubén iré Rodrigo después de una pérdida de Albentosa en defensa en el tramo final cuando pone para los locales la verdad que estuvieron incluso apretando bueno tuvo un Adrian en la última la última jugada de todas que en circunstancias normales de cien veces que tire solo fallaba una y ha sido la la de hoy resultado que mantiene al equipo de Marcelino tercero con cuarenta puntos mientras que el Depor se queda con dieciséis puntos tan sólo uno por encima del descenso incluso podría caer mañana a puestos de Segunda División sigan al Alavés antes Burgoa ha derrotado al Atlético de Madrid cero uno al Eibar con gol de Kevin Gameiro los de Simeone se mantienen en segunda posición cuarenta y dos puntos a seis del Barça a la espera de lo que haga en su partido mañana el Eibar sigue bien situado de momento tranquilidad es séptimo con veintisiete puntos a dos de los puestos europeos y en el partido que abría la jornada del sábado ha goleado el Giro Ana seis cero a Las Palmas hattrick de o Lunga que salió en el segundo tiempo y lo revolucionó todo también marcaron Borja García Portu y Stuani que además abría el partido con gol de penalti el Girona que sigue con su fantástica temporada en su debut en Primera División tiene veintiséis puntos en novena posición mientras que Las Palmas pues sigue sin levantar cabeza el efecto Paco Jémez parece que no funciona está ahora mismo colista con once puntos a cinco de la permanencia por cierto que hablando de equipos que están en momentos complicados el Málaga ya sabéis que ha anunciado la destitución de Míchel como técnico del conjunto andaluz ya tiene sustituto en el elegido es José González que firma por lo que resta de esta temporada más otra en el caso de que consigue salvar al al equipo el acuerdo el acuerdo está completamente cerrado y ahora sólo falta que el nuevo entrenador es firme su contrato el equipo está penúltimo conoce de puntos en una situación muy para la parecida a la de Las Palmas a cinco puntos de de la permanencia para mañana el resto de la jornada excepto el Betis Leganés que queda para el lunes a las doce de la mañana Leganés Celta de Vigo a las cuatro y cuarto Alavés Sevilla a las seis y media Espanyol Athletic para las nueve menos cuarto en Anoeta Real Sociedad Barça partido en el que no va a estar Jerry mina que hoy ha sido presentado en el now como nuevo jugador del conjunto catalán en la convocatoria tampoco que que ya sabéis que llegó lesionado y en Segunda división cinco resultados definitivos Barcelona B cero Valladolid uno Almería uno Nástic uno Sporting de Gijón tres Alcorcón cero Reus cero Lugo uno y Zaragoza uno Tenerife cero fuera del fútbol en balonmano la selección española debutar en el Europeo que se está celebrando en Croacia y lo ha hecho con victoria ha pasado por encima a Chequia a la República Checa XXXII quince próximo partido de los nuestros el lunes a las seis y cuarto frente a Hungría en el rally Dakar buenas noticias para Carlos Sainz que se pone como líder en la categoría de coches de que su compañero de equipo el francés Peterhansel haya perdido más de dos horas en la jornada de hoy al sufrir una grave avería que ha dejado el coche bastante tocado así que en este caso el beneficiado Carlos Sainz contado todas las doce y diez minutos hablamos de la victoria de el Valencia que ha ganado uno dos al Deportivo La Coruña Pedro Morata qué tal muy buenas

Voz 4 10:19 hola buenas noches creo que ha sido mejor el balón

Voz 1991 10:22 decía y al final cuando ha marcado el Depor ese ese gol de de Andoni que apretaba todo un poco ha sabido sufrir

Voz 5 10:30 yo creo que incluso el Deportivo de la Coruña merecido probable que no perder el partido hoy por la segunda aparte que ha hecho además es que el Deportivo de la Coruña aparte entre frente a la fortaleza de Valencia que es o no es mito la sombra de lo que fue el Valencia de la temporada pasada o de las últimas temporadas la verdad es que a lo que se ha afectado también al Deportivo de la Coruña ha sido a la a la suerte que hoy ha acompañado a en momentos clave del partido es momentos en que pues por ejemplo Borja mandó un balón al larguero que hubiese podido ser el uno cero luego después de esa jugada se produce el gol del Valencia cero uno gol te quedes con con una colaboración un fallo tremendo que no es normal de Rubén el portero del Deportivo de la Coruña luego hay un todo de Rodrigo que también cuenta con la colaboración Mosquera el tiro desde fuera del área en Perpinyà yendo hacia dentro y luego cuando el partido estaba uno dos pues Adrián como tú comentabas en encabezamientos el programa falla lo que es más difícil no es que es fallar lo que acertar lo yo hubiese sido él aspectos todos

Voz 0688 11:39 esto unido a un a un Valencia que eso

Voz 5 11:42 valenciano dirigido de los despachos sí que ha dirigido en los banquillos fíjate qué te voy a dar Yago que el Valencia ha terminado la primera cuenta con cuarenta puntos liga la temporada pasada

Voz 4 11:53 tan toda una temporada

Voz 5 11:56 es decir prácticamente ha hecho el Valencia en media vuelta lo que el año pasado consiguió durante toda la temporada ir paso a a la parte alta de la clasificación poniendo nueve puntos de distancia con los puestos de Champions con el quinto clasificado en el Villarreal sacándole ocho puntos al Real Madrid con un partido menos el Real Madrid el rompiendo una racha de dos derrotas consecutivas fuera de casa osea Carlos de ha salido todo bien hoy a a Marcelino la la suerte y la eficacia además de que con dos entrenamientos en medio ha jugado oí no ha pasado desapercibido sino que lo lo que ha hecho ha cumplido eh condiciones y otros jugadores como el caso de máximo beats

Voz 6 12:37 era una posición nada habitual lo ha hecho

Voz 5 12:39 bien perfectamente bien pero creo que el Deportivo no merece hoy haber perdido el partido en función de las circunstancias que se dado en el transcurso del encuentro

Voz 1991 12:48 pues pillamos al Valencia en el aeropuerto apuntó de volar y hablamos con uno de los protagonistas José Luis Gayá qué tal buenas noches hola buenas noches enhorabuena otro triunfo eh

Voz 3 12:57 si importante lo importante y bueno no damos muy contando de de Riazor

Voz 1991 13:01 mira que parecía que tenía dominado el partido pero al final habéis sufrido pero viene

Voz 3 13:05 si esa ha sido un poco la pena no porque teníamos la victoria hecha practicamente sí pero bueno así es el fútbol no no no te puedes prácticamente relajar ni ni un minuto en primera división y bueno tenemos que aprender de ello que iba a ocurrir

Voz 1991 13:19 ha sido vuestro mejor partido esta temporada pero Gaya tú sabes muy bien que estos son los partidos que al final marcan diferencias cuando uno saca los puntos en un partido en el que a lo mejor no ha estado del todo bien pero que aún así se lleva al triunfo

Voz 3 13:32 sí pero bueno yo creo que que durante ochenta minutos yo creo que que hemos hecho muy buen partido en líneas generales fuera de casa no es fácil yo creo que que hemos puesto en la primera parte creo que que hemos dominado muy bien el balón con las ideas muy claras sabiendo lo que teníamos que hacer en cada momento y efectivamente creo que hemos estado muy bien y es verdad que no esos últimos diez minutos hemos sufrido pero bueno estas victorias son las que las que luego te hacen estar arriba y por lo tanto no estamos contentos felices Si bueno con mucha ilusión

Voz 1991 14:01 bueno que vaya por delante que estoy de acuerdo que creo que ha merecido la pena sí sí sí

Voz 3 14:06 bueno lo de lo que quiere es decir al final casi casi Centeno al partido

Voz 1991 14:10 ah eso es ya no eso que además fue como se nota cuando un equipo está metido en la parte de abajo los errores defensivos han matado al Depor hoy

Voz 3 14:18 sí es verdad que que no no es una situación fácil para ellos pero pero bueno yo creo que que tienen un gran equipo tienen jugadores hay adelante con muchísima calidad Hay bueno yo creo que el deporte es un gran equipo y aquí en casa con puertas Si bueno nosotros

Voz 4 14:33 a ella ya hemos vivido esa situación año

Voz 3 14:35 pasado ahí prácticamente el anterior ahí bueno no queremos que

Voz 7 14:39 se serie mal realmente cuando

Voz 1991 14:42 Cuba venta puntazo es para cerrar la primera vuelta que no le iba a decir al inicio de temporada eh

Voz 3 14:47 Cheney nosotros lo lo pensábamos cuarenta puntos es un dato increíble allí bueno al final nos quedamos relajar y queremos seguir ganando queremos seguir sumando puntos Si bueno el equipo yo creo que que está en una línea muy buena ya hemos

Voz 7 15:03 es convoque como ha recuperado ese pequeño bache

Voz 3 15:06 hemos tenido ahora estamos otra vez ahí ganando con buenas sensaciones Si el equipo y que no

Voz 1991 15:13 jo es que Gayá el el no terminar la temporada en puestos de Liga de Campeones Sabrià muy poco no teniendo en cuenta tal y como se está dando todo

Voz 3 15:21 bueno no es verdad que que nosotros se prácticamente no nos nones no nos queremos marcar un objetivo claro no porque porque aunque nunca hicimos sabemos de dónde venimos pero pero la realidad es que tenemos un gran en equipo un grandísimo equipo y nosotros en en lo que pensamos realmente en el próximo iguanas y al final cuando queden diez jornadas estás ahí arriba pues vamos a intentarlo no porque no tenemos un muy buen equipo oí grandísimos jugadores

Voz 1991 15:48 miramos la clasificación y vemos al Valencia bien situado ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid es verdad que el Real Madrid con un partido menos a dos del Atlético de Madrid a ocho del del Barça el Barcelona parece ahora mismo inalcanzable no pero sí se relaja ahí va a estar

Voz 3 16:05 bueno pero nosotros no así te digo la verdad no vamos al final al Barça salir mucho más pero pero sí que es verdad que que no queremos descolgar los de ahí arriba seguir seguir ahí seguir seguir ganando partidos seguir sumando puntos si al final de la Liga cuando queden diez partidos luego ocho existe estamos ahí vamos a intentar claro que si está bien arriba claro que sí

Voz 1991 16:26 es que esa es la idea no llegará vivo en las últimas jornadas es decir a partir de ahora vamos a ver qué pasa

Voz 3 16:31 si al final que yo creo que que no nos no nos tenemos que marcar un objetivo claro

Voz 1991 16:36 a ganar el próximo partido

Voz 3 16:38 Nos nos va a estar ahí arriba hay lo que hemos hecho durante toda la primera vuelta no no mirar a nadie no mirar a ningún ningún equipo mirarnos a nosotros mismos ganar y al final te la clasificación te te ponen en el lugar que te mereces

Voz 1991 16:53 sí ahora pensar en la Copa del Alavés

Voz 3 16:56 sí ahora ya estamos pensando desde ya en el próximo partido no con el miércoles en casa con todas a la vez intentar dejar encarrilada la eliminatoria con con la yo creo que tenemos mucha ventaja Hay un obstáculo que no no hacer fácil porque da vueltas allí siempre va a ser difícil pero pero bueno tenemos mucha ilusión en esta competición vamos a darlo todo

Voz 1991 17:19 sí sí la Copa ilusiona eh podéis hacer algo grande este año la Copa eh

Voz 3 17:22 sí pero pero bueno todo pasa por ganar primero en Mestalla en intentan no dejar la portería oí luego pues lo era que que ser será pero pero el equipo está ilusionado en esta competición es una competición que que a la afición también le gusta digo no bueno vamos a intentarlo

Voz 1991 17:37 con lo que el habéis hecho pasar a la aficionado al Valencia en los últimos años ya se lo merecía el estar disfrutando de la Liga y el estar ahí en Copa con opciones mira que les habéis hecho la puñeta eh

Voz 3 17:48 bueno así es que los últimos años pero al final son los últimos dos años no pero no parece que hayan sido como has como diez años ahí malos pero pero realmente ha sido dos años en los que en los que todo no sólo ellos sino nosotros

Voz 1991 18:01 lo importante estaba muy mal pero pero bueno ahora

Voz 3 18:04 es que el equipo está haciendo una temporada increíble ahí bueno ellos la afición también se se merece está decidida

Voz 1991 18:10 lo importante es que hay vuelto Gayá y además nos alegramos un abrazo muy fuerte mucha suerte

Voz 3 18:13 plazo hasta luego Fran Hermida qué tal buenas noches

Voz 1991 18:16 hola qué tal muy buenas llego la cara de la moneda para el Valencia la cruz para el Depor y ya no saben cómo sacar los partidos hablabas con los jugadores del conjunto gallego al final del encuentro Icex que nos merecíamos más

Voz 0688 18:28 sí la verdad es que es habitualmente no una vez más se puede decir que que un tiro en el pie en el Deportivo dos errores impropios de la máxima categoría especiales de Rubén en el primer gol del según puso una pérdida de balón de Albentosa que también en muchas otras ocasiones sólo tiene que acabar en gol pero para colmo de males bueno pues pega Albano Mosquera secuelas en la portería del propio Rubén y al final para completa la terna de errores de la noche la de averiaron última jugada del partido se queda solo delante del meta del Valencia latir fuera de manera inexplicable en las zona mixta hablamos con los jugadores que bueno es difícil encontrar una explicación lo que sí tiene claro es que consiguen de una vez por todas acabar con esos errores tan graves que cometen partido a partido todo un buen trabajo se les va a ir una y otra vez por la borda Florida bueno pues era la la viva imagen de espíritu que se viven en El Vestuario desde por el del equipo que se cree capaz pero desde luego por este camino no lo va a conseguir

Voz 8 19:31 pero al final es un resultado muy injusto eh nos merecíamos recibir dos goles en este partido sí que nos merecíamos haber metió más de un gol en este partido creo que es un buen resultado que es jodido para nosotros porque hemos trabajado muchísimo hemos sido a remolque desde desde el primer gol hemos intentado hacerlo lo mejor posible pero al final no los llevábamos nada

Voz 1991 19:55 bueno pues se van con la sensación los jugadores del Depor que han merecido más y lo ha tenido Adrián en sus botas en esa última jugada ya digo que de cada cien veces que disparen esa posición mete noventa y nueve y media pues hoy la salido el cero coma cinco restante gracias un abrazo bueno sardo Santi Cañizares qué tal muy buenas

Voz 0688 20:11 qué tal Jauma buenas noches aparecido justo resultado

Voz 1991 20:14 merecía más el Depor

Voz 0688 20:16 a mí me ha parecido justo creo que el Valencia ha sido mejor se ha notado que estaba jugando por la zona arriba en la cual hay quién está jugando con la zona bajo dicho esto pues pues ha decidido las áreas en las aria

Voz 4 20:26 sí es verdad pues que el Depor no ha estado bien no he bien

Voz 0688 20:29 ahora de fallar un gol clarísimo de Adrián en el último minuto no está bien a la hora de encajar dos goles que son totalmente vitales pero es que el Deportivo es esto durante todo el año no por eso está ahí abajo deportivo no tiene una defensa sólida no tienen portero

Voz 5 20:41 qué

Voz 0688 20:42 qué le gane puntos ahí bueno pues

Voz 6 20:45 eh

Voz 0688 20:46 yo creo que al final lo que pasa en el partido es lo que viene pasando durante todo un año Palencia y te viene todos

Voz 6 20:51 porque yo creo que un paso adelante

Voz 0688 20:53 compitiendo ahora con más de once jugadores empezando esta rotación ella con éxito sin de evaluarse tanto como un algunas situaciones se produjeron en el mes de diciembre ahí bueno pues yo sí he visto en Valencia es superior sinceramente lo digo no aunque es verdad que el Depor ha tenido momentos muy bueno aunque es verdad partió en en el área contraria pudiendo haber tenido algo más de fortuna

Voz 1991 21:17 sí porque si analizamos el partido Cañete se lo lleva el Valencia por dos errores clamorosos de del Depor en defensa al primero como tú decías del posterior según una salida de balón de Albentosa que vamos a la pierde en una zona que no supo perder en la vida

Voz 0688 21:31 si ves es lo que te estoy diciendo que esto está pasando al Depor durante todo el año no creo que luego tire Rodrigo y pegue en la pierna de Mosquera hay esto la pelota por la esquina la portería pues eso ya que tiene que ver con la fortuna pero errores del papel de los porteros del Deportivo de autorizado hasta cuatro esta temporada errores en el sistema defensivo deportivo pues eso viene pasando durante todo el año por eso insisto al Deportivo está ahí no al final pues o no ha pasado nada que no hayamos visto otras jornadas con el Deportivo de la Coruña que muchas veces hervía pues a pesar de hacer buenos partidos pues se deja puntos en el camino porque no es capaz de de ganarlos en las áreas que donde finalmente se define los partidos

Voz 1991 22:11 oye te ha sorprendido Cockell en titular y qué te ha aparecido por cierto

Voz 0688 22:16 bueno me ha sorprendido sí porque ya muy poquitos días aquí en Valencia creo que ha cumplido con creces no se puede pedir más a Suiza acaba de llegar a demostrar que físicamente está para competir eso es muy importante porque eso quiere decir que lo utilizar más felino cuando lo crea conveniente ya ha demostrado que es un chico pues que que no se complica al que sabe hacer las cosas de la

Voz 5 22:36 era más fácil más sencilla

Voz 0688 22:38 de forma que hay veces pues que no hay que marcar diferencias que hay que tratar pues de déjate hacer un partido a la acorde con cuantos compañía

Voz 5 22:46 es que son los que teóricamente están más en forma puesto que están mucho más rodados puesto que están

Voz 0688 22:50 puesto que llegas una liga distinta etc etc entonces creo que que para mí lo ha superado con un notables porque no les puedes pedir más a un futbolista que lleva una semana en Valencia y que hoy pues no se ha notado que un jugador nuevo totalmente adaptado

Voz 1991 23:03 en el Valencia les saca ocho puntos al Real Madrid estados del Atleti a ocho del Barça con un partido menos esto lo que no sea pensar en el Valencia en Champions la temporada que viene sería aún un hundimiento en la segunda parte de la temporada eh

Voz 0688 23:17 me sorprendería mucho porque lo Valencia lleva todo el año haciendo su Champion no yo creo que uno hace lo mejor que puede y a partir de ahí tiene que compararse con el resto de rivales entonces yo creo que honestamente está ahora mismo entre los tres cuatro equipos que mejor fútbol hace de la categoría y como no veo síntomas de debilidad que no tiene porque haberlos vivido el equipo pues con física y mentalmente muy conectado con la competición yo no espero otra cosa que no sea porque esta además insisto se lo viene mereciendo desde el inicio de las de la campaña un objetivo que a principio de temporada no estaba lamente nadie recordemos que el equipo pues se construyó el el el euro prácticamente la última semana de de de contratación y que bueno pues él ya era el recuperar bueno recuperaron poco la dignidad y el orgullo oí el poder competir con todo el mundo de una manera como representa la camiseta del Valencia ya era un primer objetivo ya a ver si con eso llegaba para estar en los puestos europeos pero transcurrida la primera vuelta vemos en Valencia insisto que está haciendo el fútbol de Champions prácticamente todas las semanas ahora mismo no puede haber otro objetivo que no sea de entre la Liga de Campeones que yo creo que va a estar insisto porque no le veo síntomas de de de desgaste que y mucho menos

Voz 1991 24:37 bueno de momento está cumpliendo y bien y además cuando no no tiene un partido de estos maravillosos también saca los tres puntos que le les sirve para estar en la parte de arriba y se lo tiene que es el Real Madrid que esta cuarto yo junto que vienen apretando el Sevilla y el Villarreal veremos si acaban esa posicionó que recordemos que este año la cuarta posición va directamente a Liga de Campeones no hay previa gracias Cañete un abrazo adiós buenas noches las doce y veinticinco minutos vamos a hablar precisamente de de esa derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu cero uno con el billar

Voz 0231 25:08 Leal

Voz 9 25:16 dime ser Madrid oyes es el corazón el motor de los sentimientos y las sensaciones el motor que no se puja cada día a ser mejores y el motor en la Comunidad de Madrid es o casi

Voz 10 25:31 el número uno en compraventa de vehículos hasta veinticuatro meses de garantía más de mil quinientos coches en stock si piensas en Bator buena ocasión Plus el Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba y en ocasión plus punto com

Voz 11 25:48 cinco mágico prorroga rotas sus canciones hasta el dieciocho de febrero expresar la oportunidad de descubrir el origen de la magia a través de unos Unicornio en el espectáculo más visto de esta Navidad ciento treinta mil personas ya han visitado el único lugar donde todo es posible el cinco coma cinco penas no te lo puedes perder nuevas funciones al vence en el circo mágico punto es patrocinio Open Bank

Voz 12 26:13 cuando a Gregorio Serrano le contaron lo que había dijo que en los se movía les piso sevillanos e hizo tocó con la mano mejor dicho con el del como que importaba un bledo que hubiera gente en el coche considerándose de noche muerta de miedo soy director genera estas son mis vacaciones no me tocar los cojones Kenny invierno es muy normal que haya nieve y temporal que si la gente es idiota y no tiene ni remota idea de que hay que hacer para evitar frenarse me resbala pymes rebota maestro venga que te quedan dos telediarios Sharma que

Voz 10 27:04 sacaba muy prontito A vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 13 27:22 quiero Yago de Vega Vigo allá

Voz 0779 27:27 ha vuelto a caer el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en esta ocasión contra el Villarreal cero uno Villarreal además que nunca había ganado en el coliseo blanco en lo ha hecho en el ochenta y ocho con un golazo de Pablo jornales eh no reacciona el Real Madrid que es cierto que en el primer tiempo ha estado bien que es cierto que en el primer tiempo igual ha merecido meter algún gol pero los porteros también juegan hoy a Asenjo ha estado fantástico ha salvado los equipos han ido con cero cero el Villarreal ha hecho su trabajo que es mantenerse vivo hasta el final y la que ha tenido la metido para para dentro Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal llegó muy buenas otro batacazo del Real Madrid eh yo no sé si empiezan acabaría las explicaciones

Voz 14 28:06 pues un poco si es verdad como tú decías que el Madrid mereció más no mereció hoy perder frente al Villarreal Asenjo fue el mejor llama a la puerta de la selección un hombre que bueno pues es un ejemplo para todos no ha superado cuatro lesiones gravísimas de de rodilla que era bueno antes de esas lesiones pues estaba

Voz 1788 28:23 Justo detrás de Iker Casillas y de Víctor Valdés nos ha que no es una novedad lo de Asenjo que ya ha estado en la selección y que espera estar en el próximo Mundial también muy bien el centro del campo tejido por Calleja el técnico castellonense con un Manu Castillejo que a mí personalmente me encanta hoy un Real Madrid que la primera parte tuvo una ocasión con Marcelo paradón a mano cambiada de Asenjo a bocajarro falló una Cristiano que también paró el propio cancerbero de el Villarreal ya la segunda parte ahora recuerdo así dos de Luka Modric una bastante clara y otra de Toni Kroos y bueno al final el gol de Farnals fíjate que el Madrid lleva sus tres delanteros llevan diez goles Cristiano Bailey Benzema y que por ejemplo yo que se Zaza lleva con el Valencia ya diez No hubo once llevas pasa evidentemente al Madrid le falta muchísimo gol Hyun Zidane que no agotó los cambios Borja Mayoral se quedó calentando en la banda yo no entiendo lo que lo decidan con los cambios es el que manda el que decide quién tiene que jugar evidentemente pero no parece de recibo que con el cero cero sin Benzema lesionado que Borja Mayoral esté calentando hinojo de ni ni un minuto no iba bueno pues al final el Marie queda con una Liga pérdida ya estaba perdida ir lo que importa ahora son las sensaciones de cara al futuro en la Copa frente al Leganés y en la Champions frente al París Saint Germaine hice te parece escuchamos lo que ha dicho Nacho central del Real Madrid hablando precisamente de cómo está el campeonato

Voz 1534 29:48 sabemos perfectamente es muy muy difícil incluso antes de Juan a partir de hoy pero como tú dices no estamos en el Real Madrid nuestra obligación es intentar salir a ganar todos los partidos en el fútbol puede pasar cualquier corso no es verdad que ahora llevamos una racha muy mala en Liga no hemos estado bien regularmente ni ni en casa ni ni fuera hay uno pero te puedo asegurar que nosotros no vamos a a esta hasta el último minuto último partido hay que seguir peleando con uno no no obliga a la afición os lo obliga y nosotros queremos intentar hacer las cosas bien

Voz 1788 30:19 se nota que es de la casa que es currante hiló escucharemos a Cross que dice otra cosa muy diferente al que todos sabemos evidentemente que la Liga está perdida pero bueno esto es el Madrid como he dicho Nacho ir Carvajal nuevas tu de las explicaciones a veces es que no hay muchas explicaciones que Madrid le falta gol de llegan fácil es verdad que está ahora dieciséis puntos el que hace el Barça que la Liga tiene perdón

Voz 1991 30:39 da pero mal tan mal bueno habla otro canterano Dani Carvajal

Voz 0455 30:44 es difícil de explicar al final entras en el vestuario después del partido si estás jodido ha estado muy jodido porque no obtiene la recompensa al buen trabajo en buen partido que has hecho pero es fútbol no al final el que mete más goles es el que gana ha sido el Villarreal hay que seguir hay que dar un paso al frente trabajar y trabajar nunca ser una piña y ojalá cafeína de temporada podamos celebrar algún título

Voz 1788 31:07 bueno pues Carvajal que espera que el Madrid reacción en Copa del Rey en la Champions los sitios en Madrid está vivo y todo puede ocurrir aunque claro cambiar el chip de la Copa o en este caso de la Liga la Copa sino juegas bien no es muy fácil al creo que el Madrid insisto no mereció perder y habla de cross uno de los que está jugando bueno pues sí peor a un ritmo mucho más bajo de pasadas campañas el alemán con ocurre con Marcelo con Benzema o con el propio Cristiano Ronaldo que no consigue hacer diana aunque siempre lo intenta el portugués hablado Cross del campeonato y éste lo tiene más claro audaz tú FES

Voz 15 31:42 viendo como estamos ahora mismo tenemos que fijarnos en clasificarnos para la Champions League del próximo año creo que ese es el objetivo que tenemos que tener para el resto la temporada porque dieciséis puntos con el liderato mucha distancia pero no tenemos que pensar en eso tenemos que pensar en el próximo partido para ir recortando la tercera o la segunda plaza

Voz 1991 32:01 declaraciones de Toni Kroos a los compañeros de Being Estados Unidos ya le darán un tironcito orejas a Across the desde el desconocimiento y siendo realista completamente mañana estarán si gana al Barça diecinueve puntos del de liderato y practicamente imposible en ganar la Liga dice Cross que el objetivo es quedar alcanzar la tercera o la segunda posición que seguir en Liga de Campeones que hay que pelearse lo que llega al Villarreal Sevilla por detrás que elevan a pelear la la cuarta algo más Herráez

Voz 1788 32:28 pues que el Madrid yo creo que quieren con queden cambiar el rumbo no pero una cosa es querer y otra cosa es poder Yago ahora mismo el equipo se le ve que quiere y que y que no puede no hay que no pinta muy allá aunque bueno este capaces de este equipo es capaz de reaccionar el que dé al Madrid por muerto se puede equivocar la a

Voz 0231 32:46 un abrazo muy fuerte Antón Meana qué tal buenas noches hola Yago qué tal buenas noches

Voz 1991 32:52 a los jugadores que es lo que ha dicho Zidane

Voz 0231 32:55 pues mira vista como estaba más tranquilo que otras derrotas se estaba eso triste tocado pero no consigue dar una explicación al problema de su equipo no sé cuánto de grave sexto pero Zidane hoy en la rueda de prensa se ha lamentado de la mala suerte de que la pelota no entre que no pueden hacer más para crear ocasiones y que el equipo llegue la portería rival de hecho considera que el Madrid en ataque previsible que no es sólo centros que también combinan por el medio que también disparan desde fuera del área pero que la pelota no quiere entrar ha querido mostrar tranquilidad dice que en cuanto gane en el primer partido todo va a cambiar fíjate cuando le hemos preguntado en directo en Carrusel Deportivo Si el que dé por muerto en Madrid se equivoca esto respondía Zidane

Voz 1994 33:43 cada uno puede opinar cada uno lúdica cosas que nosotros vamos a seguir vamos a seguir en sentido que tenemos todavía cosas para para demostrar que somos que somos los que estamos aquí y que tiene que contar con con el Real Madrid porque hay vida a Esperanza I nosotros lo bueno es que tenemos cada tres días un partido y a nosotros hemos lo vamos a cambiar pero con nosotros siendo una espina pensando en en cada uno va a ser a hacer las cosas para ayudar al compañero porque necesitamos esto para cambiar la situación

Voz 1991 34:19 Nos y lo de la Peña está muy bien lo de ayudar al compañero está muy bien pero es que los resultados Meana venimos escuchando desde el inicio de temporada mala suerte mala suerte ese generan ocasiones pero los goles no llegan estamos en la jornada diecinueve y luego leyes siguen sin llegar

Voz 0231 34:33 si el martes por la noche contamos en El Larguero la famosa reunión previa al partido contra el Numancia y al margen de dar frases literales como la que dio Herráez de que no juegan los que mejor entrenan dijimos que había un sentir grande en el vestuario de que la charla novia ha servido para nada que frases vacías que bastante

Voz 16 34:51 vida y que poco productiva Isabel mostrado

Voz 0231 34:53 pero la charla del otro día fue la típica charla de intento motivación al pero como no encuentran el problema no son capaces de dar con la solución irse ha demostrado ojalá por el bien del Madrid que se arregle porque estar a tantos puntos del Barça no es bueno ya ni siquiera es tan convencidos no de ganar con solvencia en Butarque algo teóricamente previsible con la diferencia de presupuesto Hyun apunta además me llama mucho la atención la indiferencia relativa del Bernabéu

Voz 1991 35:22 tú no ha sido hoy una tarde

Voz 0231 35:25 de gran pitada no ha estado la gente metida durante el partido para intentar empatar lo oponerse por delante cuando el Madrid iba cero cero no todo el público del Bernabéu como un poco anestesiado

Voz 1991 35:35 el siguiente pasota por momentos pensando en la Chan

Voz 0231 35:38 Jones ICO un equipo tan lejos de la cabeza siendo cuarto hoy temiendo que pelear duro por la tercera plaza de aquí a que termine la temporada no se esperaba un público diferente durante el partido indiferente cuando acabó el mismo

Voz 1991 35:51 abrimos tiempo de análisis Antonio Romero qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas Rafa Alkorta buenas noches a Jesús Gallego muy buenas noches a todos Romero que le pasa al Madrid

Voz 4 36:03 bueno yo creo que que es algo más que la pegada no yo me imagino que Zidane de puertas hacia adentro hará un análisis un poco más profundo del que hace de puertas hacia fuera porque es evidente ha continuado la película con la Liga ya tirada en cuanto a la primera plaza que no es una cuestión sólo de generar ocasiones sino meterlas que también sino que le pasa algo más no en en el gol de del Villarreal con el equipo volcado intentando marcar en un contragolpe cuando una carrera abordan slicks todo el entramado defensivo del Real Madrid pues

Voz 17 36:33 los cubiertos no a mi me parece que muchos jugadores importantes de los intocables de final a Benzema que digo por por repartir culpas no pero ahí tampoco estaba Ramón es indispensable en el equipo yo creo que muchos están lejos de su mejor nivel y luego una cosa fundamental el Real Madrid en condiciones normales de Cristiano Ronaldo de pegada este partido sólo hubiera llevado pues la primera parte ha tenido tres y alguna habría metido se había acostumbrado el Madrid tiene acostumbrado lógicamente a empezar ganando los partidos con goles de Cristiano Ronaldo

Voz 4 37:02 este año no está fallando Cristiano Ronaldo piensa falta de pegada esa falta de gol de Cristiano Ronaldo no está encontrando solución

Voz 1991 37:08 la FIFA

Voz 18 37:10 bueno yo creo que la la distancia que cogió el Barça con la mi demasiado rápido les ha creado desesperación no y cuándo

Voz 1991 37:19 el resto

Voz 18 37:21 las cosas no saben igual fallan algo goles porque por mala suerte han goles por el estado anímico en el que está el jugador no llevaban así la verdad es que mucho tiempo pero a mí me parece por ejemplo hoy no no me parecen partió para juzgarles de demasiado porque creo que si hubieran metido el primero igual hubiéramos está hablando del día de Sevilla yo hubieramos estratos diciendo que ya llana arranca o no bueno pues el día en Sevilla les salió todo muy bien pero no acaban de arrancar hoy han tenido Si estaban los datos de veintitantos disparos a puerta yo creo que ha hecho un muy buen partido sobre todo la primera parte yo estoy con Javi que decía que lo del tema de Mayoral puede ser por cierto la culpa ya no debe ser de Benzema y aún así todavía le nombramos a veces no pero a mí me dice que es es un es un tema mental es un tema anímico que qué pasa en el fútbol que no tiene quizás una explicación muy razonable para los que no han estado pero para los que hemos estado yo creo que sí

Voz 1991 38:19 calle

Voz 0955 38:20 bueno yo creo que hoy el Madrid de la primera parte ha sido mejor que el de otras ocasiones pero has sido mejor por porque el equipo sea remangados desde el calentamiento se ha visto que había una actitud de venga chavales tenemos que estar unidos todos presionando todo todos arriba todos en campo del Villarreal Villarreal tenía muchas dificultades para sacar el balón y el Madrid con ese ímpetu solidario más que con juego algo que que ha creado ocasiones y evidentemente si no está Asenjo inspirado el Madrid podía haber llegó al descanso ganando pero no creo que haya habido una mejora en el juego fundamental sobre todo y eso lo hemos visto en la segunda parte porque en la segunda parte hemos vuelto a ver al Madrid que sea limitado prácticamente a meter centros laterales desde lejísimos no hemos visto triangulaciones jugada hilvanada luego en el equipo si no tiene por ejemplo hoy hoy Bale sin espacios es un jugador muy normal no no no ha tenido una carrera para para sacar lo que tiene que es esa esa velocidad al contragolpe ir desde el minuto cinco diez de la segunda mitad cuando ha entrado cuando estaba en el campo se veía que el Villarreal tenía ya un peligro que en la primera parte de ha tenido Ike de iba a tenerlo permanentemente el Madrid de la segunda parte me ha parecido que era el mismo que lleva volviendo un mes cansado sin frescura sin chispa el escenario estaba pintando para para lo que ha pintado porque la segunda mitad ha dado el mismo madre ir del último ves que os lo está haciendo

Voz 1991 39:52 pareciendo el la gestión que está llevando a cabo Zidane porque yo lo que no entiendo es que tal y como está la situación con lo que está sucediendo se niega a cambiar nada sigue saliendo con los mismos siga haciendo lo mismo cambios en lo mismo minutos es decir inventar no está inventando nada e intentar tampoco está intentando nada Romero

Voz 4 40:12 bueno no no comparte

Voz 1991 40:14 sí pero se cambiará algo digo yo

Voz 4 40:18 tú piensas que hay algo mucha gente piensa ahora que algo él piensas que esta es la tienen que sacar los futbolistas que en los que le han dado títulos en los que más confía hoy no

Voz 17 40:28 hubiera cambiado nada sí hombre se hubiera sido

Voz 4 40:31 de Karim Benzema lo que habría que haber visto sabría que había caído disco o Bale el equipo titular pero yo sí de acuerdo contigo a mí por ejemplo lo que le ha hecho Borja Mayoral asuma parte sabe ese tipo perdiendo en casa han estado prácticamente durante todo el segundo tiempo innoble Dani diez quince minutos gijonés sobre decía llevo de centros laterales que muchos de ellos se ha visto que no estaba Cristiano Ronaldo en el área o no había ni un solo futbolista del Real Madrid no ya para marcar gol sino cerca veinte para atacarla jugada porque el equipo estaba jugando sin un delantero centro puro y a mí eso me ha parecido mal eh repito que tú puedes estar de acuerdo o o con lo que necesidad lo no pero él no tienen claro desde aquí y hasta aquí esté en el Real Madrid a morir con los suyos no ha hecho cambios en la en la batería de los partidos de esta temporada los Jorge por ejemplo para los aceptar de ir es un tipo al que le cuesta mover un poco el mundo nacido a seguir a la sólo que el que el que espere una revolución en el equipo para encontrar una revolución de resultados se equivoca sala revolución en el equipo no va a existir

Voz 18 41:36 bueno es que yo creo que la la la la revolución en la tendrían que hacer sobre todos los que no juegan habitualmente creo que no han hecho tal revolución no porque unas cosas sopor otras evidentemente lo todavía Antonio otra vez uno era una oportunidad que no era fácil que yo ya argumente que no era fácil ese partido contra el Numancia pero sigue confiando en los suyos los que le han dado muchos títulos porque yo creo que a él de que hay mucha más distancia de la que había el año pasado con con la con la gente que que juega menos no

Voz 19 42:05 yo creo que tiene

Voz 18 42:07 tiene que reinventar otra vez el equipo y tiene que volver a a lo quizá al inicio cuando llegó aquí a pesar de tener tanta distancia con el con el Barça yo creo que es la única manera de de de de mover ficha no yo hoy por ejemplo pues a Lucas Vázquez creo que ese jugador que más podría haber entrado no sé a quién hubiera quitado pero yo si hubiera el puesto de titular pero tiene tiene que hacer algo y tiene que convencer al equipo de tienen que jugar como tal y a mi me parece que hay demasiadas guerras individuales no hizo sino vuelve a ser un un colectivo pues eh va a sufrir en la Liga porque porque no ha nueva nueva no haber partidos como decía gallego creamos un ese fútbol del año pasado va a ser difícil

Voz 0955 42:50 oye yo yo revolución no espero evidentemente pero sí sí creo que es el el equipo necesita algo de agitación algo algo diferente Si todos sabíamos otra velo los mismos once de siempre pues si los ha puesto otra vez

Voz 20 43:06 que los de la unidad Beno and han rival

Voz 0955 43:09 la puerta como otros a hombre yo creo que Lucas Vázquez es un tío que ha jugado dos partidos ha metido cuatro goles que que que que que menos que ponerle de titular Un hoy con el Villarreal en el Bernabéu porque si no estás dando la impresión de que haga lo que haga haga lo que haga cuando salga lo puedan hacer de sobresaliente de matrícula de honor cuando llegue el siguiente partido sean el Bernabéu un partido importante no me va a poner el entrenador es es es es un mensaje que lleva Zidane lanzando al resto desde hace mucho tiempo y es un mensaje muy malo porque tú estás viendo que lo que sale no funciona que cuando tú vale que no han estado todos brillantes pero por ejemplo Lucas Vázquez ahora en otro momento otros lo haces bien Hinault sales estás contaminando la la la meritocracia porque que ha hecho Luca baje para no merecer hoy jugar de titular y además cambias el plan cambias el plan que el que el que el que parece siempre lo mismo lo mismo lo mismos cambio la misma rutina así si sigue Zidane con esta apuesta corre un riesgo muy gordo yo creo que algo tiene que hacer algo tiene que tocar

Voz 21 44:12 hombre yo lo que creo que se demuestra a día de hoy es que

Voz 1991 44:16 la planificación de la temporada con los que se fueron en lo que ayer los que han llegado no está a la altura de la temporada pasada luego luego quiero decir otra cosa

Voz 0955 44:23 es que cuando tú pones a siete tíos como por ejemplo el otro día con el con el Numancia a siete tíos no habituales claro no puedes esperar que funcione como una máquina es que a los a los de la unidad de hay que mezclarlo con la unidad no es lo mismo que te pongan a a jugar con cuatro que no llevan jugando un partido juntos desde hace seis meses que te vayan introduciendo con el centro del campo titular donde tú puedes a a aportar tu frescura a tu punto de forma estás protegido pero claro siempre va a ser o los once titulares habituales y luego voy a jugar por ejemplo a Leganés el jueves pongo a la unidad ve hay que mezclar un poco