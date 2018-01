Maura Jacobson, maestra de los crucigramas

Voz 1 00:00 el oro ya ha actuado de forma nacen lo dudo no

Voz 2 00:45 día de Navidad de Nueva York murió

Voz 0874 00:47 bueno Jacobson que es una mujer que dedicó su vida a una estrella muy poco común muy poca gente en su procesión ella idea daba crucigramas creo miles de crucigramas y muchos americanos de varias generaciones pasaron el mejor tiempo creces a ella en Mora Jacobson ha muerto a los noventa y un años esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio que nuestra de Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 01:08 hola qué tal Javier hombre ningún día

Voz 0874 01:10 del año diría yo es bueno para morir no pero el día de Navidad entonces uno de los peores para la familia

Voz 1326 01:16 claro porque ese día tiene un toque tierno y familiar está asociado a lo contrario de la muerte al nacimiento de una figura como

Voz 3 01:22 la de Jesús de Nazaret por cierto no sé

Voz 1326 01:25 sabes que el periodo navideño es la época del año en la que muere más gente

Voz 0874 01:29 pues no lo había hay razones médicas para eso Sando

Voz 1326 01:32 todo varias causas posibles el mal tiempo que suele hacer en estas fechas y que agrava las enfermedades la actitud de la gente que tiende a aplazar la visita al médico al final de las fiestas la melancolía la tristeza que en estos días podrá de de muchos también resulta curioso comprobar que el día del año en el que más personas mueren es el día de Año Nuevo osea durante las veinticuatro horas que siguen a las uvas de Nochevieja

Voz 0874 01:55 hombre eso digamos que tendría una explicación quizá más normal porque será a lo mejor el día del año con mayor número de intoxicaciones

Voz 1326 02:01 Liquigas bueno y me huelo que con bastante diferencia respecto todos los demás con amor Jacobson esto

Voz 0874 02:06 mujer era crucigrama mixta como decía es un oficio muy singular

Voz 1326 02:09 sí desde luego parece un poco raro encontrar un niño que diga yo de mayor quiero ser crucis Grammys

Voz 0874 02:14 claro Tesco como como comienza alguien como ella a crear crucigramas Loureda digamos la procesión bueno

Voz 1326 02:19 ella no sus padres no tenía nada que ver con esto ella tenía una gran habilidad para los Juegos y los pasatiempos como demostró en un concurso de televisión que le hizo ganar algún dinero pero también tenía vocación de creadora e ideó algunos crucigramas que envió a la editora de crucigramas The New York Times una mujer llamada Margaret

Voz 0874 02:37 a ese los publicaron pero

Voz 1326 02:39 la editorial le respondió le vino a decir que aunque apuntaba muy buenas maneras debía aplicar un poco más le animó a mejorar su técnica y le dio algunos consejos

Voz 0874 02:47 en algún caso con ese consejo sí

Voz 1326 02:50 pero cuando maduró definitivamente como amistad fue durante la larga convalecencia a la que la obligó un accidente de coche su gran entretenimiento fue idear crucigramas fue contratada por una revista de pasatiempos que luego en mil novecientos ochenta fue absorbido por New York Magazine la revista en la que publicó crucigramas hasta el final de su que

Voz 0874 03:09 que es el suplemento dominical del New York Times digamos y qué tipo de formación tenía porque para inventar crucigramas parece conveniente no suelo tener una cierta cultura también un vocabulario muy amplio

Voz 1326 03:19 bueno ya había estudiado el equivalente a nuestra filología inglesa era maestra osea quedaba bastante bien el perfil cumplía los

Voz 0874 03:25 éxitos tenía no sé si sabes esto Luis muchísimos seguidores en Estados Unidos que el crucigrama del New York Times el de los domingos es una institución hay mucha gente que se reserva un par de horas para intentar hacerlo

Voz 1326 03:36 sí sí sabía que que fue una estrella para los adictos a los crucigramas tenía estilo ingenio era muy buena con los juegos de palabras siempre proponía cosas que a sus seguidores le entusiasmaba

Voz 0874 03:47 hasta cuándo público crucigramas

Voz 1326 03:49 el once tenía ya unos ochenta y seis años cuando se retiró en The New York Magazine había publicado un crucigrama semanal durante más de treinta años sin fallar ni una sola semana en la revista había una acusa a Mista suplente que luego las relevo pero durante esos más de treinta años la misma Jacobson reconocía que no había dado muchas oportunidades

Voz 0874 04:09 los los crucigramas pueden llegar a ser adictivos también eh

Voz 1326 04:12 sí pero es una adicción que da muchas alegrías entretiene obliga a una gimnasia mental estupenda y puede soñar vocabulario y muchas cosas más yo por ejemplo hasta que no comencé a hacer crucigramas no sabía que la palabra TAS era el nombre del yunque que utilizar placer

Voz 0874 04:29 hombre yo todavía estoy esperando encontrarme con un Platero para de conversación creo que existan muchos Juncker de Platero era una de esas definiciones que salían de todo el rato en los crucigramas no si yo otro

Voz 1326 04:39 decían mucho eran dios del sol egipcio

Voz 0874 04:42 radio

Voz 1326 04:43 o río suizo de tres letras ar

Voz 0874 04:45 a A R en esta sección siempre solemos elegir musica relacionadas con el personaje o el tema de los que hablamos no creo que haya muchas canciones que hablan de crucigramas

Voz 1326 04:54 pues mira sí que hemos encontrado una canción española muy reciente de hace unos tres años que se titula precisamente crucigrama aunque su intención no es desde luego metafórica tiene un contenido sentimental pertenece al disco del grupo madrileño de pop rock debido

Voz 0874 05:07 yo

Voz 4 05:11 esto

Voz 1326 05:16 es suficiente Luis puede seguir bueno pues si esta música no te vuelve loco espera a esta que te parecerá a esta que estamos escuchando te parecerá una obra maestra al lado de la interpreta la ecuatoriana Juanita urbano

Voz 5 05:34 fue tú

Voz 0874 05:38 casi casi lo prefiero ese te digo la verdad pero de todas maneras no se sabe en cuál fue el primer crucigramas de la historia

Voz 1326 05:45 pues no está claro algunos aseguran que el primero aparece una publicación italiana de finales del siglo XIX pero otros sostienen que fue el que se publicó en el suplemento dominical del New Word el veintiuno de diciembre de mil novecientos trece pero hace unos treinta años en las ruinas de Pompeya se descubrió tallado una piedra algo parecido a un crucigrama que fue datado en el siglo I nada

Voz 0874 06:06 y tuvieron éxito en seguida en esa primera época digo si muy pronto

Voz 1326 06:10 no calaron entre el público en los años veinte del siglo XX ya hacían furor en Estados Unidos hasta el punto que del primer libro de crucigramas que se editó se vendieron tres millones de ejemplares en diez años también triunfaron Europa sobre todo en Inglaterra

Voz 0874 06:24 aquí en España cuando llegaron el primer

Voz 1326 06:26 crucigrama conocido se publicó el veintidós de marzo de mil novecientos veinticinco en la revista Blanco y Negro su autor fue Antonio Luis al que se considera el primer curso a Mista español con su primer crucigrama Antonio Luis público también una página completa con las instrucciones para resolver

Voz 0874 06:43 yo creo que muchos de nuestros oyentes de una determinada edad de varias generaciones incluso diría yo se les venía a la cabeza el nombre de Ocón de Oro

Voz 1326 06:51 sí bueno Pedro Conde oro fue un número uno de los crucigramas de los pasatiempos en general y de las estima generaciones hay un español Agustín Fonseca que hizo algo bastante curioso estuvo durante un par de años en el libro Guinness por haber creado el crucigrama más pequeño de todos los tiempos contaba con una única casilla y sus dos definiciones la horizontal y la vertical se publicó en mil novecientos ochenta y siete en la revista muy interesante

Voz 0874 07:16 pero porque estuvo sólo dos años en el en el Guinness el crucigrama sólo la con una única casilla es posible que nadie superara ese récord

Voz 1326 07:22 pues precisamente por eso le apartaron del Guinness porque alguien reparó en lo que acabas de decir resulta que las normas del Guinness no admiten récords que sean imbatibles en el Guinness en cambio sí figura el mayor crucigrama de la Historia que contiene cincuenta y cuatro mil palabras que va acompañado de un libro de definiciones natural

Voz 0874 07:40 no tiene sentido y en este mundo de los crucigrama mixtas es nuevo que habrá también sagas familiares sí de hecho

Voz 1326 07:45 las hijas de Pedro Conde oro Chelo y Paloma han mantenido el oficio de su padre y otras sagas muy señaladas son las que desde los primeros años cincuenta protagonizan los juzgará más del ABC los Herrero y los Fernández de Córdova Óscar Herrero el que firma el crucigrama blanco hoy el sudoku es hijo y nieto de crucigrama estas Enrique Fernán de de Córdoba es atención descendiente del gran capitán nieto del mítico editor de cuentos Saturnino Calleja sobrino de General Gutiérrez Mellado hermano de un creador de crucigramas legendario Gonzalo Fernández de Córdoba al que cuando murió en dos mil diez relevó como amistad de abc Gonzalo firmaba como Cova Enrique firma como Cova dos Enrique

Voz 0874 08:28 Fernández de Córdova ha tenido la gentileza de acercarse a la radio esta mañana en cómo está Enrique buenos días

Voz 2 08:33 hola buenos días es lo primero no sé si había ido

Voz 0874 08:35 hablar alguna vez de Mora Jacobson

Voz 2 08:38 lamentablemente no lo siento pero no él

Voz 0874 08:41 el el New York Times le dedicó una necrológica de una página entera e tenía mucho respeto por esta mujer yo no sé si el ABC dedicaría una página a su crucigrama y bueno cuando murió

Voz 2 08:52 mi hermano Gonzalo le dedicaron una página completa pero si no lo era poco faltaba

Voz 0874 08:57 desde luego el negocio familiar por lo que está diciendo hombre negocio Lula nunca tuvo pero la palabra nada más tarde más temprano Enrique os voy a preguntar cuánto cobra por un crucigrama hace esa pregunta bueno pues

Voz 1326 09:11 puede ganar la vida ahorró va a quedar ulterior

Voz 0874 09:14 entonces asombrado de la cantidad que le digo bueno pero sí tiene que ver con una cierta saga familiar también en su caso no hubo

Voz 2 09:21 empezó mi madre y mi hermano Gonzalo empezaron en mil novecientos cincuenta y dos Si bueno hasta que murió mi hermano luego lo heredado yo llevamos sesenta y seis años que se dice pronto todas las mañanas con crucigrama Cova en las

Voz 0874 09:36 de su hermano Gonzalo que creo que no falló ni un solo día desde que publicó el primer crucigrama en mil novecientos cincuenta y dos

Voz 2 09:42 exacto yo tampoco fallaron ni un solo día bueno vamos a pasar de eso porque no culpa mía hubo veinte días año ganado del que hacen público micro por por por cuestiones internas burocráticas de ABC pues decidieron cambiar mi crucigrama por otro que publicaba versus en su red de periódicos el resto de España

Voz 0874 10:09 ah vale

Voz 2 10:11 como me satisface mucho decir que hubo una oleada de votar pero no una verdadera oleada de protestas entonces me llamaron de ABC mire usted por favor vuelva poco normal que

Voz 0874 10:23 yo digo devolvió encantado

Voz 2 10:27 yo porque si me dieron un disgusto muy grande porque para mí es la que se ha convertido en algo muy importante en mi vida ya la edad que tengo más todavía días en las que uno no está para mucho pero caramba hacer los drama me entretiene me divierte y me espabila

Voz 0874 10:43 claro es que es un crucigrama que aquí lo has dicho de hecho algún científico en este programa ya hay informes que elaboran a crucigramas ayuda a ejercitar la mente por tanto es bueno para muchas cosas sobre todo a determinadas edades no si hacerlos es es bueno redactar los digamos buenísimo bueno

Voz 2 11:01 me hicieron una un par de entrevistas en julio porque salió efectivamente un estudio de unos neurocirujanos europeos diciendo que resolver se producirá más rejuvenecida lamente diez años yo decía hoy entonces inventar los veinte la que como acabo de cumplir ochenta y uno teóricamente es de sesenta y uno años

Voz 0874 11:22 recuerda cuándo cree usted su primer crucigrama

Voz 2 11:25 pues sí voy a confesar algo que tampoco ellos y a veces nuevo conoce indios que cuando se murió mi hermano yo no había hecho un cruce a mediodía había resuelto muchísimo pero inventar ninguno entonces voy a proponer ABC de dar a Gonzalo reírse de yo capaz de hacer me puse hacerlo hoy hasta tres horas el pijo el primero y eso es poco no se es una barbaridad estuve a punto de rendirme yo soy ingeniero y conseguía hacer el ingreso en la Escuela de Ingenieros y soy un poco cabezón la seguía y al cabo cuando acabó cuatro cinco días tarde una hora me atreví pero no hay cogieron a prueba IBI bueno podíamos siete años

Voz 0874 12:08 bueno pues ahí está de hecho tengo que tiene encima de la mesa varias crucigramas publicados en el ABC firmado por usted ir un poco como venganza de todos los que alguna vez hemos hecho crucigrama de vez en cuando voy a salir salpicar esa entrevista con una pregunta de crucigrama escrita por usted no por población de Cataluña de tres letras

Voz 2 12:26 a ser algo porque si no no lo haría la Real Luis uno cero venga utilizo muchísimo

Voz 0874 12:35 el interna es guapo claro yo creo que el proceso como eso es escribir la primera palabra ir escribiendo si sí

Voz 2 12:44 pero fíjese usted en el dibujito que tiene usted ante la palabra más larga es la de once letras horizontal esas el esqueleto clara lo primero era parar once letras luego la de nueve que va encima y luego voy cruzando

Voz 0874 12:57 supongo que una herramienta básica como dices son los diccionarios pero ahora con internet ya ni eso mucho más por hacer que te salen triatleta raras las pones en Internet

Voz 2 13:06 alguien te dan un también también damos tengo abierto siempre cuando se hacen Gus dirá más tengo advirtió el diccionario de la RAE lo tengo abiertos fruto constantemente por supuesto continuamente esa adversidad casualidad que estos algo por desgracia suele suele ser

Voz 0874 13:26 yo espero maldición para quienes luego hasta el crucigrama

Voz 2 13:28 de ahí que a mis a veces me han reprochado que demasiado fáciles en mi hermano entonces se van a enterar no claro no trenes de vez en cuando sale porque sale ese encuentro con cierta mala idea una para la retorcida pues para eso

Voz 0874 13:45 que usted siempre que puede un poco de humor a las definiciones que propone yo intento

Voz 2 13:52 sólo un poquito el nivel de un crucigrama como simples palabras cruzadas y darle un toque de Cultura métodos es de estabilidad de mitología de geografía de música sí dan un toque de humor entonces procuro que la gente no los cuando lo hace despertar una sonrisa una carcajada pueden mejor entonces por pongo alguna pintoresca pues no ve prestigioso constructor naval de la biblia o Adán sujetos escaso de ropa al que liaron entre una de sus huesos y una serpiente me ha salido hace poco nadan lo estoy harto de poner flotan en el agua los nuevos por lo que hacen las moscas que se cae la sopa procuro Jose exóticas poquito que hagan sonreír si es posible rey

Voz 0874 14:42 la parte más blanda de las maderas no utilizarlo en la construcción en plural las siete letras a través de la amagos una memoria que enriquece

Voz 7 14:54 a ver si usted tiene tanta gloria como yo los ochenta ya digo que no hay no

Voz 0874 15:02 en fin alguna definición a la que se sienta especialmente orgulloso

Voz 2 15:06 bueno más que orgulloso de comentaré que la que se armó fue borda cuando hace ya unos pocos años perfecto impulse embrión creado por un hombre y una mujer que según ciertamente esa no es humano no a usted salvó en Internet de la de las redes sociales Ana

Voz 0874 15:28 es que ahí estaba usted tentando a la suerte

Voz 2 15:30 no no me dijeron nada digo nada pero en las redes sociales oiga algo así como ciento y pico doscientos comentarios más o menos la mitad a favor y la meta en contra sobre la afirmación de que una ministra había dicho que no es el mayor escándalo que provocado yo hombre

Voz 0874 15:49 venga no se mete

Voz 2 15:51 a veces lo hace un poquitín por ejemplo el a mí me pone nervioso que los senadores hablen en el Senado con traducción simultánea es como me sale senador Senado digo alta institución legislativa en la que los españoles entre sí con traducción simultánea

Voz 7 16:08 no me cabe poco cosa que pagamos usted y yo he aquí quedo

Voz 0874 16:14 con el texto supongo que esto es revolucionario antes me da vamos a Óscar Herrero que firma el crucigrama blanco está escuchando está conversaciones cómo estás buenos días

Voz 8 16:23 hola buenos días

Voz 0874 16:26 los que os dedicáis a crucigrama blanco y es es como yo diría que un paso por encima es tiene que ser mucho más complicado un crucigrama blanco crucigrama con casillas negras

Voz 8 16:35 bueno es el más complicado para que no resuelve pero cada vez que lo tiene que hacer en sistemas exactamente el mismo que el que acabo de contar mi colega exactamente lo mismo lo único que a la hora de resolverlos evidentemente pues tienes menos pistas en cuenta la longitud de cada una de las palabras puede costar un poquito más

Voz 0874 16:51 bueno ya tiene lo que pasa es que Óscar hay una cosa que tenemos que contar y es que a los crucigramas les ha salido un enemigo en los últimos años en la última década hay que decir es algo a lo que la gente está mostrando cierta adicción que es los sudokus sí es es como yo que sé cómo defender los vinilos ahora a defender los crucigramas no habiendo un hito y tú te has pasado hablar oscuros cuarto hace sudokus

Voz 8 17:15 yo hago sudokus efectivamente sudokus como extra no he dejado de hacer crucigramas sudokus como extra de hecho creo que verano es que sea un enemigo él es algo bastante más llamativo para mucha gente más atractivo que el crucigrama pero realmente a la gente que ha hecho crucigramas toda la vida creo que es una opinión personal que siguen haciendo los crucigramas como siempre los sudokus han captado a otra gente que en algunos casos haría crucigramas en los ir haciendo y en otros casos Villa está entre los crucigramas mi los tocaba pero en la parte de los números y le llamó la atención entonces ahí sí que ha habido un mercado nuevo pues bastante bastante interesante y con bastante público porque además el sudor Bush algo muy fácilmente pública hable muchos medios y en formato digital todo ese tipo de cosas que ayudan a a tener más más lectores Enriqueta

Voz 0874 18:03 que mantenían los sudokus no lo logra

Voz 2 18:05 luto hoy ante todo Óscar me encanta saludarte y poder hablar contigo no los sudokus me divierten bastante lo que pasa es que francamente no tengo tiempo es una personan ambigüedad muy liada tengo una agenda muy complicada no tengo tiempo de hacerlo

Voz 0874 18:23 Oscar hacer crucigramas sudokus tiene beneficios es menos habrás no

Voz 9 18:28 sí sí los primeros económicos para para claro el diseño no siempre está bien pagado hacer sudokus

Voz 0874 18:37 crucigramas bueno supongo que

Voz 8 18:39 sí habrá de todo habrá habrá desde pasatiempos que se publican gratuitamente yo por ejemplo tengo una una web de de pasatiempos que se llama crucigrama y ahí hay un montón de sudokus y crucigramas que en algún momento he tenido tiempo de publicaron la eh que es completamente gratuita entonces pues tenemos de eso hasta lo que ya depende de cada medio digital impreso pues dependiendo de los casos

Voz 0874 19:08 digamos que tiene en tu caso Óscar no vives de esto

Voz 8 19:11 no no vivo yo soy soy profesor de universidad tengo mi dedicación profesional al margen aunque sí que hubo un tiempo que que los pasatiempos me dieron sustento porque bueno yo me dedico a la ciencia de la ciencia en este país no no es no está muy boyante aprovecho adaptar a meter la cuña entonces hubo hubo épocas en las que no tenía financiación por parte de este mi dedicación científica y los padres de pues me mantenían sociedad mensualmente tiene sirvieron para para seguir adelante

Voz 1326 19:43 Óscar es verdad que en la resolución de uno de sus pasatiempos con Last un mensaje para que tu novia lo leyera

Voz 9 19:49 huy si no recuerdo el mensaje pero si el alguna cosa pues bastante

Voz 8 19:56 que no sé supongo que yo era más joven era me resultaba más llamativo y en respuesta fue resulto eh hay que reconocerlo

Voz 0874 20:05 el el el proceso para hacer un sudoku es muy diferente al de un crucigrama

Voz 8 20:09 pues sí es muy diferente digo para diseño

Voz 0874 20:11 Hernando para resolver no

Voz 8 20:13 sí sí para para diseñar los absolutamente distinto hombre siempre siempre consisten encajar en este en este caso en cajas en cajas números pero como los en cajas en base a una reglas establecidas pues pues el procesos distintos en un crucigrama realmente no tiene reglas tienes que conseguir que encajen las palabras bueno depende qué palabras pongas te resultará más o menos no es fácil pero realmente las reglas no influyen en este caso así que si es muy distinta el proceso

Voz 0874 20:46 si a alguno de los dos Oscar en Rikers ha salido una palabra malsonante que no había manera sustituir por otras esas

Voz 2 20:53 pregunta caprichosa bueno no sé si el bloque me ocurrió una entrevista que le hicieron en televisión es al menos lo estamos hablando aquí como los cruces cuánto tiempo el origen del nombre digo me preguntaron esto mismo hace alguna vez les alguna palabra malsonante por ejemplo el procuro evitar las pero mire qué casualidad ha salido culo bueno pues eso fue la frase que cancele mención grave escándalo en una entrevista para es uno de mis hijos puso una mensaje a todos sus hermanos papá ha dicho culo en televisión

Voz 0874 21:28 lo que no se atreve a decir en un crucigrama que además es es negocio para que esté preparando algún heredero Enrique

Voz 2 21:36 sí bueno un Mis hijos y mata una moto hace poco interesante es bueno pues de los siete estoy en en procurando convencer a una de ellas es la más cerebral pocilga para que aprenda a hacer los y lo estoy enseñando pisa ella me hereda escoba tres eh

Voz 0874 21:56 le apetece no

Voz 2 21:57 sí sí era ya digo a ellas yo está ilusionada porque sí

Voz 0874 22:02 los que había ya termino con esto que el crucigrama yo creo que hay una generación de personas que no saben y lo que es de esa generación de gente que nunca ha habido un periódico y que seguramente nunca va a leer un periódico que porque han crecido en un mundo estrictamente digital como tú decías los sudokus tienen mejor cabida no en tú crees que el crucigrama está condenado a morir

Voz 8 22:20 no yo creo que no no creo que no de hecho hay hay bastantes medios digitales que publicaban crucigramas sin ningún tipo de problema con los con los años han aparecido aplicaciones para a poder resolver crucigramas en en tablet en smartphones en cualquier medio digital sin sin muy común que así que el que tiene afición por por resolver crucigramas no tiene límites con las nuevas tecnologías sino más bien al contrario tiene mayor accesibilidad

Voz 2 22:49 de Arona sobre eso quería comentar que no puedo afirmar que sea exacto pero cuando los días que no se publicó ABC bastante gente me dijo que compraba precisamente por el crucigrama que dejaba de comprarlo

Voz 0874 23:02 no

Voz 2 23:03 no hacer esto ya no lo sé

Voz 0874 23:06 que sea poner un editorial también el Estatuto este día bien dijeron incluso pues es agradezco mucho a los dos esta conversación te la ordinaria de lino usada para forros de cuatro letras alguno de los dos sin duda Brin traidores que se han extraído Óscar Herrero yo sí que Fernández

Voz 3 23:27 Córdova gracias amigos un abrazo Visor duermes Granier a vosotros un saludo adiós aviesa Luis Alegre un abrazo un abrazo Javier

Voz 10 23:35 y aquí