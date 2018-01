La revolución robada

Voz 1 00:00 sí a mí me llama mí

Voz 1791 01:04 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal muy bien cómo estás tú bien contento que no haya nevado y donde aquí Madrid con lo cual el pollo sin depender de la audiencia Urgell de tráfico hombre que te crees atascado en la Gran Vía ya sería mala no pesquero tengo cadenas mía Chan la plegable wifi ni nada no tengo nada pero creo que funcionan bien ese sí sería su

Voz 0874 01:25 sí sé de qué estamos hablando bueno todo el mundo sabe exento ahí viene luego Ángela Quintas por cierto pero si quieres pregunta no me voy a esconder no Stevie pero éste exigiendo nada oye te acuerdas cuando quedaba poquito para las elecciones catalanas bueno quedaba poco quedaba casi un mes que perpetraban salir encuestas intuyo comentábamos aquí en las encuestas es verdad que tampoco ha desvelado nada porque hay un empate técnico entre independentistas independentistas pero sí que hay algo que llama la atención es que ha nacido

Voz 1791 01:51 darnos que ya se veía venir en alguna cuesta si yo y me colé lo reconozco porque dije que Ciudadanos promete este siempre esta primado las encuestas por la cocina no si hay un siempre sale mejoren las encuestas que en las los resultados y las selecciones catalanas ha sido una excepción el ahora tanto como que vaya primero es quizás un poco efecto de ese de ese resultado en Cataluña pero bueno habrá que ver lo que sí es cierto es que esto puso el otro día en Twitter y me regalaron gente que reconocía que que no que Ciudadanos es una derecha europeo usó la derecha quieras muy duro en lo que era en la entrevista de hoy en el seno de una yo creo que es una derecha no franquista que no tiene ningún tufo franquista ni tienen ninguna deuda mixta con la actitud que tiene con la memoria histórica tan tan tan cortante y tampoco en empate pero sin duda no tiene nada que ver con con el sector digamos más cosas lo llama liberal

Voz 0874 02:45 el mismo progresista no sé si cuál de las dos cosas miente

Voz 1791 02:48 bueno no lo sé pero economía yo creo que esta ya muy el Macron estaría muy la línea de cortes y recortes sin problemas pero bueno que yo a mí no me da miedo la de

Voz 0874 02:59 dicha inteligente no sé si lo son porque somos todos hemos visto borrando

Voz 1791 03:03 pero a mí no me da miedo Macron no me da miedo no se bueno Theresa May un poco más no pero Cameron y esta gente lo que me da miedo la gente esposado con la gente que no responde a las responsabilidades que cuidado con lo que

Voz 0874 03:15 ponerse en en Twitter lo que te van a poner verde

Voz 1791 03:17 Ramón Lobo pide el voto para ciudadanos no yo no pido votó sí me fijo que les critico muy poco el Barcelona no me encontré con un diputado un trataba muy bien y eso te porque no nos metemos en política internacional y así no pisamos venga mejor vamos

Voz 0874 03:59 que hemos comentado tuyo en privada muchas veces si yo te da una razón por la que yo pienso que esto pasa no Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad materna más alta de los países desarrollados con veintiséis muertes por cada cien mil nacimientos los norteamericanos tienen más probabilidad las norteamericanas tienen más probabilidad de morir a consecuencia del parto que en cualquier otro país del mundo

Voz 1791 04:18 si uno mira hacia Estados Unidos mucha gente dice que gran país y sin embargo qué pena de país en este sentido ya quedarán país del puedes pagar la sanidad es uno de los ejemplos Si tú tienes una salida de de integra en en casi todas las enfermedades e incluso en universidades tienes un ciudades que son líderes en la investigación y después Tirso a sanidad pública para la gente que no tiene dinero y lo es una de las causas aparte de la obesidad la mala prevención la mala salud general la desigualdad afecta mucho más a los negros y a los hispanos Carlos

Voz 0874 04:51 en cosas pero sobre todo es el de la desigualdad de del capitalismo a gran escala no lo hemos dicho muchas veces también es el país con la menor tasa de vacunación infantil por ejemplo de un país desarrollado tú decías los seguros Texas estado en el que más muertes se registran más muertes en partos es casualmente también el estado en el que hay un mayor porcentaje de personas sin seguro médico seguro médico privado que es carísimo que hemos comentado esta semana Ramón esas imágenes tremendas que ha puesto el Washington Post en su portada como en pleno centro de Baltimore en mitad de la noche a algo así como doce grados bajo cero cuatro guardias de seguridad de un hospital del hospital de Maryland que tiene su sede en Baltimore también junto con la John Hopkins por cierto depositan a una mujer mayor vestida sólo con una pequeña bata en una parada de autobús y una mujer que no podía pagarse seguramente el gasto médico que generaba en esos Peter y sin ningún tipo de compasión ni de empatía hacia ella es expulsada

Voz 1791 05:47 es es terrible porque eso a eso vamos nosotros que partimos de una sanidad que muchas veces la criticamos pero que yo creo que es de primer nivel eh a pesar de los recortes sigue siendo primer nivel por la gente que trabaja ahí vamos a eso en las pensiones vamos a esos está recortando todos está privatizando todo pero claro los seguros médicos y tú conoces muy bien Estados Unidos si funciona sino te pones enfermo enfermo sobre todo si la enfermedad es grave te echan

Voz 0874 06:16 claro todo lo que se hace en sentido contrario que es lo que intento hacer a Obama pues vemos en qué va quedando poco a poco yo recomiendo a la gente de hecho vamos a vamos a poner un enlace en Twitter que había en ese vídeo porque dio la casualidad de que una persona pasaba por allí y lo grabó con el teléfono móvil grabó a esa mujer siendo expulsada de un hospital y abandonada prácticamente en la mano sin prácticamente abandonada en la calle con una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias Si esto ocurre en el llamado primer mundo imagine pues cuál es la situación en muchos países subdesarrollados así que se lo vamos a preguntar a Arantxa Abril que es matronas de Médicos Sin Fronteras cómo estás buenos días hola buenos días según la OMS es el noventa y nueve por ciento de las muertes maternas ocurren en países en vías de desarrollo la mayoría de las complicaciones aparecen durante la gestación y lo malo de esto Arantxa es que la mayoría son son intratables no serían evitables

Voz 3 07:04 sí exactamente es un poco lo que Kayes comentando de EEUU no que suspende en un país donde está tan avanzado tecnológicamente que sigan pasando estas cosas que Santa interés

Voz 4 07:14 sí vamos a países donde hay no hay recursos hería viaje hace como florido con Médicos Sin Fronteras la verdad es que dejando a países como Sudán del Sur como Galeona there mujeres que morían en nuestras manos será algo casi cotidiano que por por causas totalmente en inglés meditaciones que sabes que son son sencillas de aplicar simplemente pues por falta de recursos por falta de educación un montón de cosas que aquí nos parecen vamos más Manu

Voz 0874 07:46 y con mujeres adolescentes como grupo de gran riesgo verdad

Voz 4 07:51 sí él a las adolescentes bueno se se junta también lo que sería el factor fisiológico No es el cuerpo de la mujer todavía no se ha desarrollado completamente siendo ocurría son más tienen más probabilidades guiarnos Basile de de tener un parto obstruido porque a lo mejor la piel todavía no nos valen desde encontrando el barco sorprendidos motas de ser como vienen de tarde ya al explicar a la que las veamos cuando ya el parque cuando cumplí faro pues pues e incluso llegué desde esa muertos fruto de los sotos con lo que eso que es aquí donde yo nunca visto a quiénes son los sangrados impresionante y luego codo lado lo que tomaba el puente es que él no era una idea de la de los pues nuestra bajamos no tienen más peso a la anticipación familiar que actúen en famoso SAS unirá soy veintinueve lo que quiere y cómo hacen allí pues proponemos de adolescentes es una alta tasa de embarazos no deseados sólo que también tenemos una opacas pos Flandes clandestinos

Voz 0874 08:51 es humo

Voz 4 08:53 de bastante pasen familiar tampoco pudo enlaces a Honda Agroseguro invitará que bueno ahora para que el los da una idea el aborto en mal practicado en las adjudicación encefalitis poco yo poco limpia del poco con un procesal no no lo formaron puede ser hasta un tercio de todas las las muertes maternas empezamos a movernos países es una tasa salida X dieta les porque te hace mucho más frío

Voz 1791 09:21 pues tenemos la ablación y la figuración la configuración para aquí no lo sepas el cocido de los labios de la mujer que eso además provocar también muertes porque dificulta mucho el parto

Voz 4 09:31 si esto claro eso en algunos países es prevalente algo cultural prácticamente en Somalia por ejemplo no porque él era de comisiones tienen eso exacto sí eso claro no sólo es que provoque las pues muy muy parto sino que quién ya si consigue sobrevivir a las infracciones esta reiterada qué vas a tener una calidad de vida bastante Ximenis inmenso uno cero ya ya que estamos hablando de mortalidad pero pero también vemos que asociado esta modalidad una cantidad de nos brindará de enfermedad asociada que que la mujer que se libra de morir de esta impostor problema sería una calidad de vida Peckinpah ya sagrada mucho el que te destruirá

Voz 0874 10:13 Arantxa abril es matrona de Médicos Sin Fronteras gracias Arantxa un beso fuerte muchas gracias muchas gracias hasta luego

Voz 0874 10:31 obligado a pedir disculpas por la mala calidad de la conexión podría igual que estaba en Zambia hay quedaríamos bien pero estaba en Valencia eran si eso te llaman mucho la atención en fin en dos mil doce millones de voces salieron a las calles y las plazas de seis países árabes exigiendo democracia exigiendo igualdad exigiendo justicia social años después la conocida como Primavera árabe ha quedado ahogada por la resistencia férrea de algunas dictaduras y pero el ascenso del Estado Islámico aquello en muchos países es sólo un recuerdo

Voz 1791 10:59 no si en Siria derivó en una guerra civil de Yemen es una guerra civil también Egipto tiene una dictadura más dura que la que tenía con Mubarak y sólo Túnez quizás tiene hay una primavera que se parece más a una primavera aunque tiene muchísimas dificultades

Voz 0874 11:14 de hecho viviendo ahora manifestaciones y enfrentamientos que está pasando

Voz 1791 11:18 bueno es que todos son económicos es un problema que tiene que ver con unos medidas de austeridad del Gobierno la subida de salarios el el el paro las sin promesa en las promesas incumplidas hay movimiento que se llama eh que estamos esperando no es sobre las siete años esperando que haya un verdadero cambio Túnez el país que quizás estaba mejor situado junto con Argelia donde la mujer por ejemplo tener un papel más más claro más complicada la política Hay una era necesario llevar velo en este tipo de cosas y bueno ha habido un retroceso en los islamistas han llegó al poder también han encontrado con con la realidad se han hecho más pragmáticos hay dos dos tipos de islamistas pero también es un país con grave problema de terrorismo yihadista eso los que más combatientes extranjeros aportado a Siria

Voz 0874 12:05 hoy se cumple siete años de aquel catorce de enero de dos mil once y queríamos saber si esa única de las primaveras árabes que tú has sobrevivido está también amenazada y ahí está lo contábamos ayer nuestro compañero de los sábados corresponsal de La Vanguardia durante mucho tiempo Washington amigo Javier Mas de Xaxàs cómo estás Javier buenos días hola buenos días qué tal han perdido Javier los tunecinos la esperanza en aquel cambio que que anhelaban hace siete años

Voz 6 12:30 pues en gran parte sí en gran parte hace siete años a la calle a derrocar a un dictador al grito de justicia social y esa justicia social no ha llegado no pues como explicaba muy bien a Ramón pues los salarios son bajos los impuestos son altos el nivel de vida se ha disparado sea el coste de la vida se ha disparado pero decirlo desde la gasolina al para las mandarinas no costaban hace un mes Un Un Dinart hoy cuestan tres dinares no que es casi un euro o no el tipo de mandarinas y esto pues repercute en las esperanzas de una población muy cansada después de siete años

Voz 0874 13:06 la población cansada y la población joven porque los jóvenes han sido el motor de muchas de estas primaveras ellos sienten como que les han robado la la revolución que la revolución de alguna manera esa disuelto

Voz 6 13:17 sí totalmente yo ayer estuve hablando con unos cuantos de ellos y consideran que yo sí que fueron los grandes protagonistas de la revolución los que la la la fuerza de choque contra la dictadura pero ellos me decían ayer que los ladrones siguen en el poder que los ancianos recibiendo se a los políticos del antiguo régimen siguen en el poder y que aquí no ha cambiado nada que tienen libertad de expresión muy bien pero que la libertad de expresión no ponga

Voz 1791 13:44 este descontento hacia dónde crees que se va dirigida hacia una un reforzamiento de las posiciones que piden democracia o hacia las posiciones más próximas al salafismo

Voz 6 13:56 pues es un es una buena pregunta allí y en un momento muy delicado porque yo no sé si será el salafismo pero sí que hay una añoranza incluso los jóvenes más combativos pero si no es amplios sectores de la sociedad de quizá con Ben Ali con el dictador vivíamos mejor yo me encontraba aquí personas que deberían que me han dicho que la democracia no funcionará nunca en el mundo árabe y la gente trabajadora e que lo que buscan es un dictador indicador benévolo dictado a respetar e incluso desde aquí no sería murieron Fidel Castro

Voz 0874 14:32 que volvería lo que pasa es que Javier los jóvenes supongo que tienen pocas opciones pero entre ellas hay hay dos que son más visibles unas marcharse del país a otro lugar la otra es la que deberíamos temer también no Túnez aportado cinco mil yihadistas el yihadismo se puede convertir en algo atractivo para ellos

Voz 6 14:51 sí sí sí lo lo lo lo ha sido es de cinco mil yihadistas más que ningún otro país en el mundo estos jóvenes miran mucho a Europa sueñan con con Ibiza con con Amsterdam y unirse a a Canadá y entonces eh ah no ve ningún futuro para ellos aquí en Túnez y es verdad que en estas condiciones el mensaje yihadista sobre todo en el interior y en el sur del país que ha estado tradicionalmente margina avisado son regiones muy pobres que dependen de la minería donde no ha llegado para nada al beneficio que que tuvo en su momento el turismo pues aquí en esas regiones sí que mensajes yihadistas tienen un sentido no lo que también es verdad es que el Estado tunecino estado muy encima de los radicales Mi encima de los imames en las mezquitas predicaba el el salafismo más violento y que cada vez hay muchísima vigilancia policial entonces yo creo que cada vez del terrorismo está más arrinconada es el dos mil quince que hubo estaba oleada de atentados que acabó con el turismo pues no ha vuelto a ver otro otro golpe

Voz 0874 15:52 es interesante este comentario que tú reproduce sí que están tan derrotista nuestro de decir que la democracia no funciona nunca en el mundo árabe claro si si esta revolución de alguna manera ha funcionado pero ahora no da el siguiente paso que es lo que están fallando las instituciones los políticos porque no se pone en marcha un proceso de transición pseudo democrático

Voz 6 16:11 bueno pues es que yo creo que como me decían estos jóvenes los en los que tenían el poder durante Ben Ali Tino que esa bien telar que alimentaba pues a la administración pública y también a las empresas privadas pues es la que sigue intacta y estamos asistiendo por parte del Gobierno conservador que cierto tiene el apoyo de los islamistas pues a una justificación de la de la dictadura e intenta blanquear pues las desde las torturas a las detenciones ilegales e intenta la lucha contra la corrupción es bajísima ahora empieza eh pero pero es muy ha sido muy baja lo ha habido gente importante encarcelada allí hoy todavía vemos como para acceder a un trabajo en la Administración pública pues pesar de sobornar a un funcionario no hay ninguna transparencia en el acceso a los puestos de la Administración y en nuestros países árabes en Túnez es uno de ellos la Administración es el primer empleador es muy importante para que estos chavales pues puedan acceder al mercado laboral y esto no se está produciendo siempre desde ahí está frustración porque hay un inmovilismo una de una casta de una clase dirigente de una élite que que no no no no quiere reformas

Voz 0874 17:27 Javier Mas de Xaxàs que está en Túnez corresponsal de La Vanguardia está haciendo reportajes para ese periódico lógicamente en ese lugar el aniversario de la revolución había un abrazo fuerte gracias un abrazo

Voz 6 17:37 un abrazo hasta luego

Voz 8 17:45 a usted hemos empezado mal

Voz 0874 17:49 el año Ramón con aviones de varias cuestiones que son muy deprimente en el me refiero a los ciudadanos que eso lo qué tal

Voz 1791 17:55 lo prefiero a lo seis años olvidado hablar de los niños que Estados Unidos tiene una tasa de veinte mil niños muertos antes de un año también una de las más altas dentro de la OCDE tiene que ver con lo que la la tasa de vacunación que es muy baja no se buscando algo mejor para la semana que viene bueno vamos a intentar buscar la mejor no es porque también poco de baño de realismo no viene mal no después también hay otros partes del programa que nos permite raíz los cómicos hasta la semana que viene

