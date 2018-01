Nos vamos de billares

Voz 2 00:00 sí

Voz 5 01:16 cuando fue preciso sumarse a este programa al escritor Javier Pérez Andújar yo creo que me hizo firmar con sangre que la selección musical cada vez que viniera tenía que hacerla él iría a veces pese que esto se me ha ido de las manos Javier cómo estás buenos días buenos días lo siento mucho

Voz 0874 01:30 te sientas no hay mejor canción para empezar el espacio va hablando de lo que vamos a hablar al fin y al cabo no

Voz 5 01:36 pues sí vamos a hablar de billares futbolines

Voz 0874 01:39 esta canción de topo resume muy bien el tema porque es como decía arreglamos el mundo delante de un futbolín

Voz 0779 01:47 lo lo quintaesencia hay fíjate que es universal porque claro esto es la el divismo vallecano de rock de de Vallecas en el que en ese sentido lírico del rock'n'roll esos grupos de Vallecas pero nosotros lo íbamos en San Adrián mi amigo Miguel Jesús sigue Nos mirábamos a los ojos diciendo estaba hablando de nosotros ese soy yo no si se

Voz 0874 02:08 sí que nosotros queríamos hablar de tuyo queríamos hablar de billares futbolines porque esta es una definición que nos cuesta mucho saber que distingue a unos de otros yo creo que en Barcelona llevaban de una manera de de otra no

Voz 0779 02:19 porque podríamos decir billares futbolines valga la redundancia

Voz 0874 02:22 sí exacto de esos locales en los que pasábamos pues una buena parte del día cuando podías pasarlos no no solamente hablar del local en realidad queremos hablar de de toda una generación

Voz 0779 02:32 sí de los usuarios claro que la generación de lo que significaba estar allí si ese de de llegar con un bueno nada más cruzar el umbral del fútbol y empezar a contar la parrilla que llevabas en el supuesto de que llevarán

Voz 0874 02:47 son muchas historias que tenemos por delante en algunas de ellas nos van a acompañar gente como bueno que escritores compañeros Javier Cercas va aparecer en algún momento el tuyo nuevos a la búsqueda de unos billares en Madrid quedamos ministro de Barcelona además

Voz 4 03:06 no no salió bien

Voz 0779 03:08 bueno es que si es que no era no era menos Villares era una era una bolera al mar

Voz 5 03:12 no lo digas no lo era era

Voz 0874 03:15 era era una búsqueda infructuosa nos habían dicho que era el único lugar de Madrid en el que podíamos encontrar lo que queríamos encontrar pero no lo encontramos si vamos a escuchar lo que me pasó cuando intentamos encontrar el suelo

Voz 5 03:23 cómo estás estupenda

Voz 4 03:26 estamos en la estación de Chamartín que huyó cuando venía aquí hace muchísimos años venía de las cosas una era una especie de discoteca que no recuerdo más llegaba Macumba en la que era muy fácil ligar no sé muy bien por qué Flores nombres si te lo daban ya hecho otra porque había unos billares pero aviones Villares de verdad ya lo que vamos a ver es una bolera es que ese de Villares todo en la vida

Voz 0779 03:51 es ponerse de acuerdo y el uso de acuerdo del lenguaje a lo que en Madrid llamáis Villares nosotros lo llamamos futbolines

Voz 0874 03:59 pero no sé si es lo mismo yo cuando te propuse hacer esto Javier yo quería rememorar un poco aquella sensación de del pequeño local de barrio en el que ha que nosotros llamamos Villares en el que realmente había dos mesas de billar que nosotros nunca usábamos porque saxo costaba dinero mucho más del que nos podíamos permitir pero en el que siempre había un par de futbolines en los que pasar la tarde con muy poco

Voz 0779 04:19 enero exactamente nosotros pero claro como había más futbolines que Villares porque de mesas de billar abrió un par pero de futbolines allá cuatro-cinco y un par de máquinas de millón de llamamos futbolines porque claro hablábamos mayor qué era ese local la la

Voz 0874 04:36 lógicamente salón recreativo o no pero no no se mantiene además bien espiritualmente lo que para mí era el lugar en el que me gustaría estar sino fuera al colegio por ejemplo

Voz 6 04:45 al lugar en el que me hubiera gustado pasar muchas más horas sin hubiera tenido aquí la clase era el lugar que sabías que estaba abierto mientras que tú ibas al colegio y había gente que había dejado de ir al colegio dice pasaba la mañana el desviar

Voz 5 04:55 es de repente decías que suerte tiene esta gente que ha dejado de estudiar

Voz 0779 04:59 era muy divertido era pero a mí me gustaba ir a mirar yo siempre creo que ido los sitios a mirar y me gustaba mirar era antes de entrar al cole iba justo a mediodía a la hora de comer entre salir de casa de llegar al cole incluso comía rápido para estar un rato antes en Los Villares y había momento que es una época que que claro a principios de los ochenta que mi madre no quería que fuera porque decía Caixa fumaban porros

Voz 0874 05:25 lo cual era verdad si era verdad pero claro claro aquello se convirtió pero no pases por esta calle que ahí venden por no pasa porque entonces no había manera de salir de mi casa porque pasar por la calle qué pasó

Voz 4 05:35 voy a prorrogar damos mira nos está esperando Josele Santiago nadie nuestras estrellas del rock y el fundador de los enemigos con palabras mayores mayorista más la Josele que tras José Javier gracias por venir cuenta a bordo Josele pues que el rock'n'roll es ser en persona y que no es una barbaridad bueno que está hecho de rock'n'roll como estamos ocho casi todos si nos va a contar sus historias de billares futbolines son matriz no

Voz 7 06:03 bueno sí la verdad que iba a mirar porque a mi se me daba fatal todo iba porque estaba Mis amigos sino pues no no hubiera ido y tampoco es que fuera una rata de Villar pero pero me cruzaba todo Madrid Pallardó pillar el donde vivo viva a unos billares que había en en el barrio Salamanca fíjate entonces tú hacías más fue más villas yo te digo estaba de Miranda al allí todo el rato porque ese pasaba la tarde yo me he ido allí los viernes sábados domingos y estaba allí mirando más de futbolín desde luego volví para mí era muy complicado

Voz 8 06:38 pero me contesté que qué abiertos dos bandos estabais los rockeros si los rumberos

Voz 7 06:44 sí ahí estábamos a la mano la a que había allí que había una especie de bueno esto echaban duro y suponía un equipo

Voz 4 06:57 esto no

Voz 7 07:02 sí bueno había discos de rock y rumba entonces bueno estábamos allí cómodos dos vascas distintas y bastante enfrentadas no caerán los rumbero a Le GAM pagan a los zapatos de plataforma Julito que niños

Voz 9 07:19 la melena lo pero reportas

Voz 4 07:24 valía

Voz 9 07:25 etc el bar de yo no por Rato

Voz 7 07:29 y nosotros queramos un poquito hippy otros porque todavía del punki eso yo habíamos oído hablar nada raro y bueno estamos enfrentados delante teníamos allí Alenia extranjeros nuestra si Guti muy Hendrix quiero que poníamos nosotros entonces esto eso será un boicot en toda regla

Voz 10 07:58 dio una fue unas pérdidas de otros grupos de rumbas que ha citado que tanto triunfaba en Madrid pero eran de Barcelona

Voz 11 08:05 los Chichos también pero todos los que eran Bordón cuatro yo

Voz 4 08:24 había que hacer consumición desacuerdo es estar allí no hacer nada es donde consumir Navy hablar los dos jefes allí controlando verá esto que pasa por aquí es un señor arrasando con paleto no con alguna pieza de algo o no a revés a veces los bulos a boicotear grabación me algo gordo pero Javier tú recuerdas en señor que regentaba

Voz 0874 08:59 sí en mi caso perfectamente un señor mayor con bigote muy mayor seguramente tendría cuarenta años pero me parecía que era muy mayor valor eran eran así en todas partes era un señor mayor

Voz 0779 09:09 incluso que podía ser un concesionario Aline que tenía concesiones como los estancos porque era un perfil muy muy de veterano de guerra sí sí señor combata mayor con mala leche dice y conmigo al puerto mucho

Voz 7 09:20 Alberto ahora bien cuenta que envió era lo Josefa se miraba por el ojo chungo pues pues

Voz 4 09:27 a darle con el mágico clínica sacarte partidas que tenía el mechero este de cocina Fava viento había una partida incluso te sabían empezaban a salir

Voz 7 09:37 bueno yo recuerdo con los rumberos esto

Voz 4 09:39 al final no nos hicimos amigos al final asumió la droga a bote pronto

Voz 7 10:07 los guerrilleros de Cristo Rey obedeció que nunca falte claro que paraban en la puerta sonaban silbato firmaban se metían para adentro y se ponía a repartir leña eso pues también unieron es acabamos bien

Voz 0874 10:19 un vuelo VI edición tenemos a ver si hay algún futbolín aquí en la en la bolera de la estación de Chamartín que es el único lugar en el que nos han dicho que a lo mejor todavía hay futbolistas de los antiguos

Voz 4 10:30 una bolera puramente americana sí sí que el futbolín tres puntos cero yo creo eh si es muy pequeñito es es bueno familiar vivía incluso que son de plástico los jugadores

Voz 10 10:47 qué quieres donde Valera es de familia monoparental Biel demasiado cómodo el banco tiene que ser de madera

Voz 4 10:55 te veré muelles a ETA porque clásico sin fraude fraude diciendo Josele Silvio utilizábamos la barra para pegarles de enfrente y es verdad que si fíjate que en este ambiente de la bolera han perdido todo el ambiente que evocaba al al venir hacia aquí la que aquí te dan aquí parece que no estés en la oficina lo BOC pocos y si eso es tener un lugar aquí vienes a pasar la tarde en un lugar al que viene esos nacional de oficina yo creo no fíjate que el ruido que hay es un ruido destructivo impide hablar sin embargo el ruido no futbolines era ruido amigo para hablar era muy bonito

Voz 12 11:49 Ello del metal el tacada de

Voz 4 11:52 de la pelota con la máquina cuando cantaba con toda

Voz 10 11:56 el amigo me daba mucha labrada también porque si no hubiera habido hacer ruido que por todo no vaya pero humanizar al azar porque cuando volando máquina de el millón stripper cantaba lotes Kuntar gira Hart se manifestaba de una manera suelta horas era muy humano todo

Voz 4 12:19 bueno bueno se mostraba unas cervezas pero este es nuestro ambiente no es absoluto esto Lycos del Antiguo Testamento eso me Gomorra del nuevo texto

Voz 11 12:51 viento estoy demasiado para nosotros

Voz 4 12:54 José

Voz 7 12:56 por ejemplo que dejaban la hora viendo con su gorra su bolsa estuvo así y Arrabal un polvorón rodó hombre claro yo llevo uno para luego para María

Voz 11 13:05 dándose parecen nada el ambiente de los futbolines no a mí no me ha gustado nada es una como te dio una una pagoda una una una mezquita capitalistas

Voz 0874 13:17 esto es lo que dice Javier porque como es una volea la gente se quita los zapatos y le ha parecido muy religioso entrar en un sitio en el que los zapatos estaban por el suelo

Voz 0779 13:24 se me ha un acto de los futbolistas son los Villares éramos

Voz 4 13:28 los laicos tenías que dejan

Voz 0779 13:30 nada fuera es otro estilo otra cosa

Voz 13 13:33 gracias a estos músicos le falta lo que decías tú antes era muy bonito del azar y todo esto

Voz 7 13:40 que me imagino que pasa también Corbijn bueno seguro por los bares no pero yo voy con lo cual nos cerrar los futbolines que pusiera una tienda de muebles allí de te llevaban los pies te llevaban solos a a la puerta de la futbolines ya salía de casa de mi abuela aquí de repente estaba en la puerta de la tienda de muebles y más de una vez y más de dos me he encontrado con algún que otro parroquiano aquí también mirando hacia el portal diciendo pero como te dice qué hago yo aquí pues te llevan los pies solos aunque sepa que que lo han cerrado a mí me ha pasado eso con bares

Voz 4 14:11 también mucho más religioso que el hecho de dejar los zapatos sea la religión profunda era la nuestra donde va Paradores y lo demás tonterías un detallito liturgia bien no desde aquí las inicio

Voz 5 14:42 la decepción fue este a este paseo de Javier sí la verdad es que íbamos a buscar futbolines que nos encontramos

Voz 0779 14:49 los bolos además

Voz 5 14:52 veo si no se quiere era como una oficina en en

Voz 0874 14:56 horas de asueto no sé como una bolera para oficina

Voz 0779 14:59 estás que ve en teleseries y tú

Voz 0874 15:01 los podría haber descrito mejor yo yo de siempre habría pensado que tú leyenda tus libros series más de bibliotecas que de Villar eso de futbolines

Voz 14 15:10 yo no

Voz 0779 15:12 yo era otro solitario como como los rockeros sabes como lo es Josele Santiago que saca discos absoluto

Voz 14 15:18 a un grupo también mi mundo era

Voz 0779 15:23 los libros era Tintín y a los futbolines iba a estar con mis amigos no estar en el futbolín porque un solitario siempre quiere estar con amigos iraquí importaba yo con mis amigos iba todas las partes a las vías al río yo lo voy a los futbolines pero pero la cabeza lo había dejado en mi casa con mis cuenta

Voz 5 15:41 nos todos tus tebeos de tus tebeos el contacto otro día

Voz 0874 15:46 yo yo no sé de esto les contábamos había había

Voz 5 15:48 riesgos poblando los padres pensaban que había riesgos

Voz 0874 15:51 en todos los lugares y tenían tenían miedo de que de que yo que sé pues de que estuviéramos demasiado cerca de las drogas por ejemplo no pero tú tú dices que no tenía miedo a tener miedo

Voz 0779 16:01 sí es que es otra manera de de ser claro que daba miedo lo que pasaba pero como daba miedo pues no te daba miedo que te diera miedo era anormal del miedo que formaba parte del paisaje de del tono que claro que era peligroso yo era peligroso de algún modo criarte en y fuera de de la ley por decirlo de una manera peliculero

Voz 5 16:25 pero ir a la biblioteca que es lo que hacía yo de chaval no garantizaba nada porque los libros son tan peligrosos como los futbolines en realidad siempre sentido que a día un paralelismo entre lo que hacía

Voz 0779 16:37 a mi primo Quini que quiero mucho y es que sólo hablaba yo mucho con él porque mis amigos y de ese decían bueno así metían en líos no chaval de Formentera en quince años se mete en el lío como Dios manda ahí yo claro era más tímido no mete no me metía en líos estaba leyendo pero sí que me decían tú cómo me veían pero me en la vida tú cuando seamos grande será nuestro abogado no hay dos caras de la cárcel se fijarán hoy en realidad claro Le en ese sentido pues igual les sede no les he defraudado porque yo como abogado no los hubiera garantizado nada que has hecho bien haciéndolo pero sí que he sido fiel a ese espíritu series compromiso acumula

Voz 0874 17:19 mucho más no con en aquella película decía mi

Voz 0779 17:21 el cliente acababa de ser ejecutado llegaba en castellano era señor triquiñuelas exacto

Voz 0874 17:26 ya los billares lo mencionábamos en esa conversación que teníamos ahí al norte de Madrid también era una forma de no gastar el dinero que no tenías no daba aquella canción de topo de amigos de veinte duros los domingos era muy barato la tarde en Los Villares

Voz 0779 17:41 era gratis pero prohibió la solidaridad ahí había un ejercicio de amistad maravilloso porque claro tú llegabas al futbolín sin nada no sin un duro pero estaban otros amigos ibas a verlo pero luego te ponías al lado el que estaba jugando al millón y te dejaba un mando fíjate y eso era muy te deja una bolsa entera lo pero ya que te pusieran doy era bonito porque porque entre todos nos ayudamos bueno como todos éramos gente de pocos recursos pues ni ni siquiera era un acto de solidaridad era normal pues eh como era normal no tener hay también era normal tener un poco era nombrar invitamos a ver era muy normal todo

Voz 0874 18:20 lo anormal es no tener no era habitual por ejemplo puedes irte a otras partes de la ciudad porque eso requería gastar dinero de modo que no tener Javier que era una manera de quedarte atrapado en el barrio y no digo que eso sea malo

Voz 0779 18:32 no claro es que es no tener dinero era una manera de no salir del barrio pero es que eso lo he pensado varias veces y es que no tener dinero fue la manera de llegar al barrio porque si hubiéramos tenido dinero estaríamos en otros barrios sexo una cosa GERA y de la pasta base de todo no tener dinero pero pero sí claro en quedábamos allí pues como lo que decía topo veinte duro los domingos porque claro los domingos era no tenías ni para el autobús entonces lo te ibas andando al cine avalaron a otro lado o te quedabas ahí pues estirando las treinta velas que podían te podías aborten

Voz 0874 19:08 que era un era un espejo también de la sociedad de las desigualdades aunque cueste pensarlo pero cuando ibas a estas estas salas había varias clases sociales estaban los que jugaban al billar estos eran la bomba en verdad luego pueblo la clase digamos clase media que era el el futbolín y logros que están mirando solamente no crea como la clase más baja

Voz 0779 19:29 sí ahí se puede reconstruir la pirámide social que enseñan en el colegio sí sí todavía enseñan eso porque desde que empezaron enseñar a tocar la flauta no mucho más

Voz 5 19:40 la pirámide social la sí caricaturizar a él

Voz 0779 19:43 ya y y claro los celos los nobles eran los los adultos los que te mandaban por su cetro eran los que tenían al palo de Villar eramos el cetro Bebo las clases populares el campo el campesinado era el futbolín porque pasó de Alcampo en el campo de fútbol y luego estaba la religión que era la tecnología que eran los que los que sabía jugar a las maquinitas está de marciano la de tenis que acababa de llegar a los que jugaba dar flipa sí pero todo eso era era la tecnología a la religión y así estaban los tres estratos sociales y en realidad los frikis son nuestros nuevos sacerdotes los que saben de chispita es de unas chispas de de electrónica o de lo que se sepa es verdad que mira

Voz 0874 20:29 de hecho que si quieres vamos a hacer una cosa que no sólo hacer pero que igual hay gente que se siente poco reconocida en estos personajes que intuyo estamos casi interpretando no quiénes quiere contar esa historia de su recuerdo en esos Villares en esos futbolines tenemos un par teléfonos unos el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta y el otro es un número de whatsapp también seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve Si te sientes reconocido en esto que estamos describiendo bienes quiere contar cómo era su Villar pues a ver si tenemos tiempo al final lo hacemos porque tenemos mucho por delante de hecho con quién estuviste Ewing tuviste tu con con con Cejudo en Barcelona con con dos escritores de altura estuve con dos escritores de mucha altura esto Deco

Voz 0779 21:10 Javier Cercas que bueno ha sacado y va a decir que que acaba de sacar un libro los siempre acaba de sacar un libro pero lo trajimos porque ese acaba de sacar el mandar en el monarca de las sombras que es una historia de su tío del tío de su madre que a los diecinueve años murió en la Guerra Civil

Voz 0874 21:28 sí pero lo que no sólo hacer este tipo de cosas pero cuando le propusimos a hablar de esto en enseguida quiso sumarse porque tenía también muchos recuerdos que contar si lo trajimos porque tienen un libro que es la líder

Voz 0779 21:37 la frontera donde habla de sus recuerdos de oro donde novelista una una historia de chavales de un barrio marginal de de Gerona también vino Sabino Méndez que era pues el compositor de Los Trogloditas pero también es escritor llegue acaba de sacar un libro que se llama literatura universal pruebas sacar va a reeditar Corre rocker que sus memorias de rockero también estaba el dueño del local donde estábamos que era mundos informó la que es José es una tienda maravillosa llena de máquina de Jukebox de máquinas de discos pero también de vinilos de libros usados

Voz 5 22:08 estaba Conchi y fuimos a abrirte pasaba pues venga vamos a escucharlo

Voz 11 22:12 con bastantes llevamos ya

Voz 0779 22:18 a hablar de lo que estamos hablando todo el rato en este reportaje de de Villares eso cuando estábamos Madrid ahora estamos en la avenida Gaudí mundo sinfonía

Voz 11 22:29 a ver Sagrada Familia pero la familia está aquí

Voz 0779 22:31 sí lo de fuera es una construcción las familias son nuestros discos están aquí es una tienda de venta y reparación de las igual también venden vinilos el libro sí pro luego hablaremos con José el propietario estamos aquí porque de las aulas de las máquinas de discos salida la banda sonora de de lo que tu dices Los Villares pero en Barcelona le llamábamos dos futbolines

Voz 4 22:56 los Villar esconder a seis jóvenes todavía Weisz no sé si es bueno

Voz 15 22:59 claro que recuerdo después de actuaciones partidas altas horas de la noche mismo bares y pubs de de toda España con con apuestas importantes e ir recuerdo aquello como yo de mucho movimiento donde los billares los futbolines y el pin ball que también los abordaría el pin ball tuvieron su papel no

Voz 4 23:18 Javier estos viales estaban en Girona no

Voz 11 23:21 exactamente porque yo soy de ahí yo pertenezco como diría Javier yo pierdo el nacional de los bloques vecinos esas presiones tuya no a la intervención de los bloques claro yo sé de una familia de inmigrantes vivíamos en el en lo que en aquel momento el extrarradio de de la ciudad en realidad la frontera estaba marcada por un río y al otro lado del río yo no sabía lo que había no impreso nosotros éramos como privilegiados porque vemos esos chavales de emigrantes pero de clase media hubo gente que hizo al otro lado yo escribí una novela que se titulaba así que imagine que es lo que hubiese sido de mí si con catorce catorce quince años que es un momento decisivo verdad para todos conozco a determinadas personas era el lugar para conocerlas no otro si te llaman para otro lado pero ese no sé si vosotros desde la misma presión ese era el lugar donde estas cosas podían pasar yo yo era el empollón conocía lo que yo entiendo

Voz 16 24:15 pues metros eso sea que lo has dicho ya pues le falta cuelgan comentarios la como toda la carrera de Loquillo y Los intocables los Trogloditas de cualquier manera veo un detalle que nos pasa a los tres

Voz 15 24:28 es que somos de clase media baja de periferia pues hay que lo urbanismo extraño donde se mezclaban edificios con Campos

Voz 11 24:35 hay un amigo nuestro que es Eduardo Mendoza bueno a una entrada que queremos mucho me dijo un día una cosa es fantástica me dijo mira tú eres viejo cuando vas a un sitio y dices ves esto pues todo estará en campos ya a lo suyo

Voz 0779 24:52 yo también no sólo a mirar y a sentir peligro

Voz 11 24:54 no íbamos a jugar lo que pasa es que yo era muy malo siempre me quedaba de Secundaria si para a jugar pero yo fui poco ustedes decir que fui mucho si esa sensación de inquietud si la sentías y era muy atractivo no se y además se crea una especie de mito alrededor de dos de los delincuentes juveniles en aquel momento la explosión de delincuentes juveniles de bandas encontramos

Voz 4 25:17 las hubiese que no el que estamos ante una cosa que recuerda que ya El hombre que tenemos

Voz 11 25:22 los dos gramos las una aquí detrás de otra

Voz 15 25:26 ahí que casete ya que me recuerdan a los setenta y esa todavía cuando era más pequeño los sesenta esa sería la de pantalones cortos que la que yo creo que la observadas a altura lanzando un instante

Voz 4 25:38 el astur sus quiso eso eso eso es todo por conmemorativa de los discos de estas más antigua vamos a remontar real experto a ver que qué nos cuenta es José Hernández te llevas montos informó la sí correcto que es lo que tenemos aquí alrededor que hay dudas

Voz 16 25:55 en realidad desde el año cincuenta y cinco es una Jukebox Sami americana pero efectivamente aquí se llamaba máquina de discos era el nombre más común o la gramola a tal vez no claro era el barco de tenía que si máquina de millón efectivamente en todos los bares solía haber una máquina millón y unas Info Nola muy puesto al preguntar

Voz 4 26:14 verdad que el fútbol es un invento español

Voz 0779 26:18 cada país tiene un inventor del futbolín en España al invicto Alejandro Finisterre que fue un poeta hay un editor del exilio según Gallego poeta estuvo quiere exiliado a y cuenta que inventó el futbolín en Olesa de Montserrat en un hospital de sangre pero yo he visto fue

Voz 11 26:36 pólenes fuera de España

Voz 16 26:39 he y además cada país suele tener sus reglas pretende teníamos reglas hacíamos hasta molinetes y Del Potro mi época esto ya era lo de los gamberros de los de los futbolines te podían pegar a los empollón es lo esperado

Voz 4 26:53 oye José vive cosas por aquí todavía las cajitas de las monedas

Voz 16 26:57 exacto son las cajitas de recaudación son las que utilizamos para para luego pone las monedas y que

Voz 15 27:03 que la gente pueda pueda echar hay informó la que vaya con ejemplos de todas las que tenemos

Voz 16 27:07 sí de hecho las adaptamos por ejemplo esta que vamos a poner ahora esta sí que lo hemos mantenido con duro hay cinco duros como lo podéis ver aquí en algunos lugares donde coincidían rockeros

Voz 0779 27:18 veros acababan a hostias porque había duelos fíjate algunos ponían rumbas fui al rock'n'roll entonces acaban pero algo más que a hostias por porque algunos

Voz 4 27:30 sentían que se pusiera otra música juegos

Voz 15 27:32 además a los final de los sección Lahoud una a partir setenta y siete una curiosa mixtura entre yo recuerdo muchos fans de Los Chichos y los Rolling Stones pero todo junto que es aquella época Un poquito de la película que ya Sauras acordareis deprisa deprisa si si hubo de golpe una fusión no como como como de todo el lumpen sabes dónde Sánchez lo lo que era aquello la parte contra el poder y todo eso no está bien esa esa mixtura pero luego siempre

Voz 0779 27:58 tenía el pago que ponía Sandro ya la cara

Voz 15 28:01 te golpes borrazos disipar echando yo que el melódico no se como una reacción que era el enemigo contra esa especie de cursilería recuerdo la primera canción que dio una sinfonía hola fue Entre dos aguas de Paco Lucía

Voz 4 28:14 vale vamos a ponerle música a Javier del Pino qué os parece si iba tenemos máquinas que hemos conservado las

Voz 16 28:20 etiquetas de origen chocó podéis ver están traducidas Rolling Stones pone enciéndelo en vez de estar mía

Voz 11 28:27 puedes poner por favor cada cuatro

Voz 10 28:53 las partes bandas sonoras y nueve barrios si las células tú que fundía Sabino la duna de esa máquina tiene pinta de ser aparte de las antiguas aval

Voz 11 29:10 nunca habíamos visto en las y fue nula por dentro maravillosa es como el motor de un camión pero pero va con discos claro muy micro que son Singers no sé por qué procedimiento acaban en mujer arisco que parece el motor de un de un convoy del tráiler pero es maravilloso la mecánico hay otro rol jabalina todo lo buena persona decente a poder hacer en la vida a estas horas no lo que me estoy tú tú primero ha sacado un desahogo esta máquinas lecturas como es que las conservado por violaciones aquí

Voz 16 29:48 bueno en realidad me dedico desde hace ya doce años pero por ejemplo ahora mismo tenemos cuarenta y cinco máquinas estas las vende si vendemos alquilamos

Voz 11 29:59 vamos a escucharle de válvulas claro perfecto Sabino además creo que ya tenía un tema escogido

Voz 15 30:05 porque es un tema de la misma época de la máquina no y entonces veremos cómo los discos entonces estaban concebidos más paro máquinas como esta que para los equipos de sonido actuales que se grababa lógicamente no digital mente entonces uno tenemos una idea más el sonido real que daban aquellas canciones de aquella época con estas máquinas que por mucho que lo pasamos ahora por un ordenador y los filtros las exquisiteces del mundo digitales pero haberlo hecho bien

Voz 11 30:53 lo bueno datos selección musical he visto la canción que a mí me encanta como toco Miles Davis que suman de echa yo creo que nunca me he visto que esta Michael Jackson pero claro a Michael Jackson dos nuestra época para que bueno venga ya no lo está porque sería David Bowie o Robbins yo realmente lo con lo que que fue con los gritos

Voz 15 31:12 pues esta los Beatles aquí defiende

Voz 11 31:15 pues sí pero vamos a ponerlo fantástico

Voz 21 31:40 sí

Voz 5 31:47 Javier parecidas niños pequeños Javier Cercas Sabino tú mirando la máquina por detrás

Voz 0779 31:52 era muy bonita era como entrar en la cueva donde estaba el secreto de todo lo que queríamos saber era muy bonita

Voz 0874 31:58 siempre que tu yo Nos vimos acabamos hablando de música y entonces lo que hacemos siempre hay una banda sonora de fondo no

Voz 0779 32:02 porque tiene que ver con nosotros porque la música estaba allí donde estábamos nosotros estaba pensando una cosa que que el dándole vueltas salvo que hemos dicho en en el reportaje eso de ser de clase media baja Casares me en el fondo porque en realidad no éramos de clase media éramos hijos de trabajadores que luego acabaron en el paro

Voz 0874 32:22 ya está más cuando no sabes que eres de clase media baja tampoco lo eres no

Voz 0779 32:25 no es que no existe clase mes que es la clase no son ni medias ni altas ni bajas eres un pringao trabaja no traba

Voz 0874 32:30 y te quedas en el barrio oye sabes lo que ha pasado que está llevando muchísima gente con este tipo de historias pero tenemos una desconexión hay una ventana de tiempo en la que podemos hacerla así que lo que vamos a hacer y además tenemos dos invitados desde luego al que tengo yo sentado a mi lado te lo quiere presentar en seguida y quiero conocer aquí en tú tienes allí en Barcelona te vamos a parar cinco minutos solamente vamos a seguir hablando de esto con con testimonios muy muy curioso aspecto estará

Voz 23 34:08 imaginar por término Vidreres famoso que lucharán por Franco

Voz 16 34:12 no nada

Voz 23 34:13 Navarra porque hay una canción de barricadas el primer disco que dice en una línea o en mi colega estará esperando bombillas yo estoy de Muse recuerdos danesa decía billares había como ley también había veces impone que tengamos

Voz 5 34:35 sabía este mensaje me lo acaba de dejar Pedro de Murcia hay un montón de llamadas a ver si tenemos tiempo de meter alguna luego dentro de un ratito hay muchas cosas de las que tenemos que hablar además por ejemplo el hecho de que todo lo que estamos aquí somos hombres cosa que también me preocupa mucho pues la verdad es que un ambiente tremendamente

Voz 0874 34:50 masculino verdad

Voz 0779 34:51 sí pero también luego hablaremos con los invitados porque debe

Voz 0874 34:54 con tan han contado una teoría muy buena sobre las chicas en el futbolín pues mira yo te voy a presentar a mí tú me presenté gente mira si tú quieres hombre de rock el rock también tiene un mundo aparte mitológica que es la trastienda no sí cuando vas a un concierto siempre de los bailes aparcados esa gente que monta y desmonta los escenarios no hoy piensas también un poco como subí

Voz 5 35:15 ya cercana digamos a al artista pero tan lejana de la artista en su actividad cuando pues aquí en la SER

Voz 0874 35:23 hemos a una serie de personas que hace un poco ese trabajo cuando hacemos el programa fueran pues por ejemplo Francino que mañana se va a Galicia como escuchábamos ahora hay un equipo de gente que va antes que montar el escenario que lo tiene todo súper preparado qué es lo que es muy eficaz Iker hace su trabajo de manera maravilloso y a mí me parece de manera mágica casi no porque nosotros llegamos hacemos el programa en el teatro y luego nos marchamos pero alguien monta alguien desmonta alguien hace que todo aquello son de muy bien y en la SER hay una persona que te llama Rafa Meneses a que todos conocemos coloquialmente y cariñosamente como el pelos no sé si lo sabe pero si no se lo voy es decir estamos llevando a de escuchas Javi de toda la vida es un heavy es un tipo si te digo que es encantador no me quedo corto expresando cariño que lo tenemos todos como Esther Rafa buenos días

Voz 2 36:11 hola muy buenos días bien bien como bien bien muy bien muy bien

Voz 5 36:13 muy nervioso Berrondo preocupe razas estos

Voz 0874 36:16 la radio de alguna manera no

Voz 5 36:20 cualquiera sabe tú sabes que te llevamos el pelo no la la foto de whatsapp o puedo decirlo en público y no pasa nada y uno no sabía porque la foto de whatsapp estás montado una Vespa desnudo Espino el vecino pero todavía hay clases no Pino es tiros sí sí esto es una decisión

Voz 2 36:40 ideología e me me dicen un pueblo hay de de Talavera de la noche al lado de Talavera San Bartolomé de las Abiertas Si me gusto Davis te viene la pusiste ese dato Intur Rafa por encima de todo es un heavy no sí sí no me gusta mucho vamos siempre la siempre siempre tengo en la furgoneta siempre con los viajes siempre me llevo ya ahora ya Mi pen drive plano cambiar disco supondrá para ponerlo todo legal si se si todo legal su repertorio favorito

Voz 5 37:09 es

Voz 2 37:11 pues bueno siempre suele llevar a Barricada la verdad ahora cuando ha dispuesto desde el primer disco ese suele llevar a Barricada Iron Maiden por supuesto Halloween Jude as rock de los ochenta sabes exceso en los to rock

Voz 5 37:24 y al cabo no

Voz 0874 37:25 la contigo vamos a hablar de futbolines pues este Rafa

Voz 0779 37:28 a Rafa Javier Javier Rafa encantado ahora mira yo la verdad es que estaba pues en el barrio lo primero que sorprende es que no se puede ser buena persona sale buenas personas son los que usa carísimos pues bebido con amigotes de toda la vida

Voz 5 37:47 a ver el Tigre el Tigre pues es un señor

Voz 0779 37:52 Mayor que tiene sesenta años ahora cero que los decir a los cincuenta y uno lo decidió dar el paso adelante montó una banda de punk rock ese llama la ruge van claro es el tigre porque la banda ruge tal y es un colega pues de la Trinidad nueva pero él dice que el máster lo hizo en la Trinidad vieja pero no el máster

Voz 5 38:09 que lo diga él y Eli el motor del tigre

Voz 24 38:13 bueno es un mote su nombre de guerra bloqueo bueno ahora buenos días a todos por invitarme a este coloquio tan tan emotivo

Voz 0874 38:22 los futbolines

Voz 24 38:25 bueno el mote de el Tigre viene un es un poco largo bien es precisamente una palabra que en el no en los barrios sabes que al váter Ziama Tigre

Voz 0874 38:37 es serio no o de narices eh

Voz 24 38:39 en la anécdota muy buena todos teníamos un camarero lo explico un poco rápido en la bodega asalto que bueno la es una bodega que abrimos en el año dos mil dos en Barcelona muy conocida que además también sobre todo culturales no teníamos un camarero holandés que hacía poco que estaba ahí y hablaba un poco español además amigo vinieron unos amigos del barrio del Borne pero de lo no del Borne pijo de ahora sino el Borne de toda la vida el el barrio Barbie o no preguntaron que dónde estaba el Tigre total que el holandés pensó el Tigre pues será este dice el tigre está en casa viendo Barca porque yo estaba viendo al Barça

Voz 5 39:19 entonces ahí viene un poco viene hacinados en nombre artístico erais a Rafa como como me refiero a ti

Voz 0874 39:29 sí como Tigre a mi desacuerdo con

Voz 5 39:32 te hablo contigo te digo eso eso es normal correcto vale vale me va a costar mal yo te rojo y no no es necesaria pero a lo que consideren conveniente Rafa y Tigre erais

Voz 0874 39:44 carne de futbolines vosotros también hay billares

Voz 5 39:46 no

Voz 2 39:47 sí yo vamos yo estuve en juego iba a Los Villares en Madrid íbamos por lo hemos seleccionado Villares fue en la época que yo estaba eso menos empecé en el instituto y eso pues no iba mucha clase llevamos padres ya no lo saben bueno yo soy solía faltar bastante iba a él era malo eh esto que decirle al futbolín eran muy mal pero siempre hemos juntado con uno bueno ahí ponía el veinte de la tarde conel pues

Voz 5 40:14 no aguantamos soy un par de horitas Dios pero pero no por la tarde no la tarde entera convento

Voz 2 40:20 se comente brillos así se aguantaba la tales porque bueno te si eras un símbolo juntáis cuando jugaba bien no había Dios que te echara que bueno estuvo buenas buenos recuerdos la verdad osada debe hay a unos billares en Oporto y eso vamos en Carabanchel Usera Itu Tigre

Voz 24 40:40 pues prácticamente apostadores decirlo

Voz 0874 40:42 sí pero no norte

Voz 24 40:45 seguramente idéntico porque era esto nosotros jugamos por parejas normalmente las parejas ya estaban formadas eran o parejas de hecho ya no y hasta que no te tiraban del futbolín pues pues la verdad es que de ahí no salida de la gente iba entrando iba metiendo pesetas en aquella época a ti te pasa vas pues la tarde o la mañana del domingo después de venir de el cole babor prácticamente era era como era tuvo único hobby no un tema que yo quiero comentar y que me ha hecho mucha gracia cuando has hablado tu de que nos ahora de las mujeres en el futbolín no precisamente yo es algo que quería comentar yo todavía sigo jugando al futbolín bueno tengo un futbolín en el local de ensayo a veces pocas veces me he enfrentado a mujeres pero la verdad es que con las mujeres que me he enfrentado cuidadito eh porque verdad

Voz 5 41:35 por eso también ha sacado un poquito viejo uno Tigres tienes que renovar un poco el vocabulario eh bueno es que

Voz 24 41:41 este vocabulario es el vocabulario de la Trinidad

Voz 5 41:43 en total la última vez ahora que jugué con

Voz 24 41:46 es una chica que es una amiga mía que se llama Ana Del Moral bueno era increíble no sea un nivel es decir no dejaban los puños vamos no te dejaban irrespirable económico

Voz 5 41:56 pero estaba tanto sabes el el la calidad digamos como jugadoras de las mujeres sino el hecho de que esos locales fueran santuarios de varones hay que decirlo y de hecho fíjate nos han llamado entre las personas animando a muchas mujeres así que vamos a hablar con la primera días que Llanos de Albacete Llanos cómo estás buenos días

Voz 25 42:14 hola buenos días Javier

Voz 5 42:16 de futbolines Si de Villares

Voz 26 42:18 eh yo era de futbolines yo ya no soy yo ya tengo una edad bueno yo no juego pero bueno es si es que a ver es que al estar escuchando vuestra experiencia de

Voz 25 42:30 con los futbolines yo recuerdo cuando hemos pasado muchas horas en los futbolines y cuando salíamos del Instituto íbamos con nuestros amigos fuimos de las primeras chicas que entramos en Los Villares de Albacete en los futbolines que la cae Concepción imagino que alguien se acordará y chicas que entramos a todo chicos equipos al principio yo creo que aspiraron así un poquito raro pero bueno luego ya empezamos a formar parte de de aquello y lo veían todo muy normal muy a gala que éramos las primeras chicas que habíamos entrado a juzgar a los futbolines con nuestros amigos eso siempre lo hemos sido muy como muy a la no

Voz 5 43:09 eso sí se sabe es que ya no es un es un techo de cristal donde los haya enhorabuena por haberle roto un beso fuerte

Voz 21 43:17 muchas gracias a vosotros

Voz 5 43:19 a Rafa algún altercado en los futbolines te pegado con alguien hay que decir otra cosa que tengo que matizar que estos radio es que Rafa es heavy tiene aspecto de heavy entonces uno piensa que ha visto

Voz 0874 43:30 volcado en no sin un cierto pasado pero no como como los que visitan las buenas personas como decías había

Voz 2 43:36 hombre si había altercados yo nunca estuvo implicado en ellos pero vamos si así había llegó venía a veces la policía esas pero yo no estuvo en ninguna verdes

Voz 5 43:49 ha prescrito el delito que se ha prescrito si estás contando cómo que no

Voz 2 43:53 no lo vamos yo hago yo lo único me acuerdo una vez así pues Puyol Villar era era malísimo jugando con un compañero Antoni me acuerdo que dejó después en la cagué vamos Si perdimos la rabia rompió el palo de Villa y el dueño casas digo hay que me echaron del diario ya entonces ya no me dejaba mucho entrar

Voz 5 44:19 en la lista negra de Villar del último ya siempre pagaba la falda sabes el gran fenómeno de urgencia con siete Álvaro desde Cangas como estas Álvaro buenos días

Voz 27 44:32 hola Pino un placer nunca hablar contigo es la primera vez

Voz 5 44:35 pues mira te Morrás bronquios

Voz 27 44:37 Paul ahora bueno me pillas haciendo repartiendo ahora repartiendo que

Voz 5 44:42 me prensa pero esto se hace todavía

Voz 21 44:45 sí sí a ver yo un nada él

Voz 27 44:49 el setenta por cien días reparto porque al reparto a todas las teorías

Voz 5 44:53 esto hay que documentar algún día eh porque ya deben de quedar pocos con moto

Voz 27 44:56 Juan cuando quieras fin ya te digo yo que el recuerdo tuyos

Voz 5 45:01 Millares es como estaba

Voz 27 45:04 no alemán un digamos la memoria todo esto como estaba en en este estaba a las maquinitas de los y esto es lo que instantes los jefes y los rumberos te pues había las máquinas del millón que estamos futbolines en el primer piso había Los Villares que había tres millones dos con las tres bolas si uno de meter agujerito ese era para la clase alta realmente por el poder económico los vigueses aparte bueno que los que iba bastante malo y bueno en efecto que les daban a las bolas y todo del billar

Voz 24 45:36 mira cuando empezamos bueno nosotros

Voz 27 45:39 las agujerito es que sea un poco más fácil vamos usan los tanto ridículo viñedo es que había después de los futbolines separados por una red dos pimpón

Voz 5 45:50 sí eso empezaron a entrar después no

Voz 27 45:52 sí parece que refiere que también veías a la gente a dar respeto y todo el Falling nosotros seguimos dejamos de jugar distinta sabía parando sin parar no sé si saben lo que es supongo que si nosotros sabemos pagando sin pagar para darle a la pelota que había alguien arrastrar clavaba en algo en cuanto cogió las pelotas pero yo sin parar para que digamos lo que era un poco más complicado pero bueno recuerdos muy bonito realmente Álvaro Gracia

Voz 5 46:17 es un abrazo nunca hace el pino hasta luego tú Tigre me sigue costando pero tiene también algún recuerdo dígame algún altercado

Voz 24 46:26 bueno él estaba pensando cuando hablamos de altercados ayer atribuida había altercados por todo no era exclusivamente del futbolín normalmente no nosotros en el fútbol de allí de Trinidad nueva que es donde yo empecé a formarme con diez años que estaba justo delante de lo que se llama el bloque amarillo que eres un bloque que hizo Carmen Amaya para atraer a gente del Somorrostro entonces incluso allí ponen el futbolín no había ningún altercado la verdad es que no como comentaba antes íbamos éramos gente bastante fija solíamos ir por parejas si cabía un futbolín que era estaba como reservado metafóricamente en horas creo que estaba mejor cuidado y es donde jugaba a la gente que tenía más nivel y entonces si te encontrabas algún chaval por ejemplo más joven que estaba jugando en ese momento le dabas la peseta más otra peseta para otra partida gratis se iba otro futbolín porque había nueve pero la verdad es que altercados nosotros no en los futbolines lo hemos tenido en vieja tampoco

Voz 0874 47:27 Rafa echas de menos aquellos locales

Voz 2 47:29 pues la verdad que es un poquito si esa me me ha gustado estuve poco tiempo ya te digo porque estuvo cuando el Institut y luego unos añitos después iba a si cuando ir oiga entró nada época del final ochenta entro ya te pega del bingo ya lo Ferrando

Voz 15 47:43 pusieron Bin Wise al si Zidane bingo que barbaridad dice ya sesenta

Voz 2 47:48 insultos ya y la Copa se había ese al que yo iba a otro más abajo que era como ahora lo que comentáis ante más de Villar Villán sabes de Villares de se debiera

Voz 5 47:59 si te pones a pensar no fue mal yendo a los fútbol mesas en la SER

Voz 2 48:02 sí sí sí la verdad estoy un poco pero bueno que no es más eh no no no no está mal que verdad

Voz 5 48:07 malo eso estamos la verdad no no no estamos mal no no no no no la verdad que bastante bien no gays

Voz 0874 48:12 delicia además trabajar contigo con ese ese como digo

Voz 5 48:16 hora de montar y desmontar los escenarios conocemos el programa

Voz 0874 48:18 ahora sí que Rafa gracias por venir un abrazo fuerte y te veo no sé cuando hagamos el bolo fuera o te veo por aquí por los pasillos si te vas con Francino Galicia no

Voz 2 48:25 no no voy a al larguero al larguero donde si en Sevilla el martes

Voz 5 48:30 tú que ya estás en la furgoneta cargante ahora no tendría que estar cargando está cargando corren luego Rafa un abrazo luego ir a José Luis si el club cree que gracias por tu testimonio

Voz 24 48:41 muchísimas gracias a vosotros llega tanto abordar los dos cabía

Voz 5 48:45 Nos vemos pronto Javier esto que te pongo de fondo solamente para fastidiar es una venganza en toda regla hasta luego