Los kilitos de más de Broncano

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:16 en un lugar de la Gran Vía buscando la noticia las reacciones de la gente se encuentra nuestro mejor reportero el mejor periodista que tenemos en otro sitio está David Broncano cómo estás

Voz 0470 00:28 qué pasa bien metido me han metido existe la verdad es que por un momento pensaba que iba a hablar ibas a hablar con respeto digo joder me voy a poner en mí me va a valorar a poner en mi sitio pero

Voz 3 00:38 si tú misma dices que eres el único no periodista de la SER y sin embargo mira lo alto que has llegado lo cual dice mucho de otros

Voz 0470 00:46 oye gritar porque Nadal juega muy agradable en la verdad cuarenta y dos

Voz 3 00:51 Nos intercambiaban mensajes a ver quién estaba más abajo no

Voz 0470 00:53 si es que pasa una cosa porque piensa que es que claro todo el mundo cuando luego vine aquí a joder la que te has librado la tormenta que ha llegado ahora Nueva York yo era como pero como la que me liberaba pero dónde os creéis que a la gente le importa tampoco que nada que no se imaginen que sí

Voz 1 01:08 viene del norte llega a Canadá sólo es noticia si toca asiento oye has probado alguna carne rara en Canadá y no no te creas no

Voz 0470 01:18 no no no no probado nada me intenté intentó probar el alza y el el Reino canadiense si los hubiere pero es que está muy bien dejaron no se dejaron es que están muy protegidos este año además será el ciento cincuenta aniversario de los parque natural nacional ante un lado algo así yo iba con mi clásico palos eh Mi palo de Alcer si no me dejan utilizar

Voz 0874 01:40 no sé por qué los hará todo lo más humano que es de de que hablamos esta semana por cierto

Voz 3 01:46 hablo como te vale vale vale vale por lo de vale vale vale ya

Voz 0470 01:52 sí admite para dos en tu caso por una por una vez me gustaría empezar las entrevistas nuestro trabajo de campo no con la gente sino con la aristocracia empezar hablando contigo en no sé si tú ha rebajado por el peso o te has puesto el apoyo sabes cómo que no lo toco cuántas puesto un poquito Javier un poquito otro Folha

Voz 3 02:12 pero fue un tuit tuyo tenemos un metabolismo muy ahora

Voz 4 02:16 deciros si si no es nuestro caso pero dicen parece que es el caso no de mucha gente

Voz 0470 02:21 yo no he ganado he ganado cero gramos y eso que Mi dieta en la montaña es la opuesta es lo que siempre dicen de comer de más a menos osea fuerte el desayuno y luego en la cena un yogur claro con estas en la montaña es al revés yo durante el día me como un sándwich y una barrita de cereales por la noche puré de patatas una cabeza de animal a lo que entre no lo que entre sin embargo aún con esas no

Voz 0874 02:47 entonces actuar podrías hacer no solamente el trabajo de las entrevistas habituales sino un trabajo puramente visual echando un vistazo ahí en la Gran Vía

Voz 0470 02:55 es decir cueste más bien cómo va

Voz 3 02:57 está como un de vino pero yo tengo eh

Voz 0470 03:04 si quieres durante treinta segundos vale

Voz 3 03:07 vamos a ver un carrusel dietético

Voz 0470 03:11 hombre gracioso atención atención dentro de la esquina asoma uno va como un ternero cuidado

Voz 3 03:20 vamos a hablar de si la gente se pone a dieta después de ganar esos tres o cuatro kilos de más de ocho y bella

Voz 4 03:25 el país en las páginas de opinión hay un artículo muy divertido de Rubén Amón sobre los gimnasios

Voz 0470 03:30 pero es un buen poema eh

Voz 5 03:33 sí sí buena pluma y y ahí

Voz 0874 03:36 ya que saber si la gente se arrepiente de haber comido demasiado dando por hecho que han comido demasiado no

Voz 3 03:41 entonces claro ten cuidado porque

Voz 0874 03:43 igual alguien se siente mal por ser elegido

Voz 0470 03:46 no entrevistas yo me las arreglar para que no parezca que estoy haciendo una Escribá

Voz 0874 03:51 no claro porque

Voz 0470 03:55 no vamos a ver algún perfil

Voz 0874 03:59 pues se está poniendo en bandeja

Voz 0470 04:02 bueno ya ya ya pero sin un perfil dentro de que buscamos gente que igual se le haya pasado un poco la mano con el pienso

Voz 3 04:09 la gente en la que tú te imaginabas encontrarte en el gimnasio vale como arrepentimiento personal dígame vale vale vale no

Voz 0470 04:16 vale bueno aquellos chavales que yo creo que Hola no puedo preguntar una cosa

Voz 1 04:20 no

Voz 0470 04:21 te puedes decir que no para que se vea que estoy hablando con personas que no me no me apetece contestar a una desgracia si cada hasta luego pues la gente que buenísimo sí sí hola de puedo hacer una pregunta a quién cómo estáis bien cuántos años tienes doce Javier entregarle puedo preguntar no se le ve la cara de nada

Voz 3 04:44 sí por un poquito la casa junto

Voz 0470 04:46 junto a de dónde venís no de hecho todos es tu madre nuestro tu representante madre vale porque está todo Rato metiéndole vale pero de dónde venís aquí de Madrid tengo como que no

Voz 6 05:00 no del rastro has dicho que venimos

Voz 0470 05:03 ah bueno osea soy de Madrid Benissa en concreto el rastro ademas Cascorro muy buen rato lo de los mejores de Madrid vale estamos preguntando por la gente que de Navidad gane unos kilos y luego tiene que hacer dieta espontaneidad entonces vuestro caso no no lo has no han ganado kilos no unos simples más tengo igual has yo cero dieta de la dieta Itu yo he comido lo justo pues en la dieta a día de hoy de un niño de doce años pues chaval porque aspecto aspectos chavales

Voz 7 05:36 es variado porque un niño normal no va a estar pensando ahí en la dieta adelgazar y todo correcto pero claro curas Le legumbres

Voz 0470 05:46 pollo carne estuvieran no existe este año no existe no voy que tú seas consciente de tu condición de niño tú sabes que eres un niño y desde fuera dices soy un niño no voy a estar muy bien mira ya

Voz 7 05:55 ya han que a mí no me gusta pero en las verdoso que sea yo las com

Voz 0470 06:00 cuál es la que tenía hacen trabajando judías verdes de haberle Se lo peor porque porque entrena entrenar un poco porque rebotes no me hago fritos que es lo peor que lleva la judía verde ya nada que no les gusta huevo frito así sí es que yo no sé si si un niño se tiene que poner a dieta pero alguna vez has dicho voy a recortar un poco las Panteras Rosas voy a comerme sólo tres boticas al día es es si algunas desde que a nivel bollería industrial que te estás tapando en un día normal a diario un bollo nada más tiempo en plan rellenos de chocolate ya está bien de chocolate y cubiertos de chocolate y luego todo en una bolsa de chocolate no tanto no

Voz 7 06:46 yo admito que de pequeño se quedó muy fuera no

Voz 0470 06:49 de pequeño cuando era

Voz 7 06:51 se hablando de si tengo doce ahora seis años

Voz 0470 06:55 de seis a tres años te ponías reponía te de Dori todo sirve Panteras Rosas común demostrarme a llenarme ahora recuerdas esa época como tu etapa azul no puedo trece Babas

Voz 0874 07:05 ya

Voz 0470 07:06 lo recuerdo todo el mundo ha tomado crees que algún día volver a esa época pincharse bollos

Voz 6 07:12 puedas es que sí pero bueno para eso estoy yo que no

Voz 0470 07:17 porque lo que no te cortas tu Dios soy digamos que tú no eres el mejor ejemplo para tu hijo en cuanto a bollo no que no que no madre en sí que igual un poco al al al doblete un poco dices mama eh dos Donuts rellenos de crema ya son suficientes para para desayunar tu madre ese ría ya apoyar una aparece como como los dibujos animados vale pues oye muchas gracias disfrutar del día hay muchas gracias feliz año igualmente no parecía que tuvieran hace años el sistema no pero no hacer la la cara la tenía de niño eh

Voz 3 07:52 cuando el mensaje eran de su edad no no no no no

Voz 0470 07:55 llevaba de hecho un poquito ya el primer atisbo por eso creo que ya tiene mote chaval porque tenía carné muy infantil el primer atisbo de vivir Cotillo vale y cuando de Vigo Trillo I es cuando gana

Voz 3 08:06 conciencia es verdad pero no hemos no hemos averiguado nada es que yo yo creo que ninguno de los dos se corresponde con el perfil

Voz 0874 08:12 hemos buscando me parece eh

Voz 0470 08:15 no no te veo ahí te veo estás en el de estas en el epicentro si te parece voy a voy a hacer porque hecho toda la entrevista sabes que ahora Carmena ha ampliado la zona peatonal sí sí pero lo lo que ha ampliado no es acera es un es un terreno asfaltado dice el ganado a la calle el ex carril bus el ex carril bus y luego los taxistas vale entonces voy a hacer las entrevistas por la Gran Vía sí

Voz 3 08:37 no me la radio piten a David Broncano por favor

Voz 0470 08:41 lo que quería hacer hacer sólo entrevistas en el en el trozo de asfalto pero ya era otro que bueno pero de aquí a Cibeles sólo hay un señor que está en el trozo de asfalto viendo entrar a ver si quiere hablar conmigo hola me puedo hacer una pregunta discúlpeme

Voz 0874 08:56 que no no si yo no estaba para bromas eh

Voz 0470 09:02 sobre él quiere es que ver mantenga en el asfalto a ves que no falte muy poca gente personal os puedo preguntar una cosa muy rápida para el paso de cebra no se puede intentar intentarse pero me dais un me dais un ciclo de pasos de cebra para preguntaros ya esa puesto en verde me parece hasta el siguiente verdes Bengasi vale venir juntos al poner juntos en una especie de semicírculo para que pueda atender a todos el de dónde venís en Palma de Mallorca Mallorca estoy de vacaciones aquí bueno hemos venido un día solamente como un día cunde hoy y más que espectáculo al Teatro aportan las máquinas quita cool el de Forever King of Pop de Michael ya eso es bueno ya lo he visto no esa tarde que emoción pero estoy nervioso no le gusta llama Michael Jackson que estoy un poquito más

Voz 3 09:49 pasar el tema de los otros pan bolis

Voz 0470 09:51 no me dice Javier del Pino desde arriba pero no quiero para quiero crear polémica entonces la bienvenido a hablar de Michael Jackson nos estamos hablando de cuando en Navidades te pones ya sabéis sabes gordo y luego tienes que cubrir esos mediante un ejercicio aeróbico tremendo en vuestro caso no mineral o por lo menos en el mio no suelo ser de mucho comer mi grandes cantidades se te va la mano con las cabezas de agosto la verdad es que no que te ríes un poco así como a se me daba un poco más sé en qué porcentaje de masa corporal ha ganado desde el veinte de diciembre al siete de enero

Voz 8 10:40 pues posiblemente nada nada porque vamos quemando sobre la marcha eh si por temas de trabajo como menos

Voz 0470 10:49 muchas horas de todo esto me esto no interesa porque es el adelgazar mediante la mente el trabajo como si fuese es Karl Marx raro raro sí

Voz 9 10:58 el cuarto trabajo cocinero como cocinero y eso te evita comer sí

Voz 0470 11:04 estas dos días es fruto buenísimo eh tú lo sabías que era cocinero tu novio con sí si ya te pasa es que está muchas horas en cocina trabajando y a veces no tiene tiempo de rebajas todo el tiempo para comer aparte de estas dos rodó con comida adelante no te apetece comer en algún momento para las eh sí de vez en cuando lo que dice es que aparte también a nivel aeróbico te mueven mucho pero los correcto pues el término exacto pero eso depende lo que es un pero lo cómo no en el mundo gastronómico depende de un gordo de la forma que tenga pudo así profundo de Redondo pero Lon pues oye yo ya estaba pasado el ciclo de semáforo os dejo el club seis muchas veces por el Consejo te has hábitos Javier también dejó que hasta luego el consejo que se destila hecho este chaval mallorquín es que para comer menos de rodeado de comida Poul Diego muy pues eso

Voz 5 12:03 en enero claro un humo

Voz 3 12:06 jefe del Consejo de instalación de Caja Madrid Rodrigo Rato y otros testimonios si ya te camina hacia la radio cuando te cambias cuatro pasos pero bueno es que el asfalto es inhóspito pues sí que hay es que es que los que somos de Madrid nos cuesta mucho pensar que que nos permite ir por ese carril

Voz 0470 12:26 es verdad cuando te has pasado porque cuando te crías en pueblos en la calle el asfalto es como una hacer igual todo pero en Madrid estamos mentalizados de que el asfalto lava

Voz 3 12:38 claro que para para no ese carril siempre ha sido para Esperanza Aguirre y poco más claro de poner un pie a tropas

Voz 0470 12:45 para que se un autobús al ciento doce

Voz 3 12:49 cuando ves a alguien que pueda ser objeto de un poquito de criticar a Quique que tú les pueda sugerir que a lo mejor debería pensar que sabes que a mí comprar por ejemplo comprar un libro para adelgazar vale sabes

Voz 0470 13:00 yo te muy luego problemas en faltar ofender a la gente está siendo cogiendo gente mal porque esas porque no las no la hay hay una especie de gente muy atlética admiten que cuando otras veces aquí hay un señor hola te puedo hacer una pregunta cosa que si una actitud bastante abierta ante el extraño que soy yo

Voz 0874 13:19 es un buen comienzo

Voz 0470 13:21 me han dicho sí bueno dime qué pasa cómo te sirve sonadas solidaria estamos hablando de cuando en Navidades siete se te va la mano un poco con la danza y luego tienes que reducir la mediante una actividad física es tu caso

Voz 1 13:35 sí aquel aquel pero

Voz 0470 13:40 te he visto un poco no no no a línea dirá

Voz 0874 13:44 bueno es tú me entiendes

Voz 0470 13:47 tampoco estas también

Voz 1 13:50 entonces por qué medios

Voz 0470 13:52 es hacerte con ese extra de proteínas que es ingerido en Navidad

Voz 3 13:55 que no se nota

Voz 1 13:57 sólo pensando en hacerla bueno ojo estoy pensando una cosa sabes que el cerebro cuando el cereal

Voz 0470 14:08 lo quema también necesitaba una energía eléctrica pues

Voz 1 14:11 el ataque más demasiado mi cerebro si tú está muy corto

Voz 0470 14:13 cual si tú está muy concentrado y menos hablar en la pese a pensar mucho en temas filosóficos profundos tu propio cerebro que más grasa

Voz 1 14:20 hablando con la clave no sé

Voz 0470 14:22 si tú empiezas a pensar en el nihilismo en la Historia de España en cosas serias

Voz 1 14:28 tú crees que yo voy a pensar que todo es que como la que además no soy español porque no montones de París somos franceses un grupo nosotros es que ya se no suena no la francesa en francés se tienen que trabajó mucho a la escuela y tú yo yo que lo que en la escuela la cosa es que teniendo

Voz 0470 14:54 hombre claro pues no contra otros claro yo he estado de trabajo en la escuela de los tres a los dieciséis años que también el estar aquí

Voz 1 15:00 que lleva desigual de los tres dieciocho ahora no pero pero

Voz 3 15:06 pero que insinúa estamos hablando

Voz 1 15:09 no sé hablamos hablar de de la Gran Vía de mango de este hombre está loco volvemos totalmente no supongo tira hablaban de lo que queremos de comer al comer eso es desde el principio lo hizo ya demasiado temprano para comer ahora

Voz 0470 15:25 dice que creía que te preguntaba cuándo empezar de

Voz 10 15:28 para proteína

Voz 0470 15:30 había Javier era era eh

Voz 3 15:33 sí pero Leandro un francés

Voz 6 15:36 con lo cual

Voz 0470 15:38 ahora es claro no hablar del acento andaluz

Voz 1 15:41 pues mira de francés con lo que puedo tocar que me dices tú que estoy hablando de

Voz 0470 15:46 no te lo he dicho a aquellos a sufí pero con acento andaluz

Voz 1 15:49 en dichos sufrí pero quiero hacer un andaluz no he dicho Anne-Sophie para hacer gol andaluz hubiera dicho Ausàs sufí coño alojaba deja que no

Voz 0470 16:02 yo no yo no te voy a retener porque ya te te sea yo puedes despedirte diciendo en francés en el asfalto es inhóspito

Voz 1 16:13 Luis es perfecto muchas gracias bien como te cadena e la que pone aquí no las conoce la cadena

Voz 0470 16:24 en Mozambique no

Voz 1 16:28 ah vale pues nada pues todo nada

Voz 0470 16:31 de radio no cadena

Voz 10 16:34 de ahí

Voz 1 16:35 yo me tengo que hay Dios donde me la cama arranqué quedamos nada

Voz 3 16:40 adiós

Voz 11 16:44 no

Voz 6 16:47 no

Voz 0874 17:03 hay un estudio reciente es junio de dos mil diecisiete que alerta sobre un treinta por ciento de la población mundial que tiene problemas de sobrepeso solas de sobrepeso cuando una persona tiene un índice de masa corporal entre veinticinco y treinta si es mayorías se habla de obesidad directamente para intentar ayudarnos con esos kilos de más que acompañan después de la Navidad algunos hemos intentado buscar a la mayor experta que hay en este país en nutrición anda si es Ángela Quintas cómo estás Ángela

Voz 6 17:32 hola diez

Voz 0874 17:34 no podemos desvelar aquello de la que tanto hablábamos lo tengo encima de la mesa pesa como kilo y medio y que ha expresado el libro es si las recetas de adelgaza para siempre firmado por Ángela Quintas en las la perilla pone tras el éxito de adelgaza para siempre que no adelgaza como puedas Le puse Ángela Quintas nos descubre las recetas del método que ha cambiado la vida de miles de personas supongo que la idea surgió rápidamente al se vendía también el libro sacar un libro de recetas no

Voz 0187 18:03 claro sí para complementar un poco el otro porque es verdad que la gente nos preguntaba vale si tengo el método pero las ideas no quiero comer solamente filete de pollo a la plancha

Voz 3 18:11 claro te escuchaba nadie y luego a Burque

Voz 0874 18:14 la el método Ángela Quintas es jamón de york con él pensaba que no salía de ahí para que hubiera tres ideas claro hacías tú las recetas te lo has inventado

Voz 0187 18:24 es decir casi todas son mías son cosas que yo hacía en casa que probaban mis conejillos de indias y luego bueno hemos hecho algunas pequeñas modificaciones pero casi todos son receta

Voz 0874 18:34 Smith están están bonitas además eh hay que decir bueno luego hablamos un poco de las fotografías porque lo esto pero son son maravillosas

Voz 0470 18:42 hasta aquí Javier la que basarla a seguir además que iba como acompañante un grupo muy grande Leo se quito que no sé por qué no donde iban es que no entiendo nada esa persona

Voz 0874 18:57 el están a la escuela si se refería al colegio lo que estaba diciendo es que él no como tú si había aprovecha sus años en el colegio

Voz 0470 19:05 vamos con porque ellos me estás ofendiendo

Voz 0874 19:08 porque me lo estaba pasando muy bien pero siempre alguien está ofendido

Voz 0470 19:11 para defender me que ya veces jamás cortar dentro de León director para que pueda contra otro León

Voz 3 19:16 oye David David

Voz 0470 19:18 dónde está Ángela Quintas claro es que como está en el sitio era todos los invitados librarme un Angela

Voz 6 19:23 qué tal te encanta coger peso coge lo que te mira

Voz 0470 19:26 pues vaya pedazo te lo digo en serio la gente pensará qué problema tiene un tamaño como de como de cuartillas esto será una cinco edad esa es una cinco no fue decir que es tuyo siempre

Voz 0187 19:38 no sé qué tamaño tiene la hoja

Voz 0470 19:40 qué qué escritor no sabe el tamaño de la mira mira mira lo vieja es una cinco premiados o cómo hago para que suene esto mucho vigilan el micro y lo y lo pongo la mesa eh flipa eh en Radio pura innovación que caen eh

Voz 12 19:54 de diez veinte centímetros

Voz 0874 20:01 es posible que sea la primera vez que esto se hace en radio

Voz 0470 20:03 no puede ser no yo he visto la última hablaron libro

Voz 3 20:08 no podemos seguir así que una hora entera sin sin abrir el libro

Voz 0470 20:15 meta pero el invitado la invitada quienes hoy es Ángela que sellado hoy pero lo mejor lo mejor claro la invitada Assange lo mejor de luego hablando de comida de menos Ángela ves esto que está aquí dentro es lo que es esta comida pero esto quién lo llama

Voz 6 20:34 combinada de las recetas del cuerpo

Voz 0470 20:37 porque es un libro de recetas para Ángela Quintas arriba si si las recetas de Gaza como pueden abrasa católico es el segundo libro oye planeta eh

Voz 6 20:47 hablando de no no no claro una cosa de volvió

Voz 0470 20:49 para no está impreso y en casa no Ángela no dinero te felicito

Voz 6 20:57 bueno no está mal mal claro la idea

Voz 0874 21:03 está pidiendo hacer un Paco Umbral

Voz 6 21:07 oye tú has tenido estamos bastante no

Voz 0470 21:09 esto no nos tampoco lo digo por el tacto nuca Anfil

Voz 3 21:14 no no está muy bien mira hay que decirlo receta una página una página aquí es problema Ángela vamos a hablar de varias cosas venga ya te lo voy a hacer de no no no lo voy hacer bueno si viene lo malo no es adelgazar verdad es fácil no lo mal es mantener lo que iba a veces no ha

Voz 0187 21:36 claro pero porque la idea es que tú cambios tus hábitos alimenticios si no eso no sirve para nada tú puedes hacer un esfuerzo titánico así decir voy a estar dos semanas comiendo yo qué sé lechuga pero luego

Voz 0874 21:46 pero y si cambias tu hábitos alimenticios para conseguir menos peso nuestra sacrificando tu felicidad

Voz 0187 21:54 no no tiene por qué porque claro

Voz 0874 21:56 qué le dice a mí me dices no puedes comer pan beber cerveza yo que sé pues sí

Voz 0187 22:01 claro pero la cosa está en hacerlo con moderación yo siempre digo si te apetece comerte una tarta de chocolate tal busco una tarta de chocolate que está hecha con ingredientes de calidad con materia prima de calidad

Voz 6 22:10 sí Disfruta la ciencia volante no sea comete una cosa que disfruta la pero lo que no

Voz 0187 22:16 no puedes hacer es que todos los días te coges una tarta de chocar

Voz 6 22:18 pero si te gustan las voy a usted Gustavo muy claros entonces hay no te enteras que cambiar

Voz 0470 22:25 sí esto es toque qué sentido tiene este libro para me pongo lo personalizan mi haciéndome como estandarte de una grupos hacia la gente que llevamos pensando pensando lo mismo quince años bueno me sumo ni bajo de peso

Voz 0187 22:38 a ver son recetas que pueden comprar libro pues compra

Voz 0470 22:41 te lo aprendí algo aprenderá sal

Voz 0187 22:44 comprenderás algo sobre todo aprenderá a hacer cosas sanas y que pueden estar ricas

Voz 0874 22:49 tú sabes que David no sé si decirte esto pero es conocido por los siguientes de este programa Chi cocina

Voz 0470 22:55 y con delante de verdad es cierto además pues a lo mejor ésa es la clave

Voz 0187 22:58 para que no te engorde

Voz 3 23:01 claro porque pueden es un espejo que este cuerpo hay que mantener

Voz 0874 23:07 oye cómo como las fotografías son maravillosas y cómo se hace para que un plato porque por más que preparamos platos en casa cuando cocinados cualquiera tú miras y es un desastre desastres a estar bien buena pinta pero no tiene la pinta que tienen los libros

Voz 0187 23:22 bueno aquí tuvimos una suerte tremenda porque yo cocinaba los platos en casa y claro no me quedaban como los de las fotografías pero luego teníamos una fotógrafa que era fantástica que solamente fotografiaba con luz día más o menos entre las once y las doce de la mañana como como comunes

Voz 0470 23:37 el renacido

Voz 0187 23:40 entonces se va en lo que hacía era eso cocinaba cocinados por la mañana hacia las fotos solamente con un natural las fotos no están retocadas que desgracia mal al cual pues había días que hacía malo y entonces no podíamos fotografía

Voz 0874 23:52 exigencias todas las exigencias estás diciendo entonces que las las fotografías que te mandaba Ángela eran muy malas nueva

Voz 13 23:59 el hombre buenos días Ángela hola Eva que pasa es que te mandaban desastre total daba una foto Chacón al fondo lo que haces salvo en las

Voz 0187 24:12 estos bueno bueno bueno porque las

Voz 13 24:15 con el móvil no pues nada porque no sabía el truco ése que acaba de contar de de buscar el momento adecuado para que la ayudaran como

Voz 0874 24:25 es fantástico ver las fotografías del libro es lo que pasa es que no son solamente en las fotos también es un poco lo que hay alrededor siempre hay como un instrumento de cocina de esos que siempre miras en las tiendas pero nunca compras belgas porque no sabes qué valen

Voz 0470 24:35 una mesa de madera si tienes que tener una casa inmensa

Voz 0874 24:38 para atender tantas cosas no se verdad

Voz 13 24:40 sí la verdad es que por suerte tengo una casa grande porque vivo en un pueblo entonces esto facilita bastante debiera en Madrid no no sería posible tendría que ser como es la mayoría de los libros que están todo el plazo porque

Voz 3 24:52 no está claro si buscase del pueblo en función de las horas de luz la orientación de la venda a Alicante claro oye el la peor fue

Voz 0874 25:03 por hacía que te ha dado Angela no será la de unos

Voz 3 25:06 bueno pues con salmón algo así no

Voz 13 25:08 no son es el pavo de ese famoso de cabeza hablaba antes

Voz 0470 25:13 que pavo cuál cuál es el pollo

Voz 13 25:15 que que han llevado a la sal

Voz 3 25:18 a la sal yo yo habría buscado nombre un poco mejor

Voz 0470 25:21 pago a la sal suena un poco consiste

Voz 0187 25:23 hacer embutido en casa ya te lo digo

Voz 3 25:27 vivo se viva entero tal cual

Voz 0874 25:30 a ver espera momento porque claro está es otra está sugiriendo que el la dieta consiste en no tomar embutido de de

Voz 0187 25:36 no lo quedamos es una alterna damos una alternativa para comer un embutido que esté hecho en casa que no tenga aditivos que no tenga conservantes y que este rico como sí sí pues es como se pone no es muy fácil se pone sal de horno pones el pago encima de Angela como soldado no es una sala especial que es una al un poco más gordas que se compra como tal no sea Gordon si sal gorda entonces pones una capa de esa luego ponerse encima tu pechuga de pavo de pollo de lo que quieras hacer lo solomillo de pago yo también lo hago a veces en casa luego ponemos encima mogollón de hierve citas y lo volvemos a cubrir otra vez echadas al baño un rato me me temo

Voz 3 26:09 se lo come si después de lo que está muy rico e intérprete

Voz 0187 26:12 quería Cinco Jotas eh bueno claro saber estamos comparándolo con los embutidos bajos en grasa

Voz 0470 26:18 comparado con la mortadela esa con actitud

Voz 0874 26:20 esta que y lo digo yo cantar amorosas la decisión

Voz 3 26:24 en la naturaleza y el verde yo no lo creo

Voz 0874 26:30 Hernández fotógrafa especialista en alimentación Eva un abrazo gracias sabes que mira vamos a hacer una cosa como te acuerdas que en el último programa que hicimos antes de Navidad quedó una incógnita sobre el origen de los huevos de verdad me remite con poco sucio

Voz 0470 26:45 estaban preñaos a no

Voz 0874 26:47 no podía haber esperado un momento a porque lo vamos

Voz 3 26:50 sí sí sí

Voz 0874 26:52 el caso es que vamos a vamos a hablar de huevos pero hemos una cosa es que Ángel me ha traído un plato de huevos preparados por ella

Voz 6 26:58 pero o eso dice sabe prometo

Voz 0874 27:02 competir contra un cocinero profesional que también preparar un plato de cubos donde están por ahí mientras es un restaurante escocesa a lo mejor mata el huso horario pero además la desconexión volvemos en tres minutos

Voz 14 27:33 a vivir que son dos días

Voz 3 27:35 Javier del Pino

Voz 0874 27:54 estamos con Ángela Quintas experta en nutrición y autora del segundo gran bestseller es una publicar en la última generación de este país hubo la creación del veintiocho no del XXVII del noventa y ocho y la de Ángela Quintas las recetas de adelgaza para siempre ir una de esas recetas para que lo apruebe pero lo primero vamos a hablar del producto que te pasarte

Voz 15 28:15 Javier Javier una cosa hombre he venido corriendo desde casa cuando he escuchado que ha presenta un libro de recetas porque yo con mi durante tres meses solo jamón

Voz 16 28:25 pero ahora es imposible no otra

Voz 6 28:29 a no no puedes hacerlo de otra manera como es súper bonito huevos huevos los huevos mentira

Voz 0874 28:39 conste que conste Manuel que vamos a pasar por alto el tema del jersey

Voz 0470 28:43 pues mira que yo me llevo seis arraigados

Voz 0874 28:46 sí sí porque hay riesgo se pero si este precioso

Voz 6 28:49 es yo digo nada yo sólo digo que no todo lo que me mareo y la tú opinas lo mismo yo estoy con ellos lo llevé a Versión española

Voz 0470 28:56 llevo una especie de trenzado en en vertical blanco y negro pero como con Diagonal

Voz 17 29:00 les es decir luego ochenta Se pueden representar en prime time

Voz 3 29:02 me entonces en esta es decir ese ese ese jersey

Voz 6 29:05 cada borracha

Voz 0874 29:08 Ángela que son los huevos

Voz 0187 29:12 en cuanto al pero

Voz 3 29:14 semanas hemos dado para bueno pero a ver qué me lo he preparado

Voz 0187 29:17 en el cuerpo el huevo es el cuerpo germen nativo producido por los Obi paro

Voz 3 29:22 este texto David no le ha respondido

Voz 0470 29:24 el cuerpo germen nativo si está preñado no no no no no se puede estar preñado

Voz 0187 29:30 producido por los obispados

Voz 0470 29:32 está preñado no no ninguno no nunca está apresarlo tú no

Voz 0187 29:36 de hecho en la mayoría de las granjas ni siquiera hay un hay gallo

Voz 0470 29:41 están sale a la calle un esto esto con lo cual dudo que ducha me acuerdo que mi pregunta era son los huevos que no podemos la menstruación

Voz 3 29:47 la gallina esa fue la pregunta que no hacía falta es verdad que me he acordado ahora es que las cosas me vienen ya sé que en este estudio no hay ventanas y tú no sabes si esto es

Voz 6 29:58 una vez que hubo desprenden no se puede comer

Voz 0187 30:02 a ver me imagino que al principio se podrá hay hay culturas donde sí se comen que es muy bonito en el pollito nosotros aquí nosotros aquí no no lo comemos lo tuyo es con lo que has hecho lo que he traído yo no he entrenado yo con otras cosas

Voz 3 30:17 quiere decir que está muy bien preparado por eso dudo mucho que lo haya hecho agenda oye que me levantar súper una mujer súper desordenada si es un desastre ya lo hay quién lo lea no tiene índice Halle páginas al revés

Voz 0187 30:31 sí sí me levanta súper pronto para hacerlo

Voz 3 30:34 para hacer eso sí promete prometo como como sí sí

Voz 0187 30:37 no pues son huevos cocidos y dentro llevan el tomate atún queso batido

Voz 0470 30:43 como introduce esto dentro de la huevo pues

Voz 0187 30:46 claro por debajo encerrados no por debajo tienen un agujero

Voz 6 30:50 dado la Gemma

Voz 3 30:55 Joaquín iluso acaba la yema con una cucharita y luego ahí rellenan de tenías que haberte inventado otra técnica a ver se lo da a comer a la gallina eso

Voz 0470 31:07 los tres huevos por ejemplo que el juego de gestación subrogada con atún

Voz 3 31:10 que alguien que quiere adelgazar debería comer en que en una comida entienden

Voz 0187 31:15 esto podría ser por ejemplo un primer plato tres huevos y además además es que mayoritariamente pronto pero es que eso lo tiene clara no tiene Gemma proteína cuando las mezclado no

Voz 0874 31:27 en el caso y esto qué hiciste con las pero qué pena de ella

Voz 0470 31:29 o sea Gemma se quedó en casa donde antes hablamos

Voz 0187 31:32 me preocupa pero están están un vaso es lo que quiere es decir como en Basora donde la dejaste la yema pues ahí en casa en un bol deberá cocido tampoco es que ya sí que yo me entra estaba cocida la yema vale y eso es la grasita no eso jugar entonces no tiene este no tiene Gemma pero lo hemos hecho sin Gemma

Voz 3 31:50 al promete que no tiene jamón eso no tiene

Voz 0187 31:52 no es que me lo tiene atún no doy crédito tiene atún salsa de tomate que también la receta está en el libro tiene una salsa que tiene queso batido en mostaza que también está en el libro vale el huevo y luego un poquito de salmón por encima y lo que he hecho ha sido sacar la yema con una cucharita ir rellenando lo por dentro

Voz 0874 32:11 con mucho cariño Ángela ya las seis de la mañana verdad

Voz 6 32:13 cincuenta y siete y veinte si tengo que decirte

Voz 3 32:16 al final es como dices tú te avisan tarta de chocolate sin chocolate huevos sin yema se ve en embutidos engañifa claro si así claro que la vida tan triste

Voz 0187 32:27 pero lo que está muy rico que necesite

Voz 3 32:30 no no lo sé porque frente a eso los huevos que ha traído Roque Bureij ya tienen de todo

Voz 17 32:35 Ríe acaba de lanzar una sonrisa

Voz 3 32:38 Aldaz Roque es dueño del pub escocés vaya

Voz 0874 32:40 a ver cómo estás Roqué buenos días qué tal Miki Roqué porque tiene muy poquito que escocés te el Lander tú te escocés tienes poca cosa que tengo muy poco si no tengo yo más de hecho si tienen mejor

Voz 0470 32:52 pero intuye parece un poco de las Highland de Sudamérica pues si no te viene bien de Sudamérica

Voz 3 32:59 de las Highland por eso lo verdad

Voz 0470 33:01 cadena de la Taula

Voz 0874 33:04 no llevan esos huevos has traído

Voz 3 33:05 pues Eto'o Webo llevan simplemente también un huevo cocido lo cual si usamos Ángela claras y la yemas bien como mira de reojo a dos si usamos la yema este Iván recubierto con un picadillo de matanza la que tienes que decir adiós a nadie de matanza pero espera espera que no termina ahí

Voz 0874 33:26 Lozano

Voz 0470 33:27 sí matanza pero que también se puede hacer con salchichas sí sí sí platos típicos que también una matanza también porque no todo es matanzas sobre matanzas sobre mojado

Voz 3 33:38 vale y luego eso que se que hacéis lo rebozado is rebozado es que en el nuevo con Gemma no es bueno vale Iván no y luego luego fritos no hace efectiva

Voz 0470 33:54 ah pero son dos con muchas calorías que lleve muchas es huevos dentro huevos fuera por medio matanza

Voz 3 33:59 no no definir así hablemos de la salsa

Voz 6 34:04 que lleva salsa también ha subido el colegiado

Voz 0470 34:08 poquito esa esa tarta era sí pero con esto pero con con con medio huevo esto conquista sonando de nuevo con esto es lo que les arma

Voz 0874 34:18 esa selva Sasa llevar dentro huevo o es

Voz 3 34:20 a las altas no lleva o no eso sabe si lleva huevo no vale bueno cuántas veces y parece ver ya le ponemos una buena cervecita en el restaurante Se llama High Ander cuántas veces habéis usado el infartos que tenis eh

Voz 6 34:40 no no no no nos aquellos nadie muertos no

Voz 3 34:43 eh agenda que tienes que decir a esto y lo contentos que están en el paro no además de ese de ese frente a ese pobre lector

Voz 0470 34:50 eso es lo que estabas pensando que al pan Hyde Lander entra un ciudadano instale un cliente leal

Voz 6 34:59 yo estoy encantada aquí

Voz 16 35:01 este Pávez como la puerta que ya de lluvia de estrellas y ahora hay con todos vosotros

Voz 6 35:09 no hay que haber negocio para todos

Voz 0470 35:11 de hecho creo que ha pegado carteles

Voz 6 35:14 desde las puertas regalamos Ángela

Voz 0874 35:17 oye escocés no porque sea escoceses entonces porque el negocio

Voz 18 35:21 sí sí sí es así en materia de negocio donde precisamente se es bueno para seguir un poco la misma línea Hay hiciera un poco diferente de todos los paz típico que son irlandés

Voz 0874 35:31 lo que pasa es que bueno si no se escoceses es un poco hasta bueno digo yo que os estáis haciendo un poco o dejando llevar si no no no no

Voz 6 35:45 no te gusta porque tú silencia les dejan de decir que ha sido muy veo dentro pero que esa tu le quiso es muy lindo

Voz 0470 35:53 es que eso no vale Roque paletos y otro leamos y tú te callas

Voz 16 35:56 claro claro claro yo doy juego no claro quedamos te desgraciada la audiencia acuerdo

Voz 3 36:02 David tiene que decidir ahora entre el cielo

Voz 16 36:05 lote rock

Voz 0470 36:10 está claro que cuando he visto lo luego de Ángela antes al entrar ha dicho Juan que llamando Agustín Brands pero sí que me apetece mucho así domingo media mañana pero traves que recibiendo lo otro picadillo envía directamente por por el por el hijo de Zeus vale

Voz 3 36:26 bueno primero yo no sé yo creo que con la II va a caer muerto así piezas de Angela

Voz 0470 36:33 Angela cómo se consumen porque vienen encima de una pizarra es pizarra pizarra o pizarra guiño guiño

Voz 6 36:40 no es buena

Voz 0470 36:43 pero este momento aguante otra vez me permite Javier que vuelve a poner el micro

Voz 0874 36:47 ante no

Voz 6 36:50 yo creo que ahora Pizarro y los libros

Voz 0470 36:57 el Oporto van a mitad pero como sea busco como te quiero

Voz 0187 36:59 es pequeñitos de los siete te caes

Voz 3 37:02 no no mira el truco por debajo a por aquí está cómodo que partí para ver

Voz 0470 37:06 cómo está claro el relleno no por debajo es como una nevera por detrás eh

Voz 3 37:09 pero bueno lo voy a partir por la mitad

Voz 0874 37:13 no vale que hemos puesto en en en Twitter fotos de ambos platos para con los oyentes también elijan si visualmente no sé con qué vamos serían

Voz 0470 37:21 me voy a comer la mitad del juego de Angela claro ya es un poquito el sabemos que tenemos aquí

Voz 3 37:25 claro

Voz 0874 37:26 no hay a ese centro de poco la falta

Voz 0470 37:29 por razones que ignoro no se me hasta cubrir luego me voy a poder hablar durante unos segundos pero que con mucho huevo para amigo

Voz 6 37:37 nunca no sabe

Voz 5 37:45 pues bueno

Voz 0470 37:49 Javier cubriendo un poco menos

Voz 5 37:51 se que forros

Voz 0470 37:54 tengo que decirte que este era mi plato favorito de niño pero cuando ganas por nostalgia Stone yo estaba triste de niño que era nunca pero cuando ya se bien sí cuando alguna de por ejemplo habían quitado en Canal Sur un capítulo de Bola de Dragón es lo más triste me ponía en la vida será ella mi madre mamá estoy triste han luego rellenos imagináis así lo que hasta muy bueno está bueno pero tu madre varía seguramente luego aprovechando la yema mi madre echaba Gemma si me promete es que no lleva pavo no iba a despertarle cuento me alegra nunca pensé que estuviera terminada vamos camino Un plato mío que está bastante bueno fíjate al círculo lo que yo pensaba que me gustan más el tuyo pero es que ha sido probarlo me he traído a mi infancia en Norfolk va a ser complicado pero cuando te llevan no porque no es una carencia gastronómica sino

Voz 6 38:40 de recuerdo

Voz 0470 38:42 claro una compra una competencia sentimental a ver pasa Mel tú

Voz 6 38:48 pues que vayan a favor dependía la madre y cayó

Voz 0470 38:51 explicó me comenta que entonces ya tendría que comer

Voz 3 38:54 nada de eso déjame explica para quienes no hayan visto en Twitter una foto aquí el huevo duro ocupa como el veinte por ciento es el ejemplo Hemopharm una cuna de rebozado si me ve como sus cerdo tuviese un hijo es un huelga aquí lo paradójico es que te ese plato

Voz 0874 39:11 lo más importante sea huevo

Voz 3 39:12 yo creo que deberíais terreno nombrarlo rebozado se come

Voz 16 39:16 hombre vale no no es plato está hecho el un poquito duro para comerlo pero me probarlo

Voz 0470 39:23 por qué barbaridad más en estos días

Voz 3 39:26 poquito esa visita

Voz 0874 39:28 así que te tienes que ir a más

Voz 0470 39:31 la villa fuentes basa esta casa corriendo ya está ahí voy voy

Voz 3 39:35 es muy difícil mantener ahí está claro es Horrillo yo estoy leyendo ahora

Voz 0874 39:41 ahí está tienes que trabajar un poco más la arquitectura del

Voz 0470 39:45 que te no no no no me pongas una matanza personas lo que le vaya sí

Voz 6 39:52 ajá Gorrín

Voz 5 40:05 yo estoy comiendo en un secuestro e hicieran secuestrar sí es verdad es que

Voz 3 40:14 vamos a ver a ver David no me recuerdan a espera tú fíjate lo que te enfrentas ahora Ángela has compartido mucho lo que tú has aprendido con Ángeles haciendo de todo

Voz 5 40:28 Roque Santa bueno

Voz 0874 40:32 es difícil decir que no a Roque de decir que no

Voz 3 40:34 porque que esto tiene todo lo que un ser humano desearía

Voz 0470 40:37 todo a nivel de animales muertos van ver tantas veces huevos premiados porque es que bueno no sé que no he dicho que estén M comer pollito dentro lo puesto que tenga más más propio de ciervo es efectivamente

Voz 3 40:52 entonces que elegir entre Angela que es amiga que me recuerda mi infancia claro y elegir entre en

Voz 0470 41:00 el vino es que no puedo porque lo emotiva frente a lo

Voz 0874 41:04 Carnero Ángela jugando esa carta la escogió bien eh

Voz 3 41:09 me gustaría dejarlo a dar un empate yo creo que una cosa compensa la otro claro si un día con Messi eso claro es una cosa durante todo el mes siguiente que

Voz 16 41:18 lo lo de Ángela es sano y agradable

Voz 0470 41:22 y lo otro es pues eso da dan una obra fue a la Pachamama Roque Bureij ya que es dueño del paro

Voz 0874 41:27 escocés de Highland gracias Roque un abrazo

Voz 3 41:30 pues aquí Ángela Quintas

Voz 0874 41:32 las enhorabuena por estas recetas adelgaza para siempre menús fáciles variados saludables sólo me queda leerla

Voz 16 41:40 le le le del código de barras

Voz 3 41:43 el diecisiete noventa y está muy bien de precio está bastante bien para las fotos que lleva qué suerte con el y tú te quedas no cual yo me voy no

Voz 0470 41:55 pero me permito llevo el plato de rock que llevo sí sí si no lo llevo debajo el brazo eh