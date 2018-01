Burque se pone cachas

Voz 1 00:00 el grupo jo Manuel Burque

Voz 0874 00:12 en este dos mil dieciocho la programación de A vivir también camina con nuestro drama quién es Manuel Burque con algún relato de treinta hay muchos añitos en crisis Chaves que me he dado cuenta

Voz 1378 00:25 cree que si tú dices tu edad en tacos ya eres mayor no sé si lo dices en años tantos años me suena no claro pero se puede decir tú no dices tiene veintiún tacos nadie dice eso no cuando ya dices tacos ya estás ahí pues yo ya puedo decir tacos verdad pero he cambiado Javier ya no estás deprimido yo no no he cambiado porque eso es que mi madre el otro día me hice les dije que me sentía un poco mal dijo eso es cosa tuya que eres un hipocondríaco por la radio por contar aquí toda mi vida ya piensa que su gestión no claro entonces he decidido cambiar es decido cambiar voy a ser más optimista porque esto no puede ser Javi así ponme un poco de música épica Conan por ejemplo ahí Javier a partir de ahora ya no me volveré a casar Claris sería una persona optimista eso es la trama de la segunda temporada de mi radio reality burka

Voz 0874 01:20 no no me voy a creer porque te conozco ya lo suficiente que no te vayas a quejar ni siquiera un poco

Voz 1378 01:25 te lo prometo que no me mira de hecho he abierto un contador de días sin estar enfermos sin estar enferma se llevó el dos mil dieciocho no cesa enfermo nunca son trece días catorce diez catorce trece da igual estoy trece catorce días sin sin estar enfermo en plena invasión lo iba a decir

Voz 0874 01:43 pero me sorprende mucho enhorabuena toma un poco de

Voz 2 01:45 a ver por favor hoy en Burque al cubo cómo crear un Burke dos punto cero

Voz 0874 01:58 lo primero no tiene mucho sentido suena un poco raro y además una una versión de Burke es suficiente

Voz 1378 02:04 lo que no que no que todo mejora con las actualizaciones excepto el Windows noventa y ocho que será impecable debieron dejarlo ahí tú te das cuenta de que el Windows noventa y ocho eso de hace veinte años si es veinte años quiero llorar Javier pero ya estás montando dramas entonces si quieres yo no sabe es otra cosa que parece de ayer pero que ya tiene unos cuantos años no sé cualquier aleteo

Voz 3 02:27 sigue aumentando el para

Voz 1378 02:29 dos años bueno no lo he hecho para tolerante que se es del dos mil dieciséis algún día tendrá veinte años si tú lo recordará siempre y pensarás en mí pero páramos con los dramas yo Javier me he propuesto renovar me me he bajado mi propia actualización soy el Burque ahora mismo soy Burke dos mil dieciocho con más alegría y un cincuentón cincuenta por ciento mantienen Maite

Voz 0874 02:51 Burque vista por te acuerdas de dos visto no hombre pues era horrible yo me considero más

Voz 1378 02:58 se sabe vale hijos cierra por ejemplo he yo de verdad no quiero llegar a los cuarenta siendo un cuarentón quiero llegar a los cuarenta siendo un veinteañero entonces si llegó a ser un cuarentón será porque la vida me apunta con una navaja Inma obliga a ser un cuarentón

Voz 0874 03:15 eres la primera persona a la que se le ocurre hacer deporte

Voz 1378 03:18 quiero hacer deporte si quiere hacer deporte ir sabes que jugó mucho al baloncesto Javier te lo contado alguna vez que todo alguna vez sí sí pues a mi me gustaría tener el rendimiento físico que tiene Ginobili con cuarenta años yo creo que si empiezo ya a los cuarenta tendré

Voz 0874 03:32 su rendimiento físico hay dos pequeños detalles unas juega en la NBA

Voz 1378 03:39 el está algo mejor digamos que no pero a ver ponte ponte que yo quiero jugar en la NBA yo técnicamente no podría pero yo quiero saber qué tendría que hacer físicamente para estar como Ginobili sea es decir al cien por cien de mi físico entiendes para jugar en la NBA no igual para darle una paliza a todos los que jugó Juan conmigo en el pabellón de Villaviciosa

Voz 0874 03:59 esa Pantoja esos treintañeros yo no sé si quiere decir Metropole hago su recorrido físico a partir de ahora y no sé si tiene mucho sentido lo que dice es llegar al cien por cien de mí mismo ayer Lavín ex entrenador personal a si nos puede orientar un poco o que nos diga cuál es tu techo si es que lo tienes ahí yo no entendía el dicho yo quiero llegar a lo máximo de mí me cómo estás

Voz 4 04:17 Javier buenos días hola muy buenos días cómo estamos feliz año a todos expliquen lea a Manuel cómo cambian cuerpo cuando se va acercando los cuarenta

Voz 0874 04:25 lo que pretende rendir como un chaval de veintiuno tú lo que quieres es de volverme a mi antiguo yo

Voz 5 04:32 bueno para empezar y lógicamente cuando ya nos acercamos a los cuarenta años pues bueno nuestro cuerpo fíjate deterioro físico pero bueno esto es muy relativo realmente porque si nosotros tenemos una actividad saludable y una alimentación correcta pueden no tenemos por qué sufren ningún bajón digamos que cuarenta años hoy en día no es una persona mayor todavía se puede considerar alguien joven entonces pues bueno yo lo que les recomendaría a la a Javier es que no

Voz 4 05:01 él que Javier también abiertamente lo recomiendo

Voz 5 05:05 es que lo que hay que empezar a hacer deporte vale

Voz 6 05:08 no yo caer nunca en en en falta de de

Voz 5 05:15 no ir a tener una continuidad disculparme tendrá continuidad con el deporte vale marcarse unos objetivos unos objetivos que sea razonable

Voz 1378 05:25 por ejemplo ir a la NBA

Voz 5 05:28 el objetivo pero lo echar los móviles en casa parte Ginobili lógicamente pues lleva toda su vida haciendo deporte altísimo nivel tienen los mejores entrenadores personales lo mejor es preparadores físicos el mundo muy bueno Manuel puede tener toda la ilusión y todo lo que tenía

Voz 4 05:45 pero bueno Acayro pero lo que tenemos que decirle Manuel es que tiene que ser realista de aquí a cuando cumpla cuarenta pues ya sabe que la petanca es que hay que buscar que no Javier

Voz 1378 05:56 escúchame yo quiero llegar al cien por cien de cuantas horas tengo que entrena al día para ser Ginobili cuatro horas El desgasta desgastado lleva jugando veinte años yo estoy no sólo es con mi cuerpo no la verdad es más joven que tú

Voz 5 06:09 yo creo que va a ser el primero que que rezar mucho falsa dejada por lo que estoy feliz gastarte unos cuantos padre no eso porque lo veo realmente es

Voz 7 06:18 pero por qué no me engaña dispensada en mi nombre Abel

Voz 5 06:22 bueno llegar en el mejor de como dices tú de tu barrio

Voz 4 06:24 vale de la fachada de Villaviciosa como objetivo bueno eso es soy

Voz 7 06:31 así de ambicioso cuál es tu objetivo en la vida ser el mejor de Villaviciosa objetivo del partido entre la quiero aguantar sin ahogar pues no lo es lo importante

Voz 0874 06:43 de Javier de lo que decías que es mantener siempre

Voz 5 06:45 claro que tenemos que hables si eso es como todo en esta vida a ver es como si pretendemos no sé pocas desde pasar de haciendo un día para otro y además es malo para nosotros realmente porque cuando empezamos con algo muy no lo tomado muy a pecho lo damos todo de primeras al final lo sacamos ves animando al final viene la desmotivación

Voz 4 07:03 claro que eso te mandaré luego Pepe digo

Voz 7 07:07 eso es un objetivo sin paños calientes estoy diciendo que yo no puedo jugar en la NBA

Voz 4 07:15 no pues buena NBA nunca pueda jugar en la ACB vale gracias Javier Lavín entrenador personal un abrazo

Voz 0874 07:22 hay que decir las cosas claras pues ya está

Voz 1378 07:25 duele me duele me podéis haber mentido yo ya estaría animado yendo al gimnasio ahora sabes que voy a hacer voy a llegar a casa nunca me voy a pedir a los huevos Artea El señor de antes me voy a echar a dormir la siesta

Voz 0874 07:37 no es que algún consejo no no hay tiempo