Fotografía científica: Hacer visible lo invisible

Voz 0874 00:52 cuesta mucho reunir a estos dos cerebros en la misma dimensión espacio temporal sobre todo porque Javier está allí donde del ambiente de comer el caso de pero es distinto ya con una niña pequeña ha puesto más fácil pillar y ojeras Estupinyá hay Javier Sampedro cómo estáis compañeros muy bien Javier Sampedro que no les gusta que lo diga es doctor en Genética de biología molecular y colaborador del país espera Estupinyá es químico es bioquímico y es conductor en las dos de la tercera temporada seguramente de El Cazador de cerebros esperamos esperamos no que te las Navidades sacude muy bien sí sí sí sí sí que va recto Eva está guapísimo es fantástico eh sí sí sí sí de la verdad es que te te despierta algunas partes que eran desconocidas en ti y me imagino que desde la perspectiva científica también te descubre cosas

Voz 1730 01:35 sí ayer me escribió un neurocientífico amigo que me decía mira los cinco primeros meses son intrascendentes pero a partir del sexto verás todas las artimañas

Voz 0874 01:45 qué tiene la especie humana para manipular investigarlo y hacer un programa había partido el cumpleaños número dieciséis no te quiero decir nada entonces sí que hay artimañas oye te ha llamado mucho la atención perfecto y un estudio que salía esta semana que a mí también me parece interesantísimo it dice que en los meses posteriores a jubilarse aumenta el riesgo de fallecer

Voz 0902 02:05 si esto porque ves lo que te queda de pensión

Voz 0874 02:09 eso tiene que ver con con España más que otra cosa si no la verdad

Voz 1730 02:12 que es un estudio que se que se ha publicado en la revista científica hace poco en Estados Unidos correlaciona no es una causa efecto no es que jubilar te te incremente directamente la posibilidad de fallecer pero si tú miras los datos ves que sí que hay una correlación entonces lo que ahora están invento tirando es que factores asociados a la jubilación pues quizás a asumir pues actividades de más riesgo o empezar a fumar o quizás a algo de depresión pero inmediatamente en los meses posteriores a la jubilación e incrementa un poquito eh por ciento ACS trata de de investigar un poquito más eso

Voz 0874 02:51 muy interesante hombre vivir quiero pensar que es por esto que dices porque de repente hacia actividades de mayor riesgo que no sean mirar obras por ejemplo no y que no es que no sea por depresión

Voz 1730 03:01 Moore o el sedentarismo quizás lo sea pero sí que sí que sí que está relacionado

Voz 1730 03:09 yo yo sí que es un estudio muy sencillo e ir quizás no es el primero que ha conmocionado esto pero sí que me parece interesante porque te puede dar pistas

Voz 0902 03:17 para para qué qué actitudes afrontar no claro

Voz 0874 03:21 hay también algo que siempre intentamos hacer que es echar una mano a la ciencia en detrimento de las neurociencias que además ahora están todo el rato a nuestro entorno esta semana ha sido muy comentado un congreso sobre cáncer que se celebró ayer que el Colegio de Médicos de Barcelona intentó cancelar sin éxito se llamaba Un mundo sin cáncer lo que tu médico no te cuenta

Voz 0902 03:42 por supuesto las entradas agotadas siempre va a tener deuda Ciencias estas terapias siempre van a tener mucho más público que la ciencia de verdad no también hay que tener en cuenta que hay gente que está desesperada porque tiene un cáncer no le han dado perros grandes esperanzas en su en su oncólogo su hospital y está dispuesta a cualquier cosa no son capaces de cualquier cosa insistimos en que lo lo más importante es que la gente no deje sus terapias convencionales para sustituirlas pour las hojas de té verde bueno que hay una buena noticia que al que es que el Colegio de Médicos ha denunciado no esto es algo que que los colegios antes pues yo creo que eran las pasaban del tema no directamente y es muy bueno que los colegios médicos y otras sociedades científicas empiecen a denunciar estas Ésta es

Voz 1730 04:33 que que lo denuncien y que empiece a forzar una regulación al respecto porque yo creo que evidentemente el Colegio de Médicos ha pedido que se cancele el acto no han podido cancelarlo porque no hay una regulación claro pero pero sí que debería haberla golpeado el mismo con los envases de productos milagro hace unos años IVA súper podías porque no había regulación al respecto que un yogur determinado unas galletas eh tenían el lo porque no había una regulación se podía poner cualquier cosa después se creó una regulación si nos fijamos ahora no hay estas promesas cuando nos a los que hacen marketing

Voz 0902 05:10 bueno viendo la publicidad no de los yogures y otras cosas en la tele es una publicidad muy agresiva que está firmando cosas que están en el límite del Amy ha

Voz 1730 05:19 pero pero realmente menos menos que antes yo creo que el mensaje de este del yo creo que es importante lo del Congreso este porque la medicina sí que está curando cánceres

Voz 0874 05:29 la otra buena noticia que Javier repite siempre es que la mayoría de los cáncer

Voz 0902 05:32 la vuelta a la mitad claro es ya el factor fundamental para atacar la tramita es la detección precoz por el momento pues porque están investigando nuevas terapias la inmunoterapia hemos hablado yo a veces pero la detección precoz sigue siendo la herramienta más eficaz para luchar contra el otro cincuenta por ciento no vamos a acabar con el cáncer de hoy para mañana no se esto no lo va a haber una penicilina que cure todos los cánceres todos picar piedra ir paso a paso

Voz 1730 06:00 cuando esta gente te dice que la medicina que dice literalmente que el mío terapia está creando más mortalidad y que son agresiva esto sí que es lo que el Colegio de Médicos ha pedido al Departamento de Salud es que se considere un daño para la salud pública israelo lleguen a prohibir yo creo que eventualmente yo no sé cuándo va a tardar pero en algún momento estos congresos deberán no estar permitidos porque juegan con que no todos los cánceres son curables ir esta gente han venido dos o tres personas Estados Unidos porque vienen porque es un negocio para ellos también es que acusan a las farmacéuticas de que todo es donde ellos son los primeros en que están ganando mucho dinero con esto con con con la esperanza de de la de la gente esta frase tan trágica en algunos sentidos es la Navidad

Voz 0874 06:44 expiración nace con la esperanza bueno si lo esperanzas

Voz 1730 06:47 lo último que se pierde esto es una trampa también cuando tú

nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta y si lo prefieren pueden escribirnos o mandarnos notas de voz o unos números de teléfono llamamos de vuelta al número de whatsapp que es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve

Voz 0874 07:39 y en la ciencia no solamente hacer grandes descubrimientos también cada avance debe ser convenientemente explicado ilustrado documentado para que se pueda seguir trabajando sobre ese avance y de eso se encarga la fotografía científica que es una disciplina que permite poner cara a todo aquello que nuestros ojos desde luego no no podrían ver al natural el aspecto de una neurona o la órbita de Marte o el momento exacto en el que una bala atraviesa un cuerpo por ejemplo encima de la mesa tenemos una serie de fotografías que son son son asombrosas el pelo de ortigas en un no sé muy bien para qué sirve tener una fotografía de pelo de Ortega pero estoy seguro de que sirve para mucho el ojo de una avispa Kimi quién habría pensado que el ojo de una avispas así de cerca que el impacto divulgativo de la ciencia sería mucho menor sin imagínese seguramente luego la inversión incluso pública sería menor

Voz 1730 08:29 bueno claro ahí hay de alguna forma la ciencia amplía nuestros sentidos Susana Estrada nuestros ojos ven una dimensión pero ahí lo más obvios son los telescopios y los microscopios no pero yo creo que la invitada al que tenemos hoy unos va

Voz 4 08:44 a ver cosas muy

Voz 1730 08:46 como difíciles de imaginar

Voz 0874 08:50 la nosotros es si sólo sonoras viéramos en fotografía verdad él es capaz de verlas a través del objetivo de una cámara de nuestro invitado de de podríamos decir que es una mezcla entre Mc Gyver Indiana Jones se pasa la vida viajando y haciendo eh fotografías para ilustrar los avances de la ciencia es Luis Monge que es biólogo pero también es experto en fotografía científica como extras Luis buenos días

Voz 5 09:11 muy bien buenos días de hecho setecientas Veneto

Voz 0874 09:13 todo el avance de la ciencia no es decir pues supongo que podemos contar lo que me ha dicho que no había problema tu quedaste sordo con de de adolescente por una meningitis creo no sí sí sí y una operación de vuelto el oído

Voz 5 09:26 si hace dos años de bulto el otro veces lleva desde los dieciséis y de verdad de nunca jamás porque yo soy muy las radios imagínate no claro es es un mundo nuevo pues nos alegramos muchísimo y que es una una tecnología nueva suponga una técnica nueva planta de obra inédita y bueno tú has visto

Voz 0874 09:45 cosas antes que ninguna otra persona

Voz 5 09:48 bueno sido en algunas ocasiones poder ver lo invisible veces debilita al ex primer imagen y si dibujos que tienen culturas Flores que sólo pueden ver los insectos después de es una experiencia inolvidable cuento piedra barría admite como una de las cosas que no pueden ver nuestra vista

Voz 0874 10:07 y como son las flores como la describirías

Voz 5 10:10 bueno pues digamos que viviéramos la vista muy limitada en longitudes de onda insectos no permíteme puedan ver en sus esconden las flores muchas una estructura y unos dibujos una especie de patrón Diana que permite a los pueblos directamente las pensiones

Voz 0874 10:29 el aterrizaje

Voz 5 10:31 hoy en día no aparecería mete es como un día te tengo fotos en las que un paraíso verde con algunas florecitas Margarita si eso y un ulterior delito aparece totalmente todo gris hoy como rosquillas de luz que iban a ser los pétalos y una parte oscura que es donde se tiene que

Voz 0874 10:51 la fotografía del ojo de una avispa no sé si podemos poner

Voz 5 10:54 en Internet porque igual tiene derecho sólo tiene copyright no no no asumí ese sí es una beso

Voz 0874 10:59 e Islam no podemos poner en Internet para que la gente que está

Voz 5 11:01 esa o si hacemos la faena mano hoy por segundo poner vale

Voz 0874 11:05 la como la insiste

Voz 5 11:07 bueno bueno tiene mucho mérito es eso es una fotografía y un microscopio electrónico de barrido es su microscopía electrónica ambiental se coge la captura Béjar con mucho cuidado dub se anestesia y se introduce el micro escupió nada más

Voz 0874 11:20 se anestesia la abeja ya lo sencillo que es para que no se burlando la como

Voz 5 11:27 este tipo de microscopio no no pero no era necesario que se realice la muestra claramente hecho chorro electrones un cañón de electrones alto voltaje va pega va a barrer la muestra este permite llenó como Harlan unas imágenes extraordinarias son

Voz 0874 11:43 extraordinarias uno puede pensar que estas imágenes pues está muy bien para un documental de National Geographic por ejemplo pero sirve para mucho más sirven para que se pueda seguir avanzando supongo

Voz 5 11:52 sí por supuesto en la fotografía es una herramienta fundamental para el avance de la ciencia casi todas la realización de observaciones visuales tú a creo que excepto la matemática estuvo en física la de burbujas Anatomía Patológica fotografías el microscopio de cortes en botánica lo fotografía de flores geología tú nieto de la futura es ilustrar toda esas imágenes captar las congelar las para que luego se publicaría

Voz 0874 12:20 el artículo claro ahí sobre ese artículo se sigue trabajando esta fotografía médica de un cerebro humano por ejemplo

Voz 0902 12:28 este es un poco desagradable hay que decirlo soy como unos de sus domicilios esos yo me quedo mirándola Un buen rato porque porque es fascinante y además te cautiva a la vista de veces estás viviendo de lo que te hace pensar no es cómodo tú te acuerdas de Hamlet con el cráneo en la mano no miran una fotografía el cerebros como tener la máquina que te pueden pensar yo es asombrosa que quiénes son tus

Voz 0874 12:51 dientes

Voz 5 12:52 bueno pues que fundamentalmente casi toda la universidad

Voz 0874 12:55 la Universidad ciclos de duros

Voz 5 12:57 es de investigación algo ampliándose en un en un apuro

Voz 0874 13:00 el científico

Voz 5 13:02 quinientos de nosotros no controlamos expresamente que la calidad de imagen científica de un estándar muy alto de esa manera más fácil que que cumple los requisitos de la revista que tenga mucha calidad ya un poco de arte con un poco de suerte elude editor de la revista puede elegir la fotografía habría que sea portada y entonces imaginé el impacto que tendría el artículo y pase a ser portada de una revista internacional

Voz 0874 13:25 la nota no porque la fotografía científica aplica

Voz 1730 13:28 queda fuera de la ciencia yo recuerdo una vez que estaba en Ecuador y bien equipo de fotografía científica que analizaba cuadros podía haber los trazos las rectificaciones que había hecho la UCI el autor si con ciertas longitudes de onda no recuerdo era es decir mira antes había pintado aquí a una persona y luego la había borrado o incluso detectar falsificaciones gracias a esta fotografía

Voz 0902 13:50 si hace unos años la operación de Gas debajo de otro de Vega se de a la pinta de una pintura encima de la otra hay con una tecnología nueva para entonces hace un par de años lograron verlo

Voz 5 14:02 había pintado un cuadro muy interesante es que eso es precisamente científica Busto el infrarrojo de una capacidad de penetración tan grande que permite breves Ari Lulu y reflejar los trazos que hoy debajo de lienzo así que eso puede enviar Bocyl deflactor grafía infrarrojo ya una técnica muy habitual en todos los museos

Voz 0874 14:22 infrarrojo y ultravioleta es lo mismo

Voz 5 14:25 hombre no es distinto que reflejó estamos por encima de él visible más allá del rojo desde iba a llegar un espacio director más médico muchísimo en el espectro visible les eche una barbaridad y no no no no no es una eso visibilidad el violeta toda la red electromagnética hasta los rayos X un claro dicho vosotros es lo que nosotros muy muy muy poquito y todo eso claro como Javier explicaba cómo como con rayos infrarrojos puedes ver los trazos debajo de de lo que estás viendo en el lienzo yo veo aquí como en una fotografía tú con luz ultravioleta puede detectar una matrícula falsa no sé muy bien cómo es el proceso no se trata de de buscar propulsores ciencia bueyes de una figura ciento cielo iluminan diez

Voz 0902 15:20 qué tal lo de una huella digital

Voz 5 15:23 la huella digital puede aplicar reactivos luego lo fue de unas unas gafas con un filtro el corte que lo que va a hacer es eliminar y el azul el azul con el que estén iluminando Brey de que para que puedas ver para que te queda la fluorescencia puro a esa ese vil contrastó barbaridad esto no

Voz 0874 15:41 lleva digamos a otro a tu pluriempleo también para la policía cuando te llaman para algo bueno o malo

Voz 5 15:47 soy el presidente del eso decir española de imagen científico forense a veces tenemos colaboraciones eventuales con con la policía pero es decir no esté se dedica a la investigación de imagen sistemas nuevo detección de falsificaciones peritaje es un campo no bueno Elkin español no ningún experto un gran futuro del juicio llegan un montón todo el mundo yo un teléfono encima y soporta como prueba es que cualquiera Actub robos violencia de esas imágenes llegan a el hijo que afecta a mucha gente viera de falsificar la ese de Lugo pero cuando tenía mantenía acepta no les acepta de alguien que certifique la autenticidad esas imágenes más visto

Voz 0874 16:27 en caso muy reciente que es en la investigación rendían aquél

Voz 5 16:30 no guión vídeo como una bola de luz que se movía ya había

Voz 0874 16:32 saber qué coche era ese te refieres a esto supongo

Voz 5 16:35 hemos tenido así para que uno si no había mucho que CR9 unos vídeos en que parecía el coche de frente identifique el coche sí

Voz 0874 16:45 más que era difícil hacer nada más con ese vídeo no

Voz 5 16:49 bueno imposible de sacar esta información del imposibilidad de unas luces una noche pero hubiese podía sacar el el modelo de coche pueblo pues el de las luces también trabajo

Voz 0874 16:59 las en escenas del crimen digamos

Voz 5 17:01 no no no no no sin la escena del crimen están exclusivamente a veces cuando hay algún caso problemas de unos y nitidez de imagen hubo algún caso hubo aplicado pues muy bien con Pedro Luis si tienes

Voz 0902 17:14 a unos que son policías y que están formándose para eso no entre tus alumnos en hemos hablado de ello con el da un curso en la Universidad Alcalá sobre fotografía científica y forense al que asisten policías como alumnos

Voz 5 17:28 sí por supuesto Westwood dicho vamos es posiblemente el mejor posgrado que existe en el mundo habla hispana vino muchísima gente del extranjero y damos por primera vez en la historia por más de imagen identifica normal es que estos cursos tengan uno o dos de ellos claro tenemos ahí licenciado es para este club artistas porque también la fotografía científica desde luego puede ser una herramienta artística maravillosa les he visto muy pagina web algunas fotos y precisan preciosas es sentar nuevas herramientas

Voz 0874 17:58 es decir fue pues tendría más dices especialidades es que hay que hablamos de fotografía científica como si fuera solamente una fotografía subacuática de infrarrojas de alta velocidad el lo lo que más trabajo te ha costado retratar recuerdas que ha podido ser

Voz 5 18:13 bueno pues posiblemente los comienzo de ETA que había que vender probando materiales ir comprando materiales filtros hasta conseguir exactamente la eliminación de contaminación infrarrojo y que es la imagen perfecta estamos hablando de cosas desde hace más de diez años de trabajo nunca es que el sistema de trabajo cuando igualó la fotografía digital cambió por completo clara porque tienes una distinta sensibilidad a la película debido que probar nuevos materiales la primera vez que vera imagen esa ultravioleta es maravilloso lleváis

Voz 1730 18:44 hombre que queda un minuto para que termine el programa de Sarah Sanders lanza un tema que puede durar muchísimo pero en el ámbito militar de espionaje Icon en los drones y todo esto debe estar súper candente esto no

Voz 5 18:57 sí sí sí sí sí por supuesto que está trabajando pues con imágenes viene espera emite nota el ojo atravesarán nieblas Navy Linares no es etcétera no hay un campo en tirón de fotografía que que puede permitir a fotografías está a la vuelta de la esquina ese pleito vuelos puso electrones un objeto recogerlo

Voz 0874 19:19 en serio esas Moha o sea estas viendo al enemigo apostado digamos a la vuelta de una

Voz 5 19:23 es que si hay laboratorio ha conseguido ya fotografía es una esquina es invisibilidad será un impulso rebota pegan el objeto vuelve unos pocos fotones se ha podido reconstruir objeto es increíble

Voz 0874 19:35 es apasionante lo que cuentas hay que qué barbaridad decir que estoy viendo es un iPhone encima de la mesa es no sé si preguntarte qué te parece la cámara del iPhone bueno

Voz 5 19:46 está bien sí pero eso es eso muy pequeño tiene bastante ruido no tiene capacidad de zumo de zoom digital esto es algo que no está procesarle

Voz 0874 19:56 es es inútil porque es es ampliar la imagen igual que la puedes ampliar después no

Voz 5 20:00 exactamente igual y no va a sacar información hay hacer zoom con el dedo es una tontería degradando cuando dices tienes ruido obviamente no te refieres al al al clic que hace cuando hace la foto sino al al óptico ático no a la información de ese el punto es que parece ante falta di Lucy

Voz 0874 20:20 lo que deberíamos haber puesto en Internet son fotografías de tu cámara fotográfica que no quiero ni pensar cómo es ni cuánto cuesta una de ellas

Voz 5 20:27 pues la verdad es que es un acaparó normalita una nube hoy el estreno cerca del Polo Norte y una Camarero subió estuvo en aquel texto haciendo fotos detrás en oscuridad total en Aluche Pollari impresionó que Salinero es Buried hubiese imprevista que vale es la sensibilidad no sí sí una sensibilidad muy extendida un nuevo sistema de eliminación de ruido perfil casi la fotografía identifica esté en todos los grandes instrumentales lo hemos hecho nosotros en plan como y no no puedo dejar de pregunta trayendo cuán cuando te costaba la Cámara bastante barata ha sido muy hoy setecientos euros una obsesión

Voz 0874 21:03 de seguros no para ser un equipamiento tan sumamente tecnológico

Voz 5 21:06 no es una una cámara reflex de sería normal hay otras que ya las desmonta Si cámaras viaje les desmontes marido aquí sean que capte Luis visibilidad

Voz 0874 21:16 oye te agradezco mucho la conversación como te digo es es fascinante alguna de tus fotografías las ponemos ahora para que la gente entienda la belleza de las fotos que estamos hablando no Luis Monge que es biólogo y es fotógrafo científico crecidas Luis y suelta en el trabajo muchas gracias a vosotros a ver les queda tiempo sí para una llamada venga Natalia de Chiclana a Natalia como estamos

Voz 6 21:35 buenos días buenos días mira yo quería saber del tema que habéis estado hablando anteriormente del cáncer Tengo una pregunta sobre el el PH de de los tejidos cancerosos vale

Voz 0902 21:52 si entendemos tendemos la pregunta

Voz 6 21:54 porque yo entiendo que digamos el cuerpo humano no tiene un pH verdad metimos

Voz 0902 22:00 aproximadamente neutro pero h7 y ácido una aproximadamente y la pregunta cuál es el pH influye

Voz 6 22:07 no es la pregunta es si puede ser que los tejidos cancerígenos porque hace poco estuve bien no midió en You Tube y ese puede ser que el pH pero los tejidos cancerígenos Seaman ácido que el del resto del cuerpo

Voz 0874 22:21 venga gracias Natalia alquilo se lo dejamos

Voz 0902 22:24 Ellos dos no sé si queréis os demasiado arriesgados responderá tenemos que mirarlo Wood se John Youtube no lo miraría para empezar lo diariamente pero ya tenemos deberes para la semana que viene siempre mirando la URL a ver si eso hubiera de una universidad de prestigio venga Javier Sampedro Estupinyá hasta la semana que viene con mayores adiós

