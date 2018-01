Voz 1 00:00 otro servicio que te pido antes de que vuelvas a tu casa qué quieres que haga quiero que tú seas el protector de Roma después de mi muerte de otorgar el poder es con un único fin entregar de nuevo el poder al pueblo de Roma y acabar con la corrupción

Voz 0874 00:56 yo creo que tanto escuchar extractos de esta película con la prosaica la veamos qué haciéndolas habremos de memoria es culpa tuya siempre cómo estás

Voz 0840 01:03 muy bien muy bien y siempre siempre hay un momento para para Gladiator siempre hay una razón para poner la director y que les saca a colación hay alguna razón bueno Gladiator siempre ya lo sabes que es ahora en la cuesta de enero pues la verdad te das cuenta de que las cosas no son tan graves cuando ves cómo estaba Roma en ese momento y los problemas que tenían ellos ves la inutilidad del coraje estás hablando del proceso en ningún momento o no estoy refiriendo me directamente

Voz 0177 01:28 directamente al a la a la Roma imperial no

Voz 0840 01:31 los principios todo aquello que hacemos en este mundo tienes hoy con la eternidad entonces esas cosas tan bonitas que la verdad es que siempre está bien no bañarse un poco en esa en esa épica de Gladiator no pero bueno es verdad que venimos hablar de Gladiator algo en concreto por el tema de la de la de los de los pretorianos no la la Guardia Imperial de Roma han aparecido dos libros recientemente dedicados a la a los pretorianos que son esa esa escolta que tenían los emperadores romanos y que causaron tantos tantos desbarajuste que tantos problemas no un libro es la guardia pretoriana Ascenso y caída de la escolta Imperial de Roma la publicado pasado y presente de un escritor inglés historiador inglés que es with the Air y y que aborda de una manera bastante moderna toda la historia de la de los pretorianos y luego tenemos otro libro que es de un historiador español Arturo Sánchez Sanz llama pretorianos en la élite del ejército romano que ha publicado La Esfera de los Libros tenemos esos dos dos dos buenas novedades sobre el tema de los pretorianos que que nos van a dar mucha mucha felicidad

Voz 0874 02:31 ojalá pudiéramos contactar con alguno de los dos verdad

Voz 0840 02:33 muy bien ese ese sería advirtió que no podemos contactar con los preceptos de la Guardia Imperial no directamente pues pues hablar con alguna suerte de guardia pretoriana

Voz 0874 02:41 la que se ha quedado en nuestro idioma como una expresión

Voz 0840 02:43 sí sí es verdad que fíjate que se han convertido en un en un adjetivo no deseos los pretorianos son sinónimo de todo lo que es la guardia de de de la gente importante no en de hecho en Roma eran mucho más que una que una que una simple escolta eran un cuerpo que llegó llegó a estar formado por hasta casi diez mil diez mil soldados de élite y que estaban detrás de dos de los emperadores estaban acuartelados en Roma ni prácticamente hacían de todo eran eran su escolta eran eran una una fuerza militar importante en en en la ciudad que incluso se desplazarán con los emperadores cuando iban en en campaña pero además también no cumplían funciones de espionaje era eran los asesinos a los que usaba la la el el emperador cuando quería deshacerse de de de algunos rivales au de gente que que conspira contra él y la verdad es que estuvieron uno un poder increíble durante la época del del la sobre todo el imperio romano y bueno han pasado influenciado en fluido muchísimo en todo lo que es ese mundo de los de los escoltas dos guardaespaldas y las unidades de élite no

Voz 0874 03:52 Claire tú decías que hay dos libros magníficos publicado recientemente que decía que ojalá pudiera hablar con el autor de algunos de ellos de una manera hablar porque está asentado aquí a mi izquierda es Arturo Sánchez Sant que es historiador y arqueólogo ha publicado en La Esfera de los Libros pretorianos la élite del ejército romano Arturo cómo estás

Voz 0177 04:08 muchísimas gracias por esta oportunidad

Voz 4 04:11 Mario que máximo para mí sí que es un verdadero honor estará éxito al tras un placer que no me podían imaginar estoy tirando calmar tu

Voz 0874 04:18 porque de está nervioso porque escucha siempre este espacio

Voz 0840 04:20 sí y cree que está ante gente que sabe de algo intuyo que acentos no sabemos denunció los diletantes absoluto de lo que está nervioso pensando que tiene la guardia pretoriana detrás hoy entonces claro en cualquier momento se pueden avalar encima yo entiendo después de describir sobre los pretorianos que tengan un poco de miedo a lo que hay a tu espalda en teatro algún dato de

Voz 0874 04:41 eh de Arturo acento Arturo es

Voz 0840 04:43 lo has hecho historiador y arqueólogo es especialista en Historia Antigua y he leído que que Arturo que han estado excavando con la Universidad de Tesalónica

Voz 0177 04:52 si hace un par de veranos estuve colaborando con ellos si aprendiendo también en las excavaciones que tienen allí sobre todo de las tumbas reales Macedonia ya sabéis

Voz 0874 05:00 caramba en esa búsqueda impasible

Voz 0177 05:02 contra la tumba de Alejandro pero bueno qué gracia

Voz 0874 05:05 arriero mira para tranquilizar de te voy a decir lo siguiente a Jacinto les gustaría ser

Voz 4 05:09 tú sí sí ya que no pudo ser ella queremos ser máximo

Voz 0874 05:13 hay un interés renovado por todo lo que tiene que ver con Roma Arturo

Voz 0177 05:17 no yo creo que siempre está ahí ese interés Si esa tradición que que tenemos con respecto a ese mundo antiguo y esa tradición occidental que lo arrastra pues siempre está presente y lo vemos pues no sólo el cine sino en los libros y en nuestra propia cultura día a día entonces es algo que que muchas veces no lleva permanentemente a preguntarnos sobre ellos a sacar una y otra vez este tema siempre en todos los medios porque porque creemos que es importante y realmente cuando lo pensamos un poco siempre está ahí presente

Voz 0874 05:43 o cuando decidiste que había suficiente material para escribir un libro entero sobre los pretorianos bueno material

Voz 0177 05:49 el eh sí que es verdad que muchas veces no tenemos eh tanto como nos gustaría pero en este caso fue más yo creo una necesidad de de intentar reivindicar un poco pues esa historia y esa leyenda negra que muchas veces hace que editó distintas historias de la Antigüedad lleguen hasta hoy y realmente no las conozcamos en detalle entonces hay veces que bueno en mi caso propio me suscitan una pequeña deuda para intentar pues explicarla son mostrarlas de la mejor manera y que pues los oyentes si todas las personas de la actualidad que han oído términos como guardia pretoriana etcétera y que los tienen ahí pues

Voz 0874 06:23 han un poco más de esa historia y en eso estamos de hecho vamos con uno de esos pretorianos que tan mala fama le ha dado a ese cuerpo ya esa palabra no exige Lino el hombre de confianza de enero

Voz 6 06:33 creo que esto es un desacato de las órdenes dadas bis pusiste que Vinicio permaneciese fuera de la ciudad es cierto

Voz 5 06:40 tienes razón Lino

Voz 6 06:42 es que es es sobrino tuyo estima que sus conquistas le conceden el derecho de hacer caso omiso a Marco como yo no puede creer que haya entrado con su ejército divinidad sin duda sólo viene el acto de obediencia ella rendir homenaje a su emperador y su dios en privado

Voz 0874 06:55 no le explicase el y no les he dicho eso

Voz 6 06:58 es la razón de sus órdenes un descuido sin duda no serán razones de las órdenes Imperial dije Lino no sea cero

Voz 1 07:04 pero lo mejor que sé

Voz 0874 07:07 se puede decir a este hombre del que tuvo Jacinto en un artículo en El País y escribes exactamente diez palabras que son las siguientes el sicario de Nerón cínico disoluto un verdadero canalla

Voz 0840 07:17 hombre se podría añadir que era oportunista malvado no era era cero felino de de esos muy grandes pretorianos que les notan mala fama al cuerpo como bien como bien dices él estuvo fuera hombre de confianza de Nerón ir al final acabó abandonando al a Nerón intento hacer carrera con el con Un siguiente emperador botón pero y ahí al vieron quiere que ese hombre no era de confianza y entonces lo lo hicieron de degollar Se no con lo cual el final de su carrera tuvo una buena muerte romana que es que se suicidó de la manera digamos así un poco cómo había que hacerlo no

Voz 0874 07:51 que Khelil no sé algún otro adjetivo que Podemos no se dedicar angelino Arturo

Voz 0177 07:58 bueno es que en este caso eran varios los personajes que también actuaron pues digamos de una manera bastante oportunista ahí personalista como pasaba con continúe felino y con otros como se Jano que conocéis bien pero bueno muchas veces también es lo que pasa con el resto de las Cortes que Nos fijamos más en esos personajes porque son los que nos transmitieron esas fuentes clásicas y olvidamos a otros muchos prefectos del pretorio que bueno pues actuaron como se esperaba de ellos y en muchos casos precisamente eran esos emperadores con esas personalidades que permitían ascender a estos personajes los que también les de alguna manera alentaban a intentar dar rienda suelta esa ambición que que bueno

Voz 0840 08:34 Port Arthur reivindica los pretorianos se que mira que son gente que siempre mal vistos como los malos

Voz 0874 08:39 por qué tal

Voz 0840 08:42 Indica la verdad es que tiene razón en eso que dice que los los verdaderos hacedores de reyes hacedores de Cesare siempre nadadores fueron los Legionarios foros la la las legiones convencionales Hinault no estrictamente los pretorianos que sí que actuaron en momentos determinados pero que fueron tuvieron tanta responsabilidad Thomas responsabilidad los por los a las legiones que no las Cortes las Cortes pretoriana es verdad

Voz 0177 09:05 sí bueno forma parte un poco de esa reivindicación no de ese intento de matizar las fuentes clásicas que tenemos muchas veces nos han llegado texto Si y obras pues que siguen esas fuentes directamente y no intentan ir un poco más allá que es lo que intentamos en los otros muchas veces y analizar el porqué de esas palabras el porqué de esa actitud

Voz 0840 09:22 vaya creciendo haciendo haciendo los deberes

Voz 7 09:25 hoy he visto que hay hasta tres

Voz 0840 09:27 hace trece emperadores cuya muerte de posición tuvo que normalmente la división acarreaba la muerte tuvo que ver con las con la con las con las Cortes pretoriana fíjate Aureliano Balbino Calígula cara a Cala cómodo el Alba gordiano tercero mediano pertinaz UPN iba al vino entonces trece emperadores romanos que que fueron desalojados por la Guardia pone por los pretorianos hombre realmente la lista es abundante no

Voz 0177 09:55 la lista es siempre es más extensa de la que nos gustaría sin embargo muchas veces es lo que comentábamos tenemos que intentar analizar bien esas fuentes porque en Roma no sólo estaban los pretorianos estaban también los Secuita singulares Augusto y otros cuerpos del Ejército los vigile es Los germánico es muchas veces estas muertes se señalan hacia los pretorianos pero tenían más que ver con otros cuerpos que también actuaban como escoltas del emperador entonces la lista se reduce un poquito más

Voz 0874 10:20 es un poco la Academia de pretorianos no quién podía ser pretorianos aunque formación recibía

Voz 0177 10:25 bueno a lo largo de tres siglos de historia eso varió mucho y en un primer momento se esperaba que fueran los más aptos que podía haber entre los candidatos posibles y las pruebas no eran nada fáciles para aquellos que lo Inter darán luego el posterior entrenamiento que les quería convertir en los mejores soldados entonces no era nada fácil y con el tiempo pues bueno no sólo el prestigio de pertenecer a la alaba a la orden Ochoa o a este cuerpo sino pues bueno mantenerse ir demostrar que podían estar allí que debían estar

Voz 0874 10:52 sus funciones serán estrictamente militar eso tenían algún

Voz 0177 10:54 tenían muchísimas funciones tener en cuenta que bueno aunque había varios cuerpos del Ejército en Roma pues eran la mano derecha digamos del emperador y el emperador pues bueno tenía no sólo mucho trabajo que hacer sino muchos enemigos muchas tareas y muchas

Voz 4 11:07 los actos y celebraciones donde tenía que estar presente

Voz 0177 11:09 bueno pues ellos Le acompañaban y muchas veces pues también lo hacían el trabajo sucio digamos en Roma con esos opositores o defendían en el campo de batalla cuando se persona allí

Voz 0840 11:18 es que habían círculo vicioso cuanto más poderosa a la Guardia Imperial más protegido estabas pero al mismo tiempo también tenían más capacidad de fabular contra tiene no

Voz 0177 11:28 sí es que es una navaja de doble filo siempre hay que tener en cuenta que bueno pues Roma era un hervidero de conjuras y de conspiraciones el emperador era el máximo poderío todos querían ocupar su lugar bueno pues realmente los necesitaba porque necesitaba esa protección pero necesitaba también garantizar esa lealtad

Voz 0874 11:44 de todas maneras si quitamos todo rastro de sangre estoy seguro Jacinto que todo lo todo el mundo todos los oyentes están ahora metáforas con la política actual le hablando el el el emblema o uno de ellos será el escorpión cuentas Jacinto que les venía como anillo al dedo

Voz 0840 11:58 sí bueno es otro lo tomaron en época de de Tiberio parece el como como símbolos no se refería al a la a la iconografía del escorpión como el animal peligroso y la venenoso sino al al señor alcalde de Tiberio es es un homenaje Tiverio porque era designó era Scorpio Tiverio pero tenían otros otros otros símbolos otros emblemas el Rayo verdad tú sabes de son aunque sí muchas muchas símbolos

Voz 0177 12:25 astrales el Rayo la Media Luna etc ellos intentaban de todas las maneras que podían diferenciarse del resto de las tropas del ejército romano pues por ese sentimiento que tenían también de orgullo de pertenecer

Voz 0874 12:36 que fue para hablar del momento posterior a la muerte de Tiberio vamos a recuperar Jacinto Otto de nuestros clásicos que es Yo Claudio

Voz 3 12:43 senadores caballeros nuestro amado emperador Tiberio Claudio muerto acabo de salir de su dormitorio después de cerrar sus cansados ojos pero poco antes séquito del dedo este anillo su propio sello lo puso en el mío dijo muero en paz joven Cayo sabiendo que gobernará mi lugar

Voz 0874 13:14 claro que era Calígula de la muerte de su abuelo Tiberio en esa muerte tuvo mucho que ver un pretorianos que eran Macron David tutor y que no Emmanuel por cierto que quién era Macron y que tuvo que con la muerte diversión no me Macron era el el el prefecto delegado

Voz 0840 13:28 comandante de la Guardia fue otro de esos de esos grandes pretorianos de esos que han tenido una fama de infames no surgió tras la muerte de de de Tiberio fue amigo de Calígula hasta el punto de que le prestó a su mujer en teatro y la se prestó a a Calígula pero no les sirvió de mucho y Calígula acabó de poniéndolo obligándolo a suicidarse a él y a su esposa en el año treinta y ocho se esos personajes también Macron que dividen de malísima fama se dice de Macron que a pesar de este corte que hemos visto del Yo Claudio qué queda claro que Calígula es el que estaba al lado del lecho de de de Tiberio hiló asesino parece que Macron ayudó al asesinato de Tiberio sería de los primeros pretorianos que influyeron directamente en la muerte de un emperador para ayudar a la a que subiera al al al poder el siguiente no en este caso Calígula

Voz 0874 14:25 la que alcanzan los siglos olas las décadas es fácil encontraron pretorianos en cualquier muerte de cualquier emperador es esto que está pasando tiene tiene algo que ver con el hecho de que recibirá una paga extra cada vez que había quedado no muchas veces

Voz 0177 14:38 dicho lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que ellos independientemente de eso así el emperador que todavía no había salido del de ese puesto o había fallecido tenía necesidad de reivindicar esa lealtad de intentar asegurar un poco más también les iba agarre en ese sentido osea que muchas veces pues se tiene que ver pero pero en otras ocasiones pues bueno esas figuras siempre estaban muy cerca del emperador y era muy fácil

Voz 0840 15:00 a ti te dicen que tienes en verano

Voz 0177 15:02 la entidad paga extra cuando muere el emperador

Voz 0840 15:05 si tienes una espada ahí estás emperador pues las

Voz 0874 15:08 eso es verdad no se sabe algo que los privilegios que podían tener esta gente en términos sociales por ejemplo

Voz 0177 15:15 bueno tenían muchos privilegios sobre todo tener en cuenta que eran los más importantes militares que había en la en la capital del imperio y bueno pues ellos mismos incluso aunque intentaban pasar desapercibidos pues eh siempre intentaban también portar algo característico incluso las eh que se usaban en en el Ejército en en otros sobre otros terrenos para poder deben moverse mejor esas tropas también las usaban en Roma era simplemente pues por ese se cree que puede generar ese sonido que también era muy característico y que indicaba la gente que estaban cerca entonces ellos eran conscientes de ese prestigio que tenían bueno pues se ocupaban lugares de privilegio en el Anfiteatro en el circo e incluso podían abrir negocios ellos mismos con con esas pagas que recibían y luego pues poder disfrutarlos cuando evidenciaban

Voz 0840 15:57 sobre todo su servicio era más corto que el de los elecciones normales

Voz 0177 15:59 a ganaban más dinero así mucho más dinero que ninguna en ninguna otra unidad eso seguro y además beneficios judiciales etc

Voz 0874 16:05 el riesgo era menor también hay que decirlo que los Legionarios no hablamos mucho de la mala fama de los pretorianos pero había algún pretoriana Kevin Costner por decirlo de alguna manera que que impidiera la muerte de su jefe

Voz 0177 16:17 los hubo los hubo y además es una de esas cosas que comentábamos muchas veces sólo se habla de esas muertes de los emperadores pero también pues incluso estas fuentes clásicas que que les odiaban tanto en cierto sentido porque querían revolver volver a esa época republicana Isora imposible con el con los Pretoria Nos por medio pues bueno también a veces nos narraban esos episodios Si y a mi se me quedó grabado uno que al eh el centurión tempranillo denso que incluso sabiendo que existía una conspiración y que sus propios compañeros iban a atacar al al emperador Galván que iban a intentar asesinarlo pues él se quedó el sólo cuando sus compañeros se se unieron a los conspiradores para intentar simplemente ganar tiempo para que pudiera escapar aunque bueno al final no lo logró pero cumplió con su cometido hasta el final

Voz 0874 16:57 qué barbaridad pretorianos bueno Jacinto

Voz 0840 17:00 canta es es cierto y además sabemos que hubo pretorianos que se comportaron muy bien en el campo de batalla siempre estamos diciendo que los pretorianos eran los los niños bien los los un poco los los pijos del ejercito P Iker nunca se ponían en peligro esto tampoco es cierto cuando los donde les iban a la a la hora de campaña llevaban a su guardia pretoriana la guardia pretoriana entraba en combate ir parece que que que que funciona bastante bien a nivel militar durante la época de los buenos emperadores los emperadores militares los perdedores que hacían que hacían campaña estoy pensando Marco Aurelio estoy pensando no es pasean no esta gente tenían su su escolta que también participaban los combates ese ponía en riesgo

Voz 0874 17:39 algún pretoriana que llegar a ser emperador

Voz 0177 17:41 bueno unos cuantos y sobretodo prefectos del pretorio que eran los que más cerca estaban de de esa posición como Macquarie no Filippo lugar exacto sea u varios que bueno pues luego tampoco es que durarán demasiado en sus reinados porque todo dependía mucho de tener un problema

Voz 0840 17:57 que que eran de o de clase y no podían no eran senadores entonces estaban un poco por debajo de lo que ser requería para ser para emperador

Voz 0177 18:09 bueno es que precisamente ese puesto de prefecto del pretorio el emperador Sela encargaba los Secuita porque no se fiaba de los senadores claro claro

Voz 0874 18:17 en la tradición ayuda moneda de cambio no de de hecho quién quién creó este cuerpo fue decisión de un emperador

Voz 0840 18:22 bueno explica Arturo obesos sabemos que que que había pretorianos o algo parecido los pretorianos en época republicana ya y que y que generales famosos generales romanos Foro Marco Antonio el el propio Escipión habían tenido una escolta personal a la que se alude como pretorianos lo que pasa es que realmente no institucionalizado hasta de época de Augusto verdad

Voz 0177 18:44 exactamente no sabemos exactamente el momento en el que aparecieron sí que bueno subvencionarán por primera vez con ese nombre pues ya en época de Escipión el africano pero incluso pudieran haber aparecido esporádicamente muchas veces antes porque digamos que en ese momento todavía surgían de una necesidad espontánea de un genera lo cónsul que a lo mejor temía por su vida y que pues el establecidas la guardia permanente para para custodiar la pero sí actuaron mucho tiempo antes incluso lucharon entre ellos diversas cortes de pretorianos cuando defendían a Marco Antonio hoy todavía no osea que bueno tenían una vida ya anterior a ese momento

Voz 0840 19:15 qué tal y como los conocemos esa esa esa imagen de de la la la guardia pretoriana equipada de una manera espectacular y que están instalados en Roma ahí siempre acompañando al emperador y el servicio de todas de todas las cosas que cancele el emperador eso es de época de Augusto para para para adelante

Voz 0874 19:34 Lyndon por contribuir a esa imagen negativa de los pretorianos pero vamos con otro de ellos que usted vio mezclado en la muerte de un emperador y está veces Calígula el que prueba su propia medicina

Voz 5 19:41 ha sido quieres comer tenemos que retrasar no resultara matar es su propio estilo está pero antes este morir citaré pidiendo que ha escrito esperaba les dice que los bailarines que viejos acaban de llegar es solía salir lo que sea pero más que venga la contraseña Carnicero libertad

Voz 8 20:12 Dios soy no podéis Marte darme el no

Voz 0840 20:16 bueno pues al final sí que pudieron tanto caso

Voz 0874 20:20 no y además este pretoriana tenía alguna otra cuenta pendiente

Voz 0840 20:23 el emperador se porque el Calígula tenía un secreto placer en humillar lo al caso crearle al prefecto del Pretorio la llamaba afeminado participar en sus orgías y acabó acabado matando lo crea luego el propio Casio querella fue apuñalado después porque lo que les pasaba que claro cuando te hubiese intervenido una muerte muy directamente en la muerte de un de un emperador el siguiente emperador pues podía mantener todo en tu tiempo pero sabía que

Voz 0874 20:53 no era una persona de confianza claro y acababa los antecedentes estaban ahí me acababa cargando de todos estos esto

Voz 0840 20:58 es estos pretorianos perfectos el pretorio acabaron muy mal acabaron pagando su propia moneda

Voz 0874 21:04 con Claudio con Deron los pretorianos serán casi sumen no más que

Voz 0840 21:08 sí es cierto es cierto los utilizaron como es quizás de las de las cosas de la está etapas peores de los pretorianos que es cuando los utilizan como espectáculo imperial no serle como parte de la pompa imperial y entonces los llevan a hacer shows en los utilizaba como clave para para que le aplaudieran en los espectáculos Claudio participar en el en el en los Juegos en los Juegos de la del anfiteatro iraquí e incluso creó algunos espectáculos como una vez que encontraron varada una una orca parece caen en el puerto de Ostia envió a los pretorianos a matar la allí como como parte de una especie de de espectáculo popular no

Voz 0874 21:48 en Constantino llega decide disolver a los pretorianos

Voz 4 21:51 sí ese fue el final

Voz 0177 21:54 el oficial de las Cortes pretoriana Si bueno ya después de más de tres siglos de historia pues este emperador tenía otros planes tenía una nueva concepción para el imperio que esperaba a regir y bueno pues los pretorianos no formaban parte de ella aunque con ciertos matices porque si volvemos a las fuentes clásicas pasa como siempre se cree que Constantino no tenía pretorianos pero luego más tarde hay muchas veces esas fuentes indican que contaba con la escolta personal que llamaban Dori fueros y los Dori fueros será una manera de nombrar a los pretorianos después de ese momento sea que muchas veces querían eliminar digamos esa referencia para separar un poco a ese nuevo emperador de los pretorianos

Voz 0840 22:29 impera el cuerpo llegaban no nos quedan las lanzas no son portadores de lanzas de hecho lo primero los pretorianos en la época de Constantino fue que decidieron apoyar a la agencia se equivocaron de candidato en este caso de una manera bastante estuviera la batalla de Puente mil vio pues la ahí practicamente fue el canto de cisne de de los petos pero como fuerza militar no parece que allí

Voz 0177 22:51 hubo una escabechina de pretorianos bastante importante claro de ahí fue la última batalla digamos que libraron y en ese caso pues como comentábamos tampoco sabemos si realmente lucharon contra sus compañeros que que sí que parece que actuaban también en las filas de de Constantino pero sí que sabemos que intentaron retrasar todo lo que pudieron ese ataque de Constantino para que sus compañeros pudieran escapar a las puertas de la ciudad y fueron ellos los que cayeron en ese puente

Voz 0874 23:15 hemos esta conversación magnífica sobre pretorianos como si fuera sencillo saber cómo eran y lo que hacían y claro tú hablas Arturo de las fuentes consultadas no irá a la hemeroteca de ABC a qué te refieres con las fuentes consultadas

Voz 0177 23:27 pero sobre todo como siempre estamos hablando de los autores clásicos claro toda etc entonces sobretodo muchos de ellos que vivieron en esa misma época ahí tuvieron contacto con con ellos pero no sólo eso sino pues también esas fuentes gráficas que muchas de las tenemos arqueológicas como los restos del campamento pretorianos que quedan en Roma etcétera y que bueno pues se nos ayuden a conocerlos un poco mejor y que en este caso pues incluso en el libro dado de ofrecer un un mapa un plano de ese campamento para que la gente pueda pueda un poco conocerlos mejor y que pues como muchas veces comentada en algunas ocasiones los historiadores son los arqueólogos tampoco somos eh arquitectos No somos eh pues expertos en otras profesiones y en este caso pues hemos contado con con la ayuda de una arquitecta que existía de Gorospe que nos ha ayudado a a realizarlo y que yo creo que de la manera más fiel que podemos

Voz 0840 24:17 pues eso está muy bien del libro de Arturo es que toda la parte está del vestuario la iconografía el problema de los pretorianos es que como adoptaban tan tantos papeles diferentes tantas tareas diferentes nunca iban vestidos igual entonces una cosa cuando estaban en la cuando estaban de guardia que iban con armadura completa una armadura normalmente mucho más costosa es la de los Legionarios sí pero cuando cuando estaban cumpliendo funciones diarias parece que iban vestidos simplemente con la con la con la toga o me iban vestidos de una manera podían pasar desapercibidos que eso también era importante porque también actuaban como espías del emperador

Voz 0177 24:52 claro lo serían muchos el informe Si IU y sobre todo tener en cuenta que toda una cohorte de ellos quinientos de ellos estaban permanentemente en el Palacio protegiendo al empleo a la familia real y no convenía pues que se les viera muy armados

Voz 0874 25:05 los últimos pretorianos que son según acento como los últimos de dais comparece unas esto tundra chollo

Voz 0840 25:11 los porque en la última la última película de las galaxias en los últimos Yeray sale una guardia pretoriana el líder supremo malvado está rodeado de un grupo de de de de soldados hubo un grupo de expertos en artes marciales parece que son los conceptualiza como pretorianos luchan contra contra contra los buenos digamos de la de la de la historia ir esto rodeando al trono de una manera protegiendo no sé si es verdad lo lo que es lo que están haciendo realmente es recrear recrear lo que era la guardia pretoriana detrás del trono del del emperador

Voz 0874 25:45 Arturo Sánchez Sanz el historiador arqueólogo decíamos autor de pretorianos la élite del ejército romano

Voz 1 25:52 de uno en La Esfera de los Libros utilizó fantástico quiero imaginar Arturo que dentro de unos días extras otra vez como delito una excavación no espero espero ahí

Voz 0177 26:02 de un verdadero placer estar con vosotros y uno en honor es mayor que el de cualquier prenda un honor

