"Los de deportes de la SER habéis venido gordos de la navidad..."

Voz 5 00:49 como estamos a Iturralde González tal Laura como atrás

Voz 1293 00:55 hoy viene hablar de música y Operación Triunfo

Voz 6 01:07 ya está ganadora eh no hace nada pero ella no aunque no

Voz 7 01:09 tan es una estrella ya ganado lo es ida unas

Voz 6 01:12 mucha cantar idioma

Voz 8 01:14 a Chela Guirao la canción de machín y cuando escuchamos yo sinceramente es la única que he escuchado pero la la chica canta cuando

Voz 1704 01:21 bueno algún día hablaremos de la gente que habla con desprecio de los que vemos operación el grupo que hay muchos como quién en esta mesa buenas siete ocho por ciento

Voz 1623 01:32 ganado el desprecio que genera

Voz 1704 01:34 la gente que se piensa con un nivel superior Portillo momento

Voz 6 01:37 hombre aquí salió Bisbal salió Pablo López no no sé pues por eso

Voz 1293 01:40 de momento Bean Alex de la edad que tiene la gente por ser la primera en llegar a todos los sitios no venga vale Jordi Martí viene con recomendaciones sobre el peso que habéis ganado las Navidades bien quién te incluya este incluye

Voz 0985 01:52 hombre claro que me incluyo locos a explicarnos un estudio serio pero he comparado las siluetas si las redacciones de Maliki de Barcelona y la conclusión es que la media es que hay tres kilos más tras el período

Voz 1704 02:07 acciones en una más que por el Madrid

Voz 1704 02:11 que han crecido de forma desproporcionada

Voz 1 02:15 hombre eso no apuesta

Voz 0985 02:18 dar nombres ves a la gente incluso también compañeros técnicos también están incluidos en esos nombres la comparación Madrid Barcelona la conclusión tres kilos más de media

Voz 1 02:29 a quién no sea tres kilos más dónde estaba gordo

Voz 0985 02:33 alto un pelín más votos en Madrid imprima gordos alma

Voz 1 02:36 haciendo pero su debe

siempre Ponseti la vía del presidente Tran cine series NFL cualquier cosa todo todo lo que venga el Dakar toda la Virgen Iñaki Rute y los propósitos del año nuevo que no fuéramos a Messi cumplió prueba arrancar Iñaki

Voz 5 02:59 has estado ahora vamos a la gente el cabeza de partido cuña con sus cuarenta y un años te tocan propósitos

Voz 1 03:06 qué hacemos

Voz 0481 03:09 las cosas no se da cuenta pero la Navidad

Voz 1 03:13 no vaya reflexionó

Voz 0481 03:17 hola estoy diciendo porque viniendo para contado catorce Papá Noel

Voz 1704 03:20 es colgados en los lo señores ladrones pueden aprovechar entré en casa estos días y se visten de papas pero sí

Voz 7 03:28 no hay gato pero que este tamaño natural macho y me torero

Voz 0481 03:33 si tú te pones retando mientras poco a poco una casa se va a dar cuentas a puede vestir Papa Noel en caso que miramos un año nuevo que además es un año que suena a futuro que te calas e con mil dieciocho toma ya eh Blade Runner ocurriendo mil diecinueve y estamos ya en dos mil dieciocho peor que si el futuro estamos ya aquí en el futuro ahora vamos a abrir debates los resto caca también opinó que una escobilla que para eso estos momentos duros le doy

Voz 1 03:57 Ponseti chorrito de agua ahí tiene chorrito de agua arriba esto no es suficiente no no no no no hay otra porque cada embarazo no

Voz 7 04:06 no te comiendo no

Voz 0481 04:09 pero bueno el caso es que me imagino que habéis hecho todo vuestro propósitos de año no es esta lista de cosas que hacemos desde principios del año para cumplir pues eso mimo una lista de propósitos pero que sí que voy a cumplir sobre todo porque hecho una modificaciones para que sea fácil de cumplir por ejemplo me voy a apuntar a una academia para aprender castellano manchega tocaba para íbamos a gastar al paso diciendo pasa Mel esté que está en el ese para mí tener que algo extraño a preguntar tonterías da pasa me lo pasa de laissez caro pasan es además que estoy muy con con Meana de Mas en inglés

Voz 1704 04:43 dentro de esta claro mira

Voz 0481 04:46 voy hay todos los días al gimnasio todos sin falla faltaron eso es lo que todo el mundo incumple Jay pena sentarme en los sofás de fuera caso de un café

Voz 1 04:54 ahí viendo la vida pasar

Voz 0481 04:57 desde la rendición y no no si yo no me voy a montar nada déjame

Voz 1 05:01 ahí es nada el niño niña además muy bien

Voz 0481 05:03 está gastando para otro o a otro eso por ejemplo voy a hacer dieta se basará en comer todo lo que me de la gana no puedo fallar no falla si como día algo que no sea la cago por ejemplo cero verdura cagada no ya roto la mal la diez vayan el piloto ahora Dolly os a media tarde una pieza de fruta mal mal error error de hecho hoy es el nos pizza de fruta de fruta no pero espero no fría de anoche que sobró no no me he hecho una fuga de Madalena eso sí porque además era sale de la cagada

Voz 1 05:32 les voy a leer menos si leer tan

Voz 0481 05:35 no no bueno me lo cuenta por Twitter o es que hoy no abierto en Twitter es que yo lo el Twitter me pasó mucho rato leyendo cosas sobre interesantes al mejor un chiste el negro el guasa a lo mejor o o me me de Puigdemont que casi no han hecho una cosita burrada así vamos cultura por eso tengo que leer menos en definitiva os dejo porque me tengo que ir ya porque tengo ya gimnasio esta barriga no se mantiene sola y además ha entregado una máquina que tiene un cacharro que es como así que tiene un esto con un amor

Voz 5 06:02 es lo bueno es que tenemos que hacer lo que con una

sólo este mes en Ford el cambio de aceite y filtro Kraft te sale por setenta y nueve euros

Voz 1 09:03 el se ese gallinero

Voz 1293 09:06 primero a través de nuestro con en el aire deportivo hay pues comentar lo que todo lo que queráis está está Dani Borja expone habitual

Voz 1623 09:14 la gente para si también algún comentario que si te mola participar por el le damos rienda suelta bueno

Voz 1293 09:19 ahora habrá venga tengo Capriati hoy el gallinero hoy toca hablar de

Voz 6 09:22 el hotel y escuchas la sintonía la verdad es que dan ganas denominado hace denominar aquí ha debido ser Noemí Galera Meana también quiere ser

Voz 1704 09:29 a mí me gusta mucho el presentador de horas Roberto Roberto Leal me gusta mucho pero también me gustan España directo me gusta tengo practicante debía nace en Garrido tú quién eres

Voz 1293 09:38 a mí también Roberto lealmente cinco mucho con la con la carne

Voz 1704 09:41 chaval sí me parecen escala pero tengo tengo que decir que no lo he visto demasiado pero pero te sientes

Voz 5 09:49 por por lo que dices no hay gente que no

Voz 6 09:52 por lo que sólo cuando lo hacen uso bueno vamos a hacer un poco de resúmenes

Voz 1704 09:58 digo yo que lo ha vuelto a apretar Operación Triunfo

Voz 6 10:01 inició como lo hizo en la primera y en la segunda pues unos años no tuvo tanta audiencia pero la vuelve a tener eh yo creo que Operación Triunfo ya tiene una ganadora la ganadora la conoceréis lo habréis visto Nos informativos publicidad de esta es Amaya la llaman Amaya de España Amaya sorprendió con una actuación que es la que tu decías visto seguida de Florence and the Machine que quiero que escuchen por debajo para que opine sobre la Bundestag

Voz 16 10:52 falsete

Voz 26 11:00 bueno y aquí continuada es espectacular la voz musicalidad están todos los profesores flipado

Voz 6 11:08 son yo cuando empiezas a ver la gala hay veces que parece que sea un artista invitado que no sea ya una concursante de Operación

Voz 1704 11:15 su parte sí parece Florens lo hace

Voz 6 11:17 en igualdad de condiciones pero bueno mañana vuelve a haber una gala ya se meten en la gala once ya queda poco ir eh he conseguido unos extractos de lo que ya va a sonar mañana hay muchos eh

Voz 1704 11:27 es un programa como Meana nada

Voz 6 11:30 Jordi Martí es Jordi ir os voy a hacer un adelanto de tres canciones que me han llamado la atención dos de los nominados que son Ana Guerra Roy que ahora lo escucharemos

Voz 1704 11:39 pero mañana va a haber un trío que vais a escuchar ahora formado por Roy por Amaya pero cantando tan camarilla

Voz 1 11:49 es la primera amarilla que se lleva de año

Voz 1704 11:52 no iba a ser el primer chiste podría hacer bailando los demás hemos

Voz 6 11:56 para la verdad escucharlo a ver si os parece que mañana va a sonar este trío con la canción lucha de gigas

Voz 27 12:02 además

Voz 26 12:04 a que sí la canción de Antonio V vamos

Voz 28 12:09 ya un vuelo

Voz 26 12:24 no no te gusta no te gusta la canción que no te gusta

Voz 1704 12:28 si no no me siento superior no simplemente no me gusta pero no lo tengo que decir a que no puede hacer lo que gustaría es que me gustaría es si este país apoya a los artistas que están de lunes a domingo todos los días en la carretera y no sé bueno también hubo también no pero no se les da ni bola todo el día en la carretera oyendo música música no cantarle música de los haría falta un poco de ayuda

Voz 6 12:55 Cartago desde los aplausos iban bien este programa por ejemplo sigo donde se pone música española la verdad y gente que está en la carretera hay que también creo que es compatible lo uno con lo

Voz 5 13:06 otro eh esto para ti Macarena pero claro que sí

Voz 1704 13:11 la opinión por yo leía el otro día o artículos sobre Amaya en el confidencial y creo que estamos asistiendo al nacimiento de la nueva estrella del pop y hay que disfrutarlo yo te chico

Voz 27 13:24 Lady Gaga

Voz 26 13:28 que son lo hace muy bien

Voz 6 13:36 Antonio venga aquí mañana guerra denominados Ana Guerra y y vamos a empezar por una guerra que mañana va a interpretar la canción por debajo de la mesa de Luis Miguel

Voz 30 13:52 tú Rudy Minguella amigo personal de Ponseti

Voz 26 13:55 la pareja no tienen el mismo perímetro

Voz 6 14:02 Ana Guerra que también canta muy bien

Voz 5 14:05 eh eh bueno oye Chenoa salió claro de ahí a mí no me interesa

Voz 1623 14:16 mami

Voz 1704 14:17 hemos Barça obsesionado con aquella canción de dime qué es lo que puedo hacer canciones

Voz 0481 14:30 Enrique Anaut

Voz 1704 14:34 Enrique

Voz 6 14:36 nos podemos presentar aquí también a Eurovisión es podríamos candidata es Lassana guerra por debajo de la mesa que el interpretará mañana porque está nominada y el segundo nominado de Roy que mañana interpretará una canción de Bryan Adams hubieran in heaven

Voz 31 14:48 no daba

Voz 5 14:51 no

Voz 31 14:54 eh

Voz 32 14:55 es muy muy muy

Voz 5 15:04 del llena de Bryan nada esto pregunta sobre si no hay un timbre

Voz 1704 15:12 toda una rata tiene nada porque me suena no ha porque imitan hoy

Voz 5 15:21 sí sí el timbre de Roy con él

Voz 1704 15:25 muchas cosas por ejemplo que en esta mesa hay gente que imita mejor que canta no por ejemplo podría incluso mejor que habla una persona

Voz 5 15:41 delante del ordenador

Voz 33 15:45 un clip min cuando P B quién tiene todo esto que mi hija mi nunca es única

Voz 5 16:05 hablamos sí también hay que lo hacen todo a que me hubiera cooperado pues voy a hablar con Raúl Pérez y a ver si oye María Barros

Voz 1 16:28 Paul es ir una terraza pusieron Eros mitad pero este todo el mundo canto como locos no pude evitar acordarme

Voz 5 16:34 aquel día con la colaboración le llega la Laura

Voz 0481 16:50 es una crítica la obra hombre debe eh yo creo que a mí la chica esta mañana un vídeo a Internet la chica esta Amaya no Amaya Chica Amaya algo porque ya ven

Voz 1704 17:01 pero ha apunta a esta malla que viene quieras

Voz 0481 17:05 hasta poco votos poco a poco y yo lo quería decir

Voz 1704 17:10 sólo querías decía la chica esta en latín

Voz 0481 17:12 tanto en inglés en castellano en italiano tocó el piano tocó la guitarra esta fiesta súper preparada canina de gracia cuando dicen por qué crees que tendría la Academia empiezan la música Luchon lo preguntamos que que todo caso que no yo miro a mí

Voz 5 17:28 la música karaokes Chuck a la playa esta está muy preparada Lenovo

Voz 0481 17:35 ser músico dice mucho no garantiza si tú si la música es tu pasión y anote es porque realmente desde niño pues como esta niña tocas el

Voz 1704 17:43 la guitarra Kang Doria mayo está preparando pero de ahí la diferencia de Amaya respecto a sus compañeros para mí es como si te para un concurso que hemos matado a nadie

Voz 1293 17:59 bueno abre el gallinero Laura con con OT están llegando comentar por cierto también a través del Facebook de Carrusel deportivos de esta edición de El Gallinero Annan hemos quedado también supervivencia para escuchar Carrusel no

Voz 7 18:11 pues sí ya sabes que a raíz del caos de la AP seis dos carreteras de la semana pasada haciéndose la DGT publicó un kit para llevar en el coche por si acá por si acaso pues la SER ha publicado también esto sabemos cómo ha comentado antes Laura un kit para los oyentes para sobrevivir a Carrusel deportivo en acompañar de seguridad no es fácil del departamento de atención al oyente de la Cadena SER Pepa Bueno Pepo bueno qué tal

Voz 1704 18:33 al vetar estas ya era obra

Voz 7 18:37 dos oyentes ALCA Amaya Amaya como a tope Amaya a tope Amaya llegas un poquito tarde bien los oyentes de Carrusel deben saber que hay que el tomarlas

Voz 1704 18:46 a ustedes no

Voz 7 18:51 bueno los oyentes de Carrusel deben tomar una serie precauciones iban a escuchas a la verdad

Voz 34 18:56 sí claro porque es un programa Carrusel con una particularidad es muy particular el particulares entonces básicamente a un programa que dura diez doce catorce horas no creyente pues no se debe preparar igual

Voz 35 19:08 a la hora de escuchar el Carrusel que que que

Voz 34 19:12 yo qué sé que haber Operación Triunfo que o escuchar contigodentro Hora catorce que los puede escuchar simplemente una caja kleenex

Voz 1623 19:19 sigo todo dentro pues pero no

Voz 34 19:21 el son programas diferentes que requieren preparación diferente a la hora

Voz 7 19:26 bueno eso vas a hacer público el kit de supervivencia para escuchar Carrusel no así que necesitamos

Voz 34 19:30 siente que lo oyentes ahora cojan papelina boli lo regaló primero necesitamos lo que escuchó que Rosell ropa como ropa cómoda patillas dale comida bebida como para atravesar el desierto de Gobi se calzoncillos de recambio muy importante ombligo bragas solventes gracias muy importante un triángulo de señalización vale vale que pongas tú en el sofá para cuando vaya al baño que no se presenten sientes en el software que es tu Josep un desfibrilador de la de eso

Voz 1 20:01 ahora dicha Moll según lo que cubano llega igualado al con noventa que hay mucha cuando llega Ponseti gritando a ves ves

Voz 34 20:13 un teléfono notable con Twitter para insultar Iturralde una pala para que una pala pararle con ella en la cabeza al que te proponga ir al cine a pasear por el monte y estoy aquí escuchando carrusel Jenson Button silbatos y luego a tu pareja de que detraer el cenicero el encendedor a una o levita

Voz 1704 20:30 tenía vale voy si eso el carro se día

Voz 7 20:35 el PP por publicidad para escucharlo esto los diez de Champions que es un que Rosell así como más cortito

Voz 34 20:40 todo lo que he dicho menos los calzoncillos bragas de recambios pero eso no

Voz 7 20:43 lo cual Pepa Bueno jefe

Voz 35 20:46 que nadie Grace quién Chile

Voz 1704 20:48 no me haya Amaya Antonio gallinero

Voz 36 20:54 qué bonita esta sintonía

Voz 1 20:57 la verdad es urgente el mal no está ni que lo diga pero me pega mucho la gente la gente quiere llegar primero todos los sentidos sí porque esto es más una

Voz 1704 21:08 descripción de la semana que ha nacido esta sección en el gallinero allá por el mes de septiembre octubre y me pone bastante nervioso o la gente en general ese ansia permanente

Voz 1 21:17 no te gustará por todo no la gente sí me gusta no me gusta

Voz 1704 21:20 la gente ansiosa por ejemplo en el metro

Voz 1623 21:22 que el ansia de correr

Voz 1704 21:25 no critico la gente que corre cada uno es libre de hacer la locura que le da la gana así que dime

Voz 1 21:29 a veces no es el ansia a veces ya llegó a llegar tarde

Voz 1623 21:33 es que os interrumpamos Messi hombre acaban en alerta que pone Etapa nueve anulaba quinientos kilómetros de enlace hasta que importa por acá porque gracias por qué tenemos a Joan Barreda corriendo con la rodilla rota de a Sáenz por detrás de Al Attiyah pero no había empezado ya la etapa sí

Voz 1 21:53 se antes por eso lo digo se pasa pronto una temporada por Pochettino

Voz 1025 21:58 es simplemente agradecería a mis compañeros que estáis ahí en el estudio que podáis confirmar esta información porque desconozco lo único que he visto esta mañana es que había habido un terremoto de magnitud siete en el sur de Perú eso no es exactamente dónde están esto están en la misma Jaume me sorprende mucho acaba a anular la etapa del Dakar es noticia ahora mismo lo vamos a mirar por Aíto no siempre no

Voz 8 22:19 mira qué hacer una pregunta Ponseti aparte de a Barreda ya Carlos aquí el interés al Dakar

Voz 2 22:26 sí

Voz 5 22:27 voy a voy voy algo no porque está hablando ante el corto para mal

Voz 1623 22:31 bueno pues que has sería caro es que la diferencia entre tuyo mal nosotros somos periodistas entramos que es de la profesionalidad la profesionalidad ahí tú tú tú no pintaba su penalti nosotros damos noticias

Voz 1 22:46 tras mucha basura

Voz 1623 22:48 a oposición

Voz 5 22:51 vuelve a pólvora si tu eres Toto si no me has contestado todo lo más contestados como que no tenga un retiro anotó te doy paso

Voz 1704 23:03 tras gustando otra parte atacado también dejaba romperlo eh por ejemplo yo crítico más a la gente que te mete prisa cuando vas a comprar el billete están detrás y tienen prisa hacen aspavientos resopla es como que tuviera que tener tu no piensas que tienen ellos por qué el billete loco hembras en taquilla por internet el billete metro como algo vale no bueno ya para recarga este sonido no

Voz 0985 23:26 sí

Voz 1704 23:26 no te mira hacen aspavientos como yo he salido de casa con tiempo si tú tienes prisa sale antes no es mi culpa que lleguen tarde

Voz 1 23:32 trabajar o la gente que baja por las escaleras

Voz 1704 23:35 mecánica ahí te mira mal y te da un golpe en el brazo están importante que te pones al lado no yo por lo menos en Japón pero yo intuyo

Voz 37 23:43 lo que habrá son uno dos tres

Voz 1704 23:46 que llegan tarde a trabajar y que perder un enlace de metro te hace perder lo entiendo pero no puede haber tres mil personas cuál es entonces esa gente ancho eso me molesta como el que cuando llegas a tu portal lo al de un amigo tuyo espera espera espera que voy en el ascensor tanta prisa tienes no

Voz 6 24:06 por esta que se suba alguien luego contigo verdadero no es súper rápido para nos va detrás

Voz 1704 24:10 adiós a ver así buen vecino Mírame es una cuestión ecológica que decía pero nos echaron molesta el ansia del que desde la puerta del portal al ascensor que hay hago prudencial espera espera que subo contigo pero que sirvió el tercero y lo sabe porque llevo aquí viviendo contigo los últimos dieciséis años entre que yo subo al tercer y baja el ascensor te ha vuelto a las no aguantas la XXII no no no suele agua si yo el agua pero no hay motivo tampoco para aguantar si ya está cerrándose la puerta es incómodo de va a pensar quién quién defensivas Antón si no me está Elena vecino va con un perro el experto porque el primer Dielo repito por eso sí yo llego antes que el del perro yo les pido que me da miedo el perro yo subo antes después llega antes le digo suba que me da miedo el perro y expresidenta ya está escrito en el vecino lo sabe el problema el que llega primero sube el que llega después

Voz 0481 25:02 pero a veces entre la tensión y me pongo de espaldas posibilita si alguien hacer como

Voz 1704 25:07 directamente es la gente la gente existe si alguna trabaja en el gallinero de becas Roser

Voz 5 25:12 cuando uno trabaja sección está muy bien traída

Voz 0985 25:15 y también el contrarias ejemplos en los aeropuertos

Voz 1704 25:17 no no tengo tengo uno Jordi ahora te dejo que lo digas no del aeropuerto del avión que es la gente más ansiosa del mundo según el avión aterriza se levantan y baja

Voz 1 25:25 eso sí espera viene a ver si no es así

Voz 1704 25:27 si tardan diez minutos en abrir la puerta del avión de media más o menos entre que abren ponen el fin abre la puerta y demás porque hay que estar diez minutos de pie sobre todo porque si me

Voz 37 25:38 ha tocado al azar porque no lo he pedido pasillo por qué tengo que sufrir tu ansia que estás en La Ventana de que te quieres levantar para ganar un minuto

Voz 4 25:49 veinte segundos esa gente ansiosa no la entiendo no debería más bien en el mundo que yo porque tenemos mentalidades diferentes

Voz 1704 25:57 tú el tuyo yo en el mío

Voz 4 25:59 es curioso que usted está muy bien la voz de la megafonía anuncia que se está llegando a la estación por favor manténgase sus asientos es cuando la gente se levanta

Voz 1704 26:07 no pero pero sí Cuenca gente que tú vas en el AVE tú que vas mucho en el AVE Andalucía que te suena la cara de que han ido más veces Si ya sabes lo que falta para llegar realmente a la estación en felicidad tienes que levantarte y espera en la puerta no va a continuar que es final ya esa gente hace mucho daño hace mucho daño porque crea un ambiente de ansiedad en en la vida yo lo hacía ya que no beneficia nada tendré que salir de ahí hay que salir en el supermercado la frase más enfadado y no quiero que estás dando con sale mal en no pero esa es la frase de no perdona sólo llevo una manzana y un voto y una botella de agua la vas a ver la pregunta la respuesta de la vas a robar no lo vas a pagar pues a la cola como todo el mundo argumento es sólo tengo una manzana y una botella de acoger más cosas Arnau o ven antes o es que no entiendo eso

Voz 6 26:55 pero no tenían pasaría a veces también pasar lleva al carro muy lleno viene alguien que ves que puede tener algo de prisa o incluso que va con un informe que sabes que suena a trabajo ha venido a coger una ensalada

Voz 1 27:05 también te puede dejar es algo que estamos criticando al agonías no correcto

Voz 1704 27:11 sí hay mil de estas equipo te tengo tantas que me han ocurrido durante las no me me agobia la gente que por ejemplo yo no hago yo no hago deporte la pachanga de los jueves

Voz 1 27:21 que hacen algunos de la radio donde se rompe la rodilla Talone las costillas claro

Voz 1704 27:27 yo no lo hago por por no hacer deporte lo hago porque no tengo ningún espíritu competitivo nunca lo he temido entonces cuando a lo largo de mi vida he jugado tres pachangas en mi vida la gente espera porque me Ana no llega hasta el balón es que no tengo espíritu competitivo entonces genera tal como el pleno no se tiene claro yo hace balón no voy a correr porque no me interesa el balón yeso el que tiene

Voz 0481 27:49 para elegir al pie

Voz 1704 27:52 Horta nada se comportan sabes Antón que todo esto

Voz 1623 27:54 en la hora después lo coge levemente un tanto edición lo manda Zidane para que te lo digo para Zinedine pero no

Voz 1704 28:00 eso sí para que luego se pregunta entonces esas ese afán de superarse las marcas deportivas personales ahora que ves a la gente en Navidad en la San Silvestre no lleva un año entero para bajar dos segundos ante lo mira no publican feísmo mirar porque no no no no no hay que poner ni la marca de relojes se que lleva su vida en la aplicación Instagram contarme cuando llegas a cenar en Nochevieja lo que has bajado Silvestre no me interesa no aporta genera vas por la calle uno que te pasa corriendo súper rápido con una pinta

Voz 1623 28:32 de de Bekele pero donde es que es verdad no se tiene misal gente así de ansia

Voz 1704 28:37 mucha me comentaron cuando cuando he dicho en la puerta del estudio de que iba a hablar algún compañero de la redacción David López me decía el ansia de la gente por por la novedad de venir al Primark y las colas que se montaron cuando se abrió aquí debajo que se puede seguir viniendo que no pero el ansia de ser el primero yo no digo de ir sino el ansia de ser el primero en todo yo como no tengo ese ansia Garrido lo critico pero tiene pues tranquilo afán competitivo por otras cosas poco porqué no no se pregunto bueno pues ahí mi trabajo si me gusta dar noticias no pero eso creo que va porque en enclaves muy verdes

Voz 1623 29:06 vete con cuidado

Voz 5 29:09 la Guardia ahora te voy a decir la última hora por favor que estamos

Voz 4 29:15 esa las tradiciones que se siente cuando toman las doce uvas para acabar

Voz 1704 29:19 pues no no no tampoco hay doce uvas doce campanadas no hay que tener algo así como pero hay gente que acabar de Norte uno de nada no tengo tienen sus no me gusta gato contra Lance

Voz 1623 29:31 lo más algún tipo de bebida para tender un poquito más y no lo está haciendo bebida

Voz 1704 29:39 bebidas isotónicas no se quizá Aquarius

Voz 1623 29:41 bueno por ejemplo peor marca pero ya que lo si lo estamos para no

Voz 1 29:45 claro porque si te da nombre pues ya

Voz 1623 29:48 pero lo más el Acuario pedir un vino no porque lo que no tiene qué lo tiene gas porque si no no porque no tiene coordinó vaya más allá dice porque no tiene nada

Voz 6 30:01 bueno es mejor vivir sin ansia que con ella e también te lo digo

Voz 1 30:04 pero yo creo que es una denuncia que a la gente le llega es budista eres budista no no yo soy del Sporting

Voz 0985 30:10 lo que tenemos que tiene citar porque está muy bien traída esta sección yo te voy a dar un ejemplo come en el bufet libre tú vas con tu bandeja no

Voz 1704 30:20 sí dale dale dale yo tampoco

Voz 0985 30:23 a una pop una autopsia de los pollos y lo que hay gente

Voz 1 30:26 te va dando golpecitos

Voz 0985 30:29 oiga pero déjeme que yo tenga mi tiempo para ver si quiere un Flame siquiera una más

Voz 1 30:33 el plan

Voz 0985 30:37 a Macedonia como dice Bergamín no es la gente que te mando golpecitos con la bandeja oiga espere si hay un tiempo provincial para que yo pueda escoger

Voz 1 30:44 no criticaré quiere en contra de la Rosa hay que vivir más tranquilo o por lo menos en el caso de los traviesos tu amigo Zidane no tiene ninguna

Voz 1623 30:57 hay gente que Le ejemplo la hora el ansia cuando pasado un periodo profesional al momento las vacaciones esos primeros días Galaxia si es que no tiene una Ponseti en el gallinero

Voz 1704 31:08 al mismo estaba estaba claro entre nosotros ha afirmado

Voz 5 31:11 no no no pero es que haga Laura que no no vamos a última hora la última

Voz 1623 31:22 se en nuestro país Mar Martín que es lo que te sobra dice que efectivamente como como dices Ponce si anula la novena etapa que es la de mañana mañana por condiciones meteorológicas que iban a impedir a las asistencias llegar al campamento de Salta que esto que es el lugar de destino de la etapa

Voz 5 31:37 de mañana bueno bueno y hoy acabamos bien

Voz 26 31:42 en Irak

Voz 1623 31:47 la rodilla Joan Barrera crezca para nada y tú me a mí los que van de atrás a ver qué tal van hombre también te diré que que veo por aquí que se está criticando que cuando lleguen hoy a tu pizza que es donde donde alcanzó el destino va va a tener que desplazarse

Voz 5 32:01 hola caravanas y todos los participantes y quinientos

Voz 1623 32:04 kilómetros las tropas que es Maqueda después de pegar de un Rey que te palizón otros otros quinientos kilómetros pues te que Barcelona es una

Voz 39 32:12 a una paliza gorda bueno pase por donde Brown empezamos tú eras más yanqui Velandia anguila vamos a ver vamos a empezar al revés de mi historia americano porque está manos a la cantar esta madrugada ya los play off en marcha a finales de conferencia ya no casi casi casi estamos en play off aún quedan dos finales de conferencia Philadelphia le ganó Atlanta lo vi lo vio

Voz 1623 32:33 creo que los favoritos ganaron a los otros dos partidos que van Steelers contra Jaguar y el partidazo partidazo exigir a cien salga de ahí probablemente vaya la Super Bowl derrota contra los seis morían en los

Voz 1293 32:47 eso te hace con lana en la en la Super Bowl de sociedad no

Voz 1623 32:50 bueno no eso sería histórico porque no ha pasado nunca ningún equipo ha jugado en su propia casa

Voz 1704 32:58 no sabía serio

Voz 1293 33:01 a corto plazo no no no no podemos decir nada a lo primero lo primero es que no puedo decir nada pero si no decirlo

Voz 1 33:07 desde que se va a hacer Carlos el azar Ponseti bastar Saisó bastar Mela Chércoles va a ser histórico no creo que nunca se a hacer esto se puede decir

Voz 1623 33:24 la fiesta más grande que se ha hecho en la historia de la Superbowl en la Cadena SER eso eso es una evidencia coches muy bien a más no pero si yo creo que nunca en todos los años el Supremo un montón de cómo llevar desde mil novecientos treinta y cuatro

Voz 5 33:48 Alcalá

Voz 1623 33:48 bueno bueno bueno

Voz 1 33:51 a propósito igual igual es algo que viene de la tarde fue mostró tanto si puede ser igual ese primer momento

Voz 1293 34:02 en este primer domingo de febrero en Minneapolis

Voz 1704 34:06 el Bicing sospechan lo siguen o no

Voz 1293 34:09 estamos otro estación pero yo creo que que tiene buena pinta vale vale lesión que es tu amigo pañuelos haya el baile del pañuelo bueno la NFL la Super Bowl is sonaba ante vamos a recuperar el temible

Voz 1 34:25 es así muy

Voz 5 34:27 cánticos noche

Voz 1623 34:35 Beyoncé con llave no les gusta la poner a todas horas en casa si eso puede ser Amores

Voz 1704 34:43 Bruno estar enamorados jodas

Voz 5 34:47 oye a ver Mariona tiene tiene doce vale seis cuántos tienes que cualquiera de los dos puede tener el amor ella

Voz 1704 34:56 tenemos y queremos saber

Voz 5 34:59 gusta la música no pueden tener en la escuela nueve años pues no se puede tener pero aquí ahora me pregunto por la profesora podría pero algo parecido a lo por por primera vez en León tres años

Voz 1623 35:18 acatando cantando porque claro

Voz 5 35:19 el dejado escuchar a los de Operación Triunfo diez minutos casi siempre no

Voz 31 35:27 ah entonces

Voz 5 35:35 mira había hace poco muestra muy sencillo es un estrellón mira cuando coloca la voz ahí está ahí está todo bueno

Voz 1 35:44 que se ser número uno

Voz 1623 35:49 la peli que está todo el mundo idea que está pasando Chuman Gee You más si la nueva desde ropa hasta amigos guays que suene por favor

Voz 11 36:06 creo que el unos absorbido mío Fritzl

Voz 1623 36:15 bueno voy a contar que es que no tiene nada que ver Robin Williams escuchar saberlo que no no no nada que ver aquí se han reinventado esto es Lleida del juego hombre estáis traídas Pajares yo lo he visto me

Voz 7 36:33 sí sí sí te lo pasas

Voz 1623 36:35 yo pasas un buen rato me gusta mucho

Voz 7 36:38 Dan Johnson me gusta mucho más taquillero del año pasado dos mil diecisiete

Voz 5 36:48 ante los remedios caseros no de la orina faro

Voz 1704 36:54 oye por mayoría paraba Sete este boliviana de acuerdo

Voz 1 36:59 es

Voz 5 37:02 club

Voz 1704 37:03 sí sí me Tres anuncios en las afueras y muy bueno

Voz 7 37:07 como se dice Juan como se dice

Voz 4 37:09 no pero como sabéis anuncios en las afueras ya en fines

Voz 1 37:14 me podría pero

Voz 1623 37:14 la mayoría que estamos yo ya me la hicieron

Voz 1 37:17 ya en fin

Voz 4 37:20 esta semana tengo la suerte de que los cuatro primeros puestos de telescopios son

Voz 40 37:25 claro que estaba tenga mucha gente Inés ya la primera manuales perfectos desconocidos silencios que lo diga luchemos esa voz que Dios perfectos desconocidos sobre escuchas en los mejores cines eso ya no se dice bueno para él no es baja en los mejores cines la número dos tres anuncios en las afueras

Voz 7 37:50 es una de las grandes galardonados en los brazos y que está tengo muchas ganas de está muy bien muy bien

Voz 9 38:00 poco de Trump y la cuatro cuatro el gran showman yo he visto que es muy buena también me gusta mi Molins Molins Game el juego de Molin Chance Aaron Sorkin muy buena la peli no no que me gustó mucho la peli no palomitas aparte yo estoy lo los oyentes os puedo decir de mi

Voz 1704 38:20 no yo no tengo ninguna pretensión al ver la película

Voz 40 38:26 que eso está bien

Voz 1704 38:28 a todo no ha pillado todas las tres Deportivo parar eligieron siempre aboga por la sencillez correcta bienes todo con tal y tampoco te creas esta bien pero el oyente la puedes ver entretenida divertida

Voz 4 38:43 claro está de la confianza de consecutivo Sgae estamos con el tema yanqui americano pero me gustaría hacer referencia que siete semanas después del estreno eh la película de Álex de la Iglesia sigue siendo no

Voz 1 38:54 yo yo lo había ayer en español él había ayer me reí muchísimo como dice me encanta Alterio me encanta Belén Rueda me Rey elenco magnífico vosotros no va a recomendar en la serie de La Bella

Voz 5 39:07 bueno la cuarta temporada de Play estaba temporada yo me te aquel qué tal cuidadito qué tal

Voz 1623 39:15 es este un poco tremenda porque al final cuidado no no quiero hacer es muy elegido por favor yo se demuestra que siempre metemos la pata los seres humanos pero

Voz 1 39:26 Mola seguir siendo Punset capítulos independientes no que no tiene nada que ver uno con otro os concluye

Voz 1704 39:33 lo mejor

Voz 1 39:36 mira ahí hay una curiosidad es que entre capítulo

Voz 4 39:38 capítulos que hacen referencia unas referencias mínimas en pequeños homenajes entre los guionistas y directores de los distintos capítulos es muy curioso seguir esas pistas sí hay artículos ya

Voz 1704 39:48 qué ganas tengo de que se pincha la burbuja de las series americanas estoy hasta las no

Voz 1 39:52 te digo una cosa va a costar estarnos americanas británica lo bueno lo mismo no para para gente como yo

Voz 1704 39:58 el Senado la peste

Voz 6 40:00 Pestano de hasta ganar

Voz 1 40:03 una cada mes van hacer un montón a mi lado lazos el doce de enero ayer fue doce de enero se colgó de lo voy a seguir en también

Voz 1704 40:11 esto te gusta hablar claro

Voz 1 40:13 pero similar a dar una en breves Mediaset Lidia Bosch que es un clásico de las series que además hablando de Black Mirror

Voz 5 40:21 es verdad pero a la de la de lidia voz y de las llamas

Voz 1704 40:28 he visto la zona hackers española llama bien las zonas de habla de familia

Voz 1293 40:33 venga vamos a rematar contra el rito Ponce que está poner tan Jordi Martí pero vamos es también con la previa con la última ese partido en el Ramón de Carranza cuatro en punto de la tarde Cádiz Córdoba derbi andaluz Ignacio De Labarga buenas tardes

Voz 41 40:46 qué tal muy buenas acaba de comenzar el partido este Cádiz Córdoba un Cádiz que lleva diez partidos seguidos sin conocer la derrota ocho victorias dos empates semana complicada que el Córdoba con la frustrada venta necesita ganar para salir de la zona de abajo también pendientes de Alvarito equipos de Europa como en Nápoles que están siguiendo futbolistas sin duda alguna de superior categoría aquí nos la jugamos precisamente por el extremo cadista comenzó el partido Cádiz cero Córdoba hace

Voz 1 41:17 hoy vamos por dólares durante su presidente esta esta semana tras semana

Voz 1623 41:24 Roma o en el derbi

Voz 42 41:26 mira arquero ya

Voz 1623 41:28 cuando somos de ser quemamos más de ciento cincuenta mil dólares a una actriz porno para que se callara porque por ahí había estado enredando el presi le ofreció un trío cuando le ofreció mil maravillas nombre viendo muy claro el otro ahí ciento cincuenta mil dólares ciento cincuenta mil dólares por yo que parece que no era suficiente blanco gags

Voz 0985 41:49 no te has dicho

Voz 1 41:51 tu cara me toca a su vivienda porque se ahora

Voz 1623 41:55 ahora ahora cable también ya ahora sí ahora sí parece que no era su vivienda dinero los ciento cincuenta mil porque también trago o sea que vamos a ver a ver qué pasa

Voz 1704 42:05 si tú ves Ponseti a Oprah presidenta que sí

Voz 1623 42:08 habla mucho después del discurso los Globo de Oro no no atraen tampoco les veía nadie a Trump sabéis que esta semana me bajó el libro de Davis que ni él mismo sabía presidente enfadó incluso cuando salió como presidente porque él no quería ser presidente él quería hacerse famoso hay promoción y ya cuando vio que empezaba a ganar el tío se sabemos que hoy cuando nos hemos que del todo Ponseti escuchado esta semana que se me ve doce coma doce días si me tiene impresionado es buena cualquiera que no tiene claro pues esto cantidad de azúcar ahí no dio a veces eh

Voz 1704 42:46 eso sí si detecta por eso está naranja

Voz 1293 42:50 Ponseti Shangri La de queréis hablándome lo luego secundarios de la seguridad en el hogar

Voz 7 42:55 la seguridad del hogar no sé si vosotros tenéis miedo

Voz 1704 43:00 buenos no

Voz 7 43:02 separados sí Thais esta inseguridad pues yo creo que se interesa lo que va a decir este señor que es Luca bastardo que es gerente de robos Williams es una empresa líder en el sector restó Luca las Hardy qué tal buenas tardes

Voz 1623 43:14 sale que todas las aquí Derry cita fijada pero yo no quiero asustar si sabían ustedes que nueve de cada diez robos que se cometen son adrede que existe datos son datos amigo

Voz 7 43:24 datos a citas no nueve de cada diez robos son intencionados pero el que queda Pacers diez que gilipollas entre arrobas sin darse cuenta ya ya siempre hay uno en todas las esta disciplina bueno revolucionar un poquito el mundo de las alarmas de Berlín chato en efecto a Hernán mira los sistema antirrobo Arnal Arnaiz

Voz 1623 43:44 como te llames los sistemas antirrobo decía tradicionales consumen muchísimo seis alarma cámaras monitor era en fin es un gato gordo y nocivo para el medio ambiente así que hemos inventado

Voz 5 43:55 la primera alarma ecológico más

Voz 1623 43:58 la primera que no consume energía cien por cien es innata

Voz 7 44:02 eco y natural en la primera alarma ecológica y como es como es como eh

Voz 1623 44:06 es hojas secas hojas secas lo explico antes de ir a dormir llenas todo el suelo de la casa de on hi ramas secas eh hay pocas cosas más ruidosas que las hojas secas sí que un intruso en cuanto ponga un pie en el suelo Irak cuando pongo el otro con el es quisiera bueno pues hasta aquí no no con Pyro porque el ruido es el gran enemigo de los cacos

Voz 7 44:26 no sea hojas secas y ramas se quedaría

Voz 1704 44:29 pero luego pienso una cosa loca que luego el amaño

Voz 7 44:31 en hay que recoger todas esas hojas secas y ramas

Voz 1623 44:34 a los guarro que se recogería porque si las pesa mucho la hoja pues ya pierden que en su función eh recoge

Voz 7 44:43 pues a mí señor bastardo me parece una idea fenomenal

Voz 1623 44:45 también yo estoy aquí y la verdad es que sí

Voz 7 44:48 lo de hojas secas es fantástico Irene además con una oferta especial para los oyentes

Voz 1623 44:51 pero os perdáis llama ahora dices que vienes de parte el carrusel tengo cobramos un diez por ciento más

Voz 7 44:58 no no no lo estás no no no no no me he equivocado un diez por ciento más y llamas de parte de Carrusel deportivo esta vez muchísimas gracias buenas tardes

Voz 1623 45:10 hombre no sé yo si quiere valorar lo habéis comido por encima de nuestros posibilidades sí porque

Voz 0985 45:15 que los datos no son científicos a pesar de que coinciden con la literatura no pero en nuestro entorno tanto en Madrid como en Barcelona vemos que de media tras este periodo navideño hemos engordado tres kilos más insisto que estos la media por lo tanto puede ser que uno haya engordado un kilo de otro hayan ganado cinco cada uno sabrá lo que ha hecho no nuevo ciertamente estos días hemos comido fuera de casa hemos bebido fuera e incluso también dentro hemos hecho un consumo está

Voz 1704 45:43 eh

Voz 0985 45:45 sí entonces en los agasajos en cuando vamos a los a los hogares de nuestros familiares los productos calórico que hemos consumido son excesivos por lo tanto insisto de media todos y cada uno de vosotros habéis engordado tres kilos más bien qué pasa cuando os planteáis delante del espejo que habéis visto imágenes terroríficas muchos de vosotros estáis pensando incluso el que lo haga quizá tiene vacaciones playeras bueno no digo que tenga que empezar ya la operación bikini tiempo habrá pero sí hay algunos consejos que yo creo que irían bien para rebajar estos tres kilos de más por ejemplo el alcohol tratar de reducir el alcohol el consumo el consumo de reducir el consumo de alcohol retratar ya de reducir los dulces no sabemos eh digamos metido con los polvorones con los bollos las tartas bien ahora llega el momento de reducir los dulces reducir también los refrescos antes Ponseti hablaba de Trump te latas de Coca corto catorce doce bueno pues cada lata Ponseti no responden a siete azucarillos por lo tanto ojo en nos vais locos pero estas cosas hay que empezar a reducirlas entregados plenamente a los vegetales oye tumbos verduras tres cuatro piezas de fruta al día las carnes estás haciendo los vegetales oye tumbos verduras tres cuatro piezas de fruta al día las carnes

Voz 7 47:03 eso eso tú

Voz 0985 47:06 en el mismo momento en que es os hago esta recomendación es despide aplicando a mí mismo si las carnes hemos hecho un abuso de las grasas volvamos al pollo que bueno siempre

Voz 7 47:15 el pollo el pollo

Voz 0985 47:17 Conejo el pavo también Nos vendría

Voz 1 47:19 ahí todo respeto pero no atún y salmón eh no somos una parte es un chuletón vocera de atún el atún tiene mucha grasa mucha grasa buena a tres

Voz 0985 47:36 cuál era Ter no fuera no traeremos de reducir Hernán ninguno nos decía el tema del Gimnasio Gym que te va a costar la matrícula gimnasio vas abandonar el piensan ahora podría por qué es exactamente Urrutia porque no empezamos con pequeñas tablas de ejercicio matinal Cada día dedicar a esas gotas su vida Julio no vas escuchando el Hoy por hoy pues las dos tablas total bien

Voz 1 48:02 el escaso

Voz 1623 48:07 Putin por ahí

Voz 0985 48:10 hasta escuchar la radio vas escuchando a el tramo que vaya pasando por favor rechazar las dietas milagro que esto es muy importante para rechazar las dietas milagro

Voz 0481 48:20 la como última esperanza no

Voz 0985 48:22 gente Dani que se entrega a la edita sin azúcar a la dieta de la choza a la dieta de proteínas bien todo esto va a ser un engaño la dieta es eh palio dieta no había abandonado

Voz 4 48:35 con ello se suelen ser dietas engañosa

Voz 0985 48:37 esas en las que vas a perder peso durante tres o cuatro días pero volverás a ese mismo peso cuál es la mejor dieta seguir comiendo un poco de todo pero en menores cantidades más fruta más verdura un poco lo que os he dicho no a que sea una cosa sostenible y los océanos

Voz 1 48:54 Berni Laura tan y esas cosas

Voz 1704 48:57 que a los juzgados prodigiosamente Dios

Voz 43 49:03 los que tengáis pues luego que aparece en las playas en nombre de gordos a las de la yo no yo a ver con todos dos venga a verme yo he visto siluetas en Madrid que está bajando muchísimo pero sí la bajando ahora altura está bajando la altura que va

Voz 5 49:29 Ramón de garbanzos

Voz 44 49:30 a Cádiz de cabe destacar el go go go go go home run run Volvo hongo

Voz 0481 49:38 de Álvarez

Voz 45 49:41 jugaba

Voz 41 49:42 Kungun ya evidentemente el boleto de superior categoría Mango ha dado con el guardameta visitante low ropa espectacular de la tarde entró por el primero voy castellano del Cádiz marcó Alvarito

Voz 45 49:57 partido Cádiz Córdoba cero no

Voz 1623 50:01 se licite pero tú más todavía acumulan Gil registra te y consigue hasta ciento cincuenta euros para apostar Hill donde están los novecientos treinta y cuatro cuatro con responsabilidad por Alfred

