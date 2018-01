Un terapeuta emocional prepara un discurso motivacional para que el Madrid mejore: "Vamos coño vamos"

Voz 3

00:34

llevo ya toda la semana trabajando con toda la población del Real Madrid pueda población me he entrevistado con el presidente directiva técnicos jugadores trabajadores del club aficionados periodistas sí he cogido todos los datos he reflexionado sobre ello sí he aplicado mis conocimientos ya elaboró una estrategia para tratar de averiguar de comprender porque no también por qué este bajón que este bajón desarrollar una estrategia total que va a dar sus frutos buenos ya buenos ya esta estrategia en qué consiste es un discurso épico discurso de pico resumido todas las ideas del informe en un discurso que les ha dado esta mañana en Valdebebas Valdebebas se sí creo que la solución definitiva palos mal el discurso épico no si me inspiraba en