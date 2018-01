'Hubo una época en la que el Barça optaba por fichar día sí y día también a futbolistas vascos'

Voz 0458 00:00 ya estamos en Anoeta para ese partido entre la Real y el Barça estamos con Antoni Daimiel y estamos también en sonido Morse una época en la que la Real igual que lo hizo el Athletic posteriormente ganaba las ligas tenía un equipo fantástico hubo una época Roberto García hola qué tal muy buenas que nada el Barça octava por fichar día sí día también

Voz 1 00:25 a futbolistas vascos así es yo deben hablar de los millennials vale allí millennials que estemos no

Voz 0458 00:30 a gritos cuando no

Voz 1 00:33 pero al otro lado de la de espíritu me considero milenio pero no lo era pero no las milenio son los jóvenes nacidos entre el ochenta y dos y el dos mil cuatro perdón millennials no hicimos la EGB hicimos la eso los millennials alucinados por primera vez con el fútbol de Romario Bebeto y Mauro Silva en USA noventa y cuatro no vimos la Quinta del Buitre If limitábamos de verdad con Ronaldo gordito Verdasco con regalos de verdad una barbaridad nos dimos adujo adultos con el tiqui taca pero somos pocos los millennials muy pocos que hemos visto algún equipo que no sea el Madrid Barça o Atlético de Madrid ganó una Liga el fútbol cambió en el ochenta y seis y el genio Johan Cruyff se aprovechó de ello

Voz 2 01:08 desde la temporada dos mil cuatro dos mil cinco ningún equipo que no sea Madrid Barcelona o Atlético de Madrid ha ganado un campeonato

Voz 0227 01:16 esto quiere decir que un niño nacido en el verano de dos mil cuatro no ha celebrado ni una en sus trece años de edad sino es merengue culé o colchones

Voz 2 01:25 este ya adolescente habría que explicarle que hace treinta y ocho años las ligas las

Voz 3 01:29 de la Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao que hace dieciocho años se la llevó el Deportivo dieciséis el Valencia vio el año en que él nació la Liga volvió a irse a Mestalla

Voz 0227 01:41 trece años de dominio blanco y blaugrana con la excepción rojiblanca de dos mil catorce a este chaval habría que explicarle

Voz 4 01:51 hasta mil novecientos ochenta y seis los equipos tenían el derecho de retención que si quería no se desprendía de su máxima estrella asumiendo unas subidas

Voz 2 01:59 salarial para el jugador del diez por ciento Así por ejemplo en la temporada setenta y cinco setenta y seis Enrique Castro Quini fue pretendido por el Fútbol Club Barcelona dispuesto a pagar por el delantero gijonés cincuenta millones de pesetas la directiva del Sporting de Gijón se negó y el jugador llegó

Voz 0227 02:14 pensar en retirarse ya que siendo internacional por España se veía obligado a jugar en Segunda División en El Molinón con su equipo descendido la anterior temporada eso sí con un diez por ciento más de sí

Voz 2 02:26 ejemplos como éste hubo muchos en aquella época hay en gran parte que los equipos pudieran retener a los buenos jugadores granas estrellas salidas de sus canteras explica que clubes como el Sporting de Gijón y el Athletic Club de Bilbao la Real Sociedad en el Valencia Deportivo de La Coruña Zaragoza Sevilla o Real Betis disputaran campeonatos ligueros au finales de Copa a las billetera es de Madrid Barcelona y Atlético e incluso negaran a ganárselo

Voz 5 02:51 o ya proclamado por primera vez campeón de Copa véase el júbilo entre jugadores y seguidores

Voz 0227 02:56 mil novecientos ochenta y seis desapareció el derecho de retención se implantaron las cláusulas de rescisión

Voz 2 03:02 los grandes lo tuvieron piedad con los más modestos billetes en mano se lanzaron a contratar a los grandes jugadores que habían reducido las diferencias hasta entonces un caso muy curioso fuel del Fútbol Club Barcelona la Real Sociedad el comienzo de los ochenta fue hecho violín la Real de Alberto Ormaetxea había ganado los campeonatos de la ochenta ochenta y uno y ochenta y uno ochenta y dos

Voz 6 03:22 Vila

Voz 7 03:35 con el mítico Luis Miguel Arconada importaría Alonso Gorriz Revilla Idígoras y Diego Satrústegui Zamora que cifró

Voz 2 03:47 el Barça cargaba con una crisis deportiva importante ya que en la última década había ganado solo una Liga tres Copas del Rey el sueño de la Copa de Europa seguía sin llegar y así fue como llegó Johan Cruyff al banquillo blaugrana en mil novecientos ochenta y ocho el holandés fichó

Voz 0227 04:03 José Mari Bakero Txiki Begiristain y López Rekarte por seiscientos millones de veces todos de la Real además de Jon Andoni sea del Osasuna de Pamplona por ciento veinticinco billones al que cedería al equipo donostiarra Juan Carlos Unzué también de Osasuna Julio Salinas del Atlético de Madrid y al chico iba verde del español

Voz 8 04:23 no vi la alineación del PRI

Voz 2 04:26 el Barça de Cruyff había dos vizcaínos dos guipuzcoanos y un vasco navarro desde el banco sumaban otro vizcaíno y un vitoriano de adopción lo que dejaba claro que Cruyff

Voz 9 04:36 pero lo que sabemos es es más valentía instalan está poco menos de los pueblos de tanto garantías por eso compré a cuatro vascos

Voz 0227 04:51 había tantos tres vascos Rey rescatadas no son valientes ahora horas antes los cimientos del Barça hablaba en euskera y esto dio para muchas crónicas y las artículos especialmente se habló y escribió de la final de Copa del ochenta y siete ochenta y ocho Barça sexto

Voz 2 05:09 ha quedado siete puntos de Europa y de no ganar la Copa que daba a las competiciones europeas la próxima temporada

Voz 10 05:15 nada Vaquero primero por número de López Rekarte Larrañaga Gorriz

Voz 0227 05:18 al final la jugaba ante la Real había quedado segunda entidad tras el Madrid con un equipazo Núñez tenía atado a Cruyff fuera la próxima campaña y el interés de los blaugranas jugadores realistas era evidente

Voz 10 05:30 Zubizarreta con el número uno Gerardo Migueli Julio Alberto Víctor Alexanco Carrasco Schuster Roberto Lineker y urbano

Voz 2 05:38 tan evidente que Joaquín Aperribay vicepresidente donostiarra hizo pública una nota poco antes de la final en la que aseguraba que la Real no traspasará ni a ningún jugador Panko

Voz 10 05:48 hora buscando atrás el balón para Calderé algo el de

Voz 11 05:53 seré entraban Leire aprobará Arconada Barca Alejo

Voz 0227 05:58 se jugó la final gol ganó el Barcelona con gol de Alesanco en el sesenta

Voz 2 06:02 la nota de Aperribay se convirtió en una mentira y la sombra de la sospecha se posó sobre los tres nuevos fichajes culés se les acusó de no rendir en el partido ya que de haber ganado se hubieran quedado sin jugar en Europa la temporada siguiente en estos finales de los ochenta tanto aroma Atxuri Urbino hubo en Can Barça que cuenta la leyenda que el Fútbol Club Barcelona podría haberse ofrecido para pagar el nuevo estadio de la Real y permitir a estos abandonar el mítico Atocha si se hubieran consumado los fichajes de Luis Miguel Arconada Satrústegui y Zamora pero esto tiene

Voz 0227 06:33 en eso era un rumor una leyenda ni hubo campo nuevo diseño hizo el traspaso Porgy Ettore Johan le dijeron a su llegada a Can Barça que resultó que el que sabíamos holandés

Voz 12 06:47 hablando de crack en realidad

Voz 0227 06:50 a Amsterdam quería ser euskaldun

Voz 0458 06:56 sonido Morse en Carrusel deportivo siempre Johan Grave estuvo muy muy muy agradecido al futbolista vasco está por ahí uno de los más grandes el hombre que más vistió la mitad de la Real en Anoeta para este la a Barcelona Villa Gorri qué tal Alberto muy buenas

Voz 0227 07:11 buenas noches pues mira exhibir

Voz 0458 07:14 John te va a dar Daimiel de conocimientos de la Real porque Andoni tú eras fan de de aquella no

Voz 0200 07:20 sí sí sí sí yo con ocho nueve años además recuerdo que antes de de los títulos de Liga pues dos años antes de acabar entre los tres o cuatro mejores juegan UEFA eh luego hay un subcampeonato y luego los dos títulos no dedicaba

Voz 13 07:35 día de memoria aunque Gorriz de interviene un poco en en él

Voz 0200 07:40 la excepción un asterisco que tienes que poner no porque en esa época yo creo que eran de la misma generación pero dependiendo de lesiones estados de forma magacín Orbyt claro entraban uno u otro no pero luego el resto Arconada hace la acortaba arriba Olaizola Diego Alonso Zamora Idígoras Satrústegui y López Ufarte me encantaban delanteros que salían y desde desde el banquillo cómo me acuerdo eh era Saviano etcétera no antes de que llegara vaquero sin un equipo cautivador y además teniendo en cuenta los años de los que estamos hablando no se ha explicado bien eh en en este reportaje que acabamos de oír pero no hay que olvidar que el primer título de la Real es el ochenta y uno que es eh dos o tres meses después del intento de de golpe de estado de Tejero

Voz 0458 08:21 ha dicho que tenía un equipazo tremendo hemos tratado muchos aspectos rezaba firmar jugadores de de de la Real llegó a ofrecer por Arconada por López Ufarte y por por alguno más pagar el nuevo campo en la Real aquí esa historia

Voz 14 08:38 sí la verdad bueno primero es decir que el reportaje mapa decía sensacional creo que es bueno que es totalmente real lo que ha pasado no sé si este tema

Voz 15 08:47 comentas también en su momento sí que lo vi lo comen

Voz 14 08:50 dábamos dentro del equipo se comentaba también que por estos tres jugadores son pos Zamora Satrústegui Arconada no podrían hacer el campo nuevo de la Real en aquella época en la que en la que el presidente de Orbegozo quería cambiar el campo llevarlo a Zubieta no si es verdad que eso yo no sé si sería todo real o no pero posiblemente sí sería porque eran tres grandes jugadores llevamos le hubieran venido muy muy bien al Barça seguro y a nosotros nos hubiera hecho polvo

Voz 0458 09:15 sí porque además Daimiel ir siempre siempre siempre estuvo muy agradecido al futbolista vasco hasta el punto que hemos escuchado una canción que decía firmamos vascos porque era más valientes que no no quería decir con esto que los catalanes fuera cual expresó que quieran valientes más valientes que los catalanes anda venga

Voz 0200 09:30 sí hombre llama la atención esa declaración desde luego oí bueno él era muy sincero en esa época eran jugadores ya muy destacados de ya desde el equipo de de Tosac de finales de los ochenta que fue también un equipo fantástico que ganó una Copa que fue segundo en Liga Iggy bueno además es que la Real Sociedad siempre se ha definido en épocas mejores y peores por haber sacado de su cantera jugadores de mucho nivel y algunos de muchísima calidad de una calidad técnica tremendo

Voz 0458 09:58 Vision y después estaba el tema del derecho de retención que en Bilbao se aplicó de una manera digamos más más radical no grandes jugadores que también ganó la Liga como vosotros no pues no se marchaban otros equipos por ese derecho de retención en la Real se aplicó menos pero tuviese también seguros recibiste buenas ofertas para abandonar la readmisión aunque no digas equipos irá igual que es decir lo eh pero pero tú también eres de los que tenía ofertas

Voz 14 10:21 no no creas se yo creo que las ofertas de verdad posiblemente bueno posiblemente no seguro porque lo hable con ellos también pues Zamora López Ufarte ellos sí que las tenían Arconada en mi caso tuve alguna hay buena de hecho una tuve que te que podría haber ganado bastante más dinero que en la Real pero ya no intervenía el derecho retención era que yo me quería quedar estaba en un gran equipo tenía que a mi familia a mis amigos mi tierra era mi orgullo jugar en la real y la verdad es que no no mire tanto el dinero no digo sinceramente y me quedé en la Rand y luego salió bien porque vino Tossa y con todos a tuve grandes años también llegue incluso juegan la selección mundial no sea que la verdad es que la jugada me salió bien pero bueno no pensé que con la cabeza sino con el corazón

Voz 13 11:00 Sony la última era otro jugador preferido de la Real se jugador hombre a mí me gustaba López Ufarte Lope llamaba mucho la atención

Voz 0200 11:10 horas y Satrústegui no e incluso yo en esa época ya ahora pues cuando estaba la discusión de si jugaba con la selección Santillana o Satrústegui yo era más de Satrústegui en esa época ah pues la la Real Sociedad invadía la selección española española no luego se demostró en el Mundial ochenta y dos pero López Ufarte era era tremendo era un jugador de de una clase impresionante