Jordi Alba: "No he querido ofender a nadie con la peineta"

Voz 0977 00:00 a ver caras y que sale por allí Jordi Alba

Voz 1 00:02 porque a ver qué dice el lateral del Barça Adrià

Voz 2 00:05 sí aparece Jordi Alba en esta zona mixta de Anoeta vamos a vamos a escuchar al lateral del Barça yo Rivera respuesta todo marcador el futbolista azulgrana que ha hecho un buen partido hoy si era

Voz 0977 00:16 bueno era un partido muy complicado sabíamos yo creo que que a muchos años ya sin sin ganar en Liga Hay que bueno siempre gusta mucho no se quede en este campo pero sabemos que es bueno con con el entrenador Eusebio de gusta tener el balón también han han hecho muchos centros y remates Si bueno siempre te crean dificultades pero yo creo que la segunda parte del partido ha sido muy buena del equipo hemos sabido sufrir muy bien contentos por sacar nuestro punto de aquí estáis a diecinueve puntos de

Voz 3 00:49 Al Madrid le dais por muerto en Liga

Voz 0977 00:52 si ves que el conjunto decidan está en crisis bueno tampoco me interesan mucho podemos tener ellos yo creo que son que son bueno equipos que siempre van a pelear hasta el final pero pero bueno contra más pierdan pues mucho mejor para para nosotros pero también no hay que descartar a a los equipos que están por delante de ellos que también hace una temporada Hay igual no están ahí también un poco pegados a nosotros sí nos va a costar muchísimo ganar esta Liga pero tan exacciones son son muy buen equipo

Voz 1 01:22 Jordi se ha visto ahora una imagen tuya al final del partido haciendo una peineta parecía que al público de Anoeta eh por qué

Voz 0977 01:29 bueno no el partido Nasir papilla o no verdad son al final del partido hemos visto la imagen pero cuando ha sido la peineta no se puede explicar por qué no bueno pedir disculpas si alguien la la molestado yo creo que al final es parte del juego también de toda mi y me lo tomo como que es parte del experta en ningún sitio en ningún momento he querido ofender a nadie y bueno si alguien lo ha hecho daño a mí eso bueno mi reacción pues pido disculpas pero pero bueno se tiene que llegar ahí soy así en el Campoy ir hasta luego seguro que no es que no se ha hecho alguien que me insultan en el campo pero seguro que que bueno vendría a cenar conmigo si me conociera verdad

Voz 4 02:09 porque el partido ha tenido dos partes muy distintas verdad en la primera estabais casi fuera aquí

Voz 0977 02:13 algo tiene una capacidad de reacción extraordinaria eh sí sí lo que te he dicho yo creo que son son equipos que que los que han dificultades que ya saben lo que juegan que saben sufrir muchísimo yo creo que tienen por bandas son soy muy muy buenas y luego por gente que se mete por el medio fuerte y con mucha calidad y está claro que no piensa en sufrir siempre y este año pues pues también pero yo creo que nos tenemos que quedar con que el equipo salió a saber sufrir que era un cero dos en hay un dos cero en contra y que era muy difícil iban a ese partido y el equipo lo ha hecho muy bien no

Voz 3 02:48 Torri que Rice la primera vuelta y invicto sin perder cuál es la mayor virtud de este equipo

Voz 0977 02:55 todo como tú dices el equipo eh yo creo que luego pues la gente de arriba puede marcar la diferencia lo demás pues bueno también hacemos lo que podemos pero luego hasta Leo Luis bueno está gente que te marca diferencias y quiere ganar partidos está claro no sólo a a negarlo pero yo creo que el equipo estamos diciendo todos desde lo los que están arriba hasta hasta el portero que todo iba bien estamos muy metidos sabemos lo que hacemos aquí está claro que con que cuando los resultados te acompañan pues pues bueno la gente pues se lo va creyendo más así aquí las estaciones son muy buenas destacaría al equipo que sabemos lo que hacemos Si en cada momento pues estamos jugando bien

Voz 1 03:36 el IVA Jordi ya sé que han preguntado mucho pero es que él les a gays diecinueve puntos al Madrid que es una barbaridad si fuera al revés si el Madrid nos sacará diecinueve puntos a vosotros estaría preocupado no supone es que están preocupados allí