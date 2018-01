Eusebio: "No es imposible parar a Messi"

Voz 1 00:00 el nombre que tiene cara de circunstancias esta noche ha cumplido cien partidos como técnico de la Real Sociedad tiene cara de circunstancias ya me entendáis porque es que su equipo las regala periodos cuatro contra el Fútbol Club Barcelona después de hacer una primera parte primorosa en la que ha llegado al descanso y nadie pensaba que luego en la segunda parte se le podía escapar él el partido las decimos muchísimo que una noche en la que no es fácil nos puede atender Eusebio Sacristán el técnico de la Real Sociedad o lo saben muy buenas hola buenas noches cómo estás cómo te sientes

Voz 2 00:30 bueno es momento de bueno pues de tristeza porque hoy

Voz 0596 00:36 lo hemos conseguido pues un resultado positivo que

Voz 2 00:40 bueno hemos tenido la ilusión de que

Voz 0596 00:46 lo podíamos conseguir sobre todo con todo lo que hemos hecho en el primer tiempo pero bueno al final ha acabado como acabado no hemos conseguido nada positivo y bueno pues es un momento que indudablemente pues bueno no es fácil porque los hubiera venido muy bien haber conseguido tres puntos au como mínimo el empate pero no ha podido ser muy bueno pues momento para asimilar el resultado de hoy asimilar el partido analizarlo y bueno pues ver que tenemos que hacer para mejorar nuestras prestaciones no que somos capaces de hacer cosas muy buenas como no ha pasado en la primera vuelta pero nos ha faltado esa regularidad esa consistencia que nos hubiera permitido pues están mucho mejor y bueno pues a pensar en que tenemos que conseguirlo cuanto antes lo paso mal

Voz 1 01:37 con los auriculares a Eusebio Sacristán cien partidos en la Real Sociedad cuarenta y tres victorias traducido a puntos la dos empates cincuenta por ciento de los puntos como entrenador de la Real Sociedad escucha ya en sintonía El Larguero

Voz 3 01:49 la Eusebio buenas noches a concretar cómo estás

Voz 1 01:51 hombre como a la vida bueno sonríe ha habido días mejores no ha habido días mejores pero bueno hay que estar en todo

Voz 3 01:57 el etarra estuvisteis allí porque es verdad que es verdad que muchos jugadores entrenadores dependiendo de si se pierde y me imagino que el estado de ánimo es igual no pero pero por eso te agradezco que después del dos cuatro estés ahí dando explicaciones y habiendo ganado habiendo perdido no

Voz 0596 02:12 bueno yo creo que los entrenadores sobre todo tenemos que que dar la cara no somos los máximos responsables Si la gente necesita saber lo quiere saber qué es lo que pasa y quién mejor que nosotros para dar nuestra no la visión porque ya la va a dar todo el mundo pues al menos que que que sepan en primera persona qué es lo que piensa pues el máximo responsable

Voz 3 02:35 qué le ha pasado hoy a tu equipo porqué del dos cero se pasa al dos cuatro

Voz 0596 02:38 no yo no no está bueno pues porque en una de las pocas situaciones de gol que tiene el Barça no hace el dos uno e entiendo que nos ha pasado en algún partido más durante esta fase de la temporada hay eso pues quizá hace que en el segundo tiempo pues eh no salgas pues con tanta fuerza densidad con con con el mismo ritmo y la misma velocidad que habíamos tenido en el primer tiempo es posible que ese golpe un poco anímico haya afectado de alguna manera hay nos ha hecho ver que que quizá el Barça pues no nos podía hacer daño como de hecho nos ha hecho en el segundo tiempo

Voz 3 03:15 As plantea o el partido diferente ante este Barça con respecto a otros años al Barça de Valverde se le plantea el partido diferente en Anoeta por ejemplo que el Barça de Luis Enrique

Voz 0596 03:24 sí hay matices un poco diferentes matices un poco diferentes porque este equipo mete mucha gente por dentro toda la gente de arriba salvo Luis Suárez los demás están todos por dentro abren a los laterales y los demás salvo los tres de atrás dos centrales más más Busquets el resto se mueven por por posiciones interiores si poder ajustar eso para presionarle eso para impedir que que te hagan superioridades pues es es es complicado digamos que es poco diferente a lo de a lo que el equipo hacía con con Luis Enrique que jugó a un poco más por fuera como Neymar que que que bueno pues se habría banda y tenías una referencia ahí bien abierta contra este equipo de Valverde pues hay que meter a gente por dentro gente de atrás que tienes que incorporará medio campo para evitar que que estén libres

Voz 3 04:15 de daño hace este Paulinho que muchos decían Paulinho vaya fichaje del Barça es que eso es un llegador nato e que parece que es un mediocentro ahí que venía no es un llegador que no te aparece siempre en el área pequeña que acabando jugadas

Voz 0596 04:27 sí sí sí llegan con con con gente por fuera como Jordi o como Sergi pero luego por dentro tienen jugadores pues entre Messi Luis Suárez fuera de concurso

Voz 4 04:39 sobre todo primero también pues

Voz 0596 04:41 bueno las apariciones de Paulinho pero también lo que les aporta pues es es mucho trabajo y mucha consistencia defensiva no que les ayuda a que cuando no tienen el balón y cuando tienen que replegarse pues ahí tienen jugadores que son capaces de hacer un trabajo muy bueno para para el equipo y que han conseguido tener un equilibrio muy grande en las dos facetas del juego

Voz 3 05:02 cien partidos con la Real que no es fácil Eusebio haciendo muy buen fútbol y logrando buenos resultados en general es verdad que este año acabar la primera vuelta algo por debajo de lo que seguramente esperaba en te está haciendo largo te está sabiendo a poco en qué punto está Eusebio en este partido cien

Voz 2 05:15 no no estoy

Voz 0596 05:19 yo creo que estoy en el eh quiero pensar creer en mitad de camino o no he tenido dos temporadas en las que conseguido pues que el equipo se identifique con una idea de juego hemos conseguido buenos resultados hemos conseguido estar en una competición europea esta temporada entre las tres competiciones y ante esa la propuesta por nuestra de es decir ser fieles a una filosofía que es la de la real que es la de trabajar con con gente de la cantera pues bueno hemos hecho pues unas incorporaciones importantes a nivel de número de jugadores que yo estoy convencido que tienen un nivel grande como para darle continuidad a a esta idea con la filosofía de cantera pero que tiene un peaje de alguna manera que hace que bueno pues no puedas conseguir tu mejor nivel con una regularidad que te gustaría tener en estos momentos pero que en todo lo que es el camino es el que veo es el confío es en el que creo

Voz 2 06:13 eso sí hay que conste

Voz 0596 06:15 seguir que los resultados pues eh también nos permitan que esa línea de de crecimiento y de y de futuro pues tengan una consistencia lo antes posible

Voz 3 06:23 bueno e insisto a mitad de camino que todavía te queda donde tiempo comecocos en el banquillo de la Real eh oye dos sobre el partido de hoy el árbitro que cosa perjudicado con esa falta sobre Rakitic que pita cuando se anulan negó la Willian José

Voz 0596 06:35 no no yo prefiero siempre a analizar qué ha pasado en mi equipo hay que podía haber hecho mejor yo creo que si hubiéramos hecho mejor segundo tiempo hubiéramos ganado independientemente del de

Voz 1 06:47 te de esa circunstancia puntual o no

Voz 3 06:52 lo mejor que ha visto en un campo de fútbol enfrente Leo Messi es imposible parar a Messi

Voz 5 07:00 imposible

Voz 2 07:01 posible no pero hay que hacerlo yo creo que hay que

Voz 0596 07:05 conseguir que tu equipo sea superior al al Barça conseguir eso es muy complicado porque además de tener un gran equipo grandes jugadores le tiene además a él que es capaz de marcar diferencias y hacer que sea muy complicado superar al Barça

Voz 3 07:21 la última tener a jugadores como Oyarzábal Odriozola con rumores de interés de algunos equipos el Madrid alguno de Europa tal eso cuesta cuesta tenerlos más centrados tú notas que suele entrar al momento

Voz 0596 07:35 no no no lo veo como algo positivo es señal de que están haciendo las cosas muy bien de que tienen mucha proyección de que esa ilusión que quieren por crecer por hacerse jugadores importantes pues está moviendo cosas fuera pero yo les veo que son chavales muy centrados que están

Voz 2 07:52 muy convencidos

Voz 1 07:55 comprometidos con el equipo oí eso me tranquiliza Eusebio al Pucela lo eso no

Voz 0596 08:01 pues es si tengo ahí a mi a mi hijo

Voz 1 08:03 es un apasionado del del Pucela te pone al día

Voz 0596 08:07 continuamente y sé que bueno sé que ayer ganó con lo cual pues deseando que que que pronto pueda estar en Ribera que es lo que queremos eh

Voz 1 08:15 los pucelano no señor a ver si subimos algún año de estos hombres que algún día creo que estamos en el banquillo el Barça es una es una suposición mía te gustaría

Voz 0596 08:24 ah bueno estoy muy a gusto aquí no sé lo que no de hubiera y quiero estar mucho tiempo estoy en un gran club hay con muy buenos jugadores un equipo muy estable cuando tiene creo que he encontrado tengo esta temporada en la siguiente vale es que creo que he encontrado un sitio ideal para poder ser feliz entonces no me planteo nada más Si el futuro ya veremos lo que pasa

Voz 1 08:48 que vaya muy bien Eusebio venga gracias gracias al terreno de largas