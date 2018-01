El Larguero saca el podio de la primera vuelta en la Liga

Voz 1201 00:00 eh a ver voy a hacer una quiniela ahora hablamos del Madrid eh pero vamos a apuntar como hicimos el año pasado y muy rápidamente antes de tirarla disco los cuatro primeros de la Liga quiénes van a ser para ti los que van a jugar Champions Romero gallego oigo en gallego que dio el

Voz 2 00:13 yo yo creo que el Barça el Atlético de Madrid y el Valencia y el Real Madrid y como están no sólo grandes favoritos no los candidatos inhumanas y encima de Juli

Voz 1 00:23 no por este orden Barça Real Madrid Atlético de Madrid y Valencia nuestras Mario por este orden Barça Atlético de Madrid Real Madrid y Valencia Meana Barça Atlético de Madrid Real Madrid y Valencia

Voz 3 00:39 y la tala

Voz 4 00:43 Atlético de Madrid Barça y Valencia Sevilla

Voz 1201 00:47 me tocó jabones no vale esa en la tertulia tú esto es hija global Palao jamón de por medio de Jordi Martí

Voz 4 00:56 Barça Atlético Madrid y Valencia con jamón de por medio

Voz 1201 00:59 hola hola hola hola cómo estás mejor estén Marcos Javi ha habido jamones Marcos

Voz 5 01:07 el Atlético de Madrid Real Madrid Valencia

Voz 4 01:11 y Pablo Barça Athletic Valencia irreal Madrid que recuerdo

Voz 1201 01:18 no Mati del gracias a un segundo que a partir el año que viene el cuarto no juega previo eso ya va directo para tranquilidad de Madrid

Voz 4 01:24 sí sí fracking Barça Atlético Valencia sufriendo mucho el Real Madrid Iker Romero Barça

Voz 6 01:32 Real Madrid Atlético de Madrid y Valencia

Voz 3 01:37 yo digo Barça

Voz 1 01:38 Atlético Real Madrid Valencia Barça Atlético Real Madrid Valencia y tú te atreves con la quiniela de los cuatro primeros Barça también Barça solo ha dicho uno que no a Mateu Lahoz Barça Atlético Madrid Barça Atlético de Madrid Real Madrid y si acierta con el delantero el Villarreal Villarreal como ya yo voy a preguntar quiénes son os han padecido los tres mejores jugadores de la liga en esta primera vuelta Romero que tres dirías

Voz 6 02:02 bueno pues diría no mejor si eso uno lo mejor seguramente Aspas y el tercero mejores tenía una duda entre el portero del Barcelona derepente Isco pero por no decir dos del Barça creo que disco quitando del Real Madrid son tres partidos se merece el tercer

Voz 4 02:18 gallego pues yo como es es la Liga

Voz 2 02:21 yo le voy a dar a Messi el mejor el segundo para mí es Oblak mantenía al Atlético de Madrid en estado puro a tope para mí el tercer jugador más regular de la primera vuelta por lo que he hecho con su equipo me parece Dani Parejo bajó a dieciocho partidos el Valencia juega bien es el jefe el capitán y le pongo tercero Pulido

Voz 7 02:43 sí se podría decir Messi Messi Messi diría Messi

Voz 1201 02:45 pues mire bueno pues Messi Messi Messi

Voz 3 02:48 Messi Messi Messi y Mario

Voz 1 02:52 Messi el primero sin ninguna duda Ter Stegen el segundo cara a mí para mí también sin ninguna duda el tercero tengo más dudas entre Guedes seguramente Oblak yo Yago Aspas bueno hubiera Congress yo a veces lo metería eh Talavera Messi el primero o el segundo o tercero

Voz 3 03:13 la espera Messi Oblak Oblak inglés Figueres y y Jordi Messi Ter Stegen Guedes Messi tres yo le llegue destruyó hermanos Marcos Messi Jordi Alba Jordi Alba lleves por no decir meses Stegen no

Voz 8 03:33 no no no no no no no porque creo que lo que pasen no no no no porque

Voz 5 03:38 en el Valencia es espectacular estoy de acuerdo que también también apostaría por Parejo pero creo que Guedes representa una irrupción en la Liga española espectacular

Voz 1 03:47 Pablo para mí los dos más influyentes de la primera vuelta han sido dos entrenadores Marcelino Valverde pero no me lo vas a comprar meterles en no vamos a preguntar porque así que también Messi Oblak Guedes

Voz 3 03:58 Messi joder o Black esta quiniela la habéis dicho varios eh

Voz 1201 04:02 Messi o Black y quiénes es que es la de la gente si hay revelación

Voz 6 04:05 ah y lo hizo jugar en lo que va de temporada

Voz 1201 04:09 en los últimos dos meses lo has visto tu pero creo que el clásico

Voz 9 04:12 no lo vi en el clásico no

Voz 6 04:14 cosas ha escuchado me imagino ya ya del Real Madrid Barcelona tres jornadas

Voz 10 04:18 mejor jugador de la Liga Messi mejor jugador España

Voz 1201 04:21 donde la Liga hasta ahora Jordi Alba y en el tercer

Voz 10 04:23 yo estoy con Gallego Dani Parejo

Voz 1 04:25 y quién me falta yo he Antón no porque Dani Parejo Ter Stegen y Messi Parejo el mejor el mejor Messi el mejor Messi Dani Parejo estén Parejo Ter Stegen

Voz 1201 04:40 pero pregunta el jugador Iturralde sobre mucho de fútbol hay muy romántico los tres mejores árbitros ya te digo Messi sin duda alguna que habría por lo que representan a sus equipos jornales

Voz 1 04:51 romería jornadas y lo que representan a sus equipos Gnarls era porque es muy fácil jugar en equipos como el Atlético de Madrid por esas puesto a Messi no porque me encanta aparte no tendría que estarían está lista

Voz 1201 05:04 de los árbitros no lo puedes hacer mejores árbitros no lo que es peor no lo no lo sabe y sus amigos Mateu las tres mejores árbitros Borbalán Arriero Villanueva no les había no va a los entrenadores venga vamos cierro uno es que entrenador vais es decir todos el Barça allí Valverde

Voz 1 05:19 pues no Marcelino Marcelino Oreja alguien alguien no diría el Barça Zidane haciendo diría mejor equipo el Barça nadie equipo mejor por eso digo así no voy uno por uno entrenador venga una entrenador Romero Marcelino gallego Marcelino Pulido el Meana Marcelino Torrejón Simeone Jordi Valverde Marcos Valverde Talavera Marcelino perdona Marcelino Pablo Marcelino Iturralde verde me falta aquí me falta fracking Valverde Valverde para mí Zidane