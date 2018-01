El Larguero: el balance de la primera vuelta, Jordi Alba y Eusebio (14/01/2018)

Voz 1375 00:00 son las doce de la noche empieza el Larguero está por ahí Jordi Martí todavía verdad Jordi mi sueño

Voz 4 00:37 estaba ahí Marcos López con los que ya comentábamos algún detalle del partido

Voz 1375 00:39 vamos a Marcos aquí seguimos Yusta que también aquí y además saludo Antonio Romero hola Antonio qué tal muy buenas a todos está por ahí gallego hola Jesús muy buenas buenas noches qué tal Julio Pulido hola qué tal buenas noches estaba Mario Torrejón que ya lo habíamos hola qué tal Antón Meana presidente Carreño muy buenas Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas hubiera Romero que el he visto un poquito bajo a Antonio Romero hola

Voz 4 01:04 hola qué tal muy buenas ahí ahí ahí ahí ahí ahí

Voz 0295 01:07 porque sólo hace veinticinco minutos con ha dicho Álvaro Benito que íbamos ya parecía que a Ricky

Voz 5 01:20 Fenoll XXV pero

Voz 4 01:21 a Pablo aquí estamos muy buenas bueno

Voz 1375 01:24 Iturralde González que ya les saludamos antes portada

Voz 5 01:27 polémica le preguntados por la polémica hay que sigue porque con nosotros

Voz 1375 01:29 antes de entrar en materia que tenemos muchas

Voz 5 01:32 cosas que comentar

Voz 1375 01:33 lo primero está Roberto Ramajo viene acompañado ahí en Anoeta hola Roberto

Voz 6 01:37 hola qué tal muy buenas pues si es estoy con un hombre que tiene graves circunstancias esta noche ha cumplido cien partidos como técnico de la Real Sociedad tiene cara de circunstancias ya me entendáis porque es que su equipo la regala periodos cuatro contra el Fútbol Club Barcelona después de una primera parte primorosa en la que ha llegado

Voz 0239 01:55 descanso y nadie pensaba que

Voz 6 01:57 luego en la segunda parte se podía escapar el partido lo decimos muchísimo que en una noche en la que no es fácil no pueda atender Eusebio Sacristán el técnico de la Real Sociedad o la de muy buenas

Voz 0596 02:07 hola buenas noches cómo estás cómo te sientes bueno pues es momento de bueno pues de tristeza porque hoy no hemos conseguido pues un resultado positivo que bueno me hemos tenido la ilusión de que no lo podíamos conseguir es sobre todo con todo lo que hemos hecho en el primer tiempo pero bueno al final ha acabado como acabado no hemos conseguido nada positivo bueno pues es un momento que indudablemente pues bueno no es fácil porque los hubiera venido muy bien haber conseguido tres puntos eso como mínimo el empate te pero no ha podido ser bueno pues de momento para asimilar el resultado de hoy asimilar el partido analizarlo y bueno pues ver que tenemos que hacer para mejorar nuestras prestaciones no que somos capaces de hacer cosas muy buenas como Nos ha pasado en la primera vuelta pero nos ha faltado esa regularidad esa consistencia que nos hubiera permitido pues estar mucho mejor y bueno pues a pensar en que tenemos que conseguirlo cuanto antes

Voz 6 03:17 Le paso mano unos auriculares a Eusebio Sacristán cien partidos en la Real Sociedad cuarenta y tres victorias traducida a puntos la escritores en los empates cincuenta por ciento de los puntos como entrenador de la Real Sociedad escucha ya en sintonía de las

Voz 7 03:29 hola Eusebio buenas noches con qué tal cómo estás hombre como a la vida bueno son día ha habido días mejores ha habido días mejor pero bueno hay que estar en en todos

Voz 5 03:38 te agradezco que estéis ahí porque es verdad que es verdad que muchos jugadores entrenadores dependiendo de si se pierde y me imagino que el estado de ánimo no es igual no pero pero por eso te agradezco que después del dos cuatro estés ahí dando explicaciones y habiendo ganado habiendo perdido no

Voz 0596 03:53 bueno yo creo que los entrenadores sobre todo tenemos que de que dar la cara no lo somos

Voz 1375 03:58 los máximos responsables de la gente

Voz 0596 04:01 qué necesita saber lo quiere saber qué es lo que pasa y qué mejor que nosotros para dar nuestra nuestra visión porque la va a dar todo el mundo pues al menos que que que sepan en primera persona qué es lo que piensa pues el máximo responsable

Voz 5 04:16 lo que le ha pasado hoy a tu equipo porqué del dos cero se pasa al dos cuatro oyen

Voz 0596 04:19 no es bueno pues porque en una de las pocas situaciones de gol que tiene el Barça nos hace el dos uno entiendo que nos ha pasado en algún partido más durante esta fase de la temporada hay eso pues quizá hace que en el segundo tiempo pues a a las no salgas pues con tanta fuerza con tanta intensidad con con con el mismo ritmo y la misma velocidad que habíamos tenido en el primer tiempo es posible que ese golpe un poco anímico haya afectado de alguna manera hay nos ha hecho ver que que quizá el Barça pues no nos podía hacer daño como de hecho nos ha hecho en el en el segundo tiempo

Voz 5 04:55 has plantea el partido diferente ante este Barça con respecto a otros años al Barça de Valverde se le plantea el partido diferente en Anoeta por ejemplo que al Barça de Luis Enrique

Voz 0596 05:05 sí hay matices un poco diferentes matices un poco diferentes porque este equipo mete mucha gente por dentro toda la gente de arriba salvo Luis Suárez los demás están todos por dentro la orden a los laterales y los demás algo o los tres de atrás dos centrales

Voz 6 05:22 es más bosques el resto se mueven por

Voz 0596 05:24 por posiciones interiores si poder ajustar eso para presionarles para impedir que que te hagan superioridades pues es es es complicado digamos que es poco diferente a lo de a lo que el equipo hacía con con Luis Enrique que jugaba más por fuera ahora tenemos como Neymar que que bueno pues se habría banda hay tenías una referencia ahí viene abierta contra este equipo de Valverde pues hay que meter a gente por dentro gente de atrás que tienes que incorporará medio campo para evitar que que estén libres

Voz 5 05:56 de daño hace este Paulinho quien mucho reciban de Paulinho vaya fichaje del Barça es que eso es un llegador nato e sí parece que es un medio centro ahí que venía no es un llegador que no te aparece siempre en el área pequeña acabando jugadas

Voz 0596 06:07 sí sí sí sí llegan con con con gente por fuera como Jordi o como Sergi pero luego porque dentro tienen jugadores Bosch Messi Luis Suárez

Voz 7 06:16 a sus ya están fuera de concurso sobre todo lo primero es también

Voz 0596 06:21 pues las apariciones de de Paulinho pero también lo que les aporta pues es mucho trabajo y mucha consistencia defensiva no que les ayuda a que cuando no tienen el balón y cuando tienen que replegarse pues ahí tienen jugadores que son capaces de hacer un trabajo muy bueno para para el equipo y que han conseguido tener un equilibrio muy grande en las dos facetas del juego

Voz 5 06:42 cien partidos con la Real que no es fácil Eusebio haciendo muy buen fútbol y logrando buenos resultados en general es verdad que este año la primera vuelta algo por debajo de lo que seguramente esperaba en siete está haciendo largo te está sabiendo a poco en qué punto está Eusebio en este partido cien

Voz 0596 06:56 no no estoy yo yo creo que estoy en el eh quiero pensar creer a mitad de camino o no he tenido dos temporadas en las que conseguido pues que el equipo se identifique con una idea de juego hemos conseguido buenos resultados hemos conseguido estar en una competición europea esta temporada entre las tres competiciones y ante esa eh propuesta nuevos nuestra de es decir ser fieles a una filosofía que es la de la real que es la de trabajar con con gente de la cantera pues bueno hemos hecho pues unas incorporaciones importantes a nivel de número de jugadores que yo estoy convencido que tienen un nivel grande como para darle continuidad a a esta idea con la filosofía de cantera pero que tiene un peaje de alguna manera que hace que bueno pues no puedas conseguir tu mejor nivel con una regularidad que te gustaría tener en estos momentos pero que entiendo que ese es el camino es el que veo es el confío es en el que creo y eso sí hay que conseguir que los resultados pues también nos permitan que esa línea de de crecimiento y de de futuro pues tengan una consistencia lo antes posible

Voz 5 08:04 bueno e insistas a mitad caminos que todavía te queda donde tiempo como pocos en el banquillo sobre el partido de hoy el árbitro crees que perjudicaba con esa

Voz 1375 08:12 alta sobre Rakitic que pita cuando se anulan el gol

Voz 5 08:14 José

Voz 0596 08:18 no yo prefiero siempre a analizar qué ha pasado en mi equipo hay que podía haber hecho mejor y creo que si hubiéramos hecho un mejor segundo tiempo hubiéramos ganado independientemente del de de de esa circunstancia puntual

Voz 1375 08:31 y a lo mejor que he visto en un campo

Voz 5 08:33 de fútbol enfrente

Voz 0985 08:35 sí es imposible para la Messi

Voz 0596 08:41 posible imposible no pero hay que hacerlo yo creo que hay que conseguir que tu equipo sea superior al al Barça hay conseguir eso es muy complicado porque además de tener un gran equipo grandes jugadores le tiene además a él que es capaz de marcar diferencias y hacer que sea muy complicado superar al Barça

Voz 5 09:02 la última tener a jugadores como Oyarzábal Odriozola con rumores de interés de algunos equipos el Madrid alguno de Europa tal eso cuesta cuesta tener los más centrados tú notas que les puede descentrar al momento

Voz 0596 09:15 no no no lo veo como algo positivo es la señal de que están haciendo las cosas muy bien de que tienen mucha proyección de que esa ilusión que tienen por crecer por hacerse jugadores importantes pues está moviendo cosas fuera pero yo les veo que son chavales muy centrados que están muy convencidos y comprometidos con el equipo y eso me tranquiliza

Voz 1375 09:39 pues Eusebio al Pucela lo sí que eso no

Voz 0596 09:41 pues es si tengo ella me dijo que es un apasionado del del Pucela

Voz 4 09:46 te pone al día El día continuamente

Voz 0596 09:49 sé que bueno sé que ayer ganó con lo cual pues deseando que pronto pueda estar

Voz 6 09:54 primera que en lo que queremos eh todos los

Voz 0596 09:56 pucelano no señor a ver si subimos algún año de estos son

Voz 1375 09:59 cree que algún día creo que estar en el banquillo el Barça pero es una es una suposición mía

Voz 5 10:04 me gustaría a buena

Voz 0596 10:07 estoy muy a gusto aquí no sé lo que no les

Voz 0295 10:09 esto es para mí y quiero estar mucho

Voz 0596 10:12 tiempo estoy en un gran club y con muy buenos jugadores un equipo muy estable cuando creo que he encontrado tengo esta temporada en la siguiente es que he que un sitio ideal para poder ser feliz entonces no me planteo nada más si el futuro ya veremos lo que pasa

Voz 1375 10:28 que vaya muy bien Eusebio venga gracias gracias por estar en El Larguero cerramos hay con Eusebio Sacristán y con Roberto Ramajo el entrenador de

Voz 5 10:36 de la Real Sociedad que hoy ha perdido en casa dos cuatro

Voz 1375 10:38 ante el Barça y cerramos ya en Anoeta antes de ir al tiempo de opinión El Sanedrín Adriá Albets alguien más por ahí no queda nadie no nadie del Barça ya todos los futbolistas en el autobús

Voz 8 10:47 camino a Vitoria donde a la una menos cinco está previsto que cojan el vuelo para volver a casa mañana mano no hay descanso entrenan los futbolistas de Valverde a las doce para preparar ya el derbi de Copa este miércoles en Cornellá frente al Espanyol

Voz 1375 11:02 un abrazo hasta luego un abrazo chao cerramos ahí con Adriá Albets con Roberto Ramajo bueno doce y once

Voz 5 11:09 así termina la primera vuelta a cincuenta y uno Atlético cuarenta y dos Valencia cuarenta irreal Madrid treinta y dos tiene sentenciada la Liga el Barça que le pasa al Real Madrid es la culpa de Zidane tiene que reforzarse el Real Madrid qué le pasa a los jugadores está intratable este Barça es el mejor Barça de los últimos años al que además de los resultados últimamente le acompaña también por momentos el buen juego aunque hoy la primera parte

Voz 1375 11:35 no ha existido este Atlético del Cholo el Atlético del cero uno

Voz 5 11:41 de tres en tres puede hacerle daño al Barça y es un rival para ganar el título de Liga bueno muchas cosas de las que hablar en este del Larguero eh pero empezamos con una noticia que anoche contaba Yago de Vega en El Larguero que seguramente habéis visto que ha hecho mucho ruido durante todo el día de hoy lo que contaba Yago anoche eh aquí en el Larguero era que el Madrid tenía pensado ofrecer a Cristiano Ronaldo al París Saint Germain en verano a cambio de Neymar todo esto a un mes de esa eliminatoria con el París Saint Germain esta información ha llegado al Real Madrid desde el Real Madrid nos

Voz 0231 12:11 comunican desmienten rotundamente esa noticia nos dicen que no tiene ninguna intención de ofrecer a Cristiano Ronaldo ni al París Saint Germain ni a ningún sitio como el Real Madrid tiene aquí el micrófono de la SER para decir lo que quiera si quiere decirlo aquí

Voz 5 12:25 son los micrófono sino

Voz 1375 12:27 el os lo decimos nosotros así que dicho queda

Voz 5 12:30 el Real Madrid niega rotundamente que esta noticia sea verdad

Voz 0231 12:33 que no tiene ninguna intención de ofrecerle a Cristiano Ronaldo ni al París Saint Germain ni a ningún otro club eh

Voz 5 12:41 veremos qué pasa en la eliminatoria veremos qué pasa en verano con Neymar y con todo lo que se habla siempre han alrededor del brasileño que evidentemente es un jugador pretendido por el Real Madrid desde hace muchos años pero que eso no quiere decir que quieran ofrecerle a Cristiano Ronaldo a nadie ha dicho el Real Madrid contado aquí en el larguero a esta hora doce y doce

Voz 1375 12:59 a esta hora doce y doce os pregunto

Voz 5 13:03 lo primero por el Barça de esta noche hasta ya jugando regular que en la primera parte hoy no ha sido para tirar cohetes ni mucho menos pero os imagináis este Barça perdiendo esta Liga esta Liga a mi me parece que solo la puede perder el Barça es verdad que el Athletic es un rival a tener muy en cuenta con Vitolo y con costas sin tener que jugar la Liga de Campeones ir a tres partidos del Barça pues veremos a ver parece muy difícil que el escape al Barça pero dale presente que sólo la podría perder el equipo de Valverde Romero Gallego Jordi Marcos empezamos

Voz 1375 13:34 es que tengo tu pregunta de la tiene sentencia no la tiene

Voz 0239 13:37 la tienda encaminada yo creo que no no tiene sentenciaba ha quedado solo rival ese rivales al Atlético de Madrid teoría Un poco más allá en la primera parte del yo creo que el Barcelona en la primera parte de no que haya jugado regular que ha jugado muy mal ha salido en la segunda parte y eso le ha sobrado al Fútbol Club Barcelona para hacerse con el partido porque la Real Sociedad al que levantan aún gol en la la primera parte con uno cero en el marcador y que luego se encontrado en una contra de Paulinho que para mí junto con André Gomes estaba siendo el peor del partido que le recortaba la distancia prácticamente sin hacer nada en la segunda sea desfondado y yo creo que que él ha visto que en la primera podían matar el Barcelona ha caído en la segunda parte pero repito al Barcelona en la primera no ha jugado regular ha jugado mal en la segunda experta Messi Luis Suárez al Barça sentenciada no muy encaminada así para mí ya con un solo rival al Atlético de Madrid

Voz 6 14:24 sería justo decir que el Barça jugado en la primera mitad del Barça jugando bien en la segunda mitad nacional los partidos duran noventa minutos vino a decir que que el Barça en la segunda mitad reacciona porque sale Messi porque la Real Sociedad sedes fondo sonoro yo no he venido a decir ayer yo ya he dicho que no

Voz 0239 14:39 me ha jugado mal en la segunda bien bueno en cuanto

Voz 6 14:41 Pegaso respecto a la Liga yo creo que el mensaje Lahm Fabri el Barça es muy muy descorazonador para para los perseguidores o para el perseguidor recibió al Valencia no lo descartó todavía al Atlético evidentemente tampoco al Madrid sé que lo veía e Isidro palabras de Toni Kroos saldo descartándose ir del Barça creo que es que manda un mensaje de que en la primera vuelta ha jugado en el Wanda ha jugado en Mestalla ha jugado en el Bernabéu lo es y es que este equipo no pierde ahora sí sí

Voz 5 15:06 ahora el Tata Martino o Luis Enrique un centro del campo bombo

Voz 1576 15:08 Busquets Rakitic André Gomes y Paulinho

Voz 1501 15:11 en a la cabeza de de la mayoría de los barcelonistas pero el caso es que funciona pero si no gana mete es que con estos cuatro evidentemente no es bonito la primera también tampoco me gustó nada en la segunda si me ha gustado el Barcelona creo que está que está ya en un punto de solidez que es difícil que se marche hasta fin la temporada me refiero a esa solidez puede perder partidos lo va a perder seguramente en algún momento pero no creo que a nadie le dé para acercarse en Madrid por supuesto que no descartó ante con completamente después de este finde

Voz 1375 15:37 para el Valencia yo creo que tampoco le da el Athletic Bono podrá

Voz 1501 15:41 voy a pasar pero sinceramente creo que que sí que yo sí creo que la tiene sentenciada al Barcelona pero hoy no ha sido brillante igual que luego cuando hablamos del Madrid no es el día

Voz 9 15:50 da para matar el jugador

Voz 1501 15:53 el Real Madrid porque creo que ayer mereció ganar pues por lo mismo no no me parece que haya que decir que es brillante el Barcelona de hoy pero creo que ya llega un punto que está jugando prácticamente de memoria y solo

Voz 1576 16:01 cuando has has ganado dieciséis partidos y ha empatado tres y no has perdido esos son números de que estas haciendo no una haciendo muchas cosas bien es evidente

Voz 1375 16:10 pero también el Barça cuando necesitaban

Voz 1576 16:12 esta esta temporada esa pizca de suerte en momentos puntuales pues también ha tenido decía Romero pues anulado o el primer tiro que tira a puerta marcas pero eso también hay que contarlo pero yo creo que al final es un cúmulo de cosas para tener cincuenta y un punto que es una auténtica pasa de la primera vuelta pero yo estoy de acuerdo con Flaqué en una cosa IES enclave Atlético de Madrid Él dice que es mensaje descorazonador para los rivales yo creo que si no has podido fichar eh si todos tus delanteros juntos han hecho dieciséis goles que son menos de los hechos solo Messi está segundo nueve puntos y sólo ha perdido un partido en Cornellà eh yo creo que los alérgicos

Voz 0295 16:49 el partido el partido que debió perder porque se hubiera puesto bueno vale perfecto pero pero quedan diez que han diecinueve marca el Barça yo no yo lo que te quiero te quiero decir que tiene que ver con todo pero tiene que mirar esto que fue el año que ganó la Liga y lo perdió sí pero como diría Romero ya lo hemos hecho no y cincuenta y siete puntos es decir es el mejor equipo

Voz 1375 17:12 el mejor equipo el Atlético Maite en la segunda vuelta el Barça que para mí lo tiene

Voz 1576 17:17 con todos los problemas que ha tenido en la primera que esté a nueve puntos con lo poco goles ha hecho su delantero yo creo que enclava Atlético de Madrid es para estar esperanzado que por lo menos hasta el final puede estar

Voz 1375 17:26 pero bueno está todo lo que estábamos este mensaje

Voz 0985 17:28 sí que entiendo que se demanda es Tuta la hoy este partido tenías apuntado en rojo en su agenda dime la verdad

Voz 1375 17:36 Taba octubre el tú pudo entonces claro

Voz 0985 17:41 tú tenías apuntado en rojo el partido de Anoeta y cuál es la respuesta del Barcelona que es capaz de levantarte un dos a cero de hacerlo en un campo maldito de hacerlo en medio de un aguacero de hacerlo incluso con un sistema inicial que no te ha funcionado del todo

Voz 10 17:57 incluso preservando eh no a Jordi deltoides de la primera parte del Barcelona digo eso

Voz 0295 18:03 en la segunda parte fútbol pero pero esto esto es lo que él me ha salido todo alegando en la que en la primera vuelta en la que venir al Barça pero hay que recogen convenio el Madrid

Voz 1576 18:17 no sólo te han metido nueve goles pero Marcos Si yo he vamos o yo me explico muy mal que posiblemente habrá sido yo no le quito ningún mérito el Barça

Voz 0295 18:24 en fin que el Barça Madrid que con cincuenta

Voz 1576 18:27 en momentos sin haber perdido en diecinueve partidos tiene que hacer muchas cosas bien pero creo que también el fútbol son momento sí puede ser que juez días muy bien al fútbol y que el resultado no te lleguen como tándem

Voz 5 18:38 dado aquí pero fíjate pero nota pero os pregunto la sensación que creéis que tiene el aficionado y el oyente del Larguero que no está oyendo es que este Barça es pues no soy un poco como lo del City de la Premier que está arrasando parte otras partir o que está siendo mucho también por lo mal que están los rivales no

Voz 0295 18:53 si no para no es uno de los números

Voz 10 18:56 sí sí claro por eso digo veces número diez

Voz 0295 18:59 seis victorias tres empates como nueva pero es la sensación de juego esa que transmite el Barça o que también lo rural

Voz 10 19:05 al final el Barça perdona Julio acaban muy breve al final Barça Val va aguanta bueno no ha hecho un buen partido empata va va a Mestalla no ha hecho un buen partido empatan en la veo

Voz 0295 19:16 la segunda parte Mamés gana

Voz 10 19:18 va va no estarán es decir al final tú construyes tu relato futbolístico de una manera que tú has ganado dieciséis partidos ya desempates hice hablamos de los partidos que el Barça quizás

Voz 0295 19:29 no debía haber ganado Málaga Getafe

Voz 1576 19:32 muchos archivos T pero también podemos hablar de Palencia

Voz 10 19:34 qué cree roban un gol que era que era que era el triunfo pero por lo tanto en el cómputo

Voz 4 19:38 general se le abre a Iturralde cuando te robaran me pasa una palabra esa palabra

Voz 0239 19:43 yo soy tu amigo

Voz 0295 19:46 bueno pues ya está yo lo que digo es que

Voz 10 19:48 el Barça se le ninguneado durante toda la temporada bueno ya caerá ya caerá ella caerá

Voz 0295 19:53 avalancha jornadas habéis dicho que este Barça no jugaba bien pero es que ahora está jugando bien está jugando bien lo que le hizo el Celta el otro día en la Copa del mejor es es es que lo barre cuatro cero está jugando sin Iniesta está jugando sin Coutinho es verdad que de y se va a reforzar por el Barça también se reforzando

Voz 5 20:10 me realmente mal gusto al Barça el día del Celta que me me gustó mucho el del Deportivo a ver te voy más de treinta

Voz 0295 20:15 da parte el Bernabéu me pedía treinta segundos Jordi

Voz 5 20:18 los más de treinta segundos para decir que

Voz 0985 20:20 a los adversarios el Barcelona les mandó otro mensaje

Voz 1375 20:23 que es que el Barça sigue creciendo

Voz 0985 20:25 que sigue existiendo todavía margen de mejora pero luego no quiero entrar ahora en si vemos el banquillo que ha construido al Barcelona si vosotros queréis el once de gala todos tenemos más o menos en la cabeza con Coutinho metido si queréis luego en el banquillo te queda te queda den velé te quedará Vermaelen el Melilla quedarse medio

Voz 1375 20:46 hemos quedado ojo ojo no no no

Voz 0985 20:49 dado su yo estoy diciendo es que al margen de lo que ha sido la primera vuelta que las completado igualando el récord que tenía Tito Vilanova pero pero con una cuestión sólo ha encajado nueve goles y ellos encajaron veinte sino lo que te queda para la segunda vuelta es un mensaje de un equipo reforzado y que incluso puede seguir creciendo con un banquillo espectacular

Voz 11 21:08 sí yo quería destacar del Barça que es un equipo que no se descompone cualquier equipo muchos equipos que con dos cero en el marcador y jugando como estaba jugando el Barça la primera parte hubiesen tenido muy complicado remontar señor sin embargo el Barça remonta y remonta el resultado remonta el juego luego por tanto eso habla de la solidez que ha conseguido Valverde o bajar de lazos os recuerdo muchos partidos del Barça Luis Enrique que se componía literalmente en un partido no eso Valverde lo ha conseguido cambiar no y eso es muy importante para ganar un Campeonato Nacional de Liga porque eso es la regularidad y al final el Barça lo que está consiguiendo es una regularidad de resultados de juego que está empezando jornada jornada a ir

Voz 1375 21:54 más por tanto yo sí que creo que lanza

Voz 11 21:56 mensaje no sé si definitivo pero sí importante de cara es el único candidato a ganar yo

Voz 10 22:02 yo creo que el mensaje claro del Barça que hoy no ha jugado Iniesta todavía no ha debutado Philippe Coutinho es decir jugadorazo no estaban hoy en el Barça es

Voz 0985 22:14 el gas Jesús eso habla de todo lo que tiene

Voz 10 22:17 el la plantilla de Valverde bueno yo creo que está todavía de prácticas y este año se este año este año para copadas a para acortar teletipos

Voz 1375 22:24 está claro que esta es mi está un poco un poco caro el becario eh es verdad que nos dejamos cosas perdona Antonio M

Voz 0985 22:32 emires que los cracks perdona que insiste en este asunto

Voz 1375 22:35 los que Messi Suárez iban treinta goles

Voz 0985 22:38 cuidado todo el mundo hace lo que le toca el mejores Valverde para mí el gran protagonista de la primera vuelta es Valverde el autor del milagro saca al Barça de la expresión y lo convierte en un equipo sólido e invicto pero los cracks los cracks que cobran lo que cobran son considerados de los mejores del mundo han metido treinta goles

Voz 1670 22:55 pero yo esto no sé si lo estaba diciendo para ponderada estos o para criticar a otros

Voz 1375 22:59 yo no tengo ninguna duda le dudosas

Voz 0295 23:01 a mí me parece circula pasábamos a hablar de otro equipo vale para las dos

Voz 1375 23:05 no sé yo creo todavía tú no llores

Voz 1670 23:08 la acabar con ellos y que hoy Antón creció yo sí creo que el partido de hoy es de esos que cuando acaba la temporada de ganar la Liga mirar para atrás Icex este día fue uno de esos que subir cuatro escalones

Voz 6 23:17 ya todavía era psicológico

Voz 1670 23:19 la barrera de Anoeta de diez temporadas siete partidos sin ganar allí

Voz 1375 23:23 y luego por lo deportivo del como sea al partidas

Voz 1670 23:25 si llega a estar dos cero abajo has levantado en una jornada en Madrid

Voz 1501 23:29 sí

Voz 1375 23:30 tres puntos más que le metes es una jornada de esas que se suele llamar punto de inflexión

Voz 0231 23:35 yo creo que el Barça está siendo el mejor de una Liga que no está teniendo para mí un nivel terrible pero creo que el Barça ahora mismo está en un nivel que da gusto verlo contra el hotel el otro día la primera media hora es espectacular y hoy se levanta de un golpe que mucho equipo nos hubieran levantado y luego escuchando un rato Carrusel estoy de acuerdo con lo que dijo Marcos de Sergi Roberto me parece que está a un nivel espectacular cuando jugadores que en teoría son clase media están muy bien hacen mejoran los super cracks de ahí que se haya recuperado Luis Suárez de ahí que Messi haga lo que le da la gana y es practicamente imposible pensar que el Atlético de Madrid el Cholo o que el Valencia de Marcelino ya sacamos de la ecuación al Madrid de Zidane que les puedan pelear esta Liga Alba

Voz 5 24:15 la verdad que Messi está a un nivel como yo no les recordaba que hace da una exhibición cada sábado cada domingo pues así bueno y y que Cristiano no está eso está marcando mucho también la la Liga daba Jordi o que no se quiere dar los datos de los goles que llevan Suárez y Messi J

Voz 0985 24:31 Delta la demanda agregó

Voz 5 24:33 para Cristiano y Benzema es que son marca muchísimo como esta Messi los goles y cómo está Cristiano y los goles que no enchufa que los echa tanto de menos el el Madrid como ayer

Voz 12 24:42 de en el Bernabéu ante el Villarreal

Voz 1375 24:44 son del Barça es irse a a ciento dos puntos quiero decir al final yo creo que si eso no es estar a un gran nivel

Voz 1576 24:53 el Barça está a un gran nivel por eso yo creo que los que vienen detrás

Voz 1501 24:56 cuánto en un poco aunque con la lengua fuera

Voz 1576 24:59 y con el resuello tiene mérito es que el Barça va a una promoción de ciento dos puntos que es una auténtica pasada

Voz 10 25:03 sí pero no nos olvidemos que las primeras catorce jornada me atrevo a decir el Barça era noventa por ciento Messi llegaban a los partidos con algunos apuros siempre

Voz 0295 25:16 todas las jugadas de gol todas las que abrían el partido el partido era un muermo hasta que aparecían

Voz 1375 25:22 no sé si es algo brutal

Voz 0295 25:25 tenerle en este estado de forma es fundamental

Voz 1375 25:29 desde todos los méritos de Valverde ha sido recurrir

Voz 0985 25:31 la el Iniesta acuérdate de lo que pasaba año pasado con Luis Enrique que que muestra víctimas hacia el caso

Voz 1375 25:36 tantas cosas buenos Enrique eh no

Voz 1501 25:39 es uno de los grandes méritos de Valverde aparte de darle una consistencia al equipo hacer que se crean que son buenos jugadores hay parece recuperar

Voz 1375 25:45 el mejor Jordi Alba es que es es que eso

Voz 1501 25:48 así hasta Rusia eso sólo molido para las escuchándose

Voz 6 25:50 a todos al final el Barça ha ido sumando Causas que hacen pensar que es un equipo que va a más con lo cual si encima no pierde

Voz 7 25:57 pues yo era dejándoles no encaja goles

Voz 6 26:00 si va a sumar a Coutinho y se supone que debe eleva aportar buenos que millonario grabarlo

Voz 1375 26:05 ha un a mano para Jordi para Flaquer

Voz 0231 26:07 sí para Marcos que son muy duros que matarían al Barça si estuviera como ha dicho Jordi Alba en la zona mixta

Voz 1375 26:15 de de Anoeta creo que lo tenemos ahí el corte de Jordi Alba lo hemos oído antes en directo con Adriá Albets y ahora vamos a poner luego a última pregunta aquí para que son muy buenos como del Barça

Voz 12 26:26 pierde mirar lo que de la pregunta y lo que ha dicho Jordi

Voz 0717 26:30 diecinueve puntos al Madrid que es una barbaridad si fuera al revés si en Madrid nos sacará diecinueve puntos a vosotros estaréis preocupado no supones que están preocupados ahí

Voz 0301 26:38 no matarían aquí en Barcelona por ejemplo lo matarían nosotros mismos también está claro que que son muchos puntos pero es verdad que al final la gente de allí pueblo todo va un poquito más cuando van mal pues bueno tienen esa esa virtud quizá de taparlo más te bueno aquí somos más yo creo que la gente de Barcelona es más crítica

Voz 0717 27:02 y al final pues también al jugador en salida muchísimo la prensa era así es curioso cómo

Voz 4 27:07 se ve la vida desde una labia y otro de la frontera es es que Jordi Alba no estaba allí quitarle aquí a Jordi Alba y preguntarle qué totalmente vamos a has da para mucho aquí

Voz 0985 27:17 es la bandera del Barcelona hubiera metido tres goles imagínate la verdad que caería

Voz 1375 27:22 sí a veces voy hacer una quiniela ahora hablar el Madrid pero vamos a apuntar como hicimos el año pasado muy rápidamente antes de tirarla disco los cuatro primeros de la Liga quiénes van a ser para ti los que van a jugar Champions Romero

Voz 1670 27:36 en gallego hueco en gallego ha caído el creo que el Barça el Atlético de Madrid y el Valencia y el Real Madrid tal y como están no sólo grandes favoritos no los candidatos del julio

Voz 1375 27:48 no por este orden Barça Real Madrid Atlético de Madrid y Valencia nuestras

Voz 1501 27:54 Mario por este orden Barça Atlético de Madrid Real Madrid y Valencia me

Voz 1375 28:00 Barça Atlético de Madrid Real Madrid y Valencia

Voz 13 28:04 y a él

Voz 5 28:07 hala

Voz 1375 28:08 Atlético de Madrid Barça vamos ahí Valencia Sevilla

Voz 4 28:13 te pongo te del Barça vale la tertulia Jamón jamón de por medio Jordi Martí

Voz 0985 28:21 Barça Atlético Madrid y Valencia con jamón

Voz 1375 28:23 yo

Voz 4 28:24 hola hola hola hola cómo estás mejor Marcos Javi ávido jamones ha vuelto Marcos

Voz 10 28:31 Barça Atlético de Madrid Real Madrid Valencia

Voz 1375 28:36 y Pablo Barça Athletic Valencia y Real Madrid que R

Voz 1670 28:42 bueno no me aparto aún sabiendo que a partir el año que viene el cuarto no juega previa pero eso ya va directo para tranquilidad de los Madrid

Voz 1375 28:49 sí sí fracking Barça Atlético Valencia sufriendo mucho

Voz 6 28:54 el Real Madrid y Romero

Voz 1375 28:56 Barça Real Madrid

Voz 1566 28:59 Atlético de Madrid y Valencia

Voz 13 29:02 yo digo Barça

Voz 1375 29:03 Atlético Real Madrid Valencia Barça Atlético Real Madrid Valencia y tú te atreves con la quiniela de los cuatro primeros Barça también Barça solo ha dicho uno que no pero la of Barça Atlético Madrid Barça Atlético de Madrid Real Madrid y si acierta con el delantero el Villarreal Villarreal toma ya yo eh

Voz 1576 29:20 contar quiénes son os han aparecido los tres mejores jugó

Voz 1375 29:23 tres de la Liga en esta primera vuelta Romero que tres dirías

Voz 1566 29:27 bueno pues si eso uno lo mejor seguramente Aspas y el tercero mejores tenía una duda entre el portero del Barcelona Isco pero no decir dos del Barça creo que disco quitando del Real Madrid son tres partidos se merece el tercer

Voz 1375 29:43 gallego pues yo como es es la Liga

Voz 10 29:47 le voy a dar a Messi el mejor el segundo para mí es Oblak mantenida del Atlético de Madrid en estado puro a tope para mí el tercer jugador más regular de la primera vuelta por lo que ha hecho con su equipo me parece Dani Parejo bajó a dieciocho partidos el Valencia juega bien es el jefe el capitán le pongo me tercero

Voz 0985 30:07 Pulido Sí Se podría decir Messi Messi

Voz 11 30:09 Messi diría Messi bueno pues Messi Messi Messi

Voz 13 30:13 Messi Messi Messi y Mario

Voz 1501 30:17 Messi el primero sin ninguna duda Ter Stegen el segundo

Voz 1375 30:20 para mí para mí también sin ninguna duda

Voz 1501 30:23 el tercero tengo más dudas entre Guedes seguramente Oblak yo Yago Aspas bueno me Congress yo a veces lo metería a en Talavera Messi el primero o el segundo que Dexter tercero

Voz 13 30:38 a la espera Messi Oblak Oblak Figueres eh

Voz 1375 30:44 Jordi Messi Ter Stegen Messi tres cero quien lleve estoy Joan Manuel Marcos Messi Jordi Alba Jordi Alba lleves por no decir

Voz 5 30:57 sí lo ahí Ter Stegen no no no no no no no no

Voz 1670 31:00 no porque creo que no no no no

Voz 14 31:03 cacho que es el Valencia es espectacular en estoy de acuerdo que también también puesto

Voz 10 31:07 haría parejo pero creo que Guedes representa un error

Voz 14 31:09 en la Liga española espectacular

Voz 1375 31:12 Pablo para mí los dos más influyentes de la primera vuelta ansiados entrenadores Marcelino Valverde pero no me lo vas a comprar meterles vamos a preguntar si quemado también Messi Oblak Guedes Messi joe Black esta quiniela la habéis dicho varios eh

Voz 5 31:27 Messi o Black es que es la de la gente sensata

Voz 1375 31:29 hay revelación la Davis

Voz 1566 31:32 lo que va de temporada

Voz 0295 31:34 tenemos dos meses lo has visto tu pero creo que en el clásico no lo vi en el clásico flaco

Voz 1566 31:38 a lo mejor más cosas ha escuchado me imagino ya ya

Voz 0295 31:41 las tres jornadas mejor

Voz 6 31:43 el jugador de la Liga Messi mejor jugador español de la Liga hasta ahora Jordi Alba y en el tercero estoy con Gallego Dani Parejo

Voz 1375 31:51 quién me faltan yo he Antón no Dani Parejo Ter Stegen y Messi el mejor el mejor Messi el mejor Messi Dani Parejo y Stegen Parejo Ter Stegen la pregunta por el jugador islandés mucho de fútbol hay muy romántico

Voz 0295 32:08 a los tres mejores árbitros ya que podría me pregunto yo

Voz 1375 32:11 Leo Messi sin duda alguna por lo que representan

Voz 5 32:14 sus equipos jornadas Yllera romería Fornas

Voz 1375 32:17 a Moreno lo que representan a sus equipos Gnarls era porque es muy fácil jugar en equipos como el Atlético de Madrid por esas puesta Messi no porque me encanta aparte es que no tendría que estarían esta lista de los Árbitro no lo puedes hacer mejores árbitros no lo puede hacer peor no lo no lo y sus amigos Mateu los tres mejores árbitros Borbalán no Villanueva no les savia nueva los entrenadores venga bueno tiene cierro uno es que entrenador vais a decir todos el Barça pues no Marcelino Marcelino Oreja vale alguien alguien no diría el Barça Zidane alguien lo diría mejor equipo el Barça nadie equipo mejor fútbol voy uno por uno entrenador venga una entrenador Romero Marcelino gallego Marcelino Pulido Marcelino joder Meana Marcelino Torrejón Simeone Jordi Valverde Marcos Valverde Talavera Marcelino perdona Marcelino Pablo Lino Iturralde Valverde falta aquí me falta flaco Valverde para mí Zidane doce y treinta y tres una menos en Canarias enseguida hablamos del Madrid

Voz 16 33:33 buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años dos cientos mil euros al contado ha sido once mil ciento XXXI serie XXXVI asimismo otros cuatro número sí series han obtenido cada uno de ellos puso el lazo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci

Voz 23 37:48 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 37:58 son las doce y treinta y ocho estamos en el tiempo

Voz 4 38:01 Larguero como cada domingo repasando la jornada de liga la última de la primera vuelta a falta del Betis Leganés de mañana llegue a punto de que me dicen los cuartos de final

Voz 1375 38:09 el ida de la Copa del Rey esta semana qué le pasa al Real Madrid pues le pasa de todo pero es verdad que ayer el Madrid mereció ganar ayer y que el mejor fue Asenjo del Villarreal pero es que no hay manera

Voz 5 38:21 también habrá que esperar alguna explicación más futbolística de Zidane que se limitó a decir varias veces el balón no quieren entrar y el balón no quiere entrar

Voz 13 38:29 habrá que hay un estado anímico que ya es

Voz 5 38:33 contagioso a todo el equipo y que yo creo que han bajado los brazos inconscientemente ese baja o no como no lo vas a bajar sabiendo estás ya casi a diecinueve puntos y que estás deseando que llegue la Copa y la Champions yo

Voz 13 38:42 creo y espero que el Real Madrid

Voz 5 38:48 otro porque existe de verdad este es el Real Madrid vamos a ver que a final de temporada yo no me lo creo pero yo creo que en la Copa y en la Champions Se va a ver a otro Real Madrid eso es lo que yo creo

Voz 1375 38:56 pero la Liga sigue de la sensación de que han dicho miramos pues

Voz 5 38:58 no hay arrebato no hay ni en la grada ni en el campo ni tampoco en el banquillo donde

Voz 1375 39:02 sí es verdad que Zidane ha hecho todo lo que ha hecho con estos Si por algo conocemos a ciudades porque ha dicho con esto es voy a morir pero hombre si ahora mismo con estos no sale pues a lo mejor hay que cambiar algo

Voz 5 39:14 más después de la charla que a Vidic de la charla que había de que algunos jugadores te digan es que parece que no siempre a los que más entrenan parece que a lo mejor algo hay que cambiar sino hay una buena versión de Kroos y no hay una buena versión de Casemiro no no lo sé y ayer Borja Mayoral calentando con acaba el Madrid centrando desde una banda de otra sin ningún nueve en el área de bueno Evra el Madrid mereció ganar ayer el Villarreal fue mejor Villarreal sí sí pero hay muchas cosas que hacen que el Madrid esté ahora mismo a diecinueve puntos de del Barça

Voz 0239 39:40 yo creo que el Real Madrid pero fue mejor que el Villarreal en la primera parte

Voz 1375 39:43 matizó yo creo que el Real Madrid fue mejor que el billar

Voz 0239 39:46 en la primera parte en la segunda parte de parece que el Villarreal no fue inferior por lo menos no fue inferior al Real Madrid

Voz 5 39:51 digo que el Madrid del partido en global pero es verdad que fue bastante más

Voz 1375 39:55 con la primera que en la segunda y luego es evidente

Voz 0239 39:57 que que que un partido en el partido de ayer el año pasado con gol de Cristiano Ronaldo se pone cuesta abajo y seguramente el Real Madrid lo gane prácticamente sin problemas que es lo principal que le está faltando al Real Madrid en muchos partidos el abrelatas el gol de Cristiano Ronaldo que ayer estuvo otra vez negado no sólo de cara a gol sino también de cara al todo el colectivo del equipo lo intentó tuvo voluntad pero hizo para mi un partido muy malo porque la oportunidad que tuvo la clara fue de falta la Clesa les saca a Asenjo y luego la otra fue en boca de gol remató pidió penalti y luego en el juego colectivo del equipo no tuvo ni

Voz 1375 40:30 la incidencia ya utiliza una expresión de la que es

Voz 0239 40:33 de absolutamente convencido estoy contigo que Zidane eh me imagino que tendrá un análisis más concienzudo de puertas hacia adentro que de puertas hacia fuera porque no todo se puede explicar con la falta de gol poniendo cara de pena y no la estamos metiendo yo creo que los problemas del Real Madrid no se pueden aplicar ya sólo con eso y luego tiene una cosa clara que es falta de pasión por la competición pero la tiene el Madrid cuando llegó a Madrid en El Vestuario en la tienen los jugadores la tiene probablemente el entrenador no porque está jugando de mucho sí que estaba vivo en el en la zona técnica la tiene el público yo ayer sinceramente cero uno contra el Villarreal quedando siete ocho minutos por delante no escuchar un Bernabéu ni pitar ni aplaudir ni tocar a rebato ha pedido ha perdido pasión por la competición el equipo y también lógicamente la afición

Voz 1670 41:21 a ver si va a tener el Bernabéu ahora de Rove no me refiero Gallego

Voz 0239 41:25 que la pasión en la vida de tú lo sabes es muy importante

Voz 0295 41:27 es la única pasión la única pasión

Voz 0239 41:30 tenida que tiene Yves salto hasta la Copa del Rey ahora mismo la pasión en el Real Madrid es el correcto París Anne Germaine yo creo que el Madrid ayer jugó mejor en la primera parte mejor que le habíamos visto

Voz 1375 41:43 sí

Voz 0239 41:43 pero en la segunda parte volvió a ser el Madrid de los últimos dos meses desde el principio de la segunda parte se vio que el Villarreal tenía peligro y que las iba a tener

Voz 10 41:53 León Madrid se desfondó y vimos a al equipo meter centros laterales sin parar desde la izquierda desde la derecha Hinault dominó el partido como como lo había dominado la primera parte

Voz 0295 42:04 yo creo que con más ímpetu que juego eh porque

Voz 0239 42:07 desde el principio vimos ayer que los jugadores querían querían hacer ver que que la reunión había servido desde el calentamiento

Voz 10 42:14 a todos unidos todos chocando manos todos solidarios y demás pero luego pasa en cuarenta y ciclo par de holgura noventa minutos no duran cuarenta y cinco sino llega el gol tu tienes que tener tu fútbol en el Madrid

Voz 1375 42:24 ahí se fundió otra vez

Voz 10 42:27 decía Manuel yo espero creo que vamos a ver otro Real Madrid otro Real Madrid con los mismos once de siempre

Voz 1375 42:33 porque Zidane no cambia

Voz 10 42:36 no cambia si es que él ha dicho que no va a cambiar bueno sino a cambiar hasta hasta la muerte pero la muerte se va acercando porque son diecinueve puntos con el Barça yo creo que ya tiene que empezar a pensar que si la Liga no emociona cuidadito que el Valencia el Athletic no van a aflojar tienes la suerte de que el Sevilla está en un momento delicado y que el Villarreal no tiene un delantero y está como está pero si no te podías preocupar mucho ya del cuarto

Voz 4 43:01 pues te lo dije la semana pasada que algunos se rió cuando dije cuidado con la cuarta plaza

Voz 1375 43:04 si el Madrid bajar los brazos en Liga

Voz 10 43:07 San Jermein eh que tú puedes ganar reaparición Jermaine estarás en cuartos de final de la Champions

Voz 1375 43:12 yo yo sólo yo creo sinceramente que que todo