Manu Carreño: "Muchos le piden a Zidane hacer algo"

Voz 1375

00:00

Isidro pues se quedaría esa diferencia que ronda los veinte puntos que como ya hemos dicho alguna vez desde la etapa de Mourinho no ocurría eso que luego lo contaremos en el Sanedrín ayer el Madrid no mereció perder el mejor fue Asenjo y tuvieron bastantes ocasiones pero eh en esa dinámica derrotista y negativa en la que ha entrado el club blanco pues ha ido hasta los diecinueve al final de la primera vuelta y evidentemente aunque ayer no mereció perder ante el Villarreal uno no se pone a diecinueve del Barça solo por mal partido o por mala suerte se pone por un montón de errores muchos eh miran a Zidane al que le piden hacer algo no me digáis que porque yo no lo sé yo no soy entrenador yo voten en mi opinión y tú la tuya mía me parece que si algo se dijo en esa reunión de la que nos contaban de los hablaban tanto Antón Meana como Javi Herráez que algún jugador le decía que siempre juegan los mismos y no parece que sea justicia porque los que no siempre juegan los que mejor entrena a mitad de momento no parece que haya visto gran cosa pero el partido de Copa jugado el equipo B en el trámite en el partido de Liga volvió a jugar el equipo a lo de siempre Easy el cambio de Casemiro en el partido de Copa que fue muy cuestionado cuando lo metieron IE ayer en el partido contra el Villarreal Borja Mayoral calentando en la banda para al final para nada bueno en supongo que él mismo entrenador que ha hecho tan bien las cosas durante dos años es el que ahora muchos cuestionan y señalan como responsable de muchas de las cosas negativas que repasan también al Real Madrid y sube qué parte parte de razón hay Si el principal responsable de todos los éxitos cuando fue también era Zidane pues algo de culpa tendrá cuando las cosas van negar de forma negativa ahora igual no hay que mirar sólo a Zidane y mirar a los jugadores que están irreconocibles que no siguiese salvo ayer del medio campo bueno el medio campo del medio campo del es verdad es un equipo Nacho es un partido serio o a Nacho Nacho tuvo carreras al sprint eh midiéndose con los desde el Villarreal espectacular Lucas en los minutos finales y siempre responde cuando juega pero verdad que están lejos de su mejor momento los habituales titulares del equipo de Zidane