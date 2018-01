Volvemos pero no a cualquier precio

Voz 1 00:00 Junco que coges Sarver fuera Meco trabajos muy poco cualificado del volver

Voz 2 00:11 no

Voz 3 00:20 ahora sí que es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes ha salido de España en busca de oportunidad por la crisis que eso se llama movilidad exterior por quienes tienen tiene puso aventurero propio era

Voz 4 00:36 tú que la emigración de los jóvenes no se debe solo a la crisis económica sino la globalización a la libre circulación de trabajadores en Europa al reclamo de profesionales por su buena preparación técnica y en ocasiones a ese espíritu aventurero de los jóvenes

Voz 3 00:52 el bar las maletas casi joya retrete par de estampar los paros veinticuatro siete fundirse fuera a vivir y a trabajar Enríquez abre la menos yo ahora quién el futuro quién lo intenta con seiscientos euros costarle la cuenta actualmente quienes salen fuera lo que muestran es una iniciativa una inquietud una amplitud de miras una adaptabilidad hay una apertura a nuevos horizontes en la Cadena Ser eso se llama movilidad exterior hoy por hoy Feico Pepa buen a ver si estas Adiós España adiós

Voz 1727 01:31 en España querida casi como la mítica canción de Antonio Molina al comienzo de la crisis económica miles de españoles sobre todo jóvenes hicieron la maleta hice fueron para buscar fuera lo que no encontraban dentro de Reino Unido Alemania América Latina la emigración de la generación mejor preparada se decía entonces es verdad que la globalización el paso por la universidad y los idiomas estaban desde hacía tiempo abriendo horizontes nuevos para los nuestros pero los que salieron en desbandada por la crisis no no tenían el espíritu aventurero como motivación principal tampoco fuimos el país el país del sur de Europa de donde salieron más emigrantes pero salieron y ahora que corren vientos de recuperación quieren volver pero sólo quieren hacerlo si mantienen lo que consiguieron en el extranjero y ojo no sólo se refieren al salario que también claro se refieren a la calidad de vida laboral y personal María Angela Pavone ha hablado con los que se fueron los que han vuelto y los que quieren volver en el primer reportaje de la serie que empezamos aquí en Hoy por hoy que hemos llamado Memoria de una crisis

Voz 5 02:35 era septiembre de dos mil tres Se cuando Fernando Rubio se subió a un avión para encontrar un trabajo de administrativo que le permitiera vivir

Voz 6 02:41 llevaba un año sin empleo desempleados sin ayudas y sin nada envejecido nuestra oportunidad así la cogí me de la manta a la cabeza Hay que

Voz 5 02:50 en más de cuatro años después allí tiene a toda su familia su mujer que le siguió poco después y encontró trabajo en la misma empresa y su hijo que va a cumplir dos años porel ahora les gustaría poder volver a Vizcaya su ciudad

Voz 6 03:04 Nos gustaría que pudiese crecer rodeado eso de esos familia espero volver no está resultan notan la verdad es que aunque diga que la economía mejora las oportunidades de empleo que estoy bien

Voz 7 03:15 no no son tampoco hay unas condiciones muy

Voz 6 03:19 es una estaría que las condiciones que nos ofrecieran los en vivir dignamente a nuestra familia que es el que no sean contratos temporales que sea contratos estables lo que buscamos

Voz 8 03:34 tras con

Voz 5 03:34 acciones del retorno eran fundamentales para Ana

Voz 8 03:37 danza les se marchó de Irlanda en febrero

Voz 5 03:39 dos mil catorce y allí trabajó como desarrolladora de Software hasta que en agosto pasado decidió volver pero no estaba dispuesta a hacerlo a cualquier precio

Voz 9 03:48 el resto de Europa las condiciones de de vida respecto al trabajo son bastante mejores también a la hora de los de los salarios conseguir un salario competitivo y ya no digamos precios que pagan otros sirvió sino competitivo a nivel de Españas tampoco es tan sencilla por ejemplo en informática realmente tú si estás trabajando para un proyecto son clientes de motos no necesitan que todos los días una oficina sin tienes aún ya que hacer algunas gestiones de casa en la mayoría de sitios de Europa te dejan entonces yo también estaba buscando algo es una compañía más europea pero no España

Voz 5 04:19 la oportunidad llegó de la mano de volvemos una asociación que tres españoles retornados crearon hace dos años para que el camino de vuelta de los que quieren regresar sea un poco más fácil en dos años siete mil trescientas personas les han contactado y en algunos casos como el de Ana han conseguido encontrar una empresa que responda a las expectativas de quienes quieren volver Raúl Gil es uno de los fundadores

Voz 10 04:42 estarán miedo que tienen los inmigrantes que quieren volver es uno el freno a su carrera profesional dos en con el choque cultural inverso no sólo a nivel social sino sobre todo a nivel empresarial cambiar de una cultura laboral o empresarial muy avanzada a una mucho menos avanzada como la española el miedo a un jefe demasiado español de comidas muy de presidencialismo es absurdos muy de antes no cuando ya han conocido otras metodologías diferentes en la que el al trabajador se le valora Soledad Formación continua Se le permite trabajar desde casa cuando necesite conciliar no como nosotros decimos que el talento no volver a cualquier

Voz 5 05:13 Ana ha sido contratada por la filial española de una empresa finlandesa con un contrato indefinido

Voz 9 05:18 no quieren gente es simplemente derrotando a todo el rato no quieren a tener su gente fija que hace posible que entusiasmada en la compañía que aporte porque al fin y al cabo cuando cuanta más estabilidad tienes luego más eres capaz de aportar de vuelta a la empresa por no tienes que preocuparte de del mes que viene expira el contrato a lo mejor no me lo alargan unos eh

Voz 5 05:35 también por esto dice que no podría estar más contenta con su vuelta a España

Voz 9 05:40 es lo que mucha gente luego busca a la hora de volver que trae ese pedacito de de fuera para mejorar un poco las condiciones de que hay ahora

Voz 3 05:53 Brown

Voz 5 05:58 durante los años más duros de la crisis se llegó a alrededor de noventa mil salidas de españoles al año incluyendo en esta cifra un treinta por ciento de nacionalizados o cuántos están volviendo de los miles que se fueron durante la crisis Amparo González es investigadora del CSIC

Voz 7 06:14 están aumentando las entradas de españoles que han residido algún tiempo fuera esto es cierto lo único es que no sabemos cuándo se fue esto españoles asumimos que algunos de ellos son de los que se fueron durante la crisis pero pues como pasa siempre en este ámbito la información que tenemos es muy parcial bastante inexacta respecto a los momentos de los fenómenos que miden

Voz 5 06:42 Iniesta es según González una de las oportunidades perdidas de la crisis

Voz 7 06:46 hacía falta desarrollar herramientas nuevas pero esto pues nos ha hecho en parte porque visibilizar este fenómeno de algo que bueno es obvio que nunca interesado al Gobierno chino ha sido una prioridad

Voz 9 07:00 estadísticas volvemos están trabajando

Voz 5 07:03 varias administraciones públicas para poner en marcha planes con incentivos para el Rey

Voz 11 07:07 entorno uno de los más grandes

Voz 5 07:09 Castilla La Mancha que empezó en los últimos meses de dos mil diecisiete y seguirá durante este año con ayudas económicas y asesoramiento pero para Raúl Gil hace falta un plan nacional

Voz 10 07:20 en España es un plan a nivel nacional no del Gobierno de España que elimine en poco o las discriminaciones que pueda haber por territorio porque si uno quiere es de Toledo pero quiere volver a Madrid también debería tener ayuda también apueste por retornar a todo tipo de perfiles no sólo los muy cualificados que lo tienen más sencillo no

Voz 5 07:37 un plan para que como pide Fernando desde Escocia haya una oferta atractiva para los emigrados que quieren volver

Voz 6 07:43 me encuentro donde vivo pues son gente que con carreras que que está trabajando en lo suyo con unas condiciones que en España ni en sueña con ellas y es por ello que creo que los poderes públicos también junto a las empresas deberían hacer un esfuerzo conjunto para para atraer a todo el talento lo que que es que por una razón u otras ha tenido que ir no

Voz 12 08:05 a ha

Voz 13 08:10 Nos

Voz 1727 08:12 un esfuerzo conjunto para traerse de vuelta a casa el talento y el capital humano que fue eso lo que pedía Fernando pues como acabamos de escuchar la Junta de Castilla La Mancha está en ello Patricia Franco Jiménez buenos días hola qué tal muy buenos días es la consejera de Economía Empresas y Empleo del Gobierno castellanomanchego ustedes pusieron en marcha en los últimos es es del dos mil diecisiete ese programa para el retorno de jóvenes que emigraron durante la crisis quieren volver cuántos jóvenes perdió su comunidad

Voz 14 08:39 bueno pues durante los tiempos de crisis y de falta de políticas activas para nuestros jóvenes treinta y tres mil jóvenes se fueron de Castilla La Mancha especialmente duro fue el año dos mil trece fue un año terrible a partir del año pasado precisamente cuando nosotros pusimos en marcha por primera vez este plan del retorno del talento fue el año en que acabamos con un saldo migratorio o al menos estable ni positivo ni negativo pero practicamente saldo cero lo que quiere decir que la situación está revirtiendo pero que no podemos estarnos quietos tenemos que implementar medidas como esta

Voz 1727 09:09 cómo funciona el plan quién se puede apuntar busco

Voz 14 09:12 aquí el joven menor de treinta y cinco años eh titulado universitario con certificado profesional con cualquier tipo de formación profesional que éste en el exterior y que al menos haya residido durante seis meses fuera de Castilla La Mancha

Voz 1727 09:26 claro si hay alguien de Castilla La Mancha que quiere volver pero volver por ejemplo a Madrid hizo a Valencia si hay alguien de una comunidad que no tiene una medida como la que ustedes se implementan que quiere volver y en su comunidad no existe está dando una situación de desigualdad no haría faltado un un plan de ámbito estatal o una coordinación entre lo que están haciendo las comunidades

Voz 14 09:48 sí pero como en muchos ámbitos pues las comunidades autónomas Nos estamos anticipando a la necesidad de nuestras personas realmente había sería necesaria una medida de ámbito estatal nosotros estamos incorporando medidas directas a la contratación de nuestra personas al emprendimiento al retorno para emprender o para volver a formarse lógicamente en Castilla La Mancha pero eso no haga algún caso también donde alguna persona ha encontrado una oferta de empleo a través de nuestros servicios de empleo en Madrid la hemos tramitado el hemos ayudado lo hemos prestan asesoramiento lógicamente la ayuda no por tanto lo estamos haciendo incluso a veces excediendo nuestro ámbito autonómico para dar respuestas a la necesidad de las personas

Voz 1727 10:23 hemos escuchado como los jóvenes que se fueron y quiere envolver los jóvenes que se fueron con sus carreras universitarias los máster es lo que se llamó la generación más preparada que luego otro capítulo sería el resto de jóvenes se hoy estamos hablando de ellos de de estos de los que se fueron con mucha formación y han trabajado en empresas con buenos contratos hemos escuchado cómo quieren volver sí pero quieren hablar no sólo del salario también de las condiciones laborales esa obsesión española por estar físicamente en el puesto de trabajo muchas horas las posibilidades de conciliar todo eso que es tan difícil aquí ellos lo ponen como uno de los criterios imprescindibles para volver ustedes desde la administración pública pueden hacer algo ahí porque eso depende de la cultura empresarial

Voz 14 11:02 bueno pero estamos sensibilizando mucho a nuestras empresas de hecho el pasado viernes en Toledo tuvimos un encuentro con empresas que réplica haremos en el resto de provincias e los empresarios están de acuerdo en que tiene que volver ese talento que es necesario porque en muchas ocasiones tienen dificultades para encontrar determinados perfiles mucho más internacionalizado mucho más globales con el uso de las TIC con otras competencias tienen claro que tienen que volver sobre todo creo que con este nuevo programa estamos trabajando muy en conjunto de la sociedad también con los empresarios para que eso sea posible obviamente sino ofreces una mejores condiciones no sólo salariales sino de muchos tipos a las personas para que vuelvan a trabajar lógicamente la persona no vuelve ahora mismo en la plataforma tenemos más de ciento noventa jóvenes que están inscritos más de treinta y seis ofertas de empleo ya subidas por parte de empresas ávido veinte jóvenes que ya han encontrado un empleo gracias a esta plataforma ha habido jóvenes que han vuelto a emprender uno cinco jóvenes estamos también además asumiendo los pasa el pan lo que llamamos el el pasaporte de vuelta que para cubrir todos los gastos de desplazamiento de las personas que vuelven yo creo que hay hay oportunidades para todos lógicamente la empresa tiene que está concienciada de que lo que vuelve es un talento muy preparado pero no sólo el que regresa sino también el que tenemos y creo que ahora mismo España tiene a la mejor generación de jóvenes preparados y hay que aprovecharla para que no se normal

Voz 1727 12:18 ya no hay un perfil lo la gente que está volviendo les permite hacer un perfil de quiénes con que Carredas fueron más o quieren volver antes bueno hay perfiles muy débil

Voz 14 12:28 eso no pero sobre todo el tema muy relacionados con las nuevas tecnologías temas relacionados con el comercio exterior con temas sociosanitarios hay perfiles muy diversos porque en el fondo hay mucha gente de mil jóvenes con mucha preparación mucha competencia que están fuera y queremos darles esa esa ventana abierta para que vuelvan además con un servicio de orientación y seguimiento o lo que ya muy o Los ángeles de la guarda que vigilan por ellos en nuestras oficinas de empleo al menos y no hay un plan nacional sí que reivindico de de Castilla La Mancha que sino de la estabilidad en lo fondo necesarios para que los orientadores puedan estar de manera estable ofreciendo este servicio a nuestro joven

Voz 1727 13:05 ese Manuel Jabois muy buenos días qué tal buenos días Pepa vamos a llamar a las cosas por su nombre fue migración ellos emigrantes quieren volver y quieren volver sin perder lo conseguido

Voz 1389 13:17 sí estaba escuchando ahora con mucha atención la la entrevista también el reportaje de Paolini hay muchas maneras de marcharse de tu país también hay muchas barreras devolver pero fíjate todos los viajes tanto el día como el de vuelta tienen en común el mismo desarraigo desarraigo no sólo es vivir lejos desarraigo también es regresar a un lugar quienes no que no reconoce es un lugar que en el que la vida de dos mil diecisiete como ocurre en España es peor que la que conociste en dos mil en dos mil siete y eso que llaman memoria sentimental no sólo se reduce literariamente a los paisajes de su infancia también es verdad que sí se señala el mundo que conociste diez años antes del que no queda nada o por lo menos del que no consigue reconocer casi nada tú sabes que Julio Camba nuestro escritor Fun corresponsal muy peculiar porque contaba España desde el extranjero el creía que con la distancia Se podía conocer mejor su país por tanto viajaba por Europa desde allí aportaba una visión diferente yo creo que una de las cuentas a estos programas que no están explican los programas que facilitan el retorno de de jóvenes es que además de de recuperar ese capital humano aporta una perspectiva diferente aporta una perspectiva necesaria para todos para todos nosotros en la en la introducción al reportaje de Pavone Se podía haber se podía escuchar como este Gobierno ha puesto todo perdido de eufemismos que es la manera de disfrazar una realidad que remitía

Voz 14 14:38 que ha sido siempre la inmigración las mismas causas las mismas consecuencias que la inmigración que usted ha sufrido diferentes periodos en la historia de España cada día España querida un beso Jabois