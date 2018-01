Nando Parrado, el milagro de los Andes

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento Robinson

Voz 2 00:06 la Guardia Civil tengo eran

Voz 1913 00:11 Apis arriman el viernes trece de octubre de mil novecientos setenta y dos el avión que conducía al equipo de rugby formado por ex alumnos del Stella Maris de Uruguay se estrelló en la cordillera de los Andes el primer relato de lo sucedido lo hizo Roberto Can esa uno de los supervivientes que salieron en busca de ayuda y consiguieron llegar a una zona habitada fue en diciembre del setenta y dos ante una cámara de la televisión chilena

Voz 3 00:39 devuelto el accidente esté ya se desprendió parte del avión con lo cual parte nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a dar nunca más muchos heridos bastante graves que ya primeras anti fallecieron el primer día a día agotador realmente porque tuvimos esa los heridos estaban tran caos entre los asientos tras niega va mucho hacía mucho frío y si así entre los lamentos de los heridos El día fue

Voz 1913 01:08 tras ese día siguieron otros setenta y dos en los que los supervivientes vieron morir a sus compañeros por las heridas la gangrena o hasta la asfixia cuando días después del accidente los restos del avión quedaron sepultados por un alud finalmente vieron que su única esperanza era ir en busca de ayuda tras diez días de marcha Roberto Canella y Fernando Parrado se tropezaron con un campesino que fue a dar la voz de alerta la noticia se difundió rápidamente los que habían quedado arriba supieron por la radio que iban a ser rescatados los periodistas acudieron de inmediato entrevistar los preguntaron lo más evidente a Parrado por su familia

Voz 3 01:46 uno de los pensamientos fundamentales que mantuvo vivo durante dos dos meses fue tratar de verlo de nuevo ya que que en este momento me estar precisando yo el mucho no

Voz 1 01:57 de pronto espero estar como en cuanto familiares tienen

Voz 5 02:02 tienen más hermano tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente falleció en el avión

Voz 3 02:10 queda otra hermana camisa por recibidos los que basó menos estudiamos Medicina Nos no defendimos y los juramos como pudimos hasta aproximadamente el primer mes que fuimos capaces de de llegar a la cola que se encontraba una estancia aproximada de cinco kilómetros donde localizados un botiquín de primeros auxilios el avión muy completo fue un poco tarde porque habían fallecido gran gran parte compañeros

Voz 1546 02:36 que a los dos por como se habían alimentado

Voz 3 02:39 cómo pudieron sobrevivir UTE que es alimentada Bono sobre sobre el tema no sólo no contestó a nosotros nos nos no sé no lo sé lo sé dio a los alimentos para que estuviéramos fue Artesa los posibles a las las excursiones si fuera realmente apasionada Martel además comían poquísimo

Voz 1913 03:00 prefirieron la pregunta no dieron detalles fue después en una rueda de prensa conjunta cuando reconocieron que habían tenido que comer carne humana para poder seguir viviendo fue una decisión difícil pero fue la decisión que salvo sus vidas otras condiciones también ayudaron eran jóvenes estaban en buena forma física y supieron aprovechar las herramientas y recursos que tenían a mano hicieron guantes con los forros de los asientos botas con los cojines para evitar hundirse en la nieve ya está gafas para proteger los ojos del reflejo de la nieve

Voz 6 03:31 la primera todo blanco todo blanco todos Blanco el sol se refleja mucho hay muchos de los ojos y se pasada hasta cuatro y cinco días pues simposios los ojos que se colaron unas menca de las viseras del avión las fabricamos el Atlante de este tipo

Voz 1913 03:46 tuvo otro factor Contaba Fernando Parrado ese mes de diciembre de mil novecientos setenta y dos para seguir vivos tras setenta y dos días en condiciones extremas

Voz 6 03:55 no fue que el grupo era hace años eso no mantuvo mucho de haber sido un avión de pasajeros donde nadie se conoce mentalidades diferentes si era muy diferentes todo eso o diez leído para que la cosa sirve

Voz 1913 04:15 fue un grupo de dieciséis jóvenes el que logró sobrevivir han pasado cuarenta y cinco años mucho tiempo pero lo que sucedió allí arriba marcó para siempre el resto de sus vidas

Voz 1546 04:32 cero presentarles al Caballero Nando parado que perdió su madre y su hermana antes pero fundamental en la salvación de los otros quince personas Nando parar muchísimas gracias por haber acudido la llamada de acento Robinson para nosotros es un enorme placer para especialmente saludarte

Voz 7 04:53 para mí también ha ya aprovecho la oportunidad para para hacer llegar mi saludas a muchos amigos que tengo en España es el país que

Voz 1546 05:06 pues muchas gracias Nando por de cómo eras antes del accidente o tal vez un lejano recuerdo de un chico de veintitrés años que jugaba al rugby pero te cuerdos

Voz 1913 05:17 de cómo éramos antes

Voz 8 05:20 yo que sé me parece que sí bueno

Voz 7 05:23 hace ya cuarenta Hay sin paso es hoy

Voz 8 05:28 qué pasa tan rápido me parecería se quince minutos yo tenía veinte años veintidós años veintitrés años recuerdo que era un chico normal un estudiante medio no era mal estudiante tampoco era buena estudiante y me encantaban los deportes me sentía muy bien haciendo deportes me gustaba todo tipo de deporte Si el tales por por mi tamaño que se bastante alto era fuerte en esa en esa época el Rally fue lo que más o el rubí como le dicen en España fue lo lo que más me gustaba empecé jugando en el en la secundaria del del colegio para mí era una una pasión me gustaba entrenarme gustaba sobre todo lo los partidos cuanto más intensos mejor recuerdo una buena vida familiar normal absolutamente normal me gustaban también las como a todos los chicos de esa edad la la motocicletas los los autos Easy no tengo ningún recuerdo que fuera algo negativo esa esa vida mía no la vida absolutamente normal sin saber que me esperaba algo que iba a cambiar mi vida sino que mi vida iba a tomaron un rumbo totalmente distinto en gracias

Voz 1546 06:57 debido al deporte no pues no creo que nadie puede esperar esto sonando es decir que uno puede imaginar cuerpo que ha habido el accidente idearios pero el desenlace de lo tuyo les es algo más que a Montagny deja si tu madre y tu hermana pero bajo coste con que los Andes porque había bajado con un bagaje no sé si en especie Caja Andorra en Chile o con quien deja así dejaste tú mamá tu hermano no tu hermana a decir es que con que bajasen

Voz 8 07:36 yo creo bueno son muchas cosas no sea mi madre mi hermana eran fanáticas mi equipo del rugby Mi madre me me acuerdo me lavaba la ropa de deporte mensaje que surgiera trae siempre pero era muy amiga de mis compañeros de equipo hasta la varias veces nos concentramos en mi casa previo a los partidos y mi madre cocinaba para nosotros como había lugar en ese vuelo que íbamos a jugar un partido en Chile contra el campeón de Chile invite a mi madre que no venís con el equipo hoy Benis con su si mi hermana pasa el buen momento en Chile pasamos tres cuatro días allí vamos al partido el domingo y el lunes Si bueno me hicieron fantástico nos encanta la la experiencia que yo le invité yo les hice un regalo de amor para que pasaran bien pero no tengo ninguna culpa porque el que hizo el error fue el piloto del avión no fui yo evidentemente entonces eh hay cosas que uno no puede tener control sobre ellas sí eh sentí en un momento en algo que no he sentido nunca sobre todo después de del accidente los días inmediatamente después sentí una el enojo una rabia como no había sentido nunca en mi vida no porque hubieran muerto a mis amigos y mi familia tiene la habían sino porque las circunstancias de la sobrevivencia eran tan intensas que no podía sentir dolor osea digo en ha muerto mi madre mi hermana mis mejores amigos están muertos y ellos no no puedo sentir dolor no puedo llorar no puedo sentir pena no puedo sentir sufrimiento la situación de sobrevivencia es tan fuerte que tapa los demás sentimientos

Voz 1546 09:38 cómo funciona no es inmune casi no

Voz 8 09:41 claro no no tenía tiempo para pensar en los demás porque la situación de supervivencia es tan intensa que absorbe toda tu concentración para sobrevivir minuto a minuto

Voz 1546 09:56 no es que sé quién en la la vida civilizada es imposible prepararte para semejante situación no o te sale algo los instintos básicos au que hayan dentro sobre lo macho pero prepararse para semejante acontecimiento es imposible

Voz 8 10:14 no no hay primero que nunca un ser humano puede pensar que deba pasar algo así no hay una universidad no hay una forma de prepararse para lo hace y hay presupuestos son cosas que uno lee los periódicos y que a uno nunca le van a pasar entonces cuando aún no está pasando por esos momentos asoman los instintos más primitivos más y lo más difícil es que tiene el ser humano adentro no pero

Voz 9 10:52 sí

Voz 8 10:53 si no lo tienes que usar no no no los utiliza tú estás viviendo entonces en España en Madrid haciendo una entrevista jamás pensad que mañana te puede pasar algo así

Voz 1546 11:04 no no no iba lleno absoluto sin embargo él ha ido a una interviene tuya a Nando cuando comentas que cuando ya estás en la montaña esos Andes si ya tienes que organizar los supervivientes etcétera etcétera de haber sido jugó de rugby te ayudaba no

Voz 8 11:26 yo creo que eso es una parte absolutamente importante eh y mucha gente pero hay muchos juegos o competencias deportivas donde hay juego de equipo no está en el fútbol está el el hockey está el basquetbol está el béisbol está el waterpolo tal yo así pero no el rugby diferente porque es diferente Bingen bueno hay que ser mejor de rugby y tú te fijas el rugby es el único equipo el único de porte de competición de equipo donde el nombre del jugador no está en la espalda de la camiseta hay un número el Hort de rugby nunca se estrella en el equipo nunca es mejor que otro sitio y le de que jugó jugó en el número ocho de cuatro no no es como el fútbol que está el nombre de Ronaldo Messi y Suárez Neymar entonces el gol de Ruby por más estrella que es Hamás tiene su nombre

Voz 1546 12:31 lo que es imposible que un joder ubican en patios sólo lo único que hace puede hacer sólo un joder UVI es perderlo por su equipo en en el blog de Potes tenis ese individuo que forma parte un equipo que puede ir destacaron ganar un patio calle sólo pero un juez de Rumpy si pensamos en míticos pero ejemplo lomo que que pasar por catorce pares de manos hasta que llegué a él Jonny Wilkinson con la patada que los delanteros Tricky pone a su alcance para de dispara palos el rugby es tremendamente insolidario en ese sentido

Voz 8 13:06 sí es es el el jugador de rugby también es una vez que tú entras a una cancha que jugasen agachar Ruby en cualquier lugar del mundo tú te encontrás con otro jugador de rugby sea de un nivel mucho más fuerte que que el tuyo una estrella internacional El estoy hermano él entiende lo que has hecho tú a cualquier nivel juegas al fútbol en un equipo

Voz 9 13:32 eh

Voz 8 13:33 la octava división en Zaragoza vas a ir a hablar con Messi y oí generalmente no te habla tú sosos gordo de Rogge de una tercera división en Uruguay te encontrás con Carter con Wilkinson no hablas con ellos sienten esos tu hermano soso jugador de rugby esa es una religión es una religión el aquí

Voz 7 13:59 yo pude dar una conferencia en el Mundial de rugby de de Inglaterra en el Barbican Hall de Londres y el título de la conferencia es como en el rugby me salvó la vida aquí creo que hay muy pocas deportes que puedan hacer es

Voz 10 14:17 a sí no

Voz 11 14:34 uno una edad

Voz 12 14:50 a uno no

Voz 13 15:04 con acento Robinson

Voz 1546 15:08 que eran setenta y dos días de calvario adoptado día tu madre muere en los brazos y tu hermana y humor Mori tu hermana

Voz 9 15:23 en el momento del accidente así como tú decías fueron setenta y setenta y dos noches también osea que la gente piensa en el día pero las noches eran para mí era lo que en la noche del frío y la oscuridad el silencio de de la nada porque es si no hay viento no hay

Voz 7 15:42 es sonido alguno a esa altura contáis Mi hermana muere al quinto día después del accidente si yo estaba

Voz 9 15:57 yo también tuve muy herido en el momento del accidente estuve casi tres o cuatro en en coma y yo me despierto y me encuentro con esa situación no es lo primero que quise hacer fue estar con mi hermana que estaba también muy mal herida

Voz 8 16:14 por suerte la

Voz 9 16:16 solidaridad de de Mis amigos me ayudaron en esos momentos tan

Voz 7 16:21 tan duras no que tu hermana muere muere mil brazos

Voz 8 16:27 hay como antes decía al principio la situación están facilitando hubiera que la supervivencia

Voz 9 16:39 genera cosa más fuerte que los sentimientos de pena y dolor sea luchar contra el frío el hambre

Voz 8 16:47 el hacer porque no hay agua

Voz 9 16:49 a esa altura tampoco hay agua la gente jamás piensan esto a esa altura no hay agua hay solo y Eloy derretir dentro de tu boca la nieve y el hielo para tomar agua lleva mucho esfuerzo nosotros desafía Amos todas las teorías pues

Voz 7 17:07 civiles de supervivencia demostrando que

Voz 9 17:12 pudimos sobrevivir dos meses y media solamente

Voz 7 17:15 tomando hay nieve y hielo

Voz 9 17:18 entonces la situación es muy difícil de comprender

Voz 7 17:24 muchas veces para gente que sólo escucha está escuchando este reportaje dije bueno si tal

Voz 14 17:29 yo lo hubiera hecho de sobornos fue tan difícil no fue tan difícil

Voz 8 17:33 hay que ponerse siempre en las situaciones no

Voz 15 17:38 tú pensó que era

Voz 16 17:42 una decisión entero vi la muerte a la muerte pero que has inquieto Iber cómo nos íbamos a pagar un poquito el cuerpo se iba consumiendo cuestiones

Voz 17 17:52 Gobierno de la otro ir a quien

Voz 18 17:59 tanta hayan cotizado contar de la piel

Voz 19 18:08 el cuento azul

Voz 20 18:09 con Xavier Bertrand así sí lo bajita sacamos unas fibras así de la mirábamos y luego era un silencio absoluto porque nosotros nos largos

Voz 1546 18:24 lo que al día siguiente de la muerte tu madre decidisteis utilizar al cuerpos de los fallecidos como alimentación debido que claro no había absolutamente nada nada comestible en aquella reunión creo que fue en el fuselaje del avión había una unanimidad eran muy claro qué es lo que ha de hacer para Haití Nando es que ese sensación de posiblemente tiene que comer el cuerpo de tu madre y tu hermana

Voz 21 18:56 es que es eso momentos muy límites no

Voz 9 19:02 es todo un proceso por supuesto que siempre hay una elección de de que cuerpo Tomás no pero es un proceso muy intenso

Voz 7 19:10 esa ante

Voz 8 19:11 muy interesante

Voz 7 19:14 nuestra historia es generalmente conocida más

Voz 9 19:16 que por la solidaridad por la forma en que tuvimos que sobrevivir

Voz 7 19:22 pero yo te cuento una cosa el el hambre el hambre es el miedo más profundo más primitivo del ser humano ingeniado más primitivos del ser humano no saber cuándo vas a comer devuelta es el miedo más impresionante instalado en el cerebro el ser humano es un miedo que no puede ser experimentado jamás a no ser que la situación sea real

Voz 1546 19:52 sí sí sí no no puedes imaginarlo Ny

Voz 7 19:58 no lo puedes comprender no lo puede idealizar a no ser que la situación sea real

Voz 8 20:04 si tampoco vas a comprender la propia

Voz 7 20:06 tú la ansiedad del hambre no ha no sé que la situación sea real que tu cuerpo comienza a alimentarse de cinismo intuyo sientes cuando todo lo que tú tienes grasa músculo hígado o lo que sea comienza a transformarse en energía tu cuerpo lo utiliza el miedo y la desesperación la ansiedad y el miedo absorbe tu cerebro de una forma que es incapaz de comprender a no ser que la situación sea real entonces yo te puedo decir lo lo siguiente cómo somos los mayores expertos en este tema en el mundo tus oyentes tú vi cualquier otra persona que hubiera pasado por la misma situación que estamos pasando nosotros con el mismo miedo en la misma ansiedad la misma información la misma condena a muerte al ser abandonados sus cerebros hubieran llegado de la misma la misma decisión al momento

Voz 20 21:18 varias fibras pusimos así tic tic tic la exclusiva en este momento se verían arrimando algunos venían y agarraba de aún no lo llevaban cada uno

Voz 22 21:37 no era una persona los ocupamos y efectivamente de preparar toda esa esa la Carling distribuirla equitativamente qué muy pequeñas porciones que no sabíamos cuánto tipo Jonathan que está diecinueve alcanzaron

Voz 13 22:00 porque es imposible

Voz 1546 22:02 el problema no podemos imaginar instando en en esa situación no puede imaginar tampoco lo que sería está bueno con vida pero condenado a al amor tipo que claro a las once días del accidente jazz o Enterprise por la radio que los servicios de rescate ya viene abajo a la toalla ya no hablan buscaron más estos también es una especie de condena a muerte no

Voz 8 22:24 exacto nosotros fuimos condenados a muerte irremediable mente y cuando tú estás condenado a muerte el miedo es tan fuerte tan fuerte que es indescriptible nosotros no sentimos con ese momento ese miedo instalado en le estómago en la mente en el cuerpo durante setenta y dos días

Voz 7 22:47 sin parar porque no había esperanza

Voz 1546 22:50 y luego vino una avalancha arrasó con la vida de ocho personas dentro de fusilar

Voz 23 22:57 de repente siento pilla de caballos corriendo un ruido algo que vivirá una vibración de automáticamente

Voz 1 23:10 síntoma aprietan

Voz 20 23:12 en cuando me quise mover estaba como os rompió ese momento eran toneladas de viso de kilos

Voz 13 23:19 el temo el brazo derecho no pude intenté muere

Voz 24 23:24 cuando miré hacia abajo que no se veía prácticamente nada que era un manto de nieve total total total total que no quedaba nadie va y ahí me vino a la cabeza el avión se tapó de nieve se mueren tus hijos me quedo vivo en Sol en la en la eh

Voz 25 23:39 mira sillones a su oficiar oficiar afición comenzamos eh

Voz 7 23:46 había XXIX amigos su vivo todavía hay la avalancha no cae y mata a ocho de nosotros las situaciones iba convirtiendo cada vez en una cosa peor peor peor peor peor pero

Voz 1546 24:01 estábamos vivos supone abrir una tendencia de pensar pues arrojarla tú hay digamos no sin embargo decidisteis hacer me expedición no codo con ese bizantino tú a buscar algo

Voz 9 24:16 no yo no quería que esas montañas me me robaran la vida no quería morirme yo quería volvería a abrazar a mi padre tu imagina un señor de Familia que pierde su familia en un segundo cómo se está sintiendo yo estaba todavía vivo y quería decirle a mi padre yo estoy vivo tampoco en la ignorancia en la ignorancia de lo que son las montañas de lo que es la nieve el noventa y cinco por ciento de chico jamás había tocado nieve en subida no sabíamos lo que era el medio ambiente el medio ambiente de las montañas es el peor lugar que el ser humano tiene para sobrevivir los montañita suben a los picos de decir lo más rápido posible

Voz 1546 24:59 cuando el fuiste este expedición encontraste dice la cola de un avión algo de provisiones intentos esto habrá sido como si viniese Papa Nobel que con no tenía nada algo acabas teniendo no

Voz 9 25:13 eh es mucho más complicado que todo eso yo digo yo no tengo experiencia en la en la nieve en los glaciares en las grietas no tengo experiencia en en equipos de nieve

Voz 8 25:26 tuve que fabricar zapatos de nieve con los Almadrones poner bolsas plásticas entre los zapatos y las medidas para no para que no se mojaron las medias y los pies y tuve que organizar me para comprender cómo era caminar en la nieve e hicimos un par de expediciones para entrenar los con Roberto con Antonio para ver cómo era eso y en una en la primera encontramos la cola que estaba coma tres horas del avión en el valle hacia abajo pero lo que encontramos fue algo de ropa y una pequeña caja

Voz 26 26:01 el cuatro cuatro cuatro bombones de chocolate cuatro por poner de chocolate cuatro una cajita eso fue lo hasta entonces conmigo es un bombón cada uno

Voz 13 26:22 a enseguida volvemos con más acento Robinson no

Voz 23 27:04 muy buenas

Voz 28 30:16 yo

Voz 13 30:20 escribe no se en Facebook acento Robinson

Voz 1546 31:05 diciembre de setenta y dos tú y Canet Sant veis exitación por vez primera no el diese quién te cura vaca y una lata de sopa entonces ya te crees que madre mía lo hemos conseguido tan grande que hizo ya cree tal vez por vez primera en la salvación

Voz 9 31:28 sí pero es un poquito más complicado que eso porque hacía diez días que veníamos subiendo

Voz 8 31:34 lo bajando montañas riscos grietas yo pensé que iba a caminar que iba a encontrar un pueblo a hundir saudí medio del fuselaje y una vez que empezamos nos llevó diez días diez días del de las montañas más agrestes salvajes que tu mente pueda concebir y nosotros que jamás habíamos visto nieve ni subido una montaña en Ibiza una montaña nos encontramos con el peor escenario que una soy un sobreviviente puede encontrarse pero aún estábamos respirando con Roberto si conformamos un equipo muy bueno nos apoyamos mucho uno al otro y llegamos a el final donde encontramos esa lata signos de civilización vimos una vaca pero ya no podíamos más yo perdí cuarenta y cinco kilos de peso no sé si tiene alguna idea esto de de de de la magnitud de del esfuerzo aún después de haber hablado con grandes montañista

Voz 9 32:44 las ellos no desean ustedes no tienen idea lo que hicieron lo hicieron gracias a su ignorancia de lo que es las montañas si hubieran sabido lo que iban a enfrentar no se hubieran movido usted gastaban diez mil calorías por día

Voz 7 33:00 y no tenían con qué reponer las no entonces eh yo creo que la esa travesía con Roberto no porque hayamos hecho nosotros pero hace una una cosa magnífica porque porque nos permitió vivir volver a la vida abrazar a nuestra familia instalará

Voz 29 33:27 Sergio estaba al otro lado del río y era imposible cruzarlo entonces un mensaje muy muy simple que dicen Vengo de un avión que cayó en las montañas soy uruguayo hace diez días aquí estamos caminando

Voz 18 33:41 en El avión quedaron catorce personas heridas tenemos que salir rápido de aquí no sabíamos cómo no tenemos comida

Voz 1546 34:09 a las tres después de ver la vaca viste pues la civilización pero a Sergio Catalán Ginóbili Carlos autoridades el rescate para Pavese marche no Itu pudiste comer y dormir un rato a supongo en esos momentos pues debe ser la felicidad bonos es la finca miel comentado antes Nando que ante el horror la magnitud del desastre no pudiste sentir no no poder sentí por los muertes y tu familia tus amigos pudiste llegar a sentir cuando escasas salvo el escatima hace posible pudiese sentir felicidad

Voz 8 35:00 sí no sé si cómo describirla pero sí sí sentí satisfacción sentí la posibilidad de de que mi vida no se acaba al ver al arriero al el la primera visión de ver a otro ser humano a a caballo del otro lado del río donde Nos comenzábamos a comunicar por señas ese fue un momento de una de una iluminación interna muy agradable no sé si describirlo como felicidad como alegría o como

Voz 9 35:35 a la realización de que no me iba a morir

Voz 1 35:39 sí podemos decir

Voz 8 35:42 alivio exacto sí alivio es como que viste cuando asistió al médico perdón me equivoqué no era entonces

Voz 1546 35:51 no sé si tu padre pierde su su mujer y su hija pero recobra su hijo han cómo encontraste tu padre

Voz 8 36:11 mi padre siempre fue un un faro para mí para llegar cada paso que daba decía cada piedra que subía cada grieta que pasaba decía estoy más cerca de mi padre porque conociéndolo yo sabía lo que estaba sufriendo yo me imagino que sufría igual que cualquier ser humano que hubiera perdido su familia en un instante y mi padre realmente estaba sufriendo mucho no podía trabajar no podía dormir te explico una cosa muy simple Mi padre dormía en el piso no estaba tan destruido nadie puede ponerse en la situación a no ser que te haya pasado esto nadie puede juzgar a alguien Mi padre dormía en el piso abrazado con mi perro no sé si me entendés abrazado con mi perro que era lo único que él tenía de algo que había pertenecido a su familia que no estaba mi perro perro dormía conmigo en mi cama era un perro bóxer llamado Jimmy mi padre dormía en el piso abrazado a mi perro imagínate su alegría cuando yo vuelvo

Voz 1 37:21 yo vuelvo él

Voz 14 37:23 lo que hay no recupero toda mi familia pero recupero al

Voz 30 37:28 indignación molestia provocaron en los medios de gobierno las informaciones sensacionalistas truculentas Dorian de prensa extranjeros y nacionales que siendo dedicado a explotar el caso de los sobrevivientes del avión uruguayo

Voz 31 37:42 nosotros no queríamos con todo lo públicamente porque unas parecía una falta de consideración a las familias no había vuelto a tocar el timbre de casa Mis amigos y contarles lo que había pasado lo triste que había sido me parecía que era un aliado está que tenía que hacer conmigo mismo ni siquiera para el PP pretendía que me entendieran porque no ir algo que que que estaba a mi alcance hacer que lo entendieran prosigue tuvieron la verdad de primera mano y que no se enteraran por la por la prensa de de lo terrible que había sido la la montaña pero eso fue imposible porque el que la prensa unos los agobiaban bastante gente con preguntas y creo que que la inspiración de Pancho Delgado en una conferencia de prensa en Uruguay

Voz 32 38:29 fue espectacular pues de momento Igualdad no tengamos alimentan la última cena de parte de su cuerpo y a todos los apóstoles ahí estaba dando que nosotros debíamos de serlo mil tomar tu cuerpo que cedía encaramado que fue una comunión íntima de nosotros coloco una entrega

Voz 33 39:06 ah

Voz 32 39:11 nosotros no queremos que lo que para nosotros una cosa íntima íntima íntima hacia mi mano ciudad tanto cada cosa pues estilo pro diplomado y tienen que pensar en todo lo grande

Voz 1546 39:31 Nando pero tengo un momento también Tehrik cuando ya a posteriori familias sabe si han perdido sus familiares o que se han quedado con vida verlos que perdieron sus seres queridos ahí arriba a cómo recibir la noticia que decidisteis

Voz 1 39:57 comerla sus familiares

Voz 8 40:00 hay una situación importante que es el que más perdió de todos fui yo muchas familias perdieron una buena persona un hijo una persona yo perdí dos yo perdí a mi madre perdía mi hermana y además sufrí toda la experiencia y además me crucé los Andes a pie para salvar a los demás no o sea que es una situación muy diferente yo estuve en todos lados sin querer en todas las situaciones en cada lado yo estoy del lado de las familias que perdieron a sus seres queridos porque fui el que más perdí por suerte esa familias que eran familias amigas nuestras las madres de mis amigos que murieron hacían cadenas para llevarnos al colegio con mi madre no osea era un una situación social muy íntima

Voz 9 40:53 muy linda porque eran familias que no conocían

Voz 8 40:56 muchos de ellos de acuerdo el padre de Arturo no haya ir a la madre dijeron por suerte

Voz 7 41:03 había tanta gente y tantos chicos en avión para que pudiera obtener dieciséis Hijos de Babel

Voz 1546 41:11 sin bien ir además ha logrado en este conversación hacer bien pizarra pensar por qué tomasteis decisión es que pienso que soy capaz de comprenderlo pero a turistas que trabajar con esos familiares cuando pidió explicaciones ellos lograron entenderlo

Voz 7 41:36 lo lograron entenderá aunque parezca raro por supuesto porque en la vida hay veces que no hay elección

Voz 1546 41:42 sí sí sí sí

Voz 7 41:45 lección de cómo elige es una tragedia tienen ser accidente de auto unos mueren otros no hay pasa la guerra ahí en el mismo pelotón de tren mueren y otro vuelven y no hay no hay sentimiento de culpa ni hay nada sino que la vida es así la vida es como es y no como uno quiere mucha entonces volvimos al mismo lugar a una misma situación social así es mucho más simple lo que parece no tuvimos que explicar

Voz 1 42:21 demasiado

Voz 1546 42:24 es muy bueno fácil es más fácil para Haití poquico como tú ya has explicado

Voz 35 42:30 tú has perdido dos a

Voz 1546 42:33 tú has estado viviendo gracias a a las vives otras personas también habéis para salvar a los demás

Voz 7 42:40 a los demás pero además la situación primero que eso fue solamente un aspecto de todo lo que tuvimos que hacer inventar para sobrevivir era mucho más difícil conseguir agua combatir el frío cruzarse los Andes a pie eso fue mucho más difícil hay que solucionar la forma que somos alimentarlos además imaginas solamente que en vez de los dieciséis que volvieron hubieran sido otros dieciséis o hubiéramos cambiado tres ocho cinco por otro la situación hubiera sido exactamente la misma las familias de los que no volvieron entendieron que si sus hijos hubieran vuelto la situación hubiera sido exactamente la misma

Voz 13 44:06 cabe humano del deporte con Michael Robinson

Voz 1546 44:13 que yo evidentemente pienso todo lo ha vivido no han quiere ver antes y después de la vida de una persona que ha vivido lo que has bebido Nando han es si después no eran cómo iba tomando cuenta de que Elliot suponga un un largo proceso donde esas un un tiempo ponen los puntos sobre si es digamos no pensando lo que pasado masticando a todo esas vivencias esos momentos terroríficos a cuánto tiempo estabas pues poniendo todo en orden digamos

Voz 8 44:54 yo te voy a decir algo que te va a sorprender o te va a a no sé posiblemente te sorprenda mi padre era un tipo muy pragmático me enseñó lo que es el pragmatismo en la vida él siempre me decía él fue una persona muy poco educada fue hasta quinto año de escuela en una escuela rural del interior del país a caballo se educación fue hasta quinto año de escuela en una escuela muy pequeña del interior de mi país no su educación fue realizada por el sentido común y el pragmatismo después el me decía Nando llueve de arriba para abajo y el agua moja no las cosas son como son no como uno quiera o sea él me educó en ese pragmatismo para mí para él las cosas ese cómo sucedieron eran imposibles de modificar no al otro día de llegar en a mi padre abrazar me con él me fui a la playa nunca más mire hacia atrás desde el primer día aquellos llegue hasta el día de hoy que estoy hablando contigo por teléfono nunca tuve un pensamiento una pesadilla Un sueño de lo que me pasó en los Andes amenaza decir pero tú estás loco no se dar el loco no vivida nunca mide hacia atrás y mire hacia adelante

Voz 1546 46:22 pero supongo que cuando oyes a los demás que has tipo banalidades tú inconscientemente miles de otra forma no sé no sé

Voz 7 46:34 Cueto yo veo gente no no intervenga vengo jamás hemos sacado unos en su propio destino ni de su propia vida pero veo situaciones que digo pospuesto se están quejando de cosas que que para mí son absolutamente in Imaz para mí el sólo hecho de estar teniendo esta entrevista contigo de retirar de estar vivo de vivir mi presente me da felicidad mi fantástica mujer con la que ha estado casado estoy casado hace treinta y ocho años como esos tan positivo no te deprimido nunca no sea por supuesto hay situaciones de la vida que son difíciles pero todo el mundo tiene situaciones difíciles pero yo no me deprimo porque estoy agradecido a estar viviendo mi segunda vida irá gente cuando se da cuenta de que está viviendo su segunda vida todo el mundo es porque se da cuenta que solamente hay una vida

Voz 1546 47:39 supongo que inconscientemente también el Nando parado que ha bajado de la montaña por lo bebido inconscientemente mejor

Voz 35 47:50 mi marido mejor padre

Voz 1546 47:54 capaz de relativizar eso es la palabra que buscaba relativizar la vida no

Voz 7 48:01 yo te cuento algo así durante muchas noches perdido agonizando dentro de Lage mucho tiempo yo pensaba hayan achican el mundo que jamás voy a conocer porque me voy a morir esa chica hoy está viviendo no sé en algún lugar de este planeta vive ella no sabe que si yo no me hubiera subido este avión nuestras vidas y hubieran encontrado pero ella no sabe yo tampoco lo sé me voy a morir sin experimentar lo que es tener una familia lo que es tener unidos yo me voy a morir yo luchaba contra eso yo hoy pudiendo haber tenido una familia adivina dos hijas espectaculares una mujer que es el pilar de Mi vida es mi felicidad ese es mi legado me llegado he sido un exitoso empresario deportista ha hecho

Voz 8 48:53 muchas cosas en mi vida pero mi legado nosotros

Voz 7 48:55 empresas lo que he hecho lo triunfo no mira la vida queda no se lleven

Voz 1546 49:01 eso sí efectivamente pues hoy si un éxito siempre es un empresario productor y presentador de televisión Company Leo es tan a estoy tan agradecido Nando que ha hablas con mucha gente acerca de esto a todas las charlas porque no está ayudando escuchan destacó nuestra conversación nuestro nuestro escuchantes los oyentes porque no son todos los días cuando encontramos una persona que puede tan elocuente mente de escribirnos lo indescriptible imagen inimaginable

Voz 21 49:38 sí es que es en sí

Voz 1546 49:41 sí una gran labor para los demás no sólo al contarlo

Voz 8 49:47 para mí es algo

Voz 7 49:49 un placer que me ha llamado con la forma en que tú trabajar sin evitas tú tú tú a tú actividad anterior como deportista también en abril de hecho estoy agradecido al al deporte estoy agradecido a la vida de de estar vivo no la vida es más simple de lo que uno piensa muchas veces la gente se complica por cosas pequeñas cosas o situaciones de la vida dice alguien pierde el trabajo no está bien a nadie le gusta perder el trabajo que lo echen de trabajo situaciones económicas difíciles pero pasan a veces en la vida y la gente muchas veces pero perdí mi trabajo y ahora qué hago y lo que te dije a seres salir a buscar otro trabajo sea el que sea tal vez sea mucho peor que el que tenías otra vez sea va a ser mucho mejor te quedas sentado si te vas a deprimir sin hacer nada porque me pasó esto a mi buena a la gente le pasan cosas la gente se muere a veces la muerte es algo tan tan tan cercano a la vida no nos cuesta a mí me cuesta mucho también no quiero morirme voy a robarle una frase a una chica que una vez me dijo ganando tú que les cumpliste la cara la muerte abra exacta de la muerte de la cara puedes hacer lo que quieras en tu vida esa frase no es que me ha gustado mucho

Voz 8 51:21 eh

Voz 7 51:23 una persona de afuera me describió mucho lo que yo sentí no yo escupir a la muerte las sentirse Arcan no me gusta ir por eso vivo feliz por eso vivo y disfruto cada instante de mi vida porque no me gusta la muerte no me gusta que me habrás será muerte tengo lo mismo miedos que tienes tú

Voz 8 51:44 la gente dice ustedes eran tenían tanto coraje tan valiente no tenemos un miedo miedo que no se va que te agarra como una gran para el estómago y no se va entonces lo mismo miedo de que le pasen cosas a mi familia enfermedad esos no tengo miedo de perder cosas económicas pues yo perdí todo ese miedo no lo tengo pues ya lo perdí yo perdí todo lo que tenía perdí mi familia mi futuro a mis amigos todo lo que tenía y me encontré sentado en una roca cuatro mil y pico de metros de altura con veinte grados bajo cero y una camisa entonces y pude salir de ahí sí yo pierdo todo lo que tengo después lo que he trabajado iré a España hay te pediré puedo trabajar contigo ahora más entrevistas voy aún no se me haré chofer de Uber o lo que sea pero estoy vivo estoy respirando

Voz 1546 52:35 es que no estoy tan agradecido entre charla es lecciones de vida de ese pragmatismo que ese sencillez que que es tantas cosas tan sumamente dramáticos ha sido un placer charlar contigo dando pues mira hasta la vista a me encantaría ver este la tiene un abrazo insólito nota de la gracias por haber vivido river salvado vidas y poder contarlo con nosotros Nando para muchísimas gracias

Voz 7 53:09 muchas gracias a ti ni este claro a tomar un café nos comeremos algo allí en en Madrid en en alguno de Chile que adoro ir siempre España podido el año ahí este es un país que a mí me me da mucho tengo muchos amigos Si bueno espero contarte entre mis amigos

Voz 1 53:32 muchísimas gracias

Voz 13 53:50 oye no yo escribe nos en Twitter arroba acento Robinson

Voz 1546 54:43 bueno no puedo añadir mucho más del testimonio de Nando creo que hemos escuchado la historia más cónica que poder redactar a un ser humano me llama poderosamente la atención la serenidad con que ha ganando parado a la hora de contar él como el por qué llegar a tomar las decisiones que tomaron como como él los muertos entre ellos su madre y su hermana estoy muy agradecido ganando por habernos contado su historia también Auster dos gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa maravillas de la Ser que va en con Dios