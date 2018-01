SER Consumidor: Fraudes en Internet, ¿cómo evitarlos? (14/01/2018)

Voz 1 00:00 SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 00:09 que hay productos con componentes programados para que tengan una vida de X años y dejarlos inservibles es una realidad es decir no te obligan a comprar otro nuevo es lo que se llama obsolescencia programada que Francia ahora investiga Apple y Epson por estas práctica está muy bien pero que en un mercado global algunos países luchen solos contra esta práctica abusiva e ilegal funcionará creo que es sólo una política de denuncia global puede hacerlo la cosa es si de verdad hay interés en tocar las narices a ciertos colectivos los lobbies ya se encargan de que no empezamos cuando

Voz 3 00:44 tan perfecta el frío es una cosa pero abrazar

Voz 4 00:50 tal me sienta la música dormida abrupta es una poesía en capas en Le Pen la mente arreglar los problemas de toda la te voy comprando la puerta del mundo sólo doble pensando en mi sonrisa de cambia la vida hoy todos lo entendería voy a ser yo

Voz 0927 01:17 buenos días bienvenidos gracias por estar ahí me preguntaba el otro día Francino en La Ventana tú crees que esto se va a acabar no llevamos muchos años a intereses en arreglarlo no pero hay que seguir luchando contra esto porque en definitiva estamos hablando de un fraude de grandes dimensiones

Voz 5 01:39 a ver cuéntanos ya lo que hemos preparado bueno pues lo primero de hoy después de los líos en las carreteras el fin de semana pasado toca hablar de un clásico en estas fechas las cadenas vamos a averiguar con un experto pues qué pasa con ellas y todo sí sabemos no ponerlas

Voz 6 01:54 no la verdad es que la mayoría de la gente no sabe no sabe poner cadenas pero realmente lo que hay que hacer es ensayar es bastante más sencillo que cambiar una rueda para la que ahora ya no asiste cual que cualquier seguro

Voz 5 02:05 bueno bueno Guennadi por unas cadenas por algo será bueno en estas fechas se dispara en las reventas de regalos obsequios navideños que bien pues porque no nos quedan bien porque ya los tenemos o sencillamente pues porque no nos gustan los queremos quitar de encima los vendemos conoceremos si este fenómeno es habitual Si cada día lo hace más gente y consulta haremos algún experto en protocolo qué tal está eso de la reventa de regalos es bonito

Voz 7 02:31 a ver si me va a escuchar mi cuñada me va maldad pero es que si no me gusta la colonia o o pues no vamos yo lo voy a decir

Voz 5 02:38 hablaremos es contamos todo lo que hemos sacado en la calle con esta con este tema exactamente hablaremos de Apple porque estos chicos Jesús no salen de una ya se han metido en otra luego analizaremos la última polémica de las antes la camada en sus dispositivos pondremos también la lupa sobre cómo comprar con seguridad en internet la policía nos dirán cuáles son los fraudes más habituales que nos podemos acabar encontrando

Voz 9 03:20 y como siempre las consultas y denuncias de nuestros oyentes me pongo en contacto con vosotros para hacer una consulta y es que el pasado dieciocho de diciembre

Voz 10 03:28 en en en ninguna de las cuentas del BBVA que tengo sólo tengo dos me cobraron ciento treinta euros de Comisiones

Voz 3 03:33 madre mía ciento treinta euros de comisiones luego lo analizamos con con nuestro experto con nuestros eso jurídico y las noticias como siempre más curiosas del Mundo Today

Voz 11 03:42 expulsado un señor al que sorprendieron paseando por la planta de señoras de El Corte Inglés asegura que no vio el cartel pero Varias mujeres gritaron escandalizada salvarlo mirando ropa femenina

Voz 5 04:11 bueno nosotros nos vamos a vender regalos o no Ser Consumidor empezamos ya

Voz 13 04:16 busca algo en particular

Voz 14 04:21 algo movimientos de Padrón pero dos veces el tamaño con la piel muy está crudos un sitio caro hoy algo suyo serconsumidor con Jesús esto es hasta qué punto es viable limpiarle el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada de creen que la gente abusa que hace comentarios que no tiene

Voz 15 04:41 yo tenía años con algunos comentarios hay otras que realmente suponen comentarios que son realmente

Voz 3 05:03 bueno ya sabíamos que el tema de Rato daría para mucho para rato miles de afectados que han dejado camino y él sigue con su guerra dijo que trincar es cosa de los mercados y la vicepresidenta que al menos ha reconocido que fue un grave error lo de las preferentes bueno pues algo vamos avanzando nosotros tenemos otras muchas cosas que contarles por ejemplo las posibles reclamaciones de las autopistas y posible ni acciones que analizaremos Lugo con nuestro asesor jurídico antes qué pasa con las cadenas porque en todo este problema mucha gente no llevaba pero otra mucho la llevaba dice no es que no tengo ni idea de preparar de poner las cadenas pues vamos a hablar con un experto

Voz 4 05:46 la pregunta del millón de la Garicano director comercial de

Voz 3 05:53 de qué tal como está buenos días buenos días a ver en una época en la que hasta un bebé es capaz de manejar un iPhone como puede ser que nosotros seamos incapaces de por unas cadenas en el coche la normales las de toda la vida las de hierro

Voz 16 06:06 bueno yo creo que es más una cuestión quizás de dejadez no de que no se considera como un elemento primordial Hay que se piensa que que no voy a tener que utilizarlas no yo las llevo en el maletero si las llevo que eso también esa dejó hacer y entonces pues no se tiene como algo como algo que que vaya a ocurrir no cuando es tremendamente sencillo

Voz 3 06:24 pero hay tutorial esporádica y la gente no se entera lo usamos poco pero es verdad que tampoco las condiciones no son las más adecuadas pero X Men no hay posibilidades de hacer un mecanismo que sea mucho más sencillo

Voz 16 06:36 bueno mira en los últimos tiempos o sea atendido eso no se ha ido buscando es hace muchísimos años a hacer la venta las cadenas con con un pequeño lema montaje sencillo y que acabó derivando pues acabó derivando en unas fundas de tela que que recubren las ruedas que incluso se están vendiendo para camiones y que hombre tienen su utilidad pero que cuando aparece la nieve y el hielo de verdad pues sirven de poco sobretodo en la eh en la climatología que hay en España pues muchas veces se alterna nieve con trozos de asfalto con lo cual al final ocurre que que que las fundas de tela acaban rompiéndose pero si lo que se vendía un producto que tiene que ser de seguridad que se ha derivado en Bedia su utilidad él cuál es la manera más fácil de ponerse no ya

Voz 3 07:26 o sea que no hay posibilidades ahora mismo no ha habido ninguna persona inventa un mecanismo que permite a la cadena en unos minutos en condiciones totalmente desfavorables que lo son hielo nieve y que se pongan en nada sin que haya que hacer un máster urgente por teléfono

Voz 16 07:41 bueno yo el sistema tradicional de cadenas que son las que íbamos fabricando nosotros desde hace cincuenta años que sí es verdad que los desplazó del mercado Puerta esta cuestión de de la facilidad de uso que hoy en día descargado de un vídeo de Youtube descargártelo ensayando la primera vez la segunda vez tardas no los siete minutos en ponerlas de hecho claro lo que hay que hacer es poner las cadenas siempre también antes de que aparezca la la situación tal totalmente adversa que tengo ya el coche cruzado y salido de la calzada no

Voz 3 08:09 muy bien Joseba la Garnica director comercial de el fabricante cadenas Lar muchísimas gracias y ensaya haremos antes del próximo viaje de acuerdo

Voz 16 08:15 venga gracias a un abrazo adiós hasta luego

Voz 3 08:27 ya saben que que se mete en muchos líos que es capaz de dejar tirado a un usuario que acaba de comprar un teléfono y sale con defecto y ni la tienda en el establecimiento ni mismos Se hacen se hacen cargo para darle uno nuevo con algo que es evidentemente un fallo de fábrica pero Apple no sale de una y se mete en otra esta semana se ha sabido que Francia ha denunciado a Apple por la posibilidad de la obsolescencia programada los que que tenía algunos artilugios que se ralentizaba han excesivamente en algunos en algunos móviles el Iphone seis el iPhone seis ese parece que se está descubriendo que hay algo detrás in no precisamente muy limpio así que vamos a hablar de este asunto

Voz 19 09:13 Encinas con nombres y apellidos no nos casamos con nadie ser consumido

Voz 3 09:23 Rubén Sánchez portavoz de Facua hola qué tal cómo estás qué tal muy buenos días denuncia contra contra Apple y a la Comisión Europea y también a la Fiscalía aquí no por por la obsolescencia programada

Voz 3 10:10 estamos hablando de Apple pero en Francia también están investigando a Epson por lo mismo por unos cartuchos que supuestamente dejaban de funcionar pero realmente tenían tinta esto es algo que si de verdad empezamos a meter mano a este asunto creo que vamos a descubrir muchas cosas no Rubén

Voz 1853 10:23 efectivamente hay que hacerlo hay que investigar hay que tener medios para investigar las administraciones deben de poner en marcha protocolos de control porque son las que tienen el dinero hay organismos ahí organizaciones de defensa del consumidor que con investigaciones logramos a veces encontrar cosas pero desde luego los recursos con los que cuentan las autoridades de consumo de competencia son mucho más lamentablemente no se destinan a lo que debería no se trabaja como corresponde estos fraudes al horno a veces lleva casi siempre pasan desapercibidos nadie se entera pero cuando los pillamos la verdad es que que estar todo toda la carne de cazador como seguirse y poner en marcha mecanismos para asustar al sector que sepa que cuando se les pillan pueden ocurrir cosas gordas pueden aplicarse macro multas devoluciones de dinero masivas incluso la posibilidad de Callao procesos penales en Francia puede haber unos saber que la fiscal

Voz 3 11:11 yo no sé si sigue investigando la denuncia

Voz 1853 11:13 la Asociación de Usuarios pues bueno aquí en España haberse también la cosa va por buen camino en ese sentir

Voz 20 11:24 el problema que es un problema también global no es un problema sólo de Francia de idea de España sino de de todo de todo el mundo no porque estas empresas por ejemplo y hay muchas más pues venden en en todo el mundo ya hablando de denuncias de indemnizaciones también ha puesto en marcha

Voz 3 11:38 es una iniciativa como otras bienes por el tema

Voz 20 11:40 la de la nevada del pasado fin de semana para pedir indemnizaciones no

Voz 1853 11:44 sí como no podía ser de otra manera Iberpistas la concesionaria de la AP seis ha cometido irregularidades también lo ha hecho el Gobierno y los usuarios afectados que son miles de familias deben exigir daños y perjuicios a exigir indemnizaciones incluso podían pedir daños morales ya hay visten todos los movimientos de consumidores también les permita togados como siempre han saliendo a evaluar la posibilidad de interponer acciones judiciales nosotros en Facua vamos emprender una creemos que tenemos que buscar una vía que procesalmente sea la más idónea para que los afectados puedan reclamar y también la menos costosa evidentemente por eso estamos esta semana de análisis jurídico sobre cuál sería el modelo procesal más oportuno oí

Voz 21 12:24 prevé vamos a lanzar esa iniciativa

Voz 1853 12:26 cuando que todo el mundo pueda recuperar desde

Voz 3 12:39 muy bien Rubén Sánchez portavoz de FACUA seguiremos atentos hasta la próxima gracias un abrazo

Voz 1853 12:43 un abrazo a Lucía Pérez responsable de recursos naturales

Voz 3 12:45 les sitios de Amigos de la Tierra que tal cómo estás hola buenos días qué tal oye qué te parece esto de las denuncias que están lloviendo ahora por todos los sitios en España en Francia contra Apple por lo de la obsolescencia programada

Voz 21 12:57 bueno pues la verdad es que suena bien porque por quince está poniendo sobre la mesa que realmente es un problema que realmente es un fraude y que hay que acabar con este tipo de prácticas industriales

Voz 3 13:08 tú crees que llegará algo bueno ahora se ha añadido Epson en en Francia que parece que también con los cartuchos tenía problemas de que cuando quedaba tinta sin embargo no te permitía que siguiera imprimiendo

Voz 21 13:19 sí sí eso fue la primera denunciada ahora hacen es verdad que son compañías muy grandes que va a ser complicado llegará algo pero por lo menos se ha puesto a la palestra ir a diferencia es que en Francia tienen una ley que juzga estos lo tienen aquí en España que no tenemos ninguna ley concreta y creo que la denuncia va más por el Claude electrónico pero pero bueno que también son buenas noticias

Voz 3 13:41 si en un mercado global como como este crees que las iniciativas particulares quiero decir Francia o si hace algún otro país servirá para mucho o esto debería ser una política mucho más global también

Voz 21 13:52 luego lo bueno de que algún país denuncie si no pueden poner en el mercado los productos te dicen Manlleu lo tienen que diseñar de otra nos vamos a beneficiar todos los demás países porque van a diseñar igual para todos los países no a nacer

Voz 7 14:04 el específicos para Francia sino obsolescencia

Voz 23 14:06 sí para el resto de Europa cuatros presencias bueno un poco de suerte nos beneficiamos todos

Voz 0927 14:11 vosotros con vuestra campaña alargará esencia que

Voz 24 14:13 todo lo contrario el dar segundas vidas a las cosas así que ahí seguís en vuestra

Voz 23 14:17 batalla eh ahí seguimos y promoviendo la reparación y la duración de los Electrolux

Voz 0927 14:22 muy bien pues aludía Pérez Amigos de la Tierra muchísimas gracias gracias a vosotros

Voz 4 14:28 bueno vale para en este día currando

Voz 0927 14:41 por cierto que todo esto de la obsolescencia programada en Francia lo ha promovido todo la iniciativa es una asociación que se llama de consumidores que se llama Alto a la obsolescencia programa nada así que está muy bueno tiempo de resaca compradora tras las navidades en plenas rebajas y parece que se disparan Lars reventas es decir quienes aprovechan para vender los regalos que no les han gustado quienes aprovechan para sacar un dinerillo extra economía Debolsillo

Voz 25 15:08 Economía anticrisis

Voz 3 15:10 prosa Reyes buenos días hola buenos días Bratman ayer de KAS con Werther realmente ahora aumentan mucho las ventas mucha gente va con cosas nuevas que le han regalado para sacar un dinerillo

Voz 26 15:22 sí sí está siempre si al final después de Reyes pues no siempre acierta

Voz 27 15:29 no todo el mundo tiene la opción de devolverlo de cambiarlo por otra cosa

Voz 28 15:34 hay que es lo que más llevan Rosa pues

Voz 27 15:36 lo que más desea los Reyes al final tecnología joyería consolas de videojuegos temas de informática

Voz 3 15:44 bueno y cuanto saca la gente más o menos porque claro en la operación vosotros que os dedicáis a la compraventa de productos segunda mano algo que llevar como es lógico

Voz 29 15:52 hombre claro por eso digo que

Voz 3 15:57 cuánto le queda si vende es algo que te regala ahí valía cien más o menos por hacernos una idea

Voz 27 16:02 es que va a depender de lo que traigan telefonía tiene muy poquito margen por ejemplo otro en artículos tienen más entonces puede sacarle pues entre pues entre un treinta y un ochenta en función de lo que en función de lo que traiga la demanda que tenga lo que trague la cantidad que nosotros tengamos dese mismo producto

Voz 3 16:19 ya más más mujeres más hombres como como está la cosa más gente joven

Voz 27 16:24 pues depende del sitio en en tiendas físicas más hombres que mujeres y de uno treinta y cinco dieciocho treinta y cinco años lo Lies e iguala

Voz 28 16:34 a Jaén nos Lies e iguala ya ya

Voz 3 16:37 ya oye ya hay diferencia no sé si lo habéis analizado no te pregunto vosotros que estáis en muchos países entre nuestro país y otros países es algo que aquí todavía no está muy enraizado pero sí en otros sitios o al revés

Voz 27 16:50 pues es otro tiene chamán más enraizado que en España que en Inglaterra muchísimo en Estados Unidos muy normal norte Europa también pero bueno nosotros llevamos ahí trabajando desde el noventa y seis y al principio no lo conocía casi nadie ahora ya todo el mundo más o menos se puede plantear la segunda mano como una opción más a hablar de compra algo

Voz 3 17:08 ya ya hay gente que supongo que era un poco compungida no le dará cosa o no

Voz 29 17:11 lo bueno de todo algunos sí sí

Voz 27 17:14 pero no es no porque han visto otro modelo superior de lo que te están vendiendo y entonces pues lo que quieren el máximo posible para comprarse otro

Voz 3 17:21 muy bien Rosa Reyes décadas convierte muchas gracias gracias

Voz 27 17:25 el saludo

Voz 3 17:43 bueno la enseguida hablamos de un si esto está bien no está mal como un experto en protocolos y todas estas cosas pero antes Jorge García ha bajado a la calle y ha hablado con algunos usuarios para preguntarles qué opinan de este tema

Voz 0927 17:56 todo

Voz 31 17:58 ya el convenio

Voz 32 18:04 venga venga venga si dejan ver el sí que le ponía el regalo que me queda grande

Voz 7 18:10 han regalado la mítica colonias superó a mi cuñada hijo no no no me gusta nada vamos a hacer con ella no es inmensa como dinerillo si alguno se pero sí que creo que era una un bolso o una bolsa visto así una bolsa de deporte pues que te como quinientas así que el gimnasio vino necesito tanto estoy saturada veo que que es que mujer se

Voz 33 18:38 un pijama porque es muy caliente

Voz 7 18:42 que tú no más muy gordo entonces quedó uno más fresquito a ver si me va escuchan mi cuñada me daba maldad pero es que si no me gustara algo bueno pero tienes pensado que va como duro voy a decir es que Vergüenza no porque al final se da algo me lo pongo justo el día que no me ya está ha solucionado hombre veintidós euros creo que eran veintidós veintitrés euros si salió bien las dosis y a ti no te gustaría que te dice

Voz 34 19:14 a ver es que cuando me regalan yo sé que la gente pues me ha dedicado tiempo y dinero entonces me parece feo hacerles ese tipo de rechazo al regalo sí lo sabe

Voz 7 19:26 lo sabe bien pues nada al que fenomenal que se luego está pues que lo devuelva hay que yo tengo mi gusto el suyo Haditha muy bailaba la bolsa hutu que yo no creo que muy bien pero bueno cada uno como no lo sabe Ojos que no ven corazón que no siente muy claro exacto esto no

Voz 32 19:47 no pero una ningún problema ya cuando ellos me hacen los regalos me dices te lo explique regalo por su nota que la bien lo puedes cambiar

Voz 35 19:58 Carlos Redondo la muy buenas hola buenos días

Voz 3 20:02 Don protocolo y editor de la web protocolo punto RG la verdad la verdad y nada más que la verdad ha reprendido al modo en lo que llevamos de enero no que sean regalos no que te parece bien no te parece mal

Voz 36 20:16 a mí personalmente depende qué regalos que como digo yo más que un regalo es una venganza entonces también hay que saber si el regalo es por ejemplo aislada embalado mucho de tallas dentro de un hombre normal que eso te quedes un regalo que no te queda bien otra cosa es que sea un regado que a lo mejor uno sea útil o que al revés sea Conesa utilidad entre comillas como hacemos a veces Dallas manda la luna abatido de hizo un regalo envenenado

Voz 3 20:40 Carlos llegue al distinguirá entre cambiar algo porque no nos gusta no nos encaja revenderlos sacar dinero venderlo que es que es otra cosa nos ha no me quedo con el regalo sólo me quedo con una parte el dinero porque iría perder una operación

Voz 36 20:53 bueno exactamente una cosa es cambiarlo incluso aunque no sea para algo le talla cambiar algo que no te gusta un reveló por otro modelo que está intentar anglo que dices tú sacar un dinerillo porque es un detalle como dijéramos de bastante feo

Voz 29 21:06 porque además si nos fijamos también entrevistado

Voz 36 21:11 ente no le gusta que lo hicieran entonces tenemos que pensar que tampoco un poco más de empatía con la gente esta tiene te gusta que lo hagan no lo hagas tú tampoco

Voz 3 21:19 como experto en protocolo y buenas prácticas que hay que hacer en estos casos hala a la hora de vender sobre todo revender los productos hay que decirlo no hay que decirlo nos hacemos lo Lonely Si nada como decía alguien no pero esta colonia no me la pongo nunca o Me pongo no sé que cuando nombre a mi cuñada

Voz 36 21:35 yo creo que ahí va un poquitín en el grado de confianza que tengas con la persona aunque lo mejor de ser sincero decirme la verdad no me gusta nada y utilizo la mía también hay dice un poco eh que te conocen poco generalmente alguien te conoce sabe qué tipo de Colonia usas qué tipo de Huesca qué tipo de ejercer pero bueno yo creo que lo mejor es el sincero decir mira lo he cambiado necesito dinero en un dinerito tu regalo yo sé que no puede sentar bien o que incluso puede dañar un poquito esa relación familiar de amistad porque sino pinta bien pues dado el modelo de sinceridad esa relación

Voz 3 22:07 no está muy bien hacerlo pero si se hace por lo menos sinceridad por delante

Voz 29 22:11 yo creo que sí porque además del mundo es muy pequeño lo mejor se acaba entrando otra cosa que te iba a comenta sí

Voz 36 22:19 dice este sacaron ellos lo que yo llamo el regalo buena Boomerang cuidado con regalar algo que tan regalado porque nunca saben las vueltas que da

Voz 29 22:27 en casa de un amigo pues al mismo tiempo de Navidad

Voz 3 22:31 otra vez en tu mano claro claro que lo use lo guarde si digamos lo utilizo ya no me gasto este regalo se lo doy a otra persona

Voz 29 22:37 sí exactamente Mayol regalos bumerán pero que nunca se acaba en casa una vivo en tu propia casa

Voz 3 22:44 a Redondo experto en protocolo y editor de la web protocolo punto RG muchísimas gracias

Voz 29 22:48 gracias hablaré con más de una de patios de pautas de cómo

Voz 3 22:50 comportarnos en muchas cosas que los consumidores tenemos muchas dudas

Voz 28 22:53 a veces eh gracias Carlos Gonzalo

Voz 38 23:16 a eso ah no

Voz 0927 23:47 bueno estas fechas son también proclives para las compras por la red probablemente más que nunca que has subido mucho el comercio online ha crecido un veintitrés por ciento en España casi siete mil quinientos millones de euros en operaciones de compra en la red pero qué pasa con estas compras son siempre seguras pues no siempre hace sólo unas semanas el colectivo colectivos como la Agencia de Protección de Datos el Instituto ciberseguridad sanidad la policía hacían públicas unas fichas para dar a conocer conceptos analizar riesgos

Voz 3 24:15 peligros de cómo evitarlos hoy queremos pararnos

Voz 0927 24:18 en los engaños que fraudes se producen y nadie mejor que la policía

Voz 20 24:35 estamos con la inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o la muy buenos días

Voz 8 24:40 hola buenos días por razones que ustedes van a entender

Voz 20 24:42 a qué vais a entender vamos a decir el nombre eh lo prefieres no si lo hace estáis metidos en él muchas historias y es mejor que nadie nos pueda identificar

Voz 3 24:51 hay mucho fraude realmente

Voz 20 24:54 las redes en las compras ahora que es tan habitual el que estemos comprando han pasado las navidades ahora estamos en periodo de rebajas se dispara el consumo

Voz 3 25:02 hay mucho fraude realmente si el fraude existe

Voz 8 25:04 siempre a ver no podemos obviar que Internet ha favorecido mucho el comercio electrónico lo que se conoce pero estas ventajas son utilizadas por lo que conocemos como ciberdelincuentes para intentar adquirir un provecho económico más alto y sobre todo en periodos que la gente va a comprar más pero de Navidad pero de rebajas días como Black Friday ahí pues surge en un montón de páginas web o perfiles en redes sociales en plataformas de compraventa para introducir este tipo de productos falsificados o también fraudes

Voz 20 25:34 a ver vamos a en primer lugar plataformas legales por ejemplo qué precauciones tenemos que tener que tenemos que fijarnos para saber que estamos en una plataforma que es absolutamente fiable que podemos comprar con toda tranquilidad

Voz 8 25:46 nosotros distinguimos los tipos página web plataforma legal de compraventa de productos si lo que vamos a esa a una conocida plataforma de compraventa de de productos tenemos que fijarnos en varios parámetros y sobre todo utilizar el sentido común primero el precio del producto

Voz 20 26:02 ducto Mamola dejen pero me vale cien

Voz 8 26:04 euros si me lo vende por quince euros hay gato encerrado pues producto falsificado seguro y el segundo lugar si el precio se ha como Dámaso menos al precio oficial hay que tener en cuenta a la valoración de los puestos que ha recibido el vendedor es muy importante antes de adquirir un producto leer que opiniones sobre él si vemos que esa persona tiene mal las opiniones au o del estilo pues es mejor no compra ha habido casos de gente que le compraba quería comprar

Voz 20 26:31 un teléfono móvil bueno lo adquirió

Voz 8 26:33 a uno de estos vendedores le llegó la caja su casa en la caja viernes gafas de sol

Voz 20 26:37 muy bien las marcas mucho cuidado no por eso que tú decías no de las gangas a cosas que sabemos que valen un precio de lo hemos encontrado muchísimo más barato mucho cuidado con estas cosas mucho cuida también con adelantar dinero por ejemplo no

Voz 8 26:49 sí sí sobre todo que en el tema de producto falsificado porque diferenciamos cuando hay un fraude que utilizan digamos la el prestigio de una marca para que un a alguien compra el producto y en realidad no les llega nada a subir a su domicilio entonces qué precauciones debemos de tomar cualquier internauta la primera al entrar en la página web tenemos que ver qué es que tiene un certificado de seguridad como vemos eso en el navegador donde está la página web tiene que aparecer un hito se aparecen secando edito impulsamos encima el canal de Eton los va a parecer que esa página es si por ejemplo la página fuera Pepito Pérez impulsamos encima del candado y aparece Perico el de los pilotes

Voz 3 27:27 no es la misma página ahí ya tenemos que empezar a sospecha

Voz 8 27:30 pero bueno tiene Al Qaida de tu luego tiene un sello de excelencia te dice quién es el contacto legal Si tenemos algún tipo de problema con el envío métodos de pago suelto

Voz 20 27:39 método de pago indica varios pero lo valora la verdad

Voz 8 27:41 te dice que sólo el número de perdón tarjeta bancaria también hay que sospechar las páginas web que venden productos adquieren varios tipos de ideas de pago has de envío para facilitar la compra y luego si queremos adquirir un producto outlet lo mejor es ir al proveedor oficial es decir a la marca entran en su página web Iber el producto porque muchas veces surgen páginas web con nombres dominio parecido pero realmente son páginas falsa

Voz 20 28:08 también hay muchas ofertas que son de compañías que te dicen estamos actualizando no se quede un banco o somos de Hacienda o somos no sé qué empresa de de cualquier compañía eléctrica que estamos haciendo cualquier operación ahí también hoy lo que lo que nos quieran al final definitivas sacarnos los datos no sí

Voz 8 28:25 eso va adquiriendo ahora por ejemplo si la factura luz hace tiempo fue el famoso tienes un paquete en la oficina de Correos te llega un correo electrónico de Correos o de la factura de la luz ya tiene aquí disponible su factura de luz pinche en el enlace descargar el archivo pues lo que han introducido es un mal Ware en nuestro ordenador iban a tener control de nuestro ordenador o también el otro caso más común es que no llega un correo electrónico de nuestra entidad bancaria diciendo que había un problema con nuestra cuenta que pinchemos el enlace que que modificar el código PIN o lo que sea porque quieren esto para tener acceso a nuestros datos venderlo o a saber lo que va a nacer

Voz 20 29:01 con los buscadores con el pago con tarjetas y eso hay que tener algún esperar el una buena práctica hay que tener algún especial cuidado como lo hacemos si lo primero que hay que tener

Voz 8 29:10 cuenta es iba un poquito al libro lo que hemos comentado antes es siempre comprar en páginas que nos aporte de seguridad que tenga un certificado de seguridad que tenga sellos de excelencia todo eso nos va a dar pautas para saber que estamos en una navegación segura que admita varias formas de pago vale en caso de que no ayer llegó un correo electrónico de la compra algo nos diga que tenemos que introducir el número de cuenta nunca lo tenemos que hacer siempre hay que ponerse en contacto con él con la entidad bancaria y luego hay que tener en cuenta hay que fijarse en esa dirección de correo si nos fijamos no va a ser con el logotipo que Audi con la del banco siempre va a ser un correo particular entonces ya estamos viendo que del van con los gases

Voz 20 29:50 ya ya se vende absolutamente todo podemos comprar absolutamente todo pero vosotros conocéis muchos casos de cosas que pueden ser realmente graves no por ejemplo o relacionadas con el con el sector de la automoción desde coches supuestamente lujosos que alguien quiere desprenderse a precios chollo como decíamos o filtros de camiones me parece que ha habido temas muy serios muy graves no

Voz 8 30:10 sí tuvimos un asunto de un camionero que compró de una marca los filtros para su camión en una empresa de repuestos legal

Voz 20 30:19 si no es una empresa completamente legal

Voz 8 30:21 paso que al poco tiempo el estropearon puso una queja a la marca decir no he comprado esto me ha costado dinero es un mal servicio entonces la marca le llamó la atención de Wii está atiendan no es uno de estos distribuidores oficiales

Voz 20 30:32 investigó empecé a investigar los repuestos

Voz 8 30:34 esos lo repuesto además ser falsos conlleva un peligro para el conductor porque se lo podía estropear el motor entonces muchas veces ya no sólo va a estar el delito de falsificación sino un peligro para la seguridad del resto incluso si estamos ante alimento o productos de cosmética pues para la salud

Voz 20 30:51 yo ya es habitual también lo que comentaba con lo de los coches gente que vende un coche supuestamente lujoso con todo tipo de de estrategias para tratar de convencer al usuario si si por ejemplo

Voz 8 31:03 los alta gama que aparecen a un precio muy bajo

Voz 20 31:08 sí porque con las excusas las más varios

Voz 8 31:10 en vas habituales vivo en el extranjero no puedo llevarme el coche lo necesito vender rápido que tenemos que ver en esos anuncios siempre van a tener una relación mala no van a tener sentido las frases siempre te exigen dinero por adelantado para al trámite de de papeles etcétera etcétera Siempre eso y además se utilizan plataformas de pago eso suele ser falso y sobre todo hay que tener en cuenta la calidad de la foto también ayuda bastante

Voz 20 31:34 fraude en todo tipo de productos pero todo se en ropa textil electrodomésticos tecnologías hay de todo no ellos

Voz 8 31:42 no tienen escrúpulos ellos pues cualquier producto que sea posible de falsificar lo a falsificar

Voz 20 31:48 como tiene que actuar el usuario que siente que después de haber comprado algo haber pagado no le llega le llega con algún defecto que es lo que tiene que hacer qué pasos tiene que dar

Voz 8 31:57 denunciarlo la policía no podemos investigar si no tenemos conocimiento de los hechos si de

Voz 20 32:02 una un simple hecho muy pequeño

Voz 8 32:04 no si se deja no se investiga puede llegar a convertirse una amenaza global como ha pasado muchas veces ante la introducción de malware en algunos sistemas operativos entonces es denunciar siempre no ha llegado a comprar pero cree que esta plataforma esta página web está vendiendo producto falsificado nosotros invitamos a que lo pongan en conocimiento de la Policía introduciendo en la página de la policía policia punto es

Voz 20 32:27 ir como para colaboración ciudadana y ahí puedo

Voz 8 32:30 de en aportar su conocimiento decir he tenido conocimiento de que quizá esta esta vendiendo productos falsificados o esté dedicando a esta otra cosa

Voz 20 32:38 porque vosotros lo investiga si es bueno que cuando se hacen estas compras estas operaciones se hagan copias de las páginas en las que han estado comprando o las que están para para tener algún tipo de prueba porque si no será difícil no poder demostrar

Voz 8 32:51 hombre si él viene con el producto de que es falso nosotros vamos a llevar a través de Policía Científica u un informe que va a determinar la falsedad producto prosigue es verdad cuanto más documentación nos soporten mejor pero hoy en día la unidad investigación tecnológica tiene expertos que buena dedicas a la hora de que les llega unos hechos que son presuntamente delictivos va a poder investigar todo lo que lleva a entorno a la página web entonces si quiere hacer Screen de la página web va a venir bien pero nosotros también lo vamos a hacer

Voz 20 33:21 muy bien pues es muy interesante porque esto cada vez hay más ventas mucho cuidado hace muy poquito se presentaban una serie de fichas en las que participaba por supuesto la policía INCIBE la Agencia Española de Protección de Datos ahí en las páginas de de estos estamentos Entidades seguramente podrán encontrar todos los datos si sois Osona habituales en las compras porque ya lo vemos en el día a día cada día más fraudes supongo que estáis bastante desbordado no hay vamos

Voz 8 33:46 ante hay bastante pero por eso siempre nosotros invitamos a la denuncia para ver las nuevas tendencias y lo que hemos dicho pequeñas amenazas y no se denuncia se convierten en grandes amenazas

Voz 20 33:55 muy bien pues inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional muchas gracias y supongo que tendremos que seguir hablando de casos concretos de denuncias y seguiremos dando por supuesto información para que todo el mundo sepa en la medida posible que nos engañan lo menos posible gracias gracias a Dios que hace un año

Voz 41 34:26 Jesús Soria pasión por la extradición

Voz 3 34:43 en Gandía para viajar ir recuerden o recordad nuestro Whatsapp seis siete nueve cero diecisiete cero catorce para vuestras quejas denuncias nosotros nos vamos ya a las redes

Voz 0927 35:13 escucha con nosotros la vida comentarios no

Voz 5 35:15 red de Jorge venga bravo bravo Dani por Facebook que nos dice sobre el tema de Apple se queden los reyes del mundo porque han abducido a sus fans que son capaces de pagar un dineral por productos que no valen esos precios Badalona En por Twitter que yo digo que para los coches eléctricos ande alargar la vida útil de las baterías y que se reduzca el tiempo de carga además mucho ojo porque a las eléctricas que ahora aparecen unas santas dice serán igual que las petroleras piensa mal y acertara sacaba apuntando y otro tuit de nuestro amigo Pedro Guzmán que nos envía una foto de la Autopista Madrid Sur la Radial cuatro dice en diciembre setenta y cinco céntimos en enero ochenta igual es que soy de letras pero yo juraría que es una subida bastante superior al dos por ciento anunciado para el Gobierno en los peajes nunca se sabe nunca se sabe

Voz 3 36:12 nuestros oyentes bueno también la ven en La Ventana de las cosas de las asociaciones colectivos gente preocupada también con los temas de consumo Ceca por ejemplo decía esta semana tienes claro cómo reclamar si buscando un original te venden una falsificación No te calles denuncia gominolas de petróleo te preocupa la seguridad de los alimentos que consume preocupa AT de lo que haces con ellos Jorge Morales nuestro colaborador un nuevo pero calcula que en treinta años toda la electricidad puede ser renovable saldría un veinticinco por ciento más barata crearía diecisiete millones de empleos venga a la encuesta esta semana eres de los

Voz 5 36:47 que venden los regalos íbamos dos respuestas desde el anonimato sacase puede ser sincero sí o no

Voz 3 36:53 totalmente y los resultados de la semana pasada que preguntábamos

Voz 5 36:56 preguntamos a nuestros oyentes si tenían pensado comprar durante estas rebajas bueno concretamente el que la mayoría a Jesús el sesenta por cien ropa para adulto y luego el cuarenta por cien restante pues sí un poquito de todo tecnologías electrodomésticos Calzada niños etcétera

Voz 3 37:11 Nos vamos a las a las web

Voz 5 37:19 tres uves dobles más que ofertas punto es Se trata de la web donde encontrarás ofertas descuentos para hablarnos de ella tenemos a su editora Marina Tejada buenos días Marina

Voz 3 37:29 hola buenos días cuéntanos cómo funciona

Voz 5 37:32 además qué ofertas

Voz 44 37:34 pues más que nos unimos y chollos de tiendas online cuando publicamos una oferta hacemos además un estudio del precio al que se encuentra ese artículo en el mercado ya hablamos también de las características del mismo sí nos encontramos una oferta en una tienda terminada pero su precio no es el más bajo del momento respecto al resto de tiendas directamente la descartamos entonces nosotros a lo largo del día vamos publicando ofertas incluso todos los días de la semana sábados y domingos las personas que quieran visitar en cualquiera tratar el día pues podrán consultar todo aquello que que vamos reposo recopilando

Voz 5 38:09 eh marinas accediese a vuestra página web qué tipos de descuentos nos podríamos encontrar

Voz 21 38:16 pues es más que ofertadas se pueden encontrar ofertas de todo tipo o tenemos la huelga brusca agrupada por categorías con artículos de electrónica informática viajes ropa de marca electrodomésticos de todo

Voz 16 38:28 luego además de las ofertas también tenemos en la web

Voz 21 38:31 una sesión de códigos descuento de descuento conozco proporciona las tiendas e incluso también una sección de Review donde analizamos artículos que nos mandan las marcas

Voz 5 38:41 bueno sois una página web pero además de con nuestro ordenador Marina como podemos acceder

Voz 21 38:48 pues se puede casero que publicamos eh a través de las redes sociales en nuestro perfil de Facebook o Twitter también a través del lector SRS como ni pero nosotros siempre aconsejamos que se nos siga a través de nuestro canal en la aplicación de Telegraph más que nada porque a veces las ofertas sobre todo las de tiendas como Amazon duran muy poco tiempo y a través de Telde Gran posa reciba una notificación en el momento de de de nosotros publicarla así el público pues no correr riesgo de ver la oferta tarde o que para cuando la ve a ya no esté disponible vaya a subir el precio

Voz 5 39:21 muy bien pues Marina Tejada editora de tres uves dobles más que ofertas punto es muchas gracias gracias a vosotros

Voz 46 39:45 con Jesús Soria aquel día no puedo caminar con la piel de los Sotos en la humanidad disfrutar de tus besos en tus manos toda hablamos

Voz 0927 40:02 de una iniciativa más que interesante anti obesidad en Andalucía

Voz 47 40:08 comer bien

Voz 20 40:12 Josefa Ruiz secretaria general de sal

Voz 28 40:13 ah y que Consumo de la Junta Andalucía como está muy bien buenos días buenos días es esto de la Legión no tiene nada que ver no con la medida ésta que van a poner ustedes en marcha

Voz 27 40:23 no pero tampoco está mal tomada en el que un grupo de personas Carnicer espacio para poder tener una salud mejor

Voz 3 40:31 nos ha sorprendido eh pero está bien no que con colectivos que parece donde del problema es que hagan esto no

Voz 27 40:35 sí sí está bien que la ciudadanía hay las persona apuesten por su salud

Voz 3 40:40 muy bien qué es esta que es este proyecto de ley para la promoción de la vida saludable una alimentación equilibrada entre otras cosas quieren atajar los problemas de salud de los jóvenes porque estamos hablando de obesidad en los adultos dieciséis por ciento y en uno de cada cuatro niños ahí en Andalucía no

Voz 27 40:56 sí tenemos un problema de salud pública en este país en nuestra comunidad autónoma con la obesidad y esta ley lo que pretende es poner alguna iniciativa

Voz 1286 41:05 que ataje y que rompa la tendrá

Voz 27 41:08 decía creciente de la obesidad en nuestra comunidad autónoma

Voz 3 41:11 qué van a hacer por ejemplo porque se habla se ha hablado de bollería industrial de bebidas azucaradas de alimentos en los centros escolares alimentos poco calor que osea que no sean muy calórico qué medidas son en concreto

Voz 27 41:25 de la ley tiene bastante medida en distintos una de nuestras preocupaciones son los menores que son la población vulnerable y ahí vamos a trabajar en distintos frentes entre ellos lo centro educativo no sólo garantizando menos saludables y menús especiales sino también que se realicen como mínimo a la semana cinco horas de actividad física porque una cosa va en correlación con la otra que haya disposición de agua potable y de Fuente todos los espacios públicos los edificios públicos y especialmente en aquellas zonas de ocio para los niños incluido los colegio íbamos a cuidar muy mucho la publicidad y la venta de alimentos Hipercor lógico en la escuela fundamentalmente las escolar de los menores

Voz 3 42:05 medias raciones también los en los restaurantes y cafeterías no les van a obligar

Voz 27 42:10 otra de las iniciativas en el ámbito de la restauración dos fundamentalmente una que es el acceso al agua al agua un aguantó un recipiente con agua ofrezca es obligatorio por parte de los restaurantes y establecimientos de restauración ofrecer la idea otra parte también que se te disponga

Voz 21 42:26 de de distintos tamaños que no esté

Voz 27 42:28 de alguna manera obligado a comer raciones que son en cuanto a la cantidad pues no suficientemente sujeta a criterios saludables

Voz 3 42:37 no es la primera comunidad autónoma que aborda este problema de la obesidad no que sepamos

Voz 27 42:42 la primera comunidad autónoma que lo lo abordamos cuando un proyecto normativo si yo soy consciente que otras comunidades también está trabajando pero en el ámbito de de lo de ayer sacar una norma de paraguas a toda esta iniciativa con rango de ley somos la primera comunidad auto

Voz 3 42:58 para cuando secretaria general de Salud Pública

Voz 27 43:00 bueno pues el martes pasado aprobó en Consejo de Gobierno ahora mismo Parlamento depende del debate que suscite dentro de nuestro Parlamento tardará dos tres o cuatro cinco meses depende también del debate social que realicen torno la ley

Voz 3 43:14 muy bien pues Josefa Segre Josefa Ruiz secretaria general de la salud pública de consumo consumo de la Comunidad de la Junta de Andalucía muchísimas gracias

Voz 16 43:22 a vosotras muchas gracias

Voz 3 43:25 el inicio que hasta la Legión se ha planteado se ha planteado seriamente con este problema eh

Voz 48 43:33 tenemos un problema muy serio muy serio

Voz 20 43:36 Nos van a poner a todos los firmes

Voz 5 44:11 vamos allá con nuestro asesor con nuestros oyentes venga hoy con Leonardo Polo asesor jurídico de

Voz 4 44:17 el gran jefe de la tregua incluido

Voz 28 44:20 Leonardo que tal cómo estás hola Jesús qué tal oye lo primero

Voz 3 44:23 antes de los casos particulares y con el follón de la APS y las denuncias contra y a las autopistas y tal nada todo en marcha para que la gente denuncie y que recopila el material suficiente para que para que pueda llevarse a buen término esta denuncia no esta reclamación no

Voz 1286 44:39 efectivamente Jesús nosotros lo que hemos hecho ha sido iniciar bueno cosa esta iniciativa que lo que pretende es efectivamente iniciar una acción colectiva para todos aquellos afectados que

Voz 16 44:50 que bueno ha sido perjudicados pues

Voz 1286 44:52 el tema de la nevada y bueno pues intentar en la medida de lo posible pues no sólo la reparación de los perjuicios Si de los daños que han podido sufrir sino evidentemente de esos daños morales que que por esta por esta situación tan tan complicada y bueno pues ese tiempo no que pasaron en en esas circunstancias tan extremas están tan complicadas

Voz 5 45:13 perfecto Jorge ampara no venga vamos con Amparo que nos cuenta que estas navidades le llamaron desde su compañía Telefónica Orange con quién tiene uno de esos packs unificados con líneas de móvil línea fija Internet televisión le advirtieron de que a partir del uno de enero de este año nuevo su facturas iba a ver incrementada en quince euros y además su renovación Le conllevaría dieciocho meses de permanencia nos pregunta si estos legal Leonardo

Voz 1286 45:38 bueno en este caso es legal que la compañía pueda modificar codicia del contrato pero pero como siempre hay un pero tienen que notificarle las nuevas condiciones con un mes de antelación durante este mes pues en este caso la consumidora puede darse de baja o tramitar la portabilidad a otra empresa sin penalización alguna con lo cual por tanto si se ha cumplido este este requisito ella tendrá que decidir si se queda asumiendo en ese incremento si por otro lado pues resuelve el contrato sin penalización alguna

Voz 5 46:08 yo a este oyente la verdad es que no sé si le compensa tener el dinero

Voz 9 46:12 yo en un banco o quizás debería ponerlo debajo de un colchón los dos Lehman a darlo a mí me pongo en contacto con vosotros para hacer una consulta y es que el pasado dieciocho de diciembre

Voz 10 46:21 en una en en una de las cuentas del BBVA que tengo sólo tengo dos me cobraron ciento treinta euros de comisiones y mantenimiento te cuento llamé para preguntar porque me parecía excesivo y me dijeron que veinticuatro de los ciento treinta veinticuatro euros eran por mantenimiento de cuento son veinticuatro los otros veinticuatro en el mes de junio y que el resto de los ciento treinta euros es porque cada vez que usó la tarjeta me cobra sesenta céntimos pero no menos cobran cada vez que la uso sino todas todo junto a final de año yo eso no tenía ni idea de que me lo cobraba una tarjeta de débito aparte también me cobran cada sesenta céntimos de comisión cada vez que traspaso de dinero entre mis cuentas sólo tengo dos cuentas entonces quería saber si poder reclamar algo de eso o si es verdad que tengo que pagar lo hizo para que me veía alguna solución se Clay ya está

Voz 3 47:05 que pueda hacer bueno antes de tomar

Voz 1286 47:08 el alcalde Ernest iba bancaria por ejemplo por ejemplo principalmente porque los bancos te pueden cobrar las comisiones que ellos estimen oportuna siempre y cuando se respeten esencialmente los principios por un lado que realmente estamos pagando un servicio que efectivamente nos prestan y que encima lo hemos solicitado nosotros y que además que era informado personalmente de modo fehaciente y por anticipado el importe que se va a pagar por cada servicio hay que tener mucho cuidado cuando contratamos au abrimos cuentas bancarias contratamos tarjetas que tenemos que analizar cuáles son realmente las condiciones eh no firmar los contratos aciaga chino ha recibido esta información o exista información no en el contrato pues evidentemente reclamar al servicio atención al cliente del banco por esa falta de información en este caso pues ese servicio de reclamaciones tiene dos meses para contestarle transcurridos los cuales pues bueno se podría al servicio reclamación el Banco de España pero en este caso nosotros recomendamos que vea otras opciones sin perjuicio de la reclamación que vaya a poder hacer

Voz 5 48:02 mire Israel se compró un nuevo Nos lo cuenta Assunção