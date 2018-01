Entrevista a Joan Llinares - (15/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1995 00:00 hacer este programa hablando del amor vamos a hablar concretamente del amor de un padre por sus hijas un amor pleno extraordinario pletórico un amor que se truncó el veintitrés de julio de dos mil nueve cuando los Mossos entraron en las instalaciones del Palau por irregularidades esas irregularidades iban desde la facturación de viajes las en sus casas o del pago del servicio doméstico de Fèlix Millet Montull hasta la jugada maestra que convierte a Félix Millet en el santo patrono de los corruptos de España atentos la boda de sus hijas ambas se celebraron en el Palau de la Música Catalana ese marco incomparable alguna vez el tópico es correcto es esta vez el marco incomparable a esas bodas a esas ruedas insistirá en lo más granado de la sociedad barcelonesa según Millet esas bodas servían para para hacer publicidad de la institución era bueno que se supiera que allí se celebraban bodas al fin y al cabo el ochenta por ciento de la gente que asistió eran miembros del Patronato de los empresarios no familiares así que la boda completa la pagó el Palau pero Millet le cobró la mitad de la boda como es tradición a su consuegra volvió ese dinero al Palau pues claro que no Millet un fenómeno gano dinero casando a sus hijas en el Palau no es eso admirable Félix Millet es hijo de Millet Millet de Félix Millet Maristany en que es el fundador de Unió cultural ID Banca Catalana es sobrino del fundador del Orfeó un miembro destacadísima de lo más exquisito de la sociedad acostumbrada al poder cuando el consejero delegado de una de las empresas en las que participaba se quejó de esos modos contestaron con la siguiente frase tú vienes del Poble Sec y los Millet ya mandaban en Barcelona hace cien años días antes de que entrara a los Mossos en el Palau Fèlix Millet estaba a punto de que se le concediera la Medalla de Oro de Barcelona pocos días antes era la última condecoración que le quedaba porque ella tenía la Cruz de Sant Jordi y Claude a Barcelona era presidente de más de quince agrupaciones de empresas y mutuas el Palau no eran una institución cultural al servicio de la Música Catalana el Palau era un cortijo al servicio de Millet solo en cheques cobrados en ventanillas de bancos el Palau perdió nueve coma seis millones de euros aunque recuerden que ellos robaban en pesetas pero cómo podían dejar que esto funcionara así con un ladrón despótico en la cumbre porque han sacado el Palau que operaba simultáneamente con una trama de financiación ilegal del partido de gobierno de los treinta millones de euros perdidos casi siete sirvieron para financiar a Convergència lo explicaba así el fiscal durante el juicio cuya sentencia se conoce en estos momentos

Voz 4 02:51 esa es parte del drama de este asunto de una entidad de esta importancia cultural de este prestigio se haya visto instrumentalizada para robar para frenar anunciar ilícitamente un partido político es parte del día

Voz 1995 03:06 de dónde se vio el dinero quién hacía los pagos lo confesó el propio Millet en el juicio el ocho de marzo de dos mil diecisiete Ferrovial

Voz 5 03:14 es decía donaciones el club para que envidiar fuera Convergencia a cambio de obra pública que Convergència i estas donaciones esto no lo dice y confesión pero esta es la verdad

Voz 1995 03:37 esta es la verdad según el juez instructor el palo fuera tapadera para camuflar comisiones por valor de seis coma seis millones que Ferrovial había habría pagado Convergència a cambio de obras públicas recuerdan el famoso tres un problema catalanas y otra es pase pues no era pensé que era un poquito más

Voz 5 03:56 pero teníamos aquí era el el dos y medio para la convergencia hicieron un y medio por ciento de lo cual algún uno para mí y medio para Montoya

Voz 6 04:07 exactamente ese cuatro por ciento no era en determinados momentos sobre los importes de adjudicación de las obras públicas más grande

Voz 5 04:16 está mal estas entre Ferrovial ir Convergencia

Voz 1995 04:21 y fíjense que Artur Mas debería estar preocupado ha ocupado la alta política porque el eso nunca lo vi lo contaba ayer se lo contaba Ana Pastor en La Sexta

Voz 7 04:30 yo en la medida en que vamos en la medida en que fue responsable del partido pues nunca tuve conocimiento ni siquiera la la más mínima intención de que podía haber un sistema organizado en este ciudadano cubriendo revés podías saldar BNS este dos enterada lo que no se sabe nunca pero un sistema organizado en este sentido

Voz 1995 04:52 yo creo que no pues va a ser que sí en unos minutos conoceremos la la sentencia estamos pendientes de lo que se diga lo de Barcelona y mientras pues vamos a contar es que Historia la sabemos porque en el año dos mil nueve se produjo un cambio de Gobierno de la Generalitat en el año dos mil nueve se puso al frente del Palau de la Música a una persona nueva nueva limpia Un gestor cultural de reconocido prestigio honradez que venía de dirigir el Museo Nacional d'Art de Cataluña se llama Joan Llinares hoy dirige la Oficina Antifraude de Valencia es el hombre que destapó el caso Palau Joan Llinares muy buenos días hola buenos días qué sentimientos cine tiene usted el día de hoy

Voz 8 05:31 los sentimientos el día de hoy es pues el final de un ciclo el final de un ciclo donde

Voz 9 05:38 proceso larguísimo y muy complejo e con una cantidad de de de

Voz 8 05:46 no de Sucesiones a en cuanto a la instrucción paralizaciones bueno pues ha llegado a su final ha llegado su final y aunque la sentencia será recurrible la importancia de la sentencia de hoy es que fijar a los eh

Voz 1995 06:02 Jos es importante ese hecho van a poder recurrir lo harán que con toda probabilidad de forma que alargue haremos aún más un caso que comenzaba con esa nota anónima en el año dos mil dos y me parece importante señalar hoy que esto señores robaban en pesetas porque he pasado mucho tiempo a veces la inacción de la justicia o la lentitud hace que cuando llega quizá no se aplica de la manera que que es necesaria triste que debería haber más gente en el banquillo de los acusados en el día de hoy

Voz 8 06:30 bueno a mí me han preguntado siempre sobre la función de el tesorero el pero en este caso de comer de Convergència pues es el que aparece el que aparecen los cuadros de distribuciones no es cierto que aparece con el nombre de Daniel no aparece con el nombre completo pero o cantidades y que aparecen en ese cuadro recibidas por a la fundación de Convergència i que van seguidas de otras cantidades de facturas falsas y que vinieron a sumar al final de la instrucción vinieron a sumar estos seis millones y pico de euros a partir de ahí pues son es una deducción pero una deducción sobre la base de quién era el Daniel que recibía el dinero de la fundación de Cat Dem era el mismo Daniel que recibió el dinero de las facturas falsas

Voz 1995 07:25 es el ustedes que llevan dirige ahora la Oficina Antifraude de Valencia cuando usted llega al Palau imaginaba la magnitud de lo que se va a encontrar

Voz 8 07:33 no no era era imposible de imaginar yo daba por sentado que con el registro de los Mossos del Palau todo lo que tenía de interés para la justicia ya estaba ya estaban en el juzgado y que por lo tanto mi mi misión con la que yo entré qué era garantizar la continuidad del Palau garantizar su funcionamiento e ver cómo se sustituía al al presidente y que en definitiva era la única persona que había sido cuestionada Félix Millet cuando yo llego todavía está allí Montull y esta esta es la directora financiera su hija está la hija de de de Millet Clara Millet está la directora de la Fundación la señora americano es decir yo me encuentro con prácticamente todo el equipo Ia no los cuestiono yo entreno los cuestiono cuando empiezo a ver cómo funcionaba el Palau de la Música pues es cuando ya empiezo a darme cuenta de que aquello no podía ser obra de una sola persona sino que aquello era una trama hay que la trama la tenía dentro de palado

Voz 1995 08:38 hemos escuchado hace pocas horas testimonio en una entrevista en La Sexta con Ana Pastor Artur Mas diciendo tenemos el corte sí que lo vamos a escucharlo a ningún problema diciendo que él no sabía nada que que no conocía de ninguna trama de la existencia más mínima de una organización de ese disguste crees cree que es posible que en el en la jerarquía del partido en Convergència desde arriba no se supiera nada de lo que estaba ocurriendo desde las capas medias no las debajo sino desde las medias

Voz 9 09:05 mi opinión es una opinión icono

Voz 8 09:09 haciendo a fondo el caso Palau pero también habiendo seguido otros casos lo que lo que yo no me creo es que los tesoreros diseñen la política de financiación de sus partidos y que una empresa una gran empresa cotizada

Voz 9 09:25 o en forma de donación y a una cantidad a

Voz 8 09:33 a una a una institución cultural que esto no lo decide esto no lo decide un tesorero lo decide el responsable El responsable institucional lo de marketing de esa empresa es si ese tesorero y tira estos fondos se encarga de su gestión tiene superiores tienen superiores que son quienes de marcan quienes deciden en definitiva esa política de financiación en este caso de financiación fraudulenta no yo no creo que los tesoreros sea el de la pieza principal en la trama de corrupción de la financiación de la financiación política y es sin ninguna duda para mí otra cuestiones como jurídicamente se trate pero sin ninguna duda sin ninguna duda para mí hay responsables superiores a los tesoreros en el caso de Convergencia por supuesto que el el señor Daniel Osàcar como el anterior tesorero cumplían órdenes

Voz 1995 10:40 John uno de los acontecimientos probables después del tremendo caso que rodea Hay del temiendo desbarajuste que que tenía lugar en lo más pero lo más normal es que hubiera desaparecido una institución como el Palau lo más normal hubiera desaparecido después de tantos tantos años de de saqueo pero como institución el Palau sobrevive y es en buena medida gracias a su gestión como director de Palou empieza Ustea a limpiar la casa a ordenar limpiar la casa siendo usted el reconocimiento de la sociedad catalana

Voz 9 11:12 en buena parte así buena parte yo he recibido

Voz 8 11:18 por parte de la sociedad catalana un agradecimiento a una parte de los patronos del Palau de la Música cuanto yo decidí cesar a dejar paso a una nadie Acciona técnica musical sí sí sí que me sentí me sentí agradecido pero esto a la vez ha sido contradictorio eh yo vuelvo al Palau de la Música en el dos mil quince vuelvo como vocal en representación del Ayuntamiento de Barcelona cuando plantee que el Palau tenía que ser consecuente con la acusación de aquellos que habían saqueado el Palau me encontré con una con un muro con un muro por parte de los patronos del Palau de la Música con buena parte excepto excepto una parte de los patronos representantes del Orfeó Català vi que bueno pues que estas personas habían sido puestas por el Gobierno del señor Artur Mas eran exaltos cara los de su equipo y estaba nadie

Voz 9 12:27 cuando una función claramente de defender a

Voz 8 12:33 hombre ya han sido lo que quedara de ir y fue muy triste en el dos mil quince dos mil dieciséis en dos mil diecisiete estado hasta que cese para hacerme cargo de la dirección de la de la ciencia Antifrau valenciana viví una retroceso en todo lo que había sido el propio Palau de la Música en la época que yo lo dirigí donde había una decisión clara de limpiar la casa de poner orden de reorganizarse y sobretodo de recuperarlo saqueado y me encontré con que una buena parte de ese patronato eh había decidido que no había que reclamarle Convergencia los seis millones y medio que apareció en los papeles que yo mismo les enseñé primero que a nadie pero hubo lleve algo al juzgado de Instrucción

Voz 1995 13:25 pero Joan deberíamos hablar porque es verdad que hay una corrupción política hay una opción económica cuantificable Se creen que son veintiocho millones ocho millones el dinero desapareció podemos cifrar ese tipo de de de corrupción llevara juzgado pero hay otro tipo de corrupción que es peor no sé muy bien cómo denominar la que es casi la corrupción social es decir es un claro caso de corrupción social lo de bueno eso está bien no pasa nada hagamos que usted presiones hasta hasta límites insospechados usted tuvo que llevar protección durante durante algunos años no si todavía la lleva

Voz 8 13:58 no sé cómo afortunadamente espero que no haga falta llevarlo

Voz 1995 14:02 en aquel momento si lo hacía entiendo que ley es decir no sé si es correcto el término pero existe la corrupción social

Voz 8 14:09 bueno es que todo esté relacionado la política es el espejo de la sociedad

Voz 9 14:13 a mí lo que a lo que

Voz 8 14:16 es la sociedad son sus políticos y lo que hacen sus políticos influyen en cómo es la sociedad no se puede separar todo está relacionado yo vengo diciendo que la corrupción es un riesgo que habría que tratar cómo se trata el el las políticas de accidentes laborales y de seguridad vial y hay personas que por la razón que sea y se degradan hasta el punto de de de tomar dinero que debería de ir a en funciones sociales en aquel caso funciones culturales funciones lo que tienen que revertir a la sociedad cuando dinero público y que sin embargo se apropiaron se lo quedan para destinarlo a veces a verdaderas verdaderas sandeces

Voz 1995 15:00 discúlpeme Joan porque tenemos en directo la sentencia del caso Palau fue llevan el que destapó ese escándalo así que sin Olimpo

Voz 10 15:07 va a vivir con nosotros su trabajo culmina en este momento pero por más que se recurra Aitor Álvarez y la Audiencia de Barcelona buenos días buenos días pues lo que sabemos ahora mismo es que se impone una pena de ocho meses de prisión de prisión la más baja de todas pero para Jordi Montull es de siete años y seis meses para Félix Millet de nueve años y ocho meses de cárcel sea absuelven a cuatro de los acusados en este caso Palau además el tribunal reconoce la utilización del Palau de la Música en un entramado que permitía el cobro de comisiones ilegales mediante la obra pública y ahí es donde entra Convergencia Democrática de Cataluña el tribunal acuerda el decomiso de las ganancias obtenidas por Convergencia Democrática de Cataluña Félix Millet Jordi Montull en la comisión de tráfico de influencias esto es lo que tenemos de momento nos acaba de llegar nos lo vamos a empezar a mirar a ahora mismo pero de momento el titular es ese siete años y seis meses de prisión para Montull nueve años y ocho meses para Félix Millet cuatro acusados absueltos y sobre todo lo que decíamos el tribunal acuerda el decomiso de las ganancias obtenidas por Convergencia Democrática de Cataluña en el en la comisión de tráfico de influencias

Voz 1995 16:22 pues esta es la última hora gracias sector desde la Audiencia de Barcelona Joan si el parece como acabamos de conocer esos datos vamos a hacer una pequeña pausa que tiempo siquiera hacer un breve brevísimo análisis de lo que acabamos de conocer en directo hemos compartido con el hombre que destapó el escándalo en unos minutos volveremos si nos da tiempo a analizar esa sentencia del caso Palau a Félix Millet condenado a nueve años y ocho meses de prisión Jordi Montull a siete años y seis meses de prisión por malversación y apropiación indebida a Gemma Montull por su parte condenado a cuatro años y seis meses de prisión superando la pena que pedía Fiscalía el último detalle el extesorero de Convergència Democràtica Daniel casar condenado a cuatro años y cinco meses en la sentencia más impone el decomiso de seis coma seis millones a Convergencia Democrática de Cataluña hablamos con Joan Llinares director de la Oficina Antifraude tiró de Valencia ahora pero es el hombre que destapó el caso Palau hace ya algunos años Joan cómo valora usted de primeras dadas esta sentencia

Voz 8 17:20 mire en primer lugar y creo que es fundamental tener en cuenta el trabajo realizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona de la que nadie habla ellos fueron acusación la acusación popular Ellos fueron los que no aceptaron el pacto con la Fiscalía de último momento para poder a declarar por parte de Fèlix Millet Montull y Gemma Montull que significaba pues que Gemma Montull va a entrar en la cárcel por lo tanto pienso que Mis primeros pensamientos y mis primeras palabras es de agradecimiento a la a la Federación de las Asociaciones de Vecinos de Barcelona

Voz 1995 18:08 sobre las sentencias condenatorias en este caso a sobre

Voz 8 18:11 yo estoy condenatorias pues como usted sabe en un juicio oral se valoran las pruebas una buena parte de las pruebas condenatorias son las que yo aposté ese pusieron en duda durante todo el juicio

Voz 9 18:27 y por lo tanto

Voz 8 18:30 a veces las sentencias que son las que marcan la verdad jurídica en no coinciden con aquellos con lo que pensamos aquellos que hemos visto la verdad en la en la sin sin adjetivos en este caso pues mi satisfacción es que que sí que yo coincidiera la verdad jurídica con la verdad

Voz 1995 18:52 y una última pregunta señores de interés hablamos hace esa corrupción social no y dice que acabamos de conocer hace pocos minutos se absuelve a Pedro Buenaventura ya Juan Elizaga los dos responsables de Ferrovial cuando hablamos de la pedagogía para mejorar nuestro sistema contra la corrupción este dato no no habla muy bien precisamente sobre esa pedagogía de no no incluir en esa sentencia a quién tuvo que ver no solamente por quién hace tal y unos sino también que lo daba sí

Voz 8 19:20 los razonamientos de la absolución no no los no los he podido leer como es obvio y con el que estas personas que actuaban en nombre de de su mercantil de su empresa estuvieran en el procedimiento ya de este desde el principio pues a mí me parecía un tanto extraño porque quienes tenían que haber estado sentados en el banquillo los acusados eran eran a los directivos que les daban órdenes los directivos que decidieron eh que esa cantidad que ahora está decomisada fuera para de forma fraudulenta un partido político Éstos son los verdaderos responsables no quiero quitar responsabilidad aquellos que trabajan en este tipo de tareas como puedan ser los ahora absueltos eh pero tampoco tampoco es justo que que que paguen unos por lo que debería de pagar otros aquí la pedagogía es la de que tenemos un sistema judicial ergo de procedimientos donde se deja fuera en en ocasiones como es en esta eh aquellos que realmente tomaron las decisiones que nunca son los que iban a recoger el dinero ni en bolsas Mi en sobres bien maletas porque ellos no no llegan a eso ya tienen a otros no que son los que lo hacen estos pues son a los que estamos condenando o en este caso el caso los directivos de Ferrovial estamos absorbiendo pero creo que que tendríamos que es si queremos realmente luchar contra la corrupción es necesario ir hasta arriba mire a señor Sarkozy le encontraron no fraude en una campaña electoral suya ahí está él él es el que está imputado por los tribunales franceses en su tesorero en ir los maletines

Voz 1995 21:14 como parece evidente hoy es un día intenso para Joan Llinares les recuerdo que dirige la Oficina Antifraude Valencia ciudad que hoy en la que hoy se celebra un importante sesión del juicio la rama valenciana de la Gürtel así que les vamos a retener durante un par de minutos más porque han apuntó si nuestra compañera desde Barcelona tiene algún detalle más Ana bon día

Voz 0196 21:29 pondría pues tenemos detalles del contenido de esta sentencia que acabamos de conocer y que estáis pues ahora mismo comentando básicamente importante es que el tribunal considera probado cada Félix Millet y Jordi Montull montaron la estructura financiera para que Ferrovial pudiera dar comisiones en este caso ilícitas a Convergència de crítica a cambio de adjudicación de determinados concursos excitación para la construcción de obra pública en Cataluña concursos dice la sentencia que eran promovidos por entidades autonómicas o locales en los gobiernos que estaba en este caso formados por el partido y que gobernaban en este caso por Convergència Democràtica Millet y Montull afirma el tribunal pactaron con el Tesoro pero de Convergencia Carles Torrent es muy interesante lo que dice no se puede excluir la participación de otras personas de la formación de Convergència aunque dice la sentencia claramente que no han podido ser identificadas o de quién la responsabilidad penal ya fue declarada prescrita en todo caso queda muy evidente en esta sentencia que se cobró un cuatro por ciento de el importe total de las adjudicaciones obtenidas comisiones del cuatro por ciento que se repartieron de la siguiente forma Millet y Montull se quedaron el dos y medio por ciento perdón el uno y medio por ciento mientras que el partido se quedó el dos y medio por ciento recordemos que en el juicio a Jordi Montull

Voz 10 22:48 dijo que el principio pagan el tres por ciento

Voz 0196 22:50 pues Convergència pidió más dinero llegaron hasta el cuatro por ciento acreditado queda en esta sentencia hay también dice muy claramente que la formación política recibió el dinero de forma enmascarada en esta estructura jurídico financiera que habían montado Félix Millet y Jordi Montull en el Palau de la Música recordemos muy rápidamente las penas que les ha impuesto eh la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona estamos hablando de nueve años y ocho meses de prisión para Félix Millet la Fiscalía pedía casi quince años también deberá pagar una multa de cuatro millones de euros Jordi Montull ha sido condenado a siete años y medio de prisión la Fiscalía pedía más de diez años también deberá pagar una multa de tres millones de euros había un dato muy por tanto una persona muy importante era Gemma Montull directora financiera del Palau de la Música pues bien estábamos pendientes de si al final debería ingresar o no en prisión pues la condenan a cuatro años y medio de prisión recordemos que un pacto para salvar la precisamente de que entrara en centro penitenciario es lo que motivó la confesión de su padre después póster durmiente obligó también a Fèlix Millet a confesar estas comisiones ilegales pues no se salva de la prisión entrará en principio porque ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión Daniel Osàcar el que fue tesorero de Convergència ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión y a pagar multa de tres coma ocho millones de euros y como comentaba es los dos empresarios los dos diré tipos de Ferrovial Pedro bueno Ventura y Juan Elizaga han sido absueltos y os vais a preguntar por qué se pedían cuatro años y medio para cada uno pues bien han prescrito los hechos que es eran imputados a a los dos ejecutivos ya han prescrito entre otros motivos porque recordemos este juicio se hizo ocho años después de que se destapara el caso se destapó en dos mil nueve se ha realizado en el último año un juicio que duró tres meses sentencia que se ha realizado sea estado redactando por este tribunal en los últimos seis meses y que hemos conocido hoy

Voz 1995 24:44 esta es la última la última hora desde la Audiencia de Barcelona a esos son los detalles que podrán conocer con con más amplitud a lo largo de las horas Joan Llinares hoy cierra usted una una parte importante de de su vida lo hace con satisfacción

Voz 8 25:02 y es en términos generales y aunque pues siempre V que hubiéramos podido hacer las cosas mejor pero pero sí estoy satisfecho

Voz 1995 25:13 pues esa es la voz estas a las palabras del hombre que destapó el caso Palau que hoy por fin ya tiene sentencia ya aunque recurrible lo harán seguramente hoy ya tenemos una sentencia después de muchos años es un caso que comienza en el año dos mil dos con un anónimo que llegue a la Delegación de Hacienda de Barcelona tiene usted mucho trabajo por delante dirige la Oficina Antifraude en Valencia donde también se sitúa hoy el epicentro de la corrupción es de Weiss así que cierra usted una una puerta pero abrirá desgraciadamente muchas otras muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros

Voz 8 25:45 gracias a ustedes con un placer

Voz 1995 25:47 seis minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por ahí anda cadenas

Voz 11 25:52 en la cama

Voz 1995 25:53 en la SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 25:56 todo

Voz 12 25:57 yo Carmen manifiesto que ayer terminó la era de pagar más terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mí seguro de coche termina una época hice inicia otra donde puedo tenerlo todo ayer era una mujer más Oysho hito dista