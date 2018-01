Entrevista a El Langui - (15/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 son las once y cinco de la mañana una

Voz 3 00:05 quince enero día frío un día de invierno algo que ustedes ya saben en la radio Nos dedicamos a contarles muchas cosas que ustedes ya saben antes imagino que nos gusta conocer lo que ya sabemos de manera que un niño quiere los mismos dibujos una y otra vez por la tranquilidad de conocer con anterioridad lo que va a ocurrir imagino que por eso cada vez que damos un caso de corrupción una bombilla se enciende en cada uno de los dos con el letrero ya sabía yo vivimos en la confortabilidad de lo previsible y eso es lo que convierte a nuestro siguiendo imitado en alguien excepcional nada de lo que hace es previsible no tomo ni uno solo de los caminos que le venían marcados pueden llevarle

Voz 1 00:44 perseverante pueden llamarle pesa cualquiera de las dos aceptaran depende del grado de confianza que tengan claro

Voz 3 00:50 Langui que nunca se puede decir que no se puede de hecho decírselo es ese es el reto que afronta el reto es un es quince de enero día frío

Voz 4 01:16 concursan es de las pocas la sede verdad

Voz 5 01:22 hombre

Voz 4 01:27 podía estar aquí por distintos motivos por su última película por su última polémica por su último mensaje

Voz 1 01:33 gente por cierto con mucho éxito que baje Dios y lo que es una comedia en la que interpreta uno de los novicios Elisa de tú te lo dice muy poco en fin una vicio de un seminario en quiebra cuya posibilidad única posibilidad de salvación pasa por ganar un torneo de fútbol sólo para religiosos

Voz 0295 01:52 bueno es un parador de turismo no hay mimo de solucionarlo O'Shea monta un equipo de fútbol Munilla gana la Champions utilero

Voz 5 02:02 como la Champions pero yo

Voz 6 02:05 sé que no sé mucho de fútbol pero me doy unas fichas adaptadas bien Chimbo unas para un jugador como yo su posición natural

Voz 1 02:12 de novicia que luego dices tú la magia del cine donde pecador en un santo Juan Manuel Montilla fenomenal cómo estás bien parece que habrá quizás la madre ni a la guerra que ha dado este hombre sí sí se puso durante mucho tiempo además que un día dijo voy a su programa de radio dijiste que me gusta a mí eso de la radio ahí en Pan Bendito madre mía la guerra que bueno que sigue dando así Génova para si tú qué tal te veo muy bien e inicia que engordar fin debido que me corta el pelo que

Voz 6 02:49 si de verdad el pelo ya no tienen trabajo ya estás en el gimnasio pues que porque está fuerte en el que no cambia esto me todos me está siempre genial

Voz 1 02:59 desde ante la fuga no lo duda verdad esperando la crítica no hay no hay palos para mí para mí colabora disipada Mis amigos no hay palos sintieron no pues de tu parte pues igual como que no mis amigos no hay palos también hay el Pan Bendito

Voz 0295 03:23 verdad Jerez lo terrenal dándonos vaya ya lo tuyo no

Voz 1 03:28 pero eso como cómo puede ser que alguien llega allí lo vamos a lo bueno

Voz 1222 03:33 no lo sé y no es algo que tiene que cuando esos titulares que en contra de Carmena no no yo no tengo ningún problema en decirlo yo votado a Carmena yo he votado al cambio creo que lo seguirá haciendo en las próximas pero evidentemente me da igual tú lo sabes que yo en el barrio desde que desde que estoy en el barrio desde que empezó mi carrera profesional pues en cierto modo he aprovechado lo que he podido para las cosas que he visto que no es también en el barrio o que necesitamos pues por dar atención igual yo también he dado un toque de atención a nosotros mismos y a los vecinos de oye observemos lo que tenemos porque luego tardan mucho en reponer lo no entonces toque de atención en todos los sentidos pero qué pasa pues eso que cada partido que llega pues es cómo vamos a bajar con Juan mitad a que está abriendo la boca indicando vamos a bajar bajamos con los medios no te importa Juanma que bajemos con los medios todos lo han hecho todos y Carmena al equipo de Carmena en este caso

Voz 6 04:29 a una vuelta por el barrio de ver en este caso e Inés

Voz 1222 04:33 es toros equipo ha bajado ella explícitamente no pero ha bajado a todo su equipo o parte de su equipo y con los medios y no tengo ningún problema y es que a día de hoy han pasado dos años y seguimos con los Colour con los parques desnudos con las canchas de hace más de veinte años que las porterías están arrancadas eh yo estoy con los niños de mi asociación vamos al las instalaciones deportivas a partir de las seis de la tarde nos tenemos que coger porque no lo conoce encienden hay focos pero no los encienden entonces no podemos estar por la tarde jugando al fútbol sin ver cómo eso Unai otra yo

Voz 1 05:10 ayer prisa es que cuenta además el Langui ocurre en un barrio que es que yo barco pequeñito que Bendito dentro de Carabanchel que es un sitio un poco más poblado pero ocurre en todas las ciudades del país el hay un centro donde y la gente muy pudiente que no sé por qué no sé si pagan más porque yo luego vengan igual yo creo pues pues no lo sé pero

Voz 1222 05:30 pues vale más caro nuestros impuestos porque luego no se ven reflejados

Voz 1 05:33 claro es decir lo tuyo tú pagas porque te da menos impuestos serían mucho mejores no sé exacto sí pero eso ocurre en todos los sitios donde hay un entorno de unas de unos barrios que no están en el centro en el meollo que no los turistas eso están súper bien conservados una iluminación en Navidad porque la iluminación de Navidad en Pan Bendito come

Voz 1222 05:54 eh gente paupérrima no hay no ahí sino hay lucen en las instalaciones deportivas como luce de la vida

Voz 1 06:02 bueno vamos a la película sino que vamos enfadados

Voz 1222 06:05 sí

Voz 1 06:06 tú eres muy de misa

Voz 1222 06:08 pero bueno para esta película Si he sido muy devoto me he puesto mi hábito y me he metido mucho en el papel de novicio

Voz 1 06:15 el hábitos hacia sí si hago

Voz 1222 06:17 de repetidor la teología no quiera pero sí soy un tío que que tengo una vocación y mi personaje no para ayudar para para sacar la mejor versión de uno mismo y aportar y bueno de eso se trata eso sí un poco el alma mater de ese grupo de novicios

Voz 1 06:33 es que de repente Cayo imagino que un director cuando piensa en un además una película con fotos pues siempre ha sido muy

Voz 1222 06:40 sí bueno yo tengo que decir que ha sido muy de fue es sido muy de fútbol ahora el fútbol no me atrae tanto bueno soy del Atleti voy al campo pero hago ese gran esfuerzo por realmente por por mi hijo con mi hijo mayor por Hugo porque esa Power un acérrimo al fútbol le gusta el fútbol y bueno pues voy al campo y pongo toda la atención pero el fútbol desde que yo vi que ya no iba a ser futbolista pues pasó a un plano muy lejano entonces no soy súper súper acérrimo pero así el hombre la espinita la llevo ahí

Voz 1 07:09 no me acuerdo cómo era el club que tenía Sevilla eso ya eso ya eso ya lo ya mítico ves que yo era el delegado que puede tropezar con la pinacoteca bueno El Langui tiene muchos frentes fue podemos hablar contigo como artista como quedó que está el tema para los creadores también últimamente no sé si hay un tema que esté bien para nadie vivo en un país como éste dime algo que funcione bien funciona bien

Voz 6 07:34 mira si luego hay que quererlo lo dice que no te tiro ahí ahí luego X quizá lo ha dicho además

Voz 1 07:44 voz potente diciendo tú pero nada más cómo funcionaba en serio lo de los artistas también hablamos de eso

Voz 1222 07:50 bueno en la ahora estamos mucho con la lucha de la la Ley de Propiedad Intelectual no el artículo setenta y uno esperemos que se presente que alguno de los partidos ya podemos sea al que el que más acoja ICREA ICREA en ello lo presente y lo de lo denuncien el Congreso no es una ley que sale uno de ochenta y que Iker a a la autoridad a las multinacionales a quedarse con el con el derecho con el derecho de autor no entonces bueno sea Titan adelantaba un dinero para hacer unas canciones luego al cabo de los años ha recuperado ese dinero como un banco no ya ha pagado con creces

Voz 7 08:24 con con con niños

Voz 1 08:28 así además interés con intereses ya al banco

Voz 1222 08:37 si la casa ellas tuya pues en este caso igual te adelantan unos que te hacen un adelanto que no te hacen más haciendo un pequeño adelanto para grabar pero los derechos son de por vida para ellos y luego cuando te mueres setenta años después de tu muerte esa creación estudia siguen siendo de ellos en bueno estamos ahí en la lucha ahí yo creo que es importante

Voz 1 08:55 hace muchos años Tom grabamos un programa Langui fingiendo que estábamos desde una colaboración había aquí en la SER simula que la mía cual perfectamente grabamos programas no es que venían a colaborar cadena el suyo pero no decíamos nada a nadie y la grabamos en perfecto está dábamos aquí es que teníamos un problema con el ordenador de de es que tenías ordenador que esto bueno

Voz 1222 09:17 ah pues era pues a veníamos aquí grabábamos podamos

Voz 1 09:19 en a que hay que querer te vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando con El Langui que baje Dios y lo vea

Voz 0295 09:27 distrito tengo buenos pasamos mirar cara distrito especial rico

Voz 8 09:43 secó en Roma

Voz 5 09:44 todavía me había conseguido ganar a la selección vaticana que ya tenemos cinco valores dramón de colegios de pagos

Voz 0295 09:58 hombre

Voz 1 10:00 es que baje Dios y lo vea es la última película de Juan Manuel Montilla hay más gente claro pero a nosotros nos interesa solo el hombre por qué tipo que además se encarga también es que lo cierto es que no tiene nada malo no sabe no tiene una mano fíjate la banda sonora

Voz 5 10:18 padre a Itaca que tenemos

Voz 1 10:24 mira vamos para evitarlo

Voz 6 10:26 eso lo los actores en general se enfrenta como boxeador consulta los boxeadores cómo se hace esto tú entonces tú picas te has consultado agudo eligió se cómo estás improvisando sí que es verdad que no

Voz 1222 10:42 parte tiene la

Voz 6 10:43 la película es una comedia una comedia para todas las edades muy divertida

Voz 1222 10:47 pero tiene un trasfondo no hoy un entre líneas y tiene muchos valores Iggy Pop el padre Ángel con esa pareja que que el hicimos un pase en San Antonio bueno dijo esto es un chupinazo para la Iglesia por así decirlo la Iglesia necesita muchos padres Munilla es que es el padre es el personaje que interpreta Car no Ia hace un giro no el el la típica la típica reivindicación atípica la parte de la iglesia más conservadora no ir de repente pues ese giro que hace a a también a un montón de de de de padres que están haciendo el trabajo de de bajar al fango no oí el trabajo de calle ahí me menciona los misioneros no y esta película lo tiene entonces bueno en mi barrio pues también ha habido habido ahí un gran papel que hizo uno de los párrocos Julio Yagüe que es un poco el padre Salva ahí ese giro que hace padre Munilla de bajar al fango eso siempre entonces bueno pues yo me he alimentado un poco de él de de pues cuando llegan los padres esa mirada que tiene mi personaje ese giro también que va haciendo a esas cuatro paredes siempre metido ahí más allá hay algo que puedas tu sacar la mejor versión de optimismo como hemos dicho antes para a proporcionar irse y sobre todo complementar lo que tienes alrededor parece que no pero te ayuda a no te ayuda a estar mirando y tirando de de de lo que vas a tener que interpretar

Voz 1 12:11 pero es un estreno como Dios manda es cuatro preguntas

Voz 6 12:15 como digo como Dios manda Dios tiene que bajar a que es comedia para toda la familia sí para todas las edades

Voz 1 12:21 tiene un reparto de lujo de lujazo esconde muchas sorpresas si está en los mejores cines total nadie con esto de compló con cinco puntos de éxito entonces hacia hablando eso hay un he leído antes que el Papa va camino de Chile a las siete de la tarde va a sobrevolar el cielo de Argentina ya alerta jardines preparados para otro dardo

Voz 1222 12:46 que además vaticano pidió a Al a la distribuidora en en este viaje cómo os había hablado tanto de la peli pues había pedido padre Ángel y demás más en España habían logrado notificación entonces había pedido que él va a hacer el visionado en ese viaje en el avión y le han mandado la peli porque él además hace un cameo no aparece él pero se supone que vamos vamos al Vaticano a jugar la Champions Claire una jugar la final no sale él sale el pero

Voz 1 13:15 yo me la enhorabuena ha pedido la película El

Voz 1222 13:18 Cano entonces esta es hoy en el viaje se iba a ver la la película que baje Dios y lo vea en la película que va a hacer reír al Papa entonces él era como si quieren mucha afinidad con España y la habían llegado los rumores ha hecho ya un mi

Voz 1 13:30 me estás diciendo que ahora mismo hay un Papa viajando surcando el cielo nunca porque es donde debe estar el Papa básicamente yo creía que tú decías esto lo del viaje porque sabías de esta noticia y el Papa tiene una copia de tu película sí de que baje Dios y lo ve

Voz 6 13:46 hoy la sino que en el avión

Voz 1 13:51 yo me imagino perdóname yo me imagino con la mantita puesta que tenían los aviones con la palmadita viendo tu peli riendo yo me lo imagino

Voz 6 14:03 hombre claro el Papa comentó no te sube de tal humildad lo cojo digo eh pero ya sabemos lo que el Papa va en en ese barrio

Voz 1 14:14 como un turista de la peli ya verás pero no es el Papa no puedo dejar el asiento central cuando queda mucha rabia que te pongan mucha no es es lo peor de todo imagínate que yo soy muy austero iba en el medio era siendo que quiso da mucha rabia que ir al baño no puedes es la gran prueba de humildad ocupar este nadie Iker sentados en el avión aquí curiosamente ablanda de de del Papa es verdad que en el último disco All ahora que no están tan aficionado al fútbol con usted en otra en otra época pero en hola tu último disco Alas el fútbol

Voz 5 14:45 cuál fue ese el reparto

Voz 1 14:55 verdad que el fútbol y la música para muchos la religión también es verdad que no sirven para salir un poco de la de la de la realidad de un mundo a veces un poco chusco en eso la música tú que lo que hace es de gira que cuando cuando decía además gastarte todo el dinero yo doy fe en hacer una gira donde yo no sé que yo no sé qué sacar a la gente imagino que y buenos momentos pero tú las todos no hay nada más que a ser imagino que entiendes que era muy asumirán refugio ante todo lo que vivimos todos los días se totalmente la música además es sobre todo la juventud

Voz 1222 15:29 así es es lo que hace

Voz 1 15:31 lo que hace evadir te no

Voz 1222 15:36 no sólo la música sino sino la cultura en general el baile la música el teatro la interpretación y a ciertas edades pues un adolescente pasa por situaciones en las cuales les cuesta mucho expresarse

Voz 10 15:51 o en casa de comprenden o su círculo no de amigo eso no no llega a

Voz 1222 15:59 no no llega a encontrar lo que él necesita ir gracias al las expresiones artísticas en este caso hablamos de la música o la defensa que a todos lo que tiene dentro como en mi caso no bueno pues pues sí de hecho mira ahora vas a cualquier instituto yo voy un montón de institutos y centros allí a a visitar a los jóvenes y a poner un poco las pilas así la mayoría está enganchada a la música en la mayoría está enganchada a la música urbana ya sea al rabia se saltará ya sea

Voz 1 16:22 a la tendencia que que más le llegue pero están ahí metidos ya te guste te gusten menos las letras el contenido de las letras pero ahí están enganchados no deja Mike alguna película una pregunta yo te hablo de hacer una película una película también pero dejan hacer una pregunta dudó un poco de rabia que sin haber llegado el Roma va a convertirse en un fenómeno de masas llega el Trapiche pone de moda

Voz 1222 16:49 bueno

Voz 1 16:51 yo creo que el sí ha llegado a convertirse en en de manera por eso está aquí no yo creo que si no estuviera el RAM no estaría detrás pero las cuando me está mirando y diciendo

Voz 1222 17:01 no no no no en cierto modo a mí me puede llegar más a cautivar o no igual que todo tipo de música yo escucho de todo eh

Voz 1 17:08 pero pero creo que

Voz 1222 17:11 estás que es necesario hoy si a alguien no le gusta el trapo la música no le llega por el contenido Poor pues a lo mejor es el reflejo también de una sociedad no

Voz 6 17:21 deja me preguntara

Voz 1222 17:23 todos ellos en la aquí está el quid

Voz 1 17:25 otra tú te das cuenta que el empieza muchas pregunta diciendo déjame preguntar cuando ya está preguntando una cosa que tiene

Voz 6 17:33 sí sí sí bueno es una forma de disimular nórdico censal me ignorar ese apropia yo pregunto en España que es cuál es la diferencia de cuestiones como rap es el presidente de Estados

Voz 1 17:49 pero bueno dice dice Juanma lo dice bien enlace últimamente conoce a mucha gente y en colegios institutos gracias a esto o a esto

Voz 0295 18:01 luego viviente para todos no solamente

Voz 1 18:14 uno a que se defiende sin implicar a todos en un problema que sigue siéndolo que no desaparece desde que tú desde que yo soy el colegio está ahí Se acabó eso de abusar de la gente del colegio Se acabó no más eso no tiene nada positivo

Voz 10 18:29 no claro que no tiene nada positivo pero para eso estamos yo creo que cuando dicen por ahí

Voz 1222 18:34 porque ahora les da por hacer esta campaña siempre bueno siempre tiene que haber visibilidad en todos los huevos en todos los casos no ir bueno de hecho se ha visto cuando todos vamos para el mismo lado en este caso por ejemplo con esta campaña esto esto es verdad que siempre lo digo porque por qué ha funcionado tanto porque la campaña Mediaset medias siempre hace doce meses y en trece años o no sé cuántos años que lleva la que más ha salido fuera de los medios de Mediaset no entonces yo creo que es un éxito porque todo el mundo ha remachado para mí morado cuando tú rema la izquierda el otro revés para la derecha la piragua empieza a dar vueltas y quién cae quién está bajo ahogando si pues el acosador y la víctima y la víctima acosador y acosado no deja de ser otra víctima que en cierto modo está sacando su violencia fuera por algo entonces cuando en este caso hemos rebajado desde medio de comunicación que igual estaba aquí hablando esta campaña sea quién sea o me he plantado en a en un medio de competencia de quién ha inicia esa campaña en una entrevista más amplia pero de repente habla de valientes os tras sin problema de repente los profesores nos han discutido en dicho extra vamos a poner la canción los papás han unido etapa sea pues ha llegado a calar en los jóvenes como cuando vas dice que este chaval llevamos medio año he intentado trabajar con él y ahora con la campaña y con el trabajo que está haciendo llega el lunes ha puesto de pie en clase llorando y pidiendo perdón públicamente a sus compañeros que está acosando de una de una forma muy muy agresiva diciendo que necesita ayuda y eso no nos ha llegado un un caso de San Diego Montón estaba pues algo se hace bien cuando se rema todos a la vez con una causa macho pues se pueden hacer un montón de cosas se consiguen

Voz 1 20:13 sabes en el colegio de mis hijos a la entrada del cole la ponen los altavoces según del yo lo digo mejor que yo lo conozco

Voz 11 20:22 no me hace ni puñetero caso a dado a conocer tu a pista

Voz 1 20:28 a un artista que dijo que lo conozco yo era estás hombre si te pedía yo un favor tú puedes hablar con los directores de cuerpo de elite porque yo no pero el sueco tú no ves un personaje de en una serie buena cuerpo de élite con Joaquín Reyes con con gente tú del sueco ahí de de algo sí de que podías hacer un cameo uno de los de los de los capítulos pero de malo malo tiene que tiene su amor por dentro de una Juan me lo todavía esto es cierto tienen un papel en una película pero había que salir en bolas es lo que hizo lo rechazó que miraba hacia como John el truco del manco allana el Tucker con la primera película sales en pelotas si alguien no estaba en el papel pero yo le propuse que se lo vi yo estaba yo sentado a la de su padre el cine viendo a Juan mita en pelotas imagen la primera imagen de de metiendo la bañera o me da con el éxito de tenida debería de decisión no porque a este hombre lo que está logrando por todos los sitios va perdiendo viniendo bueno y Juanma es uno de los tipos en este país es un actor es un rapero es una activista es un buen amigo de todo aquel que tenga algo que reivindicar no se preocupen que ahí va a estar en asegurar que baje Dios y lo vea que ha ido muy bien los cines pero seguro que puede ir todavía mucho ojito mejore aguantar que merece la pena y que el Papa cuando la vea si no seguro que llama a vamos ahora no vamos a ver del día vaya vaya evidentemente tú sí llámale pues darnos pero yo digo oye que queremos que entre por teléfono para las impresiones de la película una crítica no queremos más que una crítica no hablamos de otra cosa simplemente una crítica de de la película Juan para los Goya este año otra vez no

Voz 1222 22:22 valía o Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla que ya grabado una público para para la oye me quieren para alguna cosita durante la ganar no

Voz 1 22:30 que tú preguntabas qué es el trato bueno pues lo de Antonio Resines

Voz 11 22:35 es una mezcla a todos hacen todo Daily una base

Voz 1 22:42 pareja un abrazo grande siguen escuchando Hoy por hoy