Play Fútbol: Mariano, el goleador salvaje (15/01/2018)

Voz 0301 00:29 de todo el equipo que hace posible este programa cuando el Real Madrid decidió el pasado verano dejar irá morada ya Mariano Díaz no imaginaba casi seguro que la temporada idea cómo está yendo ni que sus delanteros sumarían en Liga entre de todos nueve goles en la primera vuelta ni seguramente tampoco que Mariano sería una de las sensaciones de la Liga francesa con el Olympique de Lyon con trece goles su nombre anda metido junto a los de Grace de la talla de Neymar Falcao Cavani fue Kick it compañía Mariano representa el triunfo del fútbol humilde tras no acabar de cuajar en la cantera de Espanyol cuando era pequeño a base de trabajo y goles en el Badalona hizo que el Real Madrid se fijara en él en la cantera blanca nunca fue uno de los niños mimados pocos de hecho pensaban que podría llegar al primer equipo pero veintisiete goles en un grandísimo dos mil dieciséis en Segunda División B le abrieron las puertas del equipo de Zidane en una plantilla en la que también estaban tenía que coexistir convivir con Benzema para todos daban por hecho que Mariano prácticamente no jugaría bueno en Liga o cuatro ratos y marcó un gol marcó cuatro goles en la Copa el Rey yeso le valió que el Olympique de Lyon uno de los mejores equipos histórico en Francia se fijara en él el fútbol a veces necesita de la ilusión del hambre y las ganas de ser futbolista que tienen jugadores como Mariano a fuerza de goles y de carácter se ha convertido en una opción más que factible para la delantera de la selección española en el próximo Mundial está haciendo una temporada espectacular Mariano Díaz ser el protagonista la semana en Play Fútbol lo que escuchamos de fondo es el estadio del Olympique de Lyon el suelo el ambiente celebrando un gol uno de los trece que ha marcado Mariano Díaz esta temporada está siendo una de las sensaciones de la Liga francesa ayer no pudo jugar todavía con él le acaban de operar hace unos días de de una hernia en en la espalda pero está ya totalmente recuperado de hecho hoy es el primer día en el que está ya entrenando con sus compañeros y esperamos ya haberle muy prontito otra vez en los terrenos de juego a ver si es marcando goles como la echó al menos hasta ahora ya nos escucha desde León hola a Mariano qué tal muy buenas nos alegramos de que éste ya recuperado entrenando ya con tus compañeros no sé si en verano cuando firma baste por el guión esperabas lo que estás haciendo esta temporada

Voz 3 03:07 bueno uno siempre sale para ser protagonista no hacerlo bien pero bueno nunca te esperas tan tan tan arriba goleadores contento por ello

Voz 0301 03:20 la liga francesa es un poco peculiar en el sentido de que hay un equipo con una capacidad económica brutal que sean Jermaine con capacidad financiera para fichar los mejores cracks debe ser favorito a todo y luego estéis el el resto no sé si en ese contexto Mariano vuestro ojo efectivo claro de cara al final de temporada debe ser una de las plazas queda en exceso la siguiente edición de la Champions League que seguramente por potencial del Lyon es donde debe estar en este equipo no sí

Voz 3 03:48 Nuestro objetivo es es para el año que viene en Champions y puede ser en primero segundo y lo que se pueda pues pues ahí vamos a estar peleando hasta el final ley y el objetivo es es lo más arriba posible

Voz 0301 04:00 en Europa hasta el momento estáis cumpliendo con el expediente ahora viene el Villarreal eliminatoria dura vamos a mi partido

Voz 3 04:09 el partido ahora no viene el Villarreal que es un grandísimo equipo y vamos a intentar ganar y bueno yo paso a paso y nuestro objetivo es intentar llegar a la final queda en nuestro campo

Voz 0301 04:22 que son Campazzo remodelado con motivo de la Eurocopa de hace un par de años de dos mil dieciséis y la verdad sería bonito ver a al guión haciendo de local en esa final esperemos que con un español Ivano evidentemente Le deseo desde aquí suerte también al Villarreal en esa eliminatoria es el Real Madrid en la Champions Mariano cómo lo ves

Voz 3 04:41 bueno creo que que bueno es un gran gran duelo no en el que yo creo que el Madrid es favorito por porque el campeón mi perro tiene ahora el Paris san Germain un equipo nuevo con con las dos estrellas de Neymar y en va pre M que en el que bueno tienen un ataque muy poderoso y no se sabe lo que es

Voz 0301 05:01 no sé si va siguiendo lo que está haciendo el Madrid este año nueva derrota esta vez en casa además contra el Villarreal quienes que se puede ya empezar a hablar de crisis en el equipo de Zidane

Voz 3 05:14 bueno tampoco crisis no se les están dando ahora están juntando a algún mal resultado pero bueno son un gran equipo y en cualquier momento pueden pueden darle la vuelta a cualquier competición

Voz 0301 05:25 Cristiano en unas declaraciones hace unos meses vino a decir que el Madrid era peor que el año pasado con las bajas importantes que había tenido este último verano compartes la opinión de jugador portugués

Voz 3 05:36 no considero que bueno habría el año pasado también había un grandísimo equipo que hicimos una gran temporada pero bueno si temporada aún no ha acabado y tiene también grandísimos jugadores

Voz 0301 05:48 en tu caso os fuisteis en el mismo verano Morata y tú no sé si el el Madrid pecó de poco previsor confió demasiado poco en ti es verdad que el que toma la decisión final eres tú el que le ilusiona moverse a Lyon es a ti pero viendo cómo está yendo la temporada crees que se precipita el Real Madrid no forzando te a a quedarte en el Santiago Bernabeu al menos un añito más

Voz 3 06:18 bueno no yo me dieron a mí que que podía estar allí no sí pero salió la opción del Olympique y menos nada bastante y entre todos decidimos que era una muy buena opción venir aquí mostrarme para que no la sepa

Voz 0301 06:35 en Hable Borloo Peggy puedes ir con la selección española de nacionalidad dominicana ahí española llevas un porrón de goles te besen Rusia en junio

Voz 3 06:44 bueno yo ahora sigo trabajando no para que se pueda dar esa primera convocatoria hay bueno lo del Mundial pues aún queda queda lejos pero pero voy a estar luchando para para intentar ir claro es el objetivo

Voz 0301 06:58 tenéis cosas diferentes pero seguramente por ese hambre por el gol por esa garra a manera de de luchar prácticamente cada acción siete compara mucho con Diego Costa estás cómodo Mariano Díaz está cómodo me gustas a comparaciones no

Voz 3 07:11 si Dios un grandísimo delantero no te lo da todo también hay bueno coinciden lo que que sí que tenemos cosas parecidas pero también cosas distintas Si bueno y muy contentos de la comparación siempre que se haga con un gran futbolista

Voz 0301 07:29 ya para cerrar quería preguntar por dos compañeros del Olympique de Lyon Nabil Abu Husein va a aguar que me está gustando especialmente su su fútbol su juego esta temporada Nabil Tito puedo jugar en banda derecha o por el centro de mediapunta ya da la sensación de ser uno de los líderes de del Vestuario sin ninguna duda ayer volvió a marcar tiene una zurda espectacular gran visión de juego se lesionó hace un par de años y parecía que le iba a costar mucho volver pero ha vuelto a recuperar Mariano en este caso Nabil flequillo un nivel de fútbol impresionante

Voz 3 08:05 también seguir es un grandísimo jugador es un líder en el vestuario en el que como tú dices tiene una gran pierna izquierda hay es citado para para hacer para hacer muchos goles y está haciendo una gran temporada

Voz 0301 08:22 y acabamos como te decía con Josema aguar que puede jugar de extremo izquierdo puede jugar de interior aunque es diestro juega en la izquierda a pierna cambiada hay un jugador capaz de regatear de filtrar pases que ese gira bien que tiene muchísimas cualidades para ser un centrocampista de los que llevan el peso en el juego de un equipo en los próximos años no

Voz 3 08:44 sí eso es un gran jugador común unas cualidades técnicas muy muy buenas no hace jugar al equipo equipo Barreda también entorno a él ahí bueno eso con gran asistencia

Voz 0301 08:56 cómo está demostrando gracias por atendernos Mariano por hablar con Play Fútbol en la Cadena Ser nada te deseamos suerte en la segunda parte de de la temporada y también que que vuelvas de la mejor manera posible después de esa pequeña operación en en la espalda un abrazo y hasta la próxima vale mucha gracia

Voz 3 09:10 a vosotros

Voz 0301 09:12 bueno todo lo que estamos contando de Mariano Díez vamos ver también como hacemos habitualmente a ponerle números con nuestro big data de aquí de Play Fútbol particular que es Fermín Suárez que da el Fermín muy buenas hola Bruno muy buena unos números los de Mariano Diez que nos hablan de un delantero tenaz persistente en su voluntad de de buscar siempre el gol y por qué no decirlo también un delantero un jugador muy importante para su equipo el guión

Voz 4 09:37 un toque si el sexto más decisivo de la Liga francesa en el primer escalafón tendríamos a toco Camby después Balotelli Falcao Cavani fe Kiefer su compañero que marcó un gol ayer y por lo tanto

Voz 0301 09:50 estaban empatados Ilya adelanta en lo que respecta

Voz 4 09:52 contribución después aparece Mariano en el la sexta posición porque ha hecho trece goles de los cuarenta y siete del Lyon es decir un veintiocho por ciento que nos habla de un impacto decisivo un impacto importante relevante en los goles de de su equipo

Voz 0301 10:08 más de una cuarta parte de los goles los marcaba Mariano de su equipo

Voz 4 10:11 exacto y además lleva trece goles en diecinueve apariciones más tres asistencias no está nada mal y encima es el cuarto máximo goleador del campeonato galo primero Cavani Falcao que también estaban empatados que siempre tienen estos números muy muy parecidos le adelantó con catorce goles y después en el cuarto escalafón aparece Mariano con trece después otro dato interesante de la presencia el impacto ofensivo que tiene Mariano es que es el quinto jugador que más volumen de disparos acomete en la liga francesa el quinto que no está nada mal sostiene un total de cincuenta y cinco en diecinueve apariciones que nos hablan de treinta y seis dentro de área diecinueve desde fuera incluso desde fuera también es un jugador que que se atreve incluso es completo en esta faceta Bruno

Voz 0301 10:54 pues cada vez que puede prácticamente Mariano tiene gol tiene la portería como nos cuenta Fermín entre ceja y ceja también evidentemente Fermín en los números nos hablan de algunas carencias en el juego de Mariano todavía si de momento son

Voz 4 11:07 lo tiene tres asistencias en diecinueve apariciones no sería su su fuerte aunque con Kiir Icon de país entiende muy bien y han convertido bastantes goles uno de los puntos mejorables au o menos fuerte sería el de la precisión en en pases hace un setenta por ciento de precisión en los pases que no es demasiado y más teniendo en cuenta que tan pocos un jugador que absorba una gran intervención en el en el juego porque sólo da una media de catorce pases y medio por partido que eso nos habla de un jugador que está involucrado más con la faceta realizadora ha finalizado ahora que no en la en la construcción no la elaboración gana también dos duelos aéreos por por partido esta sociedad que igualmente con flequillo y es la segunda mejor del campeonato la primeras Neymar Cavani después encontraríamos Mariano con tres goles y este sería el el punto más más débil

Voz 0301 11:56 no sirven los números para modelar el tipo de jugador que es hoy en día Mariano Díez un jugador insistimos he con el gol entre ceja y ceja tenaz con muchísima hambre un futurista que sólo piensa prácticamente en en el gol y que todavía le falta e involucrarse un poquito más en el juego que no tiene demasiada incidencia eso sí en el juego de su equipo si mucha como lo acaba de contar Fermín en los resultados ganancias Fermín hasta la semana que viene

Voz 4 12:21 un abrazo Bruno

Voz 5 12:27 yo yo yo yo yo yo

Voz 2 12:40 vamos con el repasa lo ocurrido en las principales ligas este fin de semana arrancando por Inglaterra y arrancando por

Voz 0301 12:46 lo Free me do que pasó en la en la derrota del Manchester City de lo primero porque es la primera derrota del equipo de Guardiola esta parada en el campeonato local en la Bremer nunca había perdido en Champions contra el Shakhtar en un partido en que ya no se jugaba nada ya la ha perdido también en la Premier League así que no igualará el récord de aquel arsenal de dos mil cuatro en Anfield Liverpool ayer viviendo el partido en directo estuvo Álvaro de Grado que ya nos escucha qué tal Álvaro muy buenas hola buenas tardes lo primero así así a priori te te dejó la sensación en el partido de que el Liverpool de Klopp es el equipo que más ha comprometido que más ha puesto en duda esa al City Guardiola porque realmente tuvo en en el segundo tiempo sobre todo en salida de balón en el equipo de Guardiola Manchester City momentos de de nervios puro se que se veía a la legua aunque no estuviera en en el campo y lo estuvieras viendo por la tele se veía muy claramente que que el equipo estaba nervioso incluso eh

Voz 0107 13:50 sí sí sí es que bueno mira yo te recuerda una frase que dijo Klopp en la previa que lo explica bastante bien y es que decía Klopp que lo bueno del Manchester City es que tienen un sistema muy claro y las posiciones muy definidas lo malo es que en cada posición tiene jugadores de clase mundial entonces en base a esa exposición que Klopp ya sabía que iba a utilizar pues el el el Liverpool organizaba una presión que era los de los defensas adelantaba sin Habana delatar Agüero los extremos sólo podían recibir y mandar balones largos Dogan estaban siempre con los centrocampistas y los tres atacantes del Liverpool hispana la al primer pase de Fernandinho a los centrales entonces al final con la intensidad que tienen los equipos de Clovis y los futbolistas de ataque del Liverpool presionaron muchísimo el balón y los problemas fueron pues pues muy evidentes durante todo durante todo el partido e impidieron que que el Manchester City tuviera esa esa fluidez porque porque incluso eh en varios momentos que siempre ha sido muy un actor principal en esta salida de balón del Manchester City pues pues se vio en apuros y tuvo que mandar varios varios balones largos aunque aunque su precisión obviamente por la lo manda muy bien no pero como que que estuvo obligado a usar esa vía de de balones directos hacia Huelva hacia las bandas del Manchester City que así es como uno de los goles precisamente

Voz 0301 15:00 el lo que hacía el Manchester City ante la imposibilidad de circular el balón cortó era pegaran los extremos prácticamente como chinchetas a a las bandas sobre todo Sterling en esa banda banda derecha y con el juego en largo se deshacía de de esa presión igualmente me parece muy destacable algunos datos sobre el Liverpool no a los el Manchester City está en un ochenta y nueve prácticamente por ciento de acierto en el pase esta temporada de de media en el partido ayer en la primera parte un ochenta y tres por ciento para que la gente se haga una una idea es estamos hablando de fútbol de élite bajar seis puntos un seis por ciento es bajar muchísimo deja bastante a las claras otra cosa Álvaro que que me parece importante Se habla mucho de cómo consiguió Mourinho habla con razón de alguna manera neutralizar al al Barcelona de Guardiola sobre todo en el segundo año con algún planteamiento táctico bastante memorable habría que a mirar el histórico de los planteamientos Jürgen Klopp Guardiola es el entrenador que más le ha ganado Klopp va a Guardiola con cinco victorias desde el día de ayer ya no sólo eso incluso te diría Álvaro quien muchos partidos en los que ha acabado va ganando el equipo de Guardiola fuera el Bayern contra el Dortmund ahora incluso en ese enfrentamiento Manchester City Liverpool lo ha hecho hechos sufriendo bastante

Voz 6 16:28 además coincide una cosa que es un planteamiento que en Inglaterra al suelo

Voz 0107 16:32 hemos visto a muchos equipos hacer contra contra el Manchester City es decir todos piensan que lo mejor es encerrarse muy muy atrás e intentar salir a la contra por ejemplo en el caso extremo totalmente opuesto es lo que vimos contra el Newcastle de Benítez que que fue en partido en Navidad más o menos en diciembre yo recuerdo ese partido que no se ha visto un equipo más replegado en toda la Premier contra el Newcastle fue en su propia área esperando a que llegaran los balones al final casi incluso así casi sacan un punto contra contra el Manchester City esto de Liverpool ha sido totalmente opuesto sí es una digamos un un mensaje al resto de la Premier de que si se eleva a presionar la salida porque le van a poner Preto completamente distinto a este Manchester City que está acostumbrada llegar al al centro del campo con la posesión del balón Ibrahim pues pues buscar los huecos y por ejemplo yo recuerdo partidos de principio de temporada por ejemplo el hackers Seal que el Javier si les un equipo que generalmente juega muy atrevido y contra los equipos grandes Manchester City equipo United opta por pasar a la defensiva por cerrar su campo entonces esto es como un mensaje al resto de los equipos de la Premier es cierto que con otros futbolistas de otras características de Ikea están perfectamente adaptados a este estilo pero que si se le va la presión al Manchester City existe le impide que lleguen tu campo tan rápido mediante pases pues que se le pueden crear problemas pueden provocar errores que sobre todo lo que al Liverpool le dio ayer la venta

Voz 0301 17:46 hay que presionarle muy bien para conseguirlo pero es verdad que si le presionadas bienes la manera clarísimamente la la era de complicarle así quedó ese Liverpool cuatro Manchester City tres hay más cosas interesantes de de la la jornada como por ejemplo otro nuevo embate de del Chelsea Álvaro rival del Barcelona en la Champions Dixon cuatro empates consecutivos problemas con el gol Morata no está demasiado acertada en las últimas semanas pero sobre todo en el último encuentro muchos problemas de directamente para generar ocasiones vimos otra vez un aún Chelsea bastante plano parece instalado es un tres cinco dos por decirlo así con Hardy Morata arriba con un centro del campo con canté cayó hoy Cesc Fábregas pero que en no acaba la cosa de de fluir al menos en este último mes eh

Voz 0107 18:39 sí y además en este fin de semana fue un poco distinto que en tres semanas contra el Arsenal en Copa de la Liga donde sí tuvieron muchas más ocasiones para ir recuerdo las declaraciones de Conthe aquel día es que eran algo así como hemos creado ocasiones para marcar gol el único problema que ahora mismo no las metemos yo estaría preocupado si no las osea y no las tuviéramos es decir mientras tenga ocasiones pues puede valer pero sí como este fin de semana eh hay más problemas para generar ocasiones además tampoco se mete en las que se tienen pues el problema es más evidente y por eso la la las críticas ahora mismo en estas semanas está en la en la cara de Morata no es el que más le está costando precisamente contra el Arsenal el partido que digo entre semana falló dos o tres que que podría haber metido perfectamente y aunque sus números no son malos lo que lleva diez o doce goles en esta temporada y lo cierto es que está fallando ocasiones que le impiden tener todavía unos números mejores y que de momento están empieza a sumar más puntos de los que de los que ahora mismo tiene que es cuarto ya en la Premier

Voz 0301 19:34 cuarto clasificado además con a algunos equipos ya bastante cerca le ha pasado el el Liverpool tras su victoria con la victoria también de del Tottenham otra vez doblete de Harry Kane por cierto gran partido también partidazo de de son esa victoria por cuatro goles a cero contra el Everton nada está a sólo tres puntos está a tiro el Chelsea cuarto clasificado del Tottenham que es quinto nueva derrota de el Arsenal cayó ante el además siendo remontado por dos goles a uno son más feroces las críticas sobre Arsene Wenger is está hablando ya mucho porque lo ha hecho público prácticamente bueno practicamente Arsene Wenger no jugó ayer Alexis Sánchez va a haber una decisión inminente con el futuro de del chileno que me decías Álvaro has leído esta mañana en prensa en en Inglaterra que todo el mundo da por hecho que está más cerca ahora de del United que otra cosa pero hay también una reunión de Guardiola con la directiva parece de del City bueno en definitiva que un falta decidir si es papá mamá a qué equipo de Manchester se va pero que parece que la decisión de que Alexis salga del Arsenal es vamos a un hecho que va a ser inminente

Voz 0107 20:44 según Benger son cuarenta y ocho horas desde ayer lo que comas pues los estar Alexis en irse del Arsenal que estaba cincuenta por ciento Dentro cincuenta por ciento fuera por eso lo dejó fuera de la convocatoria contra el que ya era una la declaración de intenciones y luego pues está el hecho de que Alexis tal y como paso en verano se quería ir al Manchester City pero el Tzipi momentos no llega a la oferta de que pide el Arsenal que son treinta millones más los diez de comisión de agentes que se llevaría porque Alexis termina contrato este próximo verano y en cambio el Manchester United si está dispuesta a pagar esa cantidad ya pagarle mejor sueldo todavía Alexis entonces ahí están ese tira y afloja de si Alexis prefiere y pues irse al Manchester United cobra lo vas a pesar de que no fuera el equipo que quería irse en verano habrá que volver a ser entrenador Guardiola o de si el Manchester City pues aprieta un poquito más para un poquito más a pesar de todo ver llevárselo gratis en verano es un poco la la la fuerza que intentado hacer cada club para para ver qué pasa ya a partir de ahí pues porque Alexis decía yo creo que el programa de la próxima semana Alex ya tiene un equipo nuevo ya sea al cielo rojo pero pero esto se determina en los próximos días

Voz 0301 21:48 veremos si la camiseta de Alexis la semana de bienes Sky blue pues la red de de los Red Devils de en este caso de del Manchester United mejor pagado de la Premier sería con un sueldo lazo tremendo Alexis Sánchez es lo que tiene hoy en día los jugadores que dejan prácticamente morir sus contratos que se quedan en en su equipo hasta que acaban contrato tienen la sartén por el mango los buenos futbolistas evidentemente y Alexis Sánchez ha quedado muy muy claro que lo es puede elegir ahora equipo de los dos de de Manchester va a sacar dinero vamos a retirar a toda su familia en en Chile me parece la semana que viene lo contamos muchas gracias Álvaro hasta la próxima un abrazo hasta luego

Voz 7 22:34 te dan dando que han intentado tanto amén de Alex del águila aunque van a jugar cantos

Voz 8 22:48 no secuestrado

Voz 0301 22:52 vamos también con el el protagonista de esta semana para has el entonces vamos a hablar de uno de los principales normas pues en el mercado de fichajes de los que se han hecho oficiales ya en este tramo inicial de del mercado de invierno Manuela Cancellara central suizo que hasta ahora militaba en las filas del Basile acaba de firmar por el Borussia Dortmund es un fichaje que Nos deja bastante reflexionó al menos para para Axel es así por ahí anda me parece que me escucha y con buen sonido como siempre Axel Torres como estabas Axel muy buenas Bruno muy buenas bueno jugador Nos consta que tú a ya hace tiempo que miras con especial atención a al Basilea ha salido muchos jugadores muy interesantes de Suiza en en los últimos años es el caso de Manuel la central jovencísimo yo te digo la verdad hasta este año no había visto realmente muy muy poco me dejó no sé con quién era era un partido de la selección suiza creo que no era contra Portugal creo que era uno un anterior pero me dejó absolutamente alucinado Ile acaba de firmar el bonus el Borussia Dortmund eh sí

Voz 0267 23:55 digamos que es eh es quizá el el el único jugador del Basilea de este Basilea que ha metido en Champions o que ha pasado la fase de grupos de Champions triste ha metido en octavos de final ganó al Manchester United es decir por resultados parecía que era él el clásico equipo del Basilea de de los últimos tiempos plagado de jugadores interesantísimo si dispuestos a dar el salto a grandes ligas europeas yo creo que a ese a ese perfil solo solo respondía a este no era el único que realmente seguía la estirpe de los Fabian Shahar Jean Soma ser Shakira aquí a Mohamed Salah fíjate los nombres que estamos estamos pronunciando eh

Voz 0301 24:36 sí gran y Chuck a también es decir

Voz 0267 24:39 sí somos jugadores que han salido del Basilea en los últimos años que han brillado oí despuntado en competiciones europeas y a los que ahora estamos viendo en equipos muy importantes bueno y por la fase de grupos que hizo con con el Basilea en Champions por los partidos con la selección Suiza en los que ya venía

Voz 9 24:57 jugando entrando poco a poco

Voz 0267 25:01 creo que que Eli Zacarias son los dos jugadores digamos nuevos de de de la selección suiza que han ido entrando en en las últimas convocatorias igualó pues la noticia de su fichaje por el Borussia Ormond confía

Voz 0301 25:17 por un lado la proyección Kravitz

Voz 0267 25:19 te que tenía luego que el Borussia Dortmund no se queda quieto en el mercado que ante lo que podía parecer una crisis casi de de sistema casi de proyecto pues se resisten a a tirar la toalla se resisten aceptarla siguen por la misma línea es el perfil de jugador que suele firmar el Dortmund muy atento a lo que destaca en mercados menores irá sobre todo reconociendo el talento del que puede brillar pronto en una liga como la alemana

Voz 0301 25:50 un central que demostró en el partido contra el Manchester United seguramente estar preparado para jugar en un equipo superior al al Basilea central diestro yo lo he visto jugar al menos con la selección seguro en en la zona de Izquierda en el sector Izquierdo de de la defensa tiene buena zancada ese bueno un central muy interesante que por otra parte Axel hemos hablado de que da la sensación de que no frena de que ese símbolo de que quiere seguir mirando hacia adelante y seguir con el con la misma política el Borussia Dortmund debilita como bien has dicho al Basilea de esa eliminatoria contra el Manchester City en en la Champions dos conceptos que han quedado claros pero a partir de ahora no sé qué qué recorrido leves teniendo en cuenta los problemas que estaba teniendo el el Borussia Dortmund en defensa de lo digo en el sentido de si crees que puede desde ya tener rendimiento más o menos inmediato y que solvente de alguna manera los problemas que estaba teniendo en el centro de la defensa un Borussia Dortmund que a mí por ejemplo con el fichaje de de topa me parece que no acababa de hacer las cosas del todo bien a mí me parece un fichaje un poco extraño sabiendo como ficha al Dortmund

Voz 0267 26:57 sí totalmente totalmente ya lo parecía cuando lo firmaron y se ha confirmado viendo el rendimiento además que para jugar como suele jugar el Dortmund como solía jugar el Dortmund con con los técnicos anteriores to Prat no parece el central más adecuado no es un central al al que le cuesta bastante sacar la pelota de un central que que yo creo que jugando a campo abierto sufre mucho la sea bueno sea visto en cambio a cancha y por lo que decías por esa capacidad física esa velocidad que tiene esa zancada también un un buen manejo en en la salida parece mucho más adecuado para para el Borussia Dortmund y por lo tanto es un fichaje en el que no sólo buscar una oportunidad de mercado de un jugador que tiene proyección que lo pueden fichar por por menos dinero del que ellos calculan que van a sacar en un traspaso futuro probablemente sino que identifican una zona del campo un punto débil en el que tenían que buscar refuerzos y mejorar bastante el nivel así que es una una operación muy hábil del Dortmund en el mercado además consiguen sacarlo ahora que no me parece sencillo de hecho cuando leído el comunicado del del traspaso he buscado lo lo primero que buscado era a un fichaje inmediato era para para final de temporada para verano y en efecto inmediato la incorporaciones es desde ya y eso es que era

Voz 10 28:17 el cabo porque el Basilea tenía muchos motivos para intentar

Voz 0267 28:19 a retenerlo de entrada la eliminatoria de octavos de final de Champions League que es un aliciente muy grande el propio jugador probablemente que quizá la quería jugar el Dortmund no está ya en Champions League casi que el el aliciente Champions sólo tenía con el Basilea y luego porque el Basilea por primera vez en muchos años tiene dificultades en la Liga suiza no va líder de la Liga suiza el Basilea es el equipo prototípico que gracias a los ingresos en competiciones europeas ha conseguido establecer un dominio en su campeonato nacional que nadie le discute es decir juega Champions pasa a unas cuantas rondas previas a veces incluso pasa fase de grupos no luego pasa rondas de Europa League consigue ingresos premios por por clasificación con ese dinero domina el mercado suizo y somete a todos los demás que este es un tema que da para hablar otro día porque es una consecuencia bastante en importa ante que ha tenido el sistema Champions en los últimos tiempos bueno el Basilea es el club que se suele citar para hablar de de eso no por sorpresa este año el Basilea no valide en el Basilea está a dos puntos del Young Boys de Berna que es el que encabeza la clasificación en la Liga suiza podría ser peor techo estaba siendo peor porque le ha recortado cinco puntos en las últimas jornadas así que estaba a siete hasta hace muy poquito el Basilea el Young Boys de Berna así que para el Basilea es importantísimo ganar la Liga para meterse en Champions una vez Massey seguir encadenando no esa lo que está

Voz 0301 29:45 los comentando te metes ganas ligas

Voz 0267 29:47 pues a meter ganas Liga etcétera la dictadura así no exacto así que bueno dejan salir a uno de sus jugadores más importantes del Dortmund lo lo firma ya porque lo necesita ya sobre todo porque la plaza de Champions League no está nada clara en en el conjunto amarillo creo que es razonable pensar que le va a costar asegurarlo

Voz 9 30:08 al Bayern Munich para ganar la Liga

Voz 0267 30:10 a partir de ahí pues hay muchísimos equipos que yo te diría que ninguno tiene la la plaza Champions asegurada en Alemania el Schalke lights Dick glam Dortmund Hoffenheim Leverkusen todos estos se disputan las otras tres plazas y ninguno parece claro que vaya a ser candidato

Voz 0301 30:29 yo a quedarse con una de ellas así que estoy

Voz 0267 30:32 Corporación es importante también en el corto plazo más allá de que hayan quedado eliminados en en Champions iré Hammett también ya que antes hablabas de de las condiciones que tiene el jugador creo que aprovecha muy bien la mezcla es hijo de padre nigeriano madre Suiza Ibi tiene esa esas condiciones físicas propias del fútbol africano de origen en este caso paterno ir tiene luego las condiciones de escuela suiza que últimamente la escuela suiza moldea mucho técnicamente a los jugadores en salida de balón cada vez más finos cada vez más perfeccionados en ese tipo de cuestiones irán bien más ordenado probablemente que el clásico central nigeriano no así que que es su mezcla biológica su mezcla también de de árbol genealógico también define las buenas condiciones que tiene este central

Voz 0301 31:30 Manuela Can Yi metro ochenta y siete internacional suizo defensa central puede jugar también como lateral derecho le ha costado al Borussia Dortmund cerca de veinte millones de euros es una inversión cortante pero seguramente estamos hablando de uno de los centrales que más había progresado en el fútbol europeo en en los últimos meses

Voz 0267 31:51 seguro que habrán pensado bueno veinte por un jugador de la liga suiza vale pero bueno estamos viendo el Liverpool paga ochenta y cinco por Bancaixa ir este pues pues puede ser mejor que van Nike es que aquí siempre estamos con eh

Voz 0301 32:03 de de la Liga suiza de la liga china cuando ficharon a Paulinho pero bueno este hombre viene de la Champions Paulinho Paulinho se había enfrentado a los mejores jugadores de Europa en las eliminatorias de de verdad bueno es que al final lo de la Liga de la que proviene para empezar que menos parecíamos muchas veces incluso yo a mí me ha podido pasar vez sin sin saber au sin haber visto demasiado de aquella Liga y luego qué no juegan sólo en esa Liga la mayoría futbolistas Juan partidos internacionales Isaac medido como es el caso de acaban muchas veces a los mejores al menos en esa fase de grupos de la Champions y también con la selección de de Suiza el protagonista de la semana a Candy el central suizo con con Axel Torres esta semana un abrazo a usted Axel hasta la semana que viene

Voz 0267 32:45 es una un abrazo por cierto que también

Voz 0301 32:48 y hablando de el Borussia Dortmund Pierre y Jean no disputó el partido entrenador muy Wolfsburgo otra vez por en cuestiones disciplinarias parece ser que se saldó una de las charlas de el entrenador del Dortmund el sábado en la previa de del partido y por cuestiones de disciplina no fue ni siquiera convocado Alexander que el jovencísimo delantero sueco jugó como titular en partido en Bundesliga en el Signal ido un aparca al final empate a cero también de la jornada de regreso del fútbol en Alemania primera jornada de dos mil dieciocho destacamos la victoria del Bayern por un gol a Teresa ante el Leverkusen no me pareció mal partido del Leverkusen mostró bastante carácter el equipo local Jaber que me ha impresionado la clase que tiene conduciendo ese chaval con la con la pierna izquierda pero bueno al final se lo llevó el el que tuvo mucha más pegada por cierto con un golazo de falta de James Rodríguez que opositar a ser titular que son palabras mayores en este Bayern de Munich en los octavos de la Champions League a ver qué es lo que pasa en esa eliminatoria del Bayern de Munich no sólo en Alemania en Inglaterra habido fútbol este fin de semana vamos a repasar los mejores sonidos el sonido del gol en el fútbol internacional esta semana como hacemos siempre de la mano de Javi Berlanga

Voz 10 34:22 aducen cuchillo en el primer gol del Liverpool cuatro Manchester City tres obra de Leitza merle empezamos esta semana Bruno tremendo partidazo entre los dos entre dos de los equipos más ofensivos de Europa que se terminó llevando el equipo de Klopp merced a los errores defensivos del equipo de Guardiola de esta manera el equipo de Anfield rompió la esta del cuadro citizen que pierde su primer partido tras veintidós jornadas invicto con veinte victorias y dos empates otro equipo que domina ampliamente su liga es el Bayern de Munich que al contrario que el City siga no este fin de semana el equipo de Heynckes venció a domicilio al Leverkusen por uno tres con un golazo de James Rodríguez de falta en el minuto noventa para el partido lo escuchamos a este equipo

Voz 11 35:01 a libre James Rodríguez

Voz 13 35:09 a el Bayern Burillo

Voz 11 35:11 Golazo de James Rodríguez

Voz 13 35:15 por último cerrar

Voz 10 35:16 los esta semana con la victoria del Benfica también por uno a tres al Braga en el mejor partido del fin de semana en Portugal el equipo de Vitoria venció con contundencia a su rival y mete presión a un Oporto que sólo les saca dos puntos en la clasificación y que juega esta noche a partir de las diez en Estoril la bici Castelo y ya está

Voz 14 35:38 no

Voz 15 35:42 a eh

Voz 13 35:46 Nos

Voz 11 35:49 Purple

Voz 1038 35:51 quince esa victoria del Benfica importantísima contra el Braga que le da opciones de seguir luchando allá arriba

Voz 16 35:57 vamos a tener un final de temporada una segunda parte de la temporada espectacular directamente en Portugal vamos ya con las notas de la semana los Play Fútbol la Wars esta semana nos ha dejado un mensaje en el contestador Pablo Pinto con sus puntos saber por dónde ha tirado Pablo adelante cuando quieras

Voz 1670 36:13 qué tal Bruno muy buenas te mando una nota de voz para no molestar mucho esta semana que tienes lío eh dejarte Mi Play Fútbol Awards Mis votaciones muy rápidamente primeros entrenadores le hoy un puntito a Manolo Jiménez que tiene líder en la Liga agrega la década Atenas por delante de míticos como el Panathinaikos que está a mitad de tabla Olympiacos pues ahí está la década Atenas de Manolo Jiménez el técnico español lo hoy tres puntos a David Moix que está revitalizado al West Ham victoria contundente este fin de semana fuera de casa ante el G a ver si la verdad que cambiar la cara al equipo Londres desde su llegada aunque últimamente no estuviera yendo muy bien David Moix hay que reconocerle el mérito ir le doy cinco puntos a Jürgen Klopp por su victoria espectacular ante el Manchester City poco más hay que argumentar vamos con los equipos Ledo hay un puntito al Tottenham por su brillante victoria sobre el Ewerthon este fin de semana lo hoy tres puntos al Lester me parece tiene mucho mérito soy claro viene de ganar una Liga hace dos temporadas acostumbrado pero me parece que tiene muchísimo mérito esa octava plaza y cómo está compitiendo oí hizo un muy buen partido y me gustó mucho el partido Lester en Stamford Bridge empatando a cero ante el Chelsea con Vardy Mahrez un equipo que sabe muy bien a la contra es es un incordio para los grandes esta VIII está en una posición privilegiada lo he dicho sino fuera porque viene de sorprendernos muy positivamente hace dos temporadas hilado y cinco puntos por los mil Moncayo Jürgen Klopp por la exhibición del Liverpool y la victoria sobre el Manchester City lo que es la primera derrota en esta Premier para el equipo de Guardiola en cuanto a jugadores le voy a dar un puntito a Florin van el futbolista del Olympique de Marsella mete un gol da otro en un equipo que lucha por la segunda plaza la primera está claro que va a ser para el pesaje la segunda aplazara la está disputando el Olympique de Marsella y ahí van está jugando un papel claro el el mediapunta lo de tres puntos a vas dos el delantero holandés del Sporting de Portugal la semana pasada estuvo eclipsado por Bruno Fernandes pero va marcando de dos o de tres en tres hattrick es el goleador destacadísima en Portugal que tiene pinta llevasen una los futbolistas candidatos a ganar la Bota de Oro hilo cinco puntos a Mohamed Salah tenía que elegir un o tenía que personifica el mejor dicho en una sólo futbolista el triunfo al éxito el Liverpool el City Iker egipcios el nombre propio esta temporada más en era un partido clave en el que las miradas están puestas en el Liverpool tras la sale a Coutinho ya había cierta depresión por la marcha del brasileño pues ni mucho menos eh Mohamed Salah junto a firmar y no hay manera hicieron un gran partido pero me quedo con egipcio está siendo una de las grandes revelaciones en este inicio de temporada que estamos ya a mitad de temporada pero lo que viene haciendo el egipcio Salah está siendo espectacular un abrazo

Voz 0301 38:57 bueno pues nos quedamos con las puntuaciones de Pablo Pinto yo doy también yo mis puntos uno al pica en este caso por esa buena trayectoria y esa victoria contra el Braga uno de los equipos que están luchando también en la parte alta de la clasificación en Portugal le dado tres puntos al Tottenham por esa buena victoria contra el Everton y coincido en los cinco puntos para el Liverpool de Jurgen Klopp los entrenó adoro después van un poquito en la misma línea Le he dado es cierto un puntito a Roy Hodgson por lo que está consiguiendo con el Crystal Palace que parecía absolutamente desahuciado cuando el ex seleccionador inglés llegó al al banquillo yo no lo reconozco no era de los que confiaba demasiado en que Hodgson pudiera hacer que el barco volviera a su rumbo y lo ha conseguido es verdad que la plantilla seguramente está más hecha para dar lo mejor son que un técnico como de Burt la del Palace dicho lo cual no me esperaba este rendimiento y lo quiero valorado con tres para Pochettino que sigue haciendo un juego de realmente muy bien ir cinco puntos para Jürgen Klopp por lo mismo que hemos comentado antes esa la victoria contra el Manchester City la primera derrota del equipo de Guardiola esta temporada los puntos para los jugadores coincidimos también bastante un puntito para vas dos en este caso le ha dado tres puntos a Harry Kane que sigue marcando goles como churros de haciendo todas las cosas bien el desmarque que hace en el segundo gol es una maravilla es de escuela de delanteros centro también lo de unos cinco puntos a Salah aunque no sabía qué jugador del Liverpool dárselo porque seguramente a mí el partido de Agus Chamberlain me parece mejor que el de Salah pero es quemar con golazo espectacular en el el egipcio desde una posición

Voz 16 40:46 seguramente más cercana al al centro del campo

Voz 0301 40:48 que que al área es un auténtico golazo el de el Egipcio que generó bastante peligro Ivano que al final tenemos que puntuar también los casi ha sido casi en varias semanas Salah en en las últimas semanas pues creo que es justo esta semana dar de los cinco puntos al egipcio Mohamed

Voz 17 41:10 de ellos roban inmediatamente sino que provocan que Robben otros igual igual que el esfuerzo ellos no pero igual están sometiendo al rival a una recesión entre comillas que obligan a a que divide abandono a que la echen fuera eso para no sé si es una conquista también ya hasta los más adelantados saben que de este equipo se defiende con los de adelante atrás que luego nos tocará correr patadas claro es que los rivales son buenos en también en cuenta jugadores en condiciones parte tenéis que es que es el pasado ningún equipo de la historia hasta los noventa minutos puede porque para nosotros el fútbol es lo primero

Voz 0301 41:47 sin tiempo ya para el Defensor del oyente con Delgado esta semana vamos a hablar de el derbi entre los Sheffield el Sheffield United Sheffield se enfrentaron el pasado viernes empataron a cero y queremos hablar de un histórico muy histórico derbi que se juegan en el fútbol inglés olas Sebastián qué tal muy buenas

Voz 6 42:09 hola una bondad bueno

Voz 0301 42:11 derbi más antiguo sin duda de de todo el mundo y un derbi con una rivalidad lo hemos comentado también alguna vez aquí en el fútbol pero hace ya bastante tiempo una rivalidad muy especial le

Voz 6 42:23 sí exacto es es que viene con mucha historia por dos hinchadas que que a pesar de los equipos de estar en en la Champions si es son hinchas muy grandes no entonces el derbi de Sheffi lo buen el derbi de la ciudad de acero se jugó por primera vez el quince diciembre en mil ochocientos noventa cuando el When the el Sheffield cuando se que había se había sido fundado en mil ochocientos sesenta y siete hace bastante tiempo que pueda contra el recientemente fundado United

Voz 0301 42:55 más de ciento cincuenta años tiene el club es tremendo eh

Voz 6 42:58 el guante se bueno en ese entonces en un partido amistoso y ganó dos a uno el United y y bueno son dos equipos como digo histórico que que quién en la parte digamos a cincuenta años de de la de del siglo XX han jugado la mayoría de los partidos entre lo que era digamos la la la Premier y la Champions pero también tuvieron algunos momentos jugaron en Ligue One que sería la tercera división a fines de los años setenta Si en el dos mil once dos mil dos en total han jugado ciento veintiocho partidos aunque estuvo viendo en Internet y padre que debatirla Gandía pero bueno creamos que son ciento veintiocho partidos bastante igualado donde el United ganó cuarenta y seis veces empataron cuarenta y el Sheffield bueno se ganó cuarenta y dos

Voz 0301 43:52 son dos equipos históricos Se va más contado cómo está el balance de de del histórico como hacemos siempre pero hay que contar a la gente poner en contexto de cómo está actualmente el elegir cada uno de los equipos vaya

Voz 6 44:06 sí equipos en estos momentos están en en la en la Champions en la Segunda División y que en estos momentos el después del partido jugaron el viernes que también no cero a cero en el Sheffield United está sexto en estos momentos el Sheffield buen seis diecisiete ago entonces el el Sheffield United están posiciona de play off y estaba tratando disputar la clasificación a a la premio y el buen de ahora con técnico nuevo donde debutó Dios lujo Kai que es un holandés que reemplaza a Carlos al cargo al Hall que se fue al Suances y no y que está y siete Avoy bueno donde se descuide ese ese se compromete con el descenso puede ir de vuelta al igual no pero es interesante notar de que si bien el Gwen se está un poquito más peor en la Champions y y que ha ganado menos plásticos el que tiene más Copas porque el se ganó cuatro premios bueno en esa época era la primera división pero lo decimos premier Chamberlain para que sea más fácil de seguir si cuatro premios cinco Championship tres efectiva una Copa de la Liga él mientras que el Sheffield United sólo ha ganado una Premier una Champions y una de One to y dos perdón cuatro CCOC así que dos equipos con con mucha historia Un poco de Giorgio no subir y bajar pero dos dos equipos históricos que mueven un montón de gente y sólo para dejarte un dato para cerrar en la semifinal de lejos del noventa y tres y está eran el Arsenal Tote no ya habían marcado el Arsenal Tottenham en Wembley el derbi ser feliz te jugaban no me acuerdo en uno de dos estadios el pero debido a la terrible demanda de entradas que tuvieron tuvieron que cambiar la sede a Wembley donde estos equipos seis Sheffield buen se dos a uno ante setenta y cinco mil personas no entonces son dos equipos de segundo Tercera División donde te llenan te llevan más gente al estadio que Arsenal y Tottenham

Voz 0267 46:28 Tremendo eso pasa en el

Voz 0301 46:31 el fútbol español con mi equipo el Castellón a veces este año metió más de diez mil personas en en Castalia en algún campo de Primera División en los que cuesta horrores meterá a diez mil personas

Voz 6 46:44 sí sí no esta gente tenemos otro dato en el setenta y nueve que que que se conoce como la masacre del Boxing Day que en el veintiséis de veintiséis de diciembre estaban los dos en Ligue One Costa en la Tercera División fue la la la la la goleada más grande del Sheffi buenos de donde ganó cuatro cero ante cuarenta y nueve mil espectadores en Tercera División

Voz 18 47:10 te venga del sí sí la verdad

Voz 0301 47:12 la de la rivalidad y la lo que suscita en las en las aficiones y la las pasiones que que levantará hemos querido claro una mirada no sólo atrás sino a la rivalidad todavía actual decente entre los equipos de Sheffield United y el guante una realidad muy histórica como acabamos de comprobar de la mano de Sebastián Delgado se va como siempre un placer hasta la semana que viene muchas gracias

Voz 6 47:37 no gracias un abrazo

Voz 2 47:56 vamos a cerrar el programa como hacemos habitualmente

Voz 0301 47:59 no siempre rifles de la mano de José Palacio vamos a ver por dónde ha tirado para este próximo fin de semana los que eligió para el primero de dos mil dieciocho estuvieron bien hay partidos de la Bundesliga que volvía S el Leverkusen uno Bayern de Munich tres bueno cosas interesante saber por dónde tira esta semana el bono de palas hola José Palacio qué tal

Voz 1038 48:20 qué tal muy buenas Bruno bueno éste

Voz 0301 48:23 fin de semana como está la cosa he visto gay el partido del City es más regular de esta semana no es un Manchester City Newcastle no juega contra México D

Voz 1038 48:30 sí pero bueno ya digamos que has dicho el primer impredecibles que lo has adivinado de primera esto no estaba para la gente para que la gente no por el lo sepa esto no está preparado

Voz 2 48:41 tampoco preparado que está barajando un partido

Voz 1038 48:43 desde el primer perdido le pues puedes rajar ahora mismo yo yo creo que la gente pues rajar del primero que ya vale

Voz 0301 48:49 dejaba caer incluso admitiría que

Voz 1038 48:51 en el último pero tiene su explicación yo voy a dejar ahí yo sabe usted siempre tengo que cebaron algo un poquito para que la gente escuche la sección entera y luego que me de palos sí o no y aunque yo creo que no me dar palos se va Delgado estas M

Voz 0301 49:04 bueno ya con el primero yo creo que igual te podría bueno pero bueno a ver por dónde lo compensa por donde lo cometas llega la explicación yo era ésta ha dicho es un Manchester City Newcastle el el primero Palacio que bueno ese partido interesante porque el Newcastle jugándose las habichuelas en la parte baja el Manchester City tiene que eh a recomponerse después de su derrota la primera del año contra el Liverpool así que cositas interesantes en el partido eh

Voz 1038 49:30 los oyentes de Play Fútbol como ha rectificado el bueno de Bruno

Voz 2 49:32 no sabía el partido pero a ver a esos héroes no daba paladear la cosa

Voz 1038 49:38 es es que aéreas del partido yo creo que más me ha llamado la atención de la jornada Premier C por qué hombre ahí me saber cómo va a reaccionar el Manchester City después de también que esta va a ser la primera semana limpia de de partidos para los equipos ingleses porque en todo el mes de diciembre y enero han tenido que sí Copa de la Liga que si luego la eficaz que partidos entre semana de la de la Premier entonces bueno va a ser semana limpia para ambos buen buen partido para ver si el Newcastle es la víctima propiciatoria en este caso para el Manchester City después de esa derrota ir por momentos que le pasaran por encima el Liverpool o quién sabe el Newcastle después de a pinchar yo creo en St James Park ante el colista ante el Swansea cuando necesitaba sacar los tres puntos y sólo pudo sacar uno Si puede dar también la campanada y además joder que es que se están enfrentando los entrenadores españoles P Guardiola contra Rafa Benítez que lo tiene todo el partido no sábado a las seis inmediata