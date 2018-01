Play Basket (15/01/18): El baloncesto en China

Voz 1 00:00 Juan muy bien play Basque Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

la todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la décimo cuarta edición de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro es lo primero como este es un programa muy familiar mandar desde aquí un beso muy grande de todo el equipo a Javier Saisó que esta semana ha perdido a su padre poco podemos hacer para aliviar el dolor pero por lo menos que se siente acompañado por todos los amigos que hacemos Play Basket por todos los amigos que no se escucha por lo segundo las gracias a Marta Casas que pilotó la semana pasada este Play Basket mucho mejor que el presentador habitual Marta ya tiene muchas horas de vuelo aquí se nota porque hace el programa ya con el piloto automático de lo llena de muy bueno pasajeros islotes costeros el programa programa que se mete de lleno en la tercera semana de dos mil dieciocho en donde van a pasar unas cosas sí podemos decir que debieran pasar otras entre lo que va a pasar seguro tenemos el corte de Copa de la Liga Endesa este próximo domingo con horario unificado lo que mejoraría el Vázquez y toda la semana a semana definir los equipos que lucharán por el primer título de la temporada en Las Palmas justo dentro de un mes y la cosa está todavía por decidir en parte hay dos puestos para tres equipos clasificados Real Madrid Barcelona Fuenlabrada Valencia Unicaja hierba alive los otros dos están por decidirse van a decidir el próximo domingo a las seis de la tarde con horario unificado como digo en esa última jornada de la primera fase de la Liga ACB así que eso va a pasar seguro va a pasar también que el Barça va a librar la ficha de Rice que se marche a la liga china iba a ocurrir que se van a cerrar la votaciones para el All Star de la NBA el All Star innovador de este año que no tiene este contra equipos mixtos elegido por los jugadores iba a pasar desgraciadamente que no vamos a tener representación española en la cita semana de vacaciones para los nuestros y menos alicientes un poquito menos para ver este All Star Game en España dos de los nuestros en la NBA en lo que va a pasar también es que Niko Mirotic va cambiar de aires de los aires de Chicago va a pasar a los aires de Jutta en teoría gana en proyección y a un equipo con otro español como Ricky Rubio que seguro que entiende a la perfección el juego de Niko Mirotic todas las cosas abrirá también que tenemos en ciernes una doble jornada de la Euroliga que va supongo a acabar aclarando cosas de esta doble sesión sabremos si el Madrid consolida su posición de Top ocho si Baskonia se mete en esa pelea y los otros tres equipos que todavía tenemos en esa competición van a pelear por algo o acaban pasando por el resto de la Euroliga con digamos más pena que gloria esa pena podría llevar al Barcelona a fichar en la posición de base posición a la que no va a tardar mucho en volver Sergio Llull en el Real Madrid que apura su recuperación a una velocidad más rápida de lo previsto y esa posición la de base perdió a Sergi García ámbar en Zaragoza desde esa marcha de Serge Valencia el equipo ha entrado en barrena lo último ha sido un ciento tres cincuenta y ocho que ha puesto a su técnico a Jota Cuspinera así de crítico con sus jugadores y con su labor

Voz 2 03:29 soy soy un tío racional emocional como todos evidentemente me conocéis cero excavar la explicación a lo de hoy es muy complicado que valencianos gana de cuarenta aquí en casa entra dentro de la posible de lo posible pero si Valencia me gana o no gana de cuarenta haciendo nosotros algo se me quitó el gorro ante Valencia tiene talento para ganar más de cuarenta poniendo nosotros resistencia lo tiene los treinta primeros minutos ha sido común cinco contra cero habido partido haya habido un equipo sobre la cancha hay un equipo que no ha parecido más eh ocho últimos minutos con algo de The Spirit puedes analizar nada eso ridículo no tengo nada canalizar un equipo el mio sino aparecida el máximo responsable de eso soy yo

Voz 0699 04:10 es un comentario reflexivo crítico pero también es sincero extras un resultado de cuarenta y cinco bajo qué motivos tenía para estar disgustado os voy a dar yo ahora motivo para escuchar el programa de hoy un motivo podría ser oír la historia de un jugador de baloncesto de la élite de nuestro Vázquez que se va a China otro conocer el porqué del bache de Cleveland Cavaliers en la NBA que ha puesto a Le Bron tan de los nervios que ejerce de entrenador los tiempos muertos echando broncas a sus compañeros otro podría ser el ponernos al día de la Copa de la Reina que se disputa este próximo fin de semana en Zaragoza ICIO parecieran pocos motivos pues voy a apuntar dos más Se va a pasar por aquí un jugador del Real Madrid que de no contar en el principio de temporada pasada entrar en en el dos mil dieciocho de dulce si hay más protagonista de esta Raúl González ahora mismo con alguien para hacer en análisis del partido de la jornada que dejamos atrás el que jugaron en el Palau el Barcelona con el Unicaja con la victoria visitante que selló la Copa para ellos Icon imagino cierta tristeza local Raúl muy buenas

Voz 3 05:10 qué tal Pacojó estamos eh con Víctor Claver un jugador que cada vez se encuentra más cómodo en el Barcelona pero que en estos dos últimos partidos no no podía sacar la victoria al equipo Victor venía de una racha buena ahora otros dos partidos consecutivos perdiendo es una temporada de muchos altibajos

Voz 1959 05:26 también es verdad que hay muchos partidos seguidos y eso pues te hace que que no te da tiempo a reaccionar porque a los dos días como ahora tengamos a otro partido no tenemos que aprender no ver los errores que hemos cometido al principio darnos cuenta de que me que jugando así no ganamos a nadie que que tenemos que jugar más duro de los cuarenta minutos si llevo bueno así es como hemos ganado los cinco partidos seguidas

Voz 1576 05:51 contra Unicaja el equipo tenía practicamente no

Voz 3 05:54 partido perdió doce puntos abajo apenas quedaba minuto y medio reacción ya lo hemos visto muchas veces esta temporada qué explicación tienen estos parciales tan fulgurante que tiene el equipo en apenas minuto y medio o dos

Voz 1959 06:05 no no hacemos no presionar todo el campo forzar errores a veces son locuras no es un pueblo Riesgo pero hay que asumirlo oí las después funciona no jugar rápido estaba que no puedes hacer durante durante los cuarenta minutos pero pero nos funciona en cierto modo no porque al final pues tampoco estar ya para para remontar

Voz 3 06:29 ya la última el martes en Euroliga contra Valencia como ves este partido volver a casa aunque ya ya ya has vuelto cómo lo ves

Voz 1959 06:36 se son siempre especial no el último partido que jugamos allí pues no no guardo buenos recuerdos así que será más especial aún e intentaremos hacer un buen partido porque lo necesitamos también de cara a la clasificación en la Euroliga tenemos un partido muy importante luego en casa contra el Brose así que intentar que la concentración sea máxima por partido

Voz 4 07:00 esta semana es clave

Voz 1959 07:02 en Euroliga se es muy importante yo creo que que si ganamos los dos Podemos se mirando hacia arriba sino pues él va a seguir costando no cada semana muchas gracias gracias

Voz 4 07:14 las palabras de Víctor Claver Pacojo veremos el Barcelona que esta semana tiene dos partidos fundamentales en la Euroliga que pueden decidir el futuro del equipo azulgrana en la máxima competición europea

Voz 0699 07:23 seguro que es así gracias Raúl pues tenemos protagonistas tenemos temas tenemos noticias como el retorno de Laia Palau a la selección femenina avanzada la semana pasada y tenemos titulares así que le ponemos un poco de orden al asunto vamos a los titulares al resumen extracto dos minutos de lo esencial del planeta baloncesto qué le gusta Marta Casas la frase cita la gran Marta Casas que vale para un roto para un descosido que lo mismo te dirige un programa que hace unos titulares que va porque hace para los invitados que dirige la Ser que todo se andará hola Marta muy buenas

Voz 1509 07:53 lo que tú me pidas Pacojo a muy buenas yo te pido que

Voz 0699 07:55 como los titulares de la jornada con las estadísticas ya empecemos con el jugador más valorado

Voz 1509 07:59 pues en su mejor partido en la Liga Endesa han fue capaz de sumar treinta y uno de valoración gracias a sus veinticinco puntos nueve rebotes dos asistencias y seis faltas recibidas números que han servido al jugador del San Pablo Burgos para convertirse por primera vez en su carrera en el envío de la jornada en la ACB en el apartado general gen norte continúa siendo el jugador más valorado de toda la Liga con veintiuno coma uno de media por encuentro máximo anotador tres jugadores comparten el tope este fin de semana uno de ellos son los otros dos toques Engel y Ryan Kelly los máximos anotadores de la jornada en el apartado global Länder del Movistar Estudiantes se mantiene como el máximo anotador de la Liga con una media de diecinueve coma cinco puntos por parte

Voz 0699 08:39 quién ha sido el mejor asistente Ferrán Bassas

Voz 1509 08:41 ha convertido en el mejor pasador llegando a repartir ocho asistencias que permitieron a su equipo sumar dieciocho puntos más mirando las estadísticas generales el mejor pasador de la Liga sigue siendo Omar Cook el base del Estu con una media de siete por partido y el máximo reboteador el caboverdiano Walter Tavares que volvió a brillar debajo de los tableros el pívot del Real Madrid acabó el choque con trece rebotes de los cuales una decena a los conseguido en tareas defensivas y los otros tres en ataque en el apartado global lidera la estadística también el vuelve a aparecer con siete coma noventa y cuatro estadísticas globales mejor recuperador fuck u Campazzo con uno coma ochenta y siete por jornada máximo

Voz 0699 09:17 tapón y con dos coma veinticinco

Voz 1509 09:20 el encuentro que el matador de la ACB pondré Bin con uno coma sesenta y tres por partido jugador

Voz 0699 09:25 que más faltas recibe Silva que también

Voz 1509 09:27 pese a aparecer recibe cinco coma ocho faltas por encuentro el que más cometen Gregory Vargas con tres coma siete por encuentro y el que más

Voz 0699 09:33 las balones pierde Gary mil con dos coma cincuenta

Voz 1509 09:36 otro balones perdidos por encuentro lo siguiente el quinteto semanal de

Voz 0699 09:38 Play Basket nuestro vas esta semana un habitual

Voz 1509 09:41 Luka Doncic protagonista un día más en la victoria del Real Madrid la perla eslovena fue capaz de sumar catorce puntos diez rebotes seis asistencias y así terminar con veintiocho de valoración frente al Montakit Fuenlabrada en Les

Voz 0699 09:52 el alta en la jornada por primera vez en el quinteto de Playboy

Voz 1509 09:55 es que esta temporada Fede Van Lacke clave en el triunfo del del pecó GMT con sus dieciséis puntos tres rebotes siete asistencias y veinticuatro de valoración el alero Fernando San Emeterio quince puntos seis rebotes cinco asistencias y veintiocho de valoración fueron sus números en el triunfo del Valencia Basket ante el técnico hasta Zaragoza

Voz 0699 10:12 Nuestro ala pívot el en bici de la jornada al jugador del

Voz 1509 10:14 San Pablo Burgos son veinticinco puntos nueve rebotes dos asistencias seis seis faltas recibidas para XXXI de valoración y el pívot pues lo encontramos en el Real Betis energía blues Ryan Kelly con sus veinticinco puntos tres rebotes dos asistencias y veintiocho de valoración

Voz 0699 10:30 ahora vistazo a las estadísticas de la NBA quién es el que manda en puntos James Harden con treinta y dos coma tú

Voz 1509 10:35 los puntos por partido rebotes Andre Drummond Se mantiene la primera posición con una media de quince rebotes por encuentro en asistencia Russell Westbrook con diez asistencias de media por partido

Voz 0699 10:44 Monés lista por fin Giggs lidera esta estadística

Voz 1509 10:46 dos coma tres por partido dice Ramos con los robos de balón Paul George de Oklahoma City Thunder con dos coma dos para en cuenta

Voz 0699 10:52 gracias Marta pues pues todo dos Benedicto irían vamos a darle caña a lo más cercano a la Liga Endesa que esta semana decide los puestos de Copa y que tiene un equipo líder destacado el Real Madrid que en España prácticamente no tiene quien le tosa de blanco encontramos al primer protagonista de este Play Basket hola soy Sergio Rodríguez todas las semanas escucho a Pacojo en playback bueno nosotros todas las semanas seguimos en el CSK sigue en otra nuestro primer protagonista debutó con el Real Madrid recién cumplidos los diecisiete después de eso decidió marchar a tierra gallega para probar suerte y tener más bola de la que tenía en esos instantes con el Real Madrid pasados dos años ha regresado para tener más protagonismo en más peso en el equipo de Pablo Laso es un jugador que yo diría llama a las puertas de futuro de la selección en las últimas semanas está entrando en los planes de Pablo Laso Laso que ha dicho hace una semana de él que es un magnífico jugador que encima tiene mucho margen de mejora

Voz 5 11:45 Santi Yusta muy buenas tardes

Voz 6 11:47 qué tal yo muy bien y tú

Voz 5 11:49 muy bien muy bien hablo lo está muy bien hablo contigo es verdad sí sí perfecto voy a empezar por el principio buena victoria ayer contra contra Fuenlabrada no

Voz 6 12:01 sí es la verdad que sí estamos aún con la racha en los costes pues la es un muy buen equipo van terceros no sabíamos que a hacer deporte duro lo fue pero bueno al final conseguimos llevarnos la victoria

Voz 0699 12:14 me hablas de las rachas son doce victorias consecutivas seis de ellas en la Euroliga hace una semana la situación era bastante distinta hace un mes que que ha cambiado en el último mes en el Real Madrid para encadenar esas doce victorias

Voz 6 12:29 bueno al final quizá cuando tuvimos una mala racha esto porque también tuvimos muchas lesiones no muchas cosas nuevas en el club con tanta lesión muchos jugadores que no se ha dado al final el impacto un poco bueno vinieron estas derrotas pero seguimos trabajando con la confianza queríamos que al final que se ha visto reflejado en Mi ir en Vitoria

Voz 0699 12:55 es verdad Santi que había un momento en donde termina Weiss un partido raro era el que no hubiera caído uno lesionado eh

Voz 6 13:02 sí pues eso digo al final prácticamente la vivos divos fue por esa época no cuando cuando maliciosamente de cada partido tenemos solucionado pero bueno supimos sobreponernos y al final con confianza hemos hemos cambiado mejor no

Voz 0699 13:18 sí por ejemplo Sergio Llull que no ha participado en toda en toda la temporada aunque bueno quizás ya se puede decir que esté participando porque yo le veo muy cerquita de vosotros con unas ganas de saltar en las canchas Santi no eh

Voz 6 13:31 sí ya se le con muchas ganas entreno que hace que ya ya fue correr no ya ya a mí todas las casitas final he también bueno para nosotros no es que yo estoy con ganas y que pueda vino antes posible vamos que es difícil

Voz 0699 13:45 sujetarla para que no entren

Voz 6 13:48 sí sí ahora se bebe calla que para hacerse con más ganas de

Voz 7 13:51 de los otros si nosotros yo diría que llega la Copa eh no sé si al dice algo de Copa o no

Voz 6 13:58 bueno lo he dicho a los otros tramos y que cuanto venga estaba

Voz 7 14:04 lo posible y hasta un poquito pues bueno lo que

Voz 0699 14:08 está ahora muy bien es la clasificación del Real Madrid lo mires donde lo mires es decir soy líderes de la Liga Endesa ya cuatro victorias del segundo en la Euroliga estáis entre los cuatro primeros en más o menos es la posición que tiene que para el Real Madrid en estas alturas de temporada o quizás en la Euroliga expira todavía un poquito más que ser cabezas de Top ocho

Voz 6 14:30 bueno que vamos a intentar que siga lo mejor esta racha no intentar sobre todo es posible que la selección así los primeros Si petando pues ventaja uno de los de los demás ya en Euroliga pues igual no voy sumando victorias y total al tratar las posiciones más arriba Owen y ahí

Voz 7 14:50 cogiendo confianza todavía más no para

Voz 0699 14:53 de todas maneras anti lo primero que nos viene encima como a todos es la Copa del Rey que es el primer título en juego y que es una competición que todo el mundo alaba por el formato y por lo que significa en la temporada no

Voz 6 15:06 sí es una es una muy buena competición no todo el mundo como todo el mundo la espera Hay IBI kilómetros igual no vamos hizo muchas ganas pasamos esperemos que íbamos en este momento no hay con mucha confianza para la Copa así que lógicamente esperamos ganarla y bueno sí

Voz 0699 15:26 cómo es el primer título que tenéis ahí cuantas veces ha imaginado Santi Yusta levantando un título con el Real Madrid

Voz 6 15:32 bueno pues espero que que esta que queda poco para ella la primera Higuero pues lógicamente de ahí demostrando de esta Copa como la primera estábamos

Voz 0699 15:45 cuando al principio del buen momento tuyo a nivel particular estás jugando minutos está sumando estas creciendo Pablo Laso te pone muy muy bien está yendo una temporada como esperabas más más o menos mejor peor con cómo lo están viviendo desde dentro

Voz 6 16:02 bueno ahora desde el principio sabía que iba a ser difícil conseguir minutos no

Voz 7 16:06 sí

Voz 6 16:07 todos los jugadores que él estuvo que al final tú sabías que te hago mucho para ello pero bueno es lo que está haciendo lo estar trabajando lo máximo posible intentando dar el máximo en cada partido que salía Aitor todos estos posibles igual al final de esperemos que siga así como atributos claro está

Voz 0699 16:29 como bien dieciocho puntos el otro día contra la Peña veintiuno de valoración fue la quinta mejor marca de un canterano con veinte años menos

Voz 6 16:36 sí ya muy bueno espero que sí

Voz 7 16:38 pero lo que pasa es muchas veces no lógicamente

Voz 6 16:41 esto es da gusto no puede poder hacerse después disfrutarlas y que bueno como te he dicho espero volver a hacerlo oí seguir trabajando para eso

Voz 0699 16:51 hablábamos al principio de tu historial de tu trayectoria Santi regresa al Real Madrid esta temporada como jugador del primer equipo compartiendo vestuario con Doncic y con razón sic que supongo que tener jugadores más o menos de la misma quinta como que ayude un poco más no

Voz 6 17:07 si encima estado estado más junto no porque es cierto que tenemos más pero bueno ya de ellos desde antes con con Luca con Lucas estuve jugando porque júnior y con vino pues no juegue con él pero estaba en la cantera igual no es lo que llevamos mucho así que al final así el había había feeling doy bueno pues ahora ahora que estamos Canito el tipo justo fue pues más aún

Voz 0699 17:30 te voy a cambiar el paso espera dar la pregunta sobre Luka pero te voy a preguntar por Dino como digo es el que menos juega para la gente que no le ha seguido como tú tanto y que lo haya visto progresar estamos también ante un jugador muy bueno

Voz 6 17:44 sí sí es es también es cierto que igual está jugando todo está jugando pero le va a llegar su momento y lógicamente lo va a ser viéndote talento tiene mucho mucha capacidad también de dejó una nueva hay que al final lo va a hacer bien cuando llegue el momento

Voz 0699 18:01 lo malo o lo bueno es que a vuestro lado a tu lado Santi y al lado de Dino está un fenómeno como Luca que yo creo que es que nos deslumbra todos eh

Voz 6 18:13 sí cada día calla está mejor no y es muy buen jugador de todo el mundo sabe desde Junio ya que juega con el Sevilla no pero bueno las cosas oí que el mutismo

Voz 5 18:27 y como chaval como es es decir la parte que no es

Voz 0699 18:29 jugador que eso sí que la conoces tú más que que lo llevó al viendo que es chiquito

Voz 6 18:35 pues muy mal ese es el Alzira el y yo

Voz 8 18:42 poco Nelly Sachs

Voz 6 18:45 bajo hay mucha hay mucha relación con él ya es un niño no tiene ocho años al menos que yo pero

Voz 7 18:53 por eso no porque queda mucho por hacer y es verdad es que canta también como juega

Voz 9 18:59 eso ya no

Voz 0699 19:02 es que es muy bueno jugando sabes

Voz 6 19:04 por eso canta mucho pero que recomiendan a escucharle

Voz 0699 19:08 en serio que canta muy mal por lo que el eh

Voz 6 19:11 está muy mal

Voz 0699 19:12 pues te te juro que me dejas una osea canta mal no sé por mí para mi gusto o sea que hay que qué mejor que siga jugando al baloncesto no

Voz 6 19:22 sí sí que desde que se diga que te diga eso

Voz 0699 19:24 hombre sería mejor que que lo seguirá haciendo en el Madrid aunque creo que ni los amiguetes me vais a convencer

Voz 6 19:30 sí sí no menos a ver eso ya hizo suya pero al final he creado por todos nosotros que te quiere Madrid pero pero bueno ahora lo que hace

Voz 0699 19:39 oye que vemos muy cerquita de tiesas Rudy Fernández que para un jugador joven como tú el convivir día a día con gente como Rudy como Felipe como Llull que lo han ganado prácticamente todo qué qué significado tiene para ti Santi que te enseña que que que te hace progresar

Voz 6 19:53 bueno pues que mienten tropical todo lo posible en ellos no tanto tanto en Rudy como es Felipe como he ido me son españoles no aquella que Paquito bueno al final penitentes a muchos de ellos Si en todo lo que hace no y eso también es aprender poquito a poco

Voz 7 20:10 ha sido bueno es simplemente esos cuando escuchas por ejemplo a Pablo Laso a tu técnicos decidir sobre TIC que eso

Voz 0699 20:16 magnífico jugador que encima tienen mucho margen de mejora

Voz 10 20:20 son rojas un poco o un poco Pablo o no

Voz 6 20:25 sí claro al final cuando lo entrenaba te dice que está haciendo bien yo te queda busco mejorar al final es un orgullo y te hace ir preparando todo para ir a trabajar es lo que intento así trabajando oí

Voz 0699 20:38 si te preguntaba mucho del Madrid lógicamente cuando miran la clasificación mira es también un poquillo de reojo cómo les va logro

Voz 6 20:46 sí lógicamente fue gracias a él no se veía así que he siempre tiene que mirar todo lo que hace cada vez que puedo de algún partido suyo y que bueno lógicamente espero que España viento que intente Inter a el toro que se pueda entonces claro

Voz 0699 21:04 habían empezado con un tiro eh ahora está costando un poco más

Voz 6 21:08 sí empezaron muy bien pero bueno ahora tiene un bajón bueno bueno digo que no igual que otros al al no

Voz 7 21:14 que se sufre ante está

Voz 0699 21:16 me quedan dos que le pide a la temporada Santi Si pudiera pedirle algo en lo que te gustaría conseguir con el Real Madrid o lo que te gustaría conseguir a título individual

Voz 6 21:27 bueno lógicamente como en parte por pedir con el Madrid no gana todo lógicamente

Voz 0699 21:32 sí ya lo hacía todo

Voz 6 21:35 oí lo hizo tras ganarlo todo realmente pues eran como estoy como estoy ahora no consiguiendo planos vi más minutos hacerlo pienso que metros que salga nuevos que está ahí bueno ir poquito a poco

Voz 0699 21:48 la última como prueba de escucha mucha gente joven que que vamos Pol Pot que a través de Internet si algún chaval joven que juega al baloncesto el sueño sea llegar a la ACB como hecho Santi Yusta qué consejo le daría es que consejo te han dado a ti que te ayuda a estar ahí

Voz 6 22:03 bueno de trabajando al final y hay que disfrutarlo y Atano disfrutarlo que por muchas veces que que juegues mal no siempre te te cabrea Si te vas para casa ella no por un partido que a mal definir nada y que al final lo importante es disfrutar no me también lógicamente trabajar si no trabajas no más a a ningún sitio vale me quedo con el trabajo por cierto

Voz 0699 22:32 trabajo me va a costar a mí en la próxima zona mixta y cuando vea Luka Doncic decirle lo de que no cante pero se lo voy a decir

Voz 5 22:40 ahora te voy a decir que me has dicho que te queda bien eso me quedé diga diga vale bueno pues entonces

Voz 0699 22:46 Nadal ya un secreto a voces por lo que escucho en lo que no es ningún secreto le va muy bien en el Madrid y que estén en su mejor momento desde que regresó al equipo y que seguro que la afición del Real Madrid se alegra mucho Santi muchísimas gracias por estar con otros en Play Basket pues tras este rato con uno de los jóvenes del Real Madrid vamos a la tertulia de un baloncesto no tan joven en la temporada alcanzamos justo la mitad de la misma en la Liga Endesa este finde se deciden los puestos de la Copa horas un saludo para los gentes de Play Basket

Voz 11 23:17 pues a mitad del mes de febrero se jugará en Las Palmas de Gran Canaria el primer título de baloncesto de la tempore

Voz 0699 23:23 claro que es la Copa del Rey ese es el primer objetivo que se marcan los equipos al llegar Justo al ecuador de la competición doméstica Ayeste Ecuador se llega ya con lo que el análisis y los pronósticos yo creo que los tendríamos que poner un poquito sobre la mesa reiteramos lo primero de todo en la tertulia Labraza Xavier Saisó de todos los compañeros de Play Basket para esto momentos delicados y hoy la tertulia van hola Miguel Martín Talavera muy buenas qué tal muy buenas o muy buenas tardes te darle ese ha puesto calentito

Voz 1576 23:49 a la lucha por la Copa para la última jornada de la primera fase aunque bueno en realidad quedan dos para tres o si le basta va a estar igualado va a estar bonita yo creo que los últimos años hemos perdido un poquito esa emoción de las últimas jornadas ahora que la Liga esté que está está en tan competitiva los problemas de los equipos Euroliga en la competición doméstica pues hace que se abra mucho más el abanico yo creo que que bueno pues el espaldarazo de Fuenlabrada ese aire fresco en la competición incluso cabeza de serie y lo que va a suceder en la última jornada creo que va a estar la mar de emocionan de algún equipo que se ha metido en un lío

Voz 0699 24:22 sí y otros que no contaban ya con con Piqué

Voz 1576 24:24 el billete y hasta último acaba de nociones como Murcia

Voz 0699 24:27 no te pido la lo que me digas quiénes de los que están en la lucha van a entrar los dos sí que me diga si hay alguno de los que no llega la lucha que a lo mejor se lo hubiera merecido

Voz 12 24:38 no yo estoy que tengo que ya cuenta tantas jornadas ella porque se lo merece si al final no le ha dado al fuelle pues eso tiene que hacer mirar porque obviamente muchas veces encadenan tres cuatro partidos seguidos ya

Voz 8 24:51 lo mejor a este equipo está Copa y bueno pues yo creo yo confío mucho en este final sobre todo por el apetito a Murcia es un objetivo que ya buscando mucho tiempo no

Voz 1640 25:02 huy sería para la ciudad para

Voz 8 25:04 afición y para el club muy importante íbamos a la que también vamos a ver cómo están de nervios los competidores porque a lo mejor si tú estabas en la siguiente jugada Copa fijo ahora sí te ese fuera los nervios según con una mala pasada

Voz 0699 25:18 sino no pueden condicionar la temporada tanto porque hay equipos que no estar en la Copa significa pegarse un trastada a las primeras de cambio y eso suele dejar piedras en la mochila por lo menos para para los siguientes partidos de todas maneras como esto es lo que significa es que está en Ecuador casi de de la competición y a mi me gusta hacer estas cosas os voy a pedir que elija AIS el equipo que más os ha gustado en la primera parte el jugador que más ha llenado el equipo que ha decepcionado el jugador más Losada todo es decir de las quinielas de equipo que más nos ha gustado el que más ha llenado

Voz 1576 25:52 lo que se Atala es que sabe lo que pasa yo creo que no ha habido un equipo redondo quizá el Fuenlabrada en el en la primera parte de la temporada jugaba muy bien al baloncesto curiosamente el Real Madrid de la lesiones de las últimas semanas a mí me ha gustado mucho al igual que Unicaja Unicaja decidió más semanas está jugando un partido el otro día en el Palau absolutamente espectacular también lo hizo ya en la Euroliga

Voz 0699 26:14 también también hizo un cuarto excepcional y lo último cuarto estuvo a punto pero por eso te digo porque ha sido tan

Voz 1576 26:19 a que no ha habido ningún equipo Redondo brindó a My ganaba partidos pero bueno de aquella manera no era al principio cuando las primeras lesiones pero luego parece que he encontrado ya la química cada uno ha repartido su rol del Real Madrid de esta última parte de la temporada me gustó mucho me ha gustado mucho el Fuenlabrada el arranque Ivonne que quizás son dos seguimos como máxima atención

Voz 8 26:41 porque pese a todo y pese a las dudas que se hayan podido generar al este equipo tiene una velocidad punto de vista una marcha más que los demás cuando la cosa se pone muy muy decisiva muy determinante aparecen varios jugadores en el Real Madrid además es capaz de encadenar no con la fluidez de que de verdad temporadas que han sido buenísimas del equipo de Pablo Laso en su juego pero capaz de encadenar momento sublimes el y con con toda la plaga de lesiones que tiene el equipo de jugadores importantísimos

Voz 0699 27:14 en la primera parte de la temporada la lo que jugador te ha llenado el ojo

Voz 8 27:18 yo se parece que la gente pero sí recibió en el mes de diciembre es el jugador más joven Lucas noche recibió ese galardón con lo que ha pasado por esta Liga

Voz 7 27:30 con los bichos que han pasado por esta Liga sí sí sí

Voz 0699 27:34 Tita es que el problema con irá

Voz 1576 27:36 eh yo es que es que es un genio es que no está todo

Voz 0699 27:39 ser contemporáneos del verlo disfrutar

Voz 1576 27:41 eso eso arranque todo vamos a disfrutar un montón de años más pero es que yo creo que cuando te sale un genio algo que imagino quién disfrutaba de la música de Mozart

Voz 0699 27:49 cuando cuando el genio empezaba a componer ya

Voz 1576 27:52 ya ya tocar música pues me imagino que que estaría asombrado irá break y hay que darle distancia el tiempo pero es que yo creo que es que estamos ante un genio es capaz a mí sobre todo lo que más me ha sorprendido es que sabíamos que era un gran jugador que sabíamos que podía hacer de todo pero cuando se lesionó un montón de jugadores ya ha tenido que dar el paso hacia adelante y ser líder

Voz 13 28:09 lo ha hecho todo esto con dieciocho años

Voz 0699 28:12 tipo desde funcionando y jugador decepcionante vamos a ponernos más ácidos y tal empieza

Voz 1576 28:16 el equipo el equipo y yo para mí absolutamente decepcionante Baskonia yo creo que Baskonia que tenía un proyecto que lleva Pablo Prigioni que habían tirado de de billetes de qué forma con Huertas Congreso con todo lo que había llegado yo creo que es un equipo que la primera parte no no ha competido es verdad que Pedro los los encauza pero luego se está viendo que que ya que no compite como muy irregular y a me me ha decepcionado Lalo

Voz 8 28:43 Barça pero después de ver el partido en la terminal de Abu Dhabi da tiempo a hacer muchas cosas claro después de ver el partido yo con el nivel que capaz de dar este Unicaja de Málaga por el momento se ponerse duro en defensa competir y mirar a los ojos a los mejores equipos de Europa a mi me parece que su afición le tiene que pedirlas yo había puesto Barça en un principio todo lo que viene pasando por la irregularidad pero yo creo que hay que pedirle más a Unicaja bastante más

Voz 0699 29:14 yo sé que esta joroba porque hay que señalar a alguien pero hay algún jugador que os haya decepcionado la tala

Voz 1576 29:20 a mí más que decepcionado yo he salido con un ídolo Rice ya ya ya lo hemos perdido ya no ar hasta en nuestros equipos aunque no jugaba no hombre bromas aparte había videojuego eres que que si me han me han decepcionado no de las que se pasaba de los que se esperaba mucho yo creo que una vez más después de la primera temporada donde tuvo el problema del accidente de tráfico y demás yo de Perico ponen que tú has disfrutado como yo en los europeos con con su selección hemos visto ha hecho en baloncesto europeo yo creo que es el mismo pelo tiene la misma cara anda igual corre igual pues que es otro jugador

Voz 0699 30:00 no tiene el mismo juego no a tu lado

Voz 14 30:03 yo esperaba más de Nazca de Mendes

Voz 8 30:05 es verdad que los años pasan y demás pero claro yo tengo en la retina todavía viva el jugador que era un lleno cuando se marchó de de la Liga española y hombre yo no a lo mejor no pedir ese nivel que tenía antes de de de marcharse pero algo no más

Voz 13 30:25 seguramente también a equipos Juventus y Zaragoza

Voz 0699 30:29 son dos históricos están en un lío aunque todavía tienen tiempo de salir del pero realmente talan tienen una pinta en las últimas semanas un poquito rara los dos eh sí

Voz 1576 30:39 sobre todo porque yo creo que tienen más dificultad que que Burgos y que Ike Betis para moverse en esas situaciones no yo me imagino que cuando vaya apretando la la clasificación es complicada al final creo que zaragozanos el Zaragoza de hace unos años en lo económico en lo estructural la solidez de club tú fíjate que que un jugador importante como te lo pueden quitar a mitad de temporada entonces es un hándicap irá Peña bueno pues ya sabemos que economía de guerra que tiene a ir las cosas con los de la casa y es complicado yo creo que lo van a pasar más iban a meter en un lío más que nada ya te digo porque los que vienen de atrás Burgos por primera vez sale del descenso y ahí yo me imagino que un espaldarazo anímico importante hito fíjate cómo estaba el Betis que está completamente muerto hasta que llegó que por cierto le vi el otro día en el aeropuerto de Bilbao menos un saludo para toda la gente basket sí porque como había nieve preferían ir desde Sevilla a Bilbao iba a Burgos

Voz 0699 31:30 hay que venir a Madrid y subir a Burgos

Voz 1576 31:33 bueno me que eso saludar a por supuesto a todos

Voz 0699 31:37 creo que qué es eso qué es

Voz 1576 31:38 un equipo que cuando tú lo has tenido has estado ya desahuciado te han dado un poquito de vida puesta a Ferraz a ella yo creo que

Voz 0699 31:45 lo ahora mismo no tengo más por por

Voz 1576 31:48 Zaragoza y por por la peña que nosotros no es que

Voz 0699 31:50 eso sí Betis están pegando bocados ahí abajo de hecho el partido que jugaron los dos Lalo eh fue un partido pues a dentelladas eh Lotus

Voz 8 31:58 yo yo creo estuvo más para para es que al final

Voz 0699 32:02 sí yo también

Voz 8 32:03 tuvo un par de triples para al final hubiese matado el partido pero bueno la sede de Burgos que curiosamente encontró su punto de inflexión en en en este estreno liguero en una derrota ante el Madrid en un partido con muchos puntos eso le sirvió al equipo para correr y lo decíamos al principio no es una cosa no es un mantra equipo que gana dos partidos seguidos en lo quiere entrar mini racha Ilha batalla que hay abajo porque esta temporada no hay ninguno de esa o claque día bueno te va a bajar seguro no gana un partido ahora mismo decirme quién

Voz 0699 32:35 no yo creo que ninguno no pero no sólo a quién desahuciando sino que caigo porque se va a estar en peligro sabes efectivamente primero se baja y luego que hay muchos que ahora dónde pones el corte de los que se han salvado entre comillas es que muy muy difícil decir no este excepto el Madrid el Barça Valencia y Fuenlabrada a partir de ahí diciendo una barbaridad todos los demás poderes que está

Voz 1576 32:58 Belén es que tú fíjate Obradoiro es que ahora sería

Voz 0699 33:00 la primera parte de la temporada es el ejemplo más claro

Voz 1576 33:03 iba de la mano con Fuenlabrada que también jugaba impresionante el equipo de Moncho Fernández tú fíjate creo que son ya nueve derrotas consecutivas ocho nueve derrotas consecutivas es que al final te metes en julio metes una mala dinámica tienes un jugador importante con un problema físico cuando te quieres dar cuenta lo que dices tú están los de abajo ya que que te han echado llega el pite tira y te dieran para para la cueva es complicado la verdad que yo creo que es la temporada es verdad que nos pierde quizá calidad para los puristas porque los grandes pues fallan mucho más por aquello de lo de exigencia de la Euroliga pero para los a los los amantes de la ACB no ha quedado una competición preciosa en todos los frentes

Voz 0699 33:40 el dato es que se van cumpliendo la Liga tengo dos uno el halo de Rafa Martínez que es sexto en el ránking histórico de triples en la Liga Endesa que no es cualquier cosilla eh

Voz 8 33:49 no pues si Guardiola tiene una calle en San Pedro una rotonda post

Voz 7 33:54 el candidato a la plazoleta no hombre

Voz 8 33:58 este chico es el jugador con más partidos jugados en Eurocup histórico en esa competición más y modo el histórico Tune club que tiene ya un pedigrí un palmarés como como Valencia Basket incombustible qué más se puede pedir lidera al equipo es el primero que da ejemplo currando se emite unos veranos verano currar como un enano pues ahí está no hay contra Martínez que yo lo conozco desde los Juegos del Mediterráneo día dos míticos que no se creía que acababa de firmar dos años como profesional cuando yo lo conocí fíjate el carrerón que lleva Vito

Voz 1576 34:33 lo que sí y luego está lo de un tal

Voz 0699 34:37 Felipe Reyes

Voz 1576 34:38 que este fin de semana igualado

Voz 0699 34:40 el segundo puesto en partidos jugados en la Liga Endesa

Voz 1576 34:43 ah y con Nacho Rodríguez

Voz 0699 34:45 lo que es iba por Rafa Jofresa tal que es el que

Voz 1576 34:48 tiene por delante si además miraba ayer echando cálculos y que con lo que queda con las diecisiete jornadas que quedan más los play off y demás pues yo creo que esta temporada terminará arriba que vamos a decir de Felipe yo la verdad es que esto me ponen los pelos de punta de trece me parece un tipo tan tan especial me parece un tipo al que le pondría de ejemplo a mi hija a cualquiera que trabajando que siendo una hormiguita que que siendo humilde puede llegar a ser el más grande yo creo que él en su labor en lo que ha hecho ha sido el más grande creo que ha sido un jugador excepcional creo que cuando tenía que mejor una faceta la mejoraba cuando que había que mejorar otra la mejoraba cuando era de tres tiraba de tres como Los Ángeles se ha pegado ha tenido que dosificar los minutos yo creo que además él ha entendido que para ser importante en esta recta final de su carrera tiene que jugar menos minutos pero de Masca calidad y ahí sigue siendo yo creo que él ser dirá cuando quiera y desde luego es un creo que es

Voz 0699 35:46 junto con con Pau junto con Navarro

Voz 1576 35:48 pues la tercera pata del banco de nuestro baloncesto de la historia

Voz 0699 35:51 me queda una estamos a un mes de de la Copa más o menos estamos a Messi una semana más o menos de la segunda ventana FIBA decían que para este iba a estar todo más claro

Voz 8 36:02 sí

Voz 0699 36:02 que se iba a optar que que íbamos a encontrar qué cosas tienes

Voz 5 36:06 ya a vosotros os Rey yo a lo mejor

Voz 0699 36:09 soy un ingenuo e John me las creo de tal

Voz 5 36:11 pero ya estamos a un mes antes

Voz 0699 36:14 estábamos a dos meses a dos meses y medio ahora estamos a un mes las cosas están igual interpreto la risa como lo que nos vamos a encontrar no que todo va seguir igual en esta vida no

Voz 8 36:23 como era os acordáis del cuando ponían el horóscopo de de un canal nacional

Voz 0699 36:29 más vale antes de empezar

Voz 8 36:32 la décima cruza los dedos elige un signo de acá

Voz 0699 36:37 pues lo mismo

Voz 8 36:38 es que vamos a ver dejar el sol pero vamos a ver pinta que igual

Voz 1576 36:43 lo que pasa es que la sensación no sé si vosotros a compartir la sensación que tenemos es que como hemos visto que que somos capaces de de tirar de baloncesto de jugadores que han dado la cara que han sorprendido para bien que que a ti dos Nos han llenado el ojo pues yo creo que está no es que haya menos preocupación porque el problema está ahí y hay que dar una solución a intentar dar una solución pero yo creo que ahora se ve de otra forma que la primera ventana pero es evidente que a mí si la primera ventana llegar a esa situación me parecía bochornoso ahora con mucho más tiempo para trabajar para reunir de hecho ciudad cuentes que practicamente no ha habido reuniones por lo menos nosotros no sé si Soto sotobosque la EEI muy vivo clandestinas muy pobre pero muy poco contacto aquí la gente ya se niega a hablar ya directamente se han quitado en el calzón y aquí cada uno va a lo suyo y me parece que todavía me da más vergüenza que con el paso del tiempo se ha buscado ni siquiera lo aproximarse llama a una solución

Voz 0699 37:38 para mí sólo hay una parte que esto salvan que son los jugadores que dan la cara por las selecciones las ventanas todo lo demás es una chapuza cuando se tiene tiempo para solucionar una chapuza que no se soluciona la chapuza es una chapuza mucho mayoría parece que es un chapuzón pero cómo va a quedar raro en que es una chapuza la de dimensiones la palabra en ya no no pues eso pues una etapa y el baloncesto como que que no vuelan porque empezamos a tener demasiada ñapas también la impresión buena chicos la semana que viene un poquito más vale un abrazo hay todo un abrazo hemos hablado de la Copa uno de los que lucha por la Copa Iberostar Tenerife el equipo canario que viene de ganar Baskonia en casa el equipo canario que juegue en casa también por la Copa en la última jornada contra Movi Star así que vamos a hablar del equipo canario en su casa Carlos Elorrieta en su casa en Tenerife muy buenas

Voz 4 38:25 hola qué tal muy buenas el Iberostar Tenerife ha sumado un importante triunfo que la SER con un poquito más a la cita de Gran Canaria el próximo veces febrero estamos con muy buena más rancios enhorabuena ha sido un partido quizá muy intenso donde los dos equipos eh han mostrado pues con baloncesto con mucho nivel pero sobretodo Si algo hay que que reseñar es el trabajo que ha sido capaz de hacer en defensa el Iberostar Tenerife no

Voz 0621 38:51 sí sí has son mono e ir a un equipo muy muy grande y tuvimos esa próximamente en en defensa y creo que eso da deferencia

Voz 4 39:06 el que todavía haya decidido seguir jugando con la nariz rota eso dice mucho de de un compañero que que bueno incluso con esa nariz rota en que se opera hoy puede ha sido capaz de hacer hasta mates esa peleado con todo el mundo

Voz 0621 39:21 es increíble y da a incluso mates oro y así esto rostros diera a claro claro que tras si un partido así que que necesitábamos a parar ahí gana

Voz 4 39:37 así que estamos completos el próximo domingo último partido que cierra la primera vuelta está de la mano del Iberostar Tenerife sumar esa victoria que le confirme su presencia en Gran Canaria ante Movistar Estudiantes e si él

Voz 0699 39:50 Julito como como esta así tanto

Voz 4 39:53 Estonia se podría decir que el equipo juega con seis no

Voz 0621 39:55 si a esa edad que el producto es increíble así es tanto hay algunas parte es una acentúa hoy es muy importante ahí sí tenemos a ambiente tanto mi que Diane decisión el viva

Voz 4 40:16 hemos vuelto a reencontrarte con tu mejor versión que importantes para ti no

Voz 0621 40:20 sí me sentí bien a pero es que a ir a dormir mis ayudado en mis mis compañeros a encontrarme a dos tía así y cosas así a dar una eso eso es todo activa ahí yo mi hice mi falta

Voz 4 40:39 enhorabuena tío gracias uno de los jugadores del Iberostar Tenerife que ha sumado la novena victoria en la Liga Endesa y que casi casi le pone a las puertas de esa Copa del Rey a celebrar el próximo mes de febrero aquí al lado en Gran Canaria

Voz 0699 40:53 está en las puertas desde luego Iberostar Tenerife sólo que por la puerta no caben los tres sólo caben dos equipos y entre Baskonia Iberostar Tenerife UCAM Murcia por esa puerta pasarán dos para luchar por la competición de Copa ya no nosotros luchamos por llenar de contenidos entretenidos este Play Basket

Voz 13 41:08 hola soy Fernando San Emeterio estamos escuchando Play Basket

Voz 0699 41:12 Juan Fernando si yo te contara lo que nos ha costado la próxima entrevista no no te lo creería si yo digo sin Jean Flying Tigers seguramente va sonar a chino y está bien que así sea porque efectivamente es un equipo chino de baloncesto es el equipo chino que es destino de un jugador del Real Madrid durante un mes de un mes un poquito este jugador del Real Madrid empezó la temporada jugando el Besiktas y hará podemos decir que ha marchado iniciar la aventura de Oriente nunca mejor dicho porque esto es de la entrevista ha sido una aventura Augusto anima el buenas noches

Voz 15 41:47 buenas noches hacemos la land

Voz 0699 41:49 la lista no se aventurar ahora pero creo que son las dos y media de la madrugada para ti ahora no

Voz 15 41:54 son Laurie media acabo de llegar de un viaje larguísimo

Voz 0699 41:58 sabes en dónde estás

Voz 15 42:00 pues fíjate que lo voy a tener papel otra vez yo lo tengo aquí me da igual Slim Bob Pop

Voz 0699 42:14 vamos que estás en algún lugar de China no

Voz 15 42:16 sí en abunda de China salgo y me habitación

Voz 9 42:23 oye

Voz 0699 42:24 cómo es es decir que cómo cómo te da por emprender la aventura porque esto es una aventura e al gusto

Voz 15 42:31 bueno pues la verdad es que veníamos Sito que está muy bien estructura el equipo que obviamente no iba a venir a China sin sin tener una estructura este DOP tu al equipo campeón viaja muy bien sean los asientos los aviones están muy bien los hoteles donde nos quedamos pues son de primera calidad de la verdad pues que que esa ayuda además ellos tiene mucho poder tener un jugador que ya que ya había jugado en España pues eso hace mucho la verdad que me está gustando bastante cómo surge cuando surge

Voz 0699 43:04 la posibilidad de de irte a China

Voz 15 43:06 pues viene de bastante tiempo después de la Olimpiadas pero es una cosa que nunca me lo había planteado irme salió ahora en diciembre y otra vez así pues la verdad es que me me despedí me despertó un cierto interés cuando y la verdad que está muy bien porque era jugar un Messi once días en en en China después volverá a donde yo quisiera no es para mí

Voz 0699 43:35 cuántos partidos lleva jugado con con el equipo

Voz 15 43:38 pues yo creo tres partidos si ahora tenemos un maratón de doce partidos en veinticuatro teorías que

Voz 4 43:44 dices

Voz 15 43:45 sí sí fuese a partir del club son doce partidos en veinticuatro días

Voz 0699 43:50 Madre de Dios y cómo cómo se lleva en la NBA eh

Voz 15 43:55 ya pero es que Google para una ahora del de los Fabra estás y ahora hasta la temporada la temporada regular termina el once de febrero Si de a partir que son doce partidos para todos los equipos no

Voz 0699 44:10 jo claro son doce partidos en veinte días no me extraña que no se basa en qué ciudad estas ni contra quién juegan mañana eh

Voz 15 44:17 eh pues no sé que quizás ciclo decir contra el jugador en nombre de la ciudad era muy complicado

Voz 0699 44:24 oye gusto qué tipo de baloncesto de dos encontrando en China con cómo cómo se juega como son qué qué Belhadj en la liga china