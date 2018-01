Narciso de Foxá: "Estamos ante una mera irregulidad administrativa"

Voz 1

00:00

bueno yo admiro que no lo primero no ilícito institucional en el tema de lo que es porque él es el delito urbanístico es que no sé ni una licencia tiempo pero se Dion mil quince la licencia que ya estaba y que eso es una irregularidad administrativa y que por lo tanto esto no no tiene demasiado bien no es su momento pues no lo sabía yo me enteré cuando cuando señora licencias pero ellos desde luego no no hubiera tenido valor para hacerlo independientemente de que técnicamente ahí el delito no era delito yo no creo que haya ningún alcalde capaz de cerrar ese hospital no no pero