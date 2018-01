Hora 25 Deportes: Los ultras llegan al vestuario del Sevilla (15/01/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 4 00:16 impreciso y tienen que ver con el futbol indirectamente porque este lamentablemente qué miembros de un grupo radical de aficionados se presenten en el entrenamiento que un equipo para pedir explicaciones

Voz 5 00:26 a los jugadores por los malos resultados es algo bochornoso sin pasa en nuestro fútbol ha pasado esta mañana

Voz 6 00:33 en Sevilla decenas de individuos del grupo Piris muchos de ellos encapuchados y otros embobados se han presentado las instalaciones donde entrenaba al Sevilla para ver a los jugadores hablar con los jugadores pedirles mayor compromiso lo llamen como lo llamen para amenazar a los amenazar con dejar de apoyar exigir un desempeño en el campo como si ellos fueran los los amos del club es una de las vergüenzas que tenemos aquí en nuestro fútbol en la mejor liga del mundo Santi Ortega muy buenas

Voz 1870 01:15 qué tal buenas tardes Jesús como ha sido el club se muestran muy sorprendidos por la llegada mal

Voz 0919 01:20 llana de esos treinta aficionados que todo comentados

Voz 1870 01:22 el entrenamiento del Sevilla han tenido la posibilidad a través de de la llegada a la zona de la ciudad deportiva de que salieran los jugadores insisto en el club están sorprendidos por el hecho y aseguran fuentes de la entidad que el aviso a la Policía fue inmediato la responsabilidad Álvaro coloso radicales es reírse de los futbolistas Ia ayer al final del partido en Vitoria ya Nolito se quedó con los seguidores que estaban en la grada en Mendizorroza y hoy el propio Nolito afirma que ve como una cosa normal natural lo que ha ocurrido hoy con la llegada de estos radicales al vestuario al entrenamiento y cercanías del Vestuario

Voz 7 01:54 sentimos que vengan a pedir explicaciones

Voz 0301 01:57 no son necesarias perfecta su derecho

Voz 8 01:59 en explicaciones y nosotros hemos hablado con ello y y nada es verdad que que todos tenemos que ser una piña fisión los virus jugadores técnico presidente directivos todo todo

Voz 5 02:10 sí es una situación que hay que sacar todo adelante

Voz 8 02:13 que no es agradable para para ninguno de de la persona que te he comentado y hay que seguir esto es muy largo y hay que intentar pues darle la situación no negativa no

Voz 1870 02:22 a efectos policiales Radio Sevilla ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno para conocer más detalles según informa no ha habido nada que requiriera una actuación y desalojo forzoso tampoco apertura de diligencias en la Ciudad Deportiva de Sevilla después de estos lamentables acontecimiento

Voz 0919 02:36 yo creo que Nolito no no era consciente de lo que estaba diciendo

Voz 6 02:40 es natural que nos pidan explicaciones y tenemos que estar juntos con ellos

Voz 9 02:46 si el Sevilla eh

Voz 6 02:49 no corta de raíz con un grupo radical al final tendrá problemas como le ha pasado a otros muchos

Voz 0919 02:57 pues repito es una vergüenza

Voz 6 03:00 que estos tipos se presenten emboscados encapuchados en el entrenamiento y que los jugadores se presten a hablar con ellos hay que terminar con los radicales en el fútbol y este no es el camino

Voz 9 03:14 no ni en Sevilla ni ningún otro

Voz 0919 03:16 equipo una vergüenza por lo demás hoy en Sevilla hay fútbol porque juegan el Betis y el Leganés el último partido de esta jornada en Primera división vamos al Benito Villamarín a ver qué novedades hay que ambiente para el partido Fran Rubio buenas tardes hola Gallego muy buenas

Voz 10 03:31 de momento poco ambiente pero algo va a ver porque hay preparada hasta un tipo para recibir al Betis después de ganar y conquistar el terreno del eterno rival el pasado fin de semana así que seguirá animando a la gente a medida que se vaya acercando la hora del partido nueve de la noche de momento poca en la grada Sale valiente Setién que tampoco va a estar sentado en el banquillo pude Buzz guardado Fabián Tello Joaquín Sergio León toda la tralla arriba atrás tiene que cambiar de centrales toca haya en lugar de Man difería sancionados ir revolución también en cuántas rotaciones en el Leganés por la Copa se quedaron fuera así Novas Ezequiel Muñoz el Zar en el banquillo van estar Gabriel rico y Rubén Pérez habituales para Garitano el partido lo pita Iglesias Villanueva esto arranca a las nueve no hace demasiado frío en Sevilla

Voz 0919 04:15 enseguida estamos en Barcelona para comentar la nueva lesión de Denver le el futbolista del Barça terminó lesionado el partido de ayer en San Sebastián va a estar un mes de baja de la competición os cuento que esta tarde la selección española de balonmano ha ganado su segundo partido en el Campeonato de Europa España Veintisiete Hungría veinticinco

Voz 11 04:34 en dos partidos dos victorias

Voz 0919 04:36 a los hispanos que están buscando de nuevo una medalla en este Europeo de balonmano y como siempre en el inicio del programa también vuestros mensajes

Voz 13 04:50 me parece muy bien para hacer grupo pero yo creo que que tampoco es muy injusto porque para hacer grupo tampoco creo yo que que sea muy bueno el perpetuar algunos en la titularidad el que se merezca algo más o el que quiera ganarse la titularidad que sepa que no se la va a ganar y que siempre el cambio sea el mismo Toni Kroos yo no sé por qué no se le cambia nunca lo hace descansar después de la temporada tan lamentable que está haciendo o sea que para la unidad del grupo yo creo que todos tienen que ver que él que dirige es un poco justo y en este caso yo creo que no lo está siendo venga un saludo

Voz 0919 05:28 otro paradigma razón que un santo dejado vuestros mensajes

Voz 0919 06:33 se me olvidaba contar que Rafa Nadal ha comenzado su participación en el Open de Australia ha derrotado al dominicano Estrella Burgos

Voz 16 06:41 en tres sed facilitó seis uno seis uno seis uno

Voz 6 06:45 ya que estamos hablando de Rafa Nadal que está a punto de llegar el Carnaval atención a la chirigota de este año de de los quita pupas que hablan

Voz 0919 06:58 en el Carnaval de Cádiz de declaro de todas las medallas que gana Rafa Nadal que hace la madre de Rafa Nadal con la medalla la madre de Mireya etc etcétera arte puro del carnaval

Voz 17 07:11 el uno tanto eh idílico

Voz 0919 07:55 a la madre de Rafa Nadal de Mireia Belmonte de Jorge Lorenzo y la de Fernando Alonso que también tiene muchos trofeos hombre vamos a Barcelona para hablar de la sorprendente lesión de nuevo deben velé ayer jugó un ratito contra la Real Sociedad pero terminó lesionado y esta mañana el club lo ha hecho público Adrià Albets buenas tardes qué tal

Voz 0017 08:17 llevo buenas tardes sí otra vez le acababa de salir de una lesión que le ha tenido tres meses y medio sin jugar y ahora como decías tú tendrá que estar casi un mes de baja porque se ha vuelto a romper esta vez ha sufrido una rotura fibrilar en el se emiten Pinoso de su pierna izquierda en la misma zona que se lesionó en septiembre pero en un músculo distinto así que tendrá que estar entre tres y cuatro semanas de baja hunden velé que se podría perder hasta nueve partidos con el a esa de todas formas lo del francés no es una recaída el Barça ha dejado claro que la lesión de hoy no ha afectado a la cirugía que lo hicieron el mes de septiembre yeso por lo menos es una buena noticia hay por otra parte Iniesta ayer no jugó ni un minuto y hoy hemos recibido la explicación tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha de momento es duda para el partido de Copa de este miércoles frente al Espanyol en Cornellá las lesiones quizá

Voz 0919 09:11 era el único problema que tiene Valverde porque el Barça va viento en popa a toda vela hacia la Liga ocho y treinta y nueve Hora veinticinco deportes en la SER seguimos

Voz 0919 10:15 la jornada ha dejado otro asunto que no nos

Voz 6 10:16 esta es la denuncia de el jugador del Levante Lerma por los presuntos insultos racistas

Voz 0258 10:25 de Iago Aspas ayer en el partido que el Celta ganó en Valencia al Levante Lerma dijo que había llamado negro de mierda Iago Aspas El día después en en el Levante

Voz 0919 10:39 después de Lerma se ratifica en su acusación José Manuel Alemán buenas tardes buenas tardes porque con ese latiguillo después de escuchar las declaraciones de Iago Aspas de lo que

Voz 18 10:48 en el campo se queda en el campo ha hablado para Blu Radio en Colombia Jefferson Lerma aquí el departamento de Comunicación del Levante no han querido que hiciera declaraciones y ha sido hoy más contundente de lo que lo fue

Voz 19 10:59 yo creo que eso no es justo decirlo una persona negro de mierda y si él dice que yo lo ni insulte primero que me digan la cara que no me lo dijo sino lo encuentran un vídeo todo acá en Puno John yo no voy a jugar con la imagen de una persona diciendo que no he dicho eso siendo el algún momento que creo que en este en este caso lo escuchado no me lo contaron yo lo viví entonces tengo el derecho religioso

Voz 18 11:23 Lerma ha confesado que desde el momento en el que recibió el insulto de Aspas se fue mentalmente del partido sólo buscaba la forma de golpearle con la intención de hacerle daño

Voz 20 11:31 bien el Celta Aspas ha dicho algo o alguien del club Paula Montero buenas tardes

Voz 21 11:37 un muy buenas cosas pasé hablaba ayer a través de ese comunicado hoy El Vestuario del centro cerrado filas en torno al delantero internacional es más Rubén Blanco asegura que tanto el delantero del Celta como el club han dicho lo que tienen que Siria ahora prefieren no hablar porque es está dañando dice la imagen del jugador céltico y mientras no se demuestre lo contrario querer a su compañero condena cualquier acto racista

Voz 12 11:59 ya estamos en contra el de cualquier tipo de acto racistas como es obvio ya dijo lo que tiene que decir tanto él como el club

Voz 0919 12:08 bueno tiene su versión que lo trece dado todo por el momento es la palabra de Lerma contra la palabra de Aspas la Liga de Fútbol Profesional supongo que va a investigar el asunto pero si no hay una prueba videográfica de insulto el tema puede quedar finiquitado habrá que esperar a ver qué pasa otra de las consecuencias de la jornada el estado del Real en Madrid el estado físico el estado anímico el estado futbolístico la nueva derrota del equipo de Zidane que recordemos el jueves juega Copa del Rey el partido de ida de los octavos de final en la cancha de Leganés y la pregunta que se hace todo el mundo es va a cambiar algo Zidane o va a seguir

Voz 5 12:47 todo igual Javier Herrera buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes pues en principio no ya lo dicho por pasiva en toda ruedas de prensa hasta septiembre

Voz 0919 12:55 de hecho hasta junio quién sabe lo que pasa en septiembre entre

Voz 5 12:58 Marie no va a cambiar nada bueno de julio septiembre bravos a muchas cosas evidentemente van a llegar muchos futbolistas al al Real Madrid bueno pues a lo tiene claro los que le conocen dicen que no es que se enroque sino que él buenos lo tiene claro el cree que esos futbolistas que han dado dos Champions una Liga la Supercopa de Europa son los mismos que tiene que conseguir sacar esto hacia hacia adelante Le bueno le dijeron los juristas lo contábamos aquí en la Cadena Ser que no el que más entrena tiene recompensa luego los partidos pero él entiende que los que ha puesto en otros partidos los de amor la unidad ve los Teo y compañía sin citar nombres no han estado a la altura de las circunstancias y por ese motivo va a seguir tirando de otros futbolistas que que va a jugar Benzema cuando se recupere porque les gusta Zidane que porque no quita Cross porque para él es un futbolista fundamental que que repite con Marcelo porque entiende que tengo cuando ha jugado dado el nivel que el que el esperaba que conserva Cairo porque para él es el portero dos dos Champions así que ves a Borja Mayoral la banda calentar y que no tiene recompensa a Benzema en la enfermería y que no quiere un delantero pues es es Zidane como lo tiene claro pues es el que lleva el barco hombres como Ceballos caso sentenciado que juega muy poquito o Isco que a la mínima el base sale de sale de la carretera porque no le pone Zidane como ocurrió el día de clásico frente al Barcelona así que Zidane no sé si RR pero sí de momento va a seguir en sus trece

Voz 0919 14:16 va a seguir igual y hay gente que dice que no toque nada quedaba todo no son del Real Madrid los que opinan así evidentemente y por cierto el no fichaje de Kepa puede tener más capítulos en las próximas horas Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 14:30 buenas cada día salta una en este culebrón gallego bueno la última parece ser que el podría el Real Madrid haber comunicado haberse puesto en contacto con el Athletic en la apertura del mercado invierno y haber comunicado al Athletic que va a fichar a Kepa antes del treinta y uno de enero es decir antes de que Conthe de que finalice este mercado ya no parece que incluso los directores generales especula podrían haber hablado repito el Real Madrid habría comunicado formalmente al Athletic que va a poner en la Liga los veinte millones que el chaval tiene de cláusula y que en este mercado de invierno podría irse al Real Madrid parece que el Atleti también estaría contraatacando y habría mejorado sus sustancialmente la oferta que tenía hasta igualar la con lo que ofrece el Real Madrid el tono en los dos millones y medio de euros por temporada

Voz 0919 15:15 por cierto que el Athletic a su fichaje de cara a la próxima temporada no

Voz 0802 15:19 el rumano es internacional por su país

Voz 0919 15:22 pues bueno pero de origen vasco no no de origen rumano Gallego

Voz 0802 15:27 lo que pasa es que el chaval vino aquí con once añitos estuvo durante siete jugando en distintos equipos de Vizcaya el lindar Chu también en el Baskonia en las categorías inferiores el Baskonia es

Voz 22 15:37 fue un club filial

Voz 0802 15:39 del Athletic tírate llegó a jugar incluso con la selección de Euskadi sube dieciocho durante su estancia en Vizcaya donde coincidió por ejemplo con Sabin Merino actual jugador de la primera plantilla hace cuatro añitos en regresó a su a Rumanía juega de lateral zurdo ha sido internacional en cuatro ocasiones y bueno pues entra en principio en los planes la filosofía del Atlético y el Athletic ha anunciado ese principio de acuerdo que firmaría a este chaval hasta el dos mil veintiuno con la plantilla rojiblanca

Voz 0919 16:04 Cristian area pues se que tengan salga bueno gracias Marquínez hasta luego Raja en la Unión Deportiva Las Palmas del presidente el seis cero de Girona sigue cociendo Nico López buenas tardes qué tal Gallego así es Miguel Ángel Ramírez ha hecho una valoración de la primera vuelta del campeonato donde ha reconocido lo evidente que no se han hecho bien las cosas pero que la situación deportiva reversible para ello todo el entorno del equipo debe estar unido y lo segundo Ikea fundamental que no se repitan situaciones tan lamentable como la del pasado fin de semana

Voz 0258 16:31 en Montilivi donde el equipo hizo el ridículo ni

Voz 0919 16:34 el Ángel Ramírez yo lo que vi

Voz 23 16:37 el pasado sábado del pero repito que entiendo perfectamente a la afición fue de un desencanto un sentimiento de vergüenza que no lo voy a permitir hiciera los jugadores de la Deportiva Las Palmas que manchan que ensucian el escudo

Voz 0919 16:53 ya veremos si esto sirve para algo o es contraproducente en Málaga ha presentado su nuevo entrenador José González Enrique apareció que ha dicho buenas tardes

Voz 24 17:00 hola buenas tardes ha presentado nuevo dirigido su primer entrenamiento firmas al final de la temporada conmocionado tras y lograr la permanencia y ha trasmitido ilusión y optimismo y avisa a los futbolistas que como dicen entrenador ya se ha gastado hoy por cierto noche aparecieron carteles contra la gestión del jeque en el estallido de la Rosaleda José González empieza fuerte mañana doble sesión y prepara muchos cambios

Voz 25 17:20 creo que puedo cambiar muchas cosas porque cada más tenemos nuestros

Voz 5 17:23 creía que tenemos que mejorar en muchas parcelas

Voz 25 17:26 con otra idea diferente

Voz 0919 17:27 no mejor que tenga suerte José González en el Eibar la renovación de Mendilibar se aplaza porque el técnico dice que que por el momento nada no

Voz 1825 17:35 a nova hola qué tal Gallego muy buenas no va a renovar en breve no Mendilibar le he dicho al Eibar que hasta que no logre el objetivo de la permanencia no se va a reunir para negociar y firmar su ampliación de contrato a pesar de eso en el club hay tranquilidad porque Mendi también les ha prometido que no firmará antes con nadie primero negociar con el Eibar si no hay acuerdo entonces ya mirará otras opciones pero hasta no cerrar la permanencia el de Zaldívar aparca su futuro

Voz 0919 17:58 tenemos fichaje también salida en el Getafe Óscar Egido hola hola Gallego buenas ha llegado cedido Leandro Cabrera central uruguayo de protones queda juego en la Liga española porque estuvo en el Atlético de Madrid jugó UEFA con los rojiblancos en el año dos mil diez jugó en Zaragoza también en Segunda mañana Ángel toros en la colisión mi Cabrera sustituye a otro central al argentino Nicolás Gorosito que ha rescindido el contrato esta mañana y se marchó al Albacete de Segunda afirmando hasta el dos mil diecinueve iré del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera que contamos recordemos el Atlético a nueve puntos del Barça parece el que tiene más posibilidades de pelear por el título todavía sí pero hay toca cambiar el chip y Gallego qué tal buenas tardes

Voz 26 18:32 porque el miércoles hay un gran partido de cuartos de final de Copa para el que parece que ya tiene once Diego Pablo Simeone Juanfran en el lateral derecho se va a mantener el portero de la Copa Moyá Sabri Godín y Lucas va a ser la defensa y ojo porque Vitolo ex del Sevilla va a ser titular al lado de Gabi Saúl y que lo que no cambia es la pareja de vanguardia

Voz 0919 18:48 Costa y Antoine Griezmann son las ocho y cuarenta y nueve minutos seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 29 19:58 aquí

Voz 0919 20:01 la gente nos reclama un nuevo capítulo de la serie el patrón del fútbol que llevamos dos semanas pero estamos preparando estamos preparándonos capítulos los guiones son cada vez más complicados aquí nos tienes que dar un tiempo pero Antón Meana buenas tardes estamos localizando exteriores que tal Gallego buenas tardes pero tenemos la fecha sobre la reunión de la FIFA con el Gobierno español por esa injerencia en la Federación Española correcto están cuadrando agendas pero la primera semana de febrero semana verá aquí en Madrid el Gobierno español la FIFA y la UEFA la FIFA ya transmite al CSD tranquilidad no van a dejar a España del Mundial que no lo sé pero el mensaje del Gobierno es que a lo primero que le te no echará Villar segundo esta frase bonita cumplir la ley no es una opción es una obligación nuevos protagonistas en la serie nueva dentro tomando mucho peso José Ramón Lete se va convirtiendo en uno de los protagonista de la serie gracias me han llega llegó el gol internacional Bruno alemán buenas tardes hola Gallego muy buenos primeros interesarnos por Toni chaparrón quienes Tony Chapman pues es el árbitro francés que ayer le dio una patada a un futbolista antes de sacarle cartulina amarilla porque decía que la había empujado por detrás este hombre va a seguir arbitrando

Voz 20 21:13 o lo de la patada va va a tener largo recorrido

Voz 0301 21:17 bueno lo normal es que no vuelva a arbitrar en Francia pero el hombre ha reaccionado más o menos rápido ha pedido disculpas en una entrevista enviado también una petición a la Comisión de Disciplina del fútbol francés para que les saquen la segunda amarilla Diego Carlos es como dices Gallego la primera

Voz 0919 21:34 que se la quiten no para el quite pas

Voz 0301 21:36 sí pueda jugar la próxima jornada porque el hombre está expulsado y en teoría sancionado para la próxima jornada no podría jugar como dices gallegos el primer caso que tenemos en el mundo del fútbol al menos de manera conocida hay pública de un árbitro que agrede a un jugador y además le expulsó

Voz 0919 21:50 bueno en la liga francesa Victoria de nuevo del París Anne Germaine aunque la gran noticia del fin de semana Bruno es la primera derrota del City de Guardiola en la Premier

Voz 0301 21:59 sí que no podrá igualar el récord de la arsenal de Benger en dos mil cuatro ganó la Premier Liga que el año con Henry y compañía sin perder un solo partido el Manchester City ya ha caído lo ha hecho contra una de las piedras que tiene siempre en el camino Pep Guardiola Jurgen Klopp siempre le complica los partidos gran presión del Liverpool perdió el Manchester City por cuatro goles a tres pero pudo ser en algún momento incluso peor el partido estuvo cuatro uno y tuvo ocasiones el el Liverpool para hacer la sangría todavía más grande veremos cómo reacciona el Manchester City

Voz 0919 22:28 ley fútbol esta semana con qué contenidos

Voz 0301 22:30 entrevistando a Mariano día nos explica su salida del Real Madrid como está yendo su muy buena temporada de debut en Francia de recordamos de momento con trece goles y valora también la eliminatoria entre París entre ment irreal Madrid dice Mariano todavía a sus excompañeros del Madrid favoritos

Voz 0919 22:45 gracias Bruno dejamos el fútbol atención noticia en el Rally Dakar José Antonio Ponseti buenas tardes qué tal buenas tardes han sancionado al líder que es Carlos Sainz porque

Voz 0258 22:54 bueno supuestamente porque no hay ninguna prueba porque se llevó puesto un quad el tipo el quad que un holandés Kees comment leal anunciado y ha dicho que el quitó le apartó de de la pista en una imágenes no hay nada pero es que no hay el cuatro está añado ni el coche añado tenga dicho oiga yo voy a ciento cincuenta Si me lo llevo puesto el quad queda echó fosfato y ustedes oportunamente como el cual bueno no hay ninguna prueba le han puesto diez minutos de sanción esta cincuenta y seis el segundo sea hay margen diferencia pero lo que se abre ahora es que sin pruebas mañana llega a cualquier otro piloto ir de nos que te ha tocado pruebas te sancionan diez minutos carros seis va a reclamar vacío pero yo va a apelar defiende que en

Voz 0919 23:39 en un momento atropelló a venir pero como el

Voz 0258 23:42 los ciento cincuenta te has puesto un quad si te lo llevas puesto a veinte por hora la Gran Vía ya déjate del cual echó un pub

Voz 0919 23:49 el tanto se Carlos I tampoco lo tiene nada no tiene ningún toque insisto todos los accidentes fantasma diez minutos

Voz 0258 23:55 curiosamente el tipo que le ha denunciado es el creador de Brooklyn que le está viniendo muy bien hoy y la publicidad podía en a nivel internacional

Voz 0919 24:03 a punto com que suspendió la etapa de mañana salimos ahí estaremos lo contaré dándoles un toque a alguien que te pierdan condimentos el siguen carrera sí sí claro que todo mentira hombre mentira gracias Ponseti lo vamos a hablar de tenis hoy ha debutado Rafa Nadal en el Open de Australia ha ido bien para Rafa y también para otros españoles Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 30 24:27 la jornada la de hoy hemos tenido esta victoria de Nadal muy buen partido estrellas y uno Carreño se ha impuesto no con el K Couples siete cinco cuatro seis te digo si uno Carla Suárez aun Friends siete de existe es decir que habría sido hizo eh congolés que va para la figura de hemos jugado no esta mal ahora ya sé que un veterano que a veces con le traiciona además a la próxima jornada vamos a todos los españoles quizá Verdasco López que amigos a ver un partido complicado Munar que ha entrado en el cuadro grande porque su vida con un tramo va así es muy difícil que ha venido muy curiosa pues ser sabes conocida hago Barrena o Come otro desconocida deberían de nada

Voz 0919 25:17 gracias Miguel Ángel mañana más si esta tarde como decíamos al principio del programa ha ganado la selección española de balonmano el segundo partido en el Campeonato de Europa ante Hungría a Diego González ahora

Voz 31 25:28 hola a Veinticinco veintisiete gallego con absoluto sufrimiento como era de esperar ante un partido de trincheras España ha sabido aprovechar las superioridades gestionar el final de partido clave Gonzalo en la portería en la segunda parte con esta David Pérez se mete ya en la siguiente fase ICOM puntos que era el primer objetivo en zona mixta Nos atendía a uno de los hombres claves el central canario Dani

Voz 0919 25:46 el viento escucha le pero creo que el partido de hoy no era para jugar

Voz 32 25:48 bonito saliendo no todos equipos lo que no jugábamos Zaryn ya con puntos a la siguiente fase partido bronco bronco lo que esperamos una buena aparición por cierto de ahí

Voz 31 25:58 Touriño Ariño que se incorpora ayer en la selección con cuatro de cuatro y esta victoria le da tranquilidad para jugar el miércoles contra Dinamarca un pero bueno dos Gedeón Guardiola posible esguince de tobillo izquierdo Julen Aguinagalde ha sufrido un tirón en la espalda vamos espera a ver qué dice el parte médico

Voz 0919 26:11 gracias en la NBA Héctor González esta noche se repite la final del año pasado entre Cleveland

Voz 0074 26:17 sí lo Warriors eso es gallego es el plato fuerte este día festivo en Estados Unidos el Día de Martin Luther King además con todas las grandes estrellas disponibles Le Bron James Duran Carrie Thomas también nuestro José Manuel Calderón en unos Cavs que atraviesan uno de los peores momentos de los últimos años han perdido además sus últimos tres compromisos en cambio los Warriors llegan como mejor equipo de la Liga después de ganar en Toronto y con la moral comida a Cleveland les han ganado seis de los siete últimos choques incluido el cuatro uno en la final del año pasado y el partido del día de Navidad ya hace unas semanas de la él

Voz 0919 26:47 mira también se habla esta semana en Play Basket Marta Casas

Voz 1509 26:51 por supuesto gallego hablamos de la NBA y miramos a la ACB queda una jornada para el corte de la Copa del Rey tres equipos que están luchando por cuatro equipos que están luchando por tres puestos además escuchamos a Santi Yusta jugador del Real Madrid con el que pasamos un rato hablando de su temporada ha regresado esta temporada hablamos con Víctor Claver it in abro My desde el Barcelona y del Iberostar Tenerife nos vamos hasta China para hablar con Augusto

Voz 0919 27:13 aquí lo dejamos esta semana cerramos el programa con lo nuevo de Franz Ferdinand

