Carlos Sainz: "Si le llego a tocar, destrozo el quad con el coche"

Voz 1375 00:00 bueno tiempo para el rally Dakar en El Larguero José Antonio Ponseti muy buenas qué tal señor Carreño buenas noches está esperándonos por ahí que enseguida les saludamos nuestro grandísimo Carlos Sainz desde hoy ha habido jornada descanso como nos contabas anoche pero nos hemos quedado con los ojos como platos con

Voz 1025 00:13 no hemos conocido la sanción que le ha caído esta tarde seguí parte me acuerdo que está este mediodía con Pacojo le decía que estaba flipando textual he dicho con esta movida porque el primero se le acusaba de no haber ayudado a un tipo del cuatro tipos llama Keith con este señor aparte holandés de tener cincuenta y tres años tiene en su haber haber inventado una cosa que en punto com que los datos de la página web claro claro eh pues este señor ha participado en otras ediciones del Dakar y este año va con un quad bueno ha acusado a Carlos de haberle echado fuera de la pista ida pero de haberle de habérselo llevado puesto directamente de Javi de haberle tocado con el si Sáenz dice pero vamos a ver si no tengo ninguna marca en el coche si no tienes una marca en el cual qué me estás contando dice Carlos Sainz dice yo iba a ciento cincuenta cuando lo adelanté a ciento cincuenta toco el cuatro y el cuatro ahora mismo probablemente estaría dando tres vueltas en la vida diaria todavía queda claro es que es todo un poco incomprensible qué pasa con esto pues que se abre la mano a que cualquiera que venga sin pruebas San sancionen por diez minutos pero a ver a ver cómo está Carlos Sainz que me dicen que está enfadadísimo ya cuenta de todo esto no pues si por ahí está a esta hora de la noche en el Larguero hola Carlos qué tal buenas olas que hay en contando los días que quedan para que acabe el rally Dakar

Voz 1 01:39 bueno queda mucho ella en cabinas Mason cinco ya sé que casos difíciles y con muchas trampas han sido siempre pruebas que han definido en otras ocasiones

Voz 1375 01:54 estoy para ello compone estaba contando la noticia del día la sanción que te ama

Voz 1025 01:57 herido de de diez minutos es una sanción digna de Expediente X si nadie te paranormal absolutamente

Voz 1 02:06 si realmente gente muy justo no entendemos lo entiendo porque sinceramente al cuatro tuve la suerte esquiva la tocando cuando el que cometió el error fue en quedé para hacer nada se al final del cuarto me beneficio se hace se sale del camino ha estado toda la verdad es que está todo oyéndonos Barret

Voz 1025 02:32 sí

Voz 1 02:33 en este momento hay ganaste pasando a soltura el pierde el control del cual bueno pues bueno estoy pasando poquito antes y hace el amago hacia el camino trazo gracias a Dios lo lo esquivo obviamente me imagino que lo llevaría adelante que para nada son mantengo viva mujer muerta acabó tocaron tocar destrozos con los coches yo estira que por suerte que no que no que no bueno pues pues simplemente no lo sé no lo sé porque diez minutos no lo sé porque él acabo el tras el doce creo a Riazor con de coche Le de dos toneladas el cuatro pues imaginar algo

Voz 1375 03:26 anda que no habría que sancionar a algunos coches que seguramente habrán pasado por tu lado en más de una ocasión

Voz 1025 03:31 con Iker nunca se ha producido no es una situación muy muy rara como tú dices no claro

Voz 1 03:38 no es incomprensible injusta pero bueno prefiero pasar pagina el equipo se te va a apelar la decisión

Voz 1375 03:50 si no nos ya no haga falta son sólo diminuto sigue sacándole cincuenta y seis a Attiyah los dos principales rivales son el y Peter Hansel que te preocupa más de que te porque va más de otro que conoces muy bien a los dos Carlos

Voz 1 04:02 no son dos grandes pilotos lógicamente son los favoritos a alguna ley bueno ahora a veces lo cual es más que ellos me preocupa hacer bien las cosas nosotros no tener que recorrer navegación y de pilotaje y todo eso va bien pues son una seria opción pero ya digo que quiero ir pensando día a día a darle conjurar Hay pasarlos dos tres días más difíciles y complicadas

Voz 1025 04:34 oye lo lo que te iba a preguntar de estos cinco días que te quedan hay algún un especial que dices Jo este día hay que ir con pies de plomo porque va a estar muy roto o va a estar muy difícil

Voz 1 04:47 no mañana por supuesto líder mañana y pasado sobre quizá el más complicado pero bueno los próximos tres días son decirles eso está claro

Voz 1375 04:55 oye Carlos está siendo más duro este Dakar que en ediciones anteriores porque estamos viendo retiradas pero no mira que no ha pasado nada grave afortunadamente pero me pareció una brutalidad lo que vemos cada día no sobre toda la arena de Perú

Voz 1 05:08 sí sin duda el cielo de aquí que se ha hecho nunca en Sudamérica Hay unos que yo corriendo planean incluyendo África pues sin duda alguna es una de las etapas más duras

Voz 1025 05:21 joven yo yo tenía yo tenía unos miedos este día igual ni ni lo habéis hablado pero el run run en España en su momento era que si quedaba Peterhansel y tú podía haber órdenes de equipo esto es todo mentira a alguien había algo de ciertas Carlos o no

Voz 1 05:39 no yo creo que es que nunca he planteado el equipo Nissan planteado como te decía dado que me concentro es tratar de quitarme la actuación de la injusticia de hoy de engañar Hay pensar en hacer una buena tapa

Voz 1025 05:58 oye y si se porta

Voz 2 06:01 que me lo ha contado Luis que estás todo el día hay preocupa por Moya también no

Voz 1 06:07 hombre claro que sí la verdad que esto ya te gordo pero también la ayer o antes de ayer hablé con él está mejor ya ha salido de la UCI y bueno pues la verdad hay más tranquilo pero no son muchos

Voz 1375 06:23 bueno afortunadamente estará bien entre lo estará por aquí en El Larguero oye que te dice tu hijo Carlos que estáis ahí en Twitter

Voz 2 06:28 y mandando mensajitos a colgaba un rato en Twitter

Voz 1025 06:31 de incendiarios por el júnior

Voz 1 06:36 no sé lo que habrá colgado pero Dolores no y se resiste a lógicamente siguiendo con atención la carrera Hay algo que pase cada día ahí todo normal me imagino que con con el interés de un hijo ya vas cerrando

Voz 1025 06:57 vale no no comenta es dada eh pero el el el tú no tienes porque tiene nada dice el Dakar y sus cosas debería darles penalizar a Carlos Sainz oficial por salvar un accidente que era culpa del quad que vuelve a la pista sin control y evita si lo hubiese tocado lo más mínimo a ciento cincuenta kilómetros pero ese Quad tendría algún rasguño digo yo pero no incomprensible eso eso es el tuit de a estas horas de Carlos tiene

Voz 2 07:21 al a tu hijo en el coche

Voz 1 07:25 el coche y el cuarto tenían ningún claro que sí pero bueno yo el susto que se llevó el también me lo llevé yo pero pero bueno gracias a una persona

Voz 2 07:37 no es el tipo tengo algo el tipo te hijo algo cuando terminó la carrera vino allí a protestar o no

Voz 1 07:44 no no no tampoco no la primera noticia que hubiera que por la noche de acuerdo la situación obviamente porque yo ya me asusté pero gracias a Dios conseguir Sálvame la situación y bueno lo que podría haber sido algo serio pues simplemente susto para los dos pero lo que no entiendo es la bastantes lectores totalmente injusto

Voz 1375 08:05 a pesar de la metedura de pata cincuenta y seis minutos te van a valer que quedan cinco días está más cerca esa victoria dependiendo de lo que pase Carlos tomará una decisión con respecto a tu futuro de seguir compitiendo al a este nivel o no tienes decisión tomada va quién dice bueno cómo se retire de este Dakar ganando no compite más tienes una decisión tomada

Voz 1 08:26 ahora me ya había tenido toda la energía está situada en la mañana de este tipo de cosas

Voz 1025 08:33 partido a partido a tiempo sí sí

Voz 1 08:39 oye

Voz 1025 08:40 de el rally cómo estás viendo a tu Madrid que estás ahí metido en el Rally pero fíjate cómo están estos eh pobrecillo Soledad que hay justo

Voz 2 08:47 en sí

Voz 1 08:49 tengo poco tiempo para para digamos seguirlo pero bueno pues es el los resultados que lo vamos a hacer tenemos que merece pronto y que por lo menos un hacha de la Champions podamos seguir teniendo Esther

Voz 1025 09:05 exactamente a ver qué pasa y bueno pues te mandamos un abrazo enorme sé que estás en tierra del matador porque ahí en Argentina te conoce ni mucho y te quieren Muccino oye por cierto hay muchísima gente en este Dakar hemos visto en los enlaces en todo verdad

Voz 1 09:20 sí la verdad es que está teniendo la carrera de Bolivia impresionante y aquí en Argentina pues es clásico no la verdad que era gusto en el ver cómo la gente apoyando el deporte en este caso el deporte del motor y bueno pues tuvimos que sea una carrera asegura que no pasó nada que la gente disfrute es terral

Voz 1025 09:45 pues nada Carlos que mucha suerte que quedan cinco días sí que queremos contar aquí en la Ser y en El Larguero que ganas en realidad ya hay una frase que siempre decíamos adiós a los rallys zapatillas de zapatilla hasta el final

Voz 1 09:57 es buena idea en una nota para